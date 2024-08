ClickUp Vs Monday - Qual ferramenta de gerenciamento de projetos é melhor para as equipes em 2024?

O Paradoxo da Escolha é uma bênção e uma maldição. Ele nos lembra de nunca nos contentarmos com nada menos do que o melhor, mas também é o motivo pelo qual parece que não conseguimos apenas escolher um filme. 🎥

Felizmente, há uma maneira simples de acabar com o cansaço das decisões: escolher suas batalhas. Escolher o tom certo de casca de ovo para a cozinha provavelmente não fará seu dia render. Mas investir no tom certo software de gerenciamento de projetos ? Isso requer sua análise cuidadosa.

Há muitos softwares que inundam essa categoria, mas a decisão geralmente se resume a duas opções: Monday.com e ClickUp. Essas ferramentas podem parecer semelhantes no papel, mas suas diferenças são surpreendentes quando colocadas em uso.

Este guia abrangente está aqui para trazer à tona essas diferenças com uma comparação detalhada dos recursos fundamentais da monday e do ClickUp. Assim, você pode ficar tranquilo sabendo que fez a escolha certa para a equipe. 🤓

O que é o ClickUp?

Visualize suas tarefas com mais de 15 exibições no ClickUp, incluindo List, Board e Calendar

O ClickUp é um aplicativo totalmente personalizável ferramenta de produtividade projetado para otimizar qualquer processo, maximizar seus recursos e melhorar a colaboração da equipe. É o único software poderoso o suficiente para consolidar seu trabalho entre aplicativos em uma plataforma dinâmica, com novas atualizações lançadas todas as semanas para melhorar sua experiência.

Sua facilidade de uso e flexibilidade permitem que o ClickUp seja dimensionado com sua empresa, tornando-o uma solução ideal para qualquer caso de uso. Além de sua abordagem distinta de tudo em um para o gerenciamento do trabalho, o ClickUp se destaca de seus concorrentes com um rico conjunto de recursos incorporados diretamente em sua plataforma, como:

Hierarquia organizacional do ClickUp

Mais de 15 visualizações de trabalho personalizáveis

Documentos colaborativos do ClickUp

Quadros brancos ClickUp

E seu mais recente lançamento para fazer barulho, o ClickUp AI. ⚡️

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

Além de seus principais recursos, o ClickUp oferece uma vasta (e crescente) biblioteca de modelos para iniciar qualquer processo em seu espaço de trabalho, mais de 1.000 integrações com outras ferramentas de trabalho e planos de preços para complementar todos os orçamentos.

Mas mais sobre o ClickUp em um minuto. 🔥⏰

What Is Monday?

via monday.com De marketing a RH, a monday oferece uma variedade de serviços versáteis gerenciamento de equipes recursos para ajudar as equipes a trabalharem juntas e criarem processos suaves e transparentes. Com painéis, várias exibições, automações e modelos para suportar mais de 200 fluxos de trabalho, a monday é uma forte concorrente na esfera do gerenciamento de projetos.

Tudo isso pode parecer bastante comum em comparação com o que o ClickUp oferece, com exceção de uma diferença marcante: a monday não segue a metodologia "tudo em um" do ClickUp.

Para atender melhor às equipes pertencentes a empresas, organizações sem fins lucrativos e pequenas empresas, a monday divide sua funcionalidade entre vários produtos estreitamente adaptados:

Gerenciamento de trabalho da monday : Para equipes de marketing e PMO paraexecutar tarefasprojetos e processos para atingir metas compartilhadas

: Para equipes de marketing e PMO paraexecutar tarefasprojetos e processos para atingir metas compartilhadas CRM de vendas da Monday : Capture leads, gerencie seu pipeline, integre clientes e muito mais

: Capture leads, gerencie seu pipeline, integre clientes e muito mais monday dev : Leve seu estratégias de projeto para além da linha de chegada com recursos para planejar lançamentos, gerenciar projetos e rastrear bugs

: Leve seu estratégias de projeto para além da linha de chegada com recursos para planejar lançamentos, gerenciar projetos e rastrear bugs WorkForms : Crie pesquisas para coletar e compartilhar solicitações, feedback e dados

: Crie pesquisas para coletar e compartilhar solicitações, feedback e dados Canvas: Atualmente em versão beta, o Canvas é a versão da monday para software de quadro branco digital

Colabore com a equipe usando o Canvas, o software de quadro branco digital da monday

Por um lado, as equipes podem se aprofundar em suas funções usando os recursos específicos que lhes são mais úteis. Por outro lado, você corre o risco de criar silos e impedir uma colaboração significativa. Ao separar virtualmente os membros de seus pares, os projetos multifuncionais, o dimensionamento e a acessibilidade geral se tornam cada vez mais difíceis.

Dito isso, a monday é um peso pesado nessa categoria por um motivo. Ela continua a ajudar as equipes a dar sentido ao seu trabalho em todo o mundo e pode ser a sua praia também. Ao final deste artigo, você terá certeza disso.

A comparação definitiva entre os recursos do ClickUp e da Monday.com

Apesar das semelhanças nos recursos ou na funcionalidade, o ClickUp e a Monday seguem caminhos fundamentalmente diferentes para ajudar as equipes a atingir suas metas.

Tenha isso em mente, juntamente com seu estilo de trabalho, pilha de tecnologia, tamanho da equipe, orçamento e caso de uso ao percorrer nossa comparação de recursos lado a lado. Avalie os prós e contras da monday e do ClickUp em relação às necessidades de sua organização para descobrir qual ferramenta é mais adequada para você.

Gerenciamento de projetos e tarefas

O gerenciamento de projetos moderno é um conceito relativamente novo. Muitos dos principais ferramentas de gerenciamento de projetos estão alinhadas quanto aos recursos básicos de que os gerentes precisam para realizar seu trabalho com eficácia. Portanto, não é nenhuma surpresa que você possa encontrar alguma sobreposição nas listas de recursos do ClickUp e da monday.

