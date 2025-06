Como fazer um organizador gráfico: etapas fáceis e melhores ferramentas

Já ficou olhando para uma página em branco, tentando entender uma ideia complexa, e acabou ficando mais confuso do que quando começou? 😵‍💫

Sem clareza, até mesmo suas melhores ideias podem parecer dispersas, desalinhadas e totalmente confusas. Seja você um estudante, professor ou profissional, uma visualização deficiente pode levar a uma execução ruim.

Mas aqui está a boa notícia: este artigo é a sua solução passo a passo e sem enrolação para criar um organizador gráfico que realmente funciona. De ferramentas a modelos de organizadores gráficos e dicas profissionais, reunimos tudo o que você precisa em um só lugar. 🧠

O que é um organizador gráfico?

Um organizador gráfico é uma ferramenta de pensamento visual que ajuda a capturar, organizar e conectar informações de maneira estruturada. Em vez de ler blocos de texto ou anotações confusas, você obtém um layout claro e visual com caixas e imagens que tornam ideias complexas mais fáceis de entender.

via Pinterest

O objetivo de um organizador gráfico é visualizar informações para que sua mente:

Compreenda mais rapidamente

Lembre-se melhor

E comunique-se com mais clareza

Veja como os organizadores gráficos são usados na vida real:

Quem os utiliza? Como eles usam organizadores gráficos? Alunos Para dividir lições, resumir capítulos, comparar conceitos e estruturar ensaios Professores Para explicar tópicos visualmente, envolver os alunos e simplificar assuntos complexos Equipes de projeto Para mapear fluxos de trabalho, planejar tarefas, alinhar metas e visualizar estratégias Profissionais de marketing e criadores Para debater ideias de conteúdo, criar funis e planejar campanhas Gerentes e fundadores Para estruturar o pensamento global, simplificar decisões e compartilhar visões Usuários comuns Para planejar metas pessoais, organizar listas de tarefas e tomar decisões claras

Leia também: Modelos gratuitos de organizadores gráficos para um melhor mapeamento e planejamento de ideias

Benefícios do uso de organizadores gráficos

Os organizadores gráficos são ferramentas poderosas de raciocínio que melhoram a compreensão e a colaboração. Veja o que você ganha ao começar a usá-los regularmente:

Melhor compreensão: Eles ajudam a dividir ideias grandes e complexas em partes menores. Em vez de uma sobrecarga de informações, você obtém uma visão geral 📍

Memória aprimorada: Quando você vê algo em vez de apenas ler, é mais provável que se lembre. Layouts visuais ativam o sistema de memória do cérebro, e isso faz com que as ideias fiquem gravadas 🎯

Comunicação mais clara: Os organizadores gráficos facilitam a explicação de coisas para outras pessoas. Chega de explicações longas ou confusão — basta uma olhada e todos estarão na mesma página 🔄

Resolução mais rápida de problemas: Esses organizadores ajudam você a apresentar os prós, os contras e as possibilidades de uma decisão. Isso torna a busca por soluções muito mais rápida e menos estressante 💡

🌟 Alerta estatístico: Você sabia que 65% da população aprende melhor visualmente, mas a maioria das informações ainda é compartilhada em texto simples? Não é de se admirar que as coisas sejam perdidas ou mal interpretadas!

📚 Bônus: Como usar IA para brainstorming (casos de uso e ferramentas)

Tipos de organizadores gráficos e seus usos

Nem todos os organizadores gráficos oferecem as mesmas funcionalidades (e isso é bom). De mapas mentais a diagramas de Venn e gráficos em T, aqui estão alguns dos tipos mais populares, cada um baseado em diferentes técnicas de visualização para ajudar a tornar suas ideias cristalinas. Também abordaremos quando usar cada tipo.

Antes de entrarmos em detalhes, aqui está uma comparação rápida das várias categorias.

