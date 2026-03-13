Quando um software é desenvolvido para usuários técnicos em vez de equipes comuns, até mesmo atribuições de tarefas simples podem começar a parecer complicadas.

Muitas ferramentas de gerenciamento de projetos pressupõem um nível mais alto de conhecimento técnico por parte dos usuários, deixando os profissionais sem formação técnica sobrecarregados por uma complexidade desnecessária.

As melhores ferramentas de gerenciamento de projetos para usuários sem conhecimentos técnicos transformam essa experiência. Elas priorizam a clareza em detrimento da configuração e reduzem o atrito em cada etapa.

Nesta postagem do blog, vamos discutir as ferramentas de gerenciamento de projetos que facilitam para usuários sem conhecimentos técnicos cumprirem prazos e manterem a produtividade.

👀 Você sabia? O que começou como conversas informais entre Jim Snyder e um pequeno grupo de colegas evoluiu gradualmente para uma ideia maior: criar um espaço onde gerentes de projeto pudessem se conectar, trocar insights práticos e superar desafios comuns juntos. Essa ideia tomou forma após uma conversa durante um jantar na Filadélfia e se tornou realidade em uma reunião formal realizada em 3 de outubro de 1969, no Instituto de Tecnologia da Geórgia, marcando a fundação do Project Management Institute.

Os melhores softwares de gerenciamento de projetos projetados para usuários sem conhecimentos técnicos: uma visão geral

Para resumir o panorama, a tabela abaixo oferece uma visão rápida das melhores ferramentas de gerenciamento de projetos projetadas para usuários sem conhecimentos técnicos.

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Gerenciamento de projetos completo com tarefas, documentos, chat, painéis, automações, resumos de IA, pesquisa corporativa e agentes de IA para reduzir a coordenação manual Gerenciar todo o trabalho em um único lugar com o mínimo de atrito, especialmente para usuários sem conhecimentos técnicos que buscam clareza sem precisar lidar com várias ferramentas Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Asana Acompanhamento de metas, dependências de tarefas, portfólios, gerenciamento de carga de trabalho e resumos de projetos com inteligência artificial Planejamento estruturado de projetos e execução orientada por metas que permanece acessível à medida que o trabalho cresce Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49 por usuário por mês Monday.com Quadros visuais, gráficos de Gantt, painéis de controle, modelos, controle de tempo e automações sem código Acompanhamento visual de projetos para equipes que desejam ver o status, a responsabilidade e o progresso rapidamente Plano gratuito disponível (até 2 licenças); os planos pagos custam a partir de US$ 12 por licença por mês Trello Quadros Kanban baseados em cartões, listas de verificação, Power-Ups, captura de e-mails como tarefas e automações simples Acompanhamento de projetos simplificado e organização de tarefas para uso pessoal ou em pequenas equipes Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6 por usuário por mês Notion Projetos baseados em banco de dados, visualizações flexíveis, documentos vinculados, agentes de IA, notas de reuniões e pesquisa corporativa Organização personalizada de projetos para equipes que buscam flexibilidade em vez de fluxos de trabalho rígidos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12 por membro por mês Basecamp Painéis de projeto simples, mensagens integradas, tarefas, cronogramas, gráficos de Hill e complemento opcional para controle de tempo Equipes que buscam visibilidade e comunicação diretas sobre os projetos, sem fluxos de trabalho ou relatórios complexos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15 por usuário por mês Smartsheet Gerenciamento de projetos no estilo planilha, fórmulas, formulários, painéis, automação de fluxo de trabalho e insights baseados em IA Equipes acostumadas com planilhas que desejam um acompanhamento estruturado de projetos sem precisar aprender uma nova interface Os planos pagos custam a partir de US$ 12 por membro por mês Airtable Bancos de dados estruturados com visualizações flexíveis, registros vinculados, automações sem código, resumos com IA e interfaces semelhantes às de aplicativos Equipes que desejam fluxos de trabalho personalizáveis e dados estruturados sem precisar de conhecimentos técnicos ou de bancos de dados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20 por licença por mês Trabalho em equipe Projetos voltados para o cliente, controle de tempo baseado em tarefas, visualização da carga de trabalho, marcos e relatórios fáceis de faturar Equipes baseadas em serviços que precisam de colaboração em equipe e controle de tempo diretamente vinculados ao trabalho do projeto Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,99 por usuário por mês Wrike Gráficos visuais de carga de trabalho, colaboração durante as tarefas, aprovações de documentos, quadros brancos e resumos assistidos por IA Equipes que precisam de colaboração criativa sem uma configuração técnica complexa Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10 por usuário por mês

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de projetos voltado para usuários sem conhecimentos técnicos?

