20 razões óbvias para escolher o ClickUp em vez da Asana

Procurando por alguém Alternativas incríveis da Asana ?

Claro, a Asana tem alguns recursos excelentes e é uma ferramenta ferramenta de gerenciamento de projetos para organizar tarefas básicas.

Mas ela tem limitações gerenciamento de tarefas o que é um pouco problemático para a maioria das equipes que precisam colaborar. Para simplificar, acreditamos que a Asana não tem recursos-chave suficientes que podem ajudá-lo a executar um projeto do início ao fim

É por isso que muitas equipes estão procurando uma alternativa, assim como você!

Mas, quando se trata da melhor alternativa, não precisa procurar mais, é o ClickUp.

O ClickUp é um ferramenta de gerenciamento de projetos que tem vários recursos fáceis de usar que superam o Asana em várias frentes.

_Não está convencido?

Não se preocupe, não somos só conversa e nada de show!

Neste artigo, daremos uma olhada em 20 motivos pelos quais você deve mudar da Asana para o ClickUp.

Vamos começar a trabalhar!

20 razões óbvias para escolher o ClickUp como sua alternativa ao Asana

1. Uma alternativa gratuita para sempre

A Asana é uma ferramenta gratuita de gerenciamento de projetos, mas há um grande problema.

Limitação da Asana

A maioria dos recursos realmente úteis da Asana faz parte do plano premium. Além disso, o plano gratuito permite apenas até 15 usuários por equipe. Portanto, se você realmente quiser usar a Asana de forma eficaz, terá que pagar... e muito.

O preço começa em uS$ 10,99 por usuário por mês o que o torna uma das ferramentas de gerenciamento de projetos mais caras.

Se você tiver 20 pessoas em sua equipe, precisará desembolsar mais de US$ 200 por mês apenas para o gerenciamento de projetos!

Isso é porque ele é, Homer.

Vantagem do ClickUp

O ClickUp tem um plano gratuito melhor.

_Por quê?

O ClickUp é um software de gerenciamento de projetos com um Para sempre Plano gratuito com projetos ilimitados e usuários ilimitados. E a versão gratuita oferece todos os recursos que a maioria das pequenas empresas precisa!

E mesmo que você queira fazer upgrade e obter mais armazenamento, acesso a relatórios e usos ilimitados de campos personalizados, o preço começa em uS$ 5 por usuário .

*Você economiza 50% do que pagaria pela Asana _Veja os preços no ClickUp!*

2. Uma empresa, uma ferramenta para melhor hierarquia

A maioria das ferramentas de gerenciamento de projetos esquece um fato simples: as pessoas têm estilos de produtividade diferentes.

Se você for como a maioria das empresas, o pessoal de produto usa Jira enquanto o pessoal de marketing e vendas usa algo totalmente diferente: Asana, Trello, Basecamp, o que for. Compare Asana e JIRA com ClickUp !

Isso pode ficar muito confuso quando duas ou mais equipes estão trabalhando juntas em um único projeto, como um lançamento de recurso .

não queremos que sua equipe se transforme em um bando de Chapeleiros Malucos, não é mesmo?

O produto, equipes de vendas e marketing precisariam colaborar, e aqui está o que aconteceria:

Diferentes equipes perderiam muito tempo recriando manualmente determinadosprojetos e tarefas em suas próprias ferramentas

Não haveria uma visão geral única e unificada de todo o projeto que os CXOs pudessem acompanhar

Consequentemente, haveria mais perguntas: reuniões, trocas de e-mails e todos essesfalhas de comunicação que você simplesmente odeia! 😠

Desafios em nível individual

Lembre-se de levar em conta as diferentes abordagens de produtividade adotadas pelos membros da equipe.

Por exemplo, digamos que seu gerente de projeto seja apaixonado por Ferramentas ágeis de gerenciamento de projetos mas a abordagem ágil não é sua praia.

E se você for forçado a seguir uma abordagem de gerenciamento de projetos da qual não gosta, isso levará a duas coisas..

