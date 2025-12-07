Modelos gratuitos de listas de fotos para planejar cada sessão fotográfica

Hoje, 21% dos profissionais de marketing afirmam que utilizam conteúdo visual para aumentar o tempo de permanência como uma estratégia de SEO de ponta. As imagens são o que atrai as pessoas e as mantém por perto. Mas um bom conteúdo requer cuidado e planejamento.

É aí que um modelo de lista de fotos ajuda. Ele fornece um plano focado para que você possa capturar todas as fotos necessárias de maneira organizada. Com ele, você pode confirmar o número da cena, o número da foto, o tipo de foto, qualquer equipamento especial e o tempo de filmagem.

Neste artigo, apresentaremos as principais opções de modelos de lista de fotos para que você possa criar sua própria lista com confiança.

🔎 Você sabia? A “regra dos terços” vem da pintura do século XVIII, e não da fotografia? A expressão surgiu pela primeira vez em 1797, quando o pintor inglês John Thomas Smith escreveu sobre dividir as composições em terços para equilibrar a luz e a escuridão nas pinturas, muito antes da invenção das câmeras. A fotografia adotou posteriormente essa ideia como um guia rápido de composição, e agora é uma das sobreposições de “grade” mais comuns que você vê em aplicativos de câmera.

Modelos de lista de fotos em resumo

Aqui está uma tabela resumida de todos os modelos de lista de fotos do ClickUp e outros modelos deste blog:

O que são modelos de lista de fotos?

Os modelos de lista de fotos são listas de verificação pré-elaboradas que descrevem as fotos específicas que um fotógrafo planeja capturar durante uma sessão. Eles fornecem um layout estruturado de categorias de fotos, ângulos necessários, poses, composições e imagens solicitadas pelo cliente.

Isso garante que todos os detalhes sejam documentados e que nenhuma foto ou ângulo seja perdido durante uma sessão. Mantém sua equipe em sintonia desde a preparação até o encerramento, o que é vital em um dia agitado de filmagem.

Aqui estão algumas coisas a serem observadas:

Ajuda a programar o tempo de filmagem e de preparação para que os membros da equipe saibam onde estar e quando.

Suporta várias câmeras e vários ângulos sem perder o controle de nenhuma filmagem individual.

Torna-se um registro de filmagem dinâmico que você pode revisar na pós-produção para confirmar se todas as filmagens foram concluídas.

Promove clareza sobre iluminação, localização e equipamentos especiais, reduzindo alterações de última hora e momentos perdidos.

O que torna um modelo de lista de fotos bom?

Um bom modelo de lista de fotos transforma essa intenção em escolhas claras que você pode colocar em prática. Ele deve ser simples de usar, fácil de analisar e criado para manter todos alinhados, desde a ideia inicial até a entrega final.

✅ Alinha cada foto individualmente com o objetivo, a mensagem e o público do cliente, para que o plano sirva a uma história, e não apenas a uma lista de verificação.

✅ Inclui referências visuais e dicas de estilo, como notas sobre o clima, as cores e a composição, para que a equipe possa combinar a aparência e a sensação à primeira vista.

✅ Captura diretrizes práticas, como direitos de uso, autorizações de modelos, necessidades de acesso e permissões, locais de backup e notas de contingência para condições climáticas ou atrasos.

Os 11 melhores modelos de lista de fotos

Você não tira uma fotografia, você a cria.

Ansel Adams capturou muito bem o espírito da fotografia com sua citação. Mas, quando você planeja uma sessão fotográfica, o trabalho raramente fica em um só lugar. Modelos de lista de fotos em uma planilha, uma folha de chamadas em PDF, referências em um quadro de inspiração, feedback em bate-papos e talvez uma ferramenta de IA separada para notas ou legendas.

Essa fragmentação é um clássico exemplo de dispersão do trabalho, em que tarefas, arquivos e atualizações ficam espalhados por aplicativos desconectados, custando tempo e energia.

O ClickUp existe para facilitar isso. É o primeiro espaço de trabalho convergente com IA, onde todas as suas tarefas, fotos, agendas e documentos ficam em um único lugar.

