Qual pilha de IA é a mais adequada para marcas de comércio eletrônico?

Seu cliente acabou de clicar em “Adicionar ao carrinho”.

Mas sua ferramenta de preços não é atualizada desde a semana passada, seus dados de estoque estão desatualizados e seu aplicativo de atendimento de pedidos ainda não sabe de qual depósito retirar os produtos.

Tudo isso resulta em um pedido atrasado, um cliente insatisfeito e uma venda perdida.

Quando sua pilha de tecnologia de IA não está conectada, cada sistema funciona de forma isolada. As equipes perdem tempo buscando relatórios, comparando números e corrigindo problemas que a automação de IA poderia facilmente resolver.

Nesta postagem do blog, exploraremos qual pilha de IA é ideal para marcas de comércio eletrônico, o que cada camada faz e como ferramentas como o ClickUp podem reunir tudo isso. 🎯

Componentes essenciais de uma pilha de IA para comércio eletrônico

Em sua essência, toda pilha de IA para comércio eletrônico tem três partes principais:

Sistemas front-end

Sistemas de back-end

Componentes de suporte

Vamos analisar cada parte para que você possa ver como as camadas front-end, back-end e de suporte trabalham juntas para gerar resultados reais.

Componentes front-end

Os componentes de IA front-end moldam o que os compradores veem, sentem e experimentam. Essas ferramentas otimizam o engajamento, personalizam o conteúdo e melhoram as conversões em tempo real.

Ferramentas de criação de conteúdo de IA: crie descrições de produtos, textos publicitários e campanhas de e-mail de alta qualidade em grande escala. crie descrições de produtos, textos publicitários e campanhas de e-mail de alta qualidade em grande escala. Ferramentas de criação de conteúdo de IA como ClickUp AI, Jasper ou Copy.ai aprendem o tom da sua marca e geram variações para testes A/B.

Mecanismos de personalização de IA: Ofereça recomendações personalizadas de produtos, layouts dinâmicos de página inicial e ofertas em tempo real usando o comportamento do cliente e os dados de compra. Ferramentas como Bloomreach ou Dynamic Yield ajudam a personalizar a vitrine para cada visitante.

Automação de marketing com IA: gerencie campanhas por e-mail, SMS e canais pagos. Plataformas como a Klaviyo usam ferramentas de análise preditiva para acionar fluxos automatizados, como recuperação de carrinho ou sugestões para a próxima compra.

🧠 Curiosidade: Em agosto de 1994, Phil Brandenberger comprou um CD do Sting no NetMarket, marcando a primeira transação de comércio eletrônico do mundo. Esse único clique deu início a uma economia digital de trilhões de dólares.

Componentes de back-end

Os sistemas de back-end são onde a inteligência encontra a execução. Esses componentes gerenciam seus dados, otimizam o estoque e prevêem a demanda, todos essenciais para o lucro e a escalabilidade.

Camada de dados e análises: consolide todos os dados de pedidos, tráfego, CRM e estoque em uma fonte única e confiável usando o Google BigQuery, o Segment ou o Snowflake. Eles fornecem insights precisos para campanhas de marketing, previsão de demanda e acompanhamento de dados de desempenho.

Ferramentas de preços e estoque com tecnologia de IA: preveja a demanda, defina preços dinâmicos e evite a falta de estoque com ferramentas como DataRobot ou Inventory Planner, equilibrando a lucratividade com a satisfação do cliente.

Automação de operações e atendimento: automatize o encaminhamento de pedidos, a logística e a coordenação de fornecedores usando ferramentas como FluentCommerce ou Shippo. Essas ferramentas garantem um atendimento rápido e sem erros, além de visibilidade em tempo real em toda a sua cadeia de suprimentos.

Camadas multifuncionais

Essas camadas mantêm sua pilha de inteligência artificial funcionando perfeitamente, garantindo que as informações fluam sem problemas entre as ferramentas e as equipes. Ferramentas como o ClickUp centralizam o acompanhamento de projetos, a visibilidade dos dados e os gatilhos de automação.

🔍 Você sabia? A IA passou por dois “invernos” (na década de 1970 e no final da década de 1980) quando o financiamento e o interesse diminuíram porque os computadores não eram potentes o suficiente para suportar grandes ideias.

Benefícios de uma pilha de IA unificada para o comércio eletrônico

Uma pilha de IA bem construída cria um ecossistema conectado onde decisões, dados e equipes se movem em sincronia. Veja como isso funciona na prática:

Operações simplificadas e menos tarefas manuais

Uma pilha unificada elimina transferências redundantes e tarefas repetitivas entre departamentos. Quando seu CRM, sistema de inventário e ferramentas de marketing de IA se conectam perfeitamente, as atualizações fluem automaticamente.

