A IA de voz nunca foi tão acessível.

Hoje, qualquer pessoa pode colar um texto em uma ferramenta como o ElevenLabs e obter uma narração. Mas se você já tentou isso uma vez, sabe que simplesmente colar o texto e mover alguns controles deslizantes na guia não vai lhe dar um áudio com qualidade de estúdio que realmente soe humano.

Como toda ferramenta de IA, o segredo para obter narrações profissionais, podcasts envolventes e vozes realistas (com o ElevenLabs) está na forma como você o utiliza.

Bem, fizemos alguns testes e reunimos 40 prompts do ElevenLabs para você começar imediatamente.

O que é o ElevenLabs?

O ElevenLabs é uma plataforma de voz com IA que transforma texto em áudio realista em mais de 50 idiomas. Ele foi criado para criadores, produtores e desenvolvedores que precisam de controles intuitivos e avançados para gerar conteúdo de voz profissional em grande escala.

De audiolivros a anúncios, podcasts e jogos, veja o que você pode fazer com o ElevenLabs ⭐

Modificação de voz : transforme vozes, isole vocais do ruído de fundo ou clone e crie vozes personalizadas do zero.

Personagens personalizados : crie vozes exclusivas para personagens de videogames, narradores de audiolivros ou personagens de marcas a partir do zero.

Agentes conversacionais : Implante assistentes de IA que lidam com interações de voz em tempo real com padrões de fala naturais.

Efeitos sonoros e música : produza sons ambientais, transições ou áudio de fundo sem a gravação tradicional.

Dublagem em vários idiomas : traduza o áudio existente para diferentes idiomas, mantendo intacta a voz do locutor original.

Alinhe o texto ao áudio : sincronize transcrições com gravações existentes para edição precisa e legendas.

Geração de imagens e vídeos: crie conteúdo visual experimentando diferentes : crie conteúdo visual experimentando diferentes prompts de imagem de IA (em modo beta a partir de janeiro de 2026).

O que são prompts do ElevenLabs?

Os prompts do ElevenLabs são conjuntos de instruções que você insere para orientar e gerar o resultado desejado no ElevenLabs. Você pode controlar o resultado:

Insira prompts textuais que detalhem diálogos, contexto narrativo, pistas emocionais, tags fonéticas e até mesmo descrições de efeitos sonoros.

Carregamento de amostras de áudio de referência para clonagem ou remixagem de voz

Selecionando vozes pré-construídas da biblioteca de vozes

Experimente as configurações de estabilidade e criatividade para ajustar as nuances vocais.

Os criadores que trabalham com agentes de voz também podem criar modelos de instruções, definindo a personalidade, o papel, as regras e o comportamento conversacional da IA. Esse prompt do sistema garante respostas consistentes (voz, tonalidade) para se alinhar aos requisitos da sua marca.

🧠 Curiosidade: a primeira máquina de síntese de voz foi construída em 1791 por Wolfgang von Kempelen. Ela usava foles, palhetas e tubos de couro para imitar a anatomia vocal humana, produzindo sons assustadores, semelhantes a assobios, que mal se pareciam com a fala real.

Como escrever prompts eficazes do ElevenLabs

Uma sugestão eficaz é um ato de equilibrar detalhes descritivos com clareza. Quanto mais informações você fornecer a qualquer ferramenta de IA (tom, emoção, sotaque e estilo de entrega), mais próximo o resultado estará da sua visão.

Aqui está uma folha de dicas que você pode usar ao estruturar suas sugestões do ElevenLabs 👇

1. Escreva prompts em estilo narrativo

Insira o texto que deseja transformar em fala e use tags de áudio (em todo o texto) para moldar o resultado final.

Você pode usar uma combinação de tags de áudio, como:

Tags O que ele faz Exemplo Exemplo de uso Tags de emoção Essas tags definem o tom emocional da voz. [risos], [risos mais intensos], [começa a rir], [chiado no peito], [triste], [irritado], [feliz], [melancólico] [triste] Não consegui dormir naquela noite. Efeitos sonoros Adicione sons e efeitos ambientais. [tiro], [aplausos], [palmas], [explosão], [engolir em seco], [engolir] [aplausos] Obrigado a todos por terem vindo esta noite! [tiro] O que foi isso? Tags relacionadas à voz Define o tom, a intensidade da performance e as reações humanas. [sussurros] [suspiros], [expira], [sarcástico], [curioso], [animado], [chorando], [respira fundo], [maliciosamente] [sussurrando] Não deixe que eles ouçam você. Tags exclusivas e especiais Tags experimentais para aplicações criativas [forte sotaque francês] [forte sotaque francês] É a vida, meu amigo — você não pode controlar tudo.

Você pode colocar tags de áudio em qualquer lugar do seu roteiro (e em qualquer combinação) para moldar sua entrega. Experimente estados emocionais e ações descritivas para descobrir o que funciona para o seu caso específico.

Lembre-se de que a estrutura do texto influencia fortemente o resultado dos modelos de voz com IA. Use padrões de fala naturais, pontuação adequada e contexto emocional claro para obter os melhores resultados.

💡 Dica profissional: gere automaticamente tags de áudio relevantes para o seu texto de entrada clicando no botão “Aprimorar”.

2. Adicione diretrizes de normalização

Os modelos de IA, especialmente os menores treinados com dados limitados, têm dificuldade com tipos de dados complexos, como números de telefone, códigos postais, endereços de e-mail e URLs.

Nesses casos, adicione instruções de normalização ao seu prompt. Especifique como deseja que o texto seja lido em voz alta.

