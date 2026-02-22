Monday x Asana x ClickUp: qual economiza mais dinheiro para pequenas empresas?

Você abre sua página de faturamento e faz uma pausa por um segundo. O valor é mais alto do que você esperava. Nada mudou significativamente, mas, de alguma forma, sua ferramenta de gerenciamento de projetos custa mais do que há alguns meses. Alguns novos usuários foram adicionados, um recurso de que você precisava estava disponível apenas em um plano mais caro e outra atualização parecia mais fácil do que reformular seu processo.

É assim que a maioria das pequenas empresas acaba pagando a mais por ferramentas. O que começa como “apenas organizar tarefas” se transforma em várias assinaturas, restrições de recursos e pagamento por coisas que você nem sabia que precisaria.

Esta publicação no blog compara Monday, Asana e ClickUp para ajudá-lo a obter o máximo valor gastando o mínimo possível. 🤩

Preços do Monday, Asana e ClickUp em resumo

Cada plataforma tem um preço diferente e um conjunto diferente de recursos incluídos. Uma usa preços por licença, outra tem um número mínimo de licenças e uma terceira restringe recursos essenciais a planos mais caros.

Veja aqui uma comparação rápida entre eles. 👇

Categoria ClickUp Monday.com Asana Plano gratuito Plano gratuito para sempre com tarefas e membros ilimitados e 60 MB de armazenamento Gratuito para até 2 usuários com recursos limitados O plano pessoal é gratuito para até 2 usuários. Plano pago básico Plano ilimitado com armazenamento, integrações e mensagens de chat ilimitadas. Plano inicial sem limites de usuários Plano inicial com visualização da linha do tempo e criador de fluxo de trabalho Preços de IA O ClickUp Brain está disponível como um complemento em todos os planos pagos. A IA da Asana está incluída nos planos mais caros. Os créditos do recurso de IA estão incluídos nos planos pagos. Tamanho da equipe Escalável de indivíduos a empresas, sem número mínimo de licenças Escalável de indivíduos a empresas Escalável de indivíduos a empresas Modelo de preços Mensal/anual por usuário; gratuito para sempre disponível Preços mensais/anuais Preços por usuário mensais/anuais

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos os softwares na ClickUp.

Visão geral do ClickUp

O trabalho da sua equipe está espalhado por toda parte. Os planos de projeto estão em uma ferramenta, os documentos estão em outra e as conversas se perdem em um terceiro aplicativo. Isso é dispersão de trabalho e prejudica a produtividade, forçando você a mudar constantemente de contexto apenas para encontrar informações.

Essa fragmentação custa dinheiro, pois você precisa assinar várias ferramentas que não se comunicam entre si.

O ClickUp, o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, é uma plataforma segura onde seus projetos, documentos, conversas e análises coexistem, com IA contextual incorporada como uma camada de inteligência que entende seu trabalho e ajuda a levá-lo adiante.

Aqui estão alguns dos benefícios:

Generosidade do plano gratuito para sempre: você tem tarefas ilimitadas e pode adicionar membros ilimitados no plano gratuito.

Integração com IA: o ClickUp Brain , a IA integrada à plataforma, funciona diretamente em seu espaço de trabalho para criação de tarefas, assistência à redação e recuperação de conhecimento.

Plataforma tudo-em-um: reduza a necessidade de ferramentas separadas e diminua seu custo total com ClickUp Whiteboards, ClickUp Chat e ClickUp Dashboards integrados. reduza a necessidade de ferramentas separadas e diminua seu custo total com o ClickUp Docs

Visualizações flexíveis sem atualizações: você tem acesso a mais de 15 você tem acesso a mais de 15 visualizações do ClickUp , incluindo visualizações de lista, quadro, calendário, Gantt e linha do tempo, em todos os planos.

Sem número mínimo de licenças: pague exatamente pelos usuários que você tem, sem pacotes obrigatórios.

Embora o ClickUp seja poderoso, sua ampla gama de recursos pode representar uma curva de aprendizado para equipes que buscam apenas o gerenciamento de tarefas mais básico.

