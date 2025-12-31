As 10 melhores alternativas ao Zoho BugTracker para equipes de desenvolvimento modernas

As equipes de desenvolvimento precisam de mais do que um local para registrar bugs. À medida que os projetos crescem, a necessidade de recursos como regras de automação, colaboração em tempo real, relatórios e visibilidade se torna cada vez mais importante.

É por isso que vale a pena explorar alternativas ao Zoho BugTracker. Especialmente se sua equipe está crescendo, lidando com vários lançamentos ou adotando práticas de engenharia mais maduras.

Pesquisas sugerem que as equipes de desenvolvimento podem manter as taxas de falha de alterações entre 0% e 15%, uma faixa de estabilidade vinculada a lançamentos pequenos e frequentes e forte automação de testes.

Portanto, a alternativa certa não substitui apenas o local onde os bugs são registrados, mas fortalece todo o ciclo de desenvolvimento. Neste guia, apresentamos um resumo das melhores alternativas comprovadas ao Zoho BugTracker.

Você sabia? Analistas estimam que a IA pode aumentar a produtividade da engenharia de software em 20 a 45% quando integrada aos fluxos de trabalho diários, desde a geração de código até a análise da causa raiz.

Alternativas ao Zoho BugTracker em resumo

Antes de mergulharmos no assunto, aqui está uma comparação clara e lado a lado para que você possa analisar rapidamente os melhores casos de uso, principais recursos, preços e avaliações.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Fluxos de trabalho de teste unificados com modelos, automação e IA 100% contextual Tamanho da equipe: de pequenas startups a grandes empresas Modelos de rastreamento de bugs e problemas, automações para roteamento/SLAs, integrações Git para rastreabilidade de tarefas a commits, painéis para métricas de defeitos em tempo real Plano gratuito para sempre; planos personalizados para empresas Jira Grandes equipes ágeis que precisam de fluxos de trabalho profundos Tamanho da equipe: Pequenos grupos ágeis a grandes empresas com várias equipes quadros Scrum/Kanban, tipos/campos de problemas personalizados, regras de automação, links para GitHub/Bitbucket, relatórios de velocidade, burndown e tempo de ciclo. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 7,91/mês por usuário GitLab Rastreamento de problemas com foco no desenvolvimento com CI/CD integrado Tamanho da equipe: equipes de desenvolvimento de médio porte Fluxo de problemas→MRs, pipelines e ambientes de CI/CD, regras/aprovações de revisão de código, verificação de segurança, quadros e marcos Preços personalizados Wrike Admissão multifuncional e visibilidade das partes interessadas Tamanho da equipe: equipes de projeto pequenas (2 a 15 usuários) Formulários de solicitação, fluxos de trabalho/status personalizados, automações para atribuições/lembretes, painéis para carga de trabalho/bloqueadores, visualizações compartilháveis Gratuito; planos pagos a partir de US$ 10 por mês por usuário monday dev Planejamento visual e roteiros fáceis de entender para as partes interessadas Tamanho da equipe: equipes de produto e engenharia de médio porte quadros para backlog/sprints/lançamentos, formulários para uma entrada mais clara, automações para lembretes/prazos, integrações GitHub/Bitbucket, cronogramas e painéis. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês Problemas do GitHub Rastreamento leve dentro do seu repositório Tamanho da equipe: Grandes empresas e comunidades globais de código aberto Modelos/rótulos de problemas, quadros de projetos, vinculação de problemas a ramificações/PRs, automação do GitHub Actions, discussões de código embutidas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 4/mês por usuário BugHerd Controle de qualidade visual do site e feedback do cliente Tamanho da equipe: Freelancers e equipes de médio porte da web ou agências Anotações na página com capturas de tela, detalhes do navegador/SO capturados automaticamente, roteamento Kanban, widget fácil de usar, exportação/sincronização para rastreadores Planos pagos a partir de US$ 50/mês por usuário MantisBT Equipes de código aberto que desejam um rastreamento simples e confiável Tamanho da equipe: Pequenas equipes internas de desenvolvimento/QA que preferem rastreamento de bugs de código aberto e auto-hospedado Formulários de problemas simples, campos personalizados, permissões baseadas em funções, notificações/observadores por e-mail, ecossistema de plug-ins, controle auto-hospedado Gratuito Bugzilla Controle de código aberto comprovado em empresas Tamanho da equipe: equipes de engenharia de médio a grande porte Campos/componentes/sinalizadores personalizados, consultas poderosas e pesquisas salvas, permissões detalhadas, rastreamento de dependências/duplicações, exportação de dados Gratuito Resumo Equipes minimalistas que desejam um rastreador compatível com e-mail Tamanho da equipe: equipes internas pequenas e equipes técnicas de médio porte Recebimento por e-mail e formulário web, IDs claras e fluxos de trabalho simples, funções/prioridades, notificações de alterações, extensões Python, auto-hospedagem Gratuito

O que você deve procurar nas alternativas ao Zoho BugTracker?

A ferramenta Zoho BugTracker ideal deve facilitar a captura de problemas, manter o contexto próximo ao código e avançar no trabalho sem a necessidade de copiar e colar constantemente. Preços transparentes e segurança adequados à sua pilha são especialmente imprescindíveis.