🔍 Você sabia? Em 1997, a Coca-Cola instalou máquinas de venda automática na Finlândia que aceitavam pagamentos via SMS. Esse é um dos primeiros exemplos de comércio móvel (m-commerce).

Decisões mais inteligentes com base em insights em tempo real

Com análises baseadas em IA e painéis em tempo real, sua equipe pode identificar mudanças na demanda, anomalias de preços ou alterações no desempenho das campanhas assim que elas ocorrem. Por exemplo, se um produto tiver um aumento repentino em uma região, você pode ajustar instantaneamente os anúncios e os planos de atendimento, em vez de esperar pelos relatórios do final do dia.

Experiências hiperpersonalizadas para os clientes

Quando os mecanismos de personalização e as ferramentas de campanha compartilham a mesma camada de inteligência, cada interação do usuário parece relevante. Sua pilha de IA pode executar campanhas de marketing de IA que personalizam recomendações de produtos, e-mails e ofertas de descontos com base no comportamento, localização e momento do usuário, aumentando as conversões e a fidelidade.

🧠 Curiosidade: O primeiro sistema de personalização baseado em IA foi criado na década de 1990. Pesquisadores do MIT criaram o GroupLens, um sistema que recomendava artigos de notícias com base nas preferências do usuário. Esse conceito evoluiu para os algoritmos de recomendação de IA atuais.

Demanda preditiva e estoque otimizado

Uma pilha de IA conectada mantém sua cadeia de suprimentos um passo à frente. Modelos de previsão, ferramentas de precificação e sistemas de atendimento antecipam tendências em conjunto, evitando excesso de estoque, falta de estoque e perda de margem. Marcas que utilizam IA preditiva no estoque observam maior precisão e operações mais enxutas.

Maior colaboração entre marketing, vendas e logística

Sistemas unificados substituem ciclos intermináveis de atualizações por visibilidade compartilhada. As equipes podem planejar a execução de campanhas de IA para comércio eletrônico, sincronizar cronogramas de atendimento e acompanhar o desempenho em um único espaço de trabalho, reduzindo falhas de comunicação e acelerando a execução.

🔍 Você sabia? Cunhado pela National Retail Federation em 2005, o termo “Cyber Monday” surgiu a partir de dados que mostravam que as pessoas faziam mais compras online ao retornarem ao trabalho após o fim de semana de Ação de Graças. Atualmente, a IA alimenta a maioria desses mecanismos de recomendação e gatilhos de e-mail.

Como criar ou escolher sua pilha de IA

Criar uma pilha de IA pode parecer complexo, mas trata-se simplesmente de sobrepor as ferramentas internas certas sobre uma base sólida. Vamos explorar como criar ou escolher uma pilha de IA adaptada aos objetivos do seu negócio de comércio eletrônico.

Passo 1: Prepare o terreno

Antes de escolher as ferramentas, você deve construir uma base sólida. Isso garante que sua pilha de IA resolva os problemas certos e possa ser dimensionada.

1. Defina metas comerciais específicas

Defina um ou dois objetivos mensuráveis, como “Melhorar a taxa de repetição de compras em 15% nos próximos 12 meses” ou “Reduzir o custo de manutenção de estoque em 20% e, ao mesmo tempo, diminuir a falta de estoque”. Certifique-se de que essas metas estejam alinhadas com sua estratégia mais ampla (como crescimento, lucratividade, aumento do valor da vida útil do cliente ou retenção).

Por exemplo, se o seu maior problema é o abandono do carrinho, sua pilha de IA deve se concentrar na personalização em tempo real e nas mensagens, em vez de previsões complexas da cadeia de suprimentos.

2. Avalie a prontidão dos dados

Você precisará de dados consistentes em domínios importantes, como pedidos, tráfego da web, catálogo de produtos, registros de estoque e registros de CRM. Para modelos significativos, muitas vezes você precisará de 12 a 18 meses de dados (ou volume suficiente de eventos) para estabelecer padrões.

Uma lista de verificação para realizar uma auditoria de dados:

Suas fontes de dados estão integradas (site, dispositivos móveis, offline)?

Existem lacunas ou duplicatas significativas?

Os metadados do produto são ricos e consistentes?

3. Escolha sua plataforma principal de comércio eletrônico

Decida se você usará uma plataforma gerenciada padrão (por exemplo, Shopify Plus, Magento/Adobe Commerce, BigCommerce) ou uma arquitetura headless/composable (front-end separado do back-end).