📮 Insight do ClickUp: equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 plataformas ou menos. Mas que tal usar uma única plataforma? Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

O que você ganha pelo seu dinheiro com o ClickUp?

Aqui está uma rápida análise de valor:

Gratuito para sempre: comece com tarefas ilimitadas, membros ilimitados, 60 MB de armazenamento e acesso a todos os aplicativos necessários. Plano ilimitado: desbloqueie armazenamento, integrações e painéis ilimitados, além de adicionar convidados com permissões e criar desbloqueie armazenamento, integrações e painéis ilimitados, além de adicionar convidados com permissões e criar formulários ClickUp Plano empresarial: acesse automações avançadas, gerenciamento de carga de trabalho e recursos de exportação personalizados. Empresa: obtenha permissões avançadas, marca branca, um gerente de sucesso dedicado e SSO/SAML para segurança e suporte em grande escala.

🚀 Vantagem do ClickUp: ao contrário de algumas ferramentas que restringem a IA aos planos mais caros ou a tratam como um produto totalmente separado, o ClickUp Brain pode ser adicionado a qualquer plano pago. Isso significa que as pequenas empresas não precisam pagar preços empresariais apenas para usar a IA onde ela é mais útil.

Entenda instantaneamente o contexto do espaço de trabalho com o ClickUp Brain

Por exemplo, uma agência de marketing boutique com uma equipe de cinco pessoas pode usar a ferramenta de IA para reduzir o trabalho rotineiro, solicitando ao Brain que:

Converta notas, conversas ou ideias em tarefas, listas de verificação, cronogramas e resumos.

Escreva e atualize a documentação de trabalho, como resumos de projetos, SOPs e atualizações para clientes.

Encontre respostas em todo o seu espaço de trabalho e ferramentas conectadas

Lide com tarefas repetitivas de redação e resumo

Visão geral do Monday

Quando uma ferramenta é difícil de usar, as equipes geralmente desistem e voltam a usar planilhas. O Monday.com resolve esse problema com seu “Work OS” visual, que enfatiza a facilidade de uso com painéis intuitivos do tipo arrastar e soltar.

Sua interface colorida, semelhante a uma planilha, foi projetada para ajudar equipes sem conhecimentos técnicos a criar e adaptar fluxos de trabalho visualmente. Aqui estão alguns de seus benefícios:

Interface visual intuitiva: oferece painéis com status codificados por cores e recurso de arrastar e soltar, facilitando a visualização do andamento do projeto rapidamente.

Ecossistema multiprodutos: oferece produtos separados para diferentes funções comerciais, como CRM, desenvolvimento e serviços, permitindo fluxos de trabalho especializados.

Robusta biblioteca de modelos: permite que você use uma ampla variedade de modelos pré-construídos para acelerar o processo de configuração de projetos e casos de uso comuns.

Construtor de automação simples: inclui um construtor de automação direto do tipo “se isso, então aquilo” para lidar com tarefas repetitivas.

❗Observação: o modelo de preços do Monday.com exige um mínimo de três licenças em todos os planos pagos e usa preços por faixa, obrigando você a comprar licenças em pacotes de cinco, dez ou 15. Isso significa que uma equipe de seis pessoas precisa pagar por dez licenças. Recursos importantes, como a visualização da linha do tempo e automações avançadas, também estão restritos a planos mais caros.

O que você ganha pelo seu dinheiro com o Monday.com

Aqui está um detalhamento dos preços do Monday.com

Gratuito: limitado a um máximo de duas licenças e três painéis com recursos básicos. Básico: obtenha quadros e recursos de IA ilimitados, mas você não terá acesso à visualização da linha do tempo ou às automações. Padrão: desbloqueie as visualizações de linha do tempo e calendário, acesso de convidados e um limite de 250 ações de automação por mês. Pro: Acesse painéis privados, controle de tempo nativo, coluna de fórmulas e até 25.000 ações de automação por mês. Enterprise: inclui recursos avançados de segurança, um log de auditoria e integrações premium.

