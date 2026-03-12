Os 10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para equipes criativas com revisão

O trabalho criativo é confuso da melhor maneira possível. As ideias surgem em mensagens do Slack. O feedback fica escondido em longas conversas por e-mail. Os nomes das versões se transformam em “Final_v7_ReallyFinal” e, de repente, seu designer está revisando o arquivo errado.

Se você lidera uma equipe criativa, já sabe como funciona.

Mesmo equipes estabelecidas enfrentam dificuldades porque grande parte da colaboração ainda ocorre fora dos sistemas centralizados. A Forbes relata que 75% da colaboração criativa agora ocorre remotamente. Quando revisões, edições e aprovações estão espalhadas por várias ferramentas, o desalinhamento se torna inevitável. O próprio fluxo de trabalho começa a gerar atrasos e retrabalhos dispendiosos.

Você pode elevar totalmente o nível quando o software de gerenciamento de projetos com revisão integrada se torna o local onde todas as revisões, comentários e aprovações realmente acontecem. Ele ajuda você a dar feedback preciso, quadro a quadro, sobre designs, vídeos, páginas de destino e PDFs, sem comentários dispersos.

Neste guia, você encontrará as 10 ferramentas de gerenciamento de projetos que realmente entendem como as equipes criativas trabalham.

O que é um software de gerenciamento de projetos para equipes criativas (com recursos de revisão)?

O software de gerenciamento de projetos para equipes criativas com recursos de revisão é um tipo de sistema colaborativo de gerenciamento de trabalho que combina acompanhamento de tarefas, gerenciamento de fluxo de trabalho criativo e ferramentas de revisão integradas. Essas plataformas permitem gerenciar projetos desde o briefing criativo inicial até a entrega final, tudo isso enquanto coleta feedback diretamente sobre os recursos visuais.

É mais útil para equipes criativas que lidam com a dispersão de contexto. Isso acontece quando as informações ficam fragmentadas em ferramentas desconectadas, forçando as equipes a procurar atualizações, aprovações e arquivos em diferentes sistemas.

👀 Você sabia? 82% das empresas relatam preocupação com o caos digital causado pela complexidade dos processos e plataformas desconectadas.

📮 ClickUp Insight: 92% dos profissionais do conhecimento correm o risco de perder decisões importantes espalhadas por chats, e-mails e planilhas. Sem um sistema unificado para capturar e rastrear decisões, insights críticos de negócios se perdem no ruído digital. Com os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, você nunca precisa se preocupar com isso. Crie tarefas a partir de chats, comentários de tarefas, documentos e e-mails com um único clique!

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Software de gerenciamento de projetos para equipes criativas (com recursos de revisão) em resumo

Se você precisa apenas dos destaques, aqui estão os melhores softwares de gerenciamento de projetos para equipes criativas com recursos de revisão em poucas palavras:

Nome da ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Fluxo de trabalho criativo completo com revisão e gerenciamento de tarefas com tecnologia de IA. Tamanho da equipe: Indivíduos a empresas ClickUp Proofing para anotações diretas em imagens/PDF/vídeos, ClickUp Brain para resumos de feedback com tecnologia de IA, ClickUp Automations para encaminhamento de aprovações. Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas. monday.com Equipes criativas visuais que desejam painéis coloridos e intuitivos. Tamanho da equipe: equipes de pequeno a médio porte Gerenciamento de ativos criativos, automação de aprovações, visualizações da carga de trabalho para planejamento de recursos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14/usuário/mês; preços personalizados para empresas. Wrike Operações criativas empresariais com revisão avançada. Tamanho da equipe: médio a grande Revisão para mais de 30 formatos de arquivo, fluxos de trabalho de aprovação personalizados, previsão de riscos com tecnologia de IA. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/usuário/mês; preços personalizados para empresas. Asana Equipes multifuncionais que precisam de um gerenciamento de tarefas simples com revisão básica. Tamanho da equipe: médio a grande Integração de revisão, AI Studio para automação do fluxo de trabalho, gerenciamento de portfólio Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49/usuário/mês; preços personalizados para empresas. Trabalho em equipe Agências voltadas para o cliente que gerenciam projetos criativos e trabalhos faturáveis. Tamanho da equipe: agências de pequeno a médio porte Revisão integrada, controle de tempo, permissões de clientes, modelos de projetos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,99/usuário/mês; preços personalizados para empresas. Ziflow Equipes que precisam de fluxos de trabalho de revisão dedicados e de nível empresarial. Tamanho da equipe: equipes criativas de médio a grande porte Encaminhamento automatizado de revisões, comparação de versões, trilhas de auditoria prontas para conformidade. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 249/mês; preços personalizados para empresas. Filestage Equipes de marketing que precisam de um sistema central para revisão e aprovação de conteúdo. Tamanho da equipe: equipes de marketing de pequeno a médio porte Revisão em vários formatos, lembretes automáticos, acesso a revisores externos. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 249/mês; preços personalizados para empresas. Hive Equipes criativas dinâmicas que desejam visualizações e revisões flexíveis. Tamanho da equipe: equipes de pequeno a médio porte Revisão nativa, modelos de ação, painéis de recursos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 1,50/mês por usuário. Notion Equipes criativas que priorizam a documentação juntamente com o acompanhamento simplificado de projetos. Tamanho da equipe: de startups a equipes de médio porte Bancos de dados flexíveis, Notion AI para geração de conteúdo, bases de conhecimento no estilo wiki. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário. ProofHub Equipes que desejam um gerenciamento de projetos simples com revisão integrada. Tamanho da equipe: equipes de pequeno a médio porte Ferramenta de revisão online, anotações de marcação, tópicos de discussão em arquivos Planos pagos a partir de US$ 50/mês.