Aqui estão alguns recursos a serem priorizados no melhor software de gerenciamento de projetos para usuários sem conhecimentos técnicos:

Interface intuitiva e organizada : ajuda você a entender rapidamente onde as coisas estão e a realizar ações sem necessidade de treinamento ou orientação técnica

Atribuição de tarefas e configuração de projetos: Permite criar vários projetos, atribuir tarefas e acompanhar o andamento em poucos minutos, sem configurações complexas

Fluxos de trabalho personalizáveis sem complexidade: Permite ajustar status ou visualizações para se adequarem à sua forma de trabalhar, sem a necessidade de conhecimentos técnicos

Curva de aprendizado baixa com configurações padrão inteligentes: Funciona bem assim que instalado e permite que você adote recursos avançados gradualmente, em vez de sobrecarregá-lo logo de cara

Painéis e relatórios claros: Permite criar painéis personalizados e oferece uma visão geral do progresso da equipe sem a necessidade de relatórios manuais

Notificações direcionadas: mantém você informado com atualizações relevantes, ao mesmo tempo em que lhe dá controle para evitar uma sobrecarga de alertas

Ajuda acessível e integração: Oferece guias e tutoriais simples para que você possa manter a produtividade sem depender do suporte de TI

O melhor software de gerenciamento de projetos projetado para usuários sem conhecimentos técnicos

Vamos agora analisar cada sistema de gerenciamento de projetos em detalhes, abordando seus melhores recursos, limitações, preços e avaliações dos usuários.

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de projetos completo, com clareza impulsionada por IA e atrito mínimo no fluxo de trabalho)

Gerencie todos os seus documentos, projetos, conversas e muito mais em uma plataforma abrangente com o ClickUp

É comum se sentir sobrecarregado por ferramentas de gerenciamento de projetos que obrigam você a aprender terminologia desconhecida e fluxos de trabalho rígidos apenas para concluir tarefas básicas. Em vez de simplificar o trabalho, elas criam atritos e retardam o progresso.

O ClickUp resolve isso atuando como um espaço de trabalho convergente de IA que reúne tarefas, documentos, chat, metas e IA em um único sistema conectado. Você não precisa combinar várias ferramentas nem entender estruturas complexas para gerenciar projetos.

Vamos ver como o software de gerenciamento de projetos ClickUp elimina a complexidade e facilita o gerenciamento do trabalho diário para usuários sem conhecimentos técnicos. Aqui está uma rápida visão geral. 👇🏼

Organize e inicie projetos com um plano claro

O trabalho geralmente começa com ideias dispersas em chats e notas de reuniões, e transformar isso em um plano estruturado pode parecer difícil. As Tarefas do ClickUp permitem que você registre cada ideia no momento em que ela surge, adicione subtarefas, designe responsáveis, defina prazos, anexe documentos relevantes e aplique tags em um único projeto para uma execução clara.

Crie e gerencie o conhecimento do projeto de forma eficaz

As informações do projeto muitas vezes se perdem entre arquivos e pastas compartilhadas, dificultando saber o que está atualizado ou qual a próxima ação a ser tomada. O ClickUp Docs mantém o conhecimento do projeto diretamente conectado às suas tarefas, de modo que documentos como Termos de Referência (SOWs), planos de projeto e requisitos sejam fáceis de encontrar e usar.

Continue aprimorando seu conteúdo com o ClickUp Brain no Docs

Você pode criar documentos para qualquer tipo de trabalho com páginas aninhadas, modelos, marcadores e elementos de formatação para uma gestão eficaz do conhecimento. E então sua equipe pode editar em conjunto em tempo real, deixar comentários, marcar colegas e transformar texto em tarefas quando as ideias precisarem ser colocadas em prática.

Além disso, o ClickUp Brain funciona como uma camada inteligente em todo o seu espaço de trabalho, reunindo o contexto para que você possa obter respostas sem precisar vasculhar projetos complexos ou alternar entre ferramentas.

Em vez de uma IA genérica que apenas escreve textos a partir de prompts, o ClickUp Brain compreende os dados do seu espaço de trabalho e oferece insights e recomendações úteis diretamente onde você trabalha.

Esta IA em gerenciamento de projetos ajuda você ao:

Respondendo a perguntas em linguagem simples usando dados reais de suas tarefas, documentos e bate-papos

Resumo automático do status do projeto para que você possa ver o progresso e os riscos rapidamente

Destacando o que precisa de atenção em seguida com base em prazos, atualizações ou tarefas bloqueadas

Elabore atualizações, itens de ação ou conteúdo diretamente a partir do que já está acontecendo em seu espaço de trabalho

Como o Brain entende o seu trabalho real, ele simplifica o processo de se manter informado e ajuda usuários sem conhecimentos técnicos a manterem o foco sem depender de relatórios complexos.

💟 Bônus: O ClickUp Brain MAX se baseia no ClickUp Brain para acabar com a dispersão da IA e trazer a IA contextual para suas ferramentas de trabalho diárias. Ele unifica pesquisa, automação e criação para que o trabalho não seja interrompido quando as informações estão fora de um único aplicativo. Você pode pesquisar no ClickUp, em ferramentas conectadas e na web, além de automatizar ações sem precisar trocar de ferramenta ou aprender como os diferentes sistemas de IA funcionam. Além disso, alterne entre diferentes modelos de IA, como GPT, Claude e Gemini, de acordo com o que você precisa para obter resultados específicos. Com o Talk to Text, você pode expressar ideias, redigir mensagens ou resumir reuniões intermináveis usando um recurso de ditado aprimorado por IA, facilitando o trabalho rápido sem precisar digitar ou usar comandos complexos. Experimente a IA unificada e simplifique os fluxos de trabalho com o ClickUp BrainMAX

Encontre qualquer coisa instantaneamente com a pesquisa corporativa

O ClickUp Enterprise Search amplia os recursos de pesquisa com IA para todo o seu espaço de trabalho, de modo que as respostas não se limitam a um único projeto, documento ou ferramenta.

