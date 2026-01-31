As 10 melhores plataformas de gerenciamento de agentes de IA para experimentar em 2026

As empresas querem sistemas inteligentes que possam pensar, decidir e agir quando necessário. No mundo real, isso é mais fácil dizer do que fazer.

Porque quando o trabalho é distribuído por muitas ferramentas, com muitas pessoas envolvidas, começam a surgir lacunas na automação.

E quanto mais complexo for o seu fluxo de trabalho, mais difícil será identificar o que deu errado e por quê.

Essa mudança tornou o desenvolvimento de agentes uma prioridade. Não porque eles podem escrever mensagens ou resumir documentos (essa é a parte fácil), mas porque podem agir de forma autônoma dentro de suas ferramentas.

Neste artigo, detalharemos as principais plataformas de gerenciamento de agentes de IA, o que cada uma faz de melhor e como escolher a mais adequada para seus fluxos de trabalho.

O que você deve procurar em uma plataforma de gerenciamento de agentes de IA?

Os agentes de IA não são uma tendência passageira. A Gartner prevê que os agentes de IA serão responsáveis por 15% das decisões de trabalho diárias.

Portanto, se sua equipe está pensando em adotar agentes de IA, eis o que sua plataforma de gerenciamento de agentes deve ser capaz de fazer:

Facilidade de criação de fluxos de trabalho: facilita a definição de etapas, gatilhos, condições e aprovações sem transformar isso em um projeto complexo.

Integrações de ferramentas que realmente funcionam: conecta-se à sua pilha de tecnologia existente, incluindo CRMs, ferramentas de emissão de tickets, aplicativos de mensagens, bancos de dados e ferramentas internas.

Orquestração e execução em várias etapas: oferece suporte a fluxos de trabalho em várias etapas, como “detectar → decidir → agir → atualizar → notificar”, sem interromper no meio do caminho.

Visibilidade total e depuração: fornece logs, histórico de execução e rastreamentos passo a passo para que sua equipe possa detectar problemas rapidamente.

Governança e proteções: oferece permissões, acesso baseado em funções, aprovações humanas e a capacidade de limitar o que um agente pode fazer.

Confiabilidade em escala: oferece suporte a novas tentativas, gerenciamento de filas, recuperação de erros e desempenho estável quando o uso aumenta.

Flexibilidade de custo e modelo: permite controlar custos, monitorar o uso e escolher o modelo certo com base na tarefa.

Visão geral das plataformas de gerenciamento de agentes de IA

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* (USD/usuário/mês) ClickUp Agentes de IA que acionam ações com base em eventos do espaço de trabalho, funções de agente pré-definidas, resumos de IA, regras de automação com registros, pesquisa conectada em documentos/tarefas/aplicativos Equipes que desejam agentes de IA dentro dos fluxos de trabalho de projetos e operações (gerentes de projeto, operações, marketing, equipes de desenvolvimento) Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas. Voiceflow Construtor de fluxo visual do tipo arrastar e soltar, implantação omnicanal (chat, voz, web, IVR), conexão com base de conhecimento, integrações por meio de conectores, testes em tempo real, logs de análise Equipes que criam agentes de IA conversacionais em escala (equipes de CX, chatbot e produtos) Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 60/mês. Devin AI Agente de engenharia de IA que pode refatorar, criar recursos, interface semelhante ao IDE “Ask Devin”, fluxos de trabalho de agentes paralelos, documentação automática, aprovações humanas antes de implantar alterações. Organizações de engenharia que desejam execução de software orientada por IA (equipes de desenvolvimento, equipes de plataforma) Os planos pagos começam em US$ 20/mês. LangChain Estrutura de agente de código aberto, chamada dinâmica de ferramentas, interação entre API e fonte de dados, fluxos de trabalho com estado LangGraph, criador de agentes LangSmith, observabilidade, registros, testes Criadores que desejam agentes personalizados com tecnologia LLM e total flexibilidade (desenvolvedores, engenheiros de IA) Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 39/mês. n8n Automação de código aberto e auto-hospedável, fluxos de trabalho visuais baseados em nós, webhooks, tarefas LLM (resumir, classificar), lógica JS/Python personalizada, controles de governança Equipes de operações e automação que desejam fluxos de trabalho semelhantes aos de agentes em aplicativos (RevOps, TI, operações, equipes de automação) Os planos pagos começam em 24 € por mês. Crew AI Colaboração entre vários agentes (membros da equipe), editor visual, copiloto de IA integrado, API, logs, trilhas de raciocínio, RBAC, agentes em contêineres, opções locais/VPC Equipes que orquestram sistemas multiagentes (operações de IA empresarial, equipes de desenvolvimento, proprietários de fluxos de trabalho) Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 25/mês. Microsoft Copilot IA nativa no Word, Excel, Outlook, Teams, Copilot Studio para fluxos de trabalho de agentes, contexto do Microsoft Graph, conformidade e segurança por meio de controles do Azure, modelos empresariais (finanças, jurídico, TI) Empresas que priorizam a Microsoft e desejam agentes de produtividade de IA dentro do M365 Os planos pagos começam em US$ 27,25/mês. Vellum AI Construtor visual, gere fluxos de trabalho a partir de inglês simples, GUI híbrida e código, comparações lado a lado, chamadas de função, fluxos de trabalho de várias etapas, controles de segurança (SSO, HIPAA, nuvem privada) Equipes que criam fluxos de trabalho e agentes de nível empresarial (equipes de produto, operações, criadores de IA) Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 25/mês. IBM watsonx watsonx Orchestrate fluxos de trabalho de arrastar e soltar, governança de agentes empresariais, pesquisa interna de IA, conexão com Db2, Cloud Pak for Data, painéis, registros, trilhas de auditoria, modelos do setor Empresas que precisam de IA regulamentada, orquestração e conformidade (organizações de CIO, grandes operações) Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 1.050/mês. Stack AI Planilhas, agentes orientados por tabelas, bate-papo sobre conjuntos de dados estruturados, gatilhos, ações em ferramentas como ClickUp, Slack, Gmail, Zapier, ramificação, reversão de versão, ciclo de feedback, segurança empresarial e permissões. Equipes que desejam uma implantação simples de agentes de IA em dados de fluxo de trabalho (operações, Airtable, usuários de planilhas) Plano gratuito disponível; preços personalizados.