Você pode até mesmo contar com a IA do ClickUp, o ClickUp Brain, para resumir notas ou refinar uma lista de fotos no contexto, com pleno conhecimento de seus projetos e arquivos 🧠.

Aqui estão 11 modelos de lista de fotos que se integram ao espaço de trabalho convergente de IA. Você pode começar com uma estrutura que se adapte ao seu estilo e, em seguida, adicionar recursos do ClickUp para manter suas sessões fotográficas funcionando perfeitamente.

1. Modelo de plano estratégico para fotógrafos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Coordene uma sessão fotográfica de vários dias com múltiplos ângulos e equipamentos usando o modelo de plano estratégico para fotógrafos do ClickUp.

O modelo de plano estratégico para fotógrafos do ClickUp oferece um centro único para as metas, campanhas e calendário de sessões fotográficas do seu estúdio. Isso facilita a criação de um modelo de lista de fotos realista para cada campanha, pois os cronogramas e os resultados esperados já estão no mesmo espaço de trabalho.

Você pode personalizar tarefas e campos personalizados para incluir número da cena, número da foto, tipo de foto, ângulos da câmera, tamanho da foto, tempo de foto e qualquer equipamento especial. Visualizações como Lista, Gantt, Linha do tempo, Carga de trabalho e Metas mostram como as sequências de fotos se acumulam entre locais e equipes.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Conecte as metas do estúdio, as campanhas de filmagem e as listas detalhadas de filmagem em um único espaço ClickUp.

Agrupe as sessões por cliente, local ou data para ver quais projetos competem pela mesma equipe ou equipamento.

Use as visualizações Gantt e Linha do tempo para mapear o tempo de configuração, o tempo de filmagem e as datas de entrega para todas as filmagens planejadas.

Acompanhe a carga de trabalho para que fotógrafos, assistentes e editores tenham agendas equilibradas em torno dos principais dias de filmagem.

✨ Ideal para: Estúdios que desejam planejar metas de negócios e listas detalhadas de fotos no mesmo espaço de trabalho do ClickUp.

💡 Dica profissional: Transforme suas ideias dispersas em uma lista de fotos organizada com o ClickUp Brain. Coloque suas anotações, e-mails de clientes ou comentários do moodboard no ClickUp Docs ou ClickUp Tasks e peça ao ClickUp Brain para “transformar isso em uma lista de fotos estruturada com campos de número da cena, número da foto, tipo de foto e localização”. Transforme notas longas e complexas em listas de verificação e resumos fáceis de entender com o ClickUp Brain. O ClickUp Brain também pode resumir longas discussões e sugerir os próximos passos para que você sempre tenha uma lista útil e fácil de seguir. Como ele funciona em suas tarefas, documentos e quadros brancos, você pode continuar refinando a mesma lista de fotos à medida que recebe feedback, em vez de começar tudo de novo.

🔎 Você sabia? A hora dourada não é apenas um termo romântico. Trata-se literalmente da distância que a luz percorre. Quando o sol está baixo, a luz atravessa uma porção maior da atmosfera, o que a difunde e aquece as cores, criando sombras mais suaves e destaques delicados, ideais para fotografia de retratos e paisagens. É por isso que muitos fotógrafos planejam suas listas de fotos especificamente para os horários do início da manhã e do final da tarde.

2. Modelo de quadro branco para briefing criativo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Prepare facilmente uma sessão de fotos e vídeos onde sinais de som, taxa de quadros e tipo de foto aparecem ao lado das imagens com o modelo de quadro branco ClickUp Creative Brief.

O modelo de quadro branco ClickUp Creative Brief ajuda você a reunir suas metas e referências antes de começar a fotografar. Insira imagens de humor, referências de cores, tipografia e exemplos de quadros para que todos concordem com o visual antes de criar um modelo de lista de fotos.

Depois que o conceito estiver definido, você pode converter notas adesivas ou formas em tarefas e adicionar campos para número da cena, número da foto, tipo de foto, tamanho da foto, movimento da câmera e ângulos da câmera.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Reúna referências visuais e notas escritas para cada foto individual em um quadro branco compartilhado.

