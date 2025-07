Pesquisa: o que 1.000 trabalhadores dizem sobre a proliferação da IA e como corrigi-la

Os líderes empresariais estão presos em um paradoxo de investimento. Os gastos com IA aumentaram 130%, mas 80% das organizações relatam nenhum impacto tangível no EBIT em toda a empresa com seus investimentos em IA generativa (Fonte: Wharton, McKinsey ).

Essa lacuna entre investimento e impacto não decorre da tecnologia em si. Ela vem de uma estratégia reativa e movida pelo medo, que alimenta a proliferação de agentes e a sobrecarga de ferramentas.

O medo de ficar para trás está levando a uma obsessão precipitada pela adoção de novas ferramentas de IA desconectadas, criando inadvertidamente uma “proliferação da IA” — um ecossistema desconectado onde as ferramentas individuais são poderosas, mas carecem do contexto compartilhado das principais áreas de trabalho de uma equipe.

Esse caos interno agora está se espalhando para o público, com gigantes do software como Salesforce e Atlassian começando a restringir ou bloquear o acesso de ferramentas de terceiros a dados confidenciais e informações contextuais de trabalho.

Expansão descontrolada da IA com várias ferramentas

É exatamente esse tipo de caos e fragmentação que desafia a suposição de que a próxima ferramenta de IA resolverá o problema da proliferação. Para ir além da especulação e descobrir a realidade do uso diário da IA, pesquisamos mais de 1.000 profissionais do conhecimento em todo o mundo.

Nosso objetivo era responder a perguntas críticas: Qual é o verdadeiro custo da proliferação da IA e o que realmente leva os profissionais do conhecimento a adotar a IA para uso frequente e de alto valor?

Principais conclusões da nossa pesquisa:

Apenas 7,2% das equipes classificam sua estratégia de IA como “supereficaz” com um ROI forte

91% dos trabalhadores usam apenas de 1 a 4 ferramentas de IA por semana, apesar das empresas investirem em dezenas delas

44,8% das equipes já abandonaram as ferramentas de IA adotadas no último ano

Os usuários com IA integrada têm 2,78 vezes mais chances de alcançar um uso diário constante

A solução? Nossa pesquisa mostra que a IA contextual e integrada oferece taxas de adoção e satisfação do usuário significativamente mais altas.

O grande abandono da IA já está em andamento

Enquanto os departamentos de TI continuam suas compras compulsivas, os funcionários já votaram com seus fluxos de trabalho. Apesar dos investimentos organizacionais em dezenas de ferramentas de IA, 91% dos trabalhadores usam apenas de 1 a 4 ferramentas por semana:

Pesquisa da ClickUp sobre a proliferação da IA: distribuição semanal do uso de ferramentas de IA

54,4% usam apenas 1 ou 2 ferramentas

36,8% usam de 3 a 4 ferramentas

Apenas 9% usam regularmente 5 ou mais ferramentas

Mais alarmante ainda, 44,8% das equipes já abandonaram as ferramentas de IA adotadas no último ano:

Pesquisa da ClickUp sobre a proliferação da IA: crise do abandono de ferramentas de IA

32,0% abandonaram algumas ferramentas (menos da metade)

12,8% abandonaram mais da metade de seus investimentos em IA

Isso não é apenas um desperdício de custos com licenças, mas também tempo perdido com implementação, recursos de treinamento e erosão da confiança dos funcionários em futuras iniciativas de IA.

A mensagem é clara: seu portfólio de IA provavelmente contém um peso morto significativo. Cada nova ferramenta adicionada sem a retirada de outras aumenta a probabilidade de abandono futuro.

O custo oculto da mudança de contexto

Quase metade de todos os trabalhadores (46,5%) são obrigados a alternar entre duas ou mais ferramentas de IA para concluir uma única tarefa.

Esse padrão que prejudica a produtividade — começar em uma ferramenta, copiar resultados para outra, reformular prompts, reconciliar resultados — cria riscos de conformidade e confusão. Isso não é automação. É complicação.

