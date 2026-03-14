10 modelos gratuitos do Modelo Frayer para aumentar a clareza

Você já ficou olhando para uma palavra nova — entropia, ironia, custo de oportunidade — e percebeu que “mais ou menos” a conhece, mas não consegue explicá-la com clareza?

O Modelo Frayer foi criado para resolver isso.

Em vez de memorizar definições que você pode esquecer, ele promove a compreensão real ao dividir um conceito em quatro partes (mais sobre isso depois 😉). Ele foi fundamentalmente criado para a transferência: assim que os alunos conseguem descrever as características, eles podem reconhecer o conceito em novos textos, perguntas e até mesmo apresentações.

Nesta postagem do blog, apresentaremos alguns dos melhores modelos gratuitos do Modelo Frayer que você pode copiar, personalizar e reutilizar — além de dicas rápidas para usá-los em salas de aula, sessões de estudo e treinamentos em equipe.

Os melhores modelos do Modelo Frayer em resumo

O que é o Modelo Frayer?

O Modelo Frayer é um organizador gráfico de quatro partes usado para ajudar os alunos a desenvolver uma compreensão mais profunda de uma palavra ou conceito, especialmente no ensino de vocabulário e conceitos. Normalmente, ele coloca o termo-alvo no centro e pede aos alunos que preencham as quatro seções ao redor.

Desenvolvido por Dorothy Frayer em 1969, ele leva equipes e alunos além da simples memorização, rumo à compreensão genuína. Em vez de apenas definir uma palavra, você a explora sob todos os ângulos.

A estrutura do modelo é:

Definição: O que o termo significa, em suas próprias palavras?

Características: Quais são os atributos ou fatos essenciais que sempre se aplicam a esse conceito?

Exemplos: Quais são os exemplos concretos e específicos desse conceito em ação?

Não exemplos: Quais são as coisas que parecem semelhantes, mas definitivamente não correspondem ao conceito?

🔖 Exemplo: Digamos que o termo seja “Ecossistema”. O Modelo de Frayer teria o seguinte: Definição: Uma comunidade de seres vivos que interagem entre si e com o ambiente

Características: Inclui partes vivas + não vivas; os organismos dependem uns dos outros

Exemplos: Floresta, lagoa, recife de coral

Não exemplos: Uma única pedra, um único animal, uma garrafa de plástico

Esse último quadrante — Não exemplos — é a parte mais poderosa. Ele obriga você a traçar limites claros em torno de um conceito, aprimorando sua compreensão ao definir o que ele não é. Embora tenha sido originalmente criado para o vocabulário em sala de aula, essa estrutura é incrivelmente eficaz para esclarecer jargões empresariais, especificações técnicas e o escopo de projetos.

👀 Você sabia? Um estudo da TESL-EJ sobre alunos de inglês do ensino médio aponta o Modelo Frayer como uma ferramenta eficaz para desenvolver a “apropriação de palavras” (indo além do reconhecimento para uma compreensão que permita o uso).

10 modelos gratuitos do Modelo Frayer para análise de vocabulário e conceitos

Encontrar o formato certo para o seu Modelo Frayer pode ser um desafio. PDFs estáticos são ótimos para impressão, mas impossíveis para colaboração em equipe, enquanto um documento em branco exige que você mesmo cuide de toda a formatação. O modelo certo deve se adequar ao seu fluxo de trabalho, seja você trabalhando com estagiários ou fazendo um brainstorming com uma equipe distribuída.

Esses modelos variam de layouts tradicionais de quatro quadrantes a adaptações digitais criativas que trazem o pensamento do Modelo Frayer para o seu trabalho diário.

A maioria é editável e pronta para uso imediato, ajudando você a passar da memorização superficial para uma compreensão profunda e prática.

Vamos dar uma olhada:

1. Modelo de brainstorming do ClickUp

Baixe o modelo gratuito Registre definições, exemplos e equívocos com o modelo de brainstorming do ClickUp

Se você está ensinando vocabulário ou desenvolvendo a compreensão de conceitos, precisa de um modelo que torne o pensamento visível.