O que procurar em um software de gerenciamento de projetos para equipes criativas com recursos de revisão

Os fluxos de trabalho criativos muitas vezes enfrentam dificuldades em ferramentas projetadas para o acompanhamento genérico de tarefas. A diferença se resume a três coisas:

Como o software gerencia o feedback visual

Como ele controla as versões

Como ele encaminha as aprovações

Para avaliar isso adequadamente, aqui estão os principais critérios a serem considerados:

Revisão e anotação nativas: a capacidade de marcar imagens, PDFs e vídeos diretamente na plataforma é imprescindível. Você não deve precisar de ferramentas de terceiros para deixar um comentário simples em um design.

Controle e comparação de versões: procure visualizações lado a lado das versões. Isso permite que os revisores vejam exatamente o que mudou entre as iterações, o que os impede de dar feedback sobre questões desatualizadas.

Etapas de revisão estruturadas : seu software deve encaminhar automaticamente os ativos por meio de : seu software deve encaminhar automaticamente os ativos por meio de um fluxo de trabalho de aprovação automatizado e claramente definido, garantindo que todas as partes interessadas saibam exatamente quando sua opinião é necessária. Por exemplo, quando um designer marca uma tarefa como “Pronta para revisão”, a parte interessada certa é automaticamente notificada.

Acesso de revisores externos: clientes ou partes interessadas externas precisam fornecer feedback sem o incômodo de criar uma conta completa. Permissões de convidado ou links compartilháveis são essenciais para isso.

Assistência com inteligência artificial: Quase Quase 75% dos profissionais do conhecimento já utilizam IA generativa no trabalho para aumentar sua produtividade. Os recursos geralmente incluem resumir longas sequências de feedback, converter comentários em tarefas estruturadas ou gerar rascunhos iniciais de briefings criativos

Integração com ferramentas criativas: seu software de gerenciamento de projetos deve se conectar ao software de design que sua equipe já usa, como Adobe Creative Cloud e Figma, bem como plataformas de armazenamento como Google Drive. Integrações robustas evitam seu software de gerenciamento de projetos deve se conectar ao software de design que sua equipe já usa, como Adobe Creative Cloud e Figma, bem como plataformas de armazenamento como Google Drive. Integrações robustas evitam a proliferação de ferramentas.

Colaboração vinculada a ativos: todos os comentários e discussões devem ficar diretamente ao lado dos ativos e tarefas específicos aos quais se referem, criando todos os comentários e discussões devem ficar diretamente ao lado dos ativos e tarefas específicos aos quais se referem, criando uma comunicação centralizada dentro do espaço de trabalho do projeto. Isso acaba com a necessidade de procurar por um único feedback em cadeias de e-mails ou canais do Slack.

📮 ClickUp Insight: O profissional médio passa mais de 30 minutos por dia procurando informações relacionadas ao trabalho — isso significa mais de 120 horas por ano perdidas vasculhando e-mails, threads do Slack e arquivos espalhados. Um assistente de IA inteligente integrado ao seu espaço de trabalho pode mudar isso. Conheça o ClickUp Brain. Ele fornece insights e respostas instantâneas, exibindo os documentos, conversas e detalhes de tarefas certos em segundos — para que você possa parar de pesquisar e começar a trabalhar. 💫 Resultados reais: Equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que representa mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para equipes criativas com recursos de revisão

Aqui está nossa lista com as 10 melhores plataformas de software criadas para equipes criativas que precisam de recursos avançados de revisão:

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (ideal para reunir o planejamento, a criação e a revisão de projetos em um único espaço de trabalho)

Experimente o ClickUp gratuitamente Anote imagens, vídeos e PDFs diretamente nas tarefas para capturar feedback preciso e específico da versão com o ClickUp Proofing.

O trabalho criativo fica mais lento quando sua equipe precisa alternar entre ferramentas diferentes para gerenciamento de tarefas, armazenamento de arquivos e revisão. Cada guia extra cria atrito. Os designers acabam procurando os comentários mais recentes, as partes interessadas revisam versões desatualizadas e feedbacks importantes são ignorados ou ficam perdidos em longas conversas.

