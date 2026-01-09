Como usar o Claude para aumentar a produtividade em 2026

75% dos profissionais do conhecimento já utilizam IA generativa no trabalho. Mas eles tratam a IA apenas como um coadjuvante.

Você abre assistentes de IA como o Claude, faz uma pergunta, copia a resposta e cola em um documento, tarefa ou chat. Depois, repete o processo. E repete novamente.

O Claude é ótimo para pensar, escrever e resolver problemas. Mas, quando usado dessa forma, seus resultados permanecem isolados. As ideias não se conectam automaticamente às suas tarefas, projetos ou fluxos de trabalho da equipe. Isso significa mais etapas manuais, mais mudanças de contexto e menos acompanhamento.

Usar o Claude para aumentar a produtividade é mais eficaz quando você o integra ao seu fluxo de trabalho diário. Este guia mostrará como fazer isso.

E, se você precisa de ferramentas de IA contextual mais poderosas, nas quais a IA pode estar diretamente integrada ao seu trabalho, e não apenas ao lado dele, continue lendo até o final, porque... vamos apresentar o ClickUp!

O verdadeiro problema de produtividade que o Claude resolve

Seu dia é uma constante mudança. Você alterna entre o plano do projeto, uma planilha, seus e-mails e uma dúzia de outras abas. Essa mudança de contexto prejudica seu foco.

Tarefas pequenas e repetitivas pioram a situação. Formatar relatórios. Organizar notas. Escrever as mesmas atualizações repetidamente. Essas tarefas não parecem difíceis, mas consomem silenciosamente o tempo e a energia destinados a um trabalho mais profundo e estratégico.

Essa dispersão no trabalho é o maior obstáculo à produtividade atualmente. A carga de trabalho não é o problema; a carga cognitiva é. Cada ferramenta, guia e transferência exige que seu cérebro se reinicie. Com o tempo, esse desgaste mental retarda as decisões, reduz a clareza e esgota o ímpeto.

👀 Você sabia? 42% das interrupções no trabalho vêm da necessidade de alternar entre plataformas, gerenciar e-mails e pular de uma reunião para outra.

O Claude foi criado para reduzir essa sobrecarga mental. Desenvolvido pela Anthropic, o Claude é um grande modelo de linguagem (LLM) que funciona por meio de conversas naturais. Ele pode ajudá-lo a pensar, escrever, resumir e analisar sem a necessidade de comandos rígidos ou instruções técnicas.

Ao contrário de modelos mais simples, o Claude pode:

Siga instruções detalhadas

Mantenha o contexto em discussões longas

Ajudar você a resolver problemas, em vez de dar uma resposta única

Refine ideias e transforme pensamentos dispersos em resultados claros.

Quando bem utilizado, o Claude deixa de ser um chatbot e passa a ser um parceiro de reflexão.

💡 Dica profissional: adicionar mais uma ferramenta de IA ao seu conjunto, mesmo que seja inteligente, pode levar à proliferação descontrolada de IA. Essa proliferação não planejada de ferramentas de IA, sem supervisão, leva ao desperdício de dinheiro e a riscos de segurança mais elevados. O Converged AI Workspace da ClickUp oferece uma plataforma única onde projetos, documentos, conversas e inteligência artificial trabalham juntos. Dentro do ClickUp, a IA sensível ao contexto conhece e compreende o seu trabalho. Assim, você gasta menos tempo copiando e colando e mais tempo avançando no trabalho.

Como começar a usar o Claude para o trabalho?

Se você tem curiosidade sobre IA, mas sente que está apenas “brincando”, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas usam o Claude da mesma forma que usariam um mecanismo de busca: fazem uma pergunta, dão uma olhada na resposta e seguem em frente. Isso é útil, mas raramente economiza tempo de verdade.

A mudança acontece quando você deixa de tratar o Claude como uma ferramenta de pesquisa e passa a tratá-lo como um colega de equipe. Um colega de equipe precisa de contexto. Instruções claras. E um entendimento comum do que é “bom”.