Você começará a usar outra ferramenta simples de gerenciamento de projetos. Essencialmente copiando manualmente cada tarefa de uma para a outra e perdendo tempo

Ou você deixará de usar a ferramenta de gerenciamento "oficial". Os status do projeto não serão atualizados regularmente, e a comunicação da equipe será prejudicada

Limitação do Asana

Com visualizações limitadas para escolher, a Asana não oferece flexibilidade total para qualquer tipo de trabalho como o ClickUp oferece.

A hierarquia da Asana inclui equipes, projetos, tarefas, subtarefas, portfólios e portfólios aninhados. Embora isso possa parecer muitas camadas, não é fácil ver representações visuais além do primeiro nível de aninhamento.

O substituto da Asana deve lhe oferecer camadas altamente visuais para a organização. Por quê? Talvez você precise criar unidades de negócios e divisões que possam estar conectadas, mas que precisem de alguma separação, como faz o ClickUp.

Vantagem do ClickUp

Outro motivo pelo qual o ClickUp é a melhor alternativa à Asana é o fato de o ClickUp Múltiplas visualizações de projeto . Ele também permite que você alterne entre as visualizações com um único clique.

Com mais de 10 visualizações para escolher, você sempre poderá visualizar seus projetos da maneira que desejar!

O ClickUp Hierarquia lidera o pacote com os recursos mais abrangentes:

Esta é a hierarquia do ClickUp: Equipes > Espaços > Projetos > Listas > Tarefas > Subtarefas

Veja como isso é ótimo?

Você pode até mesmo comparar como todos os principais sistemas de gerenciamento de projetos são configurados.

O ponto fraco da Asana foi uma grande limitação para nossos fundadores antes de criarem a ClickUp e é um dos principais fatores que impulsionaram a existência de nossa empresa.

Tivemos problemas de escalonamento e falta de consistência com a forma como tínhamos que trabalhar em sua estrutura. Tínhamos projetos para recursos, pessoas, backlogs etc. sem contêineres consistentes.

A Hierarquia do ClickUp proporciona às equipes um melhor gerenciamento do fluxo de trabalho, pois todo o seu trabalho terá um lugar, permitindo que você seja tão granular quanto necessário.

O ClickUp Várias exibições também o tornam um sistema fantástico de controle de problemas.

Com as exibições personalizadas do ClickUp e as funções específicas dashboards as equipes podem identificar falhas no projeto antes que elas se transformem em problemas reais.

Vamos dar uma olhada:

*Múltiplas visualizações Visualização da placa*

6. Gerenciamento de multitarefas

Com que frequência você precisa fazer a mesma alteração em várias tarefas?

Normalmente, você terá que:

Reatribuir vários projetos a outro membro da equipe

Atualizar o status de vários projetos e tarefas

Mover as tarefas para um espaço diferente

Adicionar outra pessoa como Watcher (seguidor) de várias tarefas

Limitação do Asana

Na Asana, atualmente você pode selecionar e editar em massa status, datas de conclusão, responsáveis, campos de edição e colaboradores. Você pode fazer alterações básicas com a seleção em massa da Asana, mas isso é tudo.

_Mas por que se contentar com o básico quando você pode fazer muito mais com a barra de ferramentas multitarefa do ClickUp?

Vantagem do ClickUp

No ClickUp, você pode fazer todas essas alterações com apenas um clique.

Basta selecionar várias tarefas ou grupos de tarefas usando o botão Barra de ferramentas multitarefa e faça todas as alterações que desejar em massa:Tags

9. Filtros salvos

_Cansado de procurar as mesmas tarefas ou status de projeto várias vezes?

Se ao menos você pudesse brincar de Marco Polo com suas tarefas!

Não se preocupe, aqui está algo ainda melhor! 😉

Filtre sua lista de tarefas por prioridade, data de vencimento, campo personalizado e muito mais e, em seguida, salve essa visualização para voltar a ela várias vezes.