O ClickUp elimina essa fragmentação, reunindo planejamento, ativos e revisão em um único espaço de trabalho conectado. Faça anotações diretamente em imagens, PDFs e vídeos sem sair da plataforma usando o ClickUp Proofing. Cada comentário pode ser convertido instantaneamente em uma tarefa atribuída e acionável, para que o feedback nunca se perca na tradução.

Combine isso com o ClickUp Automations para criar fluxos de trabalho de aprovação poderosos que encaminham automaticamente os ativos pelas etapas de revisão e notificam as partes interessadas quando suas opiniões são necessárias. E quando o feedback for longo ou confuso, resuma toda a sequência de comentários, gere briefings criativos a partir dos requisitos do projeto e obtenha sugestões de próximas etapas com o ClickUp Brain.

Gere briefings, resuma threads de comentários e converta discussões em itens de ação usando IA dentro do seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain.

Em vez de forçar sua equipe a classificar comentários dispersos, a assistência com inteligência artificial esclarece o feedback instantaneamente, liberando mais tempo para o trabalho criativo focado.

Melhores recursos do ClickUp

ClickUp Proofing: Anote imagens (PNG, GIF, JPEG, WEBP), PDFs e vídeos (MP4, WEBM, Ogg) diretamente nas tarefas. As partes interessadas podem clicar em qualquer lugar de um arquivo para adicionar um comentário, que é exibido no arquivo e publicado na seção de atividades da tarefa. Você pode atribuir esses comentários aos membros da equipe para garantir que o feedback se traduza em itens de ação rastreáveis.

ClickUp Brain: resuma instantaneamente as discussões de feedback quando as partes interessadas deixarem comentários longos ou conflitantes. Você também pode usá-lo para gerar briefings criativos a partir de descrições simples de projetos, sugerir prioridades de tarefas com base em prazos e revelar contextos relevantes de projetos anteriores, reduzindo a carga mental de gerenciar várias campanhas.

Automações ClickUp: crie fluxos de trabalho de aprovação personalizados que movem automaticamente as tarefas pelas etapas de revisão. Por exemplo, você pode criar um gatilho para que, quando o status de uma tarefa mudar para “Pronto para revisão”, ela seja automaticamente atribuída ao diretor criativo e tenha uma data de vencimento definida.

ClickUp Docs: crie e armazene todos os seus briefings criativos, diretrizes de marca e especificações de projeto junto com suas tarefas. crie e armazene todos os seus briefings criativos, diretrizes de marca e especificações de projeto junto com suas tarefas. O ClickUp Docs oferece suporte à colaboração em tempo real, páginas aninhadas e mídia incorporada, mantendo todo o contexto do projeto em um único local acessível.

Quadros brancos ClickUp: faça brainstorming de conceitos de campanha, planeje fluxos de trabalho criativos e colabore visualmente com sua equipe e partes interessadas. Você pode converter qualquer objeto em um faça brainstorming de conceitos de campanha, planeje fluxos de trabalho criativos e colabore visualmente com sua equipe e partes interessadas. Você pode converter qualquer objeto em um quadro branco ClickUp em uma tarefa, transformando suas ideias em planos de projeto acionáveis de maneira integrada.

🎥 Bônus: se você está explorando ferramentas de colaboração visual para sua equipe criativa, este vídeo mostra como o ClickUp se compara a alternativas populares de quadro branco, ajudando você a entender qual plataforma melhor se adapta às suas necessidades de fluxo de trabalho.

Prós e contras do ClickUp

Prós:

Com tarefas, documentos, revisão e comunicação em uma única plataforma, você reduz a dispersão de SaaS (mudança de contexto que fragmenta os fluxos de trabalho criativos).

Visualizações flexíveis para diferentes estilos de trabalho: alterne entre alterne entre os quadros Kanban do ClickUp para acompanhamento visual, os gráficos de Gantt do ClickUp para planejamento de cronogramas e as visualizações em lista para gerenciamento detalhado de tarefas.

Recursos de IA integrados: o ClickUp Brain auxilia na geração de conteúdo e na síntese de feedback sem a necessidade de ferramentas de IA separadas.

Contras:

Os novos usuários podem precisar de algum tempo para explorar todas as funcionalidades da plataforma.

A experiência do aplicativo móvel difere ligeiramente da funcionalidade do desktop.

As automações personalizadas requerem algum tempo de configuração inicial para se adequarem perfeitamente aos fluxos de trabalho específicos da sua equipe.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 compartilha:

O ClickUp também oferece excelentes recursos de colaboração. Marcações, atribuição de comentários e feedback centralizado em imagens (revisão) tornam muito simples manter todas as nossas comunicações em um só lugar e ver quem é responsável por quê.

O ClickUp também oferece excelentes recursos de colaboração. Marcações, atribuição de comentários e feedback centralizado em imagens (revisão) tornam muito simples manter todas as nossas comunicações em um só lugar e ver quem é responsável por quê.