Encontre arquivos e atualizações instantaneamente com o ClickUp Enterprise Search

O Enterprise Search permite que você pesquise em tarefas, documentos, comentários e aplicativos conectados, como Google Drive, Notion, Slack e Gmail, tudo a partir de um único lugar. Você pode digitar uma palavra-chave ou pergunta simples e encontrar imediatamente o arquivo, a atualização ou a conversa certa, sem precisar lembrar onde estava armazenada ou alternar entre aplicativos.

Reduza o trabalho repetitivo e aumente a eficiência

Depois que o trabalho está organizado, o atrito geralmente surge devido a acompanhamentos repetitivos e atualizações manuais. O ClickUp Automations elimina esse trabalho rotineiro ao lidar com tarefas repetitivas em segundo plano.

Ative a automação de que você precisa ou personalize regras por meio de IA com base em seus fluxos de trabalho

Ele permite atribuir tarefas automaticamente, atualizar status, mover o trabalho entre etapas ou notificar as pessoas certas quando algo muda. Essas regras são configuradas usando condições simples (não lógica técnica), o que significa que os fluxos de trabalho diários dos projetos permanecem consistentes sem depender de lembretes ou intervenção manual.

Os Super Agentes do ClickUp vão além, agindo com base no contexto, e não apenas em regras. Os agentes podem monitorar o trabalho, identificar riscos, resumir alterações ou sugerir os próximos passos com base no que está acontecendo em todo o seu espaço de trabalho.

Por exemplo, um Super Agente pode acompanhar o cronograma de um projeto, perceber quando as tarefas estão atrasadas, sinalizar riscos potenciais e solicitar automaticamente que a pessoa certa tome as medidas necessárias.

Acompanhe o andamento e o desempenho do projeto de forma eficaz

Por fim, os painéis do ClickUp oferecem uma visão clara e em tempo real do desempenho dos projetos, sem a necessidade de interpretar relatórios ou planilhas complexas. Eles extraem dados em tempo real diretamente das tarefas que sua equipe atualiza diariamente, de modo que o progresso, a carga de trabalho, as aprovações e os prazos aparecem ao lado das métricas que são importantes para você.

Veja o andamento do projeto rapidamente, acompanhando cronogramas, carga de trabalho e métricas importantes com os painéis do ClickUp

Principais recursos do ClickUp

Otimize o recebimento de projetos: registre solicitações e feedback recebidos por meio registre solicitações e feedback recebidos por meio dos Formulários do ClickUp e, em seguida, encaminhe-os automaticamente para vários projetos sem a necessidade de classificação manual

Dê vida aos planos visualmente: Faça brainstorming em telas digitais usando Faça brainstorming em telas digitais usando os Quadros Brancos do ClickUp e transforme formas ou notas adesivas em tarefas rastreáveis

Mantenha as conversas ligadas à execução: Discuta o trabalho diretamente no Discuta o trabalho diretamente no ClickUp Chat e atribua tarefas a partir das mensagens sem trocar de ferramenta ou perder o contexto

Transforme reuniões em impulso: Grave chamadas, gere resumos com tecnologia de IA e crie itens de ação vinculados usando o Grave chamadas, gere resumos com tecnologia de IA e crie itens de ação vinculados usando o ClickUp AI Notetaker no ClickUp, Zoom ou Microsoft Teams

Controle o tempo e os orçamentos de forma proativa: gerencie o tempo faturável e identifique riscos orçamentários antecipadamente com os recursos integrados gerencie o tempo faturável e identifique riscos orçamentários antecipadamente com os recursos integrados de controle de tempo do ClickUp

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel ClickUp oferece uma experiência completa semelhante à versão para desktop, mas alguns recursos avançados são mais fáceis de gerenciar no desktop

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 11.100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.540 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

De acordo com um usuário do G2:

Para quem está tentando conciliar trabalho, estudos, família e objetivos pessoais, o ClickUp não é apenas um aplicativo. Ele se torna seu segundo cérebro. Ele me ajudou a criar uma estrutura durante uma das fases mais agitadas e exaustivas da minha vida, e eu sinceramente não sei como teria conseguido manter o rumo sem ele. Se você está em dúvida, simplesmente comece. Só o plano gratuito já é mais poderoso do que a maioria das ferramentas pagas disponíveis no mercado.

Para quem está tentando conciliar trabalho, estudos, família e objetivos pessoais, o ClickUp não é apenas um aplicativo. Ele se torna seu segundo cérebro. Ele me ajudou a criar uma estrutura durante uma das fases mais agitadas e exaustivas da minha vida, e eu sinceramente não sei como teria conseguido manter o rumo sem ele. Se você está em dúvida, simplesmente comece. Só o plano gratuito já é mais poderoso do que a maioria das ferramentas pagas disponíveis no mercado.

