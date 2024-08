20 Podcasts sobre IA para saber mais sobre inteligência artificial

A IA está em todos os lugares, desde tarefas automatizadas em seu escritório até software de gerenciamento de projetos a assistentes de redação inteligentes que facilitam a criação de conteúdo. Há também tecnologia que torna a codificação e o desenvolvimento de software perfeitos e Ferramentas de IA para processar pagamentos para funcionários.

À medida que a tecnologia fica cada vez melhor, temos que nos adaptar e aprender a aproveitar essas ferramentas para melhorar nossos negócios. Mas descobrir como fazer isso em um mar de ferramentas de IA pode ser complicado. 🤔

É aí que os podcasts sobre IA podem ajudar. Apresentados por líderes do setor, jornalistas e entusiastas de IA, esses programas fornecem insights sobre o estado da IA, como ela funciona e casos de uso reais.

Reserve um tempo em sua próxima caminhada, passeio, treino ou dia de folga para ouvir esses podcasts de IA. Você aprenderá sobre os mais recentes desenvolvimentos de IA e ouvirá como os inovadores estão usando a IA para impulsionar seus negócios. ✨

20 melhores podcasts de IA para despertar sua curiosidade sobre inteligência artificial em 2024

Aqui estão 20 dos melhores podcasts sobre IA que você pode ouvir em sites como Spotify, Apple Podcasts e outros. Saiba mais sobre o setor, as mudanças emergentes e as últimas tendências em aprendizado de máquina. 👀

Com esse conhecimento, aproveite a tecnologia para criar um negócio mais bem-sucedido. De SaaS e marketing a desenvolvimento de software e produtividade, há inúmeras maneiras pelas quais a IA pode tornar você mais eficiente.

1. IA nos negócios

A Emerj, uma empresa de pesquisa de inteligência artificial, executa um podcast semanal com o fundador e apresentador Daniel Faggella. O podcast sobre IA se concentra em entrevistar líderes do setor em robótica, aprendizado profundo e ciência de dados.

Muitos episódios se concentram em quais ferramentas de IA são experimentais e quais provaram fornecer valor tangível para as empresas, seja em aprendizado de máquina, ciência de dados ou opções práticas de IA.

Sintonize este podcast sobre IA para conhecer as tendências do setor e as formas de aplicar a IA em seu planejamento estratégico. Além disso, descubra como aproveitar as interrupções da IA para avançar em seus negócios, seja em SaaS, desenvolvimento de software ou gerenciamento de produtos.

2. O podcast sobre IA

Via Podcast de IA Noah Kravitz assume a liderança do Podcast sobre IA da NVIDIA da NVIDIA, que explora o impacto da IA no mundo ao nosso redor, concentrando-se nas pessoas e em suas histórias de sucesso. Abrangendo a IA em tudo, desde arte e ciência até negócios e ecologia, esse podcast oferece uma visão abrangente de como os empreendedores e agentes de mudança estão usando a IA atualmente.

Episódios notáveis incluem entrevistas com especialistas em tecnologia do Google, Oracle e Deloitte. Ouça cada episódio do podcast ou mergulhe naqueles que são significativos para seu setor.

Seja você um executivo de marketing em uma empresa esportiva, um educador em uma universidade ou um gerente de logística procurando maneiras de usar a IA na entrega, há um episódio de podcast sobre IA para você.

3. De olho na IA De olho na IA é um podcast quinzenal sobre IA que aborda as últimas tendências em ciência da computação e inteligência artificial geral (AGI). Apresentado pelo correspondente do New York Times, Craig S. Smith, o podcast adota uma abordagem claramente jornalística para colocar a IA em um contexto do mundo real. 👁️‍🗨️

Ouça para saber como os líderes empresariais estão usando a IA para aumentar a produtividade criar conversas interativas com os clientes e automatizar tarefas. Além disso, há vários episódios que abordam a ameaça existencial da IA, para que você possa descobrir o que as mudanças no aprendizado de máquina significam para sua empresa e como se adaptar.