O modelo de brainstorming do ClickUp oferece um espaço para dividir um conceito em partes, definir áreas de foco e organizar respostas por etapas, equipes ou categorias. O objetivo é fazer brainstorming e gerar ideias em torno de terminologias específicas.

Além disso, permite que você personalize os campos e as visualizações para registrar o termo principal, a definição, as características, os exemplos e os equívocos em um formato fácil de revisar.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use campos e colunas personalizáveis do ClickUp (como descrição do problema, solução, prioridade ou rótulos personalizados) para mapear as seções do Modelo Frayer em um único layout

Agrupe as entradas por status, categoria ou estágio de aprendizagem para acompanhar o progresso em vários termos ou conceitos

Atribua tarefas a alunos ou grupos ao usar os Modelos Frayer para atividades colaborativas, revisão entre colegas ou aprendizagem em estações

✅ Ideal para: Professores e orientadores pedagógicos que realizam atividades colaborativas de construção de vocabulário/conceitos.

📮ClickUp Insight: 57,75% das pessoas afirmam que o software de conversão de voz em texto poderia “mudar tudo” no trabalho, mas a maioria ainda está grudada no teclado. Por quê? Porque digitar é um hábito arraigado, mesmo sendo 4 vezes mais lento do que a transcrição de voz. O recurso Talk-to-Text do Brain MAX permite que você supere esse gargalo e capture ideias tão rápido quanto consegue falar. Chega de perder o ritmo ou de ter dificuldade para acompanhar seus pensamentos. Com o Brain MAX, sua voz se torna o acelerador do seu fluxo de trabalho.

2. Modelo de lista do ClickUp

Baixe o modelo gratuito Transforme cada termo em uma entrada rastreável do Modelo Frayer com o modelo de lista do ClickUp

Se você quer uma configuração do Modelo Frayer que seja simples o suficiente para uso rápido em sala de aula, mas flexível o suficiente para se expandir em atividades mais ricas, o modelo de lista do ClickUp é um ótimo ponto de partida.

Ele vem com um layout de lista simples e baseado em status para organizar termos, exemplos e itens de prática, ao mesmo tempo que permite adicionar contexto extra por meio de várias visualizações.

Para um fluxo de trabalho do Modelo Frayer, este modelo permite que você personalize cada tarefa como um termo e use campos, comentários e recursos vinculados para desenvolver a definição, exemplos, contraexemplos e o conceito.

Por que você vai gostar deste modelo:

Adicione contexto usando as Tarefas do ClickUp em cada tarefa principal de vocabulário para listar vários exemplos detalhados ou contra-exemplos

Alterne entre diferentes visualizações do ClickUp se estiver planejando aulas, tarefas ou cronogramas de revisão de vocabulário ao longo de uma unidade

Use Inserir vídeo para anexar vídeos explicativos, miniaulas ou orientações sobre conceitos diretamente dentro do espaço de trabalho para que os alunos possam consultá-los

✅ Ideal para: Desenvolvedores de materiais didáticos ou instrutores que criam atividades de aprendizagem no estilo Frayer com conteúdo de aula integrado.

3. Modelo de Matriz de Design do ClickUp

Baixe o modelo gratuito Compare conceitos com critérios ponderados em um documento estruturado usando o modelo de matriz de design do ClickUp

Se você estiver usando um exercício no estilo Frayer para ajudar os alunos a comparar conceitos intimamente relacionados (ou avaliar exemplos versus não exemplos com critérios claros), o modelo de matriz de design do ClickUp oferece um formato analítico para você trabalhar.