Ambas as ferramentas oferecem uma gama de recursos selecionados para tornar o planejamento, a execução e o monitoramento de projetos significativamente mais gerenciáveis:

Várias exibições como Kanban, Gantt, Lista, Linha do tempo e Calendário para organizar e avaliar seu trabalho de diferentes maneiras

Relações e dependências de tarefas para comunicar a ordem dos eventos em seu fluxo de trabalho

Status de tarefas personalizadas para atualizações mais exatas sobre qualquer item de ação

Múltiplos responsáveis em tarefas maiores e a capacidade de dividir tarefas complexas em tarefas mais complexas itens de ação em subtarefas menores

Marcos para manter o cronograma e acompanhar os eventos de referência em seu projeto

Mostrar relacionamentos entre tarefas e tarefas de marco usando a visualização de Gantt no ClickUp

Sua lista pessoal de recursos obrigatórios se tornará mais precisa à medida que você se estabelecer em sua metodologia preferida de gerenciamento de projetos. Da mesma forma, a monday e o ClickUp também têm suas próprias especialidades de nicho. É aqui que cada ferramenta se destaca:

Principais recursos do ClickUp

Recurso 1: Hierarquia organizacional

Hierarquia de projetos do ClickUp

é a base que sustenta todos os projetos no ClickUp, até o último item da lista de verificação.

A hierarquia exclusiva do ClickUp oferece a flexibilidade de organizar equipes de qualquer tamanho

É a única solução de gerenciamento de projetos com o poder de compreender o panorama geral e os detalhes principais. Assim, você pode visualizar todo o trabalho em sua plataforma de uma perspectiva realista ou detalhar itens de ação específicos.

Recurso 2: Subtarefas em listas múltiplas

Subtarefas em várias listas

é o próximo grande recurso flexível do ClickUp. Perfeito para equipes ágeis que gerenciam toneladas de partes móveis em um projeto complexo, esse recurso permite adicionar subtarefas e subtarefas aninhadas a listas adicionais, sem afetar as tarefas maiores às quais elas pertencem.

O recurso Tarefas em Várias Listas (TIML) do ClickUp permite que os desenvolvedores conectem tarefas com outras equipes em toda a organização

Recurso 3: Quadros brancos do ClickUp

Quadros brancos do ClickUp

são incorporados de forma exclusiva à plataforma e são essenciais para ajudar os gerentes:

Capturar as melhores ideias com sua equipe durante as sessões de brainstorming

Criar e colaborar em todos os tipos de diagramas de fluxo de trabalho

Apresentar diagramas altamente visuais planos de projeto às partes interessadas com documentos de processo incorporados, cartões da Web, tarefas e mídia

E o mais importante, os ClickUp Whiteboards são o único software de quadro branco digital que converte qualquer ideia diretamente em uma tarefa acionável.

Incorpore ClickUp Docs ao vivo diretamente nos quadros brancos para acessar documentos importantes do projeto, pesquisas e contexto sem sair do quadro

Esse recurso revolucionário mantém seu quadro branco relevante, atualizado e valioso durante todo o processo do projeto. E com mais de 90 modelos de quadros brancos gratuitos, você pode capturar e agir adequadamente sobre suas ideias no momento em que a inspiração surgir.

Por que mais adoramos os quadros brancos? Porque eles estão disponíveis para os usuários do ClickUp em qualquer opção de preço - até mesmo no plano gratuito. 💸

Principais recursos da segunda-feira

Recurso 1: Prioridades de tarefas

As prioridades de tarefas na monday ajudam você a se manter no caminho certo e a traçar um plano de jogo mais eficaz para o seu dia. Você pode arrastar e soltar tarefas em sua lista de afazeres para se concentrar primeiro nas tarefas mais importantes e, em seguida, atribuir proprietários e ajustar os prazos conforme necessário para manter as coisas funcionando sem problemas.

Atualize os status das tarefas e priorize suas tarefas com o gerenciamento de tarefas recursos na segunda-feira

Recurso 2: Controle de tempo

Monitorar o tempo que você dedicou a tarefas específicas usando o controle de tempo nativo da monday é outra maneira de prever com precisão a sua semana. Você pode adicionar uma coluna de controle de tempo aos itens de qualquer quadro (ou seja, projetos individuais, grupo de tarefas, pipeline etc.) para ter mais visibilidade de onde realmente passa a maior parte do seu dia. Esse recurso também ajuda os gerentes a identificar gargalos no fluxo de trabalho da equipe ou a garantir que os membros sejam compensados com precisão por quaisquer horas faturáveis.

Adicione uma coluna de controle de tempo ao seu quadro na monday para ver para onde seu esforço diário realmente vai

Recurso 3: Linha de base de Gantt

O recurso de linha de base de Gantt é o nosso próximo recurso favorito da monday para gerenciamento de projetos. Essa ferramenta apresenta um instantâneo do seu projeto atual sobre o plano original para mostrar quais itens estão em dia, atrasados ou ainda não foram iniciados. Em seguida, esse recurso adiciona duas colunas ao quadro de seu projeto:

Uma coluna de linha do tempo secundária para mostrar o status de cada item no momento em que o instantâneo foi tirado

Uma coluna de fórmula para calcular o quanto o item está atrasado em relação ao plano original

Compare o ritmo atual do seu projeto com o cronograma planejado usando o recurso de linha de base de Gantt na monday

Qual ferramenta oferece melhor personalização do gerenciamento de projetos?

Dependendo do que você está procurando em seu software de gerenciamento de projetos, há um empate! 👔

Mais ou menos.

Se você estiver gerenciando a rotina projetos e tarefas em um nível básico, você não pode errar com nenhuma das ferramentas. Mas se você estiver..