4. Podcast AI Today

Para muitos proprietários de empresas e entusiastas de tecnologia, a IA é vaga. IA hoje os apresentadores Kathleen Walch e Ronald Schmelzer colocam as coisas em perspectiva com análises práticas da IA nos negócios. Sintonize a série de glossários de IA para obter clareza sobre vários termos de IA e o que eles significam em cenários do mundo real.

Eles também entrevistam especialistas em IA e cientistas de dados para se aprofundar no funcionamento da IA e no que ela significa para empresas, líderes de pensamento e empresas de tecnologia. Um dos melhores episódios é com Valerio de Stefano, um especialista em IA que discute os impactos da IA na força de trabalho.

5. Cético em relação aos dados

Via Data Skeptic

Kyle Polich lançou o Podcast Data Skeptic em 2014. Seu objetivo é acabar com o hype e adotar uma abordagem científica para as alegações de IA. Dessa forma, você pode descobrir quais Ferramentas de IA e as tendências realmente importam para sua empresa.

Os episódios abordam tudo, desde modelos de aprendizado de idiomas a redes neurais e o futuro da IA. Um de nossos episódios favoritos é com Dongho Kim, da Prowler, em que eles discutem IA e tomada de decisões. É um episódio obrigatório para líderes interessados na interseção de gerenciamento de projetos e IA .

6. Talking Machines

Via Talking Machines

Katherine Gorman e Neil Lawrence são os apresentadores Talking Machines talking Machines, um podcast quinzenal que lança novos episódios às sextas-feiras. O Talking Machines é um dos melhores podcasts de IA para pessoas interessadas em aprendizado de máquina. 🎙️

Embora o foco seja a tecnologia por trás das ferramentas de IA, o podcast também tem uma abordagem humana. Os episódios abordam tópicos como diversidade em IA, responsabilidade e considerações trabalhistas para empresas que utilizam a tecnologia mais recente.

7. Podcast de Inteligência Artificial

Apresentado por Tony Hoang, o Podcast sobre Inteligência Artificial tem como objetivo humanizar a IA, tornando-a mais fácil de entender. Os episódios são curtos e agradáveis, geralmente com menos de 10 minutos, para que você possa ouvi-los, mesmo quando estiver lidando com o dia a dia agitado da sua empresa.

Muitos dos episódios são focados nas últimas notícias da comunidade de tecnologia. Você também encontrará análises rápidas de assuntos como o funcionamento da robótica, como as regras de IA podem afetar seu setor e as habilidades de dados necessárias para usar a IA.

8. Vozes em IA

Em um mundo em que as máquinas estão se tornando mais proeminentes - olá, balcões de autoatendimento e robôs de limpeza de praias -, a IA é uma ferramenta de inteligência artificial Vozes em IA dá um rosto humano à tecnologia.

O apresentador Byron Reese entrevista as principais mentes da IA e da tecnologia. De co-fundadores de startups a especialistas em segurança e especialistas em ética, há sempre uma conversa interessante neste podcast sobre os tópicos mais populares do mundo atual.

9. Podcast de Lex Fridman

Os melhores podcasts sobre IA são apresentados por especialistas em tecnologia que entendem as mudanças de ponta no setor de aprendizado de máquina. Este podcast autointitulado está entre os melhores graças à experiência de Lex Fridman, um pesquisador de IA do MIT.

Ele foi o anfitrião de palestras com entusiastas de IA, incluindo Elon Musk, Sam Harris, Joe Rogan e Jaron Lanier. E, embora este seja um podcast pesado sobre aprendizado de máquina, outros tópicos são discutidos sobre ciência de dados, inteligência artificial e outras novas tecnologias.

10. Podcast de IA do TWIML TWIML -aka This Week in Machine Learning - lança novos episódios todas as segundas e quintas-feiras. Apresentado por Sam Charrington, o TWIML AI Podcast tem como objetivo criar percepções práticas a partir do que há de mais recente em tecnologia de IA.