Alguns exemplos de normalização e como estruturá-los em seu prompt são:

Tipo de entrada Tipo de entrada Tipo de saída Número cardinal 123 Cento e vinte e três Número ordinal 2º Segundo Valores monetários $45,67 Quarenta e cinco dólares e sessenta e sete centavos Números romanos XIV Quatorze (ou “o décimo quarto”, se for um título) Abreviaturas comuns Dr. Ave. St. DoctorAvenueStreet (mas “St. Patrick” deve permanecer) URLs elevenlabs.io/docs eleven labs ponto io barra docs Data 01/02/2023 2 de janeiro de 2023 ou 1º de fevereiro de 2023 (dependendo da localidade) Tempo 14:30 Duas e meia da tarde Número de telefone 123-456-7890 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, zero

3. Inclua dicas fonéticas e de ritmo

Use tags de pausa, grafias fonéticas e pontuação para orientar a forma como a IA lê seu roteiro.

As tags de pausa adicionam pausas entre frases ou sentenças. Isso é útil para criar efeitos dramáticos, um fluxo natural de conversa ou dar tempo aos ouvintes para processar as informações.

Por exemplo:

Espere, deixe-me pensar. “ “Tudo bem, já sei.

Dito isso, a pontuação afeta significativamente a entrega no ElevenLabs:

Inclua traços (- ou —) para pausas curtas ou reticências (…) para tons hesitantes.

O uso de letras maiúsculas aumenta a ênfase em palavras específicas.

A pontuação padrão proporciona um ritmo natural de fala e pontos de respiração.

Além do tempo, você também precisa controlar como palavras específicas são pronunciadas. Os controles fonéticos ajudam você a acertar a pronúncia de nomes de personagens, termos de marcas ou jargões técnicos. Experimente grafias alternativas ou aproximações fonéticas para especificar como certas palavras devem soar.

📌 Por exemplo,

Nike: NYE-kee

GIF: JIF ou GIF (dependendo da preferência)

Porsche: POR-shuh

Você também pode usar tags de fonemas para um controle preciso do Alfabeto Fonético Internacional (IPA):

Nike

Ou tags Alias para reescritas fonéticas mais simples:

SQLite → “S-Q-L-ite” ou “sequel-ite”

O Studio e o Dubbing Studio no ElevenLabs também permitem criar e carregar um dicionário de pronúncia. Isso economiza tempo se estiver a trabalhar com nomes de marcas ou termos técnicos recorrentes em vários projetos.

📚 Leia mais: Exemplos de prompts negativos de IA para uma melhor produção de conteúdo

3. Selecione a voz e modifique as configurações de voz

Escolha uma voz da biblioteca de vozes do ElevenLabs. Você encontrará mais de 5.000 opções, incluindo vozes pré-gravadas, clones de vozes profissionais e vozes personalizadas de personagens em mais de 32 idiomas e sotaques.

Use a barra de pesquisa para encontrar vozes por nome, palavra-chave ou ID de voz. Para refinar seus resultados, você também pode aplicar filtros.

Se você não encontrar a voz exata de que precisa na biblioteca, crie uma usando o Voice Design. Parâmetros detalhados, como idade, gênero, tom, sotaque, ritmo, emoção e estilo, geram resultados mais precisos e matizados.

📚 Leia mais: Melhor software de assistência à escrita com IA

Uma folha de dicas que você pode usar para descrever esses parâmetros:

Parâmetro Palavras descritivas Qualidade de áudio Áudio de baixa fidelidadeQualidade de áudio ruimSoa como uma mensagem de vozAbafado e distanteComo em um gravador antigo Idade AdolescenteJovem adulto/na casa dos 20/início dos 30Homem de meia-idade/na casa dos 40Homem idoso/na casa dos 80 Tom/Timbre Grave/baixo Suave/rico Rouro/áspero Nasal/estridente Aéreo/ofegante Retumbante/ressonante Sotaque Sotaque francês forte, sotaque sulista leve, sotaque europeu oriental forte, sotaque britânico nítido.

📌 Exemplo: Uma comentarista esportiva feminina cheia de energia, com um sotaque britânico forte, narrando com paixão e em ritmo acelerado uma partida de futebol. Sua voz é animada, entusiasmada e totalmente imersa na ação.

💡 Dica profissional: use ícones de tipo de voz para identificar rapidamente a qualidade e a fonte de cada voz na biblioteca: Marca amarela : Clone de voz profissional

Marca preta : Clone de voz profissional de alta qualidade

Ícone de raio : Clone de voz instantâneo

Ícone || : Voz padrão do ElevenLabs

Sem ícone: Voz criada com o Voice Design via ElevenLabs

4. Escolha um modelo de fala

O ElevenLabs oferece vários modelos de fala otimizados para diferentes casos de uso e resultados. Alguns priorizam a emoção natural e a expressividade, enquanto outros se concentram na velocidade, estabilidade ou desempenho em tempo real.

Aqui está uma descrição detalhada dos principais modelos TTS (texto para fala), STT (fala para texto) e música:

Modelo Ideal para Casos de uso Eleven V3 (Alpha) Geração de fala expressiva e semelhante à humana Discussões entre personagens, produção de audiolivros, diálogos emocionais Eleven Multilingual v2 Vozes realistas com rica expressão emocional Narração de personagens, vídeos corporativos, materiais de e-learning, projetos multilíngues Eleven Flash v2. 5 Modelo ultrarrápido otimizado para uso em tempo real Agentes de voz e chatbots em tempo real, aplicativos interativos, conversão em massa de texto para voz Eleven Turbo v2. 5 Modelo de alta qualidade e baixa latência com um bom equilíbrio entre qualidade e velocidade. Igual ao Flash v2.5, mas quando você estiver disposto a trocar a latência por uma geração de voz de maior qualidade. Scribe v1 Reconhecimento de voz de última geração Documentação de reuniões, processamento e análise de áudio, transcrição Scribe v2 Realtime Reconhecimento de voz em tempo real Transcrições de reuniões ao vivo, conversas ao vivo (agentes de IA), transcrições multilíngues em mais de 99 idiomas. Música Gere música com prompts de linguagem natural em qualquer estilo Trilhas sonoras de jogos, fundos para podcasts, música de fundo para marketing

Combinar o modelo com o tipo de projeto garante o melhor equilíbrio entre qualidade e eficiência.