Liderar uma equipe ágil

Gerenciar projetos complexos

Criar fluxos de trabalho altamente visuais

...Então o ClickUp é o seu vencedor. 🏆

Registre o tempo à medida que avança ou insira-o manualmente com o controle de tempo no ClickUp

O principal diferencial aqui é que, embora a monday tenha uma tonelada de recursos de gerenciamento de projetos para supervisionar fluxos de trabalho de rotina, o ClickUp combina com todos elese mais alguns.

O controle de tempo, as prioridades de tarefas e os gráficos de Gantt são alguns dos recursos de gerenciamento de projetos mais fortes da monday, mas são bastante padronizados em comparação com o Lista completa de recursos do ClickUp . Tanto é assim que esses recursos são acessíveis aos usuários do ClickUp sem nenhum custo, além de vários recursos que a monday simplesmente não tem. A hierarquia, as subtarefas em várias listas e os quadros brancos do ClickUp são o exemplo perfeito disso - mas ainda estamos apenas arranhando a superfície de tudo o que o ClickUp tem a oferecer.

Embora o gerenciamento de projetos seja a base do ClickUp, há muitas outras maneiras de usar cada uma dessas ferramentas poderosas. Vamos dar uma olhada em algumas das outras maneiras pelas quais a monday e o ClickUp ajudam as equipes a lidar com o trabalho.

Automação do fluxo de trabalho e IA

Automatizar sua rotina de trabalho não é novidade, mas a IA generativa definitivamente é.

Se você já gosta de usar automações de fluxo de trabalho para acelerar seus processos, a introdução da IA parecerá um próximo passo natural. As automações de fluxo de trabalho e a IA andam de mãos dadas, e a adoção de ambas em seu dia a dia levará sua produtividade para o próximo nível.

Principais recursos do ClickUp

Recurso 1: IA do ClickUp

Vamos começar com o mais recente e o melhor dos lançamentos do ClickUp nesta categoria IA do ClickUp . 🤖

Resuma instantaneamente longos tópicos de comentários com o clique de um botão usando o ClickUp AI

O ClickUp AI é a única solução de IA baseada em função que o ajuda a alcançar resultados direcionados mais rapidamente com prompts baseados em pesquisa para seu departamento e função de equipe exatos. De vendas a marketing, engenharia e muito mais, o ClickUp tem uma ferramenta de IA personalizada para cada caso de uso com o poder de:

Avaliar sua redação

Resumir tarefas, textos e tópicos de comentários

Traduzir e gerar conteúdo em vários idiomas

E ainda mais no horizonte, incluindo a criação de tarefas e subtarefas, resumos de standup e acesso em qualquer lugar.

Renderize interpretações quase perfeitas de seu conteúdo em mais de 10 idiomas usando a ação Translate no ClickUp AI

A IA está profundamente integrada à plataforma do ClickUp para aumentar sua produtividade de qualquer lugar em seu espaço de trabalho - não apenas em Documentos do ClickUp . Isso significa que a IA do ClickUp pode encontrá-lo onde você estiver, incluindo sua caixa de entrada ou uma tarefa para fornecer os pontos principais.

Recurso 2: Automações

Projetado para cuidar de seus processos consistentes para que você possa se concentrar no trabalho que mais importa, Automações do ClickUp são seu próximo melhor amigo no ClickUp.

As automações acionam automaticamente os resultados quando uma ação ocorre no ClickUp

Escolha entre as opções pré-construídas exemplos de automação ou crie o seu próprio do zero para automatizar seu dia de mais de 100 maneiras. Personalize todos os tipos de resultados em seu espaço de trabalho quando você agir para atribuir ou definir tarefas recorrentes, atualizar um status, ajustar prioridades, cumprir as datas de vencimento e muito mais. As possibilidades são infinitas!

Essa é uma funcionalidade essencial para gerentes que supervisionam várias equipes, projetos ou fluxos de trabalho complexos. Ao eliminar as ações sem sentido entre as fases do projeto, todos os membros da equipe economizam um tempo valioso.

Você pode até mesmo automatizar os aspectos do seu trabalho que envolvem aplicativos externos para consolidar mais dos seus processos diários em um único espaço de trabalho compartilhado no ClickUp. E com as condições de automação, você pode obter granularidade com as especificações de acionamento para que cada ação seja disparada exatamente como planejada.

Recurso 3: Comandos de barra

A IA do ClickUp e as Automações de fluxo de trabalho não são os únicos recursos para ajudar os gerentes a atingir suas metas finais mais rapidamente. Comandos de barra são outro recurso útil (e surpreendentemente poderoso) para criar atalhos personalizados em seu espaço de trabalho.

Não importa se você está procurando uma tarefa antiga no Q1, acessando ferramentas de edição de rich text em um documento do ClickUp ou adicionando formas aos quadros brancos, basta um toque no teclado para que isso aconteça.

O ClickUp Docs permite formatação avançada e comandos de barra para trabalhar com mais eficiência

Principais recursos da monday

Recurso 1: assistente de IA da monday

Assim como a ClickUp, a monday anunciou recentemente a adição de IA à sua plataforma.

Atualmente em versão beta, o assistente de IA da monday pode compor e-mails no software de CRM de vendas da monday, resumir documentos, criar fórmulas e gerar tarefas. Uma das principais vantagens da monday é seu mercado de aplicativos para que desenvolvedores externos criem e compartilhem aplicativos de IA adicionais para complementar o software.

Gerar tarefas, conteúdo e muito mais usando o assistente de IA da monday

Como um lembrete amigável, embora muitos aplicativos no marketplace da monday ofereçam testes gratuitos para novos usuários, os aplicativos mais avançados normalmente exigem um pagamento adicional. E se a ferramenta de IA da monday for um fator decisivo para você, certifique-se de que está investindo no produto correto da monday para obter a funcionalidade de IA que procura.