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

As melhores plataformas de gerenciamento de agentes de IA

A seguir, vamos dar uma olhada nas principais plataformas de gerenciamento de agentes de IA e onde cada uma se encaixa melhor.

1. ClickUp (ideal para gerenciamento unificado de projetos e automação de fluxos de trabalho)

Quando as pessoas ouvem “agentes de IA”, muitas vezes imaginam um bot independente fora da empresa.

Como o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, o ClickUp inverte essa ideia. É uma plataforma de gerenciamento de agentes de IA que contém as informações necessárias para os agentes operarem: tarefas, documentos, bate-papo, proprietários, prazos, dependências, prioridades e muito mais.

Assim, em vez de criar um agente e depois descobrir como ele se encaixa nos seus processos, você começa com o processo, e o agente se encaixa nele.

Veja o que torna isso possível.

ClickUp Super Agents: prontos para uso e personalizados para seus fluxos de trabalho

Os Super Agentes do ClickUp estão sempre observando seu espaço de trabalho e podem ser treinados para realizar ações específicas com base em gatilhos. Esses agentes funcionam com base na lógica que você define, mas vão muito além das regras básicas de automação.

Use o Project Manager Agent para executar seus fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos do início ao fim.

Esses agentes especializados podem analisar o contexto, acionar os fluxos de trabalho certos e se comunicar com humanos (ou entre si) para levar o trabalho adiante.

O ClickUp inclui várias experiências de agente pré-construídas para fluxos de trabalho específicos.

Por exemplo:

O Project Manager Super Agent mantém os projetos em andamento, organizando tarefas, atualizando status e acompanhando marcos importantes.

O Brand Voice Writer Super Agent reescreve o conteúdo para corresponder ao tom e estilo da marca.

O Work Breakdown Super Agent divide tarefas complexas em subtarefas e adiciona responsáveis e prazos.

Com um agente de codificação de IA dedicado, como o Codegen, seus fluxos de trabalho se tornam mais rápidos e eficientes.

Para gerenciar agentes de IA com eficácia, o ClickUp permite que você configure:

Ferramentas que o agente tem permissão para usar (e remova-as se desejar restrições mais rígidas)

Fontes de conhecimento para que o agente possa extrair contexto do seu espaço de trabalho e de aplicativos externos aprovados

Além disso, quando você quiser criar um agente de IA que se comporte como sua empresa (suas regras, suas transferências, seus caminhos de escalonamento), o ClickUp oferece suporte a agentes personalizados que podem agir e executar com base na configuração do seu espaço de trabalho.

Este vídeo mostra como você pode criar seu próprio agente em menos de 20 minutos ⏰:

ClickUp Brain: a IA sensível ao contexto por trás dos agentes

Se os agentes de IA são os executores, o ClickUp Brain é a camada que ajuda os agentes a entender seu trabalho, pois está conectado às informações do seu espaço de trabalho (tarefas, documentos, proprietários, prazos, comentários) e até mesmo a aplicativos conectados.

Você obtém duas grandes vantagens:

🎯 Melhor contexto (os agentes não ficam adivinhando). Eles tomam decisões com base no histórico real do projeto, nas dependências e nas prioridades da equipe. Assim, em vez de enviar mensagens aleatórias para colegas de equipe ou repetir tarefas, eles agem de maneira a refletir o fluxo de trabalho da sua equipe.

