Como dominar o processo DMAIC para melhoria da qualidade

Na década que se iniciou em 1987, quando a Motorola criou e implementou o Seis Sigma, eles alcançaram um resultado cumulativo de economia de incríveis US$ 14 bilhões apenas com suas medidas de melhoria da qualidade. Esse é o poder do Six Sigma e dos paradigmas de qualidade relacionados que são amplamente adaptados até hoje!

Um dos mais populares paradigmas baseados em Six Sigma metodologias de aprimoramento de processos que se tornaram favoráveis além da manufatura é o DMAIC. Nesta postagem do blog, exploramos o significado do processo DMAIC, por que ele ainda é relevante e como você pode implementá-lo em sua organização.

O que é o processo DMAIC?

O DMAIC (abreviação de Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar) é uma abordagem de aprimoramento de processos orientada por dados, com base na metodologia Six Sigma.

O DMAIC é caracterizado por:

Uma estrutura robusta : O DMAIC serve como um guia passo a passo para identificar lacunas nos processos e corrigi-las

: O DMAIC serve como um guia passo a passo para identificar lacunas nos processos e corrigi-las Solução estruturada de problemas : Ajuda a identificar a causa raiz e a resolver problemas de qualidade

: Ajuda a identificar a causa raiz e a resolver problemas de qualidade Solução orientada por dados : O DMAIC incentiva as equipes a analisar diversos pontos de dados em seus processos em vez de seguir a intuição ou o instinto

: O DMAIC incentiva as equipes a analisar diversos pontos de dados em seus processos em vez de seguir a intuição ou o instinto Resultados sustentados: O DMAIC não se limita a encontrar uma solução, mas vai além para garantir sua implementação eficaz a longo prazo

O modelo DMAIC (Fonte: Wikimedia Commons )

Embora tenha sido projetado inicialmente como um dos componentes principais do Seis Sigma, ele foi adaptado ao Lean, Kaizen, Agile e a outros modelos híbridos, como o Lean Seis Sigma, que priorizam a melhoria contínua.

**Você sabia? O Seis Sigma se concentra na melhoria dos processos, enquanto o Gerenciamento de projetos enxutos concentra-se na redução do desperdício. Para uma análise detalhada das diferenças, consulte Lean vs. Six Sigma .

As cinco fases do DMAIC e como implementá-las

O DMAIC é fundamentalmente um processo de cinco fases. Ao usar o DMAIC, você define, mede, analisa, melhora e controla. Isso parece óbvio em um primeiro momento. No entanto, ele tem nuances significativas tanto na teoria quanto na prática.

Vamos explorar cada fase em detalhes. Também o orientaremos sobre como você pode implementar esse processo usando uma ferramenta poderosa como ClickUp para equipes de gerenciamento de projetos .

1. Definir

A primeira etapa do processo de melhoria da qualidade DMAIC é saber o que você deseja melhorar. Normalmente, isso é feito por meio de várias etapas conectadas.

Escreva a declaração do problema

Para começar, a equipe do projeto faz um brainstorming e documenta a declaração do problema.

Por exemplo, sua declaração de problema poderia ser: "Há uma alta densidade de bugs de 15 defeitos por 1.000 linhas de código."

Entenda o contexto

Uma vez definido o problema, a equipe faz uma série de perguntas para entender o contexto em que ele ocorre.

Qual é o processo atual que a equipe segue?

Quem são as partes interessadas do processo?

Qual é o desempenho atual da linha de base?

Quais são os requisitos do cliente?

Quais são os riscos e desafios desse processo?

Há várias maneiras de coletar essas informações. Você pode começar com o mapeamento do processo usando Quadros brancos ClickUp . Traga sua equipe para visualizar de forma colaborativa todo o processo, para que você tenha uma visão contextual de 360 graus.

Mapeamento de processos com o ClickUp Whiteboards

Você pode obter feedback das partes interessadas, da gerência e dos clientes usando Formulários ClickUp . Com um questionário simples e bem elaborado, você pode reunir os pontos problemáticos de todos no processo.

Definir metas

Com todas as informações em mãos, defina as metas de seu processo de melhoria da qualidade.

Por exemplo, poderia ser: Reduzir a densidade de bugs para menos de cinco defeitos por 1.000 linhas de código nos próximos três meses.