Recurso 2: Automações

Você também encontrará automações sem código na monday para lidar com o trabalho pesado em seus processos diários. Personalize os acionadores, as condições e as ações das colunas em seu quadro usando o construtor de automação da monday para agilizar as tarefas manuais, inclusive:

Envio de e-mails de lembrete para membros específicos da equipe em datas importantes

Atualização dos proprietários quando os itens são concluídos

Alteração automática de status quando as tarefas atingem suas datas de vencimento

Só para lhe dar algumas ideias. 🧠

Crie automações personalizadas na monday para eliminar seu trabalho pesado

À medida que os processos mudam, suas automações também mudam. Edite, exclua, replique ou desative suas automações a qualquer momento para manter seus fluxos de trabalho atualizados.

Qual ferramenta é melhor para automatizar fluxos de trabalho?

Embora a monday ofereça recursos comparáveis de IA e automação, o ClickUp leva a melhor nesse quesito. 🎂

O ClickUp aprimora continuamente sua plataforma por meio de atualizações semanais e lançamentos de recursos para manter sua experiência de trabalho atualizada e mais produtiva. Muitos desses aprimoramentos são feitos a pedido da própria base de usuários do ClickUp e geralmente se concentram em Automações. Como resultado, as Automações no ClickUp são totalmente personalizáveis, confiáveis e incrivelmente fáceis de usar.

Mas, apesar de seus recursos robustos de Automações, o ClickUp AI foi o recurso que realmente fez pender a balança nessa categoria.

Os recursos de reescrita permitem que você reescreva grandes quantidades de conteúdo para corresponder ao seu tom de voz específico

A função baseada em função do ClickUp Ferramentas de IA são constantemente otimizadas para ajudar as equipes de todas as organizações a gerar resultados personalizados desde o início. Com uma lista cuidadosamente selecionada de prompts relacionados ao seu departamento e caso de uso específicos, qualquer pessoa pode usar o ClickUp AI para criar conteúdo valioso e refinado em questão de segundos. Além disso, o ClickUp AI é incorporado diretamente na plataforma para atender aos membros exatamente onde eles estão em seu trabalho, sem necessidade de complementos.

Colaboração e comunicação

A colaboração é um dos pontos problemáticos mais persistentes que os gerentes de projeto enfrentam diariamente. As melhores ferramentas de gerenciamento de projetos tentam combater essa dificuldade com uma combinação de recursos para incentivar o trabalho em equipe, conversas construtivas e comunicação significativa entre os gerentes de projetos e seus principais participantes.

O ideal é que o seu software de gerenciamento de projetos verifique todas as caixas quando se trata de comunicação assíncrona e em tempo real. Dessa forma, você evita investir em aplicativos de finalidade única e pode se conectar com os participantes a partir da mesma ferramenta em que apresenta novas ideias, atualizações de projetos e insights.

Vamos ver como a ClickUp e a monday trazem a colaboração para suas plataformas. 👀

Principais recursos do ClickUp

Recurso 1: Visualização de bate-papo

Se você está fazendo malabarismos com vários aplicativos para rastrear conversas específicas ou se o som do seu mensageiro instantâneo invadiu oficialmente seus pesadelos, então você precisa de Visualização do ClickUp Chat em sua vida.

A visualização de bate-papo armazena todos os seus comentários no ClickUp para localizar rapidamente qualquer conversa

A visualização de bate-papo no ClickUp é a solução definitiva de mensagens instantâneas. Use @menções para chamar os membros diretamente para a discussão e até mesmo incorporar páginas da Web, planilhas e vídeos para obter mais contexto em cada mensagem. No entanto, essa não é uma ferramenta típica de mensagens instantâneas. O Chat View também consolida todas as conversas da sua equipe em um local central, organizado por projeto ou categoria, para que você nunca se sinta fora do circuito.

Recurso 2: Comentários atribuídos e encadeados

Para atualizações de tarefas, sessões de brainstorming, edição e feedback, comentários encadeados e atribuídos ajudam você a se conectar com os membros na fonte.

Você pode comentar praticamente tudo no ClickUp, quer esteja trabalhando em documentos, quadros brancos, tarefas ou subtarefas. Você pode adicionar comentários simplesmente destacando uma linha de texto ou digitando diretamente em uma caixa de comentários e, em seguida, marcar membros individuais para transformar sua mensagem em um item de ação.

Os comentários atribuídos garantem que os itens de ação não sejam perdidos, independentemente de onde forem criados

Para agências que criam campanhas ou projetos de design, a combinação de comentários atribuídos com a detecção colaborativa do ClickUp em Docs e Whiteboards é a chave para simplificar qualquer processo de feedback do cliente. Esses recursos permitem que você personalize suas configurações de compartilhamento, veja quem está visualizando seu trabalho a qualquer momento e edite junto com a equipe sem sobreposição.

Recurso 3: Gravação de tela com o Clip

Agora, vamos nos concentrar em um dos nossos recursos favoritos do ClickUp que talvez você ainda não tenha experimentado, Clipe do ClickUp . 🎞️

Compartilhe sua mensagem de vídeo com um link direto do navegador que não requer downloads e pode ser visualizado instantaneamente após a gravação

O Clip é uma das maneiras mais rápidas e claras de comunicar seu ponto de vista no ClickUp. Faça perguntas, faça demonstrações de produtos ou conduza sessões de treinamento gravando sua tela e narrando à medida que avança usando o microfone do dispositivo.

Quando terminar de gravar sua mensagem, o ClickUp criará automaticamente um link compartilhável para ser reproduzido diretamente no navegador ou salvo para uso posterior. Não são necessários downloads.

Mas isso não é tudo o que o Clip pode fazer. O ClickUp leva esse recurso um passo adiante com a opção de criar uma tarefa a partir da sua gravação, escrever uma descrição e até mesmo designar membros da equipe para maior clareza em qualquer situação complexa.

Principais recursos da segunda-feira

Recurso 1: Comentários

Veja seus comentários clicando no texto destacado ou na barra lateral dos documentos de trabalho de segunda-feira

Na segunda-feira edição de documentos na ferramenta de edição de documentos, workdocs, é possível usar comentários para fornecer notas e informações gerais usando a seção de atualizações ou adicionar feedback específico destacando o texto. Use também comentários para anotar imagens ou arquivos em seus documentos. Assim como no ClickUp, você pode marcar outros membros nos comentários, anexar arquivos, adicionar mídia e usar emojis para expressar seu ponto de vista.

