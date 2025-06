10 melhores ferramentas de software de teste de controle de qualidade de automação em 2025

Existem muitas ferramentas de software de teste de controle de qualidade no mercado, mas experimentá-las todas é demorado e escolher a mais útil pode ser complicado.

Fizemos o trabalho árduo por você!

Pesquisamos e encontramos as ferramentas modernas que as equipes de QA utilizam para acelerar seus processos de lançamento, aumentar sua produtividade e lançar produtos no mercado com menos ou nenhum bug.

Mesmo que você esteja apenas começando em QA e esteja procurando as ferramentas de teste de software certas, ou seja um veterano, temos certeza de que você encontrará pelo menos um aspecto do seu trabalho que será melhorado ao escolher algumas das ferramentas da nossa lista.

Ou, quem sabe, talvez você adote todas elas em sua caixa de ferramentas, transformando radicalmente seu fluxo de trabalho e reduzindo drasticamente sua dívida técnica.

1. ClickUp

Melhor para software de rastreamento de bugs e rastreamento de projetos

Crie o fluxo de trabalho Agile perfeito e construa um sistema Kanban flexível para visualizar seu trabalho e melhorar o gerenciamento de projetos com a visualização Board no ClickUp

O ClickUp é um software de gerenciamento de projetos e ferramenta de produtividade tudo-em-um, criado para todos os tipos de equipes. Ele oferece centenas de recursos personalizáveis e uma plataforma totalmente personalizável, o que significa que as equipes podem configurar o ClickUp para se adequar a qualquer caso de uso, necessidade, preferência e fluxo de trabalho, incluindo rastreamento de bugs e gerenciamento de problemas.

O que torna o ClickUp uma ferramenta útil para rastreamento de bugs e testes de controle de qualidade? Aqui estão alguns recursos importantes que o tornam uma ótima ferramenta para equipes de garantia de qualidade:

1️⃣ Plataforma personalizável: Crie o ClickUp para se adequar aos seus processos de QA e às necessidades dos seus projetos. Use recursos flexíveis e poderosos, como campos personalizados para adicionar quantos detalhes forem necessários ao trabalho, status de tarefas personalizados para um fluxo de trabalho simplificado e tarefas personalizáveis com mais de 35 ClickApps, como automação e Sprint Points.

2️⃣ Recursos de colaboração: simplifique o trabalho em equipe com recursos poderosos de colaboração que facilitam o trabalho conjunto em qualquer tipo de projeto com quadros brancos digitais, documentos, comentários, revisão, e-mail no ClickIp, visualização de bate-papo e muito mais.

3️⃣ Painéis com relatórios em tempo real: crie painéis personalizados para obter uma visão geral de todo o seu trabalho e compartilhe-os facilmente com sua equipe.

4️⃣ Escolha entre mais de 15 visualizações personalizadas: visualize seu trabalho do seu jeito, incluindo visualização em lista, tabela, gráfico de Gantt, calendário e quadro, que permite criar e gerenciar com eficácia o fluxo de trabalho ágil perfeito para sua equipe. A visualização em quadro no ClickUp pode ser aproveitada como um quadro de rastreamento de bugs fácil de usar para ajudar as equipes a planejar correções de bugs, gerenciar projetos ágeis, dividir e atribuir tarefas e colaborar de forma mais eficaz com suas equipes de engenharia. Para otimizar seu processo de recebimento de bugs, sua equipe pode usar a visualização Formulário para criar formulários personalizados que criam automaticamente uma tarefa assim que um envio é recebido.

5️⃣ Biblioteca de modelos: tenha acesso a modelos fáceis de usar e personalizáveis para qualquer necessidade, incluindo modelos para equipes de engenharia e de produtos.

Por exemplo, o modelo Bug and Issue Tracking da ClickUp oferece uma solução poderosa para gerenciamento de tarefas, relatórios e rastreamento, permitindo que as equipes de projeto gerenciem o progresso, mitiguem riscos e otimizem recursos. Ele fornece um hub centralizado para resolução de bugs e problemas e incentiva a colaboração entre departamentos para garantir uma comunicação consistente, resolução oportuna e melhor visibilidade do status do projeto. Use este modelo para simplificar a criação de filas e relatórios de bugs, notas de sprint e resumos de produtos.