Limitação do Asana

Com a Asana, você pode salvar filtros para as visualizações de Lista, Quadro, Linha do tempo e Calendário. Com o ClickUp, você pode salvar seus filtros para qualquer visualização!

Vantagem do ClickUp

No ClickUp, você pode aplicar os mesmos filtros salvos em todas as suas exibições, de List a Map e muito mais! Você pode salvar qualquer filtro como um modelo e aplicá-lo a qualquer visualização de sua escolha.

https://docs.clickup.com/features/saving-filters

10. Rastreamento de tempo

Se você estiver monitorando o tempo em suas tarefas para um gerente ou para um cliente, terá que usar uma integração extra na Asana.

Talvez você tenha uma favorita, como Colheita ou Hora de sempre (que você pode usar no ClickUp também!) para usar na Asana, mas eles não têm um recurso nativo de controle de tempo.

Limitação da Asana

Sem o monitoramento de tempo nativo, você deve carregar e instalar outro plug-in, dando à sua equipe outra equipe para usar. Sua equipe inteira pode não usar a mesma ferramenta.

Como resultado, sua equipe se sentiria assim:

Vantagem do ClickUp

Com a tecnologia nativa do ClickUp Temporizador global você pode iniciar e parar rastrear o tempo de qualquer computador em que você esteja conectado.

Opte por manter o cronômetro no modo mini, para não se esquecer de pressionar parar quando terminar. Se quiser testar suas habilidades de multitarefa, você pode alternar entre as tarefas clicando em uma entrada de tarefa anterior.

E se quiser ser mais sofisticado, os usuários do Business + podem controlar o tempo sem selecionar uma tarefa.

Produtividade em primeiro lugar; detalhes depois!👋 Saiba mais sobre como funciona o controle de tempo no ClickUp .

11. Roteiro transparente

Você está avaliando um software e percebe que ele não tem um recurso que você deseja.

_Então, o que você faz?

Você olha o roteiro do produto.

Isso lhe diz exatamente quais recursos serão lançados nos próximos meses.

Limitação da Asana

a Asana não tem um roteiro de produto exibido publicamente. Até agora, eles ofereceram apenas um vídeo que fala sobre os próximos recursos, mas não informa quando você os obterá.

E se você consultar os fóruns, receberá uma resposta genérica como "Vamos levar isso em consideração"

_Dificilmente responde à sua pergunta, certo?

Vantagem do ClickUp

O ClickUp tem um roteiro? Bem, é claro!

Queremos ser totalmente transparentes sobre o que podemos oferecer a você nos próximos meses. Você também pode conferir algumas das inovações nas quais estamos trabalhando em nosso roteiro. Veja nosso roteiro aqui .

E se estiver procurando por um recurso que não está vendo, você pode votar para os recursos que você quer ver.

12. Compartilhamento e privacidade

O compartilhamento e a privacidade são mais importantes agora do que nunca.

As empresas precisam garantir que as pessoas relevantes tenham dados relevantes para evitar gargalos ou vazamentos de informações privilegiadas.

Pense no compartilhamento e na privacidade como super-heróis que estão lá para proteger sua empresa de todo o resto!

Asana Limitation

A Asana não permite que você oculte tarefas privadas dentro de um projeto público. Isso é muito importante se você quiser controlar exatamente quem pode ver o quê com suas exibições compartilhadas!

Vantagem do ClickUp

O ClickUp permite que você tornar qualquer tarefa privada independentemente da lista ou do projeto em que ela esteja.

_Tem uma lista completa de tarefas que precisam ser privadas?

Não tem problema.

Com o ClickUp, você pode ser tão grande ou tão pequeno quanto quiser, desde tarefas privadas até espaços privados.

13. Modo off-line

Se você ou sua equipe viajam muito, o software de gerenciamento de projetos que você escolher deve ter algum tipo de funcionalidade off-line.

Limitação do Asana

Houston, temos um problema!