O impacto é visível na satisfação dos usuários:

79,3% dos trabalhadores relatam que o esforço exigido pela IA parece desproporcionalmente alto em comparação com o valor da produção

Apenas 21,7% raramente experimentam essa incompatibilidade entre esforço e valor

Cada troca de ferramenta requer:

Reexplicando o contexto

Reformatação de dados

Gerenciando diferentes interfaces

Reconciliação de resultados conflitantes

A carga cognitiva se acumula até que usar a IA se torna mais difícil do que fazer o trabalho manualmente.

Conclusão: você não está apenas perdendo produtividade com a mudança, mas também treinando suas equipes a evitar completamente a IA.

IA operando no escuro: zero contexto

Mais de um terço dos trabalhadores (34,4%) usa ferramentas de IA sem nenhuma integração com suas principais áreas de trabalho — projetos, documentos e chats.

Pesquisa da ClickUp sobre a proliferação da IA: níveis de integração da IA nas organizações

Isso significa que os sistemas de IA não conhecem seus projetos, não podem acessar seus documentos e não conseguem entender suas conversas. É como contratar um assistente e vendar seus olhos.

As estatísticas de integração revelam toda a extensão do problema:

Nível de integração Porcentagem de usuários Integração total (todas as três áreas de trabalho) 25. 6% Integração parcial (2 áreas) 22. 8% Integração mínima (1 área) 17. 3% Integração zero 34. 4%

Quando a IA não consegue acessar o contexto em que o trabalho é realizado, todas as interações começam do zero, alimentando o surgimento de ferramentas de IA paralelas adotadas sem supervisão ou integração adequada. Os usuários precisam fornecer manualmente informações básicas, explicar terminologias e reconstruir o contexto que já existe em seus sistemas de trabalho.

A realidade: sem integração, as ferramentas de IA se tornam calculadoras caras, adicionando riscos à segurança em vez de funcionar como assistentes inteligentes.

Aqui está uma descoberta que deve interromper todas as reuniões de estratégia de IA: 77,5% dos trabalhadores se sentiriam indiferentes ou aliviados se metade de suas ferramentas de IA fossem removidas.

Pesquisa da ClickUp sobre a proliferação da IA: opinião dos trabalhadores sobre a consolidação de ferramentas de IA

A análise revela a profundidade da fadiga das ferramentas:

53,6% se sentiriam indiferentes

23,9% realmente se sentiriam aliviados

Apenas 15% ficariam incomodados com a consolidação

Essas pessoas não são resistentes à tecnologia, mas sim profissionais do conhecimento que estão se afogando na complexidade das ferramentas e veem a consolidação como uma libertação. Elas entendem o que muitos líderes não entendem: mais ferramentas significam mais mudanças de contexto, mais senhas, mais interfaces para aprender e, por fim, menos produtividade.

O caminho a seguir é claro: o sucesso da IA passa pela consolidação, não pela proliferação. Suas equipes não estão pedindo mais opções, elas precisam de simplificação.

A prova: a integração muda tudo

Os dados cristalizam-se em torno de uma única verdade: a integração é a diferença entre o sucesso e o fracasso da IA.

A vantagem da integração

Os funcionários com IA totalmente integrada são 2,78 vezes mais propensos a usar IA constantemente ao longo do dia:

Pesquisa da ClickUp sobre a proliferação da IA: impacto da integração da IA no uso diário

21,1% dos usuários integrados relatam mais de 20 usos diários da IA

Apenas 7,6% dos usuários não integrados alcançam essa frequência

A realidade do ROI que ninguém quer encarar

Menos de 1 em cada 10 equipes alcança retornos significativos com IA:

📊 Principais métricas de ROI:

Apenas 7,2% classificam sua estratégia de IA como “super eficaz” com um ROI forte

Mais de 66% estão buscando ativamente orientação especializada sobre a implementação da IA

95% dos trabalhadores naturalmente utilizam apenas 1 ou 2 ferramentas por tarefa quando têm a possibilidade de escolher

Isso não é decepção; é um fracasso total. A corrida por especialistas externos revela um reconhecimento generalizado de que as abordagens atuais falharam, muitas vezes devido a lacunas profundas na governança de como as estratégias de IA são projetadas e implantadas.

