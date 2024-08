10 melhores softwares de edição de fotos em 2024 (avaliações e preços)

Até mesmo os fotógrafos, designers gráficos e influenciadores de mídia social mais talentosos do mundo precisam de ajuda para ajustar suas fotos até que fiquem (perdoe o trocadilho) perfeitas.

Embora a iluminação e os ângulos certamente sejam importantes, o software de edição de fotos ainda é essencial para obter a aparência certa. ✨

De aprimoramentos sutis a transformações drásticas, as ferramentas de edição de fotos certas dão aos profissionais e amadores o poder de transformar suas fotos com apenas alguns cliques.

Mas qual software de edição de fotos vale seu tempo e dinheiro? 💸

Mostraremos como identificar um software de edição de fotos profissional de alta qualidade e compartilharemos as 10 melhores ferramentas de edição de fotos do ano - além de um concorrente bônus para organizar e gerenciar seus projetos visuais.

O que você deve procurar emFerramentas de edição de fotos?

É claro que o aplicativo de edição de fotos nativo do seu smartphone pode ser bom para selfies do Instagram, mas você precisa de algo que tenha mais impacto. 🥊

Se você estiver procurando por outros programas de edição de fotos, procure por esses recursos:

Recursos de edição : Que tipos de ajustes você faz em suas imagens? Recursos como remoção de fundo, correção de cores, redimensionamento e manipulação de imagens são essenciais. As soluções avançadas podem oferecer edição de fotos HDR, correção de lentes e edição baseada em camadas, portanto, saiba quanto poder você deseja antes de comprar

: Que tipos de ajustes você faz em suas imagens? Recursos como remoção de fundo, correção de cores, redimensionamento e manipulação de imagens são essenciais. As soluções avançadas podem oferecer edição de fotos HDR, correção de lentes e edição baseada em camadas, portanto, saiba quanto poder você deseja antes de comprar Interface amigável ao usuário : Isso é essencial, especialmente para iniciantes. Procure um software intuitivo com funcionalidades de arrastar e soltar e acesso fácil via aplicativo móvel

: Isso é essencial, especialmente para iniciantes. Procure um software intuitivo com funcionalidades de arrastar e soltar e acesso fácil via aplicativo móvel Compatibilidade: Alguns dos melhores softwares de edição de fotos do mundo são apenas para Android ou iOS, não para ambos. Antes de fazer a assinatura, verifique se a ferramenta funciona com seu sistema operacional de desktop e com seu dispositivo móvel

Alguns dos melhores softwares de edição de fotos do mundo são apenas para Android ou iOS, não para ambos. Antes de fazer a assinatura, verifique se a ferramenta funciona com seu sistema operacional de desktop e com seu dispositivo móvel Suporte a vários formatos: As ferramentas de edição de fotos de nível profissional podem lidar com vários formatos de arquivo, incluindo arquivos JPG, PNG e RAW

As ferramentas de edição de fotos de nível profissional podem lidar com vários formatos de arquivo, incluindo arquivos JPG, PNG e RAW Automação: Procure recursos com tecnologia de IA que simplifiquem tarefas complexas, como remoção de objetos e substituição do céu. As predefinições de um clique e os ajustes automatizados também economizam muito tempo

Os 10 Melhores softwares de edição de fotos para usar em 2024

Os editores visuais mudam o tempo todo, mas há alguns vencedores claros no mercado. Confira esta lista para encontrar os melhores aplicativos de edição de fotos para suas necessidades. 🏆

1. Adobe Photoshop

via Adobe Não há nome mais conhecido na edição de imagens digitais do que o Adobe Photoshop. Esse poderoso aplicativo de edição de fotos não só vem com ferramentas avançadas que os profissionais da fotografia já conhecem e adoram, mas a versão atual do Photoshop também inclui IA generativa, fusão de imagens e transformações com um clique. 🖱️

Melhores recursos do Photoshop

Adicionar novo conteúdo às fotos com IA generativa

Ferramentas de retoque, como o pincel de cura de manchas, para eliminar imperfeições

Crie fotos compostas colocando duas ou mais imagens umas sobre as outras

Precisa de um fundo melhor? Use as predefinições de substituição de céu para editar ainda mais as imagens

Limitações do Photoshop

Muitos usuários dizem que o software tem tantos recursos que é difícil sentir que algum dia você realmente dominará a ferramenta

Outros dizem que os tamanhos de armazenamento de arquivos necessários são limitantes, embora você possa corrigir isso assinando o plano do Photoshop baseado em nuvem (mas não há versão gratuita)

Preços do Photoshop

Fotografia (1 TB): US$ 19,99/mês

US$ 19,99/mês Photoshop: US$ 22,99/mês

US$ 22,99/mês creative Cloud Todos os aplicativos: uS$ 59,99/mês

Classificações e análises do PhotoShop

G2: 4,6/5 (mais de 12.800 avaliações)