Criado como um documento estruturado do ClickUp, este modelo orienta você na definição de critérios, na avaliação ponderada e em uma seção de recomendações finais. Isso o torna especialmente útil quando sua atividade do Modelo Frayer vai além da simples memorização de vocabulário e se estende à distinção de conceitos, classificação ou comparação baseada em evidências.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use a seção “Definição de Critérios” para definir os atributos que os alunos devem avaliar (por exemplo: precisão da definição, relevância no mundo real, exemplos e contraexemplos)

Transforme comparações abstratas em uma estrutura repetível usando a tabela de pontuação ponderada, que é útil para atividades avançadas de análise no estilo Frayer

Documente todo o processo de raciocínio em um único lugar, adicione notas em cada seção e colabore nas avaliações sem precisar trocar de ferramenta

✅ Ideal para: Instrutores e equipes pedagógicas que criam exercícios de avaliação estruturados em documentos colaborativos do Google Docs.

🏆 Dica rápida: Crie seus próprios Modelos de Frayer personalizados com o Talk-to-Text. Crie Modelos Frayer a partir de notas de voz com o Talk-to-Text no ClickUp Brain MAX Basta expressar suas ideias em voz alta — uma definição rápida, algumas características e 2 ou 3 exemplos. Em segundos, o recurso Talk-to-Text do ClickUp transforma esse rascunho de voz em um Modelo de Frayer bem organizado. Ele pode refinar o texto, adicionar exemplos melhores e gerar contraexemplos claros que evitam equívocos comuns.

4. Modelo de Plano de Ação Conjunta do ClickUp

Baixe o modelo gratuito Mapeie conceitos com subpáginas para características, exemplos e próximos passos usando o modelo de plano de ação mútua do ClickUp

O modelo de plano de ação mútua do ClickUp pode ser adaptado para criar um espaço de trabalho organizado de mapeamento de conceitos para equipes que definem uma ideia antes de agir. Suas subpáginas integradas — Partes interessadas, Rastreador de itens de ação, Recursos, Critérios de sucesso do piloto e Notas da reunião — ajudam a tornar a discussão mais fácil de revisar e usar.

Esse formato funciona bem quando sua equipe está analisando um termo, processo ou iniciativa sob vários ângulos durante um workshop. Você pode capturar o significado central, anotar características definidoras, coletar exemplos reais de trabalhos anteriores e documentar limites ou exceções. Em seguida, leve a discussão adiante para as próximas etapas designadas.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use os comentários atribuídos do ClickUp diretamente no modelo para discutir e finalizar definições, criando uma única fonte de verdade

Registre exemplos, casos extremos e referências de apoio em Recursos e Notas de Reunião durante discussões ao vivo

Passe diretamente da compreensão alinhada para a execução, acompanhando as tarefas de acompanhamento no Rastreador de Ações

✅ Ideal para: Facilitadores, equipes de sucesso do cliente e grupos multifuncionais que realizam workshops de alinhamento de conceitos ou sessões de planejamento.

5. Modelo de quadro branco infográfico do ClickUp

Baixe o modelo gratuito Transforme qualquer conceito em um resumo visual de uma página no estilo Frayer com o modelo de quadro branco para infográficos do ClickUp

Modelos Frayer simples e baseados em texto podem ser pouco inspiradores e ineficazes para os alunos visuais da sua equipe. O modelo de quadro branco infográfico do ClickUp vem com uma tela pronta para transformar qualquer tópico em uma página visual — usando blocos para mensagens de destaque, seções de apoio e recursos visuais (ícones, fotos, minidiagramas).

Ele foi desenvolvido no ClickUp Whiteboards, então você tem várias opções para montar o modelo do jeito que quiser.

Você pode personalizá-lo como um Modelo Frayer, usando as quatro zonas principais de conteúdo: Definição, Características, Exemplos e Não-exemplos. Coloque notas adesivas em cada quadrante, adicione ícones para pistas visuais e, em seguida, use a faixa de cabeçalho para dar um título ao conceito e definir o público-alvo (série, equipe ou grupo de treinamento).

