Como conduzir uma análise de tarefas: Etapas, ferramentas e aplicativos

Como gerente de projetos, você não é estranho ao malabarismo com vários projetos, cada um com um zilhão de tarefas e prazos. Isso pode se tornar uma sobrecarga. E, como um grande mestre do xadrez, você precisa calcular cuidadosamente e cronometrar cada movimento e planejar todas as suas possíveis repercussões. ♚

Em tais situações, a análise de tarefas oferece clareza de pensamento ao dividir atividades complexas em partes menores e mais gerenciáveis.

Uma abordagem focada facilita a compreensão, a otimização e a delegação de responsabilidades. Ela também permite que você identifique padrões e melhore a eficiência, acompanhar o andamento do projeto e enriquecer a experiência do cliente.

Este guia explicará como realizar uma análise de tarefas para criar um fluxo de trabalho mais suave e eficiente. Vamos começar! 🤖

⏰ Resumo de 60 segundos

**1. O que é uma análise de tarefa e por que ela é realizada?

A análise de tarefas divide atividades complexas em etapas gerenciáveis, esclarecendo funções e objetivos e aumentando a produtividade em áreas como negócios, saúde e design de UX.

2. Como realizar uma análise de tarefas?

Etapa 1: Definir a finalidade e o escopo

Etapa 2: coletar dados relevantes

Etapa 3: Delinear tarefas/subtarefas

Etapa 4: Observar o desempenho da tarefa

Etapa 5: Analisar os dados

Etapa 6: Documentar os resultados

Etapa 7: Revisar as descobertas

Etapa 8: Implementar mudanças com o ClickUp Automations e monitorar os resultados.

3. Aplicações da análise de tarefas em todos os setores:

A análise de tarefas melhora a eficiência e os fluxos de trabalho em educação, saúde, UX, desenvolvimento de software, gerenciamento de eventos e recrutamento.

4. Desafios na realização de uma análise de tarefas:

Problemas como falta de objetivos claros, lacunas de informações, complexidade na divisão de tarefas e comunicação com as partes interessadas podem ser resolvidos com ferramentas de produtividade como o ClickUp. ✅

**O que é uma análise de tarefa?

Uma análise de tarefa consiste em dividir tarefas complexas em componentes menores e acionáveis. É uma abordagem de dividir e conquistar para concluir tarefas.

O processo faz parte de gerenciamento de tarefas que esclarece a estrutura da tarefa, os requisitos e todas as etapas envolvidas

Essa divisão sistemática, seguida pelo mapeamento de componentes menores, esclarece as funções, atribui responsabilidades, permite a delegação e garante a precisão. Isso assegura que cada membro da equipe compreenda sua função e contribua para o objetivo maior.

Também funciona como um análise de processos uma vez que as equipes a utilizam para identificar possíveis áreas de melhoria e desenvolver métodos consistentes para tarefas futuras.

Função da análise de tarefas em vários campos

Embora o gerenciamento de tarefas seja fácil de visualizar no desenvolvimento de software ou no gerenciamento de eventos, ele é parte integrante da maioria das atividades comerciais.

Veja a seguir como ele é usado em diferentes setores/atividades:

Educação : Dividir cursos educacionais ou programas de treinamento em etapas menores e ensináveis, permitindo o planejamento e a personalização eficazes das aulas para uma experiência de aprendizado mais rica ✅

: Dividir cursos educacionais ou programas de treinamento em etapas menores e ensináveis, permitindo o planejamento e a personalização eficazes das aulas para uma experiência de aprendizado mais rica ✅ Business : Simplifique os fluxos de trabalho, identifique as necessidades de treinamento dos funcionários e melhore o desempenho da força de trabalho por meio de processos padronizados

: Simplifique os fluxos de trabalho, identifique as necessidades de treinamento dos funcionários e melhore o desempenho da força de trabalho por meio de processos padronizados Recrutamento: Ajude os recrutadores e os profissionais de RH a identificar lacunas de habilidades e a articular descrições de cargos usando a análise de tarefas de trabalho para combinar aplicativos e identificar os melhores talentos com precisão e eficácia ✅