4,6/5 (mais de 12.800 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Adobe Lightroom

via Adobe O Lightroom é outro poderoso software de edição de imagens da Adobe que os criadores visuais usam para ajustar e organizar suas imagens. Se você precisar ajustar filtros, iluminação e exposição em massa, o Adobe Lightroom é a melhor opção. É um ótimo parceiro para o Photoshop: faça grandes alterações no Photoshop e, em seguida, transfira seu trabalho para o Lightroom para fazer a edição em camadas e obter fotos profissionais perfeitas. 🖼️

Lightroom melhores recursos

Use as ferramentas de recuperação do Lightroom para remover imperfeições ou temas indesejados

Experimente as predefinições com tecnologia de IA para edição em lote ou para aprimorar ainda mais suas habilidades de edição de fotos

As ferramentas de máscara facilitam a edição de determinadas partes de suas fotos

Se você quiser algo mais personalizado, o Lightroom permite que você carregue seus próprios filtros

Organize rapidamente suas imagens usando o armazenamento em nuvem para um fluxo de trabalho mais simplificado

Lightroom limitações

Algumas pessoas dizem que o Lightroom pode apresentar bugs

O Photoshop é preferível para manipulação pesada de imagens

Lightroom preço

Fotografia (20 GB): US$ 9,99/mês

US$ 9,99/mês Lightroom (1TB): US$ 9,99/mês

US$ 9,99/mês Fotografia (1 TB): US$ 19,99/mês

Lightroom avaliações e críticas

G2: 4,6/5 (mais de 3.100 avaliações)

4,6/5 (mais de 3.100 avaliações) Capterra: 4,8/5 (260+ avaliações)

3. GIMP

via GIMP O GIMP é, sem dúvida, o melhor software gratuito de edição de fotos do mercado. Esse editor de imagens de código aberto funciona no Linux, macOS e Windows. Como ele é de código aberto, você pode ajustar o código-fonte e as configurações como quiser.

GIMP melhores recursos

Você sabe programar? Use C, C++, Python e outras linguagens para personalizar o GIMP

Personalize rapidamente o GIMP para exibir somente as ferramentas que você mais usa ⚒️

Aprimore fotos com o modo corretivo, distorção de perspectiva e muito mais

Use a ferramenta de clone para remover objetos indesejados ou retocar pequenas imperfeições com a ferramenta de recuperação

GIMP limitações

Vários usuários dizem que a interface do GIMP é um pouco ultrapassada

Outros usuários dizem que a ferramenta de seleção, a ferramenta de corte e as camadas são difíceis de usar

GIMP preço

Grátis

GIMP avaliações e críticas

G2: 4,3/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,3/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,4/5 (3.400+ avaliações)

4. Capture One

via Capture One O Capture One é uma ferramenta de edição de fotos projetada para profissionais ocupados. Ele não só tem um conjunto completo de recursos de edição de fotos e IA, como também gerencia fluxos de trabalho de fotografia. Compartilhe imagens e obtenha feedback da sua equipe, aplique edições automaticamente e muito mais nessa plataforma intuitiva. ✅

Capture One melhores recursos

Passe para o modo Live para instantaneamente colaborar com sua equipe * Use as predefinições de estilo para editar fotos rapidamente

Precisa editar um grande número de fotos? Use o Speed Edit para fazer edições em lote com apenas alguns toques no teclado

O Capture One vem com o Auto Dust Removal para remover manchas de poeira nas fotos

Capture One limitações

Os fotógrafos profissionais dizem que o software não suporta empilhamento HDR ou plug-ins

O Capture One tem opções limitadas de exportação de arquivos

Capture One preço

Capture One Pro desktop: US$ 14,92/mês, cobrado anualmente

US$ 14,92/mês, cobrado anualmente Pacote Tudo em Um: US$ 21,58/mês, cobrado anualmente

US$ 21,58/mês, cobrado anualmente Licença perpétua do Capture One Pro: US$ 299

Capture One avaliações e críticas

G2: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4,6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

5. Canva

via CanvaCanva é o software de edição de imagens de arrastar e soltar favorito de todos. Quer você esteja no escritório ou em trânsito, os modelos gráficos pré-criados do Canva economizam muito tempo. Ele é incrivelmente intuitivo e funciona muito bem para pessoas sem experiência em design gráfico. 🙌

Canva melhores recursos

Quem precisa do Midjourney? Use o Canva AI para gerar imagens com instruções escritas

Transforme fotos rapidamente com o Magic Edit AI

Colabore com sua equipe em documentos, apresentações, vídeos e muito mais do Canva

