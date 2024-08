9 melhores ferramentas de IA para uso pessoal e produtividade em 2024

Você se lembra dos Jetsons?

Um robô que prepara o jantar para a família, carros voadores, ferramentas de IA e tudo o que é automatizado - uma vida futurista.

Embora talvez ainda não sejamos tão orientados por IA quanto os Jetsons, as ferramentas de inteligência artificial entraram de forma notável em nossas vidas para simplificar nosso dia a dia.

As melhores ferramentas de IA nos tornam mais eficientes, aumentam nossas habilidades existentes e nos transformam em indivíduos capacitados e organizados.

A parte empolgante é que a revolução da inteligência artificial se tornou popular, com ferramentas de IA disponíveis para todos.

Usando tecnologias como IA generativa e aprendizado de máquina, as ferramentas de IA se baseiam em vastos conjuntos de dados para nos fornecer o resultado contextual desejado. Você pode ajudá-las a entender seu contexto e suas preferências exclusivas interagindo com elas usando prompts de texto simples para gerar resultados personalizados.

Desde a geração de imagens e vídeos visualmente atraentes até a busca de respostas específicas em vastos bancos de dados, desde escrever seus e-mails até ajudá-lo a ficar mais saudável, as ferramentas de IA para uso pessoal fazem de tudo.

Vamos dar uma olhada em algumas das melhores ferramentas de IA para uso pessoal que o ajudam a reduzir o trabalho manual, otimizar processos e se concentrar no que é mais importante.

O que você deve procurar em ferramentas de IA para uso pessoal?

Antes de nos aprofundarmos nos detalhes das melhores ferramentas de IA para uso pessoal, considere estes fatores para garantir que você escolha a ferramenta certa.

Facilidade de uso: A ferramenta de IA deve ter uma interface intuitiva, recursos fáceis de usar e navegação simples

A ferramenta de IA deve ter uma interface intuitiva, recursos fáceis de usar e navegação simples Integração : Considere ferramentas de IA que se integrem perfeitamente a outras ferramentas que você usa diariamente, como clientes de e-mail, calendários, gerenciamento de projetos e Google Docs. Isso simplificará seu fluxo de trabalho e permitirá que você as use literalmente para qualquer coisa, desde suas necessidades pessoais até tarefas profissionais

: Considere ferramentas de IA que se integrem perfeitamente a outras ferramentas que você usa diariamente, como clientes de e-mail, calendários, gerenciamento de projetos e Google Docs. Isso simplificará seu fluxo de trabalho e permitirá que você as use literalmente para qualquer coisa, desde suas necessidades pessoais até tarefas profissionais Privacidade e segurança: As ferramentas de IA para uso pessoal devem priorizar a privacidade do usuário. Certifique-se de que a ferramenta ou o modelo de IA escolhido tenha criptografia de dados e políticas transparentes de tratamento de dados para proteger suas informações pessoais

As ferramentas de IA para uso pessoal devem priorizar a privacidade do usuário. Certifique-se de que a ferramenta ou o modelo de IA escolhido tenha criptografia de dados e políticas transparentes de tratamento de dados para proteger suas informações pessoais Custo: As melhores ferramentas de IA para uso pessoal não custarão muito caro. Selecione ferramentas com uma versão gratuita para que você possa experimentá-las antes de gastar com uma variante paga

As melhores ferramentas de IA para uso pessoal não custarão muito caro. Selecione ferramentas com uma versão gratuita para que você possa experimentá-las antes de gastar com uma variante paga Automação : Escolha uma ferramenta de assistente de IA que possa automatizar suas tarefas rotineiras e repetitivas, como respostas a e-mails, resumos de reuniões, organização de arquivos ou agendamento de compromissos

: Escolha uma ferramenta de assistente de IA que possa automatizar suas tarefas rotineiras e repetitivas, como respostas a e-mails, resumos de reuniões, organização de arquivos ou agendamento de compromissos Recursos de aprendizagem: Para ajudá-lo de forma consistente em seus dias atarefados, você precisa de uma ferramenta que aprenda com seus dados, preferências e feedback e se adapte de acordo

As 9 melhores ferramentas de IA para uso pessoal em 2024

1. ClickUp

O ClickUp é uma das melhores ferramentas de IA para uso pessoal e profissional. Essa ferramenta multifuncional de produtividade e gerenciamento de projetos aumenta sua produtividade, ajudando você a fazer mais. Cérebro do ClickUp combina inteligência artificial, compreensão contextual, gerenciamento de conhecimento e gerenciamento de projetos. O resultado é um assistente virtual que aprende com suas preferências, faz recomendações personalizadas e economiza suas horas.

