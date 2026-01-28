8 casos de uso do ChatGPT em marketing que todo profissional de marketing deve conhecer

Todos nós conhecemos o ChatGPT como uma das primeiras ferramentas a tornar a IA acessível às equipes corporativas.

Como disse o empresário americano Aaron Levie, “O ChatGPT é um daqueles raros momentos na tecnologia em que você vê um vislumbre de como tudo será diferente no futuro. ”

E as coisas realmente avançaram rapidamente. Em meados de 2025, a OpenAI confirmou que o ChatGPT havia alcançado mais de 800 milhões de usuários semanais.

No entanto, utilidade não é o mesmo que prontidão. Se o seu dia é dividido entre documentos, prompts, rastreadores, aprovações e cinco campanhas diferentes rodando ao mesmo tempo, o ChatGPT pode ajudar. Da simples geração de conteúdo à pesquisa aprofundada, ele se tornou um parceiro confiável para muitas equipes de marketing.

Neste guia, você encontrará casos práticos de uso do ChatGPT em marketing que podem ser aplicados imediatamente. Você também terá exemplos e sugestões que podem ser reutilizados para marketing de conteúdo, campanhas de marketing digital, marketing por e-mail e otimização de mecanismos de busca.

Por que os profissionais de marketing devem usar o ChatGPT

Como profissional de marketing, a página em branco costuma ser seu maior inimigo. Ela complica tudo: escrever posts para blogs, redigir uma publicação para redes sociais, criar linhas de assunto ou criar variações de textos publicitários para uma nova campanha.

O ChatGPT ajuda você a trabalhar mais rápido, gerando um primeiro rascunho e resumindo os pontos principais de suas extensas anotações ou de um repositório de conteúdo existente.

Ele também ajuda quando você precisa de um raciocínio estruturado sob demanda. Você pode pedir para ele agrupar palavras-chave relevantes por intenção, propor formatos de conteúdo para diferentes canais e delinear o que testar em sua próxima série de campanhas sociais ou por e-mail.

A qualidade do resultado depende da informação fornecida, por isso é útil fornecer o contexto que um consultor de marketing digital normalmente pediria:

Seu público-alvo

O objetivo da campanha

O canal (conteúdo do blog, páginas de destino, plataformas de mídia social)

O tom e as restrições (voz da marca, contagem de palavras, regras de conformidade)

Quanto aos tipos de tarefas de marketing que você pode realizar com o ChatGPT, aqui está uma amostra:

✍🏼 Escreva textos de marketing para páginas da web, publicações nas redes sociais, descrições de produtos e campanhas por e-mail.

📈 Analise os dados dos clientes, como comportamento de navegação e histórico de compras, para personalizar mensagens de marketing e conteúdo do site.

✅ Identifique tendências de mercado e resuma insights sobre os concorrentes para ajudá-lo a tomar decisões informadas.

Casos de uso do ChatGPT Marketing

Para lhe dar uma ideia clara de como usar o ChatGPT para marketing, vamos apresentar oito casos práticos de uso do ChatGPT em marketing.

Da criação diária de conteúdo à análise de dados mais inteligente e ao planejamento de campanhas, esses exemplos demonstram como o ChatGPT pode destacar seus esforços de marketing e melhorar a eficiência.

1. Ideação de conteúdo

Todo conteúdo de alto desempenho já foi apenas uma ideia. Grandes ideias não são fáceis de encontrar, e o ChatGPT pode ser um parceiro de brainstorming surpreendentemente eficaz. Além disso, ter um ponto de partida em vez de ficar olhando para uma página em branco torna o processo de criação de conteúdo muito menos estressante.

Outra ótima maneira de usar o ChatGPT para a concepção de conteúdo é solicitá-lo a realizar primeiro algumas pesquisas básicas de mercado. Você pode pedir que ele liste os principais concorrentes do seu setor, identifique oportunidades de mercado ou até mesmo sugira propostas de venda exclusivas.