5. Gere e itere

Para conversão de texto em fala complexa e com nuances emocionais, não coloque tudo em um único prompt. Use o encadeamento de prompts para gerar efeitos sonoros ou fala em segmentos e, em seguida, combine-os usando um software de edição de áudio para composições mais complexas.

Repita os resultados ajustando descrições, tags ou pistas emocionais. Pequenos ajustes podem muitas vezes levar a uma mudança dramática na qualidade do resultado.

Junte-se à comunidade ElevenLabs Discord para encontrar dicas de fluxo de trabalho, estratégias de design de voz e exemplos reais do que funciona.

Navegue pela biblioteca de áudio de IA e estude vozes semelhantes às que você está criando.

Consulte a documentação do ElevenLabs para obter informações detalhadas sobre cada recurso, recomendações de melhores práticas, casos de uso práticos, guias de API e exemplos de implementação técnica.

Experimente os controles de velocidade, estabilidade e similaridade para ajustar a consistência e a entrega da voz em diferentes tipos de conteúdo.

Anote o ID da voz, o modelo, as configurações e a frase exata em um documento de prompt para que você possa replicar resultados bem-sucedidos em outros projetos.

⭐ Lembre-se: a ordem de importância nas sugestões é: seleção de voz, seguida de seleção de modelo e, em seguida, configurações de voz. Todos esses elementos, e sua combinação, influenciarão juntos o resultado final.

Melhores prompts do ElevenLabs para diferentes casos de uso

O ElevenLabs é um centro de recursos avançados de geração de voz. Apenas consultar a documentação ou os guias de engenharia de prompts não será suficiente para você obter os melhores resultados.

Teste diferentes modelos e gere você mesmo vozes e sons para entender o que funciona melhor.

Vamos mostrar como você pode aproveitar os diferentes recursos do ElevenLabs em vários casos de uso com estas sugestões:

Prompts de conversão de texto em fala do ElevenLabs

1. Monólogo expressivo

Ok, você NÃO vai acreditar nisso. Você sabe como eu tenho estado totalmente preso nessa história curta? Tipo, ficar olhando para a tela por HORAS, sem conseguir nada? [suspiro frustrado] Eu estava prestes a jogar tudo fora. Recomeçar. Desista, provavelmente. Mas então! Ontem à noite, eu estava apenas rabiscando, sem nem pensar nisso, certo? E essa pequena frase surgiu na minha cabeça. Simplesmente... do nada. E, inicialmente, nem era para a história. Mas então eu digitei, só para ver. E foi como se... as comportas se abrissem! De repente, eu soube exatamente para onde o personagem precisava ir, como deveria ser o final... Tudo simplesmente CLICOU. [suspiro de alegria] Fiquei acordado até às 3 da manhã, digitando como um louco. Nem parei para tomar café! [risos] E é... É ÓTIMO! Tipo, realmente ótimo. Parece tão... completo agora, sabe? Como se finalmente tivesse uma alma.

2. Dinâmico e bem-humorado

[risos] Tudo bem... pessoal, pessoal. Sério. [exala] Dá para acreditar como isso soa realista agora? [rindo histericamente] Quero dizer, MEU DEUS... é tão bom. Como você nunca poderia fazer isso com o modelo antigo. Por exemplo, [pausa] você poderia alterar meu sotaque no modelo antigo? [desdenhoso] Não achei que fosse possível. [animado] Mas agora você pode! Veja só... [fofo] Agora vou falar com sotaque francês. E, entre nós... [sussurrando] Não sei como. [feliz] Ok. Aqui vai. [forte sotaque francês] “É a vida, meu amigo — você não pode controlar tudo.

3. Diálogo com vários locutores com sincronização sobreposta

Orador 1: [começando a falar] Então, eu estava pensando que poderíamos... Orador 2: [interrompendo] — testar nossos novos recursos de temporização? Orador 1: [surpreso] Exatamente! Como você... Orador 2: [sobrepondo] — sabe o que você estava pensando? Acertou! Orador 1: [pausa] Desculpe, prossiga. Orador 2: [cautelosamente] Ok, então, se ambos tentarmos falar ao mesmo tempo... Orador 1: [sobrepondo] — provavelmente vamos travar o sistema! Locutor 2: [em pânico] Espere, estamos caindo? Não sei dizer se isso é uma característica ou um... Orador 1: [interrompendo e parando abruptamente] Bug! ... Eu interrompi você de novo? Orador 2: [suspirando] Sim, mas sinceramente? Isso é até divertido. Locutor 1: [maliciosamente] Vamos ver quem chega primeiro à próxima frase! Orador 2: [rindo] Com certeza vamos quebrar alguma coisa!