Promova a colaboração entre equipes e entregue produtos melhores com mais rapidez usando fluxos de trabalho automatizados e personalizados, formulários de entrada personalizados, visualizações flexíveis e muito mais com os modelos de rastreamento de bugs e problemas da ClickUp

Aqui estão alguns outros recursos do ClickUp para você começar a configurar seus testes ágeis!

Melhores recursos

Visualizações personalizáveis de rastreamento de bugs : use qualquer estilo de projeto, como Agile, Scrum ou gráficos de Gantt

Dependências de tarefas: use dependências para ajudar as equipes a resolver bugs na ordem correta e evitar que trabalhos desnecessários sejam concluídos

Status, tags e prioridades personalizadas das tarefas : forneça mais detalhes sobre os bugs nas tarefas com tags e status personalizados, como problemas encontrados e resolvidos, ou defina prioridades para mostrar a urgência de uma tarefa

Automação de tarefas: use mais de 50 ferramentas de automação para otimizar fluxos de trabalho e reduzir o trabalho repetitivo

ClickUp Docs: crie roteiros e descreva processos para novos colegas de equipe usando o ClickUp Docs

Extensão do Chrome : organize seu fluxo de trabalho de controle de qualidade

Aplicativo móvel : Acesse o ClickUp a qualquer hora e em qualquer lugar com o aplicativo móvel

Modelos para todas as equipes: Economize tempo, trabalhe de forma mais inteligente e mantenha seus processos consistentes com modelos pré-criados e personalizáveis

Recursos de integração: Outra razão pela qual o ClickUp é uma ferramenta de garantia de qualidade tão boa é seus recursos de integração contínua, com até 1.000 ferramentas, como Slack, Google Calendar e Github

Limitações

As opções de personalização podem ser um pouco complicadas para usuários iniciantes

Preços

Gratuito para sempre : plano gratuito com muitos recursos

Ilimitado : US$ 7 por mês/usuário

Negócios : US$ 12 por mês/usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e comentários dos clientes

G2 : 4,7 de 5 (6.592 avaliações)

Capterra: 4,7 em 5 (3.632 avaliações)

"Começamos a usá-lo para gerenciar nossos projetos, tarefas, rastreamento de bugs e sprints. Agora, estamos usando para acompanhar contratos, gerenciar estoque, gerenciar produtos, acompanhar concorrentes, desenvolver novos recursos, gerenciar tickets de suporte, acompanhar a implementação do sistema em novos clientes e acompanhar o planejamento estratégico. É como um canivete suíço para o nosso negócio." —G2 Crowd

2. Jam

Use o Jam, uma extensão gratuita do Chrome, para criar rapidamente um link com informações de desenvolvimento e criar relatórios de bugs melhores em qualquer ferramenta que você usar

O Jam é uma ferramenta de gravação de tela que captura automaticamente logs do console e solicitações de rede para facilitar o relatório de bugs para os QAs e otimizar a colaboração com os engenheiros, fornecendo todos os dados necessários para a correção de bugs em um único link.

Esta ferramenta pode ser usada em testes de controle de qualidade para reunir todos os relatórios de bugs relevantes com um clique, facilitando a colaboração com os engenheiros e reduzindo a necessidade de vários pontos de contato de comunicação.

Além disso, o Jam facilita o compartilhamento de relatórios de bugs de QA, integrando-se às ferramentas mais utilizadas, como ClickUp, Slack e Github, adicionando dados valiosos diretamente aos processos existentes.