Estimule a criatividade com o ClickUp Brain como seu parceiro virtual de brainstorming

Além de fornecer respostas contextuais às suas consultas, o ClickUp Brain automatiza suas tarefas, gera resumos de conteúdo com um clique, escreve tudo, de e-mails a blogs, e preenche automaticamente os dados para ajudá-lo a encontrar tempo para coisas importantes - tudo isso usando simples comandos de texto.

Além disso, O ClickUp vem com centenas de modelos pré-criados que você pode usar para acelerar suas tarefas diárias.

O modelo de produtividade pessoal do ClickUp foi criado para ajudá-lo a ser mais eficiente em suas atividades diárias.

Por exemplo, você pode usar Modelo de produtividade pessoal do ClickUp para organizar tarefas pessoais por prioridade e tipo, atribuir status personalizados e adicionar lembretes para ajudá-lo a realizar suas tarefas.

Mova entre a versátil visualização de tabela e a visualização de calendário do ClickUp 3.0 para visualizar todo o seu trabalho

Melhores recursos do ClickUp

Obtenha respostas instantâneas e contextuais a consultas com o ClickUp Brain, o melhor ajudante de IA incorporado e seu assistente virtual. Use-o para criar tabelas, modelos de preenchimento automático, gerar transcrições de suas chamadas e escrever páginas de destino, e-mails e muito mais.

Crie um espaço de trabalho colaborativo compartilhável comClickUp Docs e colabore com os clientes em ideias e documentos em tempo real

Planeje suas atividades e mantenha o controle de todos os seus compromissos usando a visualização Calendar

Crie simplesmente uma lista de tarefas multiuso para gerenciar facilmente suas ideias e trabalhar com as listas de tarefas do ClickUp

Mantenha-se responsável criando listas para metas pessoais, tarefas mensais, livros para ler e praticamente qualquer outra coisa

Simplifique sua vida conectando aplicativos usados com frequência, como e-mail, messengers, calendários, rastreadores de tempo, aplicativos de anotações e até mesmo o Alexa e o Google Assistant, com o ClickUp

Faça brainstorming de ideias e converta-as em tarefas acionáveis com oQuadros brancos ClickUp eMapas mentais do ClickUp como sua tela criativa

Limitações do ClickUp

A IA não está disponível na versão gratuita

Os aplicativos móveis podem não ter funcionalidades de IA de ponta a ponta

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Plano ilimitado : uS$ 7/mês por usuário cobrado anualmente

: uS$ 7/mês por usuário cobrado anualmente Plano Empresarial : uS$ 12/mês por usuário com cobrança anual

: uS$ 12/mês por usuário com cobrança anual Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (4000+ avaliações)

2. Cleo

via Cleo O Cleo é um aplicativo de finanças pessoais com IA projetado especialmente para a Geração Z. A ferramenta de IA fornece insights financeiros personalizados e conselhos adaptados às suas necessidades e situação financeira.

O Cleo também oferece uma ferramenta de orçamento para ajudá-lo a monitorar seus gastos e economizar mais.

Usando uma interface de usuário conversacional, a Cleo interage com você como se fosse um amigo, conta piadas e faz comentários quando solicitado. Você pode perguntar à Cleo sobre estratégias de orçamento, economia, gastos e tudo sobre finanças.

Com insights em tempo real e o poder dos algoritmos de aprendizado de máquina, ele analisa seus hábitos e dados financeiros para fornecer recomendações personalizadas para atingir suas metas financeiras.

Melhores recursos da Cleo

Defina e monitore orçamentos, obtenha uma representação visual dos padrões de gastos e receba alertas quando exceder o orçamento definido

Categorize as transações automaticamente e obtenha uma análise detalhada dos gastos para ajudar a identificar padrões de gastos excessivos

Automatize a economia transferindo a quantia desejada para a carteira do aplicativo, que pode ser transferida para uma conta poupança

Limitações do Cleo

A criação da carteira atualmente requer um endereço válido nos EUA, o que impede que usuários internacionais usem a carteira e os recursos relacionados a ela, como transferências automatizadas

O aplicativo se desconecta da conta espontaneamente

Preços da Cleo

Gratuito

Recursos de bônus: uS$ 5,99/mês

Os recursos de bônus e a carteira Cleo estão disponíveis apenas para usuários com endereço nos EUA.

Classificações e resenhas da Cleo

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

3. Breathhh

via Respiração O Breathh é uma ferramenta inovadora que o orienta por meio de práticas de atenção plena e o ajuda a obter clareza mental e relaxamento, reduzir o esgotamento e se concentrar mais.

O aplicativo usa modelos de IA para fornecer orientação e suporte personalizados por meio de exercícios de respiração. Ele tem uma interface intuitiva e simples; o aplicativo oferece uma extensão do Google Chrome que exibe automaticamente as práticas no momento certo no aplicativo móvel.