Acesse claude.ai e crie sua conta para começar.

Depois de entrar, o recurso mais importante a entender é “Projetos”. Um projeto é uma pasta dedicada onde o Claude lembra o contexto principal de todas as conversas dentro desse projeto. Isso pode incluir guias de estilo, documentos de referência ou perfis de usuários.

via Anthropic

Os projetos são o que transformam o Claude de um auxiliar pontual em uma ferramenta de produtividade consistente. Eles reduzem a repetição, melhoram a qualidade do resultado e tornam cada nova solicitação mais rápida do que a anterior.

Para tornar sua primeira sessão produtiva, siga estas etapas:

Comece com uma tarefa real: não faça perguntas abstratas. Escolha uma tarefa real e recorrente que você realiza todas as semanas, como não faça perguntas abstratas. Escolha uma tarefa real e recorrente que você realiza todas as semanas, como escrever uma atualização de projeto ou analisar um relatório com IA

Forneça o contexto antecipadamente: antes de pedir qualquer coisa, forneça ao Claude as informações básicas. Carregue o resumo do projeto, cole seu guia de estilo ou explique o objetivo da tarefa.

Itere em vez de reiniciar: a primeira tentativa do Claude é um rascunho. Em vez de iniciar um novo chat, responda à sua saída com feedback específico, como “Torne o tom mais formal” ou “Adicione uma seção sobre riscos orçamentários”. a primeira tentativa do Claude é um rascunho. Em vez de iniciar um novo chat, responda à sua saída com feedback específico, como “Torne o tom mais formal” ou “Adicione uma seção sobre riscos orçamentários”.

Usar o Claude da maneira certa se resume a uma engenharia de prompts eficaz. Solicitações vagas geram resultados genéricos. Adicionar contexto torna o resultado muito mais impactante.

Claude Free vs. Claude Pro

Quer saber se a versão gratuita é suficiente para você? Aqui está uma comparação rápida entre as versões gratuita e profissional do Claude para orientá-lo:

Quer saber se a versão gratuita é suficiente para você? Aqui está uma comparação rápida entre as versões gratuita e profissional do Claude para orientá-lo:

Capacidade Claude Free Claude Pro Limites de uso Quotas diárias/por sessão mais baixas; a sessão é reiniciada a cada ~5 horas; pode atingir os limites relativamente rápido. Limites de uso substancialmente mais altos (cerca de 5 vezes mais do que o gratuito); mais mensagens e cotas estendidas. Uploads de arquivos Compatível, mas limitado (arquivos menores, total restrito por dia) Capacidade de upload e processamento maiores e mais abrangentes Projetos/memória contextual Não disponível para contexto persistente entre sessões Oferece suporte a projetos/bases de conhecimento para contexto contínuo Acesso à API O acesso à API é separado e não está vinculado ao plano gratuito. O acesso à API é separado e não está vinculado ao Pro.

📮ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados confiam em ferramentas de IA conversacionais, como ChatGPT e Claude. Sua interface familiar de chatbot e habilidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra guia para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto se acumulam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu espaço de trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos de texto simples e fornece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

Oito maneiras de usar o Claude para aumentar a produtividade da equipe

A Anthropic analisou cerca de 100.000 conversas reais do Claude. Eles estimam que tarefas que levariam cerca de 90 minutos sem IA são concluídas em cerca de 18 minutos com o Claude. Isso resulta em uma economia de tempo de aproximadamente 80% por tarefa.

Quer usar o Claude para melhorar a produtividade da sua equipe? Temos as dicas certas para você!

Selecionamos processos que consomem horas de tempo humano, mas seguem um padrão que a IA pode automatizar e acelerar.

Automatize planilhas e consultas a bancos de dados

Sua equipe passa horas lutando com planilhas. Limpar dados, escrever fórmulas e tentar extrair insights importantes pode ser uma grande perda de tempo. Você sabe que as respostas estão nos dados, mas chegar até elas pode ser lento e propenso a erros.