🧠 Curiosidade: O sistema de rodovias interestaduais dos EUA foi um dos primeiros megaprojetos gerenciados em grande escala. Liderado por Dwight D. Eisenhower, ele exigiu cronogramas padronizados, acompanhamento de custos e coordenação entre estados.

Visão geral do Asana

via Asana

A Asana se posiciona como uma plataforma de gerenciamento de trabalho de nível empresarial, oferecendo um modelo de dados proprietário chamado “Work Graph” que mapeia as relações entre tarefas, projetos e pessoas para fornecer insights mais profundos.

Veja o que a plataforma tem a oferecer:

Modelo de dados Work Graph: essa tecnologia proprietária ajuda você a entender como o trabalho se conecta em toda a sua organização para obter melhores insights estratégicos.

IA incluída nos planos pagos: a IA da Asana, que inclui campos inteligentes e atualizações de status geradas por IA, está incluída nos planos pagos sem custo adicional.

Recursos avançados de planejamento: você tem acesso a recursos de gerenciamento de portfólio e carga de trabalho em planos superiores para você tem acesso a recursos de gerenciamento de portfólio e carga de trabalho em planos superiores para planejamento avançado de recursos.

Forte reconhecimento empresarial: seu status de líder entre as principais empresas de análise sinaliza confiabilidade para grandes organizações e simplifica a aquisição.

❗Observação: por outro lado, o Asana exige um mínimo de duas licenças em seus planos pagos, o que pode ser caro para usuários individuais. Recursos essenciais, como controle de tempo nativo e portfólios, estão disponíveis apenas nos planos mais caros (Advanced e Enterprise).

📘 Leia também: Por que escolher o ClickUp em vez do Asana

O que você ganha pelo seu dinheiro com o Asana?

Explore as opções de preços:

Pessoal (gratuito): para até dois colegas de equipe, com gerenciamento básico de tarefas em visualizações de lista e quadro.

Starter: adiciona a visualização da linha do tempo, um criador de fluxos de trabalho, formulários e automações ilimitadas.

Avançado: desbloqueia portfólios, gerenciamento de carga de trabalho e relatórios avançados.

Enterprise/Enterprise+: oferece controles administrativos avançados, opções de exportação de dados, SAML e personalização da marca.

🔍 Você sabia? Após o incêndio da Apollo 1 em 1967, que matou astronautas, a NASA percebeu que seus processos de gestão e segurança eram inadequados. A investigação do Apollo 204 Review Board revelou problemas graves com a “febre do go” (priorizar o cronograma em detrimento da segurança), documentação deficiente e falta de controle sobre os subcontratados. Como resultado, eles formalizaram registros de risco, rastreamento de dependências e fluxos de trabalho documentados.

Comparação de preços entre ClickUp, Monday e Asana

Os limites do plano gratuito, o número mínimo de licenças e o acesso à IA determinam quanto você realmente gastará ao longo do tempo.

Para tornar essa comparação útil, esta seção divide os preços em três áreas concretas que afetam diretamente os orçamentos das pequenas empresas. 📊

Nível nº 1: plano gratuito

Limites de usuários, recursos ausentes ou paywalls repentinos podem forçar uma atualização antecipada ou uma mudança completa assim que você começar a usar uma ferramenta no plano gratuito. Vamos comparar:

ClickUp

Com o plano Free Forever, você tem tarefas ilimitadas e pode adicionar membros ilimitados, sem se preocupar com limites de licenças. Ele inclui 60 MB de armazenamento total, todas as visualizações principais, como Lista, Quadro e Gantt, gravação de vídeo no aplicativo e acesso ao ClickUp Docs para colaboração básica.

O plano gratuito do Monday.com é limitado a no máximo duas licenças, três quadros e mais de 200 modelos, o que dificulta seu uso por equipes. Ele oferece visualizações básicas, sem linha do tempo ou calendário, e não inclui automações ou integrações.

Asana

O plano Pessoal da Asana é gratuito para até dois colegas de equipe e inclui tarefas e projetos ilimitados. No entanto, ele oferece apenas as visualizações Lista e Quadro, sem acesso à Linha do tempo, campos personalizados ou portfólios.