Melhores recursos

Obtenha acesso a repetições instantâneas

Grave e anote facilmente sua tela

Captura automática de logs relevantes do console e solicitações de rede

Salve as especificações do navegador e do dispositivo

Compartilhe links para seus relatórios de bugs ou envie-os diretamente para seu painel de rastreamento de bugs favorito

Integra-se perfeitamente com suas ferramentas favoritas de rastreamento de bugs (incluindo ClickUp)

Limitações

Para alguns bugs de casos extremos, as gravações de tela podem não ser suficientes para que um engenheiro identifique o problema

Preços

Plano gratuito

Equipe : US$ 10 por mês/usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e comentários dos clientes

Product Hunt: 4,6 em 5 (98 avaliações)

"A extensão Jam facilita muito o envio de relatórios de bugs para nossa equipe de engenharia e ajuda-os a entender qual é o problema. Isso poupou nossa equipe de muitas comunicações de ida e volta." — Tim Rittenhouse, avaliações da Chrome Web Store

3. BrowserStack

via Browserstack

O BrowserStack é uma plataforma de teste de aplicativos móveis e navegadores que permite que os profissionais de QA testem seus produtos em mais de 3.000 dispositivos e navegadores reais. Ele permite executar qualquer aplicativo web ou móvel e testar a compatibilidade com as plataformas dos usuários finais para criar uma experiência final perfeita e consistente em todos os dispositivos.

Melhores recursos

Acesso a mais de 3.000 navegadores para desktop e dispositivos reais

Integra-se facilmente com ferramentas de produtividade como Github e Slack

Oferece insights de desempenho da página para testes de regressão

Geolocalização disponível em mais de 100 países para navegação localizada

Acesso a sites locais, de teste e privados para implementações rápidas

Ferramentas de desenvolvimento móvel para depurar facilmente no Chrome e Safari, mesmo em dispositivos móveis

Limitações

O BrowserStack não oferece recursos de teste de segurança

Preços

Desktop : US$ 29 por mês

Desktop e dispositivos móveis : US$ 39 por mês

Equipe : US$ 150 por mês (para cinco usuários)

Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e comentários dos clientes

G2 : 4,5 de 5 (462 avaliações)

Capterra: 4,4 em 5 (161 avaliações)

"Uma das melhores ferramentas para testar nossos sites e aplicativos móveis em praticamente todas as plataformas e garantir a compatibilidade dos dispositivos é o BrowserStack. A automação de testes é um dos melhores recursos. É simples de configurar, fácil de usar e extremamente seguro. Esses telefones reais nos permitem experimentar nosso site e nossos aplicativos em um ambiente realista. Eles são realmente úteis e oferecem suporte em todas as situações." —Abhishek P., G2 Reviews

4. Preenchimento falso

via Fake Filler

O FakeF il ler é uma extensão de navegador e ferramenta de teste de software para preenchimento automático de campos de dados e teste da funcionalidade de formulários.

Como QA, você pode usar o FakeFiller para preencher rapidamente campos de entrada com dados falsos, a fim de reduzir as tarefas demoradas e repetitivas de testar formulários de login e cadastro. Esta extensão do navegador economiza seu tempo precioso e torna você muito mais produtivo, automatizando a tarefa repetitiva de preenchimento de formulários e oferecendo uma ampla variedade de campos de modelo para qualquer situação.

Melhores recursos

Crie modelos para testes de formulários recorrentes

Escolha entre os casos de uso padrão existentes ou crie o seu próprio

Sincronize suas configurações entre navegadores e dispositivos

Preencha um formulário de qualquer tamanho com apenas um clique

Limitações

Os atalhos de teclado preenchem tudo em uma página, às vezes apagando campos existentes

Preços

Gratuito para 25 campos

Pro Mensal : US$ 3,99 por mês

Pro Anual: US$ 40 por ano

Avaliações e comentários dos clientes

Ferramentas definitivas : 4,1 de 5 (156 avaliações)

Chrome Web Store: 4,2 de 5 (704 avaliações)

"O Fake Filler é o melhor. Já experimentei muitos outros, e o Fake Filler é o melhor de todos. Ótimos recursos. Personalizações para campos, configurações de exportação/importação, sincronização, muitas opções. As configurações padrão funcionam bem para a maioria das coisas. Muito bom! Também disponível para Firefox!" — Jeremy H., avaliações da Chrome Web Store

5. Mailinator

via Mailinator

O Mailinator é um sistema privado de roteamento de mensagens que os QAs podem usar para testar o fluxo de trabalho de e-mails e SMS.