Carregue um arquivo CSV no Claude e peça para ele analisá-lo em linguagem simples. Ele pode gerar fórmulas complexas, limpar dados desorganizados ou até mesmo escrever consultas SQL para você.

💬 Aqui estão algumas sugestões para você experimentar:

“Este CSV tem formatos de data inconsistentes. Padronize-os para MM/DD/AAAA”

“Escreva uma fórmula do Google Sheets que extraia todas as vendas da região ‘Oeste’ no segundo trimestre”.

“Crie uma consulta SQL para encontrar os cinco principais clientes por valor total de compra a partir desses dados”

Você ainda precisa copiar a fórmula ou os dados limpos e colá-los de volta na sua planilha.

💡 Dica profissional: com o ClickUp Brain, você pode pular essa etapa completamente. Faça perguntas sobre qualquer dado da planilha em linguagem simples e obtenha respostas instantaneamente. Em vez de criar fórmulas ou exportar dados limpos, você pode fazer perguntas como “Mostre-me todas as vendas da região oeste no segundo trimestre” e passar diretamente da percepção à ação, sem sair do seu espaço de trabalho.

Transforme dados brutos em recursos visuais instantâneos

Precisa de um gráfico para uma apresentação? Não tem tempo para lidar com uma ferramenta complexa de criação de gráficos... ou habilidades de design para deixá-lo com boa aparência?

O recurso Artifact do Claude pode ajudar! Use-o para gerar gráficos e diagramas diretamente na janela de bate-papo. Basta fornecer seus dados, especificar o tipo de visualização desejada e o Claude criará uma visualização interativa.

💬 Isso é ótimo para criar:

Gráficos de barras, gráficos de linhas e gráficos de pizza a partir de dados numéricos

Fluxogramas e diagramas de processos a partir de uma descrição escrita

Organogramas para mapear estruturas de equipes

Essas imagens podem ser perfeitas para rascunhos internos rápidos. Mas você precisará refiná-las para apresentações polidas voltadas para o cliente.

💡 Dica profissional: se você precisa de gráficos e relatórios de projetos que sejam atualizados automaticamente com dados em tempo real, experimente os painéis do ClickUp. Os painéis extraem dados em tempo real de tarefas, listas e documentos para que seus números permaneçam atualizados. Com os AI Cards, os painéis vão um passo além. Em vez de apenas mostrar gráficos estáticos, os AI Cards permitem que você faça perguntas sobre seus dados e obtenha insights instantâneos. Você pode revelar tendências, resumos, bloqueadores ou atualizações de progresso em linguagem simples. Você não precisa filtrar ou calcular nada manualmente.

Crie protótipos de ideias sem código

Aqui está um cenário familiar. Uma ótima ideia para um novo recurso está presa em um documento. Por quê? Porque os membros não técnicos da sua equipe não conseguem criar uma versão funcional para testá-la. Você está esperando por recursos de engenharia. Isso retarda a inovação e dificulta a adesão das partes interessadas.

Com o Claude, você pode gerar artefatos de código funcionais. Sem escrever uma única linha de código. Isso permite que qualquer pessoa crie e teste ideias rapidamente.

💬 Experimente criar:

Maquetes de páginas de destino: obtenha HTML e CSS funcionais para ver a aparência e o funcionamento de uma página.

Calculadoras simples: crie ferramentas interativas, como uma calculadora de preços, a partir de uma descrição.

Demonstrações do produto: crie protótipos clicáveis para compartilhar com as partes interessadas e obter feedback antecipado.

🧠 Curiosidade: embora a Calculadora de Economia do ClickUp acima seja apenas indicativa, os usuários reais do ClickUp obtiveram economias significativas desde que mudaram para o ClickUp. 40,9% dos clientes que utilizam o ClickUp substituíram três ou mais ferramentas.