Aqui está uma lista de verificação rápida que as equipes de desenvolvimento e controle de qualidade realmente usam ao escolher suas ferramentas de rastreamento de bugs. A alternativa ideal ao Zoho BugTracker deve fazer o seguinte:

Capture bugs de formulários, e-mails, APIs e extensões de navegador

Mapeie fluxos de trabalho para suas regras de negócios com campos personalizados, status e SLAs

Vincule problemas a PRs e implantações para obter rastreabilidade clara, desde o relatório até o lançamento

Automatize a triagem e o encaminhamento com regras que acionam atribuições e atualizações

Mantenha especificações, etapas de reprodução e evidências em um só lugar com documentos e anexos

Mostre a saúde do sprint com painéis para tendências de rendimento, prazo de entrega e gravidade

Ofereça SSO, funções granulares e trilhas de auditoria para proteger dados confidenciais

Ofereça níveis de preços transparentes que você pode prever sem suposições

Expanda de uma equipe para várias equipes sem retrabalho, plug-ins ou novas ferramentas

As melhores alternativas ao Zoho BugTracker

Aqui estão as melhores opções para uma triagem mais clara, links Git mais profundos e preços mais transparentes. Comparamos como cada ferramenta lida com a recepção, segurança e visibilidade para que sua equipe possa rastrear ações sem cliques extras.

1. ClickUp (ideal para fluxos de trabalho de teste unificados com modelos, automação e IA)

Acompanhe bugs, proprietários e SLAs em uma única visualização do ClickUp, para que as prioridades fiquem claras e as correções sejam enviadas mais rapidamente.

Com o Zoho BugTracker (ou qualquer rastreador básico), o trabalho costuma ficar disperso: o bug começa em um formulário da web, as etapas de reprodução ficam em um documento, os registros chegam por e-mail, os links de PR ficam no repositório e alguém rastreia as datas de vencimento em uma planilha separada. Isso é dispersão de trabalho e retarda todas as transferências.

Depois vem a proliferação da IA. Um bot redige notas, outro resume tópicos e um terceiro vive no chat. Nenhum deles conhece seus fluxos de status ou SLAs (Acordos de Nível de Serviço), então você acaba perdendo atualizações e tendo que redigitar muitas coisas.

A segurança também pode causar atritos. Um usuário envia um bug, é bloqueado por um serviço de segurança e vê um “Cloudflare Ray ID” ou contexto semelhante faltando na página. Se esse Ray ID nunca chegar ao seu rastreador, a equipe não terá contexto quando tentar reproduzir ou ajustar falsos positivos.

O ClickUp para equipes de software resolve esse problema reunindo todos os seus aplicativos, dados e fluxos de trabalho em um único espaço de trabalho.

Modelos personalizáveis, documentos, automações, integrações Git, painéis e ClickUp Brain ficam lado a lado, criando um fluxo de trabalho dentro de um único sistema para suas equipes de desenvolvimento. Você registra os cabeçalhos, IDs de solicitação, logs, IDs de usuário/sessão, dispositivo/navegador, versão de lançamento etc. na tarefa, anexa as evidências uma vez e observa o problema passar do relatório para o lançamento com menos cliques e responsabilidade mais clara.

👀 Curiosidade: equipes de engenharia de elite têm como meta uma taxa de falha de mudança de 0 a 15% e recuperação rápida — métricas DORA essenciais relacionadas a lançamentos estáveis e rápidos.

Padronize o recebimento de bugs com o modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp.

Obtenha um modelo gratuito Impulsione a colaboração multifuncional e entregue produtos melhores com o modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp.

Os relatórios de bugs geralmente chegam de todas as direções: um formulário bloqueado em seu site que mostra um Cloudflare Ray ID, um e-mail do suporte, uma planilha de controle de qualidade ou uma mensagem direta com etapas de reprodução pela metade.

O Modelo de Rastreamento de Bugs e Problemas do ClickUp oferece um único local para registrar e priorizar esses bugs, para que as equipes de suporte, engenharia e produto possam ver quem é o responsável e o que precisa ser enviado em seguida.

Aqui está uma rápida visão geral de como isso pode ajudar:

Centralize o recebimento em uma pasta pronta para uso com listas como Bugs relatados e Mestre de defeitos, para que cada nova questão siga o mesmo caminho, desde o relatório até a resolução

Capture detalhes importantes para cada bug (gravidade, componente, ambiente, etapas de reprodução e Cloudflare Ray ID, se um serviço de segurança bloqueou um formulário) usando campos personalizados e propriedades obrigatórias

Encaminhe o trabalho automaticamente com o ClickUp Automations , atribuindo responsáveis, definindo prazos e marcando páginas ou módulos importantes assim que um bug for registrado

Monitore tendências com visualizações e painéis flexíveis para que você possa ver quais páginas, versões ou componentes estão gerando mais bugs e ajustar o foco dos testes de acordo com isso.

💡 Dica profissional: combine o modelo de relatório de bug do ClickUp com o ClickUp Brain para reproduções mais claras. Obtenha um modelo gratuito Capture detalhes estruturados de bugs, como gravidade, ambiente e etapas de reprodução, em uma única tarefa para acelerar a triagem com o modelo de relatório de bugs do ClickUp. Depois de padronizar a entrada com o modelo de rastreamento de bugs e problemas, você pode usar o modelo de relatório de bugs do ClickUp para capturar detalhes de reprodução claros em uma única tarefa. Ele orienta os relatores sobre o comportamento esperado versus o real, o ambiente, as etapas, os registros e os anexos, e você pode manter os campos essenciais necessários com listas de verificação rápidas para navegadores e dispositivos.

A partir daí, deixe o ClickUp Brain cuidar do trabalho pesado.