A velocidade é outra grande vantagem. Na verdade, uma publicação no Reddit mostra como alguém usou o ChatGPT para gerar 40 ideias de conteúdo em menos de 60 segundos. Mas, é claro, boas sugestões são fundamentais.

Experimente estas sugestões para a criação de conteúdo:

Liste 10 ideias de posts de blog para uma pequena empresa que oferece serviços de marketing em mídias sociais.

Sugira ideias criativas de publicações nas redes sociais para uma marca que tem como alvo os clientes da Geração Z.

Faça um brainstorming de tópicos para boletins informativos para uma agência de marketing digital focada em marketing de conteúdo.

Gere ideias de conteúdo com base nas últimas tendências em otimização de mecanismos de pesquisa para marcas de comércio eletrônico.

✅ O que todas essas sugestões têm em comum?

Eles são claros sobre o público-alvo, mencionam o contexto de negócios e especificam o tipo de conteúdo ou canal para o qual você deseja ideias.

2. Segmentação do público

Já que estamos falando sobre o público-alvo, vamos ver como o ChatGPT pode ajudá-lo a criar campanhas que realmente falem com as pessoas certas.

O ChatGPT pode analisar grandes quantidades de dados de clientes e dar a você uma ideia melhor do que seu público-alvo realmente deseja. Ele pode encontrar padrões e tendências que você poderia deixar passar ao analisar interações, perguntas e comentários casuais.

Isso significa que você obtém grupos de público mais inteligentes e maneiras mais significativas de interagir com eles.

Ele também detecta mudanças sutis no sentimento do cliente ou tendências emergentes do mercado, oferecendo a você a oportunidade de ajustar sua estratégia antes que seja tarde demais. E como ele entende tão bem o contexto e a linguagem, as percepções parecem ponderadas e surpreendentemente humanas.

Uma das melhores coisas sobre o uso do ChatGPT para segmentação é o quanto ele facilita a personalização. Quanto mais específicos seus grupos se tornam, mais difícil geralmente é criar mensagens que pareçam pessoais. O ChatGPT alivia você de uma parte significativa desse esforço.

Aqui estão algumas ideias de prompts que você pode experimentar para segmentação de público (mas você precisará inserir o contexto necessário para elas):

Sugira maneiras de segmentar nosso público com base em seu histórico de compras e comportamento de navegação.

Ajude-me a categorizar os assinantes da nossa newsletter em grupos com base no seu envolvimento com campanhas de e-mail anteriores.

Identifique segmentos de público para uma marca de produtos para a pele com base nos interesses dos clientes, faixas etárias e preferências de produtos.

3. Otimização de conteúdo

As pessoas frequentemente recorrem ao ChatGPT para criar conteúdo do zero, mas você sabia que também pode usá-lo para otimizar o conteúdo existente?

De acordo com a SurveyMonkey, esse é o principal motivo pelo qual os profissionais de marketing utilizam ferramentas de IA. E isso faz sentido. Desde adicionar as palavras-chave certas para SEO até ajustar o conteúdo para diferentes públicos, a otimização é onde a IA silenciosamente faz seu melhor trabalho.

Seja para melhorar uma postagem no blog, tornar o texto do e-mail marketing mais incisivo ou ajustar uma postagem nas redes sociais, o ChatGPT ajuda você a sair na frente.

⭐ Você pode pedir ao ChatGPT para ajudar na otimização de conteúdo com estas instruções simples:

Sugira uma lista de palavras-chave de SEO para uma postagem de blog sobre [tópico] e mostre-me como incluí-las naturalmente ao longo do corpo, H2s e H3s.

Reescreva o parágrafo a seguir para que ele se dirija a um público diferente, mas mantenha o significado original.

Crie uma meta descrição para uma postagem de blog intitulada [título] que faça as pessoas quererem clicar. Dê-me 5 opções para escolher e aborde diferentes ângulos em cada uma delas.

Ajude-me a criar um esboço de conteúdo com base em [palavra-chave] e tópicos relacionados.