54. 7% dos clientes relatam que economizaram dinheiro ao mudar

Elabore e edite documentos comerciais

Escrever o primeiro rascunho de qualquer documento profissional é uma tarefa árdua. Ficar olhando para uma página em branco, tentando estruturar um relatório ou garantir que o tom esteja correto consome horas que poderiam ser dedicadas a trabalhos mais estratégicos.

Esse é um dos maiores pontos fortes do Claude. Ele faz o trabalho pesado de gerar, refinar e reestruturar o conteúdo escrito para você.

💬 Solicite ao Claude para criar:

Relatórios e propostas: forneça seus dados e a estrutura desejada, e o Claude gerará um rascunho refinado.

SOPs e documentação: descreva um processo e receba um descreva um processo e receba um documento de procedimento operacional padrão formatado em troca.

Comunicações internas: redija anúncios para toda a empresa, atualizações de políticas ou memorandos de equipe com o tom certo.

💡 Dica profissional: em vez de escrever em uma ferramenta de IA separada e colar os resultados de volta em seu trabalho, você pode criar e editar conteúdo no mesmo lugar onde gerencia seus projetos. Escreva documentos junto com suas tarefas e cronogramas usando o ClickUp Docs, para que tudo fique conectado. Com seu AI Writer integrado, você pode transformar ideias em rascunhos, atualizações ou planos sem precisar trocar de ferramenta.

Aprenda a usar a IA para escrever documentação com nossas melhores dicas:

Escreva e-mails de acompanhamento em segundos

Depois de cada reunião, acontece sempre a mesma coisa. Alguém tem que escrever o e-mail de acompanhamento. Acrescente os check-ins dos clientes e as atualizações internas, e essas pequenas tarefas de redação começam a se acumular. Elas tomam tempo, atrasam as equipes e, às vezes, levam à perda de acompanhamentos.

Esse tipo de redação é repetitivo e previsível, tornando-o adequado para a IA.

Para usar o Claude aqui, cole suas notas da reunião ou um breve resumo da conversa. Em seguida, informe o tom que você deseja — formal, amigável ou urgente — e peça para ele redigir o e-mail de acompanhamento para você.

💬 Isso funciona bem para:

Resumos de reuniões com itens de ação

Atualizações de status do cliente

Verificações internas de projetos

E-mails iniciais de contato e apresentação

Fortaleça estratégias e planos de negócios

O pensamento estratégico é um trabalho árduo. Significa reunir dados de mercado, identificar lacunas em seu plano e transformar ideias confusas em argumentos claros. Esse tipo de pensamento exige tempo e foco, o que facilita o adiamento.

Como resultado, as equipes muitas vezes tomam decisões com informações incompletas.

O Claude pode ajudar aqui, atuando como um parceiro de reflexão. Você pode usá-lo para organizar seus pensamentos, explorar opções e dividir ideias complexas em etapas mais claras.

Documento estratégico Como o Claude ajuda Análise de mercado Sintetiza o contexto do setor em uma avaliação competitiva Plano de negócios Elabore resumos executivos ou seções de oportunidades de mercado a partir de pontos de dados. Estrutura de decisão Opções de estruturas com prós e contras sistemáticos Análise SWOT Organiza pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças

Aqui está um exemplo de análise SWOT gerado usando o Claude:

Resuma reuniões e extraia itens de ação

Sua equipe acabou de ter uma ótima discussão, mas as anotações estão confusas e ninguém sabe ao certo quem é responsável por quê. Ações a serem tomadas se perdem, decisões são esquecidas e o ímpeto da reunião desaparece.

👀 Você sabia? De acordo com uma pesquisa da ClickUp, 64% dos entrevistados têm dificuldade em definir os próximos passos em quase metade das suas reuniões.

O Claude se destaca no processamento de textos longos e na extração de informações estruturadas. Você pode enviar uma transcrição de reunião, colar notas detalhadas e solicitar resultados específicos, como uma lista de verificação de itens de ação com responsáveis e prazos.