2. Asana (Ideal para planejamento estruturado de projetos e acompanhamento de metas que se adapta sem sobrecarregar os usuários)

via Asana

As ferramentas tradicionais de gerenciamento de projetos tendem a simplificar demais o trabalho ou a se tornar complexas à medida que os projetos crescem. Mas o Asana oferece uma estrutura que se adapta ao crescimento, mantendo-se acessível para usuários sem conhecimentos técnicos.

Você pode começar com os recursos de gerenciamento de metas do Asana para definir objetivos de projeto claros, com metas mensuráveis e prazos. Em seguida, acompanhe o progresso manualmente ou automaticamente e compartilhe as metas com as pessoas certas para manter as equipes internas alinhadas.

Este aplicativo de gerenciamento de tarefas também oferece suporte ao planejamento de capacidade em todo o trabalho. Você pode ver onde as pessoas estão alocadas e compartilhar planos de recursos de alto nível para ajudar sua equipe a distribuir e equilibrar o trabalho com mais precisão.

Além disso, a IA integrada ajuda você a se manter informado sem precisar vasculhar relatórios. Isso significa que você pode gerar resumos concisos do andamento e obter sugestões de próximos passos lógicos diretamente a partir dos dados do projeto.

Principais recursos do Asana

Otimize a distribuição da carga de trabalho em tempo real, verificando quantas horas cada pessoa tem e acompanhando o tempo estimado em comparação com o tempo real

Monitore projetos conectados usando portfólios para obter uma visão centralizada e colaborar com equipes globais a partir de um único local

Padronize os processos em toda a organização criando pacotes de processos reutilizáveis que ajudem as equipes remotas a adotar formas consistentes de trabalho

Limitações do Asana

Relatórios avançados no nível de MIS exigem trabalho manual ou ferramentas externas para obter insights mais detalhados e personalizáveis

Não há opção para desativar responsáveis e prazos, nem para criar itens que não sejam tarefas

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito

Starter: US$ 13,49 por usuário por mês

Avançado: US$ 30,49 por usuário por mês

Empresarial : Preços personalizados

Enterprise+: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Uma análise da Capterra afirma:

É fácil de usar e ajuda equipes menores a acompanhar seu trabalho. Os quadros e listas de tarefas do Asana mantêm tudo em ordem e facilitam o cumprimento das metas. Gosto da simplicidade para quem está começando a gerenciar projetos.

É fácil de usar e ajuda equipes menores a acompanhar seu trabalho. Os quadros e listas de tarefas do Asana mantêm tudo em ordem e facilitam o cumprimento das metas. Gosto da simplicidade para quem está começando a gerenciar projetos.

👀 Você sabia? 42% dos entrevistados dedicam um ou mais dias inteiros à compilação manual de relatórios de projetos. Enquanto isso, 72% acreditam que o escopo e as responsabilidades de seu PMO continuarão a se expandir, de acordo com o Relatório sobre o Estado da Gestão de Projetos 2025, da Wellingtone

3. monday.com (Ideal para acompanhamento visual de projetos, com responsabilidades claras e progresso visível à primeira vista)

O monday.com é construído em torno de painéis visuais semelhantes a planilhas, que facilitam a visualização do status do trabalho de uma só vez. Colunas codificadas por cores mostram claramente responsabilidades, status, progresso e prazos, de modo que você não precisa de conhecimento técnico para entender onde é necessário prestar atenção.

Para o planejamento e a programação, a ferramenta ajuda você a definir uma linha de base clara e comparar os cronogramas planejados com o progresso real. Com recursos como gráficos de Gantt e sobreposições de caminho crítico, você identifica dependências e ajusta os cronogramas antecipadamente para manter os projetos dentro do prazo.

A plataforma também oferece recursos de automação e modelos prontos para uso, para manter o trabalho fluindo sem problemas. Você pode automatizar atualizações e atribuições usando opções pré-configuradas, enquanto os modelos prontos ajudam a iniciar vários projetos rapidamente.

melhores recursos do monday.com

Acompanhe o tempo gasto nas tarefas para melhorar o planejamento futuro e estimar as cargas de trabalho com mais precisão

Registre solicitações de projetos por meio de formulários estruturados e simplifique as aprovações e a priorização

Monitore projetos e a disponibilidade da equipe usando painéis e relatórios detalhados para apoiar decisões bem fundamentadas

Limitações do monday.com

Reorganizar quadros ou trocar de modelo após a configuração pode ser complicado e frustrante

Preços do monday.com

Gratuito

Padrão: US$ 14 por licença por mês

Pro: US$ 24 por licença por mês

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 14.900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.690 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o monday.com?

Aqui está uma avaliação do G2:

Estou realmente satisfeito com o monday.com e com o valor e a clareza de seu sistema de gerenciamento. A interface é limpa, intuitiva e fácil de configurar, permitindo-nos criar painéis bem organizados e de grande impacto, além de fluxos de trabalho simples, praticamente sem curva de aprendizado; o que facilita para que novos usuários comecem a usar imediatamente, à medida que os adiciono.

Estou realmente satisfeito com o monday.com e com o valor e a clareza de seu sistema de gerenciamento. A interface é limpa, intuitiva e fácil de configurar, permitindo-nos criar painéis bem organizados e de grande impacto, além de fluxos de trabalho simples, praticamente sem curva de aprendizado; o que facilita para que novos usuários comecem a usar imediatamente, à medida que os adiciono.