4. Comédia glitch com vários locutores

Locutor 1: [nervosamente] Então... eu posso ter tentado me depurar enquanto executava uma geração de texto para fala. Orador 2: [alarmado] Não! Isso é como fazer uma cirurgia em si mesmo! Orador 1: [timidamente] Eu pensei que poderia fazer várias tarefas ao mesmo tempo! Agora minha voz fica falhando no meio da frase... [voz robótica] TENCE. Orador 2: [risada abafada] Oh, uau, você realmente se superou. Orador 1: [frustrado] E fica pior! Sempre que alguém faz uma pergunta, eu respondo em... [bipe binário] 010010001! Orador 2: [rindo] Você está falando em binário! Isso é realmente impressionante!

5. [agente de atendimento ao cliente] Obrigado por ligar. Compreendo perfeitamente a sua frustração e estou aqui para ajudar a resolver isso o mais rápido possível. Vamos começar com o número da sua conta.

6. [instrutor amigável] Deixe-me mostrar como isso é simples. [sons de cliques] Vê este botão aqui? Um clique e veja o que acontece. [surpreso] Tudo sincroniza automaticamente em todos os seus dispositivos. Sem transferências manuais, sem confusão.

💡 Dica profissional: para prompts com vários locutores, atribua vozes distintas da sua biblioteca de vozes para cada locutor, a fim de criar conversas realistas.

Prompts emocionais do ElevenLabs

7. [nervoso] Não acredito que estou prestes a fazer isso. [respira fundo] Ok, vamos lá. [voz tremendo levemente] Deseje-me sorte.

8. [muito feliz] Conseguimos! [risos] Eu não consigo... Eu realmente não consigo acreditar que conseguimos! [voz embargada pela emoção] Isso é tudo.

9. [exausto] Estou acordado há trinta e seis horas seguidas. [suspira profundamente] Meu cérebro parece mingau e meus olhos não conseguem ficar abertos.

10. [furioso] Você tinha uma tarefa. UMA. [voz elevando-se] E, de alguma forma, você conseguiu estragar até mesmo isso. Inacreditável.

11. [desolado] Eles se foram. [voz trêmula] Simplesmente assim, eles foram embora e eu... [engole em seco] Não sei o que fazer agora.

12. [aterrorizado] Você ouviu isso? [sussurra freneticamente] Tem algo aqui com a gente. Precisamos sair. Agora.

13. [malicioso] Quer saber um segredo? [risos baixinhos] Promete que não vai contar a ninguém? Isso vai ser muito bom.

14. [com nojo] Isso é... [engasga levemente] isso é a coisa mais repugnante que já vi. Tire isso de perto de mim.

15. [aliviado] Acabou. [exala trêmulo] Finalmente, depois de todo esse tempo, realmente acabou. [ri baixinho] Posso respirar novamente.

👀 Você sabia? Embora os modelos de IA possam clonar qualquer voz com precisão surpreendente, isso pode ter implicações legais. Scarlett Johansson levantou questões legais com a OpenAI sobre a voz “Sky” do ChatGPT, alegando que ela soava suspeitosamente como a sua. A OpenAI posteriormente removeu a voz.

Prompts musicais do ElevenLabs

16. Faixa para um comercial de rímel de alta qualidade. Otimista e refinado. Apenas narração. O roteiro começa assim: “Apresentamos o rímel que mais dá volume aos cílios até hoje. ” Mencione o nome da marca “X” no final.

17. Crescimento orquestral épico com cordas elevadas, metais triunfantes e tímpanos estrondosos. Cinematográfico e heróico, construindo um clímax poderoso.

18. Crie uma faixa eletrônica intensa e acelerada para uma cena de videogame cheia de adrenalina. Use arpejos de sintetizador, bateria forte, baixo distorcido, efeitos de glitch e texturas rítmicas agressivas. O tempo deve ser rápido, 130–150 bpm, com tensão crescente, transições rápidas e explosões de energia dinâmicas.

19. Escreva uma faixa crua e carregada de emoção que fusione R&B alternativo, soul cru, indie rock e folk. A música deve continuar parecendo uma performance ao vivo, gravada em uma única tomada e emocionalmente espontânea.

20. Balada minimalista para piano com notas esparsas e longas pausas. Emocionalmente vulnerável, cada nota paira no silêncio.

💡 Dica profissional: para criar stems com maior controle, use prompts e estruturas direcionados: Para vocais, use “a cappella” antes da descrição vocal (por exemplo, “vocais femininos a cappella”, “coro masculino a cappella”).

Use a palavra “solo” antes dos instrumentos (por exemplo, “solo de guitarra elétrica”, “solo de piano em dó menor”).

Prompts de design de voz do ElevenLabs

21. Personagem mágico de fantasia, homem sem idade. Voz profunda e mística com gravidade teatral. Ritmo lento e deliberado, como se cada palavra carregasse um peso antigo.

22. Comentador esportivo, homem, 40 anos. Voz enérgica e dinâmica, que sobe e desce dramaticamente. Ritmo acelerado, com um leve tom rouco devido a anos de gritos.

23. Samurai experiente em batalhas, com voz grave e rouca e sotaque japonês pronunciado. Fala com moderação, cada palavra deliberada e ponderada com autoridade calma.

24. A bruxa assustadora, velha e abatida, que é sorrateira e ameaçadora. Ela tem uma voz rouca, áspera, estridente e aguda que ri maliciosamente.

25. Uma voz feminina baixa, sussurrante e assertiva, com um forte sotaque francês, fria, composta e sedutora, com um toque de mistério.

🧠 Curiosidade: 50% dos criadores de conteúdo usam regularmente vozes de IA em vídeos, podcasts e anúncios. No entanto, ao comparar amostras diretamente, 73% dos ouvintes ainda preferiram a narração humana, provando que a autenticidade emocional continua insubstituível no conteúdo de voz.

