Agente de IA e IA generativa: principais diferenças e casos de uso

Hoje, quase 75% dos trabalhadores usam inteligência artificial (IA) no local de trabalho

Já se foram os dias da IA tradicional única para reconhecimento de padrões e análise de dados. Da codificação à redação e pesquisa, este é o início da IA contextual, o futuro do trabalho.

Hoje, vários tipos de IA impulsionam uma ampla gama de aplicações no mundo real. As duas principais categorias de IA que moldam as indústrias modernas são a IA agênica e a IA generativa

A diferença está na forma como eles processam e utilizam os dados de treinamento. Enquanto um atua como um assistente virtual altamente qualificado, o outro é mais como um colaborador criativo.

Este artigo explorará as distinções, pontos fortes e casos de uso exclusivos dos agentes de IA em comparação com a IA generativa.

Como os modelos de IA generativa diferem dos agentes de IA em termos de funcionalidade?

Aqui estão as principais diferenças entre agentes de IA e IA generativa:

Recurso Agente de IA IA generativa Funcionalidade Executa tarefas de forma autônoma, toma decisões e interage com usuários ou sistemas Especializado na criação de novos conteúdos, como texto, imagens, música e código, com base em padrões aprendidos Resultado Gera ações, decisões e respostas com base em regras predefinidas ou aprendizado por reforço Produz conteúdo criativo, incluindo texto, arte, música e conversas realistas semelhantes às humanas Casos de uso Alimenta chatbots, assistentes virtuais, veículos autônomos, bots de suporte ao cliente e sistemas de negociação automatizados Gera imagens baseadas em IA, redação criativa, composições musicais, conteúdo de marketing personalizado e assistência em codificação Objetivo Executa tarefas predefinidas com eficiência e precisão Imita a criatividade humana para gerar conteúdo original e de alta qualidade Interação do usuário Opera de maneira orientada para objetivos, respondendo a comandos ou consultas específicas Oferece suporte à exploração aberta, permitindo que os usuários refinem e adaptem os resultados Processo de aprendizagem Segue uma lógica baseada em regras, aprendizado por reforço ou adaptação de dados em tempo real para melhorar o desempenho Treinado em vastos conjuntos de dados usando modelos de aprendizado de máquina, como GPT e modelos de difusão Exemplos reais Siri, Alexa, carros autônomos, software de análise preditiva e sistemas de recomendação ChatGPT, Midjourney, DALL·E e compositores musicais de IA

Agora, vamos mergulhar nos detalhes.

O que é um agente de IA?

Um agente de IA é um programa de software focado em tarefas que opera de forma autônoma para realizar tarefas específicas. Ele toma decisões e interage com seu ambiente com base em objetivos predefinidos.

Pense em um agente de IA como um assistente digital com um cérebro próprio. Ao contrário dos softwares básicos que seguem regras predefinidas, esse sistema de IA toma decisões independentes com base no que observa e aprende do ambiente.

Um agente de IA trabalha metodicamente através de uma série de etapas, realizando tarefas complexas com base nos dados de entrada, tornando-o uma ferramenta ideal para gerenciamento de projetos. Ele opera de forma independente, analisa seu ambiente, adapta-se a novas informações e melhora continuamente com base em experiências anteriores.

Aqui está uma explicação visual para responder à pergunta “o que é um agente de IA?” 🎥

Aplicações reais dos agentes de IA

Os usos práticos das ferramentas de IA para automação são diversos. Vamos comparar e contrastar as aplicações da IA generativa e dos agentes de IA em vários setores:

Atendimento ao cliente: as empresas utilizam agentes de IA para lidar com perguntas rotineiras dos clientes, liberando as equipes de suporte humano para lidar com questões mais complexas

O Hospital de Ottawa, por exemplo, usa agentes de IA para ajudar a reduzir a ansiedade dos pacientes, fornecendo informações rápidas e precisas sobre os procedimentos.