Por que você vai gostar deste modelo:

Vá além do texto simples adicionando ícones, inserindo imagens e usando quadrantes codificados por cores para tornar seus Modelos Frayer visualmente distintos e mais fáceis de lembrar

Ilustre o quadrante “Exemplos” arrastando e soltando imagens ou incorporando vídeos diretamente na tela do quadro branco

Depois de concluir seu Modelo de Frayer visual, exporte-o como uma imagem ou compartilhe um link público com qualquer pessoa

✅ Ideal para: Desenvolvedores de conteúdo, instrutores e líderes de equipe que criam recursos de “aprendizagem em uma página” a partir de anotações do Modelo de Frayer.

📚 Leia mais: Como aplicar os estilos de aprendizagem VARK para um aprendizado melhor

6. Modelo DMAIC do ClickUp

Baixe o modelo gratuito Desmembre conceitos passo a passo em um quadro branco DMAIC com o modelo DMAIC do ClickUp

O modelo DMAIC do ClickUp apresenta um quadro branco passo a passo para resolver um problema usando a estrutura clássica Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar. Cada etapa tem seu próprio espaço para notas adesivas, e o guia mantém o fluxo de trabalho focado à medida que você passa da definição do problema para a solução.

Esse layout funciona como um formato de decomposição de conceitos quando você deseja que os alunos compreendam um termo profundamente e o apliquem corretamente.

Você pode tratar cada coluna do DMAIC como um guia para construir uma compreensão completa. Por exemplo, você pode definir o conceito em linguagem simples, medi-lo com indicadores reais, analisar o que ele inclui/exclui, aprimorar a definição com exemplos mais fortes e, então, finalizar a versão definitiva com uma verificação de consistência.

Por que você vai gostar deste modelo:

Use a seção Definir para capturar o significado principal de um termo e, em seguida, adicione características-chave na segunda área adesiva

Crie exemplos mais sólidos nas seções Medir e Analisar , listando sinais, métricas e equívocos comuns que os alunos costumam confundir

Mantenha a versão final consistente no Control salvando a definição aprovada, os exemplos e os contra-exemplos com os quais sua equipe ou turma concordou

✅ Ideal para: Educadores e instrutores que ensinam pensamento estruturado, melhoria de processos ou clareza de conceitos em ambientes de grupo.

👀 Você sabia? Os organizadores gráficos têm origem na psicologia cognitiva. Eles foram desenvolvidos para colocar em prática a teoria da aprendizagem por recepção significativa de David Ausubel (1963), com base em sua ideia central de que o que o aluno já sabe é o principal fator determinante do que ele aprenderá a seguir (Ausubel, 1968).

7. Modelo de quadro branco para plano de trabalho do ClickUp

Baixe o modelo gratuito Crie um mapa conceitual no estilo DMAIC com o modelo de quadro branco de plano de trabalho do ClickUp

O modelo de quadro branco de plano de trabalho do ClickUp apresenta um plano completo em uma tela visual, com colunas precisas para o DMAIC. Cada coluna inclui espaço para a descrição do projeto, metas, membros da equipe, notas de pesquisa, resultados e itens pendentes, o que mantém o planejamento e o acompanhamento em uma única visualização.

E isso funciona muito bem para a aprendizagem de conceitos quando você quer que os alunos vão além das definições e construam uma compreensão real.

Você pode usar a primeira coluna para registrar a definição e as principais características, as colunas do meio para adicionar exemplos e notas de apoio e, por fim, usar a última coluna para identificar contraexemplos ou equívocos comuns.

Por que você vai gostar deste modelo:

Mantenha as explicações dos conceitos fáceis de visualizar com colunas codificadas por cores e uma legenda integrada que separa claramente cada etapa

Registre exemplos, não exemplos e notas de apoio em seções específicas

Mantenha a consistência entre vários termos reutilizando a mesma estrutura todas as vezes

✅ Ideal para: Associados seniores que ministram aulas de negócios em grupo, nas quais os participantes precisam de uma estrutura visual e um formato repetível.