As plataformas gerenciadas ajudam a agilizar a configuração e vêm com recursos integrados e plug-ins de IA. Por outro lado, a arquitetura headless/composable oferece flexibilidade e preparação para o futuro (você pode trocar módulos). No entanto, você precisa de mais recursos técnicos.

🧠 Curiosidade: Em 2000, o Google lançou o AdWords, e seu primeiro grande anunciante foi uma loja de comércio eletrônico que vendia lagostas vivas do Maine chamada Lobster Gram. Depois disso, a publicidade digital mudou para sempre.

Quando sua base estiver pronta, escolha as ferramentas certas para os problemas certos. Aqui estão três áreas de alto impacto em que a IA pode fazer uma diferença real:

Personalização para front-end e experiência do cliente

Use mecanismos de recomendação de IA que analisam a navegação, o histórico de compras, os dados da sessão e o comportamento em tempo real para personalizar as experiências de compra. Você pode vincular conteúdo dinâmico, como banners da página inicial ou páginas de destino personalizadas para segmentos (clientes novos x clientes recorrentes) e comportamento (visitantes que abandonaram o carrinho).

📌 Exemplo de fluxo de trabalho: quando um visitante acessa o site, um mecanismo de personalização exibe blocos “Recomendado para você” com base em seu segmento e comportamento na sessão. No acompanhamento por e-mail, um mecanismo semelhante gera sugestões de produtos. 📊 Monitore métricas: taxa de conversão de blocos personalizados, taxa de cliques (CTR), valor médio dos pedidos (AOV) e taxa de compras repetidas.

Atendimento ao cliente e fluxo de trabalho de crescimento

Opte por chatbots de IA que possam lidar com consultas simples (status do pedido, devoluções), contato proativo (por exemplo, “Você deixou itens no carrinho, posso ajudar?”) e encaminhar para agentes humanos quando necessário. Isso libera sua equipe para lidar com tarefas de maior valor.

Combine isso com seu CRM para que ele possa extrair informações de pedidos e acionar devoluções.

📌 Exemplo de fluxo de trabalho: quando um comprador pergunta “Onde está meu pedido?”, o chatbot de IA recupera as informações de envio do seu OMS e responde instantaneamente. Se a questão for complexa (por exemplo, item faltando ou reembolso), o bot transfere o chat para um agente de suporte com o contexto completo. 📊 Monitore métricas: tempo de primeira resposta, taxa de resolução do chatbot, porcentagem de escalonamento, satisfação do cliente (CSAT) e taxa de interação repetida.

Operações, gerenciamento de estoque e cadeia de suprimentos

Aproveite os modelos de previsão preditiva para analisar vendas históricas, sazonalidade, promoções e devoluções para prever as vendas por SKU. Combine isso com preços baseados em IA e automação logística para manter um estoque enxuto e margens saudáveis.

📌 Exemplo de fluxo de trabalho: Seu mecanismo de IA prevê que o SKU nº 1234 terá um aumento de 20% no próximo mês devido a uma promoção que está por vir. Ele ajusta automaticamente as quantidades de reabastecimento, atualiza as solicitações dos fornecedores e sincroniza os preços com base nos dados de estoque e da concorrência. 📊 Monitore métricas: taxa de giro de estoque, porcentagem de excesso de estoque, taxa de pedidos em atraso, porcentagem de pedidos atendidos a partir do depósito mais próximo e prazo médio de entrega.

Ao selecionar seu software de comércio eletrônico, aplique critérios que garantam que você não acabe com aplicativos pontuais ou dívidas técnicas.

Aqui está uma lista rápida para ajudá-lo a escolher as ferramentas de IA certas:

Integração: oferece conectores nativos para sua plataforma ou fornece APIs abertas para integração flexível.

Escalabilidade: lida com o crescimento tanto no volume de dados quanto na complexidade operacional. Uma arquitetura modular ou composable é ideal, pois você pode adicionar ou substituir componentes posteriormente.

Confiabilidade e suporte do fornecedor: avalia a documentação, a qualidade da integração e o suporte técnico.

Interface intuitiva: oferece um espaço de trabalho com painéis organizados, configuração simples e opções fáceis de ajuste de regras ou visualização.

Custo e propriedade total: garante opções acessíveis, mesmo com implementação, treinamento, preparação de dados, custos de monitoramento contínuo e despesas relacionadas ao treinamento de modelos ou engenharia de dados adicional.