Assistência pessoal: grandes modelos de linguagem alimentam assistentes de IA que gerenciam agendas, definem lembretes e respondem a perguntas sob demanda. Esses assistentes digitais facilitam as tarefas diárias, compreendendo e respondendo à linguagem natural

Por exemplo, a assistente de IA do Bank of America, Erica, lida com mais de um milhão de perguntas de clientes diariamente. Ela ajuda em tarefas como verificar saldos de contas e rastrear padrões de gastos. Erica usa inteligência artificial para aprender, se adaptar e responder com base em feedback em tempo real e condições em constante mudança.

Automação: as tecnologias de IA impulsionam tudo, desde carros autônomos que processam as condições da estrada em tempo real até sistemas de varejo que analisam padrões de compra e sugerem produtos

🧠 Curiosidade: O Mars Curiosity Rover da NASA usa IA para analisar o terreno. Ele seleciona autonomamente os caminhos de exploração, provando que os agentes de IA podem operar de forma independente, mesmo em ambientes extremos.

O que é IA generativa?

A IA generativa é um subconjunto da inteligência artificial que gera conteúdo estudando e aprendendo com padrões de dados existentes. Ela usa modelos sofisticados de aprendizado de máquina, particularmente algoritmos de aprendizado profundo, para criar textos, imagens, vídeos, áudio e até mesmo códigos de software.

Vários aplicativos de IA usam IA generativa para produzir resultados originais em resposta a comandos ou solicitações. A tecnologia é útil para tarefas criativas e orientadas por conteúdo, desde a composição de músicas e imagens até estratégias de marketing e design.

Aplicações reais da IA generativa

Empresas reais já estão colocando a IA generativa em prática de maneiras fascinantes:

Criação de conteúdo: A IA generativa pode criar posts para blogs, anúncios e conteúdo para redes sociais, gerando textos, imagens e vídeos com base em prompts

Veja o exemplo do Akbank. Esse banco comercial utilizou ferramentas de redação com IA para acelerar a criação de conteúdo em 40% e aumentar as taxas de cliques em campanhas em impressionantes 70%. Grandes marcas também utilizam IA generativa como estratégia de marketing. A Coca-Cola se uniu à OpenAI para criar uma plataforma onde os fãs podem criar obras de arte exclusivas usando elementos icônicos da marca.

Geração de vídeo: Da mesma forma, a IA generativa pode ser usada para criar vídeos. Ela gera animações, aprimora filmagens e sintetiza visuais realistas a partir de prompts de texto ou imagem

A produtividade da agência criativa Lucid Dream Network aumentou 350% com o uso de ferramentas de vídeo com IA.

Design de produto: A IA generativa acelera o design de produtos, gerando protótipos e otimizando estruturas. Ela também sugere designs inovadores com base em parâmetros de entrada

Na moda, projetos como o ClothingGAN no GitHub mostram como a IA generativa pode despertar novas ideias de design.

Qual IA é a mais adequada para suas necessidades?

O uso de um agente de IA ou de IA generativa dependerá dos seus objetivos comerciais ou projetos pessoais.

Agente de IA: seu assistente digital inteligente

Os agentes de IA são ótimos para a produtividade. Sua força reside na análise de dados e na tomada de decisões em frações de segundo com base em parâmetros definidos. Por exemplo, o uso de um agente de IA no atendimento ao cliente pode ajudar a responder instantaneamente a perguntas comuns e encaminhar questões complexas para representantes humanos.

Vamos explorar algumas maneiras pelas quais os agentes de IA podem ser usados em ferramentas de produtividade:

✅ Automação de tarefas

Os agentes de IA automatizam tarefas como entrada de dados e gerenciamento de e-mails, liberando tempo para trabalhos estratégicos. Eles também simplificam o agendamento e a coordenação.

✅ Apoio à tomada de decisões e insights

Os agentes de IA analisam dados para identificar tendências e fornecer insights para melhores decisões. Eles também prevêem a demanda para otimizar o gerenciamento de estoque.

✅ Atendimento e suporte ao cliente

Eles aprendem com as interações e podem oferecer respostas personalizadas, resolvendo problemas com eficiência.

✅ Gerenciamento de projetos

A IA agênica pode automatizar o gerenciamento de tarefas, atribuições e prazos. Ela aprimora a colaboração, organizando conhecimento, tempo e metas. Também pode auxiliar no orçamento, controle de despesas, planejamento de investimentos e alocação de recursos.