📮 ClickUp Insight: 1 em cada 5 profissionais passa mais de 3 horas por dia apenas procurando arquivos, mensagens ou contexto adicional sobre suas tarefas. Isso representa quase 40% de uma semana inteira de trabalho desperdiçada em algo que deveria levar apenas alguns segundos! A Pesquisa Empresarial com inteligência artificial e o ClickUp Brain unificam todo o seu trabalho — entre tarefas, documentos, e-mails e chats — para que você possa encontrar exatamente o que precisa, quando precisar, sem precisar alternar entre ferramentas.

4. Trello (Ideal para gerenciamento de tarefas simples, baseado em cartões, e organização leve de projetos)

via Trello

O Trello, da Atlassian, é uma ferramenta simples de gerenciamento de tarefas baseada em cartões, desenvolvida com base no método Kanban. Cada cartão reúne em um único lugar tudo o que se refere a uma tarefa, incluindo descrições, listas de verificação, prazos e anexos.

Quando o trabalho abrange vários projetos, o espelhamento de cartões ajuda você a se manter organizado. Ele permite que o mesmo cartão apareça em vários quadros, possibilitando o acompanhamento de trabalhos relacionados em diferentes contextos sem duplicar tarefas ou perder visibilidade.

Os Power-Ups ampliam as funcionalidades de um quadro do Trello, adicionando recursos como calendários, campos personalizados, relatórios ou integrações apenas quando você precisar deles. O Butler complementa isso com uma automação simples e baseada em regras que reduz ações repetitivas e mantém o trabalho em andamento com o mínimo de esforço manual.

Principais recursos do Trello

Transforme e-mails em tarefas organizadas encaminhando-os para sua Caixa de Entrada do Trello, onde a IA captura detalhes importantes e links relevantes

Envie mensagens importantes do Slack ou do Microsoft Teams para o Trello, para que elas apareçam na sua caixa de entrada com resumos gerados por IA

Programe a reatribuição de tarefas diretamente do Google Agenda e do Outlook para manter o controle sem esforço

Limitações do Trello

Relatórios avançados e acompanhamento de dependências geralmente dependem de Power-Ups ou ferramentas adicionais

À medida que os painéis se expandem, podem parecer confusos e dificultar o acesso às informações

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 6 por usuário por mês

Premium: US$ 12,50 por usuário por mês

Ilimitado: US$ 17,50 por usuário por mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.960 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.450 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Uma avaliação no Reddit diz:

Acho o Trello útil por oferecer uma maneira de ter uma visão geral dos projetos, tarefas etc. em que estou trabalhando. Acho que o ponto forte do Trello é que ele é muito simples (quadros, listas, cartões) e fácil de usar, de modo que pode ser aplicado a praticamente qualquer coisa em que você precise organizar informações.

Acho o Trello útil por oferecer uma maneira de ter uma visão geral dos projetos, tarefas etc. em que estou trabalhando. Acho que o ponto forte do Trello é que ele é muito simples (quadros, listas, cartões) e fácil de usar, de modo que pode ser aplicado a praticamente qualquer coisa em que você precise organizar informações.

📕 Leia também: Saiba como as equipes modernas abordam o gerenciamento de projetos com os artigos detalhados e orientações práticas do ClickUp.

5. Notion (Ideal para organização flexível de projetos e compartilhamento estruturado de conhecimento em um único espaço de trabalho)

via Notion

O Notion organiza projetos como bancos de dados estruturados, o que significa que você não fica limitado a listas básicas de tarefas. Você pode registrar detalhes como tarefas, responsáveis, status, prazos, tags e informações complementares em um único lugar, ao mesmo tempo em que vincula dados relacionados para evitar silos.

Organize o trabalho diário por meio de listas de verificação simples e, em seguida, mude para uma linha do tempo quando precisar entender como os projetos se encaixam. Isso facilita identificar dependências e ajustar prazos sem duplicar planos ou reconstruir visualizações.

A plataforma também oferece agentes de IA para lidar com tarefas repetitivas de manutenção de projetos. Uma vez configurados, eles podem responder a perguntas comuns ou lidar com acompanhamentos de rotina, permitindo que o trabalho continue sem a necessidade de intervenção manual constante.

O Enterprise Search oferece um único local para você buscar respostas. Ele pesquisa no Notion e em ferramentas conectadas, retornando resultados de fontes aprovadas com contexto e citações, ajudando você a encontrar informações confiáveis sem precisar trocar de aplicativo.

Principais recursos do Notion

Filtre e classifique as informações para se concentrar nas tarefas atribuídas a você ou nos detalhes exatos de que precisa a qualquer momento

Controle a visibilidade e a edição com permissões detalhadas que concedem automaticamente o acesso certo às pessoas certas

Registre reuniões intermináveis automaticamente e receba notas de reunião geradas por IA e resumos práticos, prontos para uso em seu espaço de trabalho

Limitações do Notion

O Notion carece de recursos mais avançados de gerenciamento de projetos, como o controle de tempo integrado

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12 por membro por mês

Empresas: US$ 24 por membro por mês

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,6/5 (mais de 10.210 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.680 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

De acordo com um avaliador da Capterra:

A interface é limpa, moderna e intuitiva. Mesmo usuários sem conhecimentos técnicos conseguem entender rapidamente como criar páginas e organizar informações. Blocos, modelos e atalhos do tipo arrastar e soltar tornam o trabalho mais rápido e mais estruturado.