Transforme itens do quadro em tarefas com responsáveis claros, prazos e campos detalhados para as fotos com apenas alguns cliques.

Use as visualizações Lista e Linha do tempo para agrupar fotos específicas por cena, local ou hora do dia.

Mantenha o feedback do cliente, as aprovações e os quadros revisados diretamente vinculados às fotos afetadas.

✨ Ideal para: diretores criativos, equipes de marca, fotógrafos e produtores que desejam um briefing compartilhado que flua de maneira clara.

3. Modelo de lista de verificação de projeto do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Capture todas as fotos com confiança com a ajuda do modelo de lista de verificação de projeto do ClickUp.

As filmagens fracassam quando os fundamentos são negligenciados: as baterias não estão carregadas ou ninguém se lembra de quem está cuidando dos discos de backup. Uma lista de verificação simples pode evitar isso, mas somente se estiver disponível onde sua equipe já trabalha. O modelo de lista de verificação de projeto do ClickUp transforma a preparação da sua filmagem em uma lista de verificação simples que você pode consultar.

Em vez de tarefas dispersas em notas e e-mails, você obtém tarefas ordenadas para a pré-produção, o dia da filmagem e a pós-produção, com responsáveis e datas claras. As visualizações Lista, Gantt, Calendário e Carga de trabalho ajudam você a ver quando várias equipes, locais ou entregas se sobrepõem, permitindo que você as reorganize antes do dia da filmagem.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Divida seu próximo projeto em etapas de pré-produção, dia da filmagem e pós-produção, que você pode marcar à medida que forem concluídas.

Anexe briefings, mapas de localização e folhas de chamada diretamente às tarefas para que ninguém precise procurar arquivos.

Agrupe os itens da lista de verificação por local, configuração de iluminação ou equipe para reduzir as reinicializações entre diferentes ângulos.

Use as visualizações Gantt e Calendário para confirmar se há tempo suficiente para cada bloco de filmagem planejado.

✨ Ideal para: Fotógrafos e produtores que desejam uma lista de verificação passo a passo que também funcione como uma lista de fotos rastreável.

🎥 Está com dificuldade para concluir todas as suas tarefas? Confira este vídeo explicativo rápido da ClickUp:

4. Modelo de planejamento de eventos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Navegue pelas zonas com blocos de tempo de filmagem claros e notas de referência com o modelo de planejamento de eventos do ClickUp.

Os eventos ao vivo acontecem rapidamente e raramente seguem o roteiro ideal, o que faz com que seja fácil perder momentos importantes se a logística e as listas de fotos estiverem em lugares diferentes. O modelo de planejamento de eventos do ClickUp vincula fornecedores, cronogramas e locais ao trabalho fotográfico, para que sua lista de fotos fique no mesmo plano que organiza o evento.

Você pode criar tarefas para cada segmento do evento e adicionar campos personalizados ou subtarefas para sequências de filmagem individuais, incluindo número da cena, número da filmagem, tipo de filmagem e posições da câmera. Além disso, as visualizações Lista, Quadro, Calendário e Linha do tempo ajudam você a ver quando os membros da equipe se movem entre os espaços e quanto tempo de preparação há entre as principais deixas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje cerimônias, discursos, apresentações e transições com cronogramas claros e responsáveis definidos.

Anexe plantas baixas, mapas de assentos e planos de iluminação para que o planejamento das filmagens reflita o espaço real.

Coordene vários ângulos e várias câmeras em diferentes salas sem sobrepor as reservas da equipe.

Use as visualizações Calendário e Linha do tempo para visualizar quando as principais filmagens acontecem e onde as equipes devem estar.

✨ Ideal para: Organizadores de eventos, líderes de fotografia e equipes de marca que desejam que a logística e as listas de fotos sejam gerenciadas a partir de uma fonte comum.