O modo off-line da Asana só pode ser acessado por meio dos aplicativos Asana para Android e iOS. Ficar limitado ao seu dispositivo móvel para trabalhar off-line não é o ideal para a maioria das equipes.

Vantagem ClickUp

Com o ClickUp, você pode trabalhar off-line de qualquer lugar e em qualquer dispositivo (sim, até mesmo no seu laptop durante a sua viagem de Uber!) Suas tarefas permanecem sincronizadas assim que você tiver uma conexão com a Internet. Modo off-line está disponível para:

Web

DesktopiOS Nota: Quer comparar o ClickUp com outras alternativas da Asana? Confira como nos comparamos a Podio , Wrike , Segunda-feira.com e Mesa de ar ou confira nossa análise em Bitrix24 .

17. Visualização de tudo

Uma das maiores dores de cabeça das ferramentas de gerenciamento de projetos atuais é que elas tornam incrivelmente difícil encontrar o que você está procurando.

**Limitação do Asana

A Asana tem várias visualizações, mas não há uma visualização única para encontrar tudo em um só lugar, não importa onde esteja. Você terá que alternar entre várias visualizações e usar a funcionalidade de pesquisa para encontrar tudo o que está procurando.

**Vantagem do ClickUp Visualização de tudo do ClickUp facilita a visualização do panorama geral sem perder os detalhes. Esse recurso oferece uma verdadeira visão panorâmica de todas as tarefas em todos os níveis da hierarquia. Veja suas tarefas, as da sua equipe ou as de todos em uma só - não importa onde estejam!

18. E-mail

Cansado de ficar alternando entre o trabalho e sua caixa de entrada de e-mail?

**Limitação do Asana

A Asana, assim como outras ferramentas de gerenciamento de projetos, promove uma funcionalidade de e-mail. Ela oferece a possibilidade de criar e gerenciar tarefas a partir de sua caixa de entrada, enviando e-mails para a Asana. Legal, não é? Sim, nós também estávamos caindo no sono. 😴

Ele oferece uma maneira inovadora de gerenciar seus e-mails reais, juntamente com seu trabalho, para reduzir o maior assassino de tempo de todos (sua caixa de entrada de e-mail)?

Não. Você pode culpá-los? É uma integração incrivelmente difícil de ser realizada.

A menos que sua equipe de produtos seja a do ClickUp.

**Vantagem do ClickUp

Com o novo E-mail ClickApp com o Email ClickApp, você pode finalmente gerenciar seus e-mails e trabalhar no mesmo lugar!

Sim, isso significa que você pode enviar e receber e-mails diretamente do ClickUp tão facilmente quanto postar uma resposta de comentário para um membro da equipe!

Isso ajuda sua equipe a economizar tempo de verificar e-mails fora do ClickUp, manter as conversas organizadas junto com o trabalho relevante e criar visibilidade na comunicação compartilhada com sua equipe.

Veja como isso funciona:

Envie e receba e-mails diretamente nas tarefas do ClickUp

Organize e inclua tópicos de e-mail em comentários ou comentários encadeados

Adicione anexos, formulários, modelos de respostas, assinaturas, automações e muito mais

Você pode usar esse recurso para atribuir e-mails a membros da equipe, colaborar em envios e respostas e até mesmo acionar automações com base em campos personalizados!

Com o ClickUp, você pode integrar qualquer conta de e-mail do Gmail, Outlook, Office 365 ou IMAP.

19. Listas de verificação de tarefas

Outro recurso essencial para qualquer solução completa de gerenciamento de projetos é ter uma funcionalidade de lista de verificação.

**Limitação do Asana

Isso pode parecer loucura, mas a Asana não tem listas de verificação reais dentro das tarefas. É possível criar listas em uma visualização de lista? Claro que sim.

Mas listas de verificação reais para agilizar processos em uma tarefa ou em uma subtarefa de uma tarefa? Não!

**Vantagem do ClickUp

O sistema Listas de verificação de tarefas ajudam a delinear etapas e processos para a conclusão de projetos maiores e podem ser criadas ou incorporadas em praticamente qualquer local, desde tarefas e documentos até comentários e muito mais.