As equipes de teste de controle de qualidade podem usar o Mailinator para testes de automação de fluxos de trabalho de e-mail, como autenticações 2FA, formulários de inscrição ou sequências de redefinição de senha, e encontrar facilmente casos de teste para possíveis bugs e testes de regressão que podem interromper aleatoriamente os fluxos de integração.

O Mailinator oferece uma gama ilimitada de caixas de entrada privadas e domínios privados para uma ampla variedade de casos de teste e webhooks, além de acesso à API para garantir que os pontos de acesso sejam seguros.

Melhores recursos

Caixas de entrada privadas ilimitadas para testar endereços de e-mail infinitos

Amplo armazenamento permanente de e-mails de teste

Até 1.000 e-mails recebidos por segundo e mais de 3 milhões por mês

Regras de roteamento para filtrar testes por IP e conteúdo de e-mail

Até 5+ domínios privados que podem ser revisados em uma única visualização

Limitações

Não possui opções de arquivamento e opções de lista de permissões/restrições.

Preços

Verified Pro : Gratuito

Negócios : US$ 79 por mês

Business Plus : US$ 159 por mês

Empresa: US$ 495 por mês

Avaliações e comentários dos clientes

G2 : 4,2 em 5 (8 avaliações)

Capterra: 4,6 em 5 (73 avaliações)

"O Malinator é uma ferramenta essencial para equipes de controle de qualidade ocupadas. Ele realmente simplifica o gerenciamento de e-mails e SMS, para que tenhamos mais tempo para nos concentrar nas atividades de controle de qualidade."—Tony H., Capterra Reviews

6. TestRail

via TestRail

O TestRail é uma plataforma de gerenciamento de testes usada para documentar e acompanhar os planos de teste da sua equipe de QA. Os profissionais de QA podem usar o TestRail como uma ferramenta de automação de testes para otimizar seus processos, aumentar a cobertura dos testes e receber insights em tempo real.

O TestRail ajuda a acompanhar o progresso em tempo real e aumenta a rastreabilidade das equipes para testes de desempenho mais elevados e entrega mais rápida de recursos.

Melhores recursos

Teste diferentes execuções, planos e conjuntos do produto

Modelos de casos personalizados para gerenciamento de testes mais rápido

Controle de versão de casos de teste

Controle de acesso baseado em funções para toda a equipe

Integra-se com rastreadores de bugs e ferramentas de produtividade

Limitações

Os testes de segurança apresentam deficiências em seus recursos

Preços

Professional Cloud : a partir de US$ 34 por mês/usuário

Enterprise Cloud : a partir de US$ 69 por mês/usuário

Servidor profissional : US$ 1.905 por ano para cinco usuários

Enterprise Server: US$ 3.600 por ano para cinco usuários

Avaliações e comentários dos clientes

G2 : 4,3 em 5 (488 avaliações)

Capterra: 4,3 em 5 (165 avaliações)

"O TestRail faz parte da minha rotina diária como QA. Há muitos recursos que adoro e eles continuam melhorando. Adoro a organização dos casos de teste, o conjunto de testes e o gerenciamento da execução dos testes. O recurso de marcos também é muito útil para gerenciar os resultados dos testes entre versões. No início, o recurso de casos de teste pode parecer um pouco intimidante, mas depois que você se acostuma, vai adorar." —Jessie S., G2 Reviews

7. Selenium

via Selenium

O Selenium é uma estrutura para testes automatizados que pode ser aproveitada para validar aplicativos da web em diferentes navegadores (Chrome, Safari, Edge, etc.) e plataformas. Os QAs podem usar o Selenium para escrever scripts de teste em várias linguagens, como Python, C# ou Java.

A estrutura Selenium contém três ferramentas que as equipes e organizações de QA podem usar para testes de regressão automatizados (Selenium WebDriver), scripts de reprodução de bugs e testes auxiliados por automação (Selenium IDE) e distribuição e execução de testes em várias máquinas e ambientes (Selenium Grid). Com base nas necessidades da empresa e no tipo de teste de software que precisam executar, cada uma das ferramentas acima tem suas vantagens e desvantagens que precisam ser avaliadas.

