Jargão empresarial: mais de 30 palavras-chave corporativas e o que elas significam

Você apresentou sua proposta de projeto à sua gerente para aprovação, e ela disse: "Está bom, mas você não avançou" Você sentiu que algo estava errado por causa do "mas" na declaração dela.

Mas o que ela quer dizer com "mover a agulha"?

Bem, é um jargão comercial que significa "sua proposta de projeto não é impactante o suficiente para fazer uma grande diferença" Esse é um exemplo, mas se você costuma ouvir palavras no local de trabalho que o confundem, provavelmente precisa conhecer o jargão corporativo.

Esses são acrônimos, frases ou expressões específicas de empresas que têm um entendimento comum do que significam no mundo corporativo.

Não conhecer o jargão empresarial pode torná-lo vítima de falhas de comunicação, o que leva a expectativas desalinhadas, tomada de decisões mais lenta e confiança reduzida em um ambiente profissional.

Vamos ajudá-lo a se familiarizar com esses jargões corporativos para que você possa entendê-los claramente e responder com confiança sem se sentir excluído.

Entendendo o jargão empresarial

O jargão empresarial se refere a expressões especializadas e técnicas ou eufemismos usados no mundo dos negócios para comunicar ideias. Ele geralmente varia de setor para setor e de profissão para profissão.

Se o seu amigo chegar até você e disser que não sabe como quebrar o gelo no próximo encontro, você automaticamente saberá que ele não está falando sobre literalmente quebrar o gelo, mas sim sobre como iniciar uma conversa.

Da mesma forma, termos de gerenciamento de projetos como "sinergia" ou "alavancagem" nem sempre são literais nos negócios.

Por que precisamos do jargão comercial?

**Os chavões corporativos facilitam as coisas, especialmente para conceitos complexos

Aqui está um exemplo simples.

Você quer entender quanto risco um cliente assumirá ao investir em uma nova tecnologia. Em vez de escrever: "Quais são os limites de risco da sua organização em termos de possíveis perdas ou contratempos associados a novos investimentos em tecnologia?", você pode simplesmente usar essa linguagem corporativa e perguntar: "Qual é o seu apetite por risco?"

O jargão corporativo ajuda com o seguinte:

**Eficiência: o jargão corporativo ajuda as pessoas a se comunicarem com precisão e rapidez, economizando tempo em reuniões, relatórios e correspondências

Profissionalismo: O uso do jargão específico do setor sinaliza profissionalismo, ajudando a estabelecer credibilidade e autoridade em um determinado campo

O uso do jargão específico do setor sinaliza profissionalismo, ajudando a estabelecer credibilidade e autoridade em um determinado campo **Colaboração: o jargão garante que todos em um determinado setor ou organização tenham um entendimento compartilhado dos principais termos e conceitos para ajudar a alinhar as expectativas

Principais ideias e propósitos por trás do jargão comercial comum

O jargão comercial geralmente tem raízes em setores específicos ou práticas profissionais e serve a propósitos distintos na comunicação. Vamos dar uma olhada em alguns termos comuns, sua origem e finalidade:

Liquidez de mercado: Descreve a facilidade de comprar e vender ativos sem afetar diretamente seu preço. O objetivo desse jargão é ajudar os traders a entender as condições do mercado para tomar decisões informadas

Descreve a facilidade de comprar e vender ativos sem afetar diretamente seu preço. O objetivo desse jargão é ajudar os traders a entender as condições do mercado para tomar decisões informadas Design da experiência do usuário (UX Design): Surgido da interação humano-computador e da psicologia cognitiva, ele se concentra no aprimoramento da usabilidade das interfaces digitais. Um exemplo de jargão dentro dessa categoria é "jornada do usuário", que simplifica as discussões sobre a criação de experiências digitais eficientes e fáceis de usar

Surgido da interação humano-computador e da psicologia cognitiva, ele se concentra no aprimoramento da usabilidade das interfaces digitais. Um exemplo de jargão dentro dessa categoria é "jornada do usuário", que simplifica as discussões sobre a criação de experiências digitais eficientes e fáceis de usar Call to Action (CTA): Originário do marketing e da publicidade, esse termo é usado para solicitar respostas imediatas do público. Seja para se inscrever em um boletim informativo ou para fazer uma compra, o objetivo é estimular o envolvimento do usuário e aumentar a conversão