🎯 Execução mais rápida (os agentes podem resumir, planejar e agir no mesmo lugar). Como tudo acontece dentro do mesmo sistema, os agentes podem ler atualizações, gerar resumos e atribuir tarefas sem trocar de plataforma ou extrair informações de fontes desconectadas.

Resumos de projetos com tecnologia de IA: resumos contextuais e acionáveis em vários níveis do projeto

Os resumos de projetos com IA da ClickUp transformam atualizações dispersas em clareza instantânea. Você pode entender rapidamente o progresso e os obstáculos sem precisar ler manualmente cada item em seu espaço de trabalho.

Além das atualizações do projeto, esse recurso oferece suporte ativo à execução. O ClickUp Brain automatiza tarefas usando IA, como geração automática de subtarefas, definição de dependências e ajuste de cronogramas com base no andamento do projeto. Atuando como um coordenador de projetos inteligente, ele não apenas resume o que aconteceu, mas também destaca o que precisa de atenção, permitindo que você corrija o curso rapidamente.

Basta solicitar uma visão geral do projeto e você receberá um resumo inteligente com insights contextuais e sugestões prontas para ação.

Automações: simplifique o trabalho rotineiro e reduza o esforço manual

O ClickUp Automations permite criar fluxos de trabalho de gatilho-condição-ação em um construtor visual simples.

Ative a automação de que você precisa ou personalize regras por meio da IA com base em seus fluxos de trabalho.

Para uma configuração rápida, você tem acesso a uma biblioteca de modelos de automação prontos para lidar com fluxos de trabalho comuns, como atribuir tarefas, publicar comentários, alterar status, mover listas e muito mais.

Você também pode automatizar e-mails acionados por eventos do ClickUp, como quando um formulário é enviado ou o status de uma tarefa é alterado. Isso se torna especialmente útil quando você deseja manter uma comunicação proativa com as partes interessadas ou os clientes.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A interface pode parecer complicada para novos usuários, e algumas configurações avançadas de IA podem exigir tempo para serem dominadas.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja como um usuário do Reddit avaliou o ClickUp Super Agents:

No momento, temos um agente configurado para ser acionado quando um recurso ou bug é marcado como lançado. Ele lê a tarefa do ClickUp e cruza referências com o GitHub, depois atualiza automaticamente nosso documento de notas de lançamento contínuo e notifica as equipes de vendas e marketing. Até agora, ele tem feito um excelente trabalho ao destilar todas as descrições de tarefas dispersas e comentários dos desenvolvedores em notas claras e legíveis, formatadas de uma maneira que nossa equipe de marketing não técnica possa entender facilmente.

No momento, temos um agente configurado para ser acionado quando um recurso ou bug é marcado como lançado. Ele lê a tarefa do ClickUp e cruza as informações com o GitHub, depois atualiza automaticamente nosso documento de notas de lançamento e notifica as equipes de vendas e marketing. Até agora, ele tem feito um excelente trabalho ao sintetizar todas as descrições de tarefas e comentários dos desenvolvedores em notas claras e legíveis, formatadas de uma maneira que nossa equipe de marketing, que não tem conhecimento técnico, possa entender facilmente.

📌 Você sabia? A maioria das IAs agenticas não funciona totalmente no piloto automático. 70% das decisões baseadas em IA ainda são verificadas por humanos, e 87% das empresas que utilizam IA agentica afirmam que ela requer supervisão.

2. Voiceflow (ideal para criar e dimensionar agentes de IA conversacionais)

via Voiceflow

O Voiceflow foi projetado para criar agentes conversacionais, tanto para chat quanto para voz. Sua interface de fluxograma do tipo arrastar e soltar faz com que pareça mais um esboço de ideias do que uma codificação. Você pode mapear uma interação completa com o cliente em minutos, testá-la instantaneamente e ajustá-la sem precisar começar do zero.

A ferramenta permite projetar um único agente e implantá-lo em vários canais, como chat na web, aplicativos de mensagens e até mesmo telefone (IVR), sem refazer a lógica. Esse tipo de suporte omnicanal economiza tempo e mantém tudo consistente, especialmente se você estiver tentando criar uma força de trabalho de IA capaz de lidar com suporte e consultas em todos os pontos de contato.

Os agentes podem consultar perguntas frequentes, documentos de ajuda e conteúdo do produto em tempo real, de modo que, quando a equipe de operações atualiza algo, as respostas do agente também são atualizadas.

Melhores recursos do Voiceflow

Integre instantaneamente com ferramentas como Zendesk, Shopify e Google Sheets por meio de conectores pré-construídos.

Amplie a funcionalidade com lógica personalizada usando o editor de código integrado e APIs.