Acesse modelos para gráficos, uma enorme biblioteca de fotos e um repositório de imagens vetoriais

Canva limitações

Não é capaz de lidar com edição avançada de fotos como o Photoshop

Vários usuários gostariam que o Canva oferecesse modelos mais personalizáveis

Canva preço

Canva Gratuito

Canva Pro: $14,99/mês por usuário

$14,99/mês por usuário Canva Para equipes: US$ 29,99/mês para as primeiras cinco pessoas

Canva avaliações e críticas

G2: 4,7/5 (mais de 4.400 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 11.500 avaliações)

6. Skylum Luminar Neo

via Skylum O Luminar Neo é uma ferramenta de edição de fotos com tecnologia de IA que facilita a remoção de objetos de fotos, a expansão de fotos, a alteração do céu ou até mesmo a troca de temas de fotos. Mas não se preocupe: a plataforma também lhe dá muito poder para recolorir, filtrar e ajustar manualmente suas fotos. 💡

Luminar Neo melhores recursos

Use o Relight AI para adicionar iluminação profissional às suas fotos

Obtenha o plug-in Luminar Neo e adicione seuRecursos de IA ao Photoshop

Crie uma aparência consistente em todas as fotos com as predefinições multiformes do Luminar Neo

Essa ferramenta é compatível com JPEG, PNG, TIFF e outros tipos de arquivos

Luminar Neo limitações

Alguns usuários dizem que os recursos de IA são imprevisíveis

Outros dizem que a plataforma apresenta atrasos

Luminar Neo preço

Um mês: US$ 14,95/mês

US$ 14,95/mês 12 meses: US$ 9,92/mês, cobrados anualmente

US$ 9,92/mês, cobrados anualmente 24 meses: $7,46/mês, cobrado a cada dois anos

Luminar Neo classificações e análises

G2: 4,2/5 (mais de 70 avaliações)

4,2/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 5 avaliações)

7. DxO PhotoLab

via DxO O DxO apresenta o PhotoLab como um software completo de edição de fotos de arquivos RAW para fotógrafos profissionais. Pode ser demais para os postadores de Instagram do dia a dia, mas se você quiser um poder de fogo fotográfico sério, este é o lugar certo. 📸

Melhores recursos do PhotoLab

Melhore a nitidez das fotos com a redução de ruído

O DxO Smart Lighting ajusta rapidamente as sombras e os realces

Use a ferramenta ReTouch para remover distrações e imperfeições com um movimento do pulso

Crie máscaras inteligentes - sem camadas - com o U Point™

Limitações do PhotoLab

Alguns usuários dizem que a interface do usuário é pesada

Outros dizem que estão desapontados com a falta de personalização

Preços do PhotoLab

$229

Classificações e resenhas do PhotoLab

G2: N/A

N/A Capterra: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

8. Jornada intermediária

via Viagem intermediáriaMeio do caminho causou grande impacto no mundo do design gráfico, aproveitando as ferramentas com tecnologia de IA, como o ChatGPT. Essa ferramenta de IA gera imagens incrivelmente detalhadas com prompts de texto que você fornece a um chatbot de IA. Use a ferramenta para criar novos recursos visuais do zero ou carregue suas próprias fotos para edição de IA. 🤖

Melhores recursos do meio da jornada

Estilize imagens com estéticas predefinidas, como "caos" e "estranho"

Experimente ferramentas avançadas de solicitação, como permutações, remasterizações e sementes

Use o comando de vídeo para converter sua grade de imagens em um clipe de filme curto

Altere as proporções, os tamanhos e outros aspectos da imagem com apenas alguns comandos de texto

Limitações no meio da jornada

As ferramentas de IA ocasionalmente geram artefatos estranhos, como dedos ou olhos extras, portanto, verifique seu trabalho com cuidado 👀

Você só pode usar o Midjourney se entrar no servidor Discord do chatbot

Preços do Midjourney

Plano básico: US$ 10/mês

US$ 10/mês Plano Standard: US$ 30/mês

US$ 30/mês Plano Pro: $60/mês

$60/mês Plano Mega: $120/mês

Classificações e avaliações do Midjourney

G2: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

4,4/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: N/A

9. Foto de afinidade

via Foto de afinidade Você trabalha em vários dispositivos e sistemas operacionais? Se sim, o Affinity Photo pode ser o software de edição de fotos compatível dos seus sonhos. Esse é o único software de edição de fotos com todos os recursos que está disponível para macOS, Windows e iPad. Projetado para profissionais, o Affinity Photo vem com ferramentas de fluxo de trabalho integradas para apoiar a colaboração em design .