💬 Você pode obter resumos em diferentes formatos:

Um resumo executivo com apenas as principais decisões

Notas detalhadas com registros de data e hora

Uma lista de verificação de itens de ação com responsáveis e prazos

Um e-mail de acompanhamento pré-escrito

💡 Dica profissional: em vez de se debater com anotações confusas após cada chamada, o AI Notetaker do ClickUp escuta e captura tudo para você. Ele grava automaticamente as reuniões, transcreve o que foi dito e transforma a conversa em um resumo claro que você pode ler mais tarde. As anotações incluem o nome da reunião, a data, os participantes, os principais pontos e uma lista de itens de ação. Você também pode usar o ClickUp Brain para encontrar exatamente o que precisa na transcrição sem precisar ler tudo. Tudo isso fica dentro do seu espaço de trabalho do ClickUp, para que suas notas fiquem conectadas às suas tarefas e projetos, em vez de ficarem presas em um documento ou aplicativo separado. Grave reuniões automaticamente, obtenha transcrições instantâneas e receba itens de ação claros e imediatos com o ClickUp AI Notetaker.

Crie fluxos de trabalho e automações personalizados

Sua equipe está presa em um ciclo de processos repetitivos e com várias etapas que esgotam sua capacidade. Você sabe que esses fluxos de trabalho poderiam ser automatizados, mas criá-los parece muito complexo sem um desenvolvedor, então o trabalho manual continua.

O Claude pode atuar como um designer de fluxo de trabalho. Descreva um processo em linguagem simples e receba um plano de automação estruturado.

💬 Ele pode ajudá-lo a:

Documente um processo: descreva como um fluxo de trabalho deve operar e o Claude criará um plano passo a passo.

Gere scripts: obtenha um código inicial para ferramentas de automação como Zapier ou Make.

Mapeie a lógica: trabalhe com cenários condicionais “se-então” e identifique possíveis casos extremos.

Há muitas outras maneiras de usar o Claude para aumentar a produtividade em seu local de trabalho. O segredo é ser criativo e ficar atento às tarefas que você pode facilmente terceirizar para a IA.

Melhores práticas para aumentar a produtividade nos fluxos de trabalho usando o Claude

Passar do uso ocasional da IA para ganhos reais de produtividade requer uma mudança de hábitos. Essas práticas se aplicam independentemente de você usar o Claude, o ClickUp Brain ou qualquer outra ferramenta de IA.

Defina os requisitos e deixe o Claude cuidar da implementação.

🚩 Você está frustrado por obter resultados genéricos e inutilizáveis da IA. Isso acontece quando você é muito vago ou tenta ditar cada passo, perdendo tempo. A melhor abordagem é definir claramente o “o quê” e deixar que a IA lide com o “como”.

✅ Seja específico sobre o resultado desejado, mas flexível quanto ao método.

Sugestão fraca: “Escreva uma atualização do projeto.”

Sugestão forte: “Escreva uma atualização do projeto para nossos stakeholders não técnicos. Aborde o status do cronograma, as implicações orçamentárias do recente atraso do servidor e as três principais prioridades da próxima semana. O tom deve ser confiante e profissional.”

Requisitos claros evitam ciclos intermináveis de revisão.

Use ciclos de iteração rápidos

🚩 Você trata a primeira resposta da IA como o produto final, o que muitas vezes leva à decepção. Em vez disso, você deve ver o resultado inicial como um rascunho — um ponto de partida para refinamento.

✅ Adote um fluxo de trabalho iterativo.

Gere o resultado inicial Identifique rapidamente o que funciona e o que precisa ser alterado. Forneça feedback específico e direcionado para orientar a IA. Aproveite as partes bem-sucedidas da resposta

O Claude lembra o contexto da sua conversa, de modo que cada refinamento se baseia no anterior. E se você quiser tornar seu ciclo de feedback ainda mais poderoso, consultando dados do projeto em tempo real à medida que você itera, experimente o ClickUp Brain.

Comece de forma simples e vá evoluindo gradualmente.