Organize agentes e trabalho em equipe usando espaços de trabalho compartilhados, controle de versões e atribuições de tarefas.

Teste conversas em tempo real e refine os fluxos com análises integradas e registros de conversas.

Limitações do fluxo de voz

Falta um recurso de intervenção humana, o que dificulta o controle de qualidade para as equipes.

Preços do Voiceflow

Teste gratuito

Starter : Gratuito

Pro : US$ 60/mês

Negócios: US$ 150/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Voiceflow

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Voiceflow?

Veja como um usuário do G2 avaliou o Voiceflow:

O que mais gosto no Voiceflow é o fato de ele ser incrivelmente intuitivo e flexível! O construtor de fluxo visual facilita muito o design de experiências conversacionais complexas, sem que você se sinta sobrecarregado. Adoro poder prototipar, testar e implantar rapidamente assistentes de voz e chat, tudo em um só lugar.

O que mais gosto no Voiceflow é o fato de ele ser incrivelmente intuitivo e flexível! O construtor de fluxo visual facilita muito o design de experiências conversacionais complexas, sem que você se sinta sobrecarregado. Adoro poder prototipar, testar e implantar rapidamente assistentes de voz e chat, tudo em um só lugar.

⭐ Vantagem do ClickUp: A maioria das equipes tem dificuldade em obter resultados reais com a IA. Apenas 7,2% afirmam que sua estratégia oferece um forte retorno sobre o investimento, e quase metade já abandonou as ferramentas que adotou no ano passado. O principal motivo? A proliferação da IA, ou seja, muitas ferramentas desconectadas e coordenação insuficiente. O ClickUp BrainGPT muda o jogo. Ele reúne tudo, incluindo pesquisa, automação e criação, em um único espaço de trabalho inteligente, para que você não precise procurar uma dúzia de aplicativos para realizar seu trabalho. Você pode falar com ele, digitar nele e deixá-lo agir nos bastidores. Com suporte para comandos de voz (via ClickUp Talk-to-Text ), modelos de primeira linha (como ChatGPT, Claude e Gemini) e integração profunda com ferramentas como Google Drive, Notion, GitHub e SharePoint, o ClickUp Brain MAX foi criado para unificar e simplificar seu trabalho. Economize horas todos os dias com o Talk-to-Text do ClickUp Brain.

3. Devin AI (ideal para automação de engenharia de software empresarial)

via Devin AI

O Devin AI foi desenvolvido especificamente para automatizar fluxos de trabalho de engenharia de software com agentes de IA. Você pode dar instruções à ferramenta, como “refatorar este módulo” ou “criar um painel de relatórios”, e ela simplesmente começa a trabalhar em toda a sua base de código. Vários tipos de agentes de IA são executados em paralelo para lidar com tarefas como migrações ETL ou grandes refatorações.

A interface visual “Ask Devin” funciona como um assistente IDE alimentado por IA. Você pode enviar códigos, fazer perguntas ou simplesmente obter explicações rápidas. Como ela mantém o contexto entre as interações, parece mais fluida do que alternar constantemente entre documentação e ferramentas.

E tudo fica registrado. Assim, se Devin resolver algo uma vez, será possível pesquisar na próxima vez. É como ter um agente desenvolvedor que codifica, documenta e aprende à medida que avança.

Melhores recursos da Devin AI

Consulte seu código e seus dados através do Devin no Slack ou no Teams, como perguntar “puxar estatísticas do usuário” ou “depurar este log”.

Documente automaticamente grandes bases de código com diagramas de sistema gerados e explicações em linguagem simples.

Dimensiona fluxos de trabalho de agentes entre equipes com controles de computação para filas de tarefas simultâneas.

Mantenha as pessoas informadas com etapas de aprovação integradas antes de implantar qualquer alteração.

Limitações da Devin AI

A qualidade do resultado pode variar dependendo da complexidade da tarefa e do contexto.

Preços da Devin AI

Núcleo: Pague conforme o uso a partir de US$ 20

Equipe: $500/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Devin AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Devin AI?

Veja como um usuário do Reddit avaliou a Devin AI:

Uma das minhas empresas adotou o Devin bem cedo. À primeira vista, ele era impressionante. A integração com o Slack o tornava extremamente acessível. A experiência do usuário era muito boa. Achei que valia a pena o preço relativamente alto.

Uma das minhas empresas adotou o Devin bem cedo. À primeira vista, ele era impressionante. A integração com o Slack o tornava extremamente acessível. A experiência do usuário era muito boa. Achei que valia a pena o preço relativamente alto.