Originário do marketing e da publicidade, esse termo é usado para solicitar respostas imediatas do público. Seja para se inscrever em um boletim informativo ou para fazer uma compra, o objetivo é estimular o envolvimento do usuário e aumentar a conversão Tendência de mercado: Oriundo da análise econômica, esse termo ajuda as empresas a prever mudanças e a fazer ajustes estratégicos com base nesses padrões observados

Oriundo da análise econômica, esse termo ajuda as empresas a prever mudanças e a fazer ajustes estratégicos com base nesses padrões observados Pensamento de céu azul: É um termo usado para descrever uma abordagem criativa e de mente aberta para a solução de problemas e geração de ideias. É como olhar para um céu vasto e ilimitado e deixar sua imaginação correr solta. O pensamento de céu azul visa gerar uma grande quantidade de ideias que podem ser refinadas e desenvolvidas posteriormente, em vez de encontrar uma solução prática imediatamente

É um termo usado para descrever uma abordagem criativa e de mente aberta para a solução de problemas e geração de ideias. É como olhar para um céu vasto e ilimitado e deixar sua imaginação correr solta. O pensamento de céu azul visa gerar uma grande quantidade de ideias que podem ser refinadas e desenvolvidas posteriormente, em vez de encontrar uma solução prática imediatamente Low-hanging fruit: Esse termo é frequentemente usado como uma metáfora para descrever algo que é facilmente alcançável ou atingível. É como a fruta em uma árvore que está ao alcance de todos, sem precisar de uma escada. Por exemplo, uma empresa pode se concentrar em melhorar o atendimento ao cliente como um fruto fácil de alcançar para aumentar a satisfação antes de enfrentar desafios mais complexos, como o desenvolvimento de produtos

Esse termo é frequentemente usado como uma metáfora para descrever algo que é facilmente alcançável ou atingível. É como a fruta em uma árvore que está ao alcance de todos, sem precisar de uma escada. Por exemplo, uma empresa pode se concentrar em melhorar o atendimento ao cliente como um fruto fácil de alcançar para aumentar a satisfação antes de enfrentar desafios mais complexos, como o desenvolvimento de produtos Mudança de paradigma: Uma mudança de paradigma é uma alteração significativa na forma como pensamos ou fazemos algo. É quando uma descoberta ou ideia nova e diferente substitui a maneira usual e aceita de entender ou abordar um assunto

Exemplos de jargões de negócios em diferentes setores

Há alguns jargões comerciais usados em excesso com os quais todos os RHs podem estar familiarizados, enquanto há outros que todas as equipes financeiras devem entender bem. Para ajudá-lo a navegar por esses termos, compilamos uma lista de jargões corporativos populares de vários setores, incluindo RH, marketing, TI e finanças.

Recursos Humanos

O RH desempenha um papel central na manutenção de relacionamentos e na comunicação com a equipe. Seja lidando com recrutamento, gerenciamento de desempenho ou planejamento da força de trabalho, é provável que você se depare com termos como:

1. Experiência do funcionário

**A experiência do funcionário (EX) descreve como os funcionários se sentem em relação ao trabalho na empresa a interação com colegas de trabalho e gerentes o processo de integração e seu ambiente de trabalho diário.

Exemplo: "Para melhorar a produtividade geral e reduzir as taxas de rotatividade, a empresa lançou um programa abrangente de Experiência do Funcionário."

2. Aperto de mão dourado

**Esse termo comercial descreve um pagamento financeiro dado a um funcionário quando ele deixa a empresa. É um gesto de agradecimento por seu serviço e dedicação.

_Você pode encontrar o representante de RH dizendo: "Dadas as suas contribuições significativas para a empresa, queremos garantir que você saia com uma nota positiva, com um aperto de mão dourado substancial como sinal de nossa gratidão"

3. Equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal significa ter uma relação saudável entre trabalho e vida pessoal. É um termo comumente usado em espaços de trabalho que promovem o bem-estar geral do funcionário e evitam o esgotamento.

O representante de RH de uma empresa que vislumbra um equilíbrio saudável pode dizer: "Temos o compromisso de ajudar nossa equipe a alcançar um bom equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Por isso, oferecemos horários flexíveis e opções de trabalho remoto."