Melhores recursos

Automações de testes entre plataformas e navegadores

Comunica diretamente com o navegador (Selenium WebDriver)

Acesse facilmente elementos DOM durante os testes

Suporta o teste de aplicativos web com cenários baseados em AJAX (Selenium WebDriver)

Limitações

Por ser uma ferramenta de código aberto, a instalação das ferramentas na estrutura pode ser difícil sem a ajuda de um especialista

Preços

Código aberto, os custos dependem da implementação de cada empresa

Avaliações e comentários dos clientes

G2 : 4,2 de 5 (121 avaliações)

Gartner: 4,5 de 5 (444 avaliações)

"O Selenium é uma ferramenta poderosa e popular, amplamente utilizada para automatizar todos os tipos de navegadores da web em todo o setor, e sua capacidade de simular as interações do usuário com a página da web o torna adequado para automatizar tarefas como testes de aplicativos da web, scraping, análise de dados e muito mais. Além disso, ele suporta muitas linguagens de programação, o que ajuda a integrá-lo facilmente aos sistemas de software existentes. Recentemente, o selenium nos ajudou na execução de navegadores sem interface gráfica, o que contribui para a versatilidade e a confiabilidade dos scripts." —Arjun B., G2 Reviews

8. TestComplete

via TestComplete

O TestComplete é uma ferramenta de controle de qualidade usada para executar testes automatizados de interface do usuário, oferecendo a capacidade de executar testes para aplicativos de desktop, web e móveis em mais de 2050 configurações de navegadores e plataformas.

O TestComplete se adapta a um ambiente de teste ágil, fornecendo um mecanismo de gravação automatizado, recursos de desenvolvimento de testes focados em palavras-chave e integrações com ferramentas de teste de automação, como Jenkins e TeamCity, além de relatórios de teste com o Zephyr.

Melhores recursos

Crie testes automatizados complexos com recursos de gravação e reprodução

Escreva scripts em várias linguagens de programação, como Python, VBScript ou Javascript

Integrações prontas para uso com estruturas de teste de código aberto, como Selenium ou SoapUI, e com ferramentas de CI/CD (Integração Contínua/Implantação Contínua), como Jenkins e TestCity

Motor de reconhecimento de objetos para detecção e testes automatizados de elementos GUI

Execute testes paralelos em mais de 2050 ambientes de teste remotos

Limitações

O mecanismo de reconhecimento de objetos pode falhar ao reconhecer elementos da GUI com precisão ao testar em vários tamanhos de tela

Preços

Fixo (usuário único, máquina física) TestComplete Base : a partir de US$ 1.626 TestComplete Pro : a partir de US$ 2.520

Flutuante (vários usuários, máquinas virtuais e físicas) TestComplete Base : a partir de US$ 3.253 TestComplete Pro : a partir de US$ 5.045

Avaliações e comentários dos clientes

G2 : 4,2 em 5 (97 avaliações)

Capterra: 4,0 de 5 (6 avaliações)

"O TestComplete traz mais foco para o departamento de desenvolvimento de software. Os programadores precisam estar atentos à forma como as alterações na rotulagem de objetos afetam os testes automatizados. O TestComplete pode ser utilizado para diferentes tipos de testes em várias divisões dentro das nossas empresas." —Roshan K., G2 Reviews

9. Jira

via Jira

O Jira é um rastreador de problemas e uma ferramenta de gerenciamento de projetos para QAs e equipes ágeis que fornece quadros Scrum e Kanban prontos para uso. Devido aos recursos do quadro, o Jira pode ser adicionado à caixa de ferramentas de uma equipe de teste de software para fornecer transparência nos processos de relatório de bugs e desempenho.

O Jira pode ajudar sua equipe de controle de qualidade com o monitoramento e o progresso de seus planos de ação e como um mecanismo de fluxo de trabalho para atribuições automáticas e priorização de relatórios de bugs.