2. monday.com (Ideal para criadores de fluxos de trabalho visuais que precisam de colunas de aprovação estruturadas e acompanhamento de revisões baseado no status)

Se a visibilidade é o seu maior gargalo, o monday.com resolve isso primeiro. Seus painéis codificados por cores mostram o progresso da campanha instantaneamente, facilitando o acompanhamento de vários resultados criativos sem precisar buscar atualizações de status.

O modelo Work OS da plataforma permite que as equipes criem colunas de aprovação estruturadas, calendários de conteúdo e pipelines de entrada adaptados a fluxos de trabalho criativos específicos. O upload de arquivos permite comentários, embora as equipes que precisam de anotações avançadas nos ativos normalmente conectem uma ferramenta de revisão dedicada.

monday.com melhores recursos

Personalização do quadro visual: crie quadros adaptados aos seus fluxos de trabalho criativos com colunas personalizadas para tipo de ativo, estágio de revisão e atribuições das partes interessadas.

Gerenciamento da carga de trabalho: visualize a capacidade da sua equipe em todos os projetos para evitar sobrecarga e esgotamento.

Criador de automação: defina regras do tipo “se isso, então aquilo” para automatizar atualizações de status, notificações e atribuições de tarefas.

Prós e contras do monday.com

Prós:

Interface altamente visual e intuitiva para equipes criativas.

Ampla biblioteca de modelos para fluxos de trabalho criativos comuns

Integrações robustas com ferramentas de design e comunicação

Contras:

Os recursos nativos de revisão são limitados; anotações avançadas exigem ferramentas de terceiros.

Os requisitos de tamanho da equipe podem não ser adequados para todas as organizações.

Automações complexas podem ser demoradas de configurar.

Preços do monday.com

Gratuito

Padrão : US$ 14/usuário/mês

Pro: US$ 24/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 10.900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o monday.com?

Um usuário do G2 compartilha os prós e os contras:

Adoro o fato de ter todas as opções possíveis para acompanhar as tarefas, atribuir trabalho à minha equipe e definir etapas críticas nos processos... A automação parece falhar de vez em quando. Gostaria de ver um melhor desempenho e talvez ter um gerente para gerenciar cada conexão interrompida, sendo notificado quando isso acontecer.

Adoro o fato de ter todas as opções possíveis para acompanhar as tarefas, atribuir trabalho à minha equipe e definir etapas críticas nos processos... A automação parece falhar de vez em quando. Gostaria de ver um melhor desempenho e talvez ter um gerente para gerenciar cada conexão interrompida, sendo notificado quando isso acontecer.

3. Wrike (ideal para departamentos de marketing que lidam com formulários de admissão complexos, aprovações em camadas e trilhas de auditoria)

via Wrike

Quando o trabalho criativo da empresa passa pela revisão jurídica, de conformidade e executiva, o Wrike simplifica todas as etapas. Ele foi desenvolvido para esse nível de supervisão. Combina revisão com governança estruturada, tornando-o adequado para organizações onde a documentação e o rastreamento de aprovações são essenciais.

Sua ferramenta de revisão suporta mais de 30 formatos de arquivo, permite anotações detalhadas, possibilita a comparação lado a lado de versões e rastreia as etapas de aprovação por meio de fluxos de trabalho configuráveis projetados para aprovação em várias camadas.

Melhores recursos do Wrike

Revisão avançada para mais de 30 formatos de arquivo: revise e anote imagens, vídeos, PDFs e até mesmo arquivos HTML diretamente na plataforma.

Fluxos de trabalho de aprovação personalizados: crie processos de aprovação em várias etapas com encaminhamento automático com base no tipo de projeto ou nos requisitos das partes interessadas.

Work Intelligence AI: obtenha previsões baseadas em IA sobre riscos do projeto e atrasos no cronograma com base em dados históricos.

Prós e contras do Wrike

Prós:

Recursos abrangentes de revisão para praticamente qualquer tipo de arquivo.

Recursos de segurança de nível empresarial atendem aos requisitos de conformidade.

Integrações profundas com o Adobe Creative Cloud

Contras:

Curva de aprendizagem íngreme para equipes novas em ferramentas de gerenciamento de projetos empresariais

A interface pode parecer densa e confusa.

Recursos avançados geralmente exigem compras adicionais.

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/usuário/mês

Negócios: US$ 25/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Veja o que um revisor da Capterra tem a dizer:

No geral, minha experiência com o Wrike merece 3 estrelas. Ele é poderoso e claramente capaz, mas usá-lo parece mais complicado do que deveria ser. A curva de aprendizado é íngreme e, mesmo depois de entendê-lo, o uso diário ainda não é tão intuitivo quanto outras plataformas podem ser.

No geral, minha experiência com o Wrike merece 3 estrelas. Ele é poderoso e claramente capaz, mas usá-lo parece mais complicado do que deveria ser. A curva de aprendizado é íngreme e, mesmo depois de entendê-lo, o uso diário ainda não é tão intuitivo quanto outras plataformas podem ser.