🚩 Você tenta resolver um problema complexo e multifacetado em uma única solicitação massiva. Isso muitas vezes sobrecarrega a IA, resultando em resultados confusos ou incompletos.

✅ Uma abordagem melhor é dividir a tarefa em etapas menores e mais fáceis de gerenciar.

Por exemplo, ao criar um relatório, peça ao Claude para:

“Resuma as principais conclusões dos dados da pesquisa de usuários em anexo.” “Agora, transforme essas descobertas em três recomendações principais.” “Formate isso como um relatório de uma página com um título, um resumo executivo e as três recomendações.”

Essa abordagem não apenas produz melhores resultados, mas também facilita identificar onde as coisas deram errado.

Quais ganhos de produtividade esperar do Claude

Estabelecer expectativas realistas sobre ganhos de produtividade é fundamental para a adoção bem-sucedida da IA:

Áreas de alto impacto: a IA se destaca na criação de rascunhos, no processamento de grandes conjuntos de dados, na síntese de pesquisas e na geração de códigos padrão.

Áreas de impacto moderado: é um parceiro sólido para editar e refinar trabalhos existentes, debater ideias e aprender novos conceitos.

Áreas de menor impacto: ele tem dificuldade com tarefas que exigem dados em tempo real, conhecimento profundo e específico de um determinado domínio ou ação física.

Os maiores ganhos com o uso do Claude nem sempre estão relacionados à economia de minutos preciosos. Eles vêm da redução do atrito. O Claude facilita o início da redação, agiliza a análise de informações e torna as tarefas técnicas menos intimidadoras.

🤝 Lembrete amigável: o tempo que você economiza usando o Claude depende da clareza com que você explica o que precisa e se a tarefa é adequada para a IA.

Limitações do uso do Claude para aumentar a produtividade

Às vezes, o Claude fornece informações erradas com confiança. Outras vezes, ele parece ficar preso em um loop. Ser realista sobre suas limitações ajudará sua equipe a usá-lo melhor.

Risco de alucinação: a IA pode gerar “fatos” que parecem plausíveis, mas são incorretos. Isso é especialmente verdadeiro para pontos de dados, nomes ou datas específicos.

Limites de contexto: em conversas muito longas, ele pode começar a “esquecer” detalhes ou instruções mencionados anteriormente.

Sem capacidade de execução: ele não pode realmente realizar ações em seus outros aplicativos.

É por isso que muitas equipes acabam buscando maneiras de aproximar a IA do local onde o trabalho realmente acontece, em vez de mantê-la separada. O ClickUp resolve isso trazendo a IA diretamente para o seu fluxo de trabalho.

Como usar o ClickUp AI como alternativa

ClickUp Brain

Quer parar de usar várias ferramentas de IA? O ClickUp Brain está aqui para ajudá-lo.

Ele é o assistente de IA nativo do ClickUp, integrado diretamente ao seu espaço de trabalho. É por isso que ele tem acesso ao seu contexto de trabalho real — seus projetos, tarefas, documentos e comunicações da equipe. Ele não responde apenas ao seu comando, mas responde com uma compreensão do seu trabalho.

Receba atualizações instantâneas do seu espaço de trabalho usando o ClickUp Brain.

Isso resolve as maiores limitações do Claude.

Consciência contextual: em vez de você alimentá-lo manualmente com o contexto, o ClickUp Brain já conhece os prazos do seu projeto, a estrutura da equipe e o histórico de tarefas.

Execução direta: o ClickUp Brain pode gerar tarefas, atualizar seu status e criar documentos diretamente em seu espaço de trabalho, entre outras ações poderosas.

Dados em tempo real: você pode consultar os dados reais e atualizados do seu espaço de trabalho, e não um conjunto de treinamento estático e desatualizado.