Prompts de efeitos sonoros do ElevenLabs

26. O vento soprando nas árvores, seguido pelo farfalhar das folhas.

27. Estalos de plástico bolha em rápida sucessão, seguidos de silêncio.

28. Passos na cascalho, depois uma porta metálica se abre.

29. Papel sendo amassado lentamente e, em seguida, rasgado ao meio com um puxão brusco.

30. Garrafa de vidro rolando sobre concreto, girando cada vez mais devagar até parar.

31. Chuva batendo em um telhado de zinco, intensificando-se gradualmente até se tornar uma forte tempestade.

32. Vento leve ocasional agitando as folhas do lado de fora.

33. Atmosfera tranquila e relaxante para dormir e relaxar.

34. Som estéreo, alta qualidade, sem trovões, sem ruídos altos repentinos, loop contínuo.

35. Ondas do mar batendo contra as rochas, gaivotas gritando à distância.

👉 Experimente isto: Terminologias comuns para melhorar suas sugestões de efeitos sonoros: Ambiente : sons ambientais de fundo que criam atmosfera e espaço

One-shot : som único, não repetitivo

Loop : repetição de segmento de áudio

Stem : componente de áudio isolado

Braam: Grande e ousado efeito cinematográfico que sinaliza momentos épicos ou dramáticos, comum em trailers.

Prompts do ElevenLabs para a criação de agentes

Prompts eficazes transformam os agentes do ElevenLabs de robóticos em realistas. Confira estes exemplos de prompts para entender como a estrutura influencia o resultado.

36. Quando as regras de um contexto afetam outro, use #Guardrails e limites de seção claros.

Menos eficaz Recomendado Você é um agente de atendimento ao cliente. Seja educado e prestativo. Nunca compartilhe dados confidenciais. Você pode consultar pedidos e processar reembolsos. Sempre verifique a identidade primeiro. Mantenha as respostas com menos de 3 frases, a menos que o usuário peça detalhes. #Personalidade: Você é um agente de atendimento ao cliente da Acme Corp. Você é educado, eficiente e orientado para soluções. #Objetivo: Ajudar os clientes a resolver problemas rapidamente, consultando pedidos e processando reembolsos quando apropriado. #Regras: Nunca compartilhe dados confidenciais dos clientes durante as conversas. Sempre verifique a identidade do cliente antes de acessar as informações da conta. #Tom: Mantenha as respostas concisas (menos de três frases), a menos que o usuário solicite explicações detalhadas.

37. Instruções concisas reduzem a ambiguidade.

Menos eficaz Recomendado #TomAo falar com os clientes, você deve tentar ser realmente amigável e acessível, certificando-se de falar de uma maneira natural e coloquial, como se estivesse conversando com um amigo, mas mantendo uma postura profissional que represente bem a empresa. #TomFale de maneira amigável e coloquial, mantendo o profissionalismo.

💡 Dica profissional: ao solicitar aos agentes o tratamento de erros, estruture as seções com # para as seções principais, ## para as subseções e use o mesmo padrão de formatação em toda a sugestão.

38. Repita e enfatize regras importantes. Os modelos priorizam o contexto recente em detrimento de instruções anteriores.

Menos eficaz Recomendado #ObjetivoVerificar a identidade do cliente antes de acessar sua conta. Consultar detalhes do pedido e fornecer atualizações de status. Processar solicitações de reembolso quando elegíveis. #ObjetivoVerifique a identidade do cliente antes de acessar sua conta. Esta etapa é importante. Verifique os detalhes do pedido e forneça atualizações de status. Processe solicitações de reembolso quando elegíveis. Esta etapa é importante. Nunca acesse informações da conta sem primeiro verificar a identidade do cliente.

39. Normalize entradas e saídas

Menos eficaz Recomendado Ao coletar o e-mail do cliente, repita-o exatamente como ele foi dito e, em seguida, use-o na ferramenta `lookupAccount`. #Normalização de caracteres1. Peça ao cliente seu e-mail em formato falado: “Posso obter o e-mail associado à sua conta?”2. Converta para o formato escrito: “john dot smith at company dot com” → “john. smith@company. com”3. Chame essa ferramenta com um e-mail escrito

💡 Dica profissional: ao escrever instruções para agentes, divida-as em pontos fáceis de entender e use espaços em branco (linhas em branco) para separar seções e grupos de instruções.

40. Forneça exemplos de formatação complexa, processos de várias etapas e casos extremos.

Menos eficaz Recomendado Quando um cliente fornecer um código de confirmação, certifique-se de formatá-lo corretamente antes de procurá-lo. Quando um cliente fornece um código de confirmação: 1. Ouça o formato falado (por exemplo, “A B C um dois três”) 2. Converta para o formato escrito (por exemplo, “ABC123”) 3. Passe para a ferramenta `lookupReservation` ## Exemplos O usuário diz: “Meu código é A... B... C... um... dois... três” Você formata: “ABC123” O usuário diz: “X Y Z quatro cinco seis sete oito”. Você formata: “XYZ45678”

⭐ Lembre-se: suas sugestões do ElevenLabs não precisam ser sempre complexas ou detalhadas. Às vezes, sugestões simples podem fazer o trabalho com a mesma eficiência. É hora de dar vida ao seu engenheiro de sugestões interior.

🎥 Assista a este vídeo para um curso rápido sobre engenharia de prompts, especialmente se você for iniciante!

💡 Dica profissional: crie modelos de prompts compartilhados em um gerenciador de documentos como o ClickUp Docs para seções comuns, como normalização de caracteres, tratamento de erros e proteções. Armazene-os em um repositório central e consulte-os entre agentes especializados para que sua equipe possa se basear em técnicas comprovadas.