📮ClickUp Insight: Os profissionais do conhecimento enviam em média 25 mensagens por dia, procurando informações e contexto. Isso indica uma quantidade considerável de tempo perdido rolando a tela, pesquisando e decifrando conversas fragmentadas em e-mails e chats. 😱 Se ao menos você tivesse uma plataforma inteligente que conectasse tarefas, projetos, chats e e-mails (além de IA!) em um só lugar. Mas você tem com o ClickUp!

5. Modelo de lista do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Coordene o som, a taxa de quadros e as transferências de edição usando o modelo de lista do ClickUp.

A maioria das sessões fotográficas começa com um fluxo de ideias: locais que você gosta e requisitos essenciais do cliente que você anota em diferentes arquivos. O modelo de lista do ClickUp ajuda você a transformar essas ideias em um modelo de lista de fotos claro, onde cada foto individual se torna uma tarefa rastreável.

Você pode alternar entre as visualizações Lista, Quadro, Gantt e Calendário para ver as mesmas informações como uma programação, um quadro Kanban ou uma lista de verificação simples. Em seguida, você pode adicionar comentários para notas no set e marcar as tarefas como concluídas à medida que captura cada quadro, deixando um registro de filmagem organizado que você pode consultar na pós-produção.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Capture todas as fotos que você deseja em uma única lista com campos e status consistentes.

Filtre por local, assunto ou hora do dia para se concentrar no próximo bloco de trabalho.

Agrupe tomadas de vários ângulos em uma única cena, para não perder o controle quando a configuração mudar.

Compartilhe a lista com clientes ou equipe para que todos fiquem em sintonia sobre o que está coberto.

✨ Ideal para: Fotógrafos, coordenadores de estúdio e equipes criativas que desejam um modelo de lista de fotos simples que possam personalizar para qualquer projeto.

💡 Dica profissional: use o ClickUp Brain MAX para capturar fotos com sua voz. No set, raramente você tem tempo para digitar todos os detalhes enquanto a cena está mudando. Com o Talk To Text do ClickUp Brain MAX, você pode tocar no microfone no aplicativo ClickUp para desktop, descrever a foto em voz alta (“Cena 4, foto 7, close-up do produto em fundo preto, 85 mm, f/2, ângulo principal”) e deixar o ClickUp Brain MAX converter isso em tarefas ou itens da lista de verificação com os campos corretos. Seu reconhecimento de voz de alta precisão foi projetado para lidar com fala natural e palavras de preenchimento, para que você gaste menos tempo com tarefas manuais e repetitivas.

🔎 Você sabia? A primeira fotografia que sobreviveu levou horas para ser exposta. A obra View from the Window at Le Gras (c. 1826–1827), de Joseph Nicéphore Niépce, é amplamente considerada a fotografia mais antiga que sobreviveu, feita pela exposição de uma placa revestida de betume por muitas horas em uma câmera obscura em sua propriedade na França.

6. Modelo de planejador de calendário ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um modelo de lista de fotos por projeto e coloque os itens principais no calendário usando o modelo de planejador de calendário do ClickUp.

Se você planejar suas sessões de fotos uma de cada vez, é fácil se sobrecarregar sem perceber como a edição e novas solicitações se acumulam no calendário. O modelo de planejador de calendário do ClickUp permite que você veja as sessões de fotos e as listas de fotos relacionadas organizadas por semanas e meses, para que você possa se comprometer com horários que realmente pode cumprir.

Você pode criar tarefas para cada sessão e anexar a lista detalhada de fotos, depois usar campos para o tempo de filmagem, horário de chamada e tempo de configuração para planejar blocos realistas. As visualizações Resumo, Linha do tempo e Planejador mensal facilitam a identificação de dias com excesso de reservas, intervalos longos ou sessões consecutivas que precisam de um intervalo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje filmagens, sessões de edição e entregas em um calendário compartilhado que toda a sua equipe pode ver.

Adicione detalhes baseados no tempo, como horário de chamada, tempo de configuração e tempo de filmagem, para que os dias não se confundam.

Anexe listas de fotos, folhas de chamada e notas de localização diretamente aos eventos do calendário.