Certifique-se de que suas metas sejam SMART. Além disso, certifique-se de torná-las facilmente acessíveis a todos da equipe. Metas do ClickUp é uma ótima maneira de fazer isso acontecer. Com o ClickUp Goals, você pode definir metas, organizá-las em pastas e ter uma visualização em um único painel de todo o seu progresso.

ClickUp Goals para visualização de progresso sem esforço

2. Medida

Depois de definir o problema, você pode se concentrar na coleta de dados na fase de "medição". O objetivo é coletar dados confiáveis que representem com precisão o processo existente, que servirá como linha de base para o aprimoramento.

Ferramentas como gráficos de controle, histogramas e análise de Pareto são frequentemente usadas para avaliar a variação e identificar áreas de preocupação. Para rastreamento avançado, use Dashboards do ClickUp .

Obtenha relatórios em tempo real com o ClickUp Dashboards

Os ClickUp Dashboards oferecem uma maneira totalmente personalizável e orientada por KPI para acompanhar o desempenho da sua equipe. Ao coletar dados sobre o problema de densidade de bugs mencionado acima, você pode criar widgets para:

Densidade de bugs de cada desenvolvedor individual

Retrabalho atribuído na revisão de código

Bugs identificados pelo analista de qualidade (QA) vs. bugs relatados pelo usuário

Tempo necessário para escrever 1.000 linhas de código e sua correlação com a densidade de bugs

Tendências históricas da densidade de bugs

3. Analisar

Depois de coletar os dados, é hora de analisá-los. Dependendo da natureza do problema, você pode usar análise de dados estatísticos, análise de regressão, teste de hipóteses, diagramas de espinha de peixe ou os 5 porquês para descobrir padrões.

Por exemplo, vamos ver como você analisaria essa situação usando o teste de hipóteses. Primeiro, você definiria um número de hipóteses que precisam ser testadas.

Hipótese | Análise de dados para teste |

| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |

| Os desenvolvedores em início de carreira têm alta densidade de bugs

| Desenvolvedores em início de carreira têm alta gravidade de bugs | Comparação da densidade e da gravidade de bugs em todos os níveis de experiência

| QAs estão relatando muitos não-bugs como defeitos | Número de bugs que foram resolvidos sem retrabalho

| Recursos complexos têm mais bugs Comparação entre defeitos por 1.000 linhas de código e defeitos por funcionalidade

exemplos de testes de hipóteses

Não se sinta pressionado a fazer tudo do zero. Aproveite Modelos Six Sigma em vez disso!

Se estiver investigando um problema, tente modelos de análise de causa raiz . Ao explorar os riscos e desafios, considere modelos de avaliação de riscos .

Documentar sua análise no ClickUp Docs

Uma parte importante da fase de análise é a documentação. Certifique-se de ter um registro completo de todas as suas discussões e decisões em um só lugar. Documentos do ClickUp é um ótimo lugar para escrever tudo em prosa. Você pode conectar fluxos de trabalho, marcar pessoas, solicitar comentários e colaborar em tempo real para agilizar a solução de problemas.

Você também pode representá-los visualmente usando os ClickUp Dashboards.

4. Melhorar

Os resultados de sua análise seriam ideias concretas para melhorar o processo. Por exemplo, para cada causa raiz, você pode ter planos de melhoria.

Causa raiz Plano de aprimoramento Contratação de desenvolvedores mais experientes Implementação de um processo de revisão de código para aqueles com menos de 5 anos de experiência Introdução de programação em pares para treinar desenvolvedores em início de carreira Aumento da repetibilidade do código existente A complexidade do código leva a uma alta densidade de bugs Crie um plano para refatorar ou eliminar a dívida tecnológica Minimize a complexidade do código no desenvolvimento futuro A densidade de bugs de segurança é desproporcionalmente alta Implementar um processo DevSecOps Contratar engenheiros de segurança cibernética para revisar o código Aumentar os casos de teste para problemas de segurança

criar planos de aprimoramento para as causas principais identificadas

Depois de fazer um brainstorming de todas as maneiras pelas quais você pode resolver o problema em questão, é hora de escolher a solução certa.