📮 ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam ferramentas de IA para tarefas pessoais todos os dias, e 55% as utilizam várias vezes ao dia. E quanto à IA no trabalho? Com o ClickUp Brain impulsionando todos os aspectos do gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e colaboração, você pode economizar até mais de 3 horas por semana, que você gastaria procurando informações, assim como 60% dos usuários do ClickUp!

IA generativa: a potência criativa

A IA generativa é a melhor opção se você precisa gerar conteúdo novo, fornecer inspiração criativa ou auxiliar na redação, no design ou na codificação. Essa tecnologia aproveita a criatividade humana e é amplamente utilizada em marketing, mídia e entretenimento.

Veja como:

✅ Criação automatizada de conteúdo

A IA generativa automatiza textos de marketing, publicações nas redes sociais, conteúdo de vídeo e campanhas publicitárias, reduzindo significativamente o tempo de produção. Os meios de comunicação dependem dessa capacidade para redigir artigos e resumos de notícias, enquanto as indústrias do entretenimento a utilizam para escrever roteiros, criar personagens e compor músicas.

✅ Insights baseados em dados e personalização

Os profissionais de marketing aproveitam a IA generativa para personalizar as experiências dos clientes, melhorando o engajamento e as taxas de conversão. Os sistemas de recomendação baseados em IA podem sugerir conteúdo personalizado, aprimorando a experiência do usuário.

Além disso, se você é um criador desenvolvendo um jogo, pode usar a IA genérica para prever as preferências do público e informar seu processo de criação.

✅ Aumentando o envolvimento do público

Como a IA generativa se concentra na personalização, você pode usá-la para personalizar campanhas de marketing por e-mail, anúncios e sugestões de produtos. Isso pode ajudar a aumentar a interação com os clientes e melhorar a retenção e o engajamento.

✅ Otimização da produção e do fluxo de trabalho

Os profissionais de marketing podem usar a IA generativa para ajustes em tempo real nas campanhas e segmentação do público. Os profissionais de mídia também podem aproveitar as ferramentas de edição de vídeo e geração de imagens baseadas em IA para aumentar a eficiência e reduzir o tempo de desenvolvimento.

👀 Você sabia? Modelos de linguagem grande (LLMs) são um tipo de modelo de IA generativa projetado especificamente para tarefas baseadas em texto, como conversação, resumo e tradução. Da mesma forma, os agentes de IA são projetados para automatizar tarefas, tomada de decisões e interagir com usuários ou ambientes.

Agentes de IA e IA generativa convergem no ClickUp

A IA é o futuro do trabalho. E já vimos vários exemplos de como os agentes de IA e a IA generativa podem economizar dezenas de horas por semana aos trabalhadores.

Mas alternar entre várias ferramentas de IA atrapalha seu fluxo de trabalho. Pior ainda? Falta contexto e não há assistência real. Sua base de conhecimento, bate-papos, calendário e trabalho estão em plataformas diferentes e desconectadas, e nem sempre é fácil (ou aconselhável) dar acesso a vários dados de trabalho a várias ferramentas de IA.

Como o ClickUp elimina a proliferação de ferramentas de IA

O que você precisa é de uma IA poderosa que combine o poder dos agentes de IA, vários modelos de IA generativa, com o contexto COMPLETO do seu ecossistema de trabalho mais amplo e aplicativos conectados, além da garantia de privacidade.

E é exatamente isso que o ClickUp Brain oferece. Como uma rede neural alimentada por IA, ele conecta perfeitamente tarefas, documentos, pessoas e todo o sistema de conhecimento da sua empresa, tornando o trabalho mais inteligente e eficiente.

Use a voz para criar tarefas, resumir reuniões, automatizar acompanhamentos ou gerar imagens com o Talk to text

Pesquise e recupere informações de qualquer aplicativo conectado e, em seguida, aja com base nelas com a IA

Converse com os modelos de IA mais recentes, como ChatGPT, Claude e Gemini, para codificação, redação, raciocínio complexo e muito mais, sem precisar alternar entre aplicativos

Gere imagens, tarefas, mensagens, projetos e muito mais, sem necessidade de engenharia de prompt ou entrada manual.