💡 Dica profissional: Quer usar IA para brainstorming sem ficar preso em ciclos intermináveis de ideias? Assista a este vídeo para ver como as equipes transformam contribuições dispersas em ideias claras usando a IA do ClickUp, Docs, Quadros Brancos e modelos:

8. Coleção de modelos do Modelo Frayer da Template.net

A coleção de modelos do Modelo Frayer da Template.net inclui planilhas do Modelo Frayer em um layout de quatro quadrantes, criadas para o ensino de vocabulário. Cada modelo coloca a palavra do vocabulário no centro e a rodeia com seções dedicadas para Definição, Características, Exemplos/Modelos e Não-exemplos.

Como o formato é imprimível e reutilizável, ele funciona bem para prática individual, trabalho em pequenos grupos ou avaliações rápidas em sala de aula.

Por que você vai gostar deste modelo:

O layout clássico de quatro quadros mantém a prática de vocabulário focada nas características essenciais do Modelo Frayer

O termo de vocabulário centralizado facilita a análise das folhas preenchidas durante a revisão ou avaliação

Funciona bem como uma rotina repetível para novas palavras de vocabulário nas unidades de leitura, ciências e estudos sociais

✅ Ideal para: Educadores e instrutores que precisam de layouts clássicos de quatro quadrantes para atividades impressas.

📚 Leia também: Como implementar o gerenciamento da execução de tarefas para equipes

9. Modelo de diagrama do Modelo Frayer V1 da TemplateLab

via TemplateLab

O modelo de diagrama do Modelo Frayer V1 da TemplateLab vem com a palavra do vocabulário no centro e quatro caixas rotuladas ao redor. Os rótulos já estão integrados, então você pode projetá-los durante uma aula, preenchê-los em conjunto com a turma ou imprimi-los para uma prática rápida.

Também está disponível em formatos como Word e PowerPoint, o que facilita a edição, a duplicação para várias palavras e a reutilização entre unidades sem precisar recriar o organizador a cada vez.

Por que você vai gostar deste modelo:

Uma hierarquia visual clara (termo central + quatro painéis) facilita o ensino da estrutura do Modelo Frayer durante as aulas com toda a turma

O layout em estilo de diagrama é ideal para apresentações no Word, PowerPoint ou pôsteres

Rótulos claros facilitam a verificação da compreensão durante a revisão e a preparação para provas

✅ Ideal para: Professores que estão criando slides para a sala de aula ou tabelas de referência para vocabulário acadêmico.

📚 Leia também: Como evitar falhas de comunicação no ambiente de trabalho

10. Modelo do Modelo de Frayer da WordLayouts

via WordLayout

O modelo do Modelo de Frayer da WordLayouts é um modelo simples, dividido em quatro quadrantes, projetado para ser editado diretamente no Microsoft Word ou no Google Docs.

Por ser um formato de documento simples, é fácil duplicá-lo para várias palavras de vocabulário, atribuir como lição de casa ou imprimir para exercícios em sala de aula. Você pode digitar diretamente em cada caixa, salvar versões para diferentes unidades e reutilizar o mesmo layout para uma revisão rápida antes das provas.

Por que você vai gostar deste modelo:

Funciona bem tanto para trabalhos individuais quanto para atividades em pequenos grupos, pois os alunos podem preencher uma caixa de cada vez e, em seguida, comparar as respostas rapidamente

Fáceis de imprimir e podem ser amplamente personalizados no Microsoft Word ou no Google Docs

Fácil de reproduzir para listas de palavras semanais, vocabulário de unidades ou preparação para testes

✅ Ideal para: Indivíduos e equipes que preferem trabalhar no ecossistema da Microsoft/Google.

📮ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e geração de ideias. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aí que você precisa de um quadro branco com IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens com IA para criar um recurso visual com base na sua sugestão. É o aplicativo completo para o trabalho que permite que você crie, visualize e execute mais rápido!

Como usar um modelo do Modelo de Frayer para o desenvolvimento de vocabulário

Ter um modelo é um ótimo começo, mas saber como preenchê-lo de forma eficaz é o que melhora a retenção de vocabulário e o alinhamento da equipe.