Mantenha a simplicidade : Priorize as soluções mais simples e avance lentamente para as mais complexas/sistêmicasotimização do fluxo de trabalho Faça isso de forma incremental : Não implemente várias alterações de uma só vez, o que dificultaria a medição do impacto

: Priorize as soluções mais simples e avance lentamente para as mais complexas/sistêmicasotimização do fluxo de trabalho Iterar : Use o método planejar-fazer-verificar-agirestratégias de gerenciamento de projetos para iterar em suas soluções

: Use o método planejar-fazer-verificar-agirestratégias de gerenciamento de projetos para iterar em suas soluções Comunicar : Garanta uma comunicação abrangentecomunicação da equipe para que todos entendam e assinem o processo aprimorado

: Garanta uma comunicação abrangentecomunicação da equipe para que todos entendam e assinem o processo aprimorado Implementação: Defina tarefas, revisões e marcos para a implementação de seus planos de melhoria

Uma maneira simples de gerenciar isso é usar Tarefas do ClickUp . Configure cada plano de melhoria como um projeto, tarefa, subtarefa ou lista de verificação.

Por exemplo, se estiver implementando a programação em pares, use o ClickUp Tasks para atribuir dois desenvolvedores a cada recurso.

Gerenciamento de projetos DMAIC com a ClickUp Tasks

Se você quiser implementar um processo de revisão de código, descreva essas etapas na tarefa, adicione um status personalizado e adicione automaticamente a lista de verificação correspondente. Use os ClickUp Dashboards para acompanhar seu progresso e iterar de forma consistente.

5. Controle

A fase final trata de garantir que o plano de melhoria seja implementado, adotado e seguido por todas as partes interessadas. Use mecanismos de controle, como procedimentos operacionais padrão (SOPs) e sistemas de monitoramento para acompanhar o desempenho contínuo.

Por exemplo, se você implementou um processo de revisão de código, certifique-se de que cada linha de código seja revisada por um sênior e assinada.

Meça os defeitos no código revisado para avaliar se esse plano de aprimoramento foi eficaz. Faça os ajustes necessários.

Se tudo isso parecer muito complicado para você e sua pequena equipe, não se preocupe. Simplifique sua otimização de dualidade com Modelo DMAIC do ClickUp . Esse modelo personalizável e fácil de usar para iniciantes o orienta em todas as etapas da metodologia DMAIC, consolidando todas as informações e tornando-as visíveis para toda a equipe.

Modelo DMAIC do ClickUp

Se, depois de tudo isso, você estiver se perguntando por que deve usar o DMAIC em vez de qualquer outra dúzia de processos de controle de qualidade, nós o ajudaremos.

Benefícios da implementação do DMAIC

O DMAIC está em uso há mais de 30 anos, ajudando as maiores empresas do mundo a eliminar desperdícios, minimizar erros e economizar custos. É por isso que o processo DMAIC ainda se mantém como uma ferramenta popular e eficaz de melhoria da qualidade.

Profundidade e alcance

O DMAIC ajuda a identificar a causa raiz dos problemas, explorando as lacunas de vários ângulos. Isso garante que você elimine os problemas em vez de apenas tratar os sintomas. Por esse motivo, o DMAIC também é um poderoso metodologia de gerenciamento de projetos .

Abordagem sistemática

Em vez da popular abordagem de tentativa e erro, o DMAIC oferece uma abordagem sistemática e orientada por dados que minimiza o risco de erros dispendiosos.

Processo de ciclo completo

O DMAIC não se trata apenas de análise de causa-raiz ou de soluções de ideação. Trata-se de compreender, validar, analisar e resolver problemas, além de sustentar as soluções.

Melhoria mensurável

Os defensores do DMAIC tendem a ser orientados por dados, não apenas para analisar o problema, mas também para avaliar a eficácia da solução. Portanto, cada fase envolve a medição e o acompanhamento do desempenho dos negócios, o que permite quantificar as melhorias e acompanhar o progresso em direção às metas.

Isso não significa que o DMAIC seja fácil de implementar.

Desafios comuns no processo DMAIC

Apesar de seus muitos benefícios, a implementação do DMAIC geralmente sofre com desafios culturais e técnicos. Aqui estão alguns dos mais comuns.

Resistência à mudança

Como toda iniciativa de mudança, o DMAIC introduz uma ruptura e uma transformação na forma como as equipes estão funcionando atualmente.

Por exemplo, um processo de revisão de código acrescenta outra etapa ao desenvolvimento, provavelmente resultando em atrasos ou custos adicionais.

Portanto, é provável que as equipes sejam resistentes à mudança.

Falta de objetivos claros

Algumas declarações de problemas podem ser tão complexas que as equipes têm dificuldade para definir objetivos claros. Isso leva a mal-entendidos, desalinhamento, desacordos e eventual fracasso da implementação do DMAIC.