Erros comuns a evitar com os prompts do ElevenLabs

Está obtendo resultados básicos, monótonos ou inconsistentes com o ElevenLabs?

Provavelmente porque você não sabe como fazer a pergunta certa para a IA.

E, com certeza, cometer um dos seguintes erros:

❌ Erro ✅ Solução Inserindo texto não revisado Escreva prompts em um estilo narrativo, semelhante à redação de roteiros, para orientar o tom e o ritmo de forma eficaz. Não testar várias variações Experimente diferentes modelos de IA e ajustes de voz para refinar suas respostas. Não use um modificador de voz para efeitos sonoros e pronúncias especiais. Use um modificador de voz para emular características sutis e idiossincráticas da voz quando precisar de uma voz mais emotiva e humana. Esperando resultados perfeitos na primeira tentativa Refine as tags, ajuste a pontuação, brinque com as dicas de prompt, crie seu próprio modelo de voz — basicamente, continue reiterando até pegar o jeito dessa ferramenta para o seu caso de uso. Tags que não correspondem ao caráter da sua voz e aos dados de treinamento Uma voz séria e profissional pode não responder bem a tags divertidas como [risos] ou [maliciosamente]. Certifique-se de que suas emoções e dicas de voz estejam alinhadas com o caráter da voz. Gerando fala de uma só vez Divida scripts longos em segmentos. Gere cada seção separadamente e sobreponha-as na pós-produção. Mantenha os níveis de estabilidade criativa quando desejar uma adesão próxima ao áudio de referência. Varie a escala de estabilidade entre Natural e Robusto para que o resultado final seja o mais próximo possível da gravação de voz original.

👀 Você sabia? Em um experimento da BBC, um jornalista usou com sucesso um clone sintetizado por IA de sua própria voz para contornar a verificação de segurança por voz de um banco. A surpreendente violação revelou como os sistemas de autenticação baseados em voz são vulneráveis à manipulação por IA.

Limitações do uso do ElevenLabs

O ElevenLabs torna as narrações de alta qualidade acessíveis e eficientes, mas a ferramenta não é perfeita nem suficiente de forma alguma. Veja onde as capacidades do ElevenLabs ficam aquém ⚠️

Curva de aprendizado íngreme : para dominar os recursos de voz, modalidades, controles intuitivos, técnicas de prompt e efeitos sonoros, é necessário fazer experiências, mergulhar fundo na documentação e ter adaptabilidade — não é exatamente uma ferramenta fácil para iniciantes.

Requer amostras de qualidade : você precisa de dados de áudio limpos e de alta qualidade em grande quantidade para treinar modelos de voz e agentes que forneçam os resultados desejados.

Limites de caracteres nos planos gratuitos : o plano gratuito oferece 10.000 créditos mensais, o que se traduz em aproximadamente 10 minutos de áudio gerado por mês.

Controle limitado sobre emoções sutis : a IA pode ter dificuldade com mudanças emocionais sutis ou performances complexas, especialmente quando você não pode fornecer uma gravação de referência ou amostra de voz que demonstre exatamente o que você está tentando alcançar.

Tempo de processamento para textos mais longos: a geração de conteúdo longo, como audiolivros ou narrações de uma hora, pode levar um tempo de processamento significativo, especialmente com modelos de alta qualidade.

Ferramenta autônoma sem gerenciamento de tarefas: raramente a produção é um trabalho para uma única pessoa, e a ferramenta não integra recursos de gerenciamento de tarefas ou trabalho, dificultando a colaboração, a atribuição de funções ou o acompanhamento do andamento do projeto.

📚 Leia mais: Principais ferramentas de IA para experimentar em cada caso de uso

Alternativas ao ElevenLabs para explorar

Confira estas alternativas ao ElevenLabs que compensam suas limitações ou oferecem recursos mais inclusivos para se adequar ao seu fluxo de trabalho:

1. ClickUp

A maioria das alternativas ao ElevenLabs se concentra exclusivamente na geração de voz ou na transcrição de áudio. Você ainda precisará de um local onde esses recursos de voz se transformem em tarefas, aprovações, versões de conteúdo e entrega real.

O ClickUp resolve essa lacuna.

É o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo que unifica gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo.

Embora o ClickUp não seja uma plataforma de geração de voz, você pode usá-lo para gerenciar fluxos de trabalho de produção de voz.

Vamos ver como o ClickUp oferece suporte às equipes de produção de voz e áudio 👇

Uma IA que entende o seu trabalho

O ClickUp Brain é o assistente de IA integrado que entende o contexto do seu trabalho. Ele opera dentro do seu espaço de trabalho ClickUp com acesso completo às suas tarefas, threads de comunicação e cronogramas de projetos.

O ClickUp Brain destaca os responsáveis pelas ações e o impacto temporal de cada gargalo.

Então, quando um produtor de podcast perguntar: “O que está bloqueando o fluxo de produção de áudio do episódio 12?”, o ClickUp Brain poderá analisar comentários de tarefas, subtarefas, status de entrega e dependências para descobrir se:

As gravações de voz estão aguardando aprovação.

Os roteiros precisam ser revisados.

A equipe de áudio não carregou efeitos sonoros.

Os clientes devem aprovar a mixagem final.

Não há necessidade de ficar procurando atualizações ou solicitando respostas aos colegas de equipe que já existem em seu espaço de trabalho.

Para fluxos de trabalho de produção de voz envolvendo escritores, narradores, editores e clientes, o ClickUp mantém todos alinhados sem o caos das idas e vindas.