Organizadores gráficos em resumo

Tipo Principais recursos Exemplo de caso de uso Mapas mentais Ideia central com subtópicos ramificados, ligações visuais entre ideias Planejando um blog sobre as "10 principais tendências de marketing" com ramificações como IA, marketing de influência, etc. Fluxogramas Lógica passo a passo, caminhos de decisão, clareza do início ao fim do processo Mapeando uma jornada de campanha por e-mail, desde a criação do briefing até o acompanhamento do desempenho Diagramas de Venn Círculos sobrepostos para mostrar elementos comuns e exclusivos Ramificação descendente, relações pai-filho e visualização baseada em estrutura Gráficos hierárquicos Layout cronológico com datas, progressão linear e acompanhamento de marcos importantes Esboçando um organograma de uma startup, desde o fundador até os chefes de departamento e suas equipes Storyboards Layout baseado em painéis, progressão passo a passo das ideias, frequentemente acompanhado de notas Mapeie a jornada do usuário ou o fluxo da apresentação usando recursos visuais com anotações Linhas do tempo Acompanhamento de eventos ao longo do tempo, planejamento de lançamentos e mapeamento histórico Planejando o lançamento de um produto com etapas como Design (janeiro), Beta (fevereiro), Marketing (março) e Dia do Lançamento (abril)

Mapas mentais

Os mapas mentais são perfeitos para brainstorming de ideias, conectar pensamentos relacionados ou explorar um conceito central. Normalmente, você começa com uma ideia principal no centro e, em seguida, ramifica para pontos relacionados.

Mapeie ideias visualmente com os mapas mentais do ClickUp

✅ Mais adequado para:

Planejamento de conteúdo ou aulas

Dividindo grandes tópicos em partes menores

Explorando relações de causa e efeito

📌 Exemplo: Digamos que você planeja um blog sobre "As 10 principais tendências de marketing atualmente". Seu mapa mental poderia ter a ideia central como título do blog, com ramificações como IA em marketing, vídeos curtos, marketing de influência e pesquisa por voz. Cada ramificação pode ser dividida em ferramentas, plataformas e estatísticas, proporcionando um roteiro completo do conteúdo em um piscar de olhos.

Os mapas mentais são especialmente úteis quando seus pensamentos estão dispersos e você precisa "ver" as conexões com clareza.

Procurando inspiração? Confira alguns exemplos de mapas mentais para ver como as equipes fazem brainstorming e planejam visualmente em diferentes setores.

💡 Dica profissional: modelos economizam tempo. Comece rapidamente com o quadro branco em branco para mapas mentais do ClickUp.

Obtenha um modelo gratuito Conecte ideias com o modelo de quadro branco para mapa mental em branco do ClickUp e personalize-o de acordo com suas necessidades

Fluxogramas

Os fluxogramas são a ferramenta ideal quando você precisa visualizar um processo ou fluxo de trabalho passo a passo. Eles funcionam como mapas que mostram onde as coisas começam, quais decisões são tomadas ao longo do caminho e onde elas terminam. 🛣️

Seja para simplificar um processo comercial ou descrever como um cliente passa pelo seu funil de vendas, os fluxogramas ajudam a esclarecer etapas complexas.

Crie uma representação gráfica simples dos processos em suas operações usando fluxogramas no ClickUp

✅ Mais adequado para:

Mostrando caminhos de decisão ou lógica

Explicando sistemas ou sequências

Planejando a integração ou as jornadas do usuário

📌 Exemplo: Digamos que você esteja lançando uma campanha por e-mail para um novo recurso de produto. Um fluxograma pode mostrar toda a jornada, desde o planejamento até o lançamento. Você começaria com "Criação do briefing da campanha" e, em seguida, passaria para Segmentação do público, Redação, Design e Revisão jurídica. A partir daí, você mapearia decisões como "O texto foi aprovado?" ou "Estamos testando linhas de assunto A/B?". Cada caminho leva a etapas como agendamento, envio e acompanhamento de desempenho.

💡 Dica profissional: É claro que também temos modelos de fluxogramas. Experimente o Quadro Branco de Fluxo de Processos da ClickUp.

Obtenha um modelo gratuito Otimize a visualização do projeto com uma visão geral clara e concisa do seu fluxo de trabalho de ponta a ponta com o Quadro Branco de Fluxo de Processos do ClickUp

Diagramas de Venn

Os diagramas de Venn ajudam a comparar e contrastar duas ou mais coisas. São círculos sobrepostos que mostram o que é diferente, o que é comum e onde as coisas se conectam. 🎯

Aqui está a ideia básica:

Cada círculo representa um grupo (ou "conjunto") de coisas

A sobreposição entre os círculos mostra itens que são compartilhados entre os grupos

Partes que não se sobrepõem mostram o que é exclusivo de cada grupo

✅ Mais adequado para:

Comparando produtos, ideias ou conceitos

Encontrar pontos em comum entre ideias, equipes ou objetivos

Classificar características ou traços comuns e exclusivos

📌 Exemplo: Você está lançando uma ferramenta de software premium e deseja entender a sobreposição de seus clientes ideais. Conjuntos: Conjunto A: Clientes que compraram seu produto anterior