4. Asana (ideal para equipes orientadas para campanhas que coordenam tarefas criativas entre partes interessadas multifuncionais)

via Asana

O Asana se destaca quando a produção criativa multifuncional precisa se manter alinhada com os objetivos mais amplos da campanha. Ele conecta tarefas individuais a iniciativas em toda a empresa, dando clareza às partes interessadas sobre como cada recurso contribui para objetivos maiores.

Imagens e PDFs podem ser carregados para revisão com feedback deixado diretamente nos arquivos. Embora os recursos de anotação atendam às necessidades básicas, o ponto forte do Asana está na automação do fluxo de trabalho, permitindo que as equipes criem fluxos de aprovação estruturados sem complexidade técnica.

Melhores recursos do Asana

Revisão de imagens e PDFs: colete feedback com comentários fixados em áreas específicas de seus ativos criativos.

Construtor de fluxo de trabalho AI Studio: crie automações personalizadas para tarefas como encaminhamento de aprovações sem precisar programar.

Gerenciamento de portfólio: acompanhe várias campanhas criativas em uma única visualização para ver o status, os prazos e a alocação de recursos.

Prós e contras do Asana

Prós:

Interface limpa e intuitiva, fácil de aprender para novos membros da equipe.

Recursos robustos de acompanhamento de metas conectam tarefas aos objetivos da empresa.

Recursos robustos de relatórios e painéis

Contras:

Os recursos de revisão são básicos e não possuem anotações em vídeo.

Os requisitos de tamanho da equipe podem não ser adequados para organizações menores.

Configurar fluxos de trabalho avançados pode ser complexo.

Preços do Asana

Gratuito

Starter: US$ 13,49/usuário/mês

Avançado: US$ 30,49/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Asana

G2: 4,4/5 (mais de 12.800 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

De acordo com um revisor do G2:

As várias visualizações — como lista, quadro e linha do tempo — facilitam a visualização das prioridades e prazos. Além disso, as automações e integrações ajudam a minimizar o esforço manual e garantem que tudo permaneça sincronizado... Muitas ferramentas avançadas, como linhas do tempo, metas e relatórios, estão disponíveis apenas em planos mais caros, o que pode levar a custos mais altos à medida que sua equipe cresce.

As várias visualizações — como lista, quadro e linha do tempo — facilitam a visualização das prioridades e prazos. Além disso, as automações e integrações ajudam a minimizar o esforço manual e garantem que tudo permaneça sincronizado... Muitas ferramentas avançadas, como linhas do tempo, metas e relatórios, estão disponíveis apenas em planos mais caros, o que pode levar a custos mais altos à medida que sua equipe cresce.

5. Teamwork (ideal para agências que lidam diretamente com clientes e precisam de acompanhamento de faturamento juntamente com ciclos de feedback de ativos)

via Teamwork

Para agências que equilibram a entrega criativa com o faturamento do cliente, o Teamwork integra o controle operacional com o gerenciamento de feedback. Ele combina revisão, controle de tempo e configurações de permissão em um único sistema projetado para ambientes de atendimento ao cliente.

Os clientes podem fazer anotações nos arquivos sem acesso total ao back-end, simplificando a colaboração. As entradas de tempo se conectam diretamente às tarefas, tornando o controle das horas faturáveis parte do fluxo de trabalho de produção, em vez de um processo separado.

Melhores recursos para trabalho em equipe

Revisão integrada com acesso do cliente: convide os clientes para revisar e aprovar os recursos com um link simples, mantendo todo o feedback centralizado.

Controle de tempo integrado: controle o tempo dedicado a tarefas e projetos específicos para obter faturamento preciso e análise de rentabilidade.

Modelos de projeto: crie fluxos de trabalho padronizados para projetos criativos comuns, como campanhas de marca ou reformulação de sites.

Prós e contras do trabalho em equipe

Prós:

Desenvolvido especificamente para agências, com recursos para gerenciamento de clientes e faturamento.

Os recursos de revisão lidam com tipos comuns de arquivos criativos.

O acompanhamento de marcos ajuda a gerenciar projetos baseados em entregas.

Contras:

A interface pode parecer desatualizada em comparação com ferramentas mais modernas.

Recursos avançados de relatórios exigem acesso atualizado

Integrações nativas limitadas com algumas ferramentas de design.

Preços para trabalho em equipe

Gratuito

Entrega: US$ 13,99/usuário/mês

Cresça: US$ 25,99/usuário/mês

Escala: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o trabalho em equipe

G2: 4,4/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Teamwork?

Um revisor do G2 menciona:

O Teamwork.com reúne os aspectos mais importantes da gestão de projetos, desde o orçamento, acompanhamento e revisão, entre outros. Temos modelos personalizáveis que nos ajudam a ajustar funções e criar novos objetivos para tornar o negócio mais sustentável e produtivo.