Escreva alguns títulos atraentes para uma postagem de blog sobre [tópico] que atraia [público-alvo].

4. Redação de textos publicitários

Escrever um bom texto publicitário é um pouco como iniciar uma conversa com alguém que está com pressa. Você precisa chamar a atenção dessa pessoa, despertar sua curiosidade e dar a ela um motivo para se interessar — tudo isso em poucas palavras.

Esteja você veiculando anúncios no Google, Facebook, LinkedIn ou até mesmo no TikTok, o ChatGPT pode ajudá-lo a criar mensagens que pareçam novas e relevantes para o seu público-alvo.

A ferramenta de marketing de IA também é útil para testar diferentes versões de um anúncio ( teste A/B ). Você pode criar rapidamente algumas opções e ver qual delas traz melhores resultados.

⭐ Veja como os profissionais de marketing utilizam o ChatGPT para a redação de textos publicitários:

Escreva títulos e descrições para o Google Ads que destaquem os pontos principais e incentivem cliques para [descrição do produto] do [público-alvo].

Crie textos para anúncios em redes sociais que pareçam pessoais e se adequem ao tom de plataformas como Instagram, Facebook e LinkedIn.

Escreva textos publicitários nativos que se misturem naturalmente com o conteúdo ao redor, mas que ainda assim se destaquem o suficiente para despertar o interesse.

5. Reutilização de conteúdo

A reutilização de conteúdo é a forma como equipes de marketing enxutas fazem com que cada parte do conteúdo trabalhe 10 vezes mais — e maximizam seu ROI.

Com o ChatGPT, esse processo fica muito mais tranquilo e, muitas vezes, também economiza tempo.

A Ahrefs relata que 74,2% das novas páginas da web agora incluem conteúdo gerado por IA. Não é surpresa que os profissionais de marketing estejam recorrendo a ferramentas como o ChatGPT para aprimorar seus processos de criação e marketing de conteúdo.

⭐ Veja como usar o ChatGPT para reutilizar conteúdo:

Transforme um conjunto de publicações de blog em um e-book que também pode ser baixado gratuitamente para geração de leads.

Resuma um longo webinar ou podcast em uma postagem de blog ou várias postagens nas redes sociais.

Refaça um artigo de blog em um boletim informativo por e-mail envolvente para seus assinantes.

Destaque momentos importantes de um webinar ou vídeo para criar conteúdo de acompanhamento ou pequenos trechos promocionais.

Divida um artigo detalhado em publicações rápidas e compartilháveis para plataformas como Instagram, LinkedIn ou Twitter.

✅ Se você está procurando ideias rápidas, aqui estão algumas para você começar:

Resuma este [webinar, postagem de blog ou podcast] em uma postagem de 150 palavras no LinkedIn para [público-alvo].

Reescreva esta postagem do blog como um boletim informativo amigável, destacando os principais pontos.

Transforme este artigo em três legendas curtas para o Instagram com hashtags relevantes.

6. Otimização de SEO

Quase 65% das empresas afirmam ter alcançado melhores resultados de SEO com ferramentas de IA.

E é fácil entender por quê.

Desde encontrar os tópicos certos para o seu blog até ajudar na pesquisa de palavras-chave, o ChatGPT torna o processo muito mais organizado. Ele também pode ajudá-lo a criar títulos que chamem a atenção e agrupar termos de pesquisa com base na intenção, tornando mais fácil saber o que seus leitores realmente procuram.

Além disso, ele é um parceiro útil quando você deseja criar uma estrutura de conteúdo forte ou escrever meta descrições que convidem a cliques.

⭐ O ChatGPT apoia seus esforços de SEO de várias maneiras diferentes:

Sugira ideias de conteúdo com base em palavras-chave em alta em [seu setor].

Encontre palavras-chave de cauda longa e agrupe-as por intenção de pesquisa.

Crie ideias de títulos que sejam envolventes e otimizadas para palavras-chave.

Elabore um esboço de conteúdo que corresponda à intenção de pesquisa por trás da [palavra-chave alvo].