Use as visualizações Linha do tempo e Resumo para equilibrar o trabalho ao longo das semanas, em vez de tentar fazer tudo em um único fim de semana.

✨ Ideal para: Produtores, líderes de fotografia e gerentes de estúdio que desejam manter seus cronogramas e listas de fotos sincronizados.

7. Modelo Kanban do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha as tarefas em andamento para que a equipe possa se concentrar na imagem por meio do modelo Kanban do ClickUp.

O modelo Kanban do ClickUp ajuda você a acompanhar uma filmagem como cartões que passam por etapas como pré-produção, filmagem, edição e entrega.

Cada cartão pode representar uma cena, local ou entrega com sua própria minilista de fotos dentro da descrição da tarefa ou lista de verificação. Isso oferece uma maneira visual de gerenciar seu modelo de lista de fotos, especialmente quando você executa vários projetos ao mesmo tempo.

Você pode adicionar campos personalizados para número da cena, intervalo de filmagem, localização e equipe e, em seguida, arrastar os cartões pelas colunas à medida que as filmagens específicas são capturadas e aprovadas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize o trabalho em colunas simples, como Planejamento, Filmagem, Edição e Entrega.

Anexe listas detalhadas de fotos, imagens de referência e folhas de chamada a cada cartão.

Agrupe os cartões por cliente, produção ou dia para que você possa ver o progresso rapidamente.

Limite o trabalho em andamento para impedir que a equipe se espalhe por muitas cenas ao mesmo tempo.

✨ Ideal para: Planejadores visuais que preferem uma visualização em quadro para gerenciar filmagens e listas de filmagem relacionadas.

🎥 A IA não é apenas para especialistas em tecnologia — ela é sua nova assistente pessoal. Neste vídeo, vou mostrar exatamente como uso a IA para cuidar de tarefas repetitivas, debater novas ideias e manter os projetos em dia. Você verá exemplos reais do uso da IA para agendamento, pesquisa, gerenciamento de projetos e reutilização de conteúdo. No final, você saberá: ✅ 5 tarefas que você pode delegar imediatamente à IA ✅ As melhores ferramentas de assistente pessoal com IA para profissionais ocupados ✅ Como configurar um fluxo de trabalho simples para que a IA funcione em segundo plano

8. Modelo de lista de fotos de casamento do Word da TemplateLAB

via TemplateLAB

Os dias de casamento são repletos de emoção e pequenos momentos mágicos. Mas o ritmo deixa muito pouco espaço para pensar no que você pode estar esquecendo.

O Modelo de Lista de Fotos de Casamento do Word da TemplateLAB oferece um layout estruturado e imprimível para que você possa passar o dia com uma lista clara de todas as fotos que prometeu capturar. Como ele está no Word, é fácil personalizar as colunas, adicionar nomes de familiares e imprimir cópias para cada fotógrafo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje todo o dia do casamento em uma tabela simples que você pode editar e imprimir.

Documente detalhes técnicos como tamanho da imagem, ângulos da câmera e movimento da câmera para cada imagem individual.

Agrupe as fotos por cena ou local para que as equipes possam se deslocar com eficiência entre os espaços.

Mantenha um registro escrito que você possa examinar rapidamente durante a pós-produção para verificar a cobertura.

✨ Ideal para: Fotógrafos e coordenadores de casamento que desejam um modelo clássico de lista de fotos para impressão que funcione mesmo quando o Wi-Fi não é confiável.

9. Modelo de lista de fotos em planilha e Word da Vimeo

via Vimeo

Lembre-se da luta no corredor em Oldboy, que se desenrola em um único suspiro, sem cortes para se esconder? O modelo de planilha e lista de fotos do Vimeo oferece esse tipo de estrutura para planejar suas filmagens ou sessões fotográficas com mais detalhes.

A versão em planilha inclui colunas para elementos como número da cena, número da foto, descrição, localização, tipo de foto e muito mais, de modo que cada linha representa uma foto individual completa. Se você preferir usar papel no set, pode exportar ou imprimir o mesmo layout como uma lista de verificação simples em Word ou PDF.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Use colunas prontas para número da cena, tipo de foto, movimento da câmera e equipamento, em vez de criar uma planilha do zero.