📮 ClickUp Insight: Apenas 10% dos participantes da nossa pesquisa usam regularmente ferramentas de automação e buscam ativamente novas oportunidades de automação. Isso destaca uma importante alavanca inexplorada para a produtividade: a maioria das equipes ainda depende de trabalho manual que poderia ser simplificado ou eliminado. Os agentes de IA do ClickUp facilitam a criação de fluxos de trabalho automatizados, mesmo que você nunca tenha usado automação antes. Com modelos plug-and-play e comandos em linguagem natural, a automação de tarefas se torna acessível a todos na equipe! 💫 Resultados reais: a QubicaAMF reduziu o tempo de geração de relatórios em 40% usando os painéis dinâmicos e gráficos automatizados do ClickUp, transformando horas de trabalho manual em insights em tempo real.

4. LangChain (ideal para estruturas de agentes personalizáveis baseadas em LLM)

via LangChain

O LangChain é um software de código aberto, o que significa que você pode personalizar totalmente a forma como seus agentes de IA operam. Ele vem com modelos prontos, como o ReAct, para ajudá-lo a começar rapidamente. Basta conectar prompts, ferramentas e ações, e a ferramenta orquestra o fluxo em segundo plano.

Os agentes podem tomar decisões ativamente, chamar APIs externas, pesquisar bases de conhecimento e interagir com fontes de dados, dependendo da entrada do usuário. Com o LangGraph, os agentes podem armazenar o estado, pausar seu trabalho e continuar de onde pararam sem perder o contexto, o que é ideal para processos de negócios que não podem ser concluídos de uma só vez.

Melhores recursos do LangChain

Crie agentes visualmente usando a tela sem código no Agent Builder da LangSmith.

Conecte-se facilmente a vários modelos ou ferramentas de IA com mais de 1.000 integrações, incluindo GPT, Claude, bancos de dados e APIs de pesquisa.

Monitore e depure com o LangSmith: obtenha logs completos, métricas de desempenho e ferramentas de teste.

Crie protótipos rapidamente com modelos de agentes pré-construídos para resumos, controle de qualidade e muito mais.

Limitações do LangChain

Pode parecer complexo para iniciantes, pois a curva de aprendizado é íngreme e a documentação é extensa.

As atualizações acontecem rapidamente, então algumas classes/funções ficam obsoletas rapidamente e quebram códigos mais antigos.

Preços do LangChain

Desenvolvedor: Gratuito

Mais: US$ 39 por licença por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o LangChain

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o LangChain?

Veja como um usuário do G2 avaliou o LangChain:

É a minha estrutura preferida para todos os casos de uso de IA agênica ou IA generativa que criei usando Python. É fácil de instalar, basta usar o comando pip install, e a documentação também é extensa, além de oferecer um bom número de recursos e flexibilidade.

É minha estrutura preferida para todos os casos de uso de IA agênica ou IA generativa que criei usando Python. É fácil de instalar, basta usar o comando pip install, e a documentação também é extensa, além de oferecer um bom número de recursos e flexibilidade.

5. n8n (Ideal para automação de fluxos de trabalho de código aberto com IA)

via n8n

Se você deseja criar automações de fluxo de trabalho com IA sem ficar preso a um fornecedor, o n8n é uma boa opção. Ele é de código aberto e pode ser hospedado por conta própria, para que você possa executar tudo em sua própria infraestrutura e ter controle total sobre os dados e fluxos de trabalho. Você pode conectar qualquer modelo de linguagem grande, definir suas próprias regras de negócios e colocar tudo em ação.

O editor visual é superintuitivo. Cada etapa é um nó em uma tela. Basta arrastar as tarefas de IA, conectá-las a gatilhos ou bancos de dados e você terá um agente.

O controle de acesso baseado em funções permite definir quem pode criar, revisar ou executar fluxos de trabalho, enquanto o controle de versões facilita o rastreamento de alterações e a reversão de erros. Com a separação de ambientes (desenvolvimento, teste e produção), as equipes podem testar e iterar automações com segurança antes de implantá-las.

Melhores recursos do n8n

Crie automações com mais de 500 conectores pré-construídos que abrangem CRM, bancos de dados, ferramentas em nuvem e muito mais.

Acione fluxos de trabalho de IA usando webhooks, programações ou eventos de qualquer sistema integrado.

Incorpore tarefas de IA, como resumo ou classificação, usando APIs LLM.

Limitações do n8n

As mensagens de erro podem ser muito genéricas, por isso, corrigir problemas exige mais tentativas e esforço.

Preços do n8n

Teste gratuito

Inicial: 24 € por mês

Pro: 60 € por mês

Negócios: 800 € por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o n8n

G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o n8n?

Veja como um usuário da Capterra avaliou o n8n:

A opção de auto-hospedagem desta plataforma é impressionante. Além disso, ela permite que os scripts de automação sejam escritos em typescript ou javascript. Como desenvolvedor web, isso é ótimo, pois não é necessário aprender uma linguagem separada para automação.