Conjunto B: Clientes que se inscreveram na sua newsletter

Conjunto C: Clientes que visitaram sua página de preços nos últimos 30 dias O diagrama de Venn incluiria: A apenas = compradores fiéis, mas talvez desconhecedores do novo lançamento

B apenas = leitores interessados, ainda não convertidos

C apenas = alta intenção, possivelmente novos clientes potenciais

A ∩ B ∩ C (sobreposição dos três) = 🔥Leads quentes (leais, engajados e comprando ativamente)

💡 Dica profissional: Crie diagramas de Venn precisos com facilidade usando o modelo de diagrama de Venn do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie diagramas de Venn atraentes e fáceis de entender com o modelo de diagrama de Venn do ClickUp

Gráficos hierárquicos

Os gráficos hierárquicos ajudam a organizar as informações de cima para baixo, mostrando quem se reporta a quem ou o que depende do quê. Eles são como árvores genealógicas para ideias, equipes ou sistemas. 🌳

Eles são quase semelhantes aos mapas conceituais, que se concentram em conectar ideias relacionadas em um formato lógico e ramificado.

via Business News Daily

✅ Mais adequado para:

Visualizando estruturas organizacionais

Descrever as fases do projeto ou as dependências das tarefas

Mostrando como vários sistemas se conectam

📌 Exemplo: Suponha que você esteja criando uma estrutura para uma equipe de startup. Seu gráfico começa com o fundador no topo e se ramifica para os chefes de marketing, vendas e produto. Você adiciona especialistas ou estagiários abaixo de cada chefe. Isso ajuda a esclarecer as funções e as linhas de reporte em uma equipe em crescimento.

💡 Dica profissional: gráficos hierárquicos também são ótimos para coisas como mapas do site. Aqui está um modelo gratuito de mapa do site da ClickUp.

Storyboards e linhas do tempo

Storyboards e linhas do tempo visualizam eventos ou ações em uma sequência específica. Eles ajudam você a planejar o que acontece, quando acontece e o que vem a seguir.

Em detalhes, os storyboards usam uma sequência de caixas ou painéis para representar visualmente a progressão de uma história, processo ou sequência de eventos. Eles são uma ferramenta de planejamento, principalmente visual, mas frequentemente acompanhada de notas textuais.

Planeje sequências visuais com modelos de storyboard no ClickUp

Originalmente usados em filmes e animações para planejar tomadas, os storyboards agora são amplamente utilizados na educação, nos negócios, em UI/UX e em marketing para mapear qualquer processo que se desenrola ao longo do tempo ou em etapas.

✅ Mais adequado para:

Projetando fluxos de processos

Visualizando as jornadas dos usuários

Esboçar apresentações ou aulas

💡 Dica profissional: crie uma variedade de storyboards de maneira eficiente com o modelo de história do usuário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Escreva e acompanhe histórias de usuários de maneira eficaz com o modelo de história do usuário do ClickUp

Por outro lado, uma linha do tempo organiza os eventos em ordem cronológica ao longo de um caminho linear, normalmente uma linha horizontal ou vertical. Cada evento é marcado com uma data ou hora e uma breve descrição.

As linhas do tempo se concentram na progressão temporal, ou seja, elas tratam do que aconteceu quando.

Gerencie tarefas ao longo do tempo com a visualização da linha do tempo do ClickUp

✅ Mais adequado para:

Visualizando lançamentos de marketing ou produtos

Mapeamento de eventos históricos ou de projetos

Acompanhamento de marcos e prazos

📌 Exemplo: Digamos que você esteja planejando o lançamento de um produto. Seu cronograma poderia começar com "Design do produto" em janeiro, passar para "Teste beta" em fevereiro, depois "Lançamento de marketing" em março e, finalmente, "Dia do lançamento" em abril. Isso dá à sua equipe clareza sobre o cronograma, as funções e o que precisa ser feito e quando.

Em resumo, vejamos como os storyboards e as linhas do tempo diferem:

Critérios Storyboard Linha do tempo Foco Sequência de ações ou ideias Sequência de eventos no tempo Estrutura Análise painel por painel Linha orientada por datas com marcadores de eventos Ideal para Narração de histórias, experiência do usuário, apresentações, mapeamento de processos Histórico, planejamento, roteiros, acompanhamento do progresso Usado em Cinema, design, educação, marketing História, gerenciamento de projetos, estratégia de negócios

Como fazer um organizador gráfico passo a passo?