Esboce etapas de reprodução, resuma as causas principais e automatize notas de lançamento com o ClickUp Brain.

Cole notas preliminares ou trechos do console na tarefa e peça ao ClickUp Brain para escrever rascunhos de relatórios de bugs ou transformar um comentário longo em uma tarefa de acompanhamento.

Se um relatório público foi bloqueado e inclui um Cloudflare Ray ID na página, você pode registrar esse ID na tarefa e usar o ClickUp Brain para obter tarefas ou documentos relacionados que mencionem o mesmo endpoint ou regras de negócios.

Automatize o roteamento e os SLAs com o ClickUp Automations

Encaminhe automaticamente bugs urgentes de infraestrutura para a Lista de Incidentes com as automações do ClickUp.

Depois que o relatório e as evidências chegarem ao ClickUp, deixe que o ClickUp Automations cuide da triagem. Você pode encaminhar novos bugs com base na gravidade, componente, ambiente ou fonte; atribuir proprietários automaticamente; definir prazos; e adicionar observadores para que as pessoas certas vejam o problema sem que ninguém precise ficar controlando o tráfego.

Crie regras de escalonamento que alertem os responsáveis quando os tickets se aproximarem ou violarem o SLA, notifiquem os líderes sobre problemas P0/P1 ou promovam automaticamente um bug de “Precisa de triagem” para “Em andamento” assim que os campos e anexos obrigatórios estiverem presentes. Quando um PR for aberto, mova o bug para Em revisão; quando ele for mesclado, mova-o para Pronto para lançamento.

Assista a este rápido tutorial para ver como o ClickUp Automations transforma gatilhos e condições em triagem automática, lembretes de SLA e alertas de lançamento:

💡 Dica profissional: configure os agentes de IA do ClickUp para monitorar suas listas de bugs e não precisar depender de verificações manuais. Esses agentes de IA podem reagir a gatilhos como “bug P0 criado”, “status ainda em andamento após duas horas” ou “PR mesclado” e, em seguida, atribuir automaticamente proprietários, alterar status ou publicar atualizações em comentários e bate-papos. Você pode começar com o padrão Engineer AI Agent e ajustá-lo para triagem, de modo que os acompanhamentos de rotina (solicitar logs, confirmar o ambiente e criar tarefas de acompanhamento) sejam executados em segundo plano, enquanto os humanos se concentram na depuração e nos lançamentos.

Rastreie códigos e lançamentos com as integrações Git do ClickUp (GitHub/Bitbucket)

Veja todas as atividades do GitHub relacionadas a uma tarefa diretamente no ClickUp

Feche o ciclo anexando o código diretamente ao trabalho. Com as integrações ClickUp Git para GitHub e Bitbucket, adicionar um ID de tarefa ClickUp a um branch, commit ou pull request exibe essa atividade diretamente na tarefa.

À medida que os engenheiros abrem PRs, o ClickUp pode mover automaticamente o bug para Em revisão; quando o PR é mesclado, ele pode mudar para Pronto para lançamento ou Lançado.

Você vê o bug, a correção e o status do envio em uma única tela, em vez de alternar entre o rastreador e o repositório.

Esse recurso também torna as auditorias menos dolorosas. Você pode ver quem alterou o quê, quando e por quê, além das verificações que foram aprovadas antes da implantação. Se um relatório público foi originalmente bloqueado por um serviço de segurança, o Cloudflare Ray ID e as notas associadas permanecem anexados à mesma tarefa, preservando a história desde o primeiro relatório até a resolução final.

A partir daí, o ClickUp Brain pode gerar notas de lançamento a partir das tarefas vinculadas, destacando os módulos afetados, as causas principais e as etapas de validação, para que as equipes possam evitar repetições e reaberturas.

💡 Dica profissional: use os cartões de IA do ClickUp para explicar os picos de defeitos rapidamente. Adicione cartões de IA aos seus painéis do ClickUp para que o ClickUp Brain possa resumir o que está acontecendo em seus dados de defeitos, em vez de você ter que analisar cada gráfico. Os cartões de IA podem explicar por que os bugs abertos aumentaram esta semana, quais módulos têm taxas de reabertura crescentes ou se há um pico no envio de formulários bloqueados com um Cloudflare Ray ID anexado. O cartão fica acima dos seus widgets e fornece uma breve descrição do que mudou e onde procurar em seguida. Isso pode ajudar sua equipe a converter métricas brutas de bugs em um briefing rápido para líderes e gerentes de controle de qualidade.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A configuração inicial dos painéis e automações leva tempo se sua equipe for nova na ferramenta

Listas grandes e visualizações pesadas podem carregar mais lentamente do que o esperado em dispositivos ou redes mais antigos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o ClickUp

Uma avaliação do G2 diz:

Esta plataforma é extremamente personalizável, permitindo-me lidar com tarefas, documentos, metas e bate-papos em um único espaço de trabalho. A variedade de visualizações — como lista, quadro, calendário e Gantt — adiciona flexibilidade para se adequar a qualquer fluxo de trabalho.

Esta plataforma é extremamente personalizável, permitindo-me lidar com tarefas, documentos, metas e bate-papos em um único espaço de trabalho. A variedade de visualizações — como lista, quadro, calendário e Gantt — adiciona flexibilidade para se adequar a qualquer fluxo de trabalho.