O Teamwork.com reúne os aspectos mais importantes da gestão de projetos, desde o orçamento, acompanhamento e revisão, entre outros. Temos modelos personalizáveis que nos ajudam a ajustar funções e criar novos objetivos para tornar o negócio mais sustentável e produtivo.

💡 Dica profissional: No The Forrester Wave™: Collaborative Work Management Tools, Q2 2025, as plataformas com melhor desempenho são avaliadas com base na sua capacidade de coordenar a execução multifuncional e reduzir o atrito operacional. Essa distinção é especialmente importante em operações criativas, onde os atrasos raramente vêm do trabalho de design em si, mas sim de aprovações, lacunas de visibilidade e prioridades desalinhadas. Ao avaliar ferramentas de revisão e gerenciamento de projetos, procure plataformas que: Vincule todas as campanhas, ativos ou lançamentos a KPIs de receita, pipeline e crescimento para que o trabalho criativo não fique isolado do desempenho comercial.

Forneça visualizações compartilhadas e em tempo real do status em marketing, design, jurídico e liderança para eliminar verificações do tipo “em que pé está isso?”.

Estruture as aprovações com fluxos de trabalho predefinidos, controle de versão e encaminhamento automatizado para reduzir os ciclos de revisão e evitar o retrabalho das partes interessadas.

6. Ziflow (ideal para equipes que realizam revisões formais em várias etapas com comparação lado a lado das versões)

via Ziflow

O Ziflow foi desenvolvido especificamente para ambientes de revisão estruturados. Em vez de funcionar como um sistema abrangente de gerenciamento de projetos, ele se concentra profundamente na precisão da revisão e na documentação de conformidade.

A plataforma suporta uma ampla variedade de tipos de arquivos, oferece ferramentas avançadas de marcação e encaminha os ativos automaticamente por etapas de revisão predefinidas. A comparação de versões e as trilhas de auditoria tornam-na particularmente útil para setores regulamentados ou operações de marketing em grande escala.

Melhores recursos do Ziflow

Fluxos de trabalho de revisão automatizados: configure processos de aprovação em várias etapas que encaminham automaticamente os ativos para os revisores corretos.

Comparação avançada de versões: compare versões lado a lado ou sobrepostas para ver exatamente o que mudou entre as iterações.

Trilhas de auditoria em conformidade: todas as ações de revisão são registradas com carimbos de data/hora e atribuição do usuário para fins de responsabilização.

Prós e contras do Ziflow

Prós:

Recursos avançados de revisão que superam a maioria das ferramentas gerais de gerenciamento de projetos.

Os fluxos de trabalho automatizados reduzem o encaminhamento manual e o acompanhamento.

As trilhas de auditoria atendem aos requisitos de conformidade para setores regulamentados.

Contras:

Ele é focado em revisão, então você precisará de uma ferramenta de gerenciamento de projetos separada para gerenciamento de tarefas.

Pode ser um exagero para equipes criativas pequenas com necessidades simples.

Preços do Ziflow

Gratuito

Padrão: US$ 249/mês

Pro: US$ 399/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Ziflow

G2: 4,5/5 (mais de 9300 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Ziflow?

De acordo com um revisor da Capterra:

Tenho uma boa experiência com o Ziflow. Consegui trocar sugestões de forma simples e segura com usuários, visitantes e grupos, enquanto gerenciava o feedback a partir de qualquer navegador. O Ziflow oferece ferramentas em tempo real, baseadas em equipe e fáceis de usar para marcações e comentários.

Tenho uma boa experiência com o Ziflow. Consegui trocar sugestões de forma simples e segura com usuários, visitantes e grupos, enquanto gerenciava o feedback a partir de qualquer navegador. O Ziflow oferece ferramentas em tempo real, baseadas em equipe e fáceis de usar para marcações e comentários.

via Filestage

Se você costuma procurar clientes ou partes interessadas externas para obter feedback, o Filestage torna o processo de revisão quase sem atritos para eles.

Você pode compartilhar um link simples que permite que os revisores comentem diretamente em imagens, vídeos e PDFs sem criar uma conta ou aprender um novo sistema. Essa baixa barreira de entrada acelera as aprovações e reduz os atrasos causados por problemas de login ou confusão com ferramentas, tornando-o especialmente útil quando o feedback vem de pessoas fora da sua equipe principal.

Melhores recursos do Filestage

Revisão em vários formatos: revise imagens, vídeos e documentos com ferramentas de anotação consistentes em todos os tipos de arquivo.

Acesso de revisores externos: compartilhe links de revisão com clientes que podem fornecer feedback sem criar uma conta.

Lembretes automáticos de revisão: defina prazos para feedback e deixe a plataforma lembrar automaticamente as partes interessadas que estão atrasadas.

Prós e contras do Filestage

Prós:

Extremamente fácil de usar para revisores externos.

Lembretes automáticos reduzem o acompanhamento manual.