Melhores recursos

Escolha entre quadros Kanban ou Scrum

Podem ser usadas em Mac, Windows, Linux e dispositivos móveis

Roteiros que podem ser personalizados para sprints ágeis

Modelos de relatórios e painéis prontos para uso

Modelos de automação para processos repetitivos, como atribuição automática de tarefas e clonagem de problemas

Limitações

Poucos recursos de colaboração para comunicação em equipe, com foco maior nas atividades das equipes de engenharia

Preços

Gratuitas

Padrão: US$ 7,75/mês por usuário

Premium: US$ 15,25/mês por usuário

Empresa: entre em contato para obter preços

Avaliações e comentários dos clientes

G2 : 4,3 de 5 (5.199 avaliações)

Capterra: 4,4 em 5 (13.149 avaliações)

"O Jira é muito prático para o gerenciamento de problemas, pois nos permite identificar e documentar descobertas e resolvê-las por meio de registros que nos ajudam a analisar e considerar cuidadosamente todas as informações relevantes. Dessa forma, podemos evitar que a equipe do projeto fique para trás e atingir os objetivos, marcos e entregas do projeto dentro do prazo." — Pascual G., G2 Reviews

10. SoapUI

via SoapUI

O SoapUI é uma ferramenta de teste de API que facilita muito a criação, o gerenciamento e a execução de testes completos em serviços da web, como GraphQL, REST ou SOAP.

É uma das melhores ferramentas de software para equipes de QA começarem a testar APIs, graças à sua licença de código aberto, e é especialmente poderosa quando usada para testes funcionais e de segurança, garantindo que sua API funcione sempre e seja acessível conforme o esperado.

Melhores recursos

Suporta uma variedade de protocolos e tecnologias, como HTTP, HTTPS e JDBC

Testes baseados em dados fáceis de realizar

Podem executar testes de segurança de vulnerabilidades

Depure rapidamente problemas com o explorador de terminais

Interface leve e fácil de entender para novos usuários

Limitações

Carece de uma ampla gama de integrações com outras ferramentas

Preços

Código aberto

Módulo de teste de API: a partir de US$ 895/licença

Módulo de virtualização de API: a partir de US$ 1374/licença

Módulo de desempenho da API: a partir de US$ 7308/licença

Avaliações e comentários dos clientes

G2 : 4,5 de 5 (128 avaliações)

Capterra: 4,5 de 5 (162 avaliações)

"Eu usei o SoapUI para testes completos de API de REST, endpoints SOAP e testes de carga. Em nossa organização, geralmente fazemos testes de carga de nossas aplicações através do SoapUI para verificar seu desempenho. Ele cria automaticamente um projeto em teste e o projeto pode ser salvo para uso futuro. Minha experiência geral é muito satisfatória, pois estou muito feliz com os recursos que a ferramenta oferece durante o teste de qualquer aplicação." —J S., G2 Reviews

Existem muitas ferramentas de teste excelentes para QA que podem ajudá-lo a depurar com mais rapidez e eficiência. Desde ferramentas de gerenciamento de projetos ágeis e rastreamento de bugs, como ClickUp, até gravadores de tela, como Jam, ou ferramentas de gerenciamento de casos de teste, como TestRail, podemos dizer que há uma grande variedade de melhorias que elas podem trazer para seus fluxos de trabalho.

É claro que nem todas as ferramentas acima podem ser relevantes para todos. O trabalho de alguns testadores de QA pode ser mais manual, enquanto outros podem utilizar mais ferramentas de automação.

Se você está procurando uma plataforma versátil com modelos Agile, automação de fluxo de trabalho e integrações abrangentes para ajudar a conectar suas ferramentas e processos diários, considere explorar o ClickUp.

E quer você seja o único responsável pelo controle de qualidade da sua equipe ou lidere uma equipe, o ClickUp ajudará você a acelerar o processo de relatório de bugs e a gerenciar, priorizar e acompanhar todos os seus testes, bugs, comunicação entre departamentos e muito mais — tudo isso esperando por você para descobrir e implementar na sua caixa de ferramentas de teste!

autor convidado:

Michael Stroe é gerente de marketing da Jam, uma empresa que ajuda milhares de equipes a entregar softwares de alta qualidade com mais rapidez. Em seu tempo livre, ele gosta de comer hambúrgueres deliciosos e ganhar partidas amigáveis de UNO.