2. Jira (ideal para equipes ágeis grandes que precisam de fluxos de trabalho detalhados)

via Jira

Quando as equipes se expandem por serviços e fusos horários, os rastreadores simples começam a falhar. O Jira oferece às equipes de software fluxos de trabalho configuráveis, quadros Scrum e Kanban e links diretos para o código, para que o trabalho permaneça visível desde o backlog até o lançamento.

As equipes podem padronizar a entrada, mapear os status de acordo com o modo como realmente funcionam e automatizar as etapas rotineiras que retardam um sprint. Se o seu roteiro se baseia em épicos e o seu ritmo de entrega depende de quadros e regras de automação, o Jira se encaixa perfeitamente nesse modelo.

Você pode definir tipos de problemas personalizados, definir campos obrigatórios e orientar transferências com transições que correspondam às suas etapas de revisão.

As automações integradas reduzem as atualizações repetitivas e as integrações abrangem GitHub, Bitbucket e CI/CD, para que os engenheiros não precisem alternar entre ferramentas para rastrear a próxima ação.

Melhores recursos do Jira

Crie quadros Scrum ou Kanban que reflitam seu fluxo de trabalho real, desde o backlog até o concluído

Personalize tipos de problemas, campos e permissões para que as equipes sigam regras de negócios consistentes

Automatize ações rotineiras com regras que atribuem, transitam e notificam sobre alterações

Vincule problemas a repositórios e solicitações de pull para manter o contexto do código na tarefa

Planeje sprints e lançamentos e, em seguida, acompanhe a velocidade, o burndown e o tempo de ciclo em um só lugar

Limitações do Jira

O poder do fluxo de trabalho pode parecer complexo para equipes menores sem um administrador para ajustá-lo

A personalização pesada e os complementos aumentam o tempo de configuração e manutenção em comparação com as alternativas ao Jira

A densidade da interface do usuário e a navegação exigem tempo de integração para partes interessadas sem conhecimentos técnicos

Preços do Jira

Gratuito

Padrão: US$ 7,91/mês por usuário

Premium: US$ 14,54/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Jira

G2: 4,3/5 (mais de 6.000 avaliações) 4,3/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 15 mil avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Jira

Um revisor da Capterra disse:

Os painéis facilitam muito ver o que já foi feito e o que ainda precisa de atenção. Depois que você se acostuma, é muito gratificante mover os tickets pelo fluxo de trabalho

Os painéis facilitam muito ver o que já foi feito e o que ainda precisa de atenção. Depois que você se acostuma, é muito gratificante mover os tickets pelo fluxo de trabalho

📮ClickUp Insight: equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, completa com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna seu trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

3. GitLab (ideal para rastreamento de problemas com foco no desenvolvimento com CI/CD integrado)

via GitLab

Quando códigos e pipelines coexistem, as transferências ficam mais fáceis. O GitLab oferece painéis de planejamento, problemas, solicitações de mesclagem e varreduras de segurança em uma única plataforma.

Você pode planejar o trabalho, rastrear a correção e enviar a partir do mesmo lugar. Se você deseja uma ferramenta de rastreamento de bugs que funcione como um sistema completo, onde os engenheiros passam a maior parte do dia, o GitLab é uma ótima opção.

Você pode criar uma questão, abrir uma ramificação e vincular uma solicitação de mesclagem sem sair do projeto. As revisões permanecem próximas ao contexto. Os pipelines são executados a cada commit, para que as falhas nos testes sejam exibidas rapidamente e a próxima ação seja clara.

Melhores recursos do GitLab

Planeje sprints com épicos, marcos e quadros e, em seguida, acompanhe os problemas para mesclar solicitações

Execute CI/CD junto com seu repositório com pipelines e ambientes reutilizáveis

Adicione regras de revisão de código, aprovações e verificações obrigatórias para proteger a qualidade

Revele descobertas com testes de segurança integrados e varreduras de dependências

Automatize transferências com regras que acionam notificações, rótulos e atualizações de status

Limitações do GitLab

A profundidade do pacote completo pode parecer pesada se você precisar apenas de um rastreamento leve

A configuração administrativa para permissões, executores e modelos de pipeline leva tempo

Algumas análises avançadas exigem planos pagos e configuração cuidadosa

Preços do GitLab

Preços personalizados

Avaliações e comentários do GitLab

G2: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1000 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o GitLab

Um revisor do G2 disse:

O GitLab é uma plataforma DevOps completa que reúne tudo — desde hospedagem de código e pipelines de CI/CD até rastreamento de problemas e segurança — em um só lugar. A melhor parte é sua integração CI/CD perfeita, que torna a automação de compilações, testes e implantações incrivelmente fácil.

O GitLab é uma plataforma DevOps completa que reúne tudo — desde hospedagem de código e pipelines de CI/CD até rastreamento de problemas e segurança — em um só lugar. A melhor parte é sua integração CI/CD perfeita, que torna a automação de compilações, testes e implantações incrivelmente fácil.

4. Wrike (ideal para integração multifuncional e visibilidade das partes interessadas)

via Wrike

Quando os bugs são recebidos de vários lugares, formulários de clientes, execuções de controle de qualidade e notas de campo, as equipes precisam de um canal compartilhado para manter as prioridades claras.

O Wrike oferece formulários de solicitação, fluxos de trabalho personalizados e painéis robustos, para que as equipes possam se manter alinhadas sem intermináveis atualizações de status. Você pode encaminhar o trabalho por gravidade e proprietários de superfície e manter as partes interessadas não relacionadas à engenharia informadas e em sintonia. Se você alterna entre várias equipes e contribuições externas, o Wrike ajuda a controlar o ruído.