Escreva uma meta descrição clara e convidativa para uma postagem de blog sobre [tópico].

7. Chatbot para geração de leads e suporte ao cliente

Todos nós apreciamos uma resposta rápida e útil quando temos uma dúvida. É exatamente por isso que as empresas estão recorrendo aos chatbots para atender seus clientes. Com o ChatGPT operando em segundo plano, seu chatbot pode ter conversas mais naturais com seus clientes.

Os chatbots com tecnologia ChatGPT podem responder a perguntas comuns, compartilhar detalhes do produto, orientar os clientes durante o checkout ou até mesmo ajudar a resolver pequenos problemas. Isso simplifica a vida dos seus clientes e proporciona ao seu time de suporte um descanso muito necessário.

No lado do marketing, os chatbots podem iniciar conversas de maneira suave com os visitantes do site e até mesmo capturar leads por meio de bate-papos naturais e amigáveis.

⭐ E se você está se perguntando como o ChatGPT se encaixa nisso, pode tentar perguntar coisas como:

Um script de chatbot amigável para responder a perguntas comuns sobre produtos

Respostas úteis para orientar os clientes durante o processo de checkout

Um fluxo de conversa natural que facilita a coleta de informações de leads

Sugestões sobre como um chatbot pode ajudar os visitantes a explorar sua linha de produtos

8. Análise de dados e relatórios

Prashanth Southekal, diretor do Data for Business Performance Institute, afirmou: “As empresas têm toneladas e toneladas de dados, mas [o sucesso] não está na coleta de dados, e sim no gerenciamento e na análise dos dados. ”

Essa é outra área em que o ChatGPT é útil.

Seja para acompanhar o desempenho de campanhas, analisar o tráfego do site ou verificar o resultado da sua última campanha por e-mail, o ChatGPT simplifica a análise.

Ele também ajuda a entender conjuntos de dados complexos, dividindo-os em insights simples que sua equipe de marketing pode realmente usar. E se você deseja identificar tendências ou fazer previsões informadas, o ChatGPT permite que você antecipe o futuro analisando dados anteriores.

⭐ Peça ao ChatGPT para ajudar na análise de dados e relatórios:

Resuma as principais conclusões deste relatório de desempenho da campanha em termos simples.

Destaque as informações mais importantes dos nossos dados do Google Analytics do último mês.

Sugira possíveis motivos para a queda no engajamento em nossas últimas publicações nas redes sociais.

Analise o desempenho da campanha de e-mail do último trimestre e sugira áreas para melhoria.

Limitações do uso do ChatGPT em marketing

A maioria de nós percebe que, embora o ChatGPT possa ser um assistente útil, ele não é isento de falhas. É importante que as equipes de marketing saibam onde ele falha para que possam evitar surpresas e procurar alternativas ao ChatGPT.

Aqui estão algumas limitações comuns que os profissionais de marketing devem estar cientes:

O ChatGPT pode fornecer informações imprecisas, o que torna essencial a verificação dos fatos antes de compartilhar ou publicar o resultado.

Suas respostas podem refletir o viés dos dados com os quais foi treinado , portanto, os profissionais de marketing precisam revisar os resultados para garantir a imparcialidade e a inclusão.

Ele frequentemente tem dificuldades com contexto e senso comum , levando a respostas que parecem corretas, mas não atingem o objetivo.

A criatividade não é seu forte, portanto, ideias originais para campanhas ou textos espirituosos ainda precisam do toque humano.

A ferramenta geralmente trabalha com informações desatualizadas ou limitadas, especialmente se envolver dados em tempo real ou tópicos de nicho. Portanto, pode ser necessário solicitá-la explicitamente para obter os dados mais recentes da web.

Alternativas ao ChatGPT em marketing

O ChatGPT é útil para criar rascunhos rapidamente e gerar dezenas de ideias de uma só vez, mas o trabalho de marketing raramente termina no rascunho. Você ainda precisa de um lugar para armazenar o briefing, atribuir tarefas, acompanhar aprovações e relatar resultados sem duplicar informações em várias ferramentas.