4. Adequação à cultura

**Refere-se a encontrar funcionários cujos valores e estilo de trabalho se alinham bem com a cultura e o ethos da empresa

O RH costuma usar esse termo ao procurar novos funcionários: "Estamos procurando candidatos que se encaixem bem na cultura, para que se integrem bem à nossa equipe e contribuam positivamente para o nosso ambiente de trabalho."

5. Proposta de valor para o funcionário (EVP)

**A proposta de valor para o funcionário (EVP) refere-se ao total de benefícios e recompensas que uma empresa oferece a seus funcionários em troca de seu trabalho

Ao responder o que a empresa oferece a um funcionário, o RH pode dizer: "Nossa EVP se concentra em salários competitivos, oportunidades de crescimento na carreira e um ambiente de trabalho favorável para atrair e reter os melhores talentos."

6. 80/20

80/20 é o princípio dado pelo Princípio de Pareto, que indica que 80% dos resultados da empresa vêm apenas de 20% dos funcionários. Isso indica que alguns funcionários são responsáveis pela maior parte de sua produção.

Marketing e publicidade

O marketing e a publicidade são um vasto setor que ocupa diferentes esferas, como o marketing de influenciadores e o marketing de mídia social. Alguns exemplos de jargão corporativo comumente usados nesse setor incluem:

7. Impressões

**As impressões referem-se ao número de vezes que um cliente em potencial visualizou o conteúdo, seja uma publicação em mídia social ou um anúncio on-line

_Ao participar de reuniões da equipe de marketing, é comum ouvir as pessoas dizerem: "Precisamos analisar as impressões de nossa última campanha publicitária para entender seu alcance e eficácia"

8. Indicadores-chave de desempenho (KPI)

Depois de implementar uma estratégia de negócios, a próxima etapa é acompanhar o desempenho por meio de KPIs. Os KPIs informam a eficácia com que a equipe está atingindo seus objetivos de negócios.

Por exemplo, "Nossos principais KPIs para essa campanha incluem taxas de cliques e de conversão, que nos ajudarão a medir seu sucesso."

9. Jornada do cliente

A jornada do cliente define a experiência do cliente com uma empresa, desde o interesse inicial do cliente na empresa até o fim do relacionamento, ou seja, a renovação da assinatura ou a compra do produto novamente. Ela fornece informações sobre cada estágio pelo qual o cliente passa.

_Os gerentes de marketing costumam dizer: "O mapeamento da jornada do cliente nos ajudará a identificar os pontos problemáticos e a melhorar a experiência geral do cliente"

10. Teste A/B

Teste A/B é um termo comumente usado para testar designs de páginas da Web ou anúncios. Ele compara duas versões de uma página da Web ou anúncio para determinar qual delas tem melhor desempenho.

_Por exemplo, "Estamos realizando testes A/B em nossas páginas de destino para ver qual design produz uma taxa de conversão mais alta"

11. Geração de leads

Geração de leads refere-se à criação de novos leads/clientes. Você pode ouvir isso quando a equipe se concentra em atrair e capturar o interesse de clientes potenciais para aumentar seu pipeline de vendas.

isso geralmente é usado ao definir metas como "Nossa meta neste trimestre é aumentar a geração de leads em 30% por meio de publicidade direcionada na mídia social"

12. Segmentação de clientes

A segmentação de clientes é um termo comumente usado para marketing e publicidade personalizados. Ela divide uma base de clientes em grupos distintos com base em características como demografia, comportamento ou padrões de compra.

Um caso de uso cotidiano desse jargão corporativo no mundo dos negócios é: "Ao implementar a segmentação de clientes, podemos criar campanhas de e-mail personalizadas que atendam aos interesses e às necessidades específicas de cada segmento, levando a taxas de envolvimento mais altas."

Tecnologia da informação (TI)

O jargão comercial é frequentemente usado no setor de TI porque ajuda a simplificar e explicar conceitos e processos complexos. Definimos alguns jargões corporativos recorrentes e termos do agile-scrum em TI para facilitar sua compreensão.

13. Largura de banda

**Ao discutir a capacidade ou a velocidade da rede, os técnicos costumam usar a palavra "largura de banda". Ela significa a quantidade de dados transmitidos por uma rede em um determinado período de tempo.