Ajude os recrutadores e os profissionais de RH a identificar lacunas de habilidades e a articular descrições de cargos usando a análise de tarefas de trabalho para combinar aplicativos e identificar os melhores talentos com precisão e eficácia ✅ Desenvolvimento de software : Divida o processo de desenvolvimento em unidades menores para dar suporte à colaboração harmoniosa entre membros da equipe e departamentos, aumentando a produtividade e a qualidade do código em tempo recorde ✅

: Divida o processo de desenvolvimento em unidades menores para dar suporte à colaboração harmoniosa entre membros da equipe e departamentos, aumentando a produtividade e a qualidade do código em tempo recorde ✅ Design de UX : Compartilhe insights sobre as necessidades e os comportamentos dos usuários, analisando as tarefas envolvidas na melhoria da usabilidade, da experiência do usuário e do processo de design thinking ✅

: Compartilhe insights sobre as necessidades e os comportamentos dos usuários, analisando as tarefas envolvidas na melhoria da usabilidade, da experiência do usuário e do processo de design thinking ✅ Cuidados com a saúde : Apoiar diagnósticos precisos, planos personalizados de atendimento ao paciente e protocolos de treinamento para novos procedimentos ✅

: Apoiar diagnósticos precisos, planos personalizados de atendimento ao paciente e protocolos de treinamento para novos procedimentos ✅ Gerenciamento de eventos: Otimize todas as etapas do planejamento e da execução do gerenciamento de eventos, como coordenação de fornecedores, preparação do local, gerenciamento de convidados etc., para cumprir prazos, otimizar recursos e proporcionar uma experiência memorável ✅

Tipos de análise de tarefas

Antes de começarmos a realizar uma análise de tarefas, devemos entender os diferentes tipos de análise de tarefas.

O processo de análise de tarefas é amplamente categorizado em dois tipos principais: análise cognitiva de tarefas e análise hierárquica de tarefas. Ambos oferecem percepções exclusivas sobre os processos e uma abordagem especializada para compreender e aprimorar as tarefas. Vamos entender ambos em profundidade.

Tipo 1: análise cognitiva de tarefas

**A análise cognitiva de tarefas se concentra nos processos mentais e nas etapas de tomada de decisão na conclusão de uma tarefa

É fundamental compreender os padrões de pensamento, as estratégias de solução de problemas e as habilidades cognitivas envolvidas e, ao mesmo tempo, identificar lacunas de habilidades, necessidades de treinamento ou otimizações para melhorar a compreensão ou a usabilidade. Isso torna essa análise de tarefas adequada para fins educacionais e de treinamento ou para áreas de design ou recrutamento de UX.

Tipo 2: análise hierárquica de tarefas

Com a análise hierárquica de tarefas, você divide uma tarefa em componentes menores, gerenciáveis e individualizados e os mapeia em uma hierarquia estruturada.

Ela oferece uma estrutura passo a passo que ajuda no planejamento e na delegação do trabalho, seguida pela otimização do fluxo de trabalho. A análise hierárquica de tarefas é perfeita para desenvolvimento de software, gerenciamento de projetos, projetos de construção e avaliações de desempenho.

Fato curioso: No final do século XIX, as primeiras análises de métodos de trabalho realizadas por Frederick Taylor lançaram as bases para a moderna análise de tarefas. Os estudos de Taylor tinham como objetivo maximizar a produtividade, dividindo as tarefas para determinar a maneira mais eficiente de realizar trabalhos, como escavar ferro-gusa.

Por que realizar uma análise de tarefas?

Discutimos como a análise de tarefas melhora a produtividade, a organização e o cumprimento de metas. Mas, em primeiro lugar, como ela consegue isso?

Entender o "por que" por trás do processo nos permite apreciar o que a análise de tarefas traz. Aqui está o que a torna essencial para o sucesso do projeto:

A divisão das tarefas permite que as equipes de projetocategorizar as tarefasidentificar redundâncias, simplificar fluxos de trabalho e otimizar processos para economizar tempo e recursos ⚡️

A criação de guias claros e passo a passo ajuda os novos contratados ou membros da equipe a aderir aos programas de treinamento e às práticas recomendadas do setor enquanto trabalham em tarefas específicas 🛠️

O aprimoramento da documentação existente com informações ricas e específicas da tarefa garante que todas as tarefas sejam concluídas dentro do prazo e com precisão, com o mínimo de erros, para aumentar a qualidade 🎯