É aí que entram em cena o Work Sprawl e o AI Sprawl.

A dispersão do trabalho ocorre quando seus planos, ativos e tarefas estão em ferramentas diferentes que não se comunicam entre si.

A proliferação de IA ocorre quando sua organização depende de várias ferramentas e modelos de IA dispersos, sem supervisão, estratégia ou ideia de quem está usando o quê. Isso leva ao desperdício de dinheiro, esforços duplicados e riscos de segurança.

Se você deseja uma assistência no estilo ChatGPT que permaneça conectada à execução, o ClickUp funciona como uma alternativa mais inteligente. Isso porque a IA nativa do ClickUp, o ClickUp Brain, fica dentro do mesmo espaço de trabalho de IA convergente onde seus projetos de marketing já estão.

Por que o ClickUp Brain supera o ChatGPT para equipes de marketing

Elabore rascunhos de publicações nas redes sociais, textos publicitários e conteúdos de e-mail diretamente a partir do briefing da sua campanha com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain ajuda você a gerar conteúdo, resumir atualizações e transformar briefings em tarefas rastreáveis até a publicação, sem sair do seu espaço de trabalho.

O ChatGPT só sabe o que você colar nele.

O ClickUp Brain pode trabalhar com o que já está em seu espaço de trabalho — documentos de campanha, detalhes de tarefas, comentários, cronogramas e atualizações — para que você gaste menos tempo explicando o contexto.

Em vez de copiar um prompt para uma ferramenta separada e colar o resultado de volta em uma tarefa de marketing dentro do ClickUp, você pode redigir o conteúdo usando IA diretamente no ClickUp Docs, anexá-lo às tarefas da campanha e manter todo o contexto conectado.

Peça ao ClickUp Brain para escrever textos de marketing para você diretamente no ClickUp Docs.

Use-o quando precisar:✅ Transformar um briefing de campanha em listas de tarefas e subtarefas✅ Redigir posts nas redes sociais, textos publicitários e conteúdo de e-mails a partir de uma única fonte confiável✅ Resumir atualizações de campanha e extrair itens de ação a partir de notas

Quando suas melhores sugestões ficam no histórico de bate-papo pessoal de alguém, toda a equipe acaba reinventando a roda. Com o ClickUp Docs (e o Docs Hub para organização), você pode criar um espaço compartilhado para briefings de campanha, bibliotecas de sugestões reutilizáveis, estruturas de posicionamento e mensagens aprovadas — e, em seguida, vincular cada documento diretamente às tarefas do ClickUp que o executam, para que a estratégia e a ação permaneçam sincronizadas.

Veja um vídeo rápido sobre como as equipes de marketing aproveitam ao máximo o ClickUp Brain:

💡 Dica profissional: crie um fluxo de trabalho de marketing assistido por IA com o ClickUp BrainGPT, seu superaplicativo de IA. Como um companheiro de IA para desktop, ele mantém seu trabalho conectado em todos os aplicativos que você usa: ClickUp, Drive, Slack e muito mais. Use sua voz para capturar notas detalhadas e resumos com o Talk to Text do ClickUp BrainGPT Veja como você pode usá-lo para economizar pelo menos um dia por semana: Capture ideias de campanha e rascunhos de textos com sua voz: use use o Talk to Text para ditar esboços de blogs, variações de textos publicitários, linhas de assunto de e-mails ou briefings criativos rápidos quando estiver entre reuniões ou revisando ativos em trânsito. O BrainGPT converte sua voz em texto refinado que você pode colar diretamente em um ClickUp Doc, descrição de tarefa, comentário ou qualquer caixa de texto.

Faça perguntas baseadas no contexto real da sua campanha: em vez de explicar novamente todos os detalhes, peça ao ClickUp BrainGPT para exibir respostas do conteúdo do seu espaço de trabalho, como tarefas, documentos, chats e resumos de reuniões.