🧠 Curiosidade: Em 1979, o inventor britânico Michael Aldrich conectou uma TV modificada a um computador por meio de uma linha telefônica, criando o primeiro sistema do mundo para compras online. É ele mesmo! via The Telegraph

Etapa 4: crie para o futuro (e mantenha a flexibilidade)

Depois que sua pilha de IA estiver em funcionamento, o trabalho real começará. Essas ferramentas de gerenciamento de campanha evoluirão, novos modelos surgirão e seus fluxos de trabalho mudarão. O importante é a facilidade com que você pode continuar aprendendo, atualizando e otimizando sem precisar desmontar tudo.

Veja o que você pode fazer:

Treine sua equipe: garanta que cada membro da equipe conheça sua função. Use treinamento prático com fluxos de trabalho ao vivo, exemplos reais, modelos de campanhas de marketing e mantenha recursos (guias, tutoriais) disponíveis para aprendizagem contínua.

Garanta flexibilidade e modularidade: mantenha sua arquitetura composable para que você possa trocar uma ferramenta sem precisar reconstruir tudo.

Priorize uma IA ética e consciente dos preconceitos: trabalhe com dados representativos e imparciais. Você também deve ser transparente com os clientes, explicar como usa a IA e como os dados deles são tratados.

🤝 Lembrete amigável: Inclua governança revisando os modelos periodicamente para verificar se há preconceitos e monitorando resultados indesejados.

Etapa 5: conecte fluxos de trabalho de IA com orquestração unificada

A proliferação de ferramentas prejudica a produtividade, os orçamentos e o foco. Ela surge gradualmente, transformando-se em uma proliferação de trabalho, em que atualizações, arquivos e decisões ficam espalhados por aplicativos, conversas de chat e caixas de entrada. Esse problema se transforma em uma perda de produtividade global estimada em US$ 2,5 trilhões por ano.

É por isso que, uma vez que sua pilha de IA estiver em funcionamento, você precisará de uma única camada de orquestração para conectar os esforços de marketing, dados e atendimento.

via Pesquisa ClickUp

O ClickUp se torna essa camada.

É o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

📮 ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como o aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

Exemplo de pilha de IA para marcas de comércio eletrônico

Aqui está um modelo para ajudá-lo a estruturar suas ferramentas de IA para o comércio eletrônico. Use-o como referência para projetar uma pilha de IA que se adapte às suas metas de crescimento e evite o caos de ferramentas.

1. Camada de dados e análises

Essa camada é a sua base. Ela reúne e unifica todos os dados relevantes (pedidos, tráfego da web, catálogo de produtos, registros de estoque e CRM) para que o restante da sua pilha tenha informações consistentes e precisas.

Google BigQuery

O Google BigQuery é um data warehouse totalmente gerenciado e sem servidor, alinhado para a escala do comércio eletrônico. Ele permite o controle sobre relatórios e permite combinar várias fontes de dados em um único data warehouse.

Componentes principais:

Suporte para streaming em tempo real (para dados quase ao vivo)

Acesso SQL para equipes de análise

Recursos integrados de ML/IA por meio do BigQuery ML

Snowflake

É uma plataforma de dados em nuvem moderna que oferece suporte à consolidação de dados em grande escala, análises e cargas de trabalho de IA. Para varejistas, a Snowflake oferece uma “nuvem de dados de varejo” onde vários tipos de dados (pedidos de compra, estoque, fabricação, parceiros) residem em um único lugar.

Componentes principais:

Camada de serviços em nuvem para lidar com solicitações

Camada de computação para processamento de consultas

Camada de armazenamento para escalabilidade independente

Segmente

O Segment é uma plataforma de dados do cliente (CDP) criada para coletar e unificar dados de clientes de várias fontes em um único perfil.

Componentes principais:

Conexões para capturar eventos de clientes de qualquer plataforma

Protocolos para validação e limpeza de dados de eventos

Resolução de identidade para mesclar dados do usuário em diferentes dispositivos

🚀 Vantagem do ClickUp: transforme seus dados não filtrados de pedidos, tráfego, catálogo, registros de estoque e CRM em um painel de controle de comércio eletrônico com os painéis do ClickUp. Receba atualizações em tempo real e resumos alimentados por IA nos seus painéis do ClickUp com cartões de IA Crie visualizações personalizadas usando uma variedade de tipos de gráficos e cartões para acompanhar e otimizar cada parte do seu fluxo de trabalho de comércio eletrônico. Aqui estão alguns exemplos de painéis de dados: Gráfico circular para ver a divisão das suas vendas por categoria de produto ou região

Gráfico de barras para comparar fluxos de receita mensais, volume de pedidos ou gastos com marketing em diferentes canais

Gráfico de bateria para monitorar o andamento do atendimento ou os níveis de estoque Você também pode usar os cartões de IA integrados para revelar insights, identificar anomalias nos dados de vendas ou prever itens com estoque baixo antes que se tornem um problema. E como os painéis podem ser atualizados automaticamente e enviar relatórios programados, você não precisa mais fazer aquelas verificações nas segundas-feiras de manhã apenas para alinhar os números.