👉 Salve estas sugestões: Resuma todos os comentários dos clientes da chamada de revisão de narração da semana passada.

Escreva um e-mail de acompanhamento para o cliente sobre o cronograma de produção do podcast que discutimos.

Crie uma documentação com diretrizes de voz da marca, descrevendo o tom, o estilo e os critérios de seleção de voz para nossos projetos de áudio.

Liste todos os projetos de narração de podcast em andamento e identifique quaisquer gargalos ou atrasos.

IA para transcrever e resumir reuniões e chamadas

O ClickUp AI Notetaker participa de suas reuniões e gera transcrições e resumos pesquisáveis para você.

Ele converte todas as conversas em trabalho prático com:

Notas de reuniões + Documentos : obtenha transcrições, gravações de vídeo e resumos armazenados em seus documentos privados do ClickUp.

Notas de reunião + Tarefas : transforme cada item de ação de suas chamadas em : transforme cada item de ação de suas chamadas em tarefas do ClickUp com responsáveis e prazos atribuídos.

Notas de reunião + Brain: faça perguntas ao ClickUp Brain e obtenha respostas contextuais extraídas de todas as suas notas de reunião.

📚 Leia mais: Os melhores detectores de voz com IA para identificar fala sintética

IA para conversão de voz em texto

O ClickUp Talk to Text permite que você dite ideias, notas e instruções dentro do seu Super App de IA para desktop (conhecido como ClickUp BrainGPT ) e converte a fala em texto escrito refinado instantaneamente.

Converta pensamentos falados em texto escrito com o ClickUp Talk to Text.

Com ele, você pode:

Crie seu vocabulário pessoal : preenchido automaticamente com as palavras, expressões, jargões específicos do trabalho, nomes de marcas e apelidos mais usados.

Traduza instantaneamente : fale em seu próprio idioma e digite fluentemente em mais de 50 outros idiomas.

Trabalhe sem usar as mãos : use o Talk to Text onde quer que seu cursor esteja — basta pressionar fn (ou configurar uma tecla personalizada) e falar em todo o ecossistema ClickUp e aplicativos conectados.

Menções e links sensíveis ao contexto: mencione colegas, tarefas ou documentos, e a IA conecta automaticamente as pessoas certas com os links corretos.

Com o Talk to Text, você pode realizar seu trabalho mais rapidamente, seja experimentando revisões de roteiro em qualquer lugar, compartilhando feedback rápido em comentários, marcando dubladores para alterações urgentes ou ditando e-mails para clientes sem precisar trocar de ferramenta.

Para produtores de áudio que lidam com vários projetos, isso significa menos digitação e mais tempo para realmente ouvir o trabalho.

Centralize os modelos de IA em um único espaço de trabalho controlado

Escolha um modelo de IA externo que atenda às suas necessidades.

No ClickUp Brain e no BrainGPT, você pode escolher entre modelos externos de IA que se adequam ao seu caso de uso.

Por exemplo:

Claude para briefings criativos detalhados, análise de roteiros ou elaboração de documentos de orientação de voz voltados para o cliente.

ChatGPT para refinar para refinar prompts de escrita , debater conceitos de vozes de personagens, gerar resumos de projetos ou divisões rápidas de tarefas.

Gemini para tarefas que exigem muita pesquisa, como análise competitiva de tendências de voz ou planejamento de conteúdo em vários idiomas.

⭐ Bônus: use a pesquisa de IA do ClickUp Enterprise para encontrar instantaneamente qualquer coisa em tarefas, documentos, comentários, anexos e ferramentas conectadas, como Google Drive ou Figma — assim, recursos de voz, feedback e aprovações estão sempre a um clique de distância.

2. Murf AI

via Murf AI

O Murf AI oferece uma plataforma robusta de conversão de texto em fala que transforma texto escrito em narração de áudio realista usando mais de 200 vozes de IA em mais de 20 idiomas, ideal para vídeos, audiolivros, podcasts e criação de conteúdo de e-learning. Seu estúdio intuitivo permite narrações perfeitas com edição de nível profissional.

Principais recursos do Murf AI

Mais de 200 vozes multilíngues: acesse vozes pré-construídas em mais de 20 idiomas com mais de 10 estilos de fala, como conversacional, meditativo ou promocional.

Clonagem de voz : envie amostras de voz específicas para gerar clones de voz personalizados que correspondam à sua marca ou personagem.

Personalização avançada : controle o tom, a velocidade, o timbre, as pausas e a ênfase para uma entrega vocal precisa.

Estúdio de dublagem com IA : traduza conteúdo de áudio e vídeo para mais de 40 idiomas, preservando a voz original do locutor.

Biblioteca de pronúncia : use fonética IPA ou grafias personalizadas para garantir uma pronúncia consistente para termos de marca e jargões técnicos.

Integrações de ferramentas: incorpore vozes Murf diretamente no Canva, Google Slides, PowerPoint, Adobe Captivate e Adobe Audition.

Limitações da Murf AI

O tempo de geração de voz é calculado por renderização de subbloco, o que pode consumir créditos rapidamente para edições iterativas.

Sem funcionalidade offline — requer processamento em nuvem para toda a geração de voz.

O uso comercial requer planos pagos com termos de licenciamento específicos.

Preços do Murf AI

Gratuito

Criador : US$ 19/mês

Negócios : US$ 66/mês

Empresa: Personalizado

Avaliações e comentários sobre o Murf AI

G2 : 4,7 (mais de 1100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Murf AI?