O Breathhh usa tecnologia de mecanismo neural para analisar seus padrões, exibir práticas, sugerir exercícios de aquecimento para ombros e olhos e fornecer som de fundo para relaxamento e melhoria da saúde mental.

Melhores recursos do Breathhh

Faça exercícios de respiração por meio do simulador de respiração para pausas inteligentes

Use o diário de humor para encontrar o equilíbrio da saúde mental e desenvolver a inteligência emocional

Relaxe mais facilmente com a capacidade de mascarar ruídos que distraem

Limitação de respiração

Poderiam ser feitas algumas melhorias nos recursos, como a adição de um cronômetro ou mais padrões de respiração

Preço do Breath

**Gratuito

Breathhh Ultima: uS$ 4/mês

Classificações e resenhas do Breathhh

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

4. Decktopus AI

via Decktopus O Decktopus é um gerador de apresentações com tecnologia de IA que ajuda você a criar esboços de slides, conteúdo, ícones, imagens e scripts para o design e a formatação da sua apresentação.

Além de apresentações, você pode criar um portfólio, microsite, funil de vendas, pitch de startup, estudos de caso, proposta, geração de leads, link de biografia e link de assinatura de e-mail.

Esqueça as tarefas manuais de design, como editar uma imagem existente ou criar uma apresentação do zero.

Use o Decktopus para criar automaticamente apresentações envolventes e contextuais com base no conteúdo que você alimenta o modelo de IA. Concentre-se no ajuste fino das mensagens e deixe a IA gerar imagens para suas apresentações.

Melhores recursos do Decktopus

Crie apresentações contextuais rapidamente preenchendo detalhes como tópico, público-alvo, objetivo e duração desejada

Insira automaticamente imagens e ícones em seus slides com base no contexto e no conteúdo do slide

Escolha entre uma ampla variedade de modelos de slides para diferentes finalidades, como apresentações de startups, apresentações de negócios, estudos de caso e resumo executivo

Limitações do Decktopus

A funcionalidade de IA precisa ser aprimorada, pois o resultado fica ruim com a entrada descritiva

O processo atual de criação de páginas dificulta a experiência do usuário, restringindo-o de acessar modelos em vez de layouts ao adicionar novas páginas à apresentação

Preços do Decktopus

**Gratuito para sempre

Pro AI : uS$ 14,99/mês por usuário

: uS$ 14,99/mês por usuário Business AI: uS$ 48/mês por usuário

Classificações e avaliações do Decktopus

G2: 4,6/5 (55 avaliações)

4,6/5 (55 avaliações) Capterra: 4.6/5 (57 avaliações)

5. Reclaim

via Recuperação de IA O Reclaim é uma ferramenta de automação de agendamento para ajudá-lo a otimizar sua agenda e aumentar sua produtividade. Além de agendar, o Reclaim otimiza suas estratégias de gerenciamento de tempo e libera seu tempo para tarefas e hobbies mais importantes.

Essa ferramenta de IA analisa sua agenda e seu calendário para encontrar tempo e definir uma rotina para as coisas que você deseja fazer, como criar um novo hábito ou um hobby.

Projetado para usos pessoais e profissionais, o Reclaim ajuda você a monitorar tarefas, sincroniza seus calendários do Google para defender o tempo para hábitos e fazer pausas inteligentes para desestressar e encontrar um equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Melhores recursos do Reclaim

Descubra o momento ideal para o trabalho concentrado no Google Agenda, analisando agendas, prioridades, tarefas e compromissos usando algoritmos de inteligência artificial

Automatize o gerenciamento de calendários sincronizando com o Google Agenda existente e ativando controles e notificações inteligentes de calendários para evitar que os usuários façam horas extras

Otimize a semana de trabalho e os hábitos de produtividade com análises de controle de tempo. Acompanhe o tempo gasto em diferentes tarefas com relatórios semanais sobre produtividade e desempenho

Reclamação de limitações

Não tem um aplicativo móvel

As integrações levam mais tempo para sincronizar e agendar tarefas

Preços do Reclaim

Free Forever para usuário único

para usuário único Para iniciantes : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Business : $15/mês por usuário

: $15/mês por usuário Enterprise: uS$ 18/mês por usuário (cobrado anualmente)

Recuperar classificações e avaliações

G2 : 4.8/5 (66 avaliações)

: 4.8/5 (66 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Dê uma olhada nisso *Reclamar alternativas* !

6. Gymbuddy

via GymBuddy O Gymbuddy fornece a você programas de exercícios personalizados. Essa ferramenta de IA de exercícios cria programações de exercícios eficazes para indivíduos e instrutores de fitness que desejam criar programas de fitness.

Esse aplicativo baseado em inteligência artificial permite que você se exercite no seu nível - defina seu nível de condicionamento físico, crie seus exercícios e programe seus treinos no horário que for melhor para você.