2. Camada de marketing e personalização

Essa camada aproveita dados de comportamento, sessão e compra para oferecer experiências personalizadas ao longo da jornada do cliente. Ao personalizar suas estratégias e conteúdos de marketing de comércio eletrônico para cada indivíduo (e contexto), você gera maior conversão, melhor retenção e maior fidelidade.

Klaviyo

É uma plataforma de CRM B2C que usa IA para automação de marketing, unificando dados de clientes, oferecendo opções avançadas de segmentação de clientes e permitindo fluxos personalizados impulsionados por IA por e-mail, SMS e push.

Componentes principais:

Sincronização de dados em tempo real com sua loja

Análise preditiva (data da próxima encomenda, risco de rotatividade)

Conteúdo dinâmico nas mensagens

Bloomreach

A Bloomreach é uma plataforma de personalização e análise alimentada por IA que fornece insights sobre clientes e produtos e oferece pesquisa personalizada no site.

Componentes principais:

Ingestão de dados do cliente

Enriquecimento de dados de produtos

Orquestração de campanhas em todos os canais

Persado

É uma plataforma de IA generativa focada em mensagens e personalização de conteúdo. A Persado analisa linguagem, emoções e segmentos para fornecer variantes de mensagens que impulsionam a ação.

Componentes principais:

Grande conjunto de dados de respostas anteriores

Modelos de IA que geram cópias e testam variantes

Integrações com a automação de marketing existente

🔍 Você sabia? A Amazon obtém quase 35% de suas vendas a partir de sugestões geradas por seu mecanismo de recomendação de comércio eletrônico.

3. Camada criativa e de conteúdo

Quando você dimensiona produtos, variações (tamanho, região, idioma) e canais (web, dispositivos móveis, redes sociais), os processos manuais de conteúdo se tornam um gargalo. A IA generativa no comércio eletrônico aborda a escalabilidade do conteúdo criando descrições de produtos atraentes, publicações nas redes sociais, recursos visuais e banners dinâmicos sem sacrificar a qualidade ou a voz da marca.

Jasper

É uma plataforma de redação de IA projetada para equipes de marketing e comércio eletrônico escreverem textos criativos, descrições de produtos e conteúdo de SEO rapidamente para sua marca.

Componentes principais:

Tom e vocabulário personalizados, alinhados ao seu guia de estilo e processo de criação de conteúdo.

Formatos prontos para uso em blogs, e-mails e páginas de produtos

Edição em equipe em tempo real e controle de versão

Tipo de letra

É uma plataforma de design de IA para gerar visuais de marca, banners de produtos e recursos de campanha. A Typeface ajuda as equipes a criar resultados de design consistentes sem depender muito do trabalho manual de design.

Componentes principais:

Kits de marca com fontes, cores e recursos visuais da loja

Geração de imagens com IA para criar recursos visuais de marketing

Reutilização de ativos para adaptar rapidamente designs existentes a novos canais

Gamma

O Gamma é uma ferramenta generativa de apresentação e conteúdo que transforma ideias ou esboços em apresentações visuais envolventes e explicações sobre produtos.

Componentes principais:

Um criador de apresentações de IA que converte texto ou notas em apresentações visuais.

Modelos inteligentes que aplicam automaticamente layouts de design para facilitar a leitura e causar impacto.

Resultados compatíveis com a web para compartilhar facilmente apresentações como páginas interativas da web.

🚀 Vantagem do ClickUp: O ClickUp Brain, assistente alimentado por IA da plataforma, combina projetos, bate-papos e documentação em um único espaço de trabalho. Seu AI Writer for Work ajuda você a criar conteúdo de marketing, como descrições de produtos, títulos promocionais e sinopses de campanhas em segundos. Peça ao AI Writer for Work do ClickUp Brain para escrever textos promocionais, e-mails e histórias de produtos Suponha que você esteja preparando o lançamento de um novo produto. Você pode pedir ao ClickUp Brain para redigir 10 descrições de produtos com base no seu guia de tom e colocá-las diretamente em um documento de “Campanha de Lançamento” no ClickUp Docs, onde sua equipe pode editar em tempo real. Além disso, você não precisa se preocupar com o contexto. O ClickUp Brain extrai informações do seu espaço de trabalho, briefings ou até mesmo campanhas anteriores para fornecer um texto que se adapta à voz da sua marca sem necessidade de solicitações adicionais. 📌 Exemplos de prompts: Escreva três descrições de produtos para uma coleção de edição limitada de verão em um tom coloquial.