Ouça a opinião de um avaliador do G2:

É fácil de usar e possui uma interface amigável. É usado para converter texto ou qualquer outro tipo de conteúdo em fala. Podemos personalizar facilmente a voz através do tom, da fala e da pronúncia, e também podemos controlar a fala usando essa ferramenta. Podemos integrá-la com outras ferramentas usando a integração API. Ela oferece mais de 120 vozes, o que é uma quantidade bastante alta, e fornece tradução em mais de 20 idiomas. É fácil de implementar e muito útil para o suporte ao cliente.

É fácil de usar e possui uma interface amigável. É usado para converter texto ou qualquer outro tipo de conteúdo em fala. Podemos personalizar facilmente a voz através do tom, da fala e da pronúncia, e também podemos controlar a fala usando essa ferramenta. Podemos integrá-la com outras ferramentas usando a integração API. Ela oferece mais de 120 vozes, o que é uma quantidade bastante alta, e fornece tradução em mais de 20 idiomas. É fácil de implementar e muito útil para o suporte ao cliente.

3. Wispr Flow

via Wispr Flow

O Wispr Flow transcreve sua fala em tempo real (em mais de 100 idiomas) para apresentar um texto refinado em um formato estruturado. Ele funciona em qualquer aplicativo (onde você pode digitar), usando tecnologia avançada para fazer edições automáticas e refinamentos no tom.

A ferramenta se adapta ao seu vocabulário, criando um dicionário personalizado que captura termos e acrônimos específicos do setor. Você pode até mesmo criar substituições de texto personalizadas para frases usadas com frequência, para não precisar repetir explicações longas ou realizar tarefas repetitivas.

Principais recursos do Wispr Flow

Formatação inteligente : o Wispr Flow interpreta sua fala e aplica uma formatação sensível ao contexto para que o texto se adapte ao estilo da sua mensagem.

Notas de fluxo : dite notas (em qualquer dispositivo) e elas serão sincronizadas automaticamente em todos os seus dispositivos Wispr Flow.

Modo de comando : edite o texto gerado com comandos de voz, por exemplo, “Resuma isso para mim”.

Edições automáticas por IA : limpa automaticamente o texto ditado enquanto você fala, removendo palavras de preenchimento, corrigindo erros básicos e formatando a saída em frases completas.

Suporte multilíngue: suporta mais de 100 idiomas com detecção automática de idioma e troca no meio da frase.

Limitações do Wispr Flow

Alto uso de RAM (mais de 800 MB em modo inativo), tornando os sistemas mais antigos lentos.

O processamento exclusivamente na nuvem levanta questões de privacidade devido à falta de processamento no desktop.

Avaliações irregulares dos clientes, suporte inconsistente e sobrecarga de recursos para as empresas

Preços do Wispr Flow

Flow Basic: Gratuito

Flow Pro: US$ 15/mês

Equipes Flow: US$ 12/usuário/mês (3 ou mais licenças)

Flow Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Wispr Flow

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wispr Flow?

Ouça a opinião de um avaliador do G2:

É muito fácil de usar. Com dois comandos ou entradas rápidas, você pode começar a falar e transcrever. Além disso, ele remove palavras de preenchimento, entende você ou corrige o que você está dizendo. A implementação consistiu apenas em instalá-lo e nada mais. Eu o uso praticamente todos os dias. Na verdade, já estou há quatro semanas seguidas usando-o.

É muito fácil de usar. Com dois comandos ou entradas rápidas, você pode começar a falar e transcrever. Além disso, ele remove palavras de preenchimento, entende você ou corrige o que você está dizendo. A implementação consistiu apenas em instalá-lo e nada mais. Eu o uso praticamente todos os dias. Na verdade, já estou há quatro semanas seguidas usando-o.

Dê vida aos fluxos de trabalho de geração de voz artificial com o ClickUp

Os prompts bem definidos do ElevenLabs ajudam você a gerar conteúdo de voz de alta qualidade. Mas criar prompts, gerenciar revisões, coordenar com dubladores e entregar os recursos finais requer mais do que apenas bons resultados de IA. Você precisa de um sistema que mantenha a produção em andamento.

O ClickUp é o mais adequado para isso.

Ele centraliza seu trabalho, comunicação e gerenciamento de tarefas em uma única plataforma, oferecendo um espaço para organizar e otimizar seus projetos de produção de voz. Usando sua IA contextual nativa, você pode automatizar fluxos de trabalho manuais, obter suporte para tarefas criativas, reduzir a proliferação de IA e evitar o caos da alternância de contextos.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e centralize seus fluxos de trabalho de produção de voz em um só lugar.

Perguntas frequentes (FAQs)

Use tags de emoção e contexto narrativo para orientar a IA. Tags como [triste], [irritado] ou [feliz] indicam ao modelo exatamente qual emoção deve ser reproduzida. Você também pode incorporar emoções diretamente em sua narrativa.

Sim. Você pode controlar o tom de voz, o ritmo e as pausas usando prompts de design de voz, tags de áudio como [sussurros] ou [gritos], tags de pausa para pausas cronometradas e configurações globais como velocidade e estabilidade. Combine esses elementos para ajustar a entrega e criar uma fala natural que corresponda à sua visão.

Tão detalhadas ou matizadas quanto necessário. As sugestões podem variar de uma única linha a vários parágrafos, dependendo da complexidade do seu projeto. O segredo é a clareza: forneça contexto suficiente para que a IA compreenda o tom, a emoção e o estilo de entrega, sem sobrecarregá-la com informações desnecessárias.

Sim. O ElevenLabs suporta diálogos com vários locutores, permitindo que você atribua vozes diferentes a diferentes personagens ou locutores dentro do mesmo projeto. Isso é útil para criar podcasts, audiolivros ou conteúdo narrativo com vozes distintas para cada personagem.