Detalhamento das informações da tarefa e destaque dos principais dados para orientar o processo de tomada de decisão epriorização de tarefas com base no tempo, no esforço e no impacto 🌟

Atribuição de funções e responsabilidades aos membros da equipe e comunicação dessas funções e responsabilidades para minimizar mal-entendidos e promover uma colaboração mais suave quando mais de uma pessoa estiver envolvida em uma tarefa 🤝🏼

Um guia passo a passo sobre como realizar uma análise de tarefas

Agora que você entende a função da análise de tarefas, vamos nos aprofundar no processo. Lembre-se de que a análise de tarefas é um processo sistemático. Por isso, você precisa de uma ferramenta igualmente bem estruturada e organizada.

Felizmente, você tem ClickUp .

O ClickUp é uma plataforma robusta de gerenciamento de projetos que esclarece os requisitos, a sequência e a prioridade de cada tarefa. Então, vamos ver como realizar a análise de tarefas com o ClickUp ao seu lado:

Etapa 1: Definir o objetivo e o escopo

Qualquer forma de análise requer um objetivo. Portanto, a primeira etapa da análise de tarefas começa com a definição do que você pretende realizar juntamente com os limites do processo. Em palavras mais simples, o objetivo e o escopo.

Isso esclarece o propósito principal e mantém a análise acionável e focada, pois contribui para o objetivo maior. Isso também influencia a alocação de recursos e mantém a responsabilidade entre os membros da equipe.

defina e acompanhe os objetivos do projeto com o ClickUp Goals_

Use Metas do ClickUp para definir e monitorar metas estratégicas. Quantifique suas metas de acordo com os parâmetros SMART. Defina metas, atribua responsabilidades e monitore o progresso em tempo real para manter o foco no objetivo principal e dentro do escopo definido.

Quando sua equipe sair do caminho, faça intervenções e mantenha todos alinhados com a missão maior.

Etapa 2: coletar informações relevantes

Você desejará coletar dados relacionados ao status da tarefa atual, aos processos e às possíveis melhorias aqui. Para acessar esses dados, talvez seja necessário examinar a documentação existente, os gráficos de fluxo de trabalho, os relatórios de projetos anteriores, os benchmarks de análise de tarefas e as avaliações de desempenho.

Você também pode obter conhecimento experimental ou percepções acionáveis dos participantes envolvidos nessas tarefas. A captura de dados de fontes tão variadas ajuda a traçar um quadro claro das tarefas e dos processos.

Crie formulários interativos no ClickUp para capturar informações cruciais Formulários do ClickUp é uma ótima ferramenta para coletar feedback das partes interessadas e dos membros da equipe. O recurso permite coletar feedback estruturado das partes interessadas e dos membros da equipe, garantindo que os insights críticos sejam facilmente capturados.

Essa contribuição apóia diretamente a análise da tarefa, destacando os pontos problemáticos, as áreas de aprimoramento e a eficiência da tarefa dos mais envolvidos.

Liste todas as informações coletadas para uma melhor análise da tarefa com o ClickUp Docs

Com Documentos do ClickUp no ClickUp Docs, você pode armazenar, organizar e compartilhar documentos importantes, como gráficos de fluxo de trabalho, relatórios de projetos anteriores e avaliações de desempenho relevantes.

No Docs, crie seções para cada categoria de informação, facilitando a navegação e a referência posterior. Você também pode vincular diretamente a tarefas, anexos ou recursos externos no ClickUp Docs, centralizando todos os dados relevantes para acesso rápido.

Gerar insights a partir dos dados coletados com o ClickUp Brain

Além disso, Cérebro ClickUp o ClickUp Brain, um assistente de IA, é inestimável para conhecimento experimental e percepções acionáveis. Use-o como um hub para capturar o conhecimento contínuo das partes interessadas e dos membros da equipe.

Você pode usar oBrain para criar entradas para diferentes tarefas, processos ou projetos, documentar os principais aprendizados e as práticas recomendadas das pessoas ativamente envolvidas. Isso facilita o acesso às informações e incentiva uma cultura de compartilhamento de conhecimento entre a equipe.