A opção de auto-hospedagem desta plataforma é impressionante. Além disso, ela permite que os scripts de automação sejam escritos em typescript ou javascript. Como desenvolvedor web, isso é ótimo, pois não é necessário aprender uma linguagem separada para automação.

📚 Leia mais: As melhores ferramentas de IA para automatizar fluxos de trabalho complexos

6. Crew AI (ideal para empresas que coordenam equipes de agentes de IA)

via Crew AI

O CrewAI foi desenvolvido para fazer com que vários agentes de IA trabalhem juntos como uma equipe real. Você configura os membros da equipe, atribui funções a eles, define como devem colaborar e a plataforma coordena tudo nos bastidores. A configuração é fácil com o editor visual e o copiloto de IA integrado, que o orienta na criação de fluxos de trabalho.

Os engenheiros podem mergulhar na API para personalizar a lógica, enquanto pessoas sem conhecimentos técnicos, como gerentes de projeto, ainda podem configurar e gerenciar agentes por meio da interface do usuário sem mexer no código.

A ferramenta também se conecta a ferramentas como CRMs, e-mail e webhooks, para que, assim que sua equipe estiver pronta, ela possa responder a mensagens, atualizar sistemas e acionar ações em todos os aplicativos. Para monitoramento, você obtém registros completos do que cada agente fez e por quê, facilitando a depuração.

Melhores recursos da Crew AI

Use o AI Copilot integrado do CrewAI para gerar fluxos de trabalho de agentes a partir de briefings em inglês simples.

Simule o comportamento dos agentes, defina regras e gerencie centralmente as configurações de LLM para garantir o alinhamento com os objetivos de negócios.

Gerencie implantações de várias equipes usando RBAC, agentes em contêineres e painéis centralizados.

Escolha a implantação local ou VPC, com recursos de nível empresarial, como conformidade com SOC2 e integração com Azure AD/SSO.

Limitações da Crew AI

Curva de aprendizado íngreme para iniciantes, especialmente se você for novo em sistemas multiagentes.

A depuração e o refinamento dos resultados podem exigir várias idas e vindas antes que tudo esteja pronto para produção.

Preços da Crew AI

Básico : Gratuito

Profissional: US$ 25/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Crew AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Crew AI?

Veja como um usuário do Reddit avaliou o Crew AI:

Recentemente, tenho usado o CrewAI para criar fluxos de trabalho com vários agentes e, no geral, a experiência tem sido positiva. A decomposição de tarefas e a coordenação de agentes funcionam perfeitamente.

Recentemente, tenho usado o CrewAI para criar fluxos de trabalho com vários agentes e, no geral, a experiência tem sido positiva. A decomposição de tarefas e a coordenação de agentes funcionam perfeitamente.

📚 Leia mais: Se você estiver usando o CrewAI ou plataformas semelhantes, considere combiná-lo com um plug-in de agente de IA para estender a funcionalidade do agente às ferramentas que sua equipe já usa.

7. Microsoft Copilot (ideal para produtividade integrada de IA no Microsoft 365)

via Microsoft Copilot

Se você trabalha no ecossistema do Microsoft 365, o Microsoft Copilot parece uma extensão natural do seu fluxo de trabalho.

Essa é uma das maneiras mais fáceis de começar a usar agentes de IA para aumentar a produtividade, já que o Copilot está integrado a ferramentas como Word, Excel, Outlook e Teams. Basta usar o Copilot Studio para definir o que o agente deve fazer (como automatizar a reconciliação financeira ou lidar com tickets internos), escolher os dados aos quais ele deve acessar e ele configura tudo com a pilha da Microsoft em mente.

Os usuários também podem conversar com o Copilot nesses aplicativos e receber respostas úteis e contextuais. E como ele usa o Microsoft Graph, ele entende seus dados em toda a organização, e não apenas em um aplicativo por vez.

Melhores recursos do Microsoft Copilot

Trabalhe nativamente em aplicativos do Microsoft 365, como Word, Excel, Teams e Outlook, para resumir ou analisar sem mudar de contexto.

Imponha segurança e conformidade de nível empresarial com controles baseados no Azure, incluindo políticas de DLP e controle de acesso baseado em função por meio do Azure AD.

Implante agentes com modelos pré-construídos para fluxos de trabalho como finanças, jurídico ou TI, e personalize-os para atender às necessidades da sua equipe.

Limitações do Microsoft Copilot

As respostas podem ser imprevisíveis e muitas vezes precisam ser refinadas, por isso nem sempre economizam tanto tempo quanto o esperado.

Preços do Microsoft Copilot

Microsoft Copilot Studio (plano de pré-compra): preço personalizado

Microsoft Copilot Studio (pagamento conforme o uso): preços personalizados

Avaliações e comentários do Microsoft Copilot

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Copilot?