Affinity Photo melhores recursos

Retoque a pele com ferramentas como Remoção de manchas, Queimadura, Remendo e Clone

Fotografe em RAW e realce todos os detalhes no Affinity Photo

Escolha em uma biblioteca de predefinições de pincel ou carregue suas próprias predefinições

O Affinity Photo suporta composições complexas e grandes com vários efeitos e camadas

Affinity Photo limitações

O Affinity Photo não oferece suporte ao processamento RAW em lote

Alguns usuários dizem que o suporte ao cliente é um pouco deficiente

Affinity Photo preço

MacOS : US$ 69,99

US$ 69,99 Windows : $69.99

$69.99 iPad : US$ 18,49

Affinity Photo avaliações e críticas

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

4,5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 80 avaliações)

10. Cyberlink PhotoDirector 365

via Cyberlink O PhotoDirector 365 da Cyberlink é outra ferramenta de edição com tecnologia de IA. É mais fácil de usar do que soluções como o Photoshop, permitindo que você aprimore fotos com um único clique, graças à IA.

Melhores recursos do PhotoDirector 365

O PhotoDirector 365 retoca automaticamente retratos e corpos

Use oGerador de arte de IA para criar imagens e gráficos personalizados

Crie configurações divertidas com o AI Scene Generator

Limpe suas fotos com a ferramenta de redução de ruído

Limitações do PhotoDirector 365

A licença vitalícia está disponível somente no Windows

Alguns usuários dizem que a importação e a exportação são um pouco lentas

Preços do PhotoDirector 365

Licença vitalícia para o PhotoDirector 2024 Ultra: US$ 99,99

US$ 99,99 Licença vitalícia para o PowerDirector 2024 Ultimate e PhotoDirector 2024: US$ 169,99

US$ 169,99 PhotoDirector 365: US$ 3,75/mês, cobrado anualmente

US$ 3,75/mês, cobrado anualmente Direction Suite 365: US$ 8,33/mês, cobrado anualmente

Classificações e resenhas do PhotoDirector 365

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,4/5 (5+ avaliações)

Outras ferramentas de design

As ferramentas de edição de imagens desta lista certamente farão com que suas fotos se destaquem, mas elas não podem cuidar de tudo.

As equipes profissionais precisam de ajuda para gerenciar o processo real de criação, otimização e compartilhamento de imagens. Se você já tentou trabalhar com uma equipe de criação, sabe como é difícil fazer com que todos estejam na mesma página com tantas partes móveis.

Felizmente, ferramentas como o ClickUp reúnem todos em um mesmo espaço, trazendo gerenciamento de projetos ferramentas de IA e muito mais em uma única plataforma. 🌻

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

Pegue sua ferramenta de edição de fotos favorita e venha para o ClickUp para gerenciar todos os seus projetos de fotografia e imagem. As equipes de design adoram usar o ClickUp para gerenciar o processo de design simplificar as cargas de trabalho e acelerar a colaboração e as aprovações.

Crie um Espaço de trabalho do ClickUp para exibir todos os projetos, tarefas, responsáveis e datas de vencimento em um só lugar. Alterne entre as visualizações List, Calendar, Timeline e outras para visualizar rapidamente a capacidade e as datas de vencimento da sua equipe. 🎯 ClickUp AI também economiza muito tempo para equipes de design e fotógrafos. Basta informar à ferramenta de IA sua função e o que você deseja fazer, e ela cuidará de tudo a partir daí. Confie na IA do ClickUp para escrever e-mails, editar textos, resumir notas e revisar textos. 📝

Melhores recursos do ClickUp

Visualize rapidamentecapacidade da equipe em várias visualizações

Compartilhe maquetes, ideias e feedbacks viaQuadros brancos ClickUp em tempo real

Precisa de uma mãozinha? Deixe a IA do ClickUp fazer o trabalho pesado para você

Reúna solicitações de design e organize as prioridades da sua equipe em uma interface simples de arrastar e soltar

Limitações do ClickUp

O ClickUp tem muitos recursos, portanto, pode haver uma curva de aprendizado para iniciantes

Há uma avaliação gratuita disponível, mas, depois disso, o ClickUp AI só está disponível em planos pagos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.900 avaliações)

Gerenciamento de projetos visuais sem a curva de aprendizado

Se você é fotógrafo, designer gráfico ou aspirante a astro das mídias sociais, até mesmo as ferramentas básicas de edição são indispensáveis.

As 10 opções de software de edição de fotos desta lista certamente darão um toque especial às suas imagens. Mas quando precisar reunir todas as suas tarefas fotográficas em um só lugar, escolha o ClickUp. 🤩

O ClickUp facilita a organização de bate-papos, arquivos, tarefas, projetos e muito mais em uma interface simples e amigável para iniciantes. Dê uma olhada na plataforma agora: Crie seu espaço de trabalho ClickUp gratuito.