Os formulários do Wrike capturam os detalhes certos antecipadamente e iniciam a próxima ação automaticamente. Os campos personalizados se adaptam à forma como suas equipes trabalham, enquanto as automações mantêm as transferências em andamento. Por fim, os relatórios e painéis deixam claro o que está bloqueado e o que precisa ser revisado.

Melhores recursos do Wrike

Crie formulários de solicitação que encaminhem bugs e feedback para a equipe certa com campos obrigatórios

Use fluxos de trabalho e status personalizados para refletir suas etapas de revisão em todas as equipes

Automatize ações como atribuições, prazos e lembretes para reduzir atualizações manuais

Acompanhe o progresso com painéis que mostram a carga de trabalho, os bloqueadores e o tempo de ciclo

Inclua parceiros não técnicos com visualizações compartilháveis e acesso baseado em funções

Limitações do Wrike

O poder e a configuração do fluxo de trabalho podem parecer pesados sem um administrador para ajustá-los

Complementos e análises avançadas aumentam o tempo de configuração e o preço geral

A densidade da interface pode exigir um tempo de adaptação para usuários iniciantes

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 25/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Wrike

Um revisor do G2 disse:

Aprecio o Wrike porque nos permite personalizar nosso fluxo de trabalho e ajustá-lo ao longo do tempo para criar a plataforma ideal. Com o tempo, parece que fomos nós mesmos que o projetamos.

Aprecio o Wrike porque nos permite personalizar nosso fluxo de trabalho e ajustá-lo ao longo do tempo para criar a plataforma ideal. Com o tempo, parece que fomos nós mesmos que o projetamos.

5. monday dev (Ideal para planejamento visual e roadmaps fáceis de entender para as partes interessadas)

Quando o produto, o design e a engenharia precisam de uma visão compartilhada, o monday dev mantém o plano visual e simples. Você mapeia o trabalho em quadros, alterna as visualizações para cada público e mantém o status claro sem configurações complexas.

As partes interessadas veem o que está em andamento, o que está bloqueado e o que será lançado em seguida, sem precisar vasculhar as guias. Se você deseja uma camada visual clara sobre o seu fluxo de trabalho de desenvolvimento, o monday dev é uma opção fácil para equipes multifuncionais.

Onde isso ajuda mais é no alinhamento. As entradas são feitas por meio de formulários, as questões se movem entre colunas e os proprietários atualizam o status com um clique. As automações lidam com lembretes de rotina, para que as atualizações ocorram no prazo.

As integrações conectam-se ao GitHub ou Bitbucket para contexto de código, enquanto os painéis mostram o progresso e a carga de trabalho em um só lugar. É uma maneira mais tranquila de compartilhar o plano sem longos e-mails de status.

melhores recursos do monday dev

Crie quadros para backlog, sprints e lançamentos para que o status permaneça claro

Use formulários e campos obrigatórios para uma entrada mais clara e menos acompanhamentos

Automatize ações como atribuições, prazos e lembretes para reduzir as atualizações manuais

Integre com GitHub e Bitbucket para exibir links de PR e etapas de revisão

Compartilhe cronogramas e painéis com parceiros não técnicos para manter as expectativas claras

limitações do monday dev

A lógica avançada do fluxo de trabalho pode exigir tempo para ser modelada para equipes complexas

Análises de engenharia mais aprofundadas geralmente precisam de complementos ou ferramentas externas, ao contrário da maioria das alternativas populares ao monday.com.

Painéis pesados podem parecer mais lentos para usuários avançados que lidam com grandes volumes

Preços do monday dev

Gratuito

Básico: US$ 12/licença por mês

Padrão: US$ 14/usuário por mês

Pro: US$ 24/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o monday dev

G2: 4,7/5 (mais de 1000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o monday dev

Um revisor do G2 disse:

Antes de usar o Monday, usávamos uma visualização kanban e os projetos simplesmente não avançavam. Desde que mudamos para o Monday – primeiro a plataforma normal de gerenciamento de trabalho e depois o espaço de trabalho Dev –, a produtividade aumentou exponencialmente. A visualização em tempo real do andamento dos projetos facilita muito o planejamento de sprints.

Antes de usar o Monday, usávamos uma visualização kanban e os projetos simplesmente não avançavam. Desde que mudamos para o Monday – primeiro para a plataforma normal de gerenciamento de trabalho e depois para o espaço de trabalho Dev – a produtividade aumentou exponencialmente. A visualização em tempo real do andamento dos projetos facilita muito o planejamento de sprints.

6. GitHub Issues (ideal para rastreamento leve dentro do seu repositório)

via GitHub

Quando sua equipe já utiliza o GitHub, adicionar um rastreador separado pode parecer um trabalho extra. O GitHub Issues mantém o fluxo simples. Você registra um problema, vincula um branch, abre uma solicitação de pull e vê tudo em um só lugar.

Se você deseja um rastreamento rápido e priorizado ao repositório, sem uma configuração pesada, esta é a opção ideal. Problemas, projetos e PRs ficam lado a lado, então a próxima ação é óbvia. Etiquetas e modelos mantêm os relatórios consistentes.

O que ajuda especialmente as equipes são as funcionalidades de automação por meio de Ações, que lidam com tarefas repetitivas, desde a atribuição de proprietários até a publicação de notas de lançamento.