Os comentários nos workdocs são o principal recurso de colaboração da monday, mas você também pode se conectar com a equipe por meio de suas tarefas. Basta abrir qualquer tarefa, navegar até a guia de comentários, selecionar a caixa de texto e voila.

Destaque o texto para adicionar e atribuir comentários nos documentos de trabalho de segunda-feira

Recurso 2: Convidados

Os convidados na monday facilitam aos gerentes de projeto a apresentação de atualizações às partes interessadas, a conexão com os clientes e o compartilhamento de insights. Enquanto os membros da equipe têm acesso total a todos os recursos do seu plano da monday, os convidados são convidados para um quadro específico por e-mail e têm uma experiência de visualização mais simplificada. Ou seja, eles só podem ver o que você quer que eles vejam. 🔎

Esse é um recurso tanto para a equipe do projeto quanto para os clientes. Permite que as equipes protejam informações confidenciais de participantes externos e, ao mesmo tempo, dá aos clientes a liberdade de opinar sobre o projeto em si.

Embora não possam criar seus próprios quadros nem adicionar outros membros, os convidados da monday podem fazer praticamente todo o resto, inclusive adicionar novos itens, colunas e comentários.

Qual ferramenta incentiva melhor a colaboração em equipe?

Vamos verificar as estatísticas. 🧮

Recursos como status de tarefas e prioridades são ótimos para comunicar visualmente o progresso do projeto tanto na monday quanto no ClickUp. Mas para promover um trabalho em equipe significativo usando cada ferramenta, os recursos mencionados acima são sem dúvida os mais eficazes.

Colabore com ideias de praticamente qualquer lugar no ClickUp para criar roteiros detalhados, bases de conhecimento e muito mais

Sem nenhuma alternativa no aplicativo para substituir o que o Chat View e o Clip ajudam você a alcançar, monday não pode competir com os recursos de colaboração do ClickUp. Integrações e add-ons adicionais podem ser usados para solucionar esse problema, mas você corre o risco de pagar mais caro por algo que o ClickUp oferece gratuitamente.

Semelhante ao que descobrimos na categoria de gerenciamento de projetos, essa é outra área em que o ClickUp tem todas as ferramentas de colaboração que a monday inclui em sua lista de recursos, mas a monday não oferece a mesma funcionalidade em troca. Isso representa outra vitória para o ClickUp em nossos livros. 📚

Relatórios e rastreamento de metas

Recursos como status de tarefas personalizadas, comentários e marcos fornecem informações importantes sobre o progresso de um item de ação específico ou de uma tarefa complexa, mas os painéis são a porta de entrada para avaliar a saúde geral do projeto.

Portanto, se um participante perguntar como está indo uma campanha específica, tudo o que você precisará fazer é consultar o seu prático painel.

A ClickUp e a monday são excelentes nessa categoria. Cada ferramenta oferece algum grau de:

Incorporação de outros aplicativos para uma leitura mais acessível e abrangente de seus dados

Monitoramento de atividades para ver quais tarefas são tendências durante o dia de cada membro

Relatórios flexíveis para ter uma visão de alto nível do seu projeto a partir de várias perspectivas

Mas vamos ver como esses dois sistemas de gerenciamento de projetos fazem desses recursos seus próprios recursos. 👀

Principais recursos do ClickUp

Recurso 1: Dashboards

Use o ClickUp para aumentar sua melhoria contínua esforços com recursos robustos de monitoramento e análise

Considere Painéis do ClickUp seu centro de controle de missão para qualquer projeto. Os Dashboards são totalmente personalizáveis e requerem apenas um simples arrastar e soltar para serem criados. Escolha um dos Dashboards prontos para uso do ClickUp para obter instantaneamente as métricas mais críticas para alguns dos principais casos de uso ou crie o seu próprio.

Percorra mais de 50 cartões de Dashboard para sprints, gerenciamento de recursos, cálculos, gráficos e muito mais e, em seguida, empilhe-os como blocos de construção para configurar o recurso perfeito para o seu projeto. Você pode até mesmo incorporar instantâneos ao vivo de outras ferramentas de trabalho e interagir com eles diretamente em seu Dashboard.

Essa visualização e esse insight de alto nível ajudam as equipes a identificar instantaneamente os gargalos, reunir métricas em tempo real e tomar decisões informadas com mais rapidez - o sonho de todo gerente de projeto e parte interessada que se torna realidade.💜

_Pronto para saber mais sobre as várias maneiras pelas quais os painéis podem manter seus projetos no caminho certo? guia abrangente para iniciantes com mais de 15 exemplos de casos de uso.

Recurso 2: Metas e OKRs

Bem-vindo ao recurso de metas que você não sabia que precisava. Metas do ClickUp são rastreáveis, flexíveis e - ousamos dizer - INTELIGENTES. 😉

Use o recurso Goals do ClickUp para manter-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automatizado do progresso

Essa ferramenta foi projetada para ajudá-lo a conectar suas metas diretamente ao seu trabalho para que você possa alcançar o sucesso ainda mais rápido. Com a capacidade de definir cronogramas claros, várias maneiras de definir metas e acompanhamento automático do progresso, o recurso Goals do ClickUp é praticamente incomparável com outros sistemas de gerenciamento de projetos em categorias semelhantes.

Você pode medir seu progresso e sucesso a qualquer momento com metas numéricas, monetárias, verdadeiras ou falsas e vinculadas a tarefas para ver o quanto está próximo do sucesso. Perfeito para equipes que trabalham com sprints semanais ou cotas de vendas. E ao adicionar itens de ação específicos diretamente às suas Metas, qualquer alteração que você fizer nessa tarefa atualizará instantaneamente seus OKRs.