Esteja você organizando ideias para um projeto, aula, conteúdo ou plano de equipe, seu organizador gráfico deve ter uma função principal: tornar as informações mais fáceis de entender, usar e colocar em prática.

Nesta seção, vamos guiá-lo pelas etapas exatas para criar um organizador gráfico que não seja apenas bonito, mas realmente útil. A melhor parte é que vamos mostrar como fazer tudo isso usando as ferramentas visuais, os modelos e o suporte de IA do ClickUp.

Passo 1: Defina seu objetivo

Antes de arrastar formas para um quadro ou abrir um modelo, pare e pergunte: Qual é realmente a função deste organizador gráfico?

A clareza nesta fase é fundamental. Sem ela, corre-se o risco de criar algo que parece bom, mas que não ajuda ninguém a tomar decisões, a encontrar clareza ou a agir.

Para definir seu objetivo, pergunte a si mesmo:

Estou explicando, comparando, planejando ou analisando?

Isso é para mim, um cliente, um colega de equipe ou uma turma?

Este organizador deve levar a uma decisão, uma estratégia ou apenas a uma melhor compreensão?

Essas respostas definem tudo: o formato escolhido (mapa mental, diagrama de Venn, fluxograma, linha do tempo), o nível de detalhamento e as informações a serem incluídas (ou excluídas).

Etapa 2: Escolha o formato certo

Agora que você sabe por que está criando um organizador gráfico, é hora de escolher o melhor formato.

O formato escolhido tornará sua mensagem cristalina (ou totalmente confusa). Portanto, reserve um minuto para combinar seu objetivo com a estrutura certa.

Pense sobre:

Precisa mostrar as etapas? → Use um fluxograma

Quer organizar ideias em torno de um tema central? → Opte por um mapa mental

Comparando duas ou mais coisas? → Experimente um diagrama de Venn

Planejando ao longo do tempo? → Uma linha do tempo ou um storyboard funcionam melhor

Quer mostrar estrutura ou níveis? → Use um gráfico hierárquico

E se você estiver com dificuldade para escolher o formato, peça ajuda ao ClickUp Brain. É um assistente com inteligência artificial integrado ao ClickUp que ajuda você a pensar com clareza, planejar mais rápido e evitar a fadiga de tomar decisões.

Experimente sugestões como:

"Ajude-me a decidir o melhor tipo de organizador gráfico para comparar duas estratégias de produto."

"Que tipo de organizador gráfico devo usar para planejar um processo de integração de equipe?"

"Preciso de uma maneira visual de explicar a jornada do cliente — qual formato devo escolher?"

"Sugira um organizador gráfico para dividir as etapas da minha campanha de marketing do segundo trimestre."

Deseja otimizar seu fluxo de trabalho com estruturas prontas para uso? Experimente estes modelos: Os modelos de mapas mentais ajudam você a organizar visualmente ideias em torno de um tema central. Eles são ideais para planejar redações, apresentações, pesquisas ou projetos complexos em que é necessário ter uma visão geral clara das relações entre as ideias. Os modelos de fluxo de trabalho descrevem a sequência de etapas necessárias para concluir uma tarefa ou projeto. Ao criar um organizador gráfico para gerenciamento de processos ou planejamento de tarefas, um modelo de fluxo de trabalho ajuda os colaboradores a seguir o processo com facilidade. Os modelos de brainstorming são perfeitos para capturar ideias espontâneas de maneira estruturada para planos de marketing, desenvolvimento de produtos ou projetos criativos, como planejamento de conteúdo. Os modelos de roteiro de projeto apresentam visualmente as principais fases, marcos, cronogramas e prazos. Criados para o planejamento de projetos, eles ajudam a manter uma visão geral clara, permitindo que você se aprofunde em tarefas específicas.

Etapa 3: Organize as informações principais

Depois de saber para que serve o seu organizador gráfico e qual formato você está usando, é hora de reunir as informações que você colocará nele, incluindo elementos de desenho.

Para começar, pergunte a si mesmo 👇 💡 Quais são os insights, fatos ou lições imperdíveis que meu público precisa levar consigo? 💡 Existem categorias, fases ou temas claros nos quais posso agrupar essas informações? 💡 As informações seguem uma sequência, hierarquia ou fluxo de causa e efeito? 💡 Se alguém usasse este organizador sem contexto, ainda assim entenderia? Se não, o que está faltando?