_Você pode ouvir o chefe de TI dizer: "Precisamos atualizar nosso servidor porque nossa largura de banda atual não consegue lidar com o número crescente de solicitações de usuários"

14. DevOps

DevOps origina-se da combinação de dois termos, desenvolvimento de software (Dev) e operações de TI (Ops), para aumentar a eficiência do processo de desenvolvimento e implantação.

um exemplo de uso desse termo no mundo corporativo seria "A implementação de práticas de DevOps reduziu significativamente nosso tempo de lançamento de novos recursos no mercado."_

15. Interface de programação de aplicativos (API)

Sempre que se discute a integração e o desenvolvimento de software, o foco geralmente está na API. **A API é um conjunto de protocolos e ferramentas que permite que diferentes aplicativos de software se comuniquem entre si

Um desenvolvedor pode declarar durante as discussões sobre integração de software: "A nova API permite uma interação perfeita entre nosso aplicativo e serviços de terceiros."

16. Protótipo de software

**A prototipagem de software refere-se à criação de versões ou modelos iniciais de um aplicativo de software para visualizar e testar seu design, funcionalidade e interações com o usuário antes do desenvolvimento em escala total

na reunião inicial do projeto, o gerente de produto pode explicar: "Começaremos com a prototipagem de software para garantir que nosso design atenda às necessidades do usuário."_

17. Implantação

**A implantação é um processo passo a passo que inclui tudo na configuração de um novo software, desde a instalação até o teste

_O que faz um programador? Ele "cuida da implantação de um novo software para atender aos requisitos da empresa"

18. Computação em nuvem

A computação em nuvem é um aspecto crucial da infraestrutura digital de TI. **Nesse método, servidores remotos na Internet armazenam, gerenciam e processam dados, eliminando a necessidade de servidores locais ou computadores pessoais

_Na última atualização da empresa, o departamento de TI pode declarar: 'Adotamos a computação em nuvem para simplificar nossas operações, melhorar a escalabilidade e reduzir os custos associados à infraestrutura local

Finanças e investimentos

Se você estiver investindo seu dinheiro ou trabalhando no setor financeiro, frequentemente encontrará termos como "oferta pública inicial", "flexibilização quantitativa" e "diversificação de investimentos" Vamos esclarecer esses jargões corporativos de finanças e investimentos para você.

19. Flexibilização quantitativa

Se houver deflação econômica, um banco central injeta dinheiro na economia comprando títulos públicos ou outros ativos financeiros para aumentar a oferta de dinheiro, reduzir as taxas de juros e estimular a atividade econômica. Esse processo é chamado de flexibilização quantitativa.

Você pode encontrar uma declaração emitida pelo banco central: "Para lidar com a desaceleração econômica, o banco central iniciou um programa de flexibilização quantitativa, comprando quantidades substanciais de títulos públicos para aumentar a liquidez e apoiar o crescimento econômico."

20. Oferta pública inicial

Você ouvirá o termo IPO nos noticiários sempre que uma empresa privada se tornar pública. **Ele se refere ao processo de listar as ações de uma empresa privada em uma bolsa de valores para oferecê-las ao público pela primeira vez

Em seu comunicado oficial à imprensa, a empresa anunciou: "Estamos empolgados em avançar com nossa oferta pública inicial (IPO), que nos permitirá levantar capital para expansão e aumentar nossa presença no mercado."

21. Ganhos de capital

O cálculo dos ganhos de capital é essencial ao lidar com as implicações fiscais. **Os ganhos de capital referem-se ao lucro obtido com a venda de um ativo ou investimento quando seu preço de venda excede o preço de compra

Se você consultasse um consultor tributário, ele poderia aconselhar: "Os ganhos de capital obtidos com a venda de suas ações estarão sujeitos a impostos, portanto, não deixe de levar isso em consideração em seu planejamento financeiro."

22. Retorno sobre o investimento (ROI)

**ROI é um acrônimo usado para avaliar a lucratividade de um investimento. É calculado dividindo-se o lucro líquido pelo custo do investimento inicial. Esse termo é usado se você estiver fazendo investimentos individuais no mercado de ações ou investimentos empresariais em software ou novas tecnologias.

Ao discutir o desempenho do projeto, o gerente financeiro pode informar: "Nossa última campanha de marketing obteve um ROI de 25%, indicando um forte retorno sobre nosso investimento."