Crie cinco títulos de anúncios que destaquem uma promoção de fim de ano com 20% de desconto em produtos para a pele.

Resuma este briefing da campanha em três pontos-chave para nossa equipe de mídia social.

4. Camada de preços e estoque

Essas ferramentas ajudam você a otimizar os níveis de estoque, prever a demanda e definir preços dinâmicos com base na margem, nos preços dos concorrentes e nos níveis de estoque.

DataRobot

A DataRobot é uma plataforma de IA de nível empresarial criada para equipes de dados que buscam precisão sem codificação manual. Ela automatiza a modelagem preditiva para preços, previsão de demanda e otimização de estoque.

Componentes principais:

Aprendizado de máquina automatizado (AutoML) que cria e compara modelos para identificar o melhor para cada caso de negócios.

A previsão de séries temporais prevê a demanda por produtos, tendências sazonais e necessidades de estoque.

Monitoramento de modelos para acompanhar o desempenho e evitar desvios à medida que as condições do mercado mudam.

Planejador de estoque

O Inventory Planner é uma ferramenta de planejamento e previsão de demanda que se integra diretamente a plataformas como Shopify, Amazon e WooCommerce, gerenciando o reabastecimento e o fluxo de caixa.

Componentes principais:

Mecanismo de previsão para estimar as necessidades futuras de estoque

Planejamento de reabastecimento para manter os níveis ideais de estoque

A análise de lucros e dados destaca produtos com baixa rotatividade ou excesso de estoque.

🚀 Vantagem do ClickUp: Se você precisa saber quais SKUs tiveram a movimentação mais rápida no último trimestre, quais foram os ajustes de preços e como essas mudanças afetaram a margem, basta perguntar ao ClickUp Brain. Seu gerente de projetos de IA obtém informações de todas as suas fontes, incluindo mecanismos de personalização e aplicativos de previsão, para automatizar tarefas rotineiras, como a geração de resumos. Peça ao ClickUp Brain para atualizá-lo sobre as tendências e fornecer insights práticos Ele resume instantaneamente as alterações de preços do último trimestre, encontra tarefas do ClickUp relacionadas à otimização de estoque e extrai insights das previsões. Você pode até mesmo consultar referências da concorrência, metas de margem e testes de preços anteriores para finalizar os preços. 📌 Exemplos de prompts: Resuma as mudanças na estratégia de preços do último trimestre.

Encontre todas as tarefas relacionadas à otimização de estoque

Mostre-me nossa previsão de demanda mais recente da DataRobot

Liste os SKUs com o menor giro do mês passado.

5. Suporte ao cliente e camada CX

Essas ferramentas sofisticadas automatizam consultas de atendimento ao cliente, fluxos de trabalho de autoatendimento e escalonamento para humanos quando necessário, liberando sua equipe para se concentrar em tarefas de alto valor.

Previsão

É uma plataforma de IA que aprimora o suporte ao cliente por meio do reconhecimento de intenções e da automação de autoatendimento. O Forethought se integra aos principais sistemas de helpdesk, como Zendesk e Salesforce, para resolver tickets mais rapidamente e reduzir a carga de trabalho dos agentes.

Componentes principais:

Solve (assistente de IA) que automatiza respostas para perguntas frequentes e solicitações transacionais.

Triagem (Ticket Intelligence) para encaminhar tickets recebidos com base na intenção e na urgência

O Assist (Agent Copilot) sugere respostas em tempo real para agentes humanos.

Ada

Uma plataforma de IA conversacional criada para ampliar as interações personalizadas com os clientes, a Ada capacita equipes sem habilidades técnicas a criar experiências de chat e voz que parecem naturais e sensíveis ao contexto.

Componentes principais:

O construtor sem código permite que as equipes de marketing projetem automações de fluxo de trabalho de IA sem suporte de engenharia.

O suporte omnicanal conecta chat, e-mail e canais sociais para uma experiência do cliente unificada.

O mecanismo de personalização extrai dados de clientes de CRMs e bate-papos anteriores para personalizar as respostas.

🚀 Vantagem do ClickUp: Melhore seu fluxo de trabalho de atendimento ao cliente com os Agentes Ambientais do ClickUp, que ficam bem dentro do seu espaço de trabalho. Quer você ative um Agente Pré-construído ou crie seu próprio Agente Personalizado, eles agem automaticamente quando determinados gatilhos ocorrem. Automatize o suporte ao cliente com os ClickUp Ambient Agents, que resumem problemas, notificam leads e fecham tickets instantaneamente Digamos que uma tarefa de suporte ao cliente seja atualizada com uma etiqueta de “alta prioridade”. Você pode criar um agente para: Resuma o problema do cliente a partir de tickets ou registros de chat anteriores.