Desvio de escopo

Você pode ter começado com um escopo e objetivos claros. Mas, à medida que mede e analisa, você pode se deparar com aspectos interconectados que, inadvertidamente, expandem o escopo do seu processo DMAIC. Com isso, as equipes acabam perdendo todas as oportunidades de melhoria que identificaram.

Coleta de dados inconsistente

Qualquer programa orientado por dados depende da precisão, da disponibilidade e da consistência dos dados. O mesmo acontece com o DMAIC. Dados inconsistentes ou imprecisos podem prejudicar significativamente a iniciativa. Eles podem resultar em conclusões enganosas, o que pode fazer com que você se concentre nos problemas errados ou implemente soluções ineficazes.

Eleve a qualidade de seu processo com o ClickUp

O Six Sigma e os processos relacionados, como o DMAIC, são frequentemente vistos em relação à manufatura, especialmente na década de 1990 e no início dos anos 2000. Isso é parcialmente justo porque o processo foi criado e amplamente adotado durante esse período.

Entretanto, é um grande erro pensar nele como algo ultrapassado. Em um mundo em que a sustentabilidade, a redução de resíduos, o subconsumo e o controle de qualidade são fundamentais, o DMAIC é mais relevante do que nunca, seja na criação de conteúdo, no desenvolvimento de software ou na construção de arranha-céus.

Seja qual for o tamanho e o escopo de seu projeto, use o DMAIC do ClickUp software de gerenciamento de projetos para gerenciar seus processos DMAIC. Definir, medir, analisar, melhorar, controlar, enxaguar e repetir com ClickUp . Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!

Perguntas frequentes (FAQs)

1. O que significa DMAIC?

DMAIC significa Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar.

2. O que é o processo DMAIC no Six Sigma?

O DMAIC é uma forma estruturada e orientada por dados para gerenciar um projeto de melhoria de processos. É um processo Ferramenta Six Sigma composta por cinco fases, nas quais você define o problema, mede os indicadores de desempenho existentes, analisa os dados atuais, cria planos de melhoria e controla a implementação sustentável.

3. Quais são as 5 ferramentas e técnicas do DMAIC?

As cinco técnicas do DMAIC são: definir, medir, analisar, melhorar e controlar. As equipes de projeto usam várias ferramentas em cada um desses estágios.

Carta do projeto : Um documento fundamental que descreve as metas, os processos organizacionais e o roteiro do projeto

: Um documento fundamental que descreve as metas, os processos organizacionais e o roteiro do projeto Histograma : Gráfico de barras usado para rastrear tendências de dados anteriores ou o progresso de planos de melhoria

: Gráfico de barras usado para rastrear tendências de dados anteriores ou o progresso de planos de melhoria Mapa de processos : Uma representação visual de cada etapa, marco e parte interessada no processo que passa pelo DMAIC

: Uma representação visual de cada etapa, marco e parte interessada no processo que passa pelo DMAIC Diagrama de espinha de peixe : Um mapa de todas as possíveis causas-raiz de qualquer evento/erro

: Um mapa de todas as possíveis causas-raiz de qualquer evento/erro Teste de hipóteses : Métodos estatísticos, como testes t, análise de variância, etc., para entender as possíveis causas-raiz dos problemas existentes

: Métodos estatísticos, como testes t, análise de variância, etc., para entender as possíveis causas-raiz dos problemas existentes Gráfico de gerenciamento de projetos : Gráficos e relatórios visuais, incluindo gráficos de Gantt, estrutura de divisão de trabalho, quadro Kanban, etc.

4. O DMAIC pode ser usado em qualquer setor?

Sim, o DMAIC pode ser aplicado a qualquer setor, incluindo manufatura, saúde, serviços financeiros, construção, desenvolvimento de software e muito mais, pois ele se concentra na melhoria geral do processo em vez de uma abordagem específica do setor.

5. Quanto tempo leva para concluir o processo DMAIC?

O tempo para concluir o processo DMAIC varia de acordo com a complexidade do problema. Normalmente, ele leva de várias semanas a alguns meses.

6. Posso usar o DMAIC para a melhoria contínua do processo?

Sim, o DMAIC é ideal para a melhoria contínua de processos, pois se concentra no monitoramento e controle contínuos para sustentar o progresso ao longo do tempo.