Depois de responder a essas perguntas, você terá uma pilha de notas, ideias ou pontos de dados. Agora é hora de transformar essa matéria-prima em algo estruturado e fácil de analisar.

Pense no seguinte:

O que vai onde? Mapeie cada insight para uma seção específica do seu organizador gráfico

O que merece destaque visual? Destaque padrões, sobreposições, progressões ou contrastes que apoiem seu objetivo

O que pode ser simplificado? Remova tudo o que confunde a mensagem ou distrai do ponto principal

É aqui que seu organizador gráfico começa a funcionar como uma ferramenta visual de gerenciamento de tarefas. Ele mostra não apenas o que precisa ser feito ou compreendido, mas também como tudo se encaixa.

Depois que suas informações estiverem organizadas, você poderá dar vida a elas visualmente.

💡 Dica profissional: Não encha demais seu organizador. O objetivo é clareza, não completude. É melhor mostrar menos e causar impacto do que encher tudo e perder sua mensagem.

Agora que seu conteúdo está organizado, é hora de dar vida a ele.

É aqui que você transforma ideias em imagens. Aplicar as técnicas criativas certas e as ferramentas de arrastar e soltar faz toda a diferença.

Para começar, use o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho e um poderoso software de organização gráfica.

Use os quadros brancos do ClickUp para layouts flexíveis

O ClickUp Whiteboards é um dos melhores softwares de quadro branco para esboçar absolutamente qualquer tipo de organizador gráfico — mapas mentais, fluxogramas, linhas do tempo e até diagramas de Venn.

Crie organizadores gráficos flexíveis e impressionantes no ClickUp Whiteboards

Veja o que você pode fazer:

Arraste e solte a forma desejada para construir a estrutura — círculos, caixas, setas ou linhas retas — o que melhor se adequar ao seu organizador

Adicione notas adesivas, caixas de texto ou ícones para rotular e destacar conjuntos de dados importantes

Desenhe conexões entre elementos para mostrar relações

Colabore ao vivo com sua equipe, onde todos podem editar, comentar e debater ideias juntos

Anexe links para tarefas, documentos ou painéis para que seus recursos visuais permaneçam conectados ao seu espaço de trabalho

📮ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam IA principalmente para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aqui que você precisa de um quadro branco com inteligência artificial, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens de IA para criar um visual com base na sua solicitação. É o aplicativo completo para o trabalho, que permite idealizar, visualizar e executar com mais rapidez!

Use os mapas mentais do ClickUp para criar visuais baseados em ideias

Se você está começando com um conceito ou quadro de ideias em bruto e precisa estruturá-lo em torno de um tema central, então o ClickUp Mind Maps é o que você precisa.

Use os mapas mentais do ClickUp para fazer brainstorming, conectar ideias e converter instantaneamente ramificações em tarefas

Você pode escolher entre dois modos:

Modo de tarefa : crie mapas mentais diretamente a partir de suas tarefas (perfeito para planejamento de projetos, onde cada ideia leva à ação)

Modo em branco: faça um brainstorming livre e conecte conceitos sem vinculá-los a nenhuma tarefa (ótimo para o pensamento inicial ou sessões criativas)

Para completar, use os mapas mentais do ClickUp para:

Domine a complexidade → Divida grandes ideias em partes menores e conectadas→ Mapeie fluxos de trabalho, estratégias ou sistemas em um só lugar

Organize com um clique → Use o recurso Reorganizar layout para limpar automaticamente seu mapa→ Mantém tudo legível e devidamente estruturado

Transforme ideias em tarefas → Converta qualquer nó em uma tarefa com um clique→ Atribua, acompanhe e gerencie o trabalho diretamente do mapa

Personalize do seu jeito→ Use cores para categorizar ou priorizar nós→ Comece rapidamente com modelos e ajuste conforme necessário

🔍 Você sabia? A técnica popular de mapeamento mental, frequentemente usada em organizadores gráficos, foi popularizada pelo autor britânico Tony Buzan na década de 1970.

Integre recursos visuais em fluxos de trabalho de projetos reais

Criar organizadores gráficos é apenas a primeira metade do trabalho. O verdadeiro valor surge quando você consegue transformar seus recursos visuais em ação.

Em vez de manter seu organizador gráfico como um arquivo estático ou captura de tela (como nas ferramentas tradicionais), use um software de colaboração visual como o ClickUp para salvar e incorporar recursos visuais diretamente em seu fluxo de trabalho, para que tudo seja acionável.