Notifique o responsável pelo CX certo no ClickUp Chat

Gere um rascunho de resposta rápida usando o tom da sua empresa e respostas anteriores.

Atualize o status do ticket assim que o problema for resolvido. Crie seu próprio agente de IA:

Camada de orquestração de fluxos de trabalho com o ClickUp

Em uma pilha de IA para comércio eletrônico, a camada de orquestração do fluxo de trabalho é o elemento que mantém tudo unido, e o ClickUp desempenha esse papel com excelência.

Depois de explorar alguns recursos (excelentes) do ClickUp, vamos dar uma olhada em outros que mantêm seu trabalho otimizado:

Clique em ClickUp Brain MAX para eliminar a proliferação da IA.

O ClickUp Brain MAX reúne todas as suas ferramentas de IA em um único e poderoso espaço de trabalho no desktop. Ele combina pesquisa, automação e assistência inteligente para que você possa gerenciar todo o seu fluxo de trabalho de comércio eletrônico sem precisar alternar entre ferramentas.

Veja como você pode usá-la:

Acesse modelos de IA premium como ChatGPT, Gemini e Claude diretamente no ClickUp para gerar ou refinar ideias.

Recorra ao ClickUp Talk-to-Text para atualizar ou encontrar trabalhos instantaneamente, ditar notas ou tarefas e comunicar suas instruções instantaneamente, sem o incômodo de digitar.

Encontre insights em seu espaço de trabalho, arquivos, ferramentas integradas e até mesmo na web com apenas comandos em linguagem natural.

Veja o que uma avaliação no Reddit diz sobre a plataforma:

Tem acesso ao seu ClickUp, o que torna o trabalho muito mais simplificado. É possível criar tarefas facilmente, atualizá-las etc. Muito prático... Permite usar diferentes modelos de IA, o que para algumas pessoas pode ser muito importante, para mim nem tanto, mas vou dar crédito por isso... Ele pode acessar seus outros aplicativos, por exemplo, eu tenho meu drive sincronizado e é muito mais rápido encontrar uma planilha ou algo assim através do Brain Max do que abrir o drive, procurar etc.

Tem acesso ao seu ClickUp, o que torna o trabalho muito mais simplificado. É possível criar tarefas facilmente, atualizá-las etc. Muito prático... Permite usar diferentes modelos de IA, o que para algumas pessoas pode ser muito importante, para mim nem tanto, mas vou dar crédito por isso... Ele pode acessar seus outros aplicativos, por exemplo, eu tenho meu drive sincronizado e é muito mais rápido encontrar uma planilha ou algo assim através do Brain Max do que abrir o drive, procurar por ela etc.

Agora, elimine a proliferação da IA com o ClickUp Brain MAX! 🤩

ClickUp Automations para fazer o trabalho pesado por você

O ClickUp Automations elimina o trabalho manual repetitivo, mantendo seus fluxos de trabalho de comércio eletrônico rápidos e conectados. Você pode criar regras que acionam ações automaticamente com base em atualizações de suas ferramentas de IA ou tarefas internas.

Automatize fluxos de trabalho de comércio eletrônico instantaneamente, escrevendo instruções em linguagem simples com o ClickUp Automations

Você pode definir prompts do tipo “se isso, então faça aquilo” com gatilhos e condições. Por exemplo, peça ao Automations para criar uma “Tarefa de Compra” se sua previsão de estoque mostrar que há poucos produtos em estoque ou notifique o marketing quando os preços mudarem no site.

Dessa forma, as atualizações são encaminhadas automaticamente entre os departamentos, garantindo que as equipes de operações, marketing e atendimento permaneçam alinhadas sem verificações manuais.

Veja como você pode usar as automações do ClickUp:

Integrações do ClickUp

As integrações do ClickUp oferecem suporte a mais de 1.000 aplicativos, permitindo que você conecte ferramentas como Shopify, HubSpot e Google BigQuery diretamente ao seu espaço de trabalho.

Sincronize dados brutos entre seus aplicativos de comércio eletrônico e mantenha seus fluxos de trabalho funcionando perfeitamente com as integrações do ClickUp

Você pode usar integrações pré-construídas para ferramentas comuns de comércio eletrônico ou configurar conexões personalizadas por meio de API para sincronizar dados e automatizar fluxos de trabalho.