A interface é limpa, moderna e intuitiva. Mesmo usuários sem conhecimentos técnicos conseguem entender rapidamente como criar páginas e organizar informações. Blocos, modelos e atalhos do tipo arrastar e soltar tornam o trabalho mais rápido e mais estruturado.

6. Basecamp (Ideal para comunicação e visibilidade simples do projeto, sem fluxos de trabalho complexos)

via Basecamp

Para equipes de médio porte que desejam que o trabalho seja simples e gerenciável, o Basecamp é uma boa escolha. Ao abrir o aplicativo, a tela inicial mostra seus projetos, cronograma, tarefas e eventos futuros em uma visualização clara.

Se você precisa controlar o tempo para fins de faturamento ou entender como o trabalho é distribuído, a ferramenta oferece o Timesheet como um complemento. Ele permite registrar o tempo gasto em tarefas e documentos para melhorar a gestão do tempo.

Você também não precisa de relatórios complexos para saber como estão as coisas. O Lineup, o Mission Control e o Hill Charts oferecem uma visão clara do progresso sem sobrecarregá-lo com dados. O menu Hey reúne o que precisa da sua atenção, e os Pings oferecem um espaço organizado para trocas rápidas de mensagens quando algo precisa ser resolvido.

Principais recursos do Basecamp

Reutilize modelos de projeto para tarefas recorrentes, escolhendo exatamente o que os clientes podem ver e o que permanece privado

Organize eventos com mais facilidade, com acesso a videochamadas com um clique e suporte para linguagem cotidiana

Analise todo o trabalho não atribuído em todos os projetos em um único relatório para que você possa atribuir tarefas e definir prazos antes que algo seja esquecido

Limitações do Basecamp

O sistema de tarefas é simples, o que pode ser limitante se você precisar de fluxos de trabalho mais avançados, status personalizados, dependências ou relatórios

As notificações podem ser excessivas ou fáceis de ignorar devido ao controle limitado

Preços do Basecamp

Gratuito

Plus: US$ 15 por usuário por mês

Pro Unlimited: US$ 299/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.440 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Basecamp?

Um usuário do G2 compartilha sua experiência:

A simplicidade do Basecamp é a minha principal vantagem. Seus painéis de projeto oferecem uma visão clara das prioridades, dos obstáculos e da responsabilidade, o que minimiza o tipo de ruído que muitas vezes atrasa a tomada de decisões. Gosto do fato de cada projeto ter ferramentas integradas, como quadro de mensagens, tarefas, documentos e arquivos, para que eu não precise ficar procurando por atualizações em várias outras plataformas.

A simplicidade do Basecamp é a minha principal vantagem. Seus painéis de projeto oferecem uma visão clara das prioridades, dos obstáculos e da responsabilidade, o que minimiza o tipo de ruído que muitas vezes atrasa a tomada de decisões. Gosto do fato de cada projeto ter ferramentas integradas, como quadro de mensagens, tarefas, documentos e arquivos, para que eu não precise ficar procurando por atualizações em várias outras plataformas.

🚀 Vantagem do ClickUp: Com mais de 1.000 modelos pré-criados gratuitos, o ClickUp elimina a parte mais difícil do gerenciamento de projetos: dar o primeiro passo. Você não precisa criar fluxos de trabalho nem configurar sistemas complexos do zero. Basta adicionar um modelo do ClickUp ao seu espaço de trabalho e começar a trabalhar imediatamente. Por exemplo, o modelo de plano de gerenciamento de projetos de alto nível do ClickUp ajuda você a definir metas de longo prazo, acompanhar KPIs e monitorar os resultados finais a partir de uma visão geral clara. Baixe um modelo gratuito Pule a configuração e comece a trabalhar com o modelo de gerenciamento de projetos de alto nível do ClickUp Tudo funciona em conjunto para oferecer uma visão abrangente e imediata do estado do projeto. Você pode monitorar o tempo, adicionar tags, gerenciar dependências e até mesmo conectar e-mails sem precisar de configurações avançadas ou conhecimento técnico.

7. Smartsheet (Ideal para gerenciamento de projetos no estilo planilha, com automação e insights baseados em dados)

via Smartsheet

O Smartsheet é uma plataforma de gerenciamento de projetos baseada na nuvem que combina a familiaridade das planilhas com o gerenciamento estruturado do trabalho. Você tem um local central para planejar e gerenciar o trabalho sem precisar aprender uma interface totalmente nova.

A plataforma oferece fórmulas poderosas para automatizar cálculos e vincular dados entre projetos, com atualizações refletidas em tempo real. Ela também facilita a coleta de dados por meio de formulários personalizáveis com a identidade visual da sua marca, que ajudam a capturar informações consistentes para solicitações ou feedback.