Melhores recursos do GitHub Issues

Use modelos e rótulos de problemas para que os relatórios cheguem com os detalhes corretos

Acompanhe o trabalho nos painéis de projetos com campos personalizados e visualizações salvas

Vincule problemas a ramificações e solicitações de pull para obter rastreabilidade clara

Automatize etapas rotineiras com o GitHub Actions para reduzir atualizações manuais

Mencione colegas de equipe e discuta em linha para que as decisões acompanhem o código

Limitações do GitHub Issues

Relatórios e painéis mais leves do que rastreadores com recursos completos

Fluxos de trabalho complexos podem precisar de aplicativos de terceiros ou ações personalizadas

A admissão entre equipes e os SLAs exigem modelagem extra ou ferramentas externas

Preços do GitHub Issues

Gratuito

Equipe: US$ 4/mês por usuário

Empresa: US$ 21/mês por usuário

Avaliações e comentários do GitHub Issues

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 6.000 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o GitHub Issues

Um revisor do G2 disse:

O GitHub oferece uma experiência amigável com uma interface intuitiva que torna o controle de versão e a colaboração simples, mesmo para iniciantes. Seu conjunto abrangente de recursos cobre tudo, desde solicitações de pull e revisões de código até integrações CI/CD e quadros de projetos, atendendo a quase todas as necessidades que um desenvolvedor pode ter.

O GitHub oferece uma experiência amigável com uma interface intuitiva que torna o controle de versão e a colaboração simples, mesmo para iniciantes. Seu conjunto abrangente de recursos cobre tudo, desde solicitações de pull e revisões de código até integrações CI/CD e quadros de projetos, atendendo a quase todas as necessidades que um desenvolvedor pode ter.

7. BugHerd (ideal para controle de qualidade visual de sites e feedback de clientes)

via BugHerd

Quando o controle de qualidade é feito em páginas ativas, palavras por si só não são suficientes. O BugHerd permite que testadores e clientes fixem comentários diretamente no site, de modo que cada nota inclua uma captura de tela, dados do navegador e a localização exata. Você captura o que precisa ser corrigido sem longas trocas de e-mails ou suposições.

Se sua equipe trabalha em estreita colaboração com partes interessadas não técnicas, a ferramenta mantém o feedback claro e rápido.

Onde ele mais ajuda é na garantia de qualidade da web e na aprovação do cliente. Os testadores clicam em um widget, destacam um elemento e enviam um bug com contexto. Cada item é atribuído a um quadro Kanban com os detalhes de reprodução que você normalmente rastrearia em vários aplicativos.

Se o envio de um formulário for bloqueado por um serviço de segurança, você ainda poderá registrar o relatório e marcar a página para que os engenheiros saibam por onde começar. O resultado é menos pings e transferências mais claras.

Melhores recursos do BugHerd

Capture anotações na página com capturas de tela automáticas e detalhes do ambiente

Encaminhe itens para o proprietário certo com quadros, status e datas de vencimento

Colete feedback de clientes e editores de conteúdo sem pedir que eles aprendam a usar uma nova ferramenta

Mantenha as discussões em um único tópico por pin para que as ações permaneçam visíveis para todos

Exporte ou sincronize problemas para o seu rastreador quando forem necessários fluxos de trabalho mais profundos

Limitações do BugHerd

Criado inicialmente para feedback de sites, portanto, fluxos de trabalho de engenharia mais complexos podem exigir outro rastreador

Os relatórios e controles de SLA são mais leves do que as ferramentas centradas no desenvolvimento

Equipes grandes podem precisar de um design cuidadoso do fluxo de trabalho para evitar a desorganização do quadro

Preços do BugHerd

Padrão: US$ 50/mês por usuário

Studio: US$ 80/mês por usuário

Premium: US$ 150/mês por usuário

Personalizado: Preços personalizados

Avaliações e comentários do BugHerd

G2: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o BugHerd

Um revisor do G2 disse:

O BugHerd torna a coleta de feedback do site incrivelmente fácil e organizada. O sistema de pinos visuais é intuitivo — você pode marcar problemas diretamente na página sem precisar de longas explicações ou capturas de tela em e-mails.

O BugHerd torna a coleta de feedback do site incrivelmente fácil e organizada. O sistema de pinos visuais é intuitivo — você pode marcar problemas diretamente na página sem precisar de longas explicações ou capturas de tela em e-mails.

8. MantisBT (ideal para equipes de código aberto que desejam um rastreamento de bugs simples e confiável)

via MantisBT

Quando você deseja um rastreador leve sem assinatura, o MantisBT mantém as coisas simples. É open source, fácil de hospedar e flexível o suficiente para modelar fluxos de trabalho básicos sem uma configuração demorada.

As equipes registram bugs e avançam no trabalho com responsabilidades claras e campos relacionados às tarefas, com navegação simples.

Onde ele se destaca é na previsibilidade. Campos e categorias personalizados mantêm a organização. Notificações por e-mail tornam a responsabilidade clara. As permissões de função são diretas, permitindo que equipes pequenas adicionem estrutura sem precisar aprender um novo manual.

Você não terá painéis chamativos prontos para uso, mas terá um local estável para rastrear problemas e enviar correções no prazo.