Veja como um usuário do G2 avaliou o Microsoft Copilot:

O Copilot Studio está ajudando a resolver o desafio de criar agentes de IA conversacionais sem a necessidade de escrever muito código. Posso projetar e implantar agentes de IA que lidam com consultas internas, automatizam tarefas repetitivas ou orientam os usuários nos processos — tudo isso com o mínimo de esforço técnico.

O Copilot Studio está ajudando a resolver o desafio de criar agentes de IA conversacionais sem a necessidade de escrever muito código. Posso projetar e implantar agentes de IA que lidam com consultas internas, automatizam tarefas repetitivas ou orientam os usuários nos processos — tudo isso com o mínimo de esforço técnico.

🔍 Você sabia? Agentes isolados se tornam um risco real quando podem acessar diretamente sistemas ativos. Em configurações sérias, os agentes devem ser executados primeiro em um ambiente sandbox, para que, mesmo que cometam um erro, isso não afete seu banco de dados de produção nem interrompa fluxos de trabalho reais.

8. Vellum AI (ideal para criar fluxos de trabalho e agentes de IA de nível empresarial)

via Vellum AI

Para a criação de agentes, descreva uma tarefa em linguagem simples e o Vellum gera um agente funcional que se conecta a ferramentas, lida com a lógica e mostra exatamente o que faz em cada execução.

O construtor visual permite arrastar e soltar prompts, modelos e fontes de dados em uma GUI ou incorporá-los ao código. Essa abordagem híbrida significa que equipes técnicas e não técnicas podem colaborar nos mesmos projetos de agentes.

No editor de prompts, você pode comparar os resultados lado a lado, ajustar e executar novamente instantaneamente. Chamadas de função também são suportadas, para que seus agentes possam acessar APIs ou executar lógica no meio do fluxo.

Melhores recursos da Vellum AI

Configure agentes para serem executados em etapas ou todos de uma vez, incluindo agentes menores que trabalham juntos em grandes fluxos de trabalho.

Experimente e acompanhe seus agentes com ferramentas integradas para comparar versões, medir o desempenho e ver o que eles fizeram.

Permita que os agentes extraiam informações dos documentos ou bancos de dados da sua empresa para que possam tomar decisões mais inteligentes e informadas.

Mantenha tudo seguro com recursos como SSO, suporte HIPAA, configuração de nuvem privada e ajuda para equipes com regras rígidas de dados.

Limitações da Vellum AI

Dimensionar agentes em muitas ferramentas reduz a confiabilidade, pois a orquestração das ferramentas se torna mais difícil de controlar.

Preços da Vellum AI

Gratuito

Pro: US$ 25/mês

Negócios: US$ 50/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Vellum AI

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Vellum AI?

Veja como um usuário do Reddit avaliou a Vellum AI:

O Vellum é superprático como criador de agentes, pois basta descrever o que você deseja e ele cria o fluxo de trabalho para você. Basicamente, não há curva de aprendizado. A abordagem de codificação vibracional para automação de IA faz muito sentido se você não deseja dedicar tempo de engenharia a essas questões.

O Vellum é superprático como criador de agentes, pois basta descrever o que você deseja e ele cria o fluxo de trabalho para você. Basicamente, não há curva de aprendizado. A abordagem de codificação vibe para automação de IA faz muito sentido se você não deseja dedicar tempo de engenharia a essas coisas.

📊 Alerta estatístico: orquestrar agentes não se resume a tornar os fluxos de trabalho mais organizados; isso pode mudar os resultados. Algumas estimativas sugerem que sistemas de agentes bem orquestrados podem melhorar os resultados de mercado em 15 a 30%. O que isso significa? A vantagem competitiva vem apenas de ter agentes que trabalham juntos com funções, transferências e proteções claras.

9. IBM WatsonX (ideal para desenvolvimento e governança de IA empresarial)

via IBM watsonx

O IBM WatsonX é uma plataforma de IA completa que inclui ferramentas para orquestração de agentes. Com o WatsonX Orchestrate, você pode criar fluxos de trabalho arrastando e soltando etapas e automatizar tarefas complexas, como revisões de contratos ou transferências de suporte ao cliente. Esses agentes de várias etapas se conectam a ferramentas da IBM e de terceiros.

Você pode ajustar os modelos de domínio pré-treinados da IBM, como o watsonx. data, para seus próprios casos de uso de IA e criar agentes personalizados para as necessidades da sua organização. Se você tem mais experiência em engenharia, também há um SDK que permite criar scripts, versões e gerenciar agentes como em projetos de software reais.

Melhores recursos do IBM WatsonX

Responda a perguntas específicas da empresa usando a Pesquisa de IA, que extrai informações de seus documentos internos e bancos de dados com segurança.