Vamos além com o ClickUp Brain MAX: um companheiro de IA dedicado para desktop que unifica IA, pesquisa e automação em todos os aplicativos de trabalho, inaugurando uma nova era de IA contextual e acabando com o caos das ferramentas de IA desconectadas.

Use o ClickUp Brain para tarefas, documentos e bate-papos

O ClickUp Brain oferece o uso de vários modelos de IA genérica, como Claude, ChatGPT e Gemini, para que você obtenha as melhores respostas com o Brain. Também não é necessário usar vários LLMs.

Nancy Hamlet, proprietária do Kokua Creative Group, usuária do ClickUp, cita:

O ClickUp é perfeito para qualquer agência que deseja gerenciar projetos com vários membros da equipe. Nós o utilizamos para gerenciar projetos de design criativo, conteúdo, mídias sociais, projetos de sites e uma série de outros projetos. Cada cliente tem seu próprio quadro e podemos visualizar os projetos por cliente ou em toda a empresa. ”

O ClickUp é perfeito para qualquer agência que deseja gerenciar projetos com vários membros da equipe. Nós o utilizamos para gerenciar projetos de design criativo, conteúdo, mídias sociais, projetos de sites e uma série de outros projetos. Cada cliente tem seu próprio quadro e podemos visualizar os projetos por cliente ou em toda a empresa. ”

Simplifique o planejamento de projetos e a automação de tarefas

Precisa de respostas rápidas sobre tarefas, documentos ou atualizações da equipe? O ClickUp Brain oferece respostas instantâneas e baseadas no contexto, analisando os dados do seu espaço de trabalho. Chega de enviar mensagens para colegas ou procurar em mensagens antigas.

Obtenha relatórios de status instantâneos para tarefas, documentos e membros da sua equipe com o ClickUp Brain

A IA pode dividir projetos complexos em partes gerenciáveis. Digamos que você esteja planejando o lançamento de um produto. O ClickUp Brain ajuda a criar subtarefas, definir prazos e atribuir responsabilidades. Ele ainda gera resumos de progresso em tempo real sem que você precise abrir tarefas individuais.

Além do Brain, o ClickUp também possui dois tipos de agentes de IA

1. Agentes de IA pré-construídos ClickUp

Esses agentes autônomos são pré-configurados para responder a determinados gatilhos e, em seguida, publicar atualizações, relatórios ou respostas em um local específico.

Por exemplo, a equipe de gerenciamento de projetos tem um canal dedicado a uma iniciativa para implementar novos processos. Um membro da equipe configura um agente de respostas automáticas. Um stakeholder de outra equipe pergunta: Quem é o líder do projeto aqui? Alguns segundos depois, o agente de respostas automáticas do canal responde com o nome do líder do projeto e duas fontes onde encontrou as informações.

Potencialize seu fluxo de trabalho com os agentes de IA pré-construídos do ClickUp, projetados para automatizar tarefas e aumentar a produtividade sem esforço.

Aqui estão os diferentes tipos de agentes de IA pré-construídos e prontos para uso no ClickUp:

2. Agentes autopilot personalizados do ClickUp

Os agentes autopilot personalizados do ClickUp se adaptam às mudanças no seu espaço de trabalho para agir de forma autônoma com base nas instruções fornecidas. Use nosso construtor sem código para configurar agentes autopilot personalizados em vários espaços, pastas, listas e chats no seu espaço de trabalho.

Desbloqueie a automação com o agente de IA personalizado do ClickUp, permitindo conversas inteligentes e trabalho em equipe eficiente

Por exemplo, o canal da equipe de RH recebe muitas perguntas. O líder de parceria de pessoas quer usar a IA para responder a algumas dessas perguntas e liberar o tempo da equipe. Eles criam um agente autopiloto personalizado no canal, com instruções para responder às perguntas somente se a resposta estiver no conhecimento ao qual ele tem acesso. Em seguida, eles especificam que o Agente Autopilot só deve responder quando a mensagem do usuário contiver um exemplo claro e direto. Eles até fornecem exemplos de perguntas para o Agente Autopilot.