Melhores recursos do Gymbuddy

Obtenha planos de exercícios personalizados, adaptados ao seu nível de condicionamento físico, metas e preferências

Encontre o melhor horário para um exercício com base em sua programação usando o agendador de exercícios

Crie programações de exercícios personalizadas para seus clientes (útil para instrutores de fitness)

Limitações do Gymbuddy

Os exercícios são gerados para intervalos de duas semanas, e você não pode alterar a rotina durante esse período

Preços do Gymbuddy

**Gratuito para sempre

Para treinadores: taxa de 20% sobre todas as vendas do programa

Classificações e avaliações do Gymbuddy

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

7. ChatGPT

via ChatGPT O chatbot de IA ChatGPT usa algoritmos de processamento de linguagem natural para responder às suas perguntas. Um dos modelos de IA mais sofisticados desenvolvidos pela OpenAI, essa ferramenta de escrita com IA compreende e responde às suas entradas com precisão notável.

Gere conteúdo curto e longo usando prompts de texto conversacional. O ChatGPT também o ajuda a ajustar o texto existente, verificar a gramática, criar cronogramas, planejar viagens, escrever descrições de produtos e escrever códigos.

Melhores recursos do ChatGPT

Gerar respostas dinâmicas baseadas no contexto, imitando padrões humanos

Receba respostas personalizadas com base em suas consultas, interações anteriores e feedback

Beneficie-se de seu vasto e diversificado conjunto de dados para cobrir uma ampla gama de tópicos para geração de conteúdo

Limitações do ChatGPT

O ChatGPT nem sempre oferece as informações mais atualizadas, pois as respostas são baseadas em dados de treinamento que foram atualizados pela última vez em janeiro de 2022

É um assistente de escrita de IA e não oferece suporte à geração de imagens de IA, geração de vídeo ou conteúdo de vídeo animado

Preços do ChatGPT

**Gratuito para sempre

ChatGPT Plus : $20/mês por usuário

: $20/mês por usuário ChatGPT Team: $30/mês por usuário

$30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do ChatGPT

G2 : 4.7/5 (443 avaliações)

: 4.7/5 (443 avaliações) Capterra: 4.6/5 (40 avaliações)

8. Amelia

via Amélia A Amelia é uma ferramenta de IA empresarial que oferece soluções de engajamento de funcionários e suporte ao cliente para acelerar o tempo de obtenção de valor, aumentar o valor total criado e reduzir o custo total de propriedade usando IA conversacional.

Ao automatizar processos complexos e demorados de RH e TI, a Amelia pode ser usada para oferecer uma experiência de prestação de serviços perfeita.

Melhores recursos do Amelia

Crie rapidamente fluxos de trabalho de conversação para o suporte ao cliente usando sua integração wow-code, conteúdo pré-criado e compreensão de linguagem natural

Ofereça comunicação perfeita em mais de 100 idiomas graças ao reconhecimento de várias intenções e à capacidade de alternância de contexto

Treine a ferramenta com dados de conversas escalonadas e interações de usuários e obtenha métricas de desempenho

Limitações do Amelia

Curva de aprendizado para usuários iniciantes

Falta uma ampla base de conhecimento do produto para criar a ferramenta

Preços do Amelia

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Amélia

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

9. Multidão brilhante

via BrightCrowd A BrightCrowd é uma plataforma dinâmica que ajuda você a encontrar conexões profissionais significativas, facilitando o trabalho em rede e a colaboração.

Com recursos como livros da comunidade, ela catalisa o crescimento profissional, capacitando-o a se conectar com profissionais de diversos domínios e setores.

Melhores recursos da BrightCrowd

Crie livros digitais em sua página para compartilhar atualizações de vida, realizações e memórias

Conecte-se com profissionais que compartilham conhecimentos, interesses ou metas semelhantes

Mostre seu conhecimento, experiência e interesses profissionais para atrair oportunidades e colaborações

Limitações do Brightcrowd

Sua utilidade pode ser limitada a grupos de ex-alunos, turmas de universidades, etc.

Classificações e resenhas do Brightcrowd

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

As ferramentas de IA para uso pessoal são seus impulsionadores de produtividade

Muitas ferramentas de IA estão disponíveis hoje para uso pessoal; elas automatizam tarefas pessoais e profissionais redundantes e ajudam você a fazer mais coisas com mais rapidez. Escolha as que são mais adequadas para suas necessidades.

O ClickUp é uma ferramenta de produtividade com IA para iniciantes que permite que você trabalhe com mais eficiência, colabore mais rapidamente e gerencie seus projetos com facilidade.

Libere a magia das ferramentas baseadas em IA inscrevendo-se no ClickUp para uma avaliação gratuita.