Siga esta abordagem prática e passo a passo para aproveitar ao máximo seu modelo do Modelo de Frayer. 🛠️

Selecione o termo ou conceito alvo: Escolha uma palavra ou conceito que seja realmente desafiador ou frequentemente mal interpretado. Para equipes, concentre-se na terminologia em que o desalinhamento causa confusão, como “ágil” ou “centrado no cliente” Comece pelo quadrante de definição: Não basta copiar a definição do dicionário. Escreva com suas próprias palavras. Se você não consegue explicar de forma simples, é porque ainda não entendeu completamente Identifique características ou fatos-chave: Liste os atributos que são sempre verdadeiros sobre esse conceito. Pergunte a si mesmo: “Quais são as características inegociáveis que definem esse termo?” Crie exemplos: Apresente casos concretos e específicos do conceito. Quanto mais variados e próximos da vida real forem seus exemplos, mais profunda será sua compreensão Defina os contraexemplos (a etapa crucial): Esta etapa é essencial. Identifique coisas que sejam semelhantes, mas que não correspondam ao conceito. Isso o obriga a esclarecer os limites do termo Revise e refine: Leia os quatro quadrantes juntos. Eles traçam um quadro completo e preciso? Se você estiver trabalhando em equipe, discuta quaisquer divergências — elas costumam revelar lacunas críticas no entendimento comum

✨ Vantagem do ClickUp: Ao usar um modelo digital do Modelo de Frayer no ClickUp, utilize o ClickUp Brain para sugerir exemplos ou contra-exemplos quando você ficar em dúvida. Isso pode despertar ideias que você não havia considerado e acelerar o processamento profundo que faz com que novos conceitos sejam assimilados.

✨ Vantagem do ClickUp: Ao usar um modelo digital do Modelo de Frayer no ClickUp, utilize o ClickUp Brain para sugerir exemplos ou contra-exemplos quando você ficar em dúvida. Isso pode despertar ideias que você não havia considerado e acelerar o processamento profundo que faz com que novos conceitos sejam assimilados.

Dê vida ao vocabulário com o ClickUp

Os modelos gratuitos do Modelo de Frayer são um ótimo primeiro passo quando você precisa de uma maneira simples de ajudar os alunos a definir conceitos, identificar padrões e separar exemplos de não exemplos sem transformar isso em um plano de aula extenso.

Mas os Modelos Frayer ficam ainda mais úteis quando se tornam parte do fluxo de trabalho. Com o ClickUp, você pode reutilizar seus modelos Frayer no Docs, ensinar em tempo real usando os Quadros Brancos e transformar cada palavra-alvo em uma Tarefa com um responsável, prazo e listas de verificação.

Use a IA para gerar um primeiro rascunho rápido de exemplos e não exemplos que você pode refinar com sua turma ou equipe.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo. ✅

Perguntas frequentes

Os quatro quadrantes são: Definição (o que o termo significa em suas próprias palavras), Características (atributos ou fatos principais), Exemplos (casos específicos) e Não-exemplos (coisas que são semelhantes, mas não se encaixam na definição).

As equipes podem usar os Modelos Frayer para criar um vocabulário compartilhado para termos, processos ou ferramentas essenciais de negócios. Isso garante que os novos contratados entendam não apenas as definições, mas também o que os conceitos incluem e o que não incluem, reduzindo falhas de comunicação desde o primeiro dia.

Um Modelo de Frayer em branco é normalmente um documento estático, pronto para impressão, com quadrantes vazios. Um modelo editável do Modelo de Frayer permite personalização digital, colaboração em tempo real e integração com outras ferramentas de gerenciamento de tarefas.

Sim, o Modelo de Frayer é altamente eficaz para termos matemáticos (como “número primo”), conceitos científicos (como “fotossíntese”) e terminologia técnica em qualquer área. Ele se destaca sempre que distinguir exemplos de não exemplos é fundamental para esclarecer a compreensão.