🏆 Vencedor: É o ClickUp! Seu plano gratuito oferece ampla funcionalidade que dá suporte a equipes em crescimento, sem limitações artificiais.

🚀 Vantagem do ClickUp: sem pagar a mais, tenha acesso aos Super Agentes do ClickUp, seus colegas de equipe com tecnologia de IA. Você pode atribuir responsabilidades a eles dentro do seu espaço de trabalho, em tarefas, documentos, chats e fluxos de trabalho.

Crie seu próprio Super Agente ClickUp personalizado para automatizar tarefas repetitivas

Enquanto o Asana e o Monday oferecem apenas automações baseadas em regras, o ClickUp oferece agentes de IA que agem, seguem regras e operam continuamente em segundo plano. Um Super Agente pode:

Monitore os prazos das tarefas em todos os espaços dos clientes

Sinalize trabalhos atrasados antes que se tornem um problema para o cliente.

Gere automaticamente atualizações semanais de status a partir da atividade real das tarefas.

Faça perguntas complementares quando as tarefas estiverem paralisadas.

Identifique riscos e prepare resumos de transferência quando o trabalho mudar de proprietário.

Nível 2: estrutura de níveis pagos para escalabilidade

Depois que você sai do plano gratuito, as decisões de preços começam a ter muito mais importância. O número mínimo de licenças, os preços de pacotes e os recursos restritos podem rapidamente elevar seus custos acima do esperado. Veja como essas três ferramentas se comparam entre si quando você começa a pagar por elas:

ClickUp

Os planos do ClickUp são escalonados por usuário, então você paga exatamente pelas licenças de que precisa. Além disso, o plano Business oferece recursos avançados para equipes em crescimento.

Todos os planos pagos exigem um mínimo de três licenças. Depois disso, você é forçado a pagar por pacotes com aumentos de cinco, dez e 15 licenças. Isso geralmente significa que você está pagando por mais licenças do que realmente usa.

Asana

O Asana exige um mínimo de duas licenças em seus planos pagos. Depois disso, o preço é por usuário, mas recursos avançados, como portfólios e gerenciamento de carga de trabalho, estão disponíveis apenas no plano Avançado.

🏆 Vencedor: ClickUp leva a melhor! Seu preço linear sem número mínimo de licenças permite que as equipes cresçam de forma previsível à medida que se expandem.

🧠 Curiosidade: Frederick Winslow Taylor introduziu os estudos de tempo e movimento no final do século XIX, dividindo o trabalho em componentes mensuráveis, otimizados e cronometrados.

📘 Leia também: Como migrar do Monday para o ClickUp

Nível 3: complementos de IA

Todas as ferramentas afirmam ter IA, mas você fica na dúvida quanto isso realmente custará. Com essa incerteza, você pode acabar com uma ferramenta que não tem a IA de que precisa ou que vem com uma conta surpresa, contribuindo para a proliferação da IA. Aqui está uma rápida visão geral:

ClickUp

Com o ClickUp Brain, os recursos de IA estão disponíveis como um complemento aos planos pagos. Isso dá acesso a assistência de redação com IA, criação de tarefas a partir de linguagem natural e recuperação de conhecimento em todo o seu espaço de trabalho. Para necessidades mais avançadas, o ClickUp Brain MAX oferece recursos como acesso multi-LLM e conversão de voz em texto.

O assistente de IA do Monday está incluído apenas nos planos Pro e Enterprise, não nos planos Basic ou Standard. Ele pode ajudar a gerar descrições de tarefas e resumir conteúdos.

Asana

A IA da Asana está incluída em todos os seus planos pagos, do Starter ao Enterprise. Isso significa que recursos como campos inteligentes e atualizações de status geradas por IA estão disponíveis sem um custo adicional separado.

🏆 Vencedor: Empate entre Asana e ClickUp! A Asana inclui recursos de IA diretamente nos planos pagos, enquanto o ClickUp oferece integração profunda de IA ao seu fluxo de trabalho como uma opção adicional.