🔎 Did You Know? Around 25% das empresas americanas e britânicas usam IA para processos administrativos de rotina, incluindo análise de tarefas.

Etapa 3: determinar a tarefa e a subtarefa

Depois de concluir o trabalho de base, é hora de criar uma hierarquia lista de tarefas . Defina as tarefas no nível mais alto e divida-as em etapas menores até descrever as subtarefas acionáveis.

Isso o ajudará a entender os requisitos da tarefa, as dependências, as funções e responsabilidades e os possíveis contratempos. Quando bem feito, você saberá quais tarefas ou etapas são essenciais, opcionais e repetitivas.

Visualize as dependências de tarefas usando os recursos ClickUp Tasks e Subtasks Tarefas do ClickUp e Subtarefas permitem decompor objetivos de alto nível em partes menores e mais gerenciáveis. Mapeie a tarefa principal com as subtarefas associadas para obter um detalhamento granular.

Em seguida, atribua cada subtarefa a um membro da equipe, defina datas de vencimento e declare níveis de prioridade para manter a transparência e a responsabilidade, manter tudo no caminho certo e facilitar a coordenação perfeita.

Etapa 4: observar o desempenho da tarefa

Após delinear as tarefas e subtarefas, observe como a sua equipe aborda a tarefa em tempo real.

Isso o ajudará a documentar o tempo necessário para concluir uma tarefa, as etapas específicas envolvidas, a sequência de atividades para resolver problemas, os desafios e obstáculos e as possíveis melhorias. Use isso para contrastar o planejamento e a implementação para ajustar a execução da tarefa.

Use o recurso de controle de tempo no ClickUp para observar o tempo necessário para concluir uma tarefa Rastreamento de tempo do ClickUp do ClickUp permite que você meça a duração necessária para cada tarefa. Inicie, pare e pause para obter estimativas precisas do tempo necessário para a conclusão da tarefa.

Completar a atribuição de tarefas mais específicas com o ClickUp Workload View

Da mesma forma, a Visualização da carga de trabalho ajuda a visualizar o número de tarefas que os funcionários realizam, juntamente com sua capacidade, produtividade e eficiência para essa tarefa específica.

Com essa visualização, identifique a quantidade de trabalho que cada membro da equipe tem durante um período especificado, com opções de escolha de duração mensal ou semanal. Além disso, você pode comparar a carga de trabalho de cada pessoa com a capacidade atribuída a ela.

Etapa 5: Analisar os dados coletados

Agora que você tem uma grande quantidade de dados históricos e em tempo real, é hora de extrair conhecimento significativo e insights acionáveis. Afinal de contas, esse processo orientado por dados painel de tarefas alimentará decisões informadas sobre modificações de tarefas, redundâncias e alocação de recursos.

Analise o tempo, o esforço e os recursos usados em cada tarefa. Avalie se alguma das tarefas tem espaço para automação. Procure tendências e padrões que acompanhem a execução da tarefa. Essencialmente, você deseja analisar maneiras de melhorar a eficiência e a produtividade.

visualize seus dados em tabelas e gráficos interativos no ClickUp Dashboards_ ClickUp Dashboards eliminam o ruído para traduzir sua lista de afazeres em tarefas acionáveis. Os painéis avançados e interativos exibem todo o conhecimento e as percepções de suas observações e análises para que você possa se concentrar no que realmente importa.

Além disso, ele permite adicionar widgets personalizados para medir métricas como duração da tarefa, produtividade dos membros da equipe, tarefas concluídas e muito mais. Isso facilita a identificação de tendências, padrões e exceções, possibilitando decisões orientadas por dados e ações proativas.

Etapa 6: preparar um documento de análise de tarefas

Depois de realizar uma análise detalhada, é hora de criar um documento ClickUp que registre suas descobertas. Esse documento deve incluir um resumo das tarefas, uma divisão em subtarefas, desafios identificados e ajustes feitos.

Crie páginas e subpáginas dedicadas a cada tarefa e subtarefa usando o ClickUp Docs

Depois de concluído, distribua-o entre as partes interessadas para fornecer uma visão geral da análise de tarefas específicas. Ele também orientará quaisquer projetos futuros com tarefas semelhantes.

Etapa 7: revisar e validar a análise

O desenvolvimento de um documento de análise de tarefas é apenas o início de um processo iterativo.