23. Beta

Ao investir em ações, muitas vezes avalia-se a volatilidade do mercado. Essa avaliação é chamada de beta, em que um beta maior que 1 indica maior volatilidade, enquanto um beta menor que 1 sugere menor volatilidade.

durante a análise de um portfólio, um analista de investimentos pode explicar: "O beta dessa ação é 1,5, o que significa que ela é 50% mais volátil do que o mercado, o que pode afetar o risco geral do seu portfólio."_

24. Capitalização de mercado

A capitalização de mercado é um termo frequentemente usado para categorizar empresas com base no tamanho ou avaliar seu potencial de investimento. É o valor total de mercado das ações em circulação de uma empresa, calculado pela multiplicação do preço das ações pelo número de ações

Em uma reunião de acionistas, o CEO pode destacar: "A capitalização de mercado da nossa empresa atingiu US$ 10 bilhões, refletindo nosso forte desempenho e perspectivas de crescimento."

Exemplos gerais de jargão comercial

Embora os exemplos acima sejam específicos do setor, os termos do jargão corporativo padrão são usados em vários setores e nas operações diárias. Vamos dar uma olhada em alguns desses termos para que você não se sinta perdido na próxima vez que alguém mencionar o jargão corporativo.

25. Benchmarking

Seja na realização de análises da concorrência ou na avaliação do desempenho da empresa, os benchmarks são frequentemente estabelecidos. **Benchmarking é a comparação das métricas de desempenho de uma empresa com os padrões do setor ou com as práticas recomendadas para identificar áreas de melhoria

o gerente de projeto pode dizer: "Estamos comparando nossos processos com os dos líderes do setor para identificar as melhores práticas e aumentar nossa eficiência operacional"

26. Malware

Malware é o jargão corporativo para software projetado para danificar, explorar ou comprometer um sistema de computador, uma rede ou dados. Inclui vírus, worms, cavalos de Troia, spyware e ransomware.

suponha que você pergunte a um especialista em segurança cibernética sobre incidentes recentes. Nesse caso, ele mencionaria "malware": "Uma grande preocupação em nosso campo é lidar com infecções por malware que podem prejudicar nossos sistemas e a integridade dos dados."_

27. Firewall

**Um firewall é um dispositivo ou software de segurança de rede que monitora e controla o tráfego de entrada e saída da rede com base em regras de segurança predeterminadas

o administrador de rede pode explicar: "Precisamos configurar o firewall para bloquear o acesso não autorizado e, ao mesmo tempo, permitir a passagem do tráfego legítimo"

28. Base de contato

Em vez de dizer "faça uma atualização rápida", a maneira comercial de dizer isso é "entre em contato". **Significa entrar em contato ou verificar brevemente com alguém para atualizar ou discutir algo

_Você pode ouvir o gerente dizer: "Vamos entrar em contato na próxima semana para analisar nosso progresso e resolver quaisquer problemas que tenham surgido"

29. Competência essencial

Competência essencial é o principal ponto forte ou USP da empresa que a distingue de outras no setor. Esse termo é frequentemente usado durante o planejamento estratégico para se concentrar na área de especialização.

Por exemplo, em uma reunião anual de estratégia de negócios, o COO pode enfatizar: "Nossa competência essencial em soluções tecnológicas inovadoras é o que nos diferencia dos concorrentes e impulsiona nosso crescimento."

30. Pivotar

A palavra "pivô" é usada sempre que um projeto exige mudanças de direção ou abordagem. **Significa fazer uma mudança significativa na estratégia ou direção para se adaptar a novas circunstâncias ou oportunidades

o CEO pode usar o seguinte jargão corporativo em uma sessão de estratégia: "Após os últimos resultados da pesquisa de mercado, precisamos mudar nossa abordagem de marketing para atingir melhor os públicos mais jovens."_

Problemas potenciais com o jargão corporativo

O jargão empresarial simplifica a interação com profissionais do mesmo setor, mas somente se for usado com cuidado e corretamente. Um estudo realizado pelo Duolingo com mais de 8.000 profissionais em atividade em oito países revelou que 58% das pessoas acham que seus colegas de trabalho usam jargões em excesso.

Além disso, 60% delas também acham que precisam descobrir o significado desse jargão, o que causa estresse.