Melhores recursos do MantisBT

Formulários de problemas simples com categorias, gravidade e campos personalizados para um registro claro

Permissões baseadas em funções e fluxos de trabalho fáceis de entender

Notificações por e-mail que mantêm os responsáveis e observadores informados

Plug-ins para ampliar as funções principais quando você precisar de mais do que o básico

Controle auto-hospedado para que você decida o desempenho, a segurança e o momento da atualização

Limitações do MantisBT

A interface do usuário parece desatualizada em comparação com os rastreadores de desenvolvimento modernos

Relatórios integrados limitados e painéis visuais

As integrações exigem plug-ins ou trabalho personalizado para se adequarem a plataformas maiores

Preços do MantisBT

Gratuito

Avaliações e comentários do MantisBT

G2: 4/5 (mais de 80 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o MantisBT

Um usuário do G2 observa:

O Mantis suporta todos os tipos de upload de documentos, o que permite que os desenvolvedores ou a equipe de controle de qualidade verifiquem e identifiquem rapidamente qualquer defeito relatado. A função de notificação por e-mail do Mantis é útil e facilita as coisas. O Mantis é gratuito e de código aberto. Usando o Mantis, posso rastrear todas as etapas do ciclo de testes de software.

O Mantis suporta todos os tipos de upload de documentos, o que permite que os desenvolvedores ou a equipe de controle de qualidade verifiquem e identifiquem rapidamente qualquer defeito relatado. A função de notificação por e-mail do Mantis é útil e facilita as coisas. O Mantis é gratuito e de código aberto. Usando o Mantis, posso rastrear todas as etapas do ciclo de testes de software.

9. Bugzilla (ideal para controle de código aberto comprovado em empresas)

via Bugzilla

Quando você precisa de um rastreador estável com um longo histórico e permissões restritas, o Bugzilla pode ajudar sua equipe com sua navegação fácil. Ele oferece campos estruturados, pesquisas salvas e consultas poderosas que tornam grandes backlogs gerenciáveis.

Equipes que valorizam a auditabilidade podem modelar revisões e propriedade de componentes sem acumular extras com o Bugzilla.

Você pode aplicar campos obrigatórios, ajustar fluxos de trabalho personalizados e controlar o acesso por produto, componente ou função. A pesquisa avançada e os relatórios destacam problemas críticos em diferentes módulos e níveis de gravidade, permitindo que os líderes identifiquem tendências antecipadamente.

Melhores recursos do Bugzilla

Defina campos personalizados, componentes e sinalizadores para se adequar ao seu fluxo de trabalho

Use pesquisas salvas e uma sintaxe de consulta poderosa para encontrar exatamente o que precisa de atenção

Controle o acesso com permissões e funções detalhadas em todos os produtos e componentes

Acompanhe dependências e duplicatas para manter o fluxo de trabalho sem confusão

Exporte dados para uma análise mais aprofundada ou conecte-se a outras ferramentas, conforme necessário

Limitações do Bugzilla

A interface parece desatualizada e pode exigir treinamento para novos membros da equipe

Os painéis nativos e as análises visuais são limitados sem complementos

As integrações geralmente exigem configuração personalizada ou utilitários externos

Preços do Bugzilla

Gratuito

Avaliações e comentários do Bugzilla

G2: 3,9/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários estão dizendo sobre o Bugzilla

Um usuário do G2 disse

A sugestão que ele dá para garantir que o bug não seja duplicado ao ser registrado é excelente quando comparada a outras ferramentas de gerenciamento de defeitos disponíveis no mercado.

A sugestão que ele dá para garantir que o bug não seja duplicado ao ser registrado é excelente quando comparada a outras ferramentas de gerenciamento de defeitos disponíveis no mercado.

10. Roundup (ideal para equipes minimalistas que desejam um rastreador compatível com e-mail)

via Roundup

Quando você precisa apenas de um local simples para arquivar, atribuir e seguir em frente, o Roundup mantém tudo organizado. É um rastreador leve e de código aberto com fluxos de trabalho por e-mail e formulários simples, para que equipes pequenas possam registrar bugs e encaminhar proprietários, mantendo as tarefas críticas em andamento.

Os problemas chegam por e-mail ou formulário, recebem um ID claro e seguem um caminho direto até a conclusão. Você pode adicionar campos personalizados, definir regras básicas de negócios e acionar notificações para que nada fique parado. Os administradores mantêm o controle sobre permissões e listas sem uma longa curva de aprendizado.

Resumo dos melhores recursos

Registre problemas a partir de e-mails ou formulários da web com campos diretos e threads organizados

Configure funções, prioridades e categorias para que as ações sejam claras para os proprietários

Acionar notificações sobre alterações para manter revisores e partes interessadas informados

Expanda com Python e plug-ins simples quando precisar de um pequeno passo extra

Hospede você mesmo para ter controle sobre atualizações, backups e postura de segurança

Limitações do Roundup

Painéis e análises mínimos em comparação com plataformas maiores

As integrações geralmente exigem scripts leves ou cola externa

A interface do usuário parece básica em comparação com ferramentas modernas baseadas em painéis

Preços do Roundup

Gratuito

Avaliações e comentários do Roundup

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários estão dizendo sobre o Roundup

Uma avaliação sobre o Roundup diz:

Adorei isso, pois há algum tempo queria criar um site para resumos da Amazon e isso me deu confiança para finalmente começar, pois torna tudo muuuuito fácil. No entanto, tenho muitas tarefas para fazer, então preciso definir um lembrete mensal para publicar esses resumos.

Adorei isso, pois há algum tempo queria criar um site para resumos da Amazon e isso me deu confiança para finalmente começar, pois torna tudo muuuuito fácil. No entanto, tenho muitas tarefas para fazer, então preciso definir um lembrete mensal para publicar esses resumos.