Quando estiver satisfeito com o rascunho final, prepare um questionário estruturado para consultar as partes interessadas, como clientes, gerentes de projeto, especialistas no assunto e membros da equipe, para obter feedback. Eles analisarão e validarão suas descobertas, acrescentando outra camada de precisão e refinamento. Isso também garante o alinhamento entre os principais interessados.

Discuta os resultados da análise de tarefas em tempo real com o ClickUp Chat ClickUp Chat é a opção perfeita para discutir os resultados do processo de análise de tarefas.

O Chat permite que os usuários tenham conversas contextuais em tempo real à medida que revisam o documento de análise. Recursos como Comentários e Menções permitem que os usuários marquem pessoas específicas para obter feedback sobre determinados pontos, facilitando a interação focada.

Essa ferramenta de comunicação também vincula todas as conversas entre os membros da equipe e as partes interessadas a todos os documentos, tópicos e tarefas relacionados.

Etapa 8: implemente mudanças e monitore os resultados

Esta é a etapa final para realizar a análise de tarefas.

Depois que as partes interessadas validarem as descobertas no documento de análise de tarefas, você poderá prosseguir com a implementação das alterações sugeridas.

Aqui, você atribuirá a tarefa revisada, automatizará tarefas repetitivas e monitorará os resultados para avaliar a eficácia dos ajustes. Não pare por aqui; continue observando e refinando os fluxos de trabalho e processos aprimorados para se beneficiar dos resultados ideais.

Automatize tarefas recorrentes para otimizar seu fluxo de trabalho com o ClickUp Automations Automações do ClickUp do ClickUp faz a reengenharia de tarefas repetitivas e libera recursos para tarefas de maior valor.

Combine isso com os poderosos recursos de relatório do ClickUp para monitorar métricas como taxa de conclusão de tarefas, desempenho da equipe, progresso geral e muito mais. Isso fecha o ciclo de feedback contínuo e permite que você faça melhorias orientadas por dados.

Dica profissional: O ClickUp tem mais de 1.000 integrações para todos os aspectos do gerenciamento de projetos e da análise de tarefas. Use a integração rápida e fácil da plataforma com o Easy Insight para relatórios personalizados de gerenciamento de projetos e análise de tarefas .

Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Além disso, você pode utilizar modelos de gerenciamento de tarefas para trabalhar de forma inteligente e padronizar o trabalho.

Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Por exemplo, o Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp simplifica a análise de tarefas com uma estrutura pronta e configurável para organizar tarefas, subtarefas e cronogramas. É ideal para equipes que precisam de uma ferramenta clara e padronizada para rastrear e gerenciar tarefas.

Veja por que você deve usá-lo:

Formato plug-and-play para divisão lógica de tarefas e subtarefas

Fácil controle de prazos, cronogramas e progresso de cada tarefa

Personalizável para atender a diferentes requisitos de projetos ou equipes

Vem com uma ferramenta de relatórios integrada para analisar e visualizar os dados de forma eficaz

Exemplos reais de análise de tarefas

Conforme mencionado, a análise de tarefas é usada em vários projetos e setores.

Para ilustrar isso, compilamos alguns exemplos reais de análise de tarefas para ajudá-lo a imaginar suas diversas aplicações:

Exemplo 1: Processo de registro de aplicativo (design UX)

Aqui, o processo de design de UX se adapta às descobertas da análise de tarefas para enriquecer os fluxos de trabalho e eliminar os pontos de atrito.

Aqui está um exemplo de processo de análise de tarefas:

Retornar ao aplicativo e concluir a verificação

Abra a loja de aplicativos

Procurar o aplicativo por nome/uso

Faça o download do aplicativo

Inicie o aplicativo no dispositivo do usuário

Selecione "Criar uma conta"

Digite um ID de e-mail válido

Verifique seu e-mail para verificação

Os designers de UX poderiam realizar essa análise de tarefas e perceber que as etapas nº 7 e nº 8 interrompem o processo de inscrição e causam a desistência do usuário. Consequentemente, eles poderiam criar uma verificação mais suave no aplicativo para aprimorar a experiência do usuário.