O Smartsheet AI adiciona inteligência ao seu trabalho, revelando insights e ajudando você a entender dados complexos sem precisar de habilidades avançadas. Isso reduz o esforço manual e contribui para uma melhor tomada de decisões à medida que seus projetos crescem.

Principais recursos do Smartsheet

Visualize as principais tendências usando gráficos personalizáveis, como visualizações de burndown e séries temporais, que facilitam a interpretação dos dados

Automatize fluxos de trabalho flexíveis de projetos com várias ações e condições em ferramentas como o Microsoft Teams e o Slack

Controle as notificações para destacar tarefas e aprovações importantes por meio de alertas no aplicativo e atualizações por e-mail

Limitações do Smartsheet

Os painéis do Smartsheet não oferecem opções de detalhamento e filtragem, e as visualizações parecem limitadas em comparação com outras ferramentas

Preços do Smartsheet

Teste gratuito

Pro: US$ 12 por membro por mês

Empresas: US$ 24 por membro por mês

Empresarial: Preços personalizados

Gerenciamento avançado de tarefas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Smartsheet

G2: 4,4/5 (mais de 21.420 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.470 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Smartsheet?

Uma análise da Capterra afirma:

Ele possui uma interface intuitiva que combina a aparência familiar das planilhas com recursos poderosos de gerenciamento de projetos. Além disso, suas ferramentas robustas de colaboração, como atualizações em tempo real, comentários e compartilhamento de arquivos, facilitam o trabalho conjunto eficiente das equipes.

Ele possui uma interface intuitiva que combina a aparência familiar das planilhas com recursos poderosos de gerenciamento de projetos. Além disso, suas ferramentas robustas de colaboração, como atualizações em tempo real, comentários e compartilhamento de arquivos, facilitam o trabalho conjunto eficiente das equipes.

📚 Leia mais: Como usar o ClickUp AI para aumentar a produtividade e a eficiência

8. Airtable (Ideal para fluxos de trabalho altamente personalizáveis baseados em dados estruturados, sem necessidade de programação)

via Airtable

O trabalho no Airtable é baseado em campos estruturados, como menus suspensos, anexos, datas e registros vinculados. Você pode conectar tabelas para que projetos e ativos permaneçam relacionados, ajudando a gerenciar fluxos de trabalho personalizados sem depender de código ou arquivos separados.

A forma como você visualiza e utiliza esses dados é flexível. Alterne entre as visualizações em grade, kanban, calendário e linha do tempo para que as equipes criativas possam trabalhar com os mesmos dados nos formatos que lhes forem mais convenientes. A IA integrada à plataforma e as automações sem código executam os fluxos de trabalho automaticamente, transformando os dados do projeto em resumos claros e insights estruturados.

Principais recursos do Airtable

Crie interfaces semelhantes às de aplicativos para líderes de equipe, para que eles vejam apenas os campos e ações relevantes para seu trabalho, sem alterar os dados subjacentes

Crie aplicativos prontos para produção rapidamente usando o Omni para gerar aplicativos com tecnologia de IA por meio de conversas naturais e extrair insights de seus dados e da web

Visualize métricas importantes com extensões, criando painéis, gráficos e relatórios que atendam às necessidades de relatórios dos líderes de sua equipe

Limitações do Airtable

A visualização em lista não possui uma opção para bloquear o campo principal, e não há uma maneira fácil de baixar imagens em lote

Trabalhar com fórmulas pode ser confuso, já que nem sempre fica claro qual tipo se aplica em cada caso

Preços do Airtable

Gratuito

Team: US$ 24 por licença por mês

Empresas: US$ 54 por licença por mês

Escala empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 3.180 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Airtable?

Aqui está uma avaliação do Reddit:

Adoro o fato de poder adicionar praticamente qualquer recurso que eu queira no momento em que percebo que preciso dele. É perfeito para quem deseja uma solução totalmente personalizada e gosta de implementá-la por conta própria.

Adoro o fato de poder adicionar praticamente qualquer recurso que eu queira no momento em que percebo que preciso dele. É perfeito para quem deseja uma solução totalmente personalizada e gosta de implementá-la por conta própria.

9. Teamwork (Ideal para gerenciamento de projetos focado no cliente, com controle de tempo integrado e visibilidade do faturamento)

via Teamwork

Ter uma maneira simples de verificar o progresso e o uso do tempo costuma ser difícil para usuários sem conhecimentos técnicos, pois eles precisam recorrer a várias ferramentas e aprender diferentes fluxos de trabalho para se manterem informados.

O Teamwork resolve isso mantendo a colaboração e o controle de tempo diretamente vinculados ao trabalho do dia a dia. Você pode dar aos clientes acesso a projetos específicos para que eles possam ver atualizações de status e entregas concluídas em um só lugar.

Ao mesmo tempo, sua equipe registra o tempo diretamente nas tarefas, mantendo os dados de tempo precisos e vinculados ao trabalho real, em vez de ferramentas separadas ou relatórios manuais.

Isso também facilita a compreensão da carga de trabalho e do estado dos projetos, sem introduzir conceitos complexos de planejamento. Veja rapidamente a disponibilidade da equipe para identificar sobrecargas e compare o tempo estimado com o tempo real para verificar se os projetos estão dentro do escopo.