Como gerente de projetos, você vai adorar os episódios que se aprofundam em como usar a IA para automatizar tarefas e integrações de dados que tornam seus processos perfeitos. Os desenvolvedores de software podem ouvir os episódios sobre modelos de aprendizado de linguagem (LLMs), IA generativa e engenharia programática.

11. IA prática IA prática é apresentado por Chris Benson e Daniel Whitenack, que entrevistam especialistas em IA e oferecem cenários do mundo real para a tecnologia mais recente. As discussões animadas abrangem tópicos como

aplicativos legais bancos de dados vetoriais e as implicações legais do uso de IA.

Os profissionais de marketing apreciarão os episódios de podcast com foco em como a IA pode agilizar a produção de conteúdo e os debates sobre os recursos dos LLMs. Os entusiastas de software podem assistir a episódios sobre computação em nuvem de ponta a ponta e GPUs sem servidor.

12. Garfo rígido

Via The New York TimesForquilha rígida é um podcast do New York Times apresentado por Kevin Roose e Casey Newton. O objetivo do podcast é dar sentido aos últimos desenvolvimentos em IA. Pense nesse podcast como sua fonte de notícias sobre o domínio da IA e todos os assuntos relacionados ao aprendizado de máquina e à ciência de dados. 🗞️

Como gerente de marketing, você pode saber mais sobre como a pesquisa do Google e a IA interagem. Você também obterá insights sobre como a mídia social está mudando junto com os algoritmos de IA.

Para os proprietários de empresas, os episódios que abrangem tendências emergentes, notícias e legislação podem fornecer uma base para o planejamento estratégico.

13. DeepMind: O Podcast

Via Google A DeepMind é uma subsidiária do Google e seu podcast explora as formas como a IA está mudando o mundo. É uma mistura de entrevistas com os principais especialistas do setor de IA e mergulhos profundos na própria tecnologia.

Ouça para saber mais sobre a luta para tornar a IA justa para todos e como os líderes empresariais estão aplicando a IA para resolver grandes desafios. Você ouvirá os líderes em genômica, conservação, marketing e robótica.

14. Intel sobre IA

A Podcast sobre IA da Intel traz diferentes pontos de vista para a mesa quando se trata da promessa da IA e de seu sucesso atual. Alguns episódios se aprofundam na neurociência e em como a IA pode tornar os funcionários mais produtivos.

Outros abordam a IA no governo, na biomedicina e nas políticas públicas. Sintonize para saber mais sobre a justiça da IA, maneiras de aproveitar a IA para obter dados e técnicas para usar a tecnologia para criar processos melhores.

15. IA e o futuro do trabalho

Via PeopleReign Dan Turchin, CEO da PeopleReign, usa seu Podcast sobre IA e o futuro do trabalho para cobrir os últimos avanços e como a tecnologia afeta os locais de trabalho. Particularmente interessante para pessoas de recursos humanos e tecnologia da informação, o podcast aborda assuntos como liderança, regulamentações e inovação.

O podcast busca um equilíbrio entre os benefícios da IA e a consideração das implicações para as equipes. Ouça para saber melhor como a IA pode afetar seus funcionários e como sua empresa pode se adaptar para reduzir os riscos. 👩‍💻

16. O cânone do bot O cânone do bot é um tipo diferente de podcast sobre IA. Em vez de cobrir notícias e tendências de IA, este podcast usa IA para ver como peças clássicas da literatura teriam sido escritas por uma máquina. É um mergulho fascinante no funcionamento da IA que os redatores de conteúdo e os entusiastas da literatura vão gostar.

Cada episódio se concentra em um trecho diferente da literatura. Alguns episódios populares incluem versões de IA de "O Hobbit", "Charlie e a Fábrica de Chocolate" e "Os Irmãos Karamazov" Esse podcast curto e divertido fará com que você se pergunte sobre os méritos da IA em relação à criatividade humana.