🚀 Vantagem do ClickUp: Se você tem uma pequena empresa que depende muito da IA, o ClickUp Brain MAX é ideal para você. Ele foi desenvolvido para equipes que desejam mais potência, flexibilidade e controle sobre como a IA se encaixa em seu espaço de trabalho.

Evite gastar dinheiro com várias ferramentas de IA usando o ClickUp Brain MAX

Você ganha:

Acesso a vários LLM em um só lugar: alterne entre diferentes modelos de IA, como GPT, Claude e Gemini, dependendo da tarefa

Raciocínio avançado: entenda melhor seus dados para tarefas de planejamento, análise e tomada de decisões importantes

Voz para texto: transforme notas de voz em scripts, notas e tarefas instantaneamente com o ClickUp Talk-to-Text

Custos ocultos e considerações sobre preços

Você calculou o custo por usuário, mas e as despesas que não constam na página de preços? Itens como acesso de convidados, limites de armazenamento e treinamento podem inflar rapidamente o custo total de propriedade.

Fique atento a esses custos ocultos:

Custos de convidados e colaboradores externos: a forma como você é cobrado por colaboradores externos varia. Com o ClickUp, convidados com permissões específicas estão disponíveis em planos pagos. a forma como você é cobrado por colaboradores externos varia. Com o ClickUp, convidados com permissões específicas estão disponíveis em planos pagos. O Monday.com , no entanto, conta quatro convidados como uma licença cobrável e fará um upgrade automático quando você exceder esse limite.

Limites de armazenamento e anexos: os planos gratuitos geralmente vêm com limites de armazenamento restritos. O ClickUp oferece 60 MB em seu plano gratuito e armazenamento ilimitado em todos os planos pagos.

Treinamento e adoção: todas as três plataformas têm uma curva de aprendizado, o que se traduz em tempo gasto na integração. Para reduzir esse custo oculto, você pode usar recursos gratuitos como a ClickUp University e a página de suporte da Asana e da Monday, que oferecem cursos e certificações para ajudar sua equipe a se atualizar.

🧠 Curiosidade: Enquanto trabalhava na BBN em 1971, Ray Tomlinson modificou dois programas existentes: SNDMSG (para mensagens locais) e CPYNET (para transferências de arquivos) para permitir o envio de mensagens entre computadores pela ARPANET. Ele escolheu o sinal “@” para separar o nome do usuário do computador host, formando o formato padrão “usuário@host” ainda usado globalmente. A primeira mensagem de teste, enviada entre duas máquinas lado a lado, marcou o nascimento do e-mail em rede.

Melhor custo-benefício por tamanho da equipe

A melhor ferramenta para uma empresa de 500 pessoas não é a mais adequada para uma startup de cinco pessoas. Escolher a ferramenta errada para o tamanho da sua equipe significa que você vai acabar comprando um sistema complexo demais ou escolhendo uma ferramenta simples que vai ficar pequena em poucos meses.

Para evitar isso, aqui estão nossas recomendações personalizadas para o tamanho e as necessidades específicas da sua equipe. ⚓

Usuários individuais e freelancers (uma pessoa): use o plano Free Forever do ClickUp para obter todas as funcionalidades para usuários individuais.

Equipes pequenas (de duas a dez pessoas): opte pelo plano Unlimited do ClickUp para obter recursos robustos para equipes em crescimento ou pelo plano Starter da Asana para obter recursos básicos e integração fácil.

Equipes de médio porte (11 a 50 pessoas): acesse o plano Business do ClickUp para expandir com eficiência e acessar recursos avançados. Você também pode usar o plano Pro do Monday e os planos Advanced do Asana aqui.

Empresas (mais de 50 pessoas): Todas as três plataformas oferecem planos empresariais com preços personalizados. O ClickUp Enterprise inclui permissões avançadas e SSO, o plano Enterprise do Todas as três plataformas oferecem planos empresariais com preços personalizados. O ClickUp Enterprise inclui permissões avançadas e SSO, o plano Enterprise do Monday.com adiciona recursos de segurança e o Asana Enterprise+ oferece controles administrativos premium.