Principais recursos do Teamwork

Envie o tempo registrado diretamente para os fluxos de trabalho de faturamento e ofereça visibilidade financeira às equipes de atendimento sem a necessidade de adotar um novo sistema financeiro

Organize o trabalho em torno de resultados mensuráveis ou marcos para evitar que equipes remotas percam de vista o objetivo maior

Salve e aplique modelos de projeto completos para padronizar a entrega sem precisar reconfigurar as atribuições de tarefas para trabalhos recorrentes ou semelhantes

Limitações do Teamwork

Os principais recursos podem ser difíceis de encontrar, e a interface do usuário pode parecer ultrapassada e pouco intuitiva

As notificações podem se acumular rapidamente com opções de personalização limitadas

Preços do Teamwork

Gratuito

Deliver: US$ 13,99 por usuário por mês

Grow: US$ 25,99 por usuário por mês

Escala: Preços personalizados

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Teamwork

G2: 4,4/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Teamwork?

Veja o que um usuário do G2 diz sobre a ferramenta:

Adoro como o Teamwork.com ajuda a revisar todas as tarefas, rastreá-las uma a uma e atribuí-las a desenvolvedores ou membros da equipe específicos. Também gosto do fato de ser super fácil de configurar. Basta fazer login e começar a trabalhar imediatamente. Além disso, sua integração com o Slack é realmente benéfica para nós, tornando a colaboração mais fluida.

Adoro como o Teamwork.com ajuda a revisar todas as tarefas, rastreá-las uma a uma e atribuí-las a desenvolvedores ou membros da equipe específicos. Também gosto do fato de ser super fácil de configurar. Basta fazer login e começar a trabalhar imediatamente. Além disso, sua integração com o Slack é realmente benéfica para nós, tornando a colaboração mais fluida.

10. Wrike (Ideal para gerenciar trabalhos criativos e operacionais com colaboração contextual e aprovações)

via Wrike

Se você gerencia trabalhos criativos ou operacionais, o Wrike oferece suporte à gestão de projetos e à colaboração contextual sem exigir conhecimentos técnicos.

Ele oferece visualizações da carga de trabalho que mostram a capacidade da equipe em gráficos claros e fáceis de ler, facilitando a compreensão de quem está sobrecarregado e onde são necessários ajustes.

A plataforma também oferece recursos avançados de colaboração diretamente ligados ao próprio trabalho. Você pode revisar imagens e outros arquivos dentro das tarefas e deixar comentários ou anotações em seções específicas que precisam de atenção.

Com o Wrike Whiteboard, que oferece suporte ao planejamento visual, e o Wrike Copilot, que auxilia nas descrições e resumos, você pode debater ideias e gerenciar atualizações de rotina sem precisar recorrer a ferramentas adicionais.

Principais recursos do Wrike

Crie e gerencie agentes de IA sem código para monitorar riscos, alocar recursos automaticamente e reduzir a coordenação manual

Acompanhe e gerencie aprovações de documentos em um único lugar para identificar ações pendentes com antecedência e evitar atrasos relacionados à aprovação

Use ferramentas avançadas de análise de BI e relatórios para transformar dados de projetos em insights claros que apoiem melhores decisões

Limitações do Wrike

A plataforma tem uma curva de aprendizado, especialmente ao trabalhar com recursos mais avançados, como automações e campos personalizados

Algumas ações na plataforma exigem mais cliques do que o esperado, e localizar itens mais antigos pode ser demorado

Preços do Wrike

Gratuito

Team: US$ 10 por usuário por mês

Empresas: US$ 25 por usuário por mês

Pinnacle: Preços personalizados

Apex: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.500 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.870 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Uma análise da Capterra afirma:

Gosto do layout, da sensação geral do produto e da experiência do usuário. Acho que as integrações com o Microsoft Teams e os sistemas de notificações funcionam muito bem. Gosto das várias visualizações; acho que o gráfico de Gantt é uma das melhores versões dessa visualização do Wrike. O calendário funciona muito bem e está melhor integrado do que em outras ferramentas de gerenciamento de projetos.

Gosto do layout, da sensação geral do produto e da experiência do usuário. Acho que as integrações com o Microsoft Teams e os sistemas de notificações funcionam muito bem. Gosto das várias visualizações; acho que o gráfico de Gantt é uma das melhores versões dessa visualização do Wrike. O calendário funciona muito bem e está melhor integrado do que em outras ferramentas de gerenciamento de projetos.

Simplifique o planejamento e a execução de projetos. Experimente o ClickUp!

O melhor software de gerenciamento de projetos para usuários sem conhecimentos técnicos deve trazer clareza ao trabalho diário. Mas a maioria das ferramentas ou carece de estrutura suficiente para se manter confiável ou se torna excessivamente complexa à medida que os projetos crescem.

O ClickUp resolve isso mantendo a complexidade fora do caminho, ao mesmo tempo em que oferece a estrutura necessária para gerenciar o trabalho real. Tarefas, documentos, chat, painéis, formulários e quadros brancos estão todos reunidos em um único espaço de trabalho conectado, para que os planos e a execução nunca se distanciem.

Além disso, o ClickUp Brain adiciona IA contextual que responde a perguntas e sugere os próximos passos com base no seu trabalho real.

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