17. Inspirado pelo cérebro

Via Brain Inspired Cérebro Inspirado é outro podcast intelectual que se aprofunda nas conexões entre neurociência e IA. Como profissional de um setor que usa IA, use este podcast para escrever algoritmos melhores e sonhar com novos produtos ou projetos.

Os episódios do podcast abrangem tudo, desde o início da linguagem e da cognição até a psicologia e a filosofia da memória. Saiba como ser um líder melhor, como criar sistemas de aprendizagem melhores em sua empresa e maneiras de apoiar diferentes tipos de alunos em sua equipe.

18. Em máquinas nós confiamos Em máquinas em que confiamos é um podcast apresentado a você pela MIT Technology Review. Mergulhando nas implicações da IA, este podcast explora a tecnologia em dezenas de caminhos, incluindo chatbots, ferramentas de processamento de linguagem natural e

Extensões de IA para o Chrome .

Episódios interessantes incluem um que aborda como um vinhedo está usando a IA para aprimorar seus vinhos e como as lojas de varejo utilizam a IA para evitar fraudes.

Os episódios exploram casos de uso cotidiano, dando à tecnologia uma sensação tangível e facilitando para você, como líder de negócios, encontrar maneiras de usar as ferramentas por conta própria. 🛠️

19. Relatório do ChatGPT

O relatório do ChatGPT é um podcast com episódios curtos de 10 minutos que cobrem as últimas notícias do mundo dos chatbots. Apresentado por Ryan Collier e Ben Meyerhoeffer, você saberá mais sobre as iniciativas da OpenAI, Alternativas do ChatGPT e o que está acontecendo na IA.

20. Eu, eu mesmo e IA

Via MIT Sloan Management Review Eu, eu mesmo e IA é outro podcast do MIT, desta vez criado pela MIT Sloan Management Review. A série de áudio tem como objetivo descobrir por que apenas 10% das empresas que usam IA acabam sendo bem-sucedidas.

Esse podcast sobre inteligência artificial concentra-se em entrevistas com grandes agentes de mudança, incluindo líderes da Airbnb, Duolingo e Pinterest.

Os episódios incluem discussões sobre tomada de decisões, segurança de dados e desenvolvimento de talentos. Com um foco amplo, há algo para cada setor aqui, quer você esteja em marketing, RH, TI ou gerenciamento.

Comece a usar o ClickUp AI

Usando o ClickUp AI para criar um briefing de projeto

Procurando maneiras de usar a IA em sua empresa? Experimente IA do ClickUp o ClickUp AI é um assistente digital projetado para facilitar tudo, seja em gerenciamento de projetos, desenvolvimento de software, marketing ou outro campo.

Com centenas de ferramentas comprovadas para vários casos de uso, há muitas maneiras diferentes de usar o ClickUp AI.

O assistente torna a redação de boletins informativos, e-mails e apresentações mais rápida para as equipes de vendas. As equipes de marketing podem criar posts de mídia social, artigos de blog e estudos de caso em uma fração do tempo graças ao AI Writing Assistant.

As equipes de produto e engenharia usam a ferramenta de IA para projetar estudos de teste de usuário e escrever coisas como documentos de requisitos de produto (PRDs). Os gerentes de projeto aproveitam a ferramenta para automatizar tarefas, gerenciar cronogramas e criar visibilidade para toda a equipe. 🙌

Aproveite a IA para seus negócios

De podcasts sobre aprendizado de máquina a programas que abordam as tendências em IA e como os inovadores estão usando a tecnologia mais recente para impulsionar os negócios, as oportunidades de aprendizado são infinitas. Com esses podcasts sobre IA, você certamente encontrará novos insights e maneiras de usar a IA para impulsionar seus objetivos. Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e veja como a IA pode levar sua empresa a novos patamares. Com os recursos de IA do ClickUp, você pode automatizar tarefas, escrever novos conteúdos em segundos e desenvolver processos simplificados.

Não importa se você trabalha com marketing, vendas, desenvolvimento ou outro departamento, há um caso de uso que o ajudará a alcançar novos níveis de sucesso. 💪