O uso excessivo e pouco claro do jargão corporativo pode causar vários problemas de comunicação e estresse. Alguns desses problemas comumente identificados são:

A barreira para uma comunicação clara: Pode se tornar uma barreira para conversas claras se o seu público não estiver ciente do seu jargão corporativo. Nesses casos, em vez de simplificar as operações e a comunicação, isso as torna mais complicadas, criando uma lacuna de comunicação entre aqueles que entendem o jargão e aqueles que não o entendem

Pode se tornar uma barreira para conversas claras se o seu público não estiver ciente do seu jargão corporativo. Nesses casos, em vez de simplificar as operações e a comunicação, isso as torna mais complicadas, criando uma lacuna de comunicação entre aqueles que entendem o jargão e aqueles que não o entendem Uso excessivo e má interpretação do jargão : Às vezes, o jargão pode tornar conceitos e termos simples mais difíceis de entender do que já são. Quando mal interpretado, ele pode retardar as operações comerciais e obscurecer a mensagem pretendida

: Às vezes, o jargão pode tornar conceitos e termos simples mais difíceis de entender do que já são. Quando mal interpretado, ele pode retardar as operações comerciais e obscurecer a mensagem pretendida Risco de falhas de comunicação e mal-entendidos: Termos especializados têm significados diferentes em contextos diferentes. Eles podem causar confusão, expor as pessoas ao risco de mal-entendidos e afetar a qualidade das interações

Dicas para minimizar o uso indevido de jargões comerciais no mundo corporativo

A comunicação clara é essencial para o trabalho em equipe eficaz e o gerenciamento de projetos bem-sucedido no mundo corporativo. **Quanto mais direta for a linguagem utilizada, melhor

Embora certas limitações estejam associadas ao uso do jargão, elas não podem ser totalmente eliminadas. Em vez disso, você deve usá-lo de forma a minimizar o uso indevido. Aqui estão alguns dicas de redação técnica e sugestões de gerenciamento para reduzir gradualmente a dependência de chavões comerciais:

Busque regularmente o feedback dos membros da equipe em relação à clareza da comunicação e faça os ajustes necessários

em relação à clareza da comunicação e faça os ajustes necessários Demonstre o uso de linguagem clara e direta em reuniões, e-mails e documentos para estabelecer um padrão para a equipe

em reuniões, e-mails e documentos para estabelecer um padrão para a equipe Treine os funcionários em termos específicos do setor para ajudá-los a entender e se adaptar ao jargão comercial quando necessário

Papel do ClickUp no esclarecimento do jargão comercial

O jargão comercial pode levar a mal-entendidos, especialmente quando os membros da equipe trabalham isoladamente. No entanto, e se você pudesse colaborar em tempo real com sua equipe, discutindo tarefas e prioridades claramente sem depender de jargões complexos?

Isso é possível com ClickUp um software de gerenciamento de projetos desenvolvido para aprimorar a colaboração no local de trabalho .

ClickUp Chat Visualização do ClickUp Chat Fornece uma plataforma em tempo real para conexão com membros da equipe, gerentes e partes interessadas do projeto. Esse recurso permite discutir tarefas e projetos sem depender de jargões, garantindo que as mensagens sejam claras e compreendidas por todos os envolvidos.

Envolva-se em conversas em tempo real e receba feedback e esclarecimentos instantâneos com o ClickUp Chat

Você pode contar com feedback imediato, eliminando assim desafios de comunicação no espaço de trabalho . Além disso, você pode participar de conversas encadeadas para que o contexto das mensagens esteja sempre claro para o destinatário e ele possa acompanhá-las sem jargões não relacionados.

Use o ClickUp Chat para conversas individuais e comunicação em grupo para melhorar a clareza e facilitar a conversa simplificada.

ClickUp Docs

Outro recurso poderoso que o ClickUp estende é o Docs, onde as equipes podem colaborar e se conectar em tempo real para evitar confusão com base no jargão corporativo. Documentos do ClickUp Fornece um espaço compartilhado para centralizar a comunicação e criar, editar e revisar documentos de forma colaborativa em tempo real. Também permite que todos contribuam e esclareçam jargões complexos.

Dica profissional: Você também pode criar um glossário padrão de termos específicos do setor no Docs que os membros da equipe possam consultar quando necessário.