Capacidade Claude ClickUp Brain Consciência do contexto Requer entrada manual de contexto para cada tarefa Entende nativamente seus projetos, tarefas e equipe Execução Sugere ações e conteúdo Crie tarefas, redija documentos e execute automações diretamente no ClickUp. Colaboração em equipe Os resultados são isolados e devem ser compartilhados manualmente. O conteúdo gerado por IA fica disponível instantaneamente para sua equipe. Acesso aos dados Limitado a dados de treinamento estáticos e passados (a menos que você solicite que ele pesquise na web) Acessa informações em tempo real do seu espaço de trabalho + também é capaz de acessar a web

A parte mais interessante?

Este não é o único superpoder de IA que o ClickUp oferece para sua produtividade. Ao contrário das ferramentas de IA independentes, a IA do ClickUp foi criada para agir, não apenas para dar conselhos. Você também pode usar:

ClickUp AI Super Agents : agentes autônomos que monitoram seu espaço de trabalho e agem em seu nome. Eles podem classificar tarefas, sinalizar riscos, atualizar status, encaminhar trabalhos e seguir regras definidas por você, sem intervenção manual. : agentes autônomos que monitoram seu espaço de trabalho e agem em seu nome. Eles podem classificar tarefas, sinalizar riscos, atualizar status, encaminhar trabalhos e seguir regras definidas por você, sem intervenção manual.

Acelere os fluxos de trabalho com Super Agentes semelhantes a humanos no ClickUp.

Campos de IA : campos inteligentes que geram, resumem ou classificam dados automaticamente. Por exemplo, eles podem marcar tarefas, avaliar prioridades, extrair detalhes importantes ou escrever resumos à medida que o trabalho é criado ou atualizado. : campos inteligentes que geram, resumem ou classificam dados automaticamente. Por exemplo, eles podem marcar tarefas, avaliar prioridades, extrair detalhes importantes ou escrever resumos à medida que o trabalho é criado ou atualizado.

Preenchimento automático por IA : preenche automaticamente detalhes da tarefa, como descrições, responsáveis, prioridades ou prazos, com base no contexto. Isso elimina o trabalho repetitivo de configuração e mantém as tarefas consistentes entre as equipes. : preenche automaticamente detalhes da tarefa, como descrições, responsáveis, prioridades ou prazos, com base no contexto. Isso elimina o trabalho repetitivo de configuração e mantém as tarefas consistentes entre as equipes.

Criação de tarefas com tecnologia de IA: transforme o texto de notas de reuniões, documentos ou conversas em tarefas estruturadas com responsáveis, prazos e subtarefas, sem necessidade de formatação manual.

Crie tarefas automaticamente a partir de bate-papos, documentos e muito mais com o ClickUp AI.

Resumos, atualizações, reuniões e atualizações de IA: gere instantaneamente atualizações de projetos, resumos de progresso, atualizações de bate-papo e relatórios de status com base em dados em tempo real, para que os relatórios não atrasem as equipes.

Para equipes que desejam ainda mais poder, o ClickUp BrainGPT oferece um companheiro de IA para desktop com recursos de conversão de voz em texto. Você também pode acessar vários LLMs dentro deste único superaplicativo de IA!

Use vários modelos de IA em um único aplicativo dentro do ClickUp Brain e do ClickUp BrainGPT.

Como começar a usar o ClickUp para sua equipe hoje mesmo

Os assistentes de IA mais eficazes eliminam o atrito entre pensar e agir. Isso começa com o contexto. A IA funciona melhor quando compreende seus projetos, seus documentos e suas prioridades.

O Claude é ótimo para tarefas individuais, como redigir textos ou explorar ideias. Mas, para a produtividade da equipe, a integração sempre superará o isolamento. ✨

O ClickUp torna isso possível ao trazer uma camada intuitiva de IA para onde seu trabalho já está. Você pode experimentar:

Transformando suas notas de reunião em tarefas

Resumindo atualizações de projetos automaticamente

Elaboração de documentos usando IA, com base no contexto da tarefa

Você não precisa reformular tudo no primeiro dia. Comece aos poucos, com um caso de uso simples. Inscreva-se gratuitamente no ClickUp!