Exemplo 2: configuração de um início de projeto (gerenciamento de projetos) Análise de gerenciamento de projetos esclarecem as tarefas delegadas e como os gerentes de projeto podem manter a eficiência.

Aqui está um exemplo de processo de análise de tarefas:

Monitorar o progresso usando ferramentas de relatório

Revisar o escopo e os objetivos do projeto

Criar uma agenda para a reunião inicial

Agendar a reunião e notificar os participantes

Preparar ou compilar documentação e recursos

Conduzir a reunião inicial

Delegar itens de ação

Acompanhar as tarefas atribuídas

Após realizar essa análise de tarefas, o gerente de projeto pode determinar que atividades como notificar os participantes e preparar a documentação podem ser automatizadas, economizando tempo e esforço.

Exemplo 3: Realização de uma atividade diária em sala de aula (aprendizado e desenvolvimento)

Uma análise de tarefas beneficia muito as pessoas com estilos de aprendizagem fora do padrão ou com dificuldades de aprendizagem. A divisão de rotinas complexas em mais detalhes torna-as mais gerenciáveis.

Aqui está um exemplo de processo de análise de tarefas:

Devolver os suprimentos não utilizados ao armário

Localizar o armário de suprimentos

Determinar os suprimentos envolvidos (por exemplo, papel, cartolina, lápis, etc.)

Organize os itens de forma organizada na mesa

Marque cada item da lista

Iniciar a atividade

Esse sequenciamento lógico oferece apoio e orientação, cultivando a independência e a confiança das pessoas com deficiência.

Exemplo 4: Criação de uma descrição de cargo (recrutamento)

Uma análise das tarefas do cargo permite que os recrutadores determinem as principais habilidades necessárias para uma função específica.

Aqui está um exemplo de análise bem-sucedida de tarefa de trabalho para uma função de desenvolvedor de software:

Monitorar o desempenho e liberar patches ou atualizações

Revisar as especificações do projeto

Dividir os requisitos do software em recursos

Escrever e testar o código para cada recurso

Colaborar com os membros da equipe para integrar os recursos

Executar verificações de código e testes de garantia de qualidade

Identificar e corrigir quaisquer bugs no código

Documentar o processo de desenvolvimento de software

Essa análise das tarefas do cargo ajuda os recrutadores a identificar as principais habilidades, como codificação, testes, depuração, documentação, trabalho em equipe etc., que devem compor descrições precisas do cargo.

Desafios comuns na análise de tarefas

Apesar de seus vários benefícios, a análise de tarefas apresenta alguns desafios.

Aqui está uma visão geral desses obstáculos, além de como o ClickUp os resolve para você:

❌ Problema: A falta de objetivos ou metas claros leva a um processo de análise de tarefas sem foco.

solução: Use as Metas do ClickUp para definir metas SMART que o mantenham focado nos objetivos e resultados.

Problema: A coleta de informações abrangentes, especialmente quando se trabalha em projetos complexos que envolvem várias partes interessadas, apresenta dificuldades.

Solução: Felizmente, a combinação do ClickUp Brain e do Docs é a melhor maneira de coletar, armazenar e organizar informações e torná-las acessíveis.

Problema: Dividir as tarefas em subtarefas pode ser difícil para processos complexos.

solução: Use o ClickUp Brain para dividir e mapear essas tarefas em relação às tarefas e subtarefas no ClickUp para obter uma visão hierárquica.

Problema: Rastreamento de tempo e desempenho no trabalho é complicado quando várias equipes estão envolvidas.

Solução: O ClickUp tem painéis de controle avançados e recursos de controle de tempo e carga de trabalho para monitorar o desempenho e a eficiência.

Problema: O compartilhamento e a validação das descobertas com as partes interessadas geralmente são complicados e geram mal-entendidos.

Solução: O ClickUp vem com uma série de recursos de colaboração e comunicação que facilitam o envolvimento e a participação das partes interessadas.

Os projetos de gerenciamento se tornaram muito mais fáceis entre todos os departamentos da empresa. Quando um novo projeto chega, podemos usar um modelo que gera todos os tíquetes para nós imediatamente. Além disso, todos recebem automaticamente suas tarefas, de modo que não há confusão sobre quem deve fazer cada parte do trabalho

Will Helliwell, assistente do chefe de engenharia da Inform Communications Ltd