Reordene as filmagens por local, hora do dia ou ator para criar um cronograma eficiente.

Alterne entre formatos de planilha e imprimíveis, dependendo da preferência da sua equipe de trabalho.

Mantenha notas detalhadas sobre som, taxa de quadros ou equipamentos especiais ao lado de cada foto.

✨ Ideal para: Cineastas, equipes comerciais e fotógrafos que precisam de um modelo de lista de fotos flexível que funcione tanto em laptops quanto em papel.

10. Modelo de lista de fotos por Template.net

Se você já reconstruiu a mesma lista de fotos do zero para clientes semelhantes, sabe quanto tempo essa repetição pode consumir. O Modelo de Lista de Fotos da Template.net oferece uma estrutura editável para que você possa inserir suas cenas e notas sem precisar reinventar o layout todas as vezes.

Você pode ajustar títulos, adicionar linhas e renomear campos para que o layout corresponda ao seu estilo de trabalho, independentemente do tipo de filmagem. Como é personalizável, você pode adicionar colunas para número da cena, número da filmagem, tamanho da filmagem, tipo de filmagem, localização, assunto e quaisquer notas adicionais necessárias.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Comece com um modelo de lista de fotos pronto que você pode adaptar com apenas alguns cliques.

Adicione ou remova colunas para se adequar à sua maneira de pensar sobre cenas, locais e assuntos.

Duplique o arquivo para cada cliente para que seus detalhes e solicitações específicos fiquem em um só lugar.

Exporte ou imprima versões para uso no set, mantendo um registro digital para uso posterior.

✨ Ideal para: Fotógrafos e estúdios que desejam um documento de lista de fotos personalizável e pronto para o cliente, sem precisar criá-lo eles mesmos.

11. Modelo de lista de fotos para sessão fotográfica da Milanote

via Milanote

O modelo de lista de fotos da Milanote oferece um quadro visual onde referências e tarefas ficam lado a lado. Você pode arrastar imagens, esboços e amostras de cores para o quadro e, em seguida, adicionar cartões de texto para locais e fotos específicas.

É como planejar em uma parede de estúdio, mas tudo é digital e fácil de compartilhar com sua equipe ou cliente. Você pode usar colunas ou grupos no quadro para organizar o modelo de lista de fotos por local, roupa ou hora do dia e adicionar caixas de seleção para que cada foto individual possa ser marcada à medida que você a captura.

Comentários e links para compartilhamento facilitam para os membros da equipe adicionarem detalhes como dicas de iluminação ou ideias alternativas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Combine inspiração visual e detalhes escritos das fotos em um quadro flexível.

Agrupe as fotos por cena, sala ou roupa para ver o fluxo do dia rapidamente.

Adicione listas de verificação a cada cartão para acompanhar vários ângulos ou variações de uma foto.

Compartilhe o quadro com clientes ou colaboradores para aprovações rápidas antes do dia da filmagem.

✨ Ideal para: Planejadores visuais que desejam uma lista de fotos colaborativa no estilo quadro, que também funciona como um quadro de inspiração e uma lista de verificação.

Planeje a sessão perfeita com o ClickUp

Se você leu até aqui, já conhece o poder silencioso de um plano bem-sucedido que contém exemplos de listas de fotos, uma lista final de fotos, um processo detalhado de pré-produção e detalhes da configuração da sua câmera.

Quando você tem todos os detalhes em mãos, pode configurar suas fotos específicas, independentemente da complexidade.

Veja por que o ClickUp é o vencedor. 💯

Tudo fica em um só lugar, então seu modelo de lista de fotos fica ao lado do calendário, quadros brancos, briefings e tarefas.

Você pode mapear um storyboard, inserir imagens de referência, designar responsáveis e acompanhar um registro de filmagens. Se isso parece ser o tipo de tranquilidade que você deseja para o seu próximo projeto, inscreva-se agora mesmo no ClickUp!