Veja como você pode inserir seus recursos visuais no seu fluxo de trabalho:

Converta qualquer forma ou nota no seu quadro branco em tarefas do ClickUp

Depois de criar as tarefas, atribua-as aos colegas de equipe, adicione detalhes como descrições ou prioridades e acompanhe o progresso (tudo no mesmo espaço)

Atribua tarefas, defina prioridades e colabore com colegas de equipe usando o ClickUp Task

Depois de converter de visual para tarefa, use a visualização Quadro, Lista ou Linha do tempo para gerenciá-las no formato que funcionar melhor

Gerencie tarefas visualmente usando as visualizações do ClickUp para acompanhar o progresso em diferentes estágios

Etapa 5: Refine e compartilhe

Você criou seu organizador gráfico — agora é hora de aperfeiçoá-lo e compartilhá-lo com sua equipe ou público. Esta etapa final garante que seu recurso visual funcione para todos.

Veja como refinar:

Revise a estrutura : as ideias estão fluindo de maneira lógica?

Torne-o fácil de ler : use códigos de cores, estilos de fonte, rótulos ou ícones para aumentar a clareza

Teste: pergunte a um colega de equipe: "Isso faz sentido à primeira vista?"*

Um organizador gráfico bem elaborado deve ser limpo, claro e imediatamente útil.

Por falar em útil, o ClickUp torna incrivelmente fácil compartilhar seu organizador gráfico e trabalhar nele em equipe.

Veja como:

Colaboração em tempo real em quadros brancos

Os quadros brancos do ClickUp são criados para o trabalho em equipe. Seja para fazer um brainstorming ou ajustar uma versão final, todos podem participar juntos. É uma maneira poderosa de apoiar a colaboração no local de trabalho, garantindo que toda a sua equipe possa contribuir de forma eficiente.

Colabore ao vivo nos quadros brancos do ClickUp adicionando, editando e discutindo ideias com seus colegas de equipe

Veja o que você pode fazer:

Convide colegas de equipe para editar, comentar ou visualizar seu quadro branco

Veja cursores em tempo real enquanto outras pessoas movem elementos, adicionam notas ou destacam áreas

Use threads de comentários ou ferramentas de feedback visual para sugestões e esclarecimentos, diretamente na tela

Bloqueie elementos (como títulos ou molduras) para que apenas as partes essenciais possam ser editadas

Use notas adesivas codificadas por cores para acompanhar o feedback em relação às decisões finais

⚡ Dica do ClickUp: Quando precisar estimular a criatividade mais rapidamente, use o ClickUp Brain diretamente nos quadros brancos para gerar visuais preliminares, diagramas ou modelos iniciais na hora. Depois de pronto, compartilhe com sua equipe ou convide-os para colaborar na mesma plataforma.

Use o ClickUp Brain para gerar maquetes, diagramas e muito mais nos quadros brancos do ClickUp

Opções fáceis de compartilhamento (interno e externo)

O ClickUp oferece controle total sobre como e com quem você compartilha seu organizador gráfico:

Compartilhe internamente: marque membros da equipe, atribua funções e insira links do Whiteboard em documentos ou tarefas

Compartilhe externamente: gere um link público e envie-o para clientes, partes interessadas ou alunos

Compartilhe os documentos do ClickUp publicamente ou com sua equipe usando opções fáceis de compartilhamento

Opções de incorporação: use HTML para incorporar seu visual em sites, wikis, páginas do Notion ou bases de conhecimento

Controle de permissão: defina acesso somente para visualização, comentários ou edição completa, dependendo do nível de colaboração que você deseja

📚 Leia também: Guia de gerenciamento visual de projetos

Visualize, organize e execute com o ClickUp

Criar um ótimo organizador gráfico tem a ver com clareza, estrutura e ação. 💡

Cada etapa tem um papel importante, desde a escolha do formato certo até a organização das suas ideias e o design do layout. Você poderia optar por fazer isso com um criador de organizadores gráficos online separado, mas por que se dar ao trabalho quando você pode fazer tudo no ClickUp? E com o ClickUp, você não para no planejamento — você entra em ação. ✨

Esteja você mapeando um processo, fazendo um brainstorming com sua equipe ou criando um quadro estratégico, o ClickUp transforma recursos visuais em tarefas, cronogramas e progresso real.

Então, da próxima vez que você procurar um organizador gráfico ou criador online, basta abrir o ClickUp e começar a construir.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!