📖 Leia também: Como a equipe de marketing da ClickUp usa o ClickUp

Erros comuns ao criar uma pilha de IA

Muitas equipes caem em armadilhas previsíveis que limitam o ROI e retardam a adoção ao criar uma pilha de IA. Aqui estão os erros mais comuns a serem evitados:

Problema Solução Comprar ferramentas antes de definir uma estratégia Defina metas claras primeiro e, em seguida, alinhe as ferramentas de IA com resultados comerciais específicos antes da adoção. Ignorando a qualidade e a estrutura dos dados Limpe, padronize e centralize os dados antes de automatizar para obter insights precisos. Sobrecarregando a pilha com soluções pontuais Simplifique para algumas ferramentas bem integradas, em vez de muitos aplicativos desconectados. Ignorando a integração e o planejamento do fluxo de trabalho Crie fluxos de trabalho e integrações que conectam dados e equipes de maneira perfeita. Tentando expandir muito rapidamente Comece aos poucos, teste, comprove o valor e, então, expanda os casos de uso de IA gradualmente. Negligenciar a adoção e o treinamento do usuário Invista em integração e treinamento para garantir que as equipes realmente utilizem as ferramentas.

(IA) Alcance o sucesso com o ClickUp

Uma pilha de IA robusta para comércio eletrônico combina ferramentas que funcionam perfeitamente em todos os fluxos de trabalho, desde marketing e vendas até atendimento e suporte.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, atua como sua camada de orquestração, o lugar onde todo o seu trabalho se conecta. Com suas integrações e API, o ClickUp reúne informações de suas diversas ferramentas em um só lugar, reduzindo a carga cognitiva e a proliferação de ferramentas.

A IA do ClickUp Brain permite que você recupere instantaneamente estratégias de preços, insights de estoque e dados de campanha, enquanto o ClickUp Brain MAX oferece uma experiência integrada, conectando todas as suas ferramentas de IA de terceiros.

Com suas tarefas de comércio eletrônico, documentos, dados de CRM e bate-papo da equipe centralizados, o ClickUp se torna o único espaço de trabalho de IA convergente que reúne tudo para você e sua equipe.

Antes da sua próxima grande promoção, inscreva-se gratuitamente no ClickUp! 🏁

Perguntas frequentes (FAQs)

Uma pilha de IA no comércio eletrônico é um conjunto agrupado de tecnologias e plataformas que abrange todos os fluxos de trabalho essenciais do seu negócio, desde a ingestão e análise de dados até a personalização, previsão de estoque, preços e atendimento ao cliente. Quando executada corretamente, a pilha permite a automação em toda a sua loja.

A IA impulsiona a personalização ao analisar grandes quantidades de dados, como comportamento de navegação, histórico de compras, dados demográficos e dados de sessão, para personalizar recomendações de produtos, conteúdo no site, fluxos de e-mail e ofertas dinâmicas. Por exemplo, um sistema pode reconhecer que um cliente recorrente está comprando equipamentos de inverno e, então, ajustar os banners do site, e-mails promocionais e mensagens push de acordo com isso.

As principais ferramentas de IA em gerenciamento de estoque se concentram na previsão da demanda, otimização de estoque e reabastecimento dinâmico. Plataformas como o “Inventory Planner” ou soluções de fornecedores especializados em previsão usam dados históricos de vendas, sazonalidade, promoções e devoluções para prever a demanda futura e recomendar os níveis ideais de estoque.

Sim, se fizerem escolhas estratégicas. Marcas menores de comércio eletrônico devem começar com um ou dois casos de uso significativos (por exemplo: fluxos de e-mail personalizados ou reabastecimento preditivo) e implantar ferramentas que se integrem facilmente e sejam escalonáveis à medida que o negócio cresce. O segredo é evitar a proliferação de ferramentas e se concentrar no impacto no fluxo de trabalho. Ferramentas de marketing de IA são um primeiro passo fácil.

O sucesso pode ser acompanhado por meio de métricas de negócios claras que se alinham aos fluxos de trabalho que você está automatizando. Exemplos incluem: aumento do tráfego do site e do valor médio dos pedidos (AOV), redução da taxa de abandono de carrinho, melhoria da taxa de giro de estoque, diminuição dos tickets de suporte manual, visibilidade nos resultados dos mecanismos de busca ou aumento da taxa de compras repetidas. Monitore esses indicadores juntamente com as métricas de adoção (quantas tarefas são automatizadas, com que frequência as previsões são acionadas) e faça ajustes com base no feedback, na variação do modelo ou nas mudanças nos negócios.