Encontre trabalhos anteriores rapidamente com consultas no estilo Enterprise Search: quando precisar reutilizar conteúdo existente ou localizar feedback de clientes, o ClickUp BrainGPT pode pesquisar no ClickUp, na web e em arquivos de aplicativos conectados.

Escolha a IA certa para o trabalho sem perder suas respostas do Workspace: se você quiser um estilo diferente de redação ou raciocínio, pode alternar entre modelos e acessar o ChatGPT, Claude ou Gemini na mesma interface!

Os painéis do ClickUp tornam a análise de dados menos complicada.

Configure um painel que acompanha o desempenho da campanha, as conversões de leads e os prazos com os painéis do ClickUp

A maioria das equipes de marketing tem muitos dados. O desafio é reuni-los de uma forma que faça sentido. É nisso que os painéis do ClickUp são excelentes.

Você pode criar um painel que mostra os números da sua campanha, conversões de leads, prazos de conteúdo e até mesmo a carga de trabalho da equipe em tempo real. Todos os dados estão reunidos em um único lugar para visualização, assim você não precisa ficar alternando entre ferramentas.

Mas os painéis só são úteis se levarem a decisões. Os cartões de IA do ClickUp adicionam relatórios alimentados por IA aos dados do seu painel, para que você possa gerar um resumo executivo ou uma visão personalizada baseada em prompts que usa sua atividade real no espaço de trabalho.

💡 Dica profissional: crie cartões de IA personalizados, como: Resumo executivo da IA: para gerar uma verificação de integridade com base na sua pasta de campanha

Atualização do projeto de IA: para obter uma atualização de status clara que você pode colar nos e-mails das partes interessadas

AI Brain: para executar um prompt personalizado como “Resuma o que foi enviado esta semana, o que está bloqueado e o que precisa de atenção a seguir”. Use formatos de modelos personalizados que ajudam você a configurar rapidamente seu painel com os ClickUp AI Cards

As automações e os agentes do ClickUp ajudam você a trabalhar de forma mais inteligente, sem esforço.

Automatize ações rotineiras, como transferência de tarefas, atualizações de status ou lembretes de revisão, para manter seus projetos em andamento com o ClickUp Automations

Sempre há uma longa lista de pequenas tarefas que tomam muito tempo, como enviar lembretes para publicação e acompanhar aprovações. O ClickUp Automations cuida disso para você.

Digamos que uma tarefa seja marcada como concluída. Você pode configurar o ClickUp para notificar automaticamente a próxima pessoa na fila, atribuir a próxima etapa ou até mesmo agendar um acompanhamento.

💡 Dica profissional: Mantenha as transferências de campanhas funcionando por conta própria com o ClickUp Super Agents. Delegue todos os fluxos de trabalho de marketing, como criação, revisão e publicação de posts nas redes sociais, aos Super Agentes do ClickUp Quando o trabalho de marketing chega aos ciclos de revisão, os atrasos geralmente vêm de proprietários pouco claros ou acompanhamentos esquecidos. Os Super Agentes do ClickUp podem ser executados quando algo muda em seu fluxo de trabalho e agir automaticamente, para que sua equipe não dependa de lembretes manuais. Dois exemplos de agentes que você pode configurar agora mesmo no ClickUp: Agente de controle de qualidade da campanha: quando uma tarefa passar para Pronto para revisão, verifique os campos obrigatórios (público, canal, prazo, link do recurso), comente o que está faltando e designe o revisor adequado.

Agente de reaproveitamento de conteúdo: quando uma tarefa de postagem no blog for marcada como Aprovada, gere uma lista de verificação de tarefas de reaproveitamento (postagem no LinkedIn, trecho de e-mail, legendas curtas) e crie essas tarefas na lista correta com datas de vencimento sugeridas. Gere um primeiro rascunho para os ativos de conteúdo e marque o proprietário correto para revisões e edições humanas.

E se você está procurando uma maneira de reunir todos os seus esforços de marketing, o modelo de plano de marketing do ClickUp torna isso ainda mais fácil.