O comportamento dos funcionários revela a verdadeira história. Eles entendem intuitivamente o que muitas estratégias não percebem: a proliferação de ferramentas é inimiga da produtividade.

A dura realidade: sua estratégia de IA provavelmente não está funcionando, e suas equipes sabem disso.

Da proliferação à estratégia

A pesquisa aponta ações claras para líderes prontos para ir além da proliferação da IA:

❌ PARE:

Aquisição de soluções pontuais sem planos de integração nativos

Medir o sucesso da IA pela quantidade de ferramentas em vez de métricas de resultados

Ignorando as evidências crescentes do cansaço e do abandono das ferramentas

Criação de fluxos de trabalho dependentes de integrações frágeis de terceiros

✅ COMECE:

Audite seu portfólio atual de IA em busca de redundância e abandono

Priorizando soluções de IA contextuais e profundamente integradas

Medindo o sucesso por meio de taxas de adoção e ganhos de eficiência

Consolidação em torno de plataformas que fornecem IA dentro do seu fluxo de trabalho

A solução de IA contextual

É por isso que criamos o ClickUp Brain — não como mais uma ferramenta para adicionar à sua proliferação, mas como uma solução.

ClickUp Brain, a solução para a proliferação da IA

Ao contrário dos assistentes de IA genéricos, o ClickUp Brain:

Aprende o contexto e a terminologia específicos da sua organização

Opera dentro dos fluxos de trabalho existentes (sem necessidade de troca de ferramentas)

Oferece recursos de IA em todas as áreas de trabalho a partir de uma única plataforma

Oferece a integração que gera taxas de adoção 2,78 vezes maiores

Relatório dos usuários do ClickUp Brain:

2. Taxas de integração total 26 vezes maiores

39,1% alcançam integração total (em comparação com 17,3% para outras ferramentas)

27,1% raramente experimentam frustração com a IA — a maior taxa de satisfação

83% expressam alívio com a consolidação de ferramentas (em comparação com 13,5% dos não usuários)

Esses usuários experimentaram o que funciona e naturalmente se inclinam para a simplificação em torno de ferramentas eficazes.

O veredicto: a integração profunda e nativa não apenas melhora a IA, mas transforma a forma como as equipes trabalham.

A escolha é clara

Nossa pesquisa comprova que a proliferação da IA está acabando com a promessa da IA: eliminar o trabalho excessivo, não criá-lo. Frustrados com a fragmentação, os funcionários estão rejeitando ferramentas, abandonando investimentos e ansiando por consolidação.

A pequena minoria que alcança o sucesso compartilha uma característica: IA contextual e profundamente integrada.

O futuro pertence às organizações que entendem esta verdade: o valor da IA não vem de ter muitas ferramentas, mas de ter a ferramenta certa — aquela que entende o contexto do seu trabalho, integra-se aos seus fluxos de trabalho e se torna mais valiosa com o tempo.

A pergunta para todos os líderes:

Você continuará aumentando a proliferação, observando o aumento das taxas de abandono e o ROI decepcionante?

Ou você vai escolher o caminho comprovado da IA contextual?

Metodologia da pesquisa: os dados deste relatório foram coletados durante um período de duas semanas, entre meados e o final de junho de 2025. A pesquisa, composta por 10 perguntas de múltipla escolha, foi aplicada de forma anônima a mais de 1.000 participantes. Os respondentes representavam uma combinação equilibrada de funções profissionais, desde lideranças executivas e gerentes até profissionais do conhecimento e empreendedores. Para obter a metodologia completa e os resultados detalhados, entre em contato com research@clickup.com