Além disso, as metas no ClickUp são extremamente organizadas e altamente visuais. Organize as metas em vários departamentos com pastas fáceis de usar ou controle quem pode acessar suas metas para manter seu crescimento pessoal privado de membros não essenciais.

Recursos principais da segunda-feira

Recurso 1: Dashboards

Adicione widgets para criar seus dashboards na monday

Os painéis da monday fornecem percepções baseadas em dados para gerar resultados usando sua plataforma. Esses relatórios em tempo real têm a capacidade de criar relatórios de progresso, resumos e visões gerais de alto nível de projetos específicos ou até mesmo de toda a sua organização.

Usando widgets de blocos de construção semelhantes, os painéis sem código da monday podem traçar e visualizar métricas relacionadas a receita, vendas, cronogramas, carga de trabalho e muito mais para ajudar as equipes a priorizar seu trabalho de forma mais inteligente.

Recurso 2: Rastreamento de metas

a monday faz metas de forma um pouco diferente. 💡

Enquanto o ClickUp tem um recurso de metas designado, a monday oferece um widget de metas para o seu painel de controle ou para o seu rastreador de metas modelo - um fluxo de trabalho pré-criado para visualizar, priorizar e dividir suas metas usando os outros recursos da monday.

Acompanhe suas metas usando o widget de metas na monday

Semelhante ao ClickUp Goals, o widget de metas da monday permite que você defina metas e pode criar cálculos, inclusive somas ou médias. Como o widget de metas é anexado ao seu painel, ele pode obter informações em tempo real do progresso da tarefa para atualizar automaticamente.

O ponto negativo? Você está bastante limitado a resultados baseados em números. Portanto, se você estiver monitorando doações para a campanha anual de arrecadação de fundos ou controlando o orçamento do seu projeto, esse widget será muito útil! Mas se estiver gerenciando OKRs trimestrais, metas de porcentagem até a meta ou qualquer tipo de item de ação do tipo sim ou não, terá de utilizar uma solução alternativa.

Qual ferramenta se destaca em relatórios e controle de metas?

Embora os recursos de painel da monday sejam fáceis de personalizar, amigáveis e se integrem a várias outras ferramentas, o ClickUp pode fazer o mesmo. As diferenças entre o ClickUp e a funcionalidade do painel da monday são mínimas, mas sem um recurso próprio comparável relacionado a metas, a monday fica aquém nessa categoria.

Use o recurso Goal do ClickUp para acompanhar o progresso com metas numéricas, monetárias, verdadeiro/falso e de tarefas

Os painéis no ClickUp são o recurso definitivo para insights de nível de olho de pássaro, mas e quanto ao seu desenvolvimento pessoal? O ClickUp entende a importância de monitorar o sucesso individual e baseado em projetos. Além disso, as Metas estão conectadas ao restante do seu trabalho, portanto, sempre refletirão os resultados mais atualizados e em tempo real, sem a necessidade de atualizar.

Consolidação e integrações de aplicativos

Se não tiver certeza de que um software de gerenciamento de projetos tem todos os utilitários que você procura, procure suas integrações. 😎

Pense nas integrações como uma maneira de dois aplicativos conversarem entre si. Elas ampliam a funcionalidade de qualquer ferramenta e evitam que você abra centenas de guias diferentes para executar seus processos. Você pode automatizar uma gama maior de tarefas e ter uma visão mais holística do seu trabalho para tomar decisões mais inteligentes em um instante.

Quanto mais aplicativos seu software se integrar, mais valioso ele se tornará - entre a monday e o ClickUp, qual software tem mais a oferecer?

Principais recursos do ClickUp

Nunca vamos nos cansar de dizer isso - o ClickUp é a ferramenta multifuncional definitiva para aumentar a produtividade._ 🙌🏼

Criado com a missão de economizar mais tempo para o mundo, reduzindo o número de guias, aplicativos e troca de contexto necessária diariamente, o ClickUp é realmente um pioneiro no que diz respeito à consolidação de aplicativos. Seu rico conjunto de recursos e preço falam exatamente dessa ideia. Independentemente do orçamento, do tamanho da equipe, do caso de uso ou do setor, o ClickUp criou uma solução para praticamente qualquer desafio com um conjunto de ferramentas cada vez maior, flexível e intuitivo, reunido em uma plataforma poderosa.

Conecte o ClickUp a mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho para otimizar todo e qualquer processo

Mas isso não é tudo! As integrações desempenham um papel importante nesse esforço. É por isso que o ClickUp se integra com mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho para garantir que você esteja maximizando seu tempo ao otimizar seus processos.

Será difícil superar o ClickUp nesse quesito, mas vamos ver como a monday se sai em termos de consolidação e integração de aplicativos.

Principais recursos da monday

A esta altura, já sabemos que a monday não acredita na metodologia de tudo em um só lugar. Embora seus vários produtos superem o desempenho de muitos de seus concorrentes em suas classes específicas, essa estratégia criará soluções para empresas que lutam para reduzir seus conjuntos de tecnologia em constante expansão.

Dito isso, a monday compensa esse contratempo com suas diversas integrações. Você pode evitar o malabarismo entre aplicativos usando uma das mais de 200 integrações da monday com ferramentas de trabalho populares, como Google Workspace, Microsoft Office, GitHub, Slack, Zoom e muito mais. Portanto, embora talvez não seja possível reduzir suas ferramentas obrigatórias, você pode pelo menos manter a maior parte do seu trabalho em uma ou duas guias do navegador por dia. 😇

Qual ferramenta oferece melhor consolidação tecnológica?

O ClickUp revolucionou a ideia de consolidação de tecnologia com sua abordagem multifuncional de ponta. Uma abordagem que a monday sempre se recusa a adotar, mesmo quando as demandas do gerenciamento de projetos moderno continuam a evoluir.