Crie um documento claro e acessível que melhore a comunicação geral e evite erros de comunicação com jargões com o ClickUp Docs

ClickUp Whiteboards

Além do Docs, você pode usar Quadros brancos ClickUp Adicione notas adesivas e comentários para esclarecer os chavões de negócios e fornecer o significado ou a intenção detalhada quando necessário.

Além disso, ele permite a edição por vários usuários ao mesmo tempo, para que sua ideia possa ser refinada coletivamente e você possa abordar e simplificar o jargão em tempo real.

Visualize ideias e adicione notas e comentários para simplificar o jargão comercial com o ClickUp Whiteboards

Modelo de plano de comunicação do ClickUp

Você ainda está lutando para organizar e otimizar o fluxo de comunicação da sua equipe, mesmo com todos esses recursos? O Modelo de plano de comunicação do ClickUp tem tudo o que você precisa!

Trata-se de um guia abrangente para organizar o compartilhamento de informações em uma organização. Ele garante que as mensagens sejam claras, consistentes e acessíveis a todos os membros da equipe.

Simplifique e organize a comunicação da equipe para obter mais clareza e transparência com o modelo de plano de comunicação do ClickUp

Elementos-chave do modelo de plano de comunicação:

Detalhes do projeto: Comece com as informações básicas do projeto: nome, pessoa responsável, detalhes de contato e data

Comece com as informações básicas do projeto: nome, pessoa responsável, detalhes de contato e data Objetivos: Declarar claramente a missão e as metas a serem alcançadas

Declarar claramente a missão e as metas a serem alcançadas Resumo executivo: Forneça uma visão geral concisa das metas comerciais, dos pontos fortes e fracos do projeto e das técnicas de execução

Forneça uma visão geral concisa das metas comerciais, dos pontos fortes e fracos do projeto e das técnicas de execução Análise e pesquisa: Reunir dados e realizar pesquisas para entender o sistema de negócios atual para uma execução eficaz

Reunir dados e realizar pesquisas para entender o sistema de negócios atual para uma execução eficaz Análise PEST: Analisar os fatores externos que influenciam o projeto: Aspectos políticos, econômicos, sociais e tecnológicos

Analisar os fatores externos que influenciam o projeto: Aspectos políticos, econômicos, sociais e tecnológicos Análise SWOT: Avaliar os fatores internos: Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças para informar as decisões de negócios

Avaliar os fatores internos: Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças para informar as decisões de negócios Análise da concorrência: Compilar e comparar informações sobre a concorrência para avaliar a posição competitiva

Compilar e comparar informações sobre a concorrência para avaliar a posição competitiva Lista de partes interessadas: Relacione as partes interessadas com suas informações de contato, canais de comunicação e frequência de envolvimento

Relacione as partes interessadas com suas informações de contato, canais de comunicação e frequência de envolvimento Ferramentas: Identificar as ferramentas necessárias para atingir as metas do projeto

Identificar as ferramentas necessárias para atingir as metas do projeto Plano de comunicação: Detalhar a estratégia abordando o que, quando e como comunicar

Detalhar a estratégia abordando o que, quando e como comunicar Avaliação: Reveja o sistema implementado, obtenha feedback da equipe e avalie os pontos fortes e fracos da estratégia

Com isso modelo de plano de comunicação você pode:

Garantir uma comunicação direta, reduzindo a probabilidade de mensagens cheias de jargões ou confusas

Adaptar as estratégias de comunicação a diferentes grupos, garantindo que o jargão seja minimizado e que as mensagens sejam adaptadas ao nível de compreensão do público

Definir mensagens centrais e pontos de discussão para destilar informações complexas em declarações claras e concisas

Permita uma melhor comunicação com o ClickUp

O jargão comercial pode transmitir muitas informações em apenas algumas palavras, mas pode ser confuso se o público não estiver familiarizado com os termos. Lembre-se de que a comunicação clara é essencial para o sucesso de uma organização. Portanto, é importante minimizar o jargão e usá-lo de forma a garantir que sua mensagem seja compreendida.

Uma empresa de gerenciamento de projetos e ferramenta de comunicação no local de trabalho como o ClickUp, pode facilitar a comunicação clara por meio de seus recursos de comunicação colaborativa e em tempo real, como Chat, Documentos e Quadros Brancos. Ela minimiza a possibilidade de confusão ao fornecer canais para esclarecimento rápido e adição de notas. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e elimine os mal-entendidos das comunicações de sua equipe.