Interface limpa focada na revisão

Contras:

Recursos limitados de gerenciamento de projetos; você precisará de uma ferramenta separada para o planejamento de tarefas.

Menos integrações com ferramentas de design em comparação com plataformas completas de gerenciamento de projetos.

Preços do Filestage

Gratuito

Starter: US$ 249/mês

Negócios: US$ 399/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e revisões do Filestage

G2: 4,6/5 (mais de 240 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Filestage?

Um revisor no G2 descreveu sua experiência com o Filestage:

O que eu mais gosto no Filestage.io é a possibilidade de deixar comentários diretamente em pontos específicos dos vídeos. Isso simplifica significativamente o processo de revisão, pois eu, como editor, posso trabalhar passo a passo, de um ponto a outro, sem perder o foco. O destaque visual dos pontos marcados garante que nenhum comentário seja ignorado.

O que eu mais gosto no Filestage.io é a possibilidade de deixar comentários diretamente em pontos específicos dos vídeos. Isso simplifica significativamente o processo de revisão, pois eu, como editor, posso trabalhar passo a passo, de um ponto a outro, sem perder o foco. O destaque visual dos pontos marcados garante que nenhum comentário seja ignorado.

8. Hive (ideal para equipes que desejam visualizações colaborativas de tarefas combinadas com marcações nativas em arquivos)

via Hive

Sua equipe não precisa se comprometer com uma única maneira de visualizar o trabalho no Hive. Você pode alternar entre quadros Kanban, gráficos de Gantt, visualizações de calendário e tabelas, dependendo das necessidades do projeto.

As anotações em imagens e PDFs ficam diretamente nas tarefas, para que o feedback permaneça vinculado ao produto final, em vez de se dispersar em ferramentas separadas. É ideal para equipes que desejam flexibilidade na visualização sem sacrificar a revisão integrada.

Melhores recursos do Hive

Revisão nativa: anote imagens e PDFs diretamente nas tarefas, com comentários fixados em locais específicos.

Visualizações flexíveis do projeto: alterne entre quadros Kanban, gráficos de Gantt e visualizações de calendário para acomodar diferentes estilos de trabalho.

Modelos de ação: crie fluxos de trabalho padronizados para projetos criativos comuns que você pode implementar com apenas alguns cliques.

Prós e contras do Hive

Prós:

Combina recursos sólidos de gerenciamento de projetos com revisão nativa em um pacote simplificado.

Visualizações flexíveis acomodam diferentes estilos de trabalho

Os recursos de alocação de recursos ajudam a evitar o esgotamento dos designers.

Contras:

Os recursos de revisão são menos avançados do que as ferramentas dedicadas e não possuem anotações em vídeo.

Uma comunidade de usuários menor significa menos modelos disponíveis.

Preços do Hive

Gratuito

Starter: US$ 1,50/mês/usuário

Equipes: US$ 5/mês/usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Hive

G2: 4,6/5 (mais de 650 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hive?

Um revisor do G2 menciona :

É altamente automatizado, o que promove um ótimo fluxo de trabalho por meio da atribuição automática de tarefas e modelos de projetos, o que promoveu uma grande produtividade. Cria uma excelente colaboração em equipe por meio de comentários em chats em tempo real e muito mais.

É altamente automatizado, o que promove um ótimo fluxo de trabalho por meio da atribuição automática de tarefas e modelos de projetos, o que promoveu uma grande produtividade. Cria uma excelente colaboração em equipe por meio de comentários em chats em tempo real e muito mais.

9. Notion (ideal para equipes de operações criativas que gerenciam briefings, diretrizes e feedback simples em um único espaço de trabalho)

via Notion

Para equipes que tratam a documentação como parte do processo criativo, o Notion oferece um espaço de trabalho altamente personalizável para conectar briefings, sistemas de marca, planos de campanha e rastreadores de projetos.

Você pode criar bancos de dados relacionais que refletem exatamente o seu fluxo de trabalho, vincular projetos relacionados e incorporar arquivos nas páginas para comentários contextuais. Embora não ofereça ferramentas avançadas de anotação, ele se destaca por organizar o conhecimento e a execução em um ambiente estruturado.

Melhores recursos do Notion

Bancos de dados flexíveis: crie rastreadores de projetos personalizados com propriedades adaptadas aos fluxos de trabalho criativos, como tipo de ativo ou status de revisão.

Notion AI: gere briefings criativos, resuma notas de reuniões e elabore documentação de projetos com a ajuda da IA.

Bases de conhecimento no estilo wiki: crie documentação interconectada para diretrizes da marca e fluxos de trabalho de processos.

Prós e contras do Notion

Prós:

A extrema flexibilidade permite que você crie exatamente o espaço de trabalho de que precisa.

Recursos robustos de documentação e gerenciamento de conhecimento

Contras:

Sem recursos nativos de revisão ou anotação; você precisará de ferramentas de terceiros.

Curva de aprendizado íngreme para configurações complexas do espaço de trabalho

O desempenho pode ficar mais lento com bancos de dados muito grandes.