Embora nada esteja inerentemente errado com uma pilha de tecnologia maior ou com a necessidade de se apoiar em vários produtos, ela se afasta das tendências de trabalho mais modernas e certamente não é a mais eficiente. Você perderá um tempo valioso alternando entre diferentes ferramentas, gerenciando várias janelas e controlando suas muitas senhas inspiradas em nomes de animais de estimação. Ou pior, você perderá uma parte significativa do seu orçamento mensal pagando por ferramentas de que simplesmente não precisa.

Escolhendo o ClickUp, você aumentará o impacto, a receita e o ROI de sua pilha de tecnologia e, ao mesmo tempo, também:

Mantém todas as funcionalidades necessárias

Unificar os fluxos de trabalho e reduzir os custos administrativos

Integração com praticamente qualquer outra ferramenta

Atualizar para ambientes mais fáceis de usar

Melhorar o alinhamento e o desempenho da organização

Portanto, sim, o ClickUp é o nosso claro campeão nessa categoria. 🏆

_Já é usuário do Monday.com? ***Importar tarefas do Monday.com para o ClickUp* !

Suporte ao cliente

Qual é a vantagem de ter tantos recursos dinâmicos se você não sabe como usá-los adequadamente? Ou, melhor ainda, o que você faz se tiver um contratempo ao integrar a sua equipe ou ao aprender um novo recurso?

É aí que o suporte ao cliente é fundamental. 🔑

Principais recursos do ClickUp

O ClickUp tem o compromisso de oferecer suporte ao cliente de alto nível, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhum custo. Quer você seja um usuário experiente, esteja integrando a equipe ou avaliando suas opções de gerenciamento de projetos, o ClickUp estará à disposição para ajudar em caso de necessidade.

Tudo começa no Central de Ajuda do ClickUp -sua central para todos os assuntos relacionados a suporte, educação, instruções e muito mais. Desafios imprevistos podem acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento, e o ClickUp entende isso. Sua solução? Atender o cliente onde ele estiver, com a capacidade de navegar até a Central de Ajuda em questão de segundos. Seja no Workspace, em seu navegador ou em qualquer página da Web do ClickUp.

Torne-se seu próprio especialista em Workspace com centenas de cursos, treinamentos e webinars para se tornar ainda mais produtivo com o ClickUp

A partir daí, você pode digitar sua pergunta na barra de pesquisa, conectar-se com a equipe de suporte por meio de bate-papo ou explorar as outras quatro opções de documentação de recursos do ClickUp:

API do ClickUp : Acesse rapidamente documentação valiosa para criar integrações personalizadas e aprimorar sua experiência com a plataforma ClickUp usando a Interface de Programação de Aplicativos (API) pública

Universidade ClickUp : Não importa o recurso, o caso de uso ou a categoria, a Universidade ClickUp tem um curso para isso! Encontre cursos com curadoria projetados para ajudá-lo a dominar todos os aspectos do seu espaço de trabalho, capacitando-o a aumentar a produtividade e aprimorar suas habilidades

Webinars : Ideal para equipes que são novas no ClickUp, os Webinars estendem as soluções sob demanda para desbloquear todo o potencial do seu espaço de trabalho. Esses recursos gratuitos podem ser assistidos (e revistos) conforme sua conveniência, com exemplos visuais de casos de uso para uma experiência de aprendizado mais inclusiva

Biblioteca de modelos do ClickUp : Dê o pontapé inicial em qualquer processo no ClickUp com modelos totalmente personalizáveis, adaptados a qualquer caso de uso. Esses modelos servem como um ponto de partida seguro para orientar seus próximos passos, economizando tempo e esforço e garantindo a eficiência

Você não está sozinho nisso! Com as várias opções de suporte ao cliente do ClickUp, seu próprio assistente pessoal de sucesso está a apenas um clique de distância.

Recursos principais da segunda-feira

Assim como o ClickUp, a monday tem uma ampla central de ajuda para responder a praticamente qualquer pergunta. Mas, diferentemente do ClickUp, os recursos de suporte, como o bate-papo instantâneo ao vivo, são limitados apenas aos clientes pagantes e devem ser acessados por meio de sua conta.

Além disso, a central de ajuda da monday estende quase todas as outras formas de suporte. Não importa se você está procurando documentação detalhada, vídeos de instruções, soluções de casos de uso ou até mesmo um fórum da comunidade para se conectar com outros usuários.

Ainda não encontrou o serviço de que precisa? Digite sua pergunta diretamente na barra de pesquisa da Central de Ajuda da monday para obter uma lista de resultados relacionados. Só não se surpreenda quando os resultados da pesquisa levarem, de alguma forma, à mesma folha de contato de vendas. 💸

Qual ferramenta tem o melhor suporte ao cliente?

No papel, a monday e a ClickUp têm recursos de suporte ao cliente aparentemente semelhantes:

Centros de central de ajuda abrangentes

Oportunidades de aprendizado, como workshops ao vivo, cursos on-line e webinars

Modelos prontos para uso para vários casos de uso

Bate-papo ao vivo com especialistas de suporte ao cliente designados

O fator decisivo, nesse caso, se resume à inclusão.

O ClickUp oferece o mesmo nível de assistência de alta qualidade e suporte a todos. Não apenas para seus clientes pagantes. Isso não apenas ajuda os usuários do Plano Gratuito para Sempre do ClickUp a aproveitar a mesma produtividade que qualquer outra equipe, mas também ajuda os clientes novos e potenciais a tomar decisões mais confiantes sobre se o ClickUp é ou não a opção certa para eles.

ClickUp para a vitória! 🥇

Preços

O orçamento é um dos maiores fatores decisivos na escolha de seu próximo software de gerenciamento de projetos. O preço tem que ser justo. Caso contrário, provavelmente não será sua melhor escolha.

Ainda assim, é importante considerar mais do que apenas o resultado final ao escolher um plano de preços. O ClickUp e a monday são ferramentas de gerenciamento de projetos fortes por si só, mas certifique-se de que você está obtendo os recursos de que precisa no plano que se ajusta ao seu orçamento.