Obtenha um modelo gratuito Gaste menos tempo com planilhas e mais tempo criando trabalhos excelentes com o modelo de plano de marketing do ClickUp.

Veja o que o torna tão útil:

Defina metas de marketing claras e divida-as em tarefas gerenciáveis.

Mantenha suas campanhas organizadas com um plano estruturado e passo a passo.

Acompanhe o progresso com métricas integradas e saiba exatamente como estão as coisas.

Faça ajustes rápidos com base em resultados em tempo real.

Casos de uso de marketing do ClickUp Brain

Use essas sugestões dentro de um documento ClickUp ou descrição de tarefa com a IA do ClickUp, para que suas ideias e rascunhos permaneçam conectados ao trabalho da campanha em andamento.

1. Ideação de conteúdo

Gere 15 ideias de posts de blog para [público-alvo] sobre [tópico] e agrupe-as por estágio do funil (TOFU, MOFU, BOFU).

Crie 10 ângulos de postagem nas redes sociais para [campanha] e sugira o melhor formato de conteúdo para cada um (carrossel, vídeo curto, postagem de texto).

Com base em nosso conteúdo existente sobre [tópico], sugira oito novos ângulos que ainda não abordamos.

2. Segmentação do público

Proponha 5 segmentos de público para [produto] usando estes sinais: [histórico de compras], [comportamento de navegação], [caso de uso], [função profissional].

Escreva uma matriz de mensagens por segmento com pontos fracos, mensagens-chave, pontos de prova e CTA para cada um.

Identifique possíveis objeções para cada segmento e sugira respostas que podemos usar em anúncios e páginas de destino.

3. Otimização de conteúdo e suporte de SEO

Sugira palavras-chave relevantes para uma postagem de blog sobre [tópico] e, em seguida, mostre onde colocá-las naturalmente neste esboço: [colar esboço]

Reescreva esta seção para [público-alvo], mantendo os mesmos pontos-chave: [colar parágrafo]

Escreva 5 meta descrições para este título de blog e mantenha cada uma com menos de 155 caracteres: [título]

4. Texto publicitário e testes A/B

Escreva 6 títulos e 4 descrições do Google Ads para [oferta], cada um destacando um benefício diferente.

Crie três variações de anúncios no LinkedIn para [persona] com diferentes ganchos e CTAs.

Dê-me 5 ideias de testes A/B para este texto publicitário e explique o que cada teste pretende aprender: [colar texto]

5. Reutilização de conteúdo

Transforme esta postagem do blog em uma postagem de 150 palavras no LinkedIn, um tópico de 6 tweets e 3 legendas curtas com hashtags relevantes: [cole o link ou texto]

Resuma este webinar em 7 pontos principais e 5 trechos para plataformas de mídia social: [cole notas]

Crie uma versão em newsletter por e-mail deste artigo com uma introdução clara, três pontos principais e uma chamada à ação: [colar artigo]

Execute todo o seu mecanismo de marketing no ClickUp

Não há dúvida de que o ChatGPT conquistou seu lugar como um útil aliado de marketing. Mas, muitas vezes, é aí que ele para.

O ClickUp Brain leva essa energia muito além. Ele não apenas gera ideias e refina rascunhos, mas transforma essa inspiração em um trabalho organizado e rastreável que sua equipe pode realmente executar dentro do mesmo espaço de trabalho. Ao contrário do ChatGPT, o Brain é verdadeiramente sensível ao contexto.

Além disso, a maior vantagem de usar o ClickUp para marketing é que ele centraliza seu mecanismo de marketing. Quando a estratégia, os ativos, a execução e a comunicação da equipe estão reunidos em um só lugar, você precisa se preocupar menos com transferências e mudanças de contexto. Sua equipe obtém um caminho mais claro, desde “esta é a ideia” até “isto é o que será lançado, quando e quem é o responsável”.

Pronto para reunir estratégia, conteúdo e execução com tecnologia de IA em um só lugar? Comece a usar o ClickUp hoje mesmo.