Escreva de forma mais inteligente, crie mais rapidamente e comunique-se com mais eficácia

O assistente de redação do ClickUp Brain funciona como seu editor pessoal. Ele ajuda a aperfeiçoar seu conteúdo com um corretor ortográfico integrado e sugere melhorias com base no seu estilo de redação e no contexto.

Use as ferramentas de IA do ClickUp Brain em seus documentos para escrever, gerar ideias, resumir, traduzir, editar e muito mais

Quer responder às mensagens mais rapidamente? O recurso de resposta rápida com IA permite que você digite uma nota breve, e ele cria uma resposta profissional que combina com o tom que você deseja transmitir.

Para mensagens de voz, o ClickUp Brain cria automaticamente transcrições de texto, facilitando a consulta posterior dos pontos discutidos. Você também pode usar os recursos de IA generativa do ClickUp Brain para gerar imagens com prompts em quadros brancos e tornar suas apresentações visualmente atraentes.

Crie imagens facilmente com o gerador de imagens de IA no ClickUp Whiteboards

Aproveite a automação no gerenciamento de projetos

O ClickUp Brain funciona como um gerenciador de projetos de IA que:

Crie relatórios diários destacando os principais pontos de progresso

Gera atualizações de tarefas resumindo as alterações recentes e os próximos passos

Analisa documentos e threads de comentários para identificar possíveis problemas antecipadamente

Ajuda a criar automações de fluxo de trabalho usando comandos em inglês simples

Defina suas tarefas para o modo automático com o ClickUp Automations

As equipes também podem usar modelos de prompts de IA para acelerar as tarefas diárias. Ao escrever relatórios de bugs ou rascunhos de atualizações de projetos, esses modelos fornecem pontos de partida estruturados que mantêm a consistência e economizam um tempo valioso.

Permita a colaboração e a conexão em tempo real

O ClickUp Chat é a ferramenta de mensagens em tempo real da plataforma, alimentada por agentes de IA. Ele não apenas facilita as conversas, mas também as aprimora ativamente, incorporando insights relevantes de seus projetos, tarefas e documentos.

Use o ClickUp Brain no ClickUp Chat para se manter conectado e colaborar de forma eficiente em todas as tarefas do trabalho

Com a IA em seu núcleo, o ClickUp Chat pode resumir discussões, buscar detalhes cruciais do projeto e até mesmo criar tarefas diretamente de suas conversas.

Veja como isso transforma a colaboração no local de trabalho:

✅ Recuperação instantânea de informações: Precisa de um arquivo do Google Drive? Basta solicitar ao ClickUp Chat (certifique-se de que o Drive esteja conectado à sua conta ClickUp) ✅ Resumos rápidos: Se você perder um tópico importante, pode clicar em “me atualize” para obter um resumo gerado pela IA✅ Criação de tarefas em qualquer lugar: Atribua tarefas no meio da conversa, vincule-as a projetos e atribua automaticamente membros da equipe, tudo sem sair do chat✅ Fluxos de trabalho simplificados: Conecte tarefas e documentos sem esforço dentro do chat para minimizar a alternância entre aplicativos

O futuro da IA: a solução completa de IA para o trabalho da ClickUp

As diferenças entre agentes de IA e IA generativa mostram claramente seus pontos fortes exclusivos. Os agentes de IA são excelentes na execução independente de tarefas e na tomada de decisões em tempo real, como visto em carros autônomos e assistentes inteligentes.

A IA generativa se destaca na criação de conteúdo novo. Ela aprende com conjuntos de dados extensos, impulsionando tudo, desde o processamento de linguagem natural até a criação artística.

O ClickUp reúne os dois!

Em uma única plataforma, você obtém a produtividade analítica dos agentes de IA e a flexibilidade criativa da IA generativa. Da execução automatizada de tarefas ao gerenciamento de projetos sensível ao contexto, o ClickUp Brain é a sua resposta para um fluxo de trabalho evoluído.

O que você está esperando? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!