Veja o que Brian McGary, diretor de TI da 3A Composites, disse sobre o ClickUp:

Embora o Asana funcionasse bem para aqueles que sabiam como usá-lo, a implementação original carecia de treinamento e acabou levando a uma baixa adoção pelos usuários... O ClickUp tem preços muito competitivos e é geralmente mais econômico do que seus concorrentes em cada nível de recurso.

Embora o Asana funcionasse bem para aqueles que sabiam como usá-lo, a implementação original carecia de treinamento e acabou levando a uma baixa adoção pelos usuários... O ClickUp tem preços muito competitivos e é geralmente mais econômico do que seus concorrentes em cada nível de recurso.

Qual ferramenta de gerenciamento de projetos tem o melhor preço para sua equipe?

Você viu todos os detalhes, mas ainda está paralisado pela análise. Você precisa de uma estrutura simples para ajudá-lo a escolher uma ferramenta de gerenciamento de projetos com base no que sua equipe mais valoriza.

Essa estrutura ajudará você a combinar suas principais prioridades com a ferramenta certa.

Escolha o ClickUp se:

Você deseja recursos abrangentes em todos os níveis de plano

O tamanho da equipe não se encaixa em pacotes de licenças organizados

Você precisa eliminar a proliferação de ferramentas , reunindo documentos, bate-papo e gerenciamento de projetos em uma única plataforma.

A IA que se conecta diretamente ao seu trabalho é uma prioridade.

Escolha Monday.com se:

Simplicidade visual e facilidade de adoção são suas principais prioridades.

São necessários produtos separados para CRM, desenvolvimento ou serviços.

O tamanho da sua equipe se alinha aos pacotes de licenças

Escolha o Asana se:

O reconhecimento empresarial e a validação de analistas são importantes para o seu processo de aquisição.

Os recursos de IA precisam ser incluídos diretamente no seu plano.

Seus fluxos de trabalho podem se beneficiar do modelo de dados Work Graph.

Compare as três ferramentas para encontrar a opção perfeita:

Qual ferramenta de gerenciamento de projetos é a melhor?

Quando você desconsidera as páginas de preços, listas de recursos e nomes dos planos, a verdadeira diferença entre essas ferramentas se resume à previsibilidade.

O Monday e o Asana funcionam bem para casos de uso específicos, mas seus modelos de preços podem forçar atualizações mais cedo do que o esperado. Isso pode ocorrer na forma de pacotes de licenças, bloqueios de recursos ou requisitos de níveis mais altos.

O ClickUp se destaca porque oferece mais espaço para você operar antes que o dinheiro se torne um problema. Você pode começar gratuitamente sem se preocupar com limites de usuários, expandir sem pagar por licenças não utilizadas e acessar os principais recursos sem precisar mudar de plano.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅

Perguntas frequentes

Como o plano gratuito para sempre do ClickUp se compara aos planos gratuitos do Monday e do Asana?

O plano Free Forever do ClickUp inclui tarefas ilimitadas e membros ilimitados com 60 MB de armazenamento. Ele supera o plano gratuito do Monday, que inclui duas licenças e três quadros, e o plano gratuito Personal da Asana, que suporta até dois colegas de equipe com visualizações de lista e quadro.

Como o ClickUp e o Asana se comparam para equipes com mais de 10 usuários?

O ClickUp funciona bem para equipes de dez ou mais pessoas, pois não tem número mínimo de licenças e inclui recursos robustos em todos os planos, permitindo que as equipes acessem o que precisam sem atualizações forçadas.

Qual ferramenta funciona melhor para startups que estão mudando de planos gratuitos para pagos?

O ClickUp oferece um caminho de escalabilidade tranquilo para startups. Seu plano Free Forever não tem limite de usuários, e o plano Unlimited oferece funcionalidade completa, permitindo que as equipes cresçam sem encontrar limitações inesperadas.

Como o ClickUp Brain se compara aos recursos de IA do Asana?

O ClickUp Brain oferece integração profunda com o espaço de trabalho, conectando a IA às suas tarefas, documentos e pesquisa de conhecimento em toda a plataforma. A IA do Asana, por outro lado, concentra-se mais em campos inteligentes e atualizações de status.