Além disso, você pode adicionar listas de verificação de tarefas a qualquer campo de edição de rich text, desde tópicos de comentários até documentos do ClickUp!

As listas de verificação de tarefas do ClickUp também são totalmente personalizáveis.

Você pode:

Adicionar itens aninhados sob os itens da lista para criar subitens

Arrastar e soltar itens entre linhas diferentes

Atribuir itens da lista de verificação à sua equipe

Adicionar links de tarefas diretamente

Salvar modelos de listas de verificação para reutilização

...e muito mais!

20. Sprints

Antes usado apenas por equipes de engenharia, o benefícios do gerenciamento ágil de projetos agora está sendo aplicado a muitos outros casos de uso e até mesmo a equipes não técnicas, como Marketing . No centro dessa metodologia estão os Sprints, uma abordagem exclusiva para o gerenciamento de recursos e equipes que comprovadamente aumenta a produtividade em qualquer equipe em que os processos iterativos sejam importantes.

**Limitação do Asana

A Asana, como muitas outras ferramentas de gerenciamento de projetos, não tem um recurso dedicado a Sprints. Eles têm um modelo de Sprints? Sim. Mas é simplesmente um modelo de uma visualização existente em que você precisa criar soluções alternativas a partir de recursos não projetados para casos de uso ágil.

**Vantagem do ClickUp

Se a sua equipe usa qualquer metodologia Agile para concluir o trabalho e iterar com mais eficiência, ficará feliz em saber que o ClickUp vem com uma versão totalmente nativa do Sprints totalmente nativo Com o Sprints ClickApp, você pode criar o sistema de pontos de sprint perfeito para otimizar os recursos da sua equipe, tudo sem o trabalho manual.

Veja o que você pode fazer com o Sprints ClickApp:

Definir datas e pontos de sprint para sua equipe

Marcar prioridades para cada sprint

Automatizar o trabalho inacabado para o próximo ciclo de sprint

Acumular pontos de sprint de subtarefas

Divida os pontos do sprint entre vários responsáveis por tarefas

Classifique os sprints por responsável para acompanhar facilmente quem está fazendo o quê

O ClickUp também vem com Painéis de Sprint dedicados que podem rastrear automaticamente e ajudar sua equipe a visualizar o progresso dos sprints!

Você pode adicionar e personalizar quatro widgets diferentes de Sprint ao seu Painel de controle que oferece a você um ângulo de trabalho diferente para qualquer necessidade:

Gráfico de queima

Gráfico de Burndown

Gráfico de fluxo cumulativo

Gráfico de velocidade

O recurso Sprints do ClickUp também pode ser integrado a projetos do GitHub, Bitbucket e GitLab - portanto, se a sua equipe usa sprints para desenvolvimento, você pode acompanhar tudo automaticamente no ClickUp!

Conclusão

Embora você possa experimentar o Basecamp, Todoist, Jira, Trello ou Segunda-feira como alternativas da Asana eles não oferecem todos os recursos de gerenciamento de projetos de que você precisa para gerenciar sua equipe de forma eficaz. Compare Todoist e Asana com ClickUp !

Esse não é o caso do ClickUp.

O ClickUp é o concorrente da Asana que mais cresce porque sua interface de usuário intuitiva foi projetada por pessoas que realmente entendem as nuances da colaboração e da produtividade da equipe.

Convencido, mas ainda precisa usar a Asana?

Você pode integrar o ClickUp com a Asana e criar tarefas sempre que elas forem adicionadas ou editadas na Asana. Isso o ajudará a trabalhar com departamentos em sua organização que ainda podem estar na Asana.

E quando você finalmente quiser mudar para a solução de gerenciamento de projetos do ClickUp, basta importar todos os seus dados da Asana para o ClickUp . Obtenha o ClickUp gratuitamente e interrompa sua busca para substituir a Asana hoje mesmo.