Opções de preços do ClickUp

O ClickUp oferece cinco opções de preços com uma variedade de recursos acessíveis para atender a todas as equipes, independentemente do caso de uso ou do orçamento.

Plano Forever gratuito : Acesso à biblioteca de modelos do ClickUp, tarefas ilimitadas, inúmeras integrações, controle de tempo, ClickUp Docs, quadros brancos, visualização Everything, bate-papo em tempo real e muito mais

: Acesso à biblioteca de modelos do ClickUp, tarefas ilimitadas, inúmeras integrações, controle de tempo, ClickUp Docs, quadros brancos, visualização Everything, bate-papo em tempo real e muito mais Plano Ilimitado (US$ 7 por usuário, por mês): Visualização de formulário, metas, painéis ilimitados, campos personalizados ilimitados e muito mais

(US$ 7 por usuário, por mês): Visualização de formulário, metas, painéis ilimitados, campos personalizados ilimitados e muito mais Plano Empresarial (US$ 12 por usuário, por mês): Gerenciamento de carga de trabalhomapas mentais, exportação personalizada, automações avançadas e muito mais

(US$ 12 por usuário, por mês): Gerenciamento de carga de trabalhomapas mentais, exportação personalizada, automações avançadas e muito mais Business Plus (US$ 19 por usuário, por mês): Subtarefas em várias listas, lógica condicional em formulários, permissões personalizadas, automações e API avançadas e muito mais

(US$ 19 por usuário, por mês): Subtarefas em várias listas, lógica condicional em formulários, permissões personalizadas, automações e API avançadas e muito mais Plano Enterprise (Entre em contato com a equipe de vendas do ClickUp para obter preços personalizados): White labeling, MSA e HIPAA, visualizações pessoais padrão e muito mais

Além disso, o ClickUp oferece uma avaliação gratuita para cada usuário novo ou atual para testar o ClickUp AI e ver como ele pode tornar sua vida profissional ainda mais produtiva. E quando estiver pronto para se comprometer, você pode adicionar o ClickUp AI a qualquer plano pago por apenas US$ 5 por usuário, por mês. 🦾

opções de preços de segunda-feira

a monday oferece várias opções de preços para cada um de seus produtos. Para simplificar, vamos nos concentrar no lado do gerenciamento de projetos.

Gratuito (até dois assentos): Até três quadros, documentos ilimitados, mais de 200 modelos, mais de 20 tipos de colunas e muito mais

(até dois assentos): Até três quadros, documentos ilimitados, mais de 200 modelos, mais de 20 tipos de colunas e muito mais Basic (US$ 8 por assento, por mês): visualizadores ilimitados, itens ilimitados (semelhantes a tarefas no ClickUp), 5 GB de armazenamento, um painel e muito mais

(US$ 8 por assento, por mês): visualizadores ilimitados, itens ilimitados (semelhantes a tarefas no ClickUp), 5 GB de armazenamento, um painel e muito mais Standard (US$ 10 por assento, por mês): Visualizações de linha do tempo, Gantt e calendário, acesso de convidados, automações, integrações, funcionalidade adicional do painel e muito mais

(US$ 10 por assento, por mês): Visualizações de linha do tempo, Gantt e calendário, acesso de convidados, automações, integrações, funcionalidade adicional do painel e muito mais Pro (US$ 16 por assento, por mês): Controle de tempo, automações e integrações adicionais, visualização de gráficos, dependências e muito mais

(US$ 16 por assento, por mês): Controle de tempo, automações e integrações adicionais, visualização de gráficos, dependências e muito mais Enterprise (entre em contato para obter preços personalizados): Relatórios e análises avançados, permissões em vários níveis, segurança de nível empresarial e muito mais

Se você deseja acessar o gerenciamento de trabalho da monday, CRM, desenvolvimento, WorkForms ou Canvas, verifique se está na página específica do produto e se está selecionando o plano adequado antes de se comprometer.

Qual é a melhor ferramenta - Monday Vs ClickUp

Os resultados estão aí! No confronto final entre a monday e o ClickUp, quem leva o ouro para casa?

Vamos nos atualizar.

O ClickUp e o Monday são claramente os líderes em gerenciamento de projetos, mas para as equipes que priorizam crescimento, colaboração e produtividade, há apenas uma opção. E essa escolha é o ClickUp.🥇

Use os quadros brancos do ClickUp para atribuir tarefas, marcar os responsáveis e tudo o que for necessário para dar início à sua próxima colaboração

Embora ambas as ferramentas compartilhem algumas semelhanças, a abordagem completa, a acessibilidade, a funcionalidade e o suporte do ClickUp criam soluções de ponta a ponta para equipes de todos os setores. Sem forçá-lo a usar produtos adicionais, complementos ou atualizações para que isso aconteça.

Isso não quer dizer que a Monday não seja uma excelente ferramenta de gerenciamento de projetos para equipes, mas sua estratégia de produtos separados não pode oferecer o mesmo nível de personalização ou facilidade de uso que o ClickUp.

E não vamos nos esquecer do ClickUp AI, a única ferramenta de IA baseada em funções que é muito mais do que um assistente de redação. Com prompts personalizados para obter resultados mais direcionados, repetição de prompts, resumo de tarefas e recursos de tradução, você pode acessar o poder do ClickUp AI de qualquer lugar em seu espaço de trabalho.

Seu melhor trabalho acontece no ClickUp

Você está pronto para recuperar sua produtividade e revolucionar a maneira como lida com seu trabalho? Então você está pronto para o ClickUp. ✅

Com o ClickUp, os recursos de que você precisa estão disponíveis desde o início, mesmo no plano Free Forever. Além disso, todos os usuários têm acesso à biblioteca de modelos do ClickUp, às integrações, à Central de Ajuda e aos lançamentos semanais de recursos para personalizar e ajustar ainda mais sua experiência de trabalho.