👀 Curiosidade: o trabalhador médio recebe cerca de 117 e-mails por dia — a maioria lida em menos de um minuto —, e é por isso que fluxos de trabalho compatíveis com e-mail (como o Roundup) podem manter as correções em andamento sem ferramentas adicionais.

1. Sentry

O Sentry ajuda você a detectar erros em tempo real e ver exatamente onde eles ocorrem no código. Rastreamentos de pilha, breadcrumbs e integridade da versão mostram o caminho para a falha, para que você possa reproduzir rapidamente sem precisar vasculhar os logs. As equipes agrupam problemas, definem alertas e rastreiam regressões após o envio de uma correção.

2. Postman

O Postman simplifica os testes e a colaboração de API. As coleções mantêm as solicitações organizadas, os ambientes armazenam chaves e URLs, e os monitores detectam falhas antes que os usuários percebam. Você pode anexar exemplos de payloads aos relatórios de bugs e compartilhar uma solicitação pré-construída que reproduz o problema em segundos.

3. BrowserStack

O BrowserStack permite testar aplicativos da web em dispositivos e navegadores reais na nuvem. Reproduza problemas visuais e de compatibilidade rapidamente, capture capturas de tela ou vídeos e anexe-os ao seu item de rastreamento. Esse recurso reduz as suposições quando um bug aparece apenas em pares específicos de sistema operacional e navegador.

4. TestRail

O TestRail organiza casos de teste, execuções e resultados em um só lugar. Vincule um caso com falha ao defeito em seu rastreador e mantenha uma trilha de auditoria limpa para lançamentos. Os painéis mostram cobertura, taxas de aprovação e bloqueadores para que os líderes possam decidir o que será lançado agora e o que pode esperar.

Experimente o ClickUp para um fluxo de trabalho de desenvolvimento tranquilo

Mudar de rastreador de bugs pode parecer arriscado. Mas também é sua melhor chance de eliminar ruídos e dar a cada bug um caminho claro, desde o relatório até o lançamento.

Ignore o recurso, Bingo. Concentre-se em como uma ferramenta se alinha às suas regras de negócios, como ela lida com a segurança e se mantém o contexto quando um relatório público é bloqueado e exibe um Cloudflare Ray ID. Se o seu sistema puder capturar esse ID, manter o rastro e ajudá-lo a resolver falsos positivos sem retardar a correção, você estará em excelente forma.

Você verá diferentes pontos fortes entre as opções, algumas voltadas para o desenvolvimento, outras visuais e outras deliciosamente minimalistas. Escolha aquela que reduz o tempo de correção e o número de cliques, não aquela com a lista de verificação mais longa.

É aí que o ClickUp se encaixa. Ele traz o registro de bugs, documentos, links Git e painéis ao lado do trabalho, para que as movimentações e atualizações de triagem permaneçam visíveis. ✨

Para centralizar o recebimento de bugs, documentos, links Git e painéis em um só lugar, inscreva-se no ClickUp e ofereça à sua equipe um caminho mais tranquilo e rápido, desde o relatório até o lançamento.

Perguntas frequentes (FAQ)

Se você deseja um ponto de partida gratuito com espaço para crescer, o plano Free Forever do ClickUp é uma ótima opção. Você pode padronizar a entrada com modelos, manter as etapas de reprodução no Docs e encaminhar o trabalho com o ClickUp Automations sem pagar para começar. Para necessidades de código aberto, o Bugzilla e o MantisBT são boas opções, mas você trocará conveniência por configuração. Se preferir uma ferramenta hospedada que seja facilmente escalável, comece com o ClickUp e adicione recursos avançados conforme necessário.

Sim, mas espere algumas etapas. Exporte problemas do Zoho BugTracker, mapeie campos para o novo sistema e teste primeiro um pequeno lote. O ClickUp oferece suporte a importações CSV, campos personalizados e modelos, para que você possa preservar status, proprietários, datas e metadados essenciais. Mantenha a exportação original à mão para trilhas de auditoria e use uma lista temporária no ClickUp para validar antes de fazer a mudança.

O ClickUp se conecta a ambos por meio das integrações Git do ClickUp. Inclua o ID da tarefa em seu branch ou commit e você verá os commits e pull requests diretamente na tarefa. As automações podem mover itens para Em revisão na abertura do PR e Pronto para lançamento na fusão. O GitLab e o GitHub Issues também se integram perfeitamente ao código, mas o ClickUp mantém seu planejamento, documentos e relatórios no mesmo lugar para que os colegas de equipe que não são desenvolvedores fiquem por dentro de tudo.

Se você é pequeno e se move rapidamente, mantenha as coisas simples. O ClickUp oferece modelos de problemas, documentos, quadros e automações em um único espaço de trabalho, para que você não precise alternar entre ferramentas. O GitHub Issues ou o Roundup funcionam para fluxos mínimos, mas você precisará adicionar recursos extras para entrada, documentos e painéis. Comece com o plano gratuito para sempre do ClickUp e ative os recursos avançados somente quando precisar deles.

O ClickUp inclui ambos. O ClickUp Brain redige etapas de reprodução e resumos a partir do contexto da tarefa, enquanto o ClickUp Automations atribui proprietários, define SLAs e altera status em eventos como mesclagens de PR. O Jira e o monday dev oferecem automações robustas baseadas em regras; o GitLab adiciona fluxos de trabalho compatíveis com CI. Se você deseja IA e regras em um só lugar, o ClickUp oferece ambos sem guias extras.