Preços do Notion

Gratuito

Plus : US$ 12/usuário/mês

Negócios : US$ 24/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Notion

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Um usuário do Capterra compartilha:

Consegui salvar ideias de campanha, notas de clientes e cronogramas em um só lugar, eliminando planilhas e confusões de última hora... Não gosto do fato de que páginas complicadas podem assustar os novatos, e a integração requer mais discussão em comparação com ferramentas menos complicadas.

Consegui salvar ideias de campanha, notas de clientes e cronogramas em um só lugar, eliminando planilhas e confusões de última hora... Não gosto do fato de que páginas complicadas podem assustar os novatos, e a integração requer mais discussão em comparação com ferramentas menos complicadas.

10. ProofHub (ideal para equipes que precisam de gerenciamento de projetos com taxa fixa, com revisão e aprovação de arquivos integradas)

via ProofHub

O controle de custos pode influenciar suas decisões sobre software tanto quanto os recursos. O preço fixo do ProofHub elimina as preocupações com o escalonamento por usuário, tornando o orçamento mais previsível à medida que sua equipe cresce.

Você pode enviar imagens e PDFs para marcação, gerenciar discussões em torno de cada recurso e acompanhar as aprovações dentro do mesmo sistema. É ideal para equipes que desejam uma supervisão direta do projeto com revisão integrada, sem a complexidade da configuração de nível empresarial.

Melhores recursos do ProofHub

Ferramenta de revisão online: envie imagens e PDFs para revisão com ferramentas de marcação que mantêm os comentários anexados ao local exato ao qual se referem.

Tópicos de discussão: mantenha as conversas de feedback organizadas dentro do contexto de arquivos ou tarefas específicas.

Acesso escalável à equipe: adicione membros à equipe à medida que sua organização cresce, sem interromper o fluxo de trabalho.

Prós e contras do ProofHub

Prós:

Uma estrutura de preços simples funciona bem para equipes de vários tamanhos.

A revisão integrada cobre as necessidades básicas de anotação.

A interface intuitiva reduz o tempo de integração.

Contras:

Os recursos de revisão são menos avançados do que as ferramentas dedicadas e não possuem anotações em vídeo.

Menos integrações com ferramentas de design em comparação com plataformas maiores.

Preços do ProofHub

Essencial: US$ 50/mês

Controle total: US$ 99/mês

Avaliações e comentários do ProofHub

G2: 4,6/5 (mais de 110 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 140 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ProofHub?

Um revisor da G2 observa:

Antes do ProofHub, informações importantes estavam espalhadas por e-mails e chats. Agora tudo está centralizado, pesquisável e fácil de acessar quando necessário.

Antes do ProofHub, informações importantes estavam espalhadas por e-mails e chats. Agora tudo está centralizado, pesquisável e fácil de acessar quando necessário.

Pare de procurar feedback e comece a criar de forma inteligente ✨

No final das contas, as equipes criativas não precisam de mais ferramentas de gerenciamento de projetos ou revisão. Em vez disso, você precisa de uma ferramenta de trabalho completa que ajude a organizar tarefas e mantenha o feedback visível e acionável.

Ao analisar as opções desta lista, não se limite a observar os recursos. Pergunte a si mesmo:

Isso reduzirá o atrito?

Isso tornará as aprovações mais rápidas?

Isso ajudará minha equipe a manter o fluxo, em vez de ficar presa no limbo do feedback?

E se você deseja uma plataforma que reúna tarefas, cronogramas, comentários, aprovações e revisão criativa em um único espaço de trabalho conectado, o ClickUp foi criado exatamente para isso.

Você pode anexar designs diretamente às tarefas, coletar feedback sobre a versão exata que está sendo revisada, atribuir etapas de aprovação claras e ver quem está atrasando as coisas sem precisar fazer acompanhamentos constrangedores. Como resultado, em vez de ficar atrás de atualizações em várias ferramentas, sua equipe trabalha em um espaço compartilhado onde tudo é visível, responsável e avança.

Comece gratuitamente com o ClickUp e veja quanto tempo sua equipe criativa pode recuperar.

Perguntas frequentes (FAQs)

A revisão é todo o fluxo de trabalho de revisão e aprovação, enquanto a anotação é o ato específico de marcar um arquivo com comentários.

Os fluxos de trabalho de aprovação automatizam o encaminhamento de ativos pelas etapas de revisão, o que elimina transferências manuais e captura o feedback mais cedo no processo.

Para muitas equipes, a revisão integrada é suficiente. No entanto, equipes com necessidades complexas de conformidade ou grande volume de vídeos ainda podem se beneficiar de uma ferramenta dedicada integrada à sua plataforma de gerenciamento de projetos.

Os recursos de revisão centralizam o feedback do cliente diretamente nos ativos criativos, o que elimina a confusão de threads de e-mail dispersas e garante que o feedback esteja vinculado à versão correta do arquivo.