Conecte-se diretamente a fontes de dados corporativos, como Cloud Pak for Data ou Db2, para que os agentes possam extrair dados em tempo real e trabalhar dentro de sua pilha de análise existente.

Acompanhe o desempenho dos seus agentes com painéis integrados, registros e ferramentas de conformidade, como trilhas de auditoria e verificações de viés.

Comece com vantagem com modelos de agentes pré-construídos, adaptados para setores como atendimento ao cliente ou cadeia de suprimentos.

Limitações do IBM WatsonX

Parece muito voltado para grandes empresas, então experimentações rápidas e construções leves de agentes podem ser mais lentas do que o esperado.

Preços do IBM WatsonX

Teste gratuito

Gratuito: até 300.000 tokens por mês

Essencial: Preços personalizados

Padrão: Preços personalizados

Avaliações e comentários do IBM WatsonX

G2 : 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o IBM WatsonX?

Veja como um usuário do G2 avaliou o IBM WatsonX:

O IBM Watson x orchestrate é impressionante porque elimina a complexidade da automação e a torna intuitiva. Em vez de depender de codificação pesada ou de várias ferramentas desconectadas, ele permite que você delegue tarefas em linguagem simples e faça com que os agentes de IA trabalhem juntos de forma integrada.

O IBM Watson x orchestrate é impressionante porque elimina a complexidade da automação e a torna intuitiva. Em vez de depender de codificação pesada ou várias ferramentas desconectadas, ele permite que você delegue tarefas em linguagem simples e faça com que os agentes de IA trabalhem juntos de maneira integrada.

📚 Leia mais: Curioso sobre ferramentas de planejamento mais inteligentes? Explore aplicativos populares de planejamento digital e como eles são usados.

via Stack AI

O Stack AI é adequado para automatizar tarefas que normalmente exigem esforço manual ou profundo conhecimento técnico. Os agentes de IA podem analisar dados, responder a perguntas, extrair insights estruturados e agir com base nas informações sem precisar de codificação.

Você obtém um construtor de fluxos de trabalho visual e de baixo código para compor lógica e conectar sistemas em uma tela. Assim, especialistas no assunto podem criar soluções sem precisar ter conhecimentos profundos de programação.

A plataforma possui ferramentas integradas para converter documentos não estruturados (PDFs, digitalizações, formulários) em dados estruturados. Para uma extração de dados eficiente, você pode criar agentes que recuperam respostas das bases de conhecimento da empresa com citações usando geração aumentada por recuperação (RAG).

Melhores recursos da Stack AI

Acione ações automatizadas em ferramentas como ClickUp, Slack, Gmail ou Zapier quando determinadas condições forem atendidas em suas tabelas de dados.

Melhore a precisão dos agentes ao longo do tempo com um ciclo de feedback que rastreia prompts e se adapta às preferências da sua equipe.

Garanta segurança de nível empresarial por meio de SSO, permissões granulares e criptografia. Os agentes acessam apenas os dados que os usuários têm permissão para ver.

Limitações da IA em pilha

Algumas integrações/plug-ins podem ser confusas ou inconsistentes, o que retarda a automação do fluxo de trabalho do agente no uso real.

Os fluxos de trabalho dos agentes podem parecer mais automações avançadas do que verdadeiros agentes autônomos.

Preços da Stack AI

Gratuito

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre IA

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Stack AI?

Veja como um usuário do G2 avaliou o Stack AI:

Eu uso principalmente o Stack AI para criar agentes que me ajudam a organizar e acelerar fluxos de trabalho criativos, como transformar notas de clientes em briefings ou extrair insights rápidos de relatórios. Também o utilizei para configurar chatbots simples — tanto para uso interno (respondendo a perguntas da equipe) quanto para projetos de clientes em que um chatbot faz sentido.

Eu uso principalmente o Stack AI para criar agentes que me ajudam a organizar e acelerar fluxos de trabalho criativos, como transformar notas de clientes em briefings ou extrair insights rápidos de relatórios. Também o utilizei para configurar chatbots simples — tanto para uso interno (respondendo a perguntas da equipe) quanto para projetos de clientes em que um chatbot faz sentido.

A maneira mais fácil de começar a usar agentes de IA? Experimente o ClickUp.

Se você está apenas começando a explorar as melhores plataformas de agentes de IA, é fácil ficar sobrecarregado. Algumas plataformas são poderosas, mas muito complexas. Outras parecem simples, mas não possuem recursos essenciais.

O ClickUp é a escolha ideal. É flexível o suficiente para equipes que desejam controle, mas também é fácil de usar para iniciantes que querem realizar tarefas rapidamente.

Você pode automatizar tarefas repetitivas, incorporar IA e acompanhar tudo em um só lugar (adeus, proliferação de ferramentas 👋🏻). Não importa se você trabalha sozinho ou em equipe, isso funciona.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp.