Whereby vs. ClickUp SyncUp: qual ferramenta de videoconferência é melhor?

Em 1964, a AT&T apresentou o Picturephone na Feira Mundial. Era um dispositivo volumoso que prometia mudar a comunicação para sempre. Finalmente era possível ver a pessoa com quem se estava a falar, desde que não se importasse de pagar o preço de uma pequena chamada por esse privilégio!

Com o tempo, trocamos esses dispositivos pesados por aplicativos elegantes que mantêm as equipes e os clientes unidos (embora os silêncios constrangedores continuem).

Nesta postagem do blog, compararemos duas dessas ferramentas: Whereby vs. ClickUp SyncUp, cada uma projetada para momentos muito diferentes do seu dia de trabalho.

Vamos ver qual delas deve fazer parte do seu kit de ferramentas. ☎️

ClickUp vs. Whereby em resumo

Aspecto ClickUp Whereby Objetivo principal Gerenciamento de projetos, acompanhamento de tarefas, colaboração em equipe, gerenciamento de conhecimento Videoconferências, conferências nativas do navegador, chamadas incorporáveis Hierarquia e organização Avançado: espaços, pastas, listas, visualização de tudo para organização em grande escala Não possui uma hierarquia organizacional Gerenciamento de tarefas Tarefas, subtarefas, listas de verificação, campos personalizados, automações de status, responsáveis pelas tarefas, prioridades, lembretes Falta gerenciamento de tarefas Visualizações do projeto Lista, quadro, calendário, Gantt, linha do tempo, carga de trabalho e muito mais Não oferece visualizações de projetos Automações Automação com inteligência artificial, automação baseada em tempo e automação baseada em gatilhos Hooks de API/webhooks para sessões de vídeo Colaboração em documentos Documentos editáveis em tempo real, wikis, formatação avançada, vinculação de documentos a tarefas, base de conhecimento Chat ao vivo, emojis, compartilhamento de arquivos durante a reunião Comunicação Conversas contextuais com chat, tarefas e documentos vinculados, e-mail integrado, comentários de tarefas, notificações, comentários atribuídos, clipes de voz e vídeo. Vídeo, áudio, chat durante a chamada, reações, compartilhamento de arquivos Colaboração e compartilhamento Quadros brancos em tempo real, compartilhamento de convidados, compartilhamento de links externos, ferramentas de revisão Quadro branco virtual (Miro), legendas ao vivo, salas de descanso Agendamento e gerenciamento de tempo Calendário integrado, controle de tempo, estimativas, integração com o Outlook/Google Agenda Integração com o Google Agenda, temporizadores de sala, convites de calendário Recursos de IA ClickUp Brain (pesquisa com IA, redação, automação, resumos, transcrições, geração de rótulos, relatórios avançados), Agentes de IA Transcrição ao vivo, resumos de sessões Integrações Mais de 1.000 integrações de aplicativos (incluindo Outlook, Slack, Drive, Github, Zapier), API/complementos Miro, Google Docs, streaming RTMP, SDKs para desenvolvedores, React/Flutter/incorporações móveis Segurança/conformidade Funções avançadas, permissões, registros de auditoria, segurança empresarial, ISO 27001, GDPR, SSO, SOC2 e HIPAA em conformidade Criptografia de ponta a ponta (salas pequenas P2P), ISO 27001, GDPR, compatível com HIPAA, salas bloqueadas Capacidade de reunião Até 200 participantes no SyncUps Até 200 participantes (ativos), 400 visualizadores (modo somente visualização) Armazenamento de arquivos Ilimitado (com planos pagos), anexe/vinculando arquivos em qualquer lugar nos fluxos de trabalho Compartilhe arquivos pequenos em chamadas; armazenamento limitado de arquivos a longo prazo, download de bate-papos.

O que é o ClickUp?

Gerencie vários projetos com o ClickUp Crie um espaço de trabalho centralizado para gerenciar a colaboração híbrida no ClickUp.

O trabalho hoje está desorganizado.

Nossos projetos, conhecimento e comunicação estão espalhados por ferramentas desconectadas que nos atrasam.

O ClickUp resolve isso com o aplicativo completo para o trabalho, que combina projetos, conhecimento e bate-papo em um só lugar — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Recursos do ClickUp

Aqui, vamos detalhar os principais recursos que fazem essa ferramenta se destacar como uma alternativa ao Whereby.

Recurso nº 1: Comunicação em tempo real

O ClickUp Chat reúne todas as suas conversas e trabalhos em um só lugar com Canais e Mensagens Diretas.

Centralize todos os seus canais de comunicação internos e externos com o ClickUp Chat

Crie canais específicos para determinados tópicos, como #AtualizaçõesDeMarketing ou #FeedbackDoCliente, para manter as discussões focadas. Precisa de um bate-papo rápido e pontual? As mensagens diretas permitem que você entre em contato com indivíduos ou grupos sem sobrecarregar os canais principais.

Passe o mouse sobre qualquer mensagem no ClickUp Chat para criar instantaneamente uma tarefa

Melhor ainda, você pode vincular mensagens diretamente às tarefas do ClickUp, para que o casual “Ei, você pode consertar isso?” se transforme em um item de ação rastreado. Além disso, com notificações personalizáveis, você só é avisado sobre o que é importante.

Escolha entre diferentes tipos de publicações no seu chat para garantir que atualizações importantes cheguem a todos os membros da equipe

Quando uma mensagem precisar de mais atenção, crie Postagens. Em vez de deixar informações importantes se perderem no meio das conversas, você pode criar uma Postagem para destacar anúncios, atualizações ou discussões.

Basta digitar sua mensagem, selecionar entre Anúncios, Discussão, Ideia e Atualização no menu suspenso e pronto, sua mensagem se destaca no canal, garantindo que todos a vejam.

💡 Dica profissional: adicione um cartão na parte superior do canal de bate-papo da sua equipe para exibir rapidamente favoritos, notas e muito mais. Você pode adicionar um gráfico de bateria personalizado com qualquer dado, links para recursos importantes do seu espaço de trabalho e até mesmo calcular somas, médias e muito mais para suas tarefas.

Recurso nº 2: Chamadas de vídeo e áudio

Com o ClickUp SyncUps, você pode iniciar chamadas de áudio ou vídeo instantâneas diretamente do seu espaço de trabalho, garantindo uma colaboração perfeita.

Iniciar um SyncUp é tão simples quanto clicar no ícone SyncUp em qualquer canal ou mensagem direta.

Toque no ícone do ClickUp SyncUps para iniciar uma chamada de áudio ou vídeo instantânea

Durante um SyncUp, você pode compartilhar sua tela para fornecer contexto visual, como mostrar um rascunho de design, apresentar análises ou revisar o cronograma de um projeto.

Uma característica que se destaca é que ele vincula tarefas diretamente dentro da chamada! Por exemplo, se você estiver discutindo uma correção de bug em uma mensagem direta, poderá conectar a tarefa relevante à conversa.

Conecte tarefas ao seu ClickUp SyncUp

Não pode participar de uma SyncUp em tempo real? Não se preocupe. Você pode gravar suas sessões SyncUp e acessá-las mais tarde.

Isso é particularmente útil para membros da equipe em fusos horários diferentes ou para revisar discussões e garantir que nada seja perdido. Você pode adicionar comentários à gravação e compartilhá-la externamente também.

💡 Dica profissional: use o ClickUp Clips para transformar atualizações rápidas, feedback ou mini tutoriais em mensagens de vídeo curtas. Anexe-as ao seu canal de chat para mostrar à sua equipe híbrida exatamente o que você quer dizer.

Recurso nº 3: produtividade impulsionada por IA

Integrado ao Chat, o ClickUp Brain ajuda você a criar e atribuir tarefas, encontrar tarefas ou canais relacionados e resumir conversas. Você pode até mesmo fazer perguntas sobre um canal em linguagem natural e obter o contexto em segundos.

Peça ao ClickUp Brain para enviar mensagens nos canais da sua equipe, para que você não precise interromper o que está fazendo

Por exemplo, após uma sincronização com sua equipe, o ClickUp Brain resume todas as discussões das últimas 24 horas, destaca itens de ação e cria tarefas vinculadas a vários projetos.

O recurso Catch Me Up é um salva-vidas para equipes remotas. Quando você perde um ou dois dias de conversas, basta clicar em Catch Me Up para obter um resumo de tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas até 14 dias.

Entre em contato comigo no ClickUp Chat.

🚀 Vantagem do ClickUp: O ClickUp Brain MAX, o assistente de IA para desktop, centraliza todo o seu ecossistema de trabalho, incluindo tarefas, documentos, reuniões, aplicativos e bate-papos em um hub inteligente. Você pode pesquisar facilmente em seu espaço de trabalho, na web e em aplicativos conectados. Além disso, o Talk-to-Text no ClickUp permite que você dite mensagens e atualizações em qualquer lugar, aumentando a produtividade em até 4 vezes em comparação com a digitação tradicional.

Preços do ClickUp

Veja o que Samantha Dengate, gerente de projetos sênior da Diggs, tem a dizer sobre o uso do ClickUp para comunicações:

Agora, todos na equipe podem ver claramente quando as ações devem ser realizadas, conversar e colaborar nas tarefas.

📮 ClickUp Insight: De acordo com nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões, quase 40% dos entrevistados participam de 4 a 8 ou mais reuniões por semana, com cada reunião durando até uma hora. Isso se traduz em uma quantidade impressionante de tempo coletivo dedicado a reuniões em toda a sua organização. E se você pudesse recuperar esse tempo? O AI Notetaker integrado do ClickUp pode ajudar a aumentar a produtividade em até 30% por meio de resumos instantâneos de reuniões, enquanto o ClickUp Brain ajuda na criação automatizada de tarefas e fluxos de trabalho otimizados, transformando horas de reuniões em insights acionáveis.

O que é o Whereby?

via Whereby

O Whereby é uma plataforma de videoconferência baseada em navegador que permite hospedar e participar de chamadas de vídeo seguras e confiáveis a partir de qualquer dispositivo compatível com um navegador da web moderno.

Os usuários podem configurar salas de reunião virtuais e compartilhar links permanentes com outras pessoas. A plataforma também oferece uma solução incorporável para desenvolvedores integrarem uma funcionalidade de videochamada diretamente em seus produtos ou serviços por meio de APIs e SDKs para comunicação em espaços de trabalho híbridos.

🧠 Curiosidade: Conversas sociais por vídeo (apenas compartilhando assuntos não relacionados ao trabalho) ajudam a reduzir a estranheza da distância. As equipes que participaram do estudo disseram que essas conversas as ajudaram a se sentir mais conectadas, mesmo trabalhando remotamente.

Recursos do Whereby

Aqui estão alguns recursos exclusivos deste software de compartilhamento de tela:

Recurso nº 1: reuniões baseadas em navegador com personalização da marca

Personalize o fundo da sala para ter uma aparência profissional nas reuniões

O Whereby funciona diretamente no seu navegador. Os convidados podem participar instantaneamente com um link de reunião persistente, seja a partir do seu computador ou dispositivo móvel.

Além disso, você pode manter a identidade da marca personalizando suas reuniões com logotipos, cores de sala, fundos virtuais e efeitos de desfoque. Até mesmo os URLs das reuniões podem ser personalizados, para que cada sessão com o cliente pareça intencional e refinada.

Crie salas separadas no Whereby para discussões menores e melhor colaboração

Às vezes, você precisa de discussões menores. O Whereby permite que os anfitriões criem salas separadas para trabalhos focados e, em seguida, tragam todos de volta à sessão principal de forma integrada.

Além disso, os anfitriões podem bloquear salas, gerenciar permissões, admitir convidados de uma sala de espera e silenciar ou remover participantes para reuniões seguras e estruturadas.

Você também pode:

Inicie quadros brancos digitais interativos diretamente na chamada com a integração do Miro Whiteboard.

Envie documentos, imagens e links instantaneamente durante as chamadas

Mantenha a conversa fluindo ao lado da janela de vídeo para perguntas rápidas, reações ou transferências de arquivos com o chat ao vivo.

Recurso nº 3: Compartilhamento e gravação de tela

Compartilhe sua tela para fazer apresentações aos clientes com o Whereby

Compartilhe toda a sua tela ou apenas uma janela do aplicativo. Combine isso com o modo picture-in-picture e você terá apresentações e demonstrações sem distrações.

E se você quiser revisar uma chamada mais tarde, o Whereby permite gravar localmente ou na nuvem (se você for o proprietário da sala). Legendas e transcrições ao vivo tornam o conteúdo acessível posteriormente.

Além disso, o Whereby foi desenvolvido para ser inclusivo:

Legendas ao vivo e um resumidor de transcrições com IA para conteúdo falado

Navegação pelo teclado e atalhos para pessoas com mobilidade limitada

Destaque do orador ativo para que todos saibam quem está falando

Preços do Whereby

Reuniões

Gratuito (inclui um anfitrião)

Pro: US$ 8,99/mês (inclui um host)

Negócios: US$ 11,99/mês por host

Incorporado

Teste gratuito

Preço: US$ 9,99/mês (pagamento conforme o uso)

Empresa: Preços personalizados

🔍 Você sabia? Até mesmo o fundo pode interferir no seu cérebro. Um estudo mostrou que fundos animados ou virtuais causam mais fadiga do que paredes lisas. Seu cérebro está constantemente processando pequenos movimentos, então aquela cena tropical legal pode estar cansando você.

ClickUp vs. Whereby: comparação de recursos

Quando você gerencia uma equipe distribuída, todas as reuniões são diferentes. As chamadas com clientes precisam de refinamento, branding e facilidade de acesso. As sincronizações internas exigem contexto, responsabilidade e acompanhamento claro.

O Whereby funciona bem para reuniões externas, enquanto o ClickUp transforma a colaboração no espaço de trabalho em resultados acionáveis, vinculando discussões diretamente a tarefas, metas e documentos do projeto.

Aqui está uma comparação detalhada para ajudá-lo a escolher a opção certa. 🎯

Recurso nº 1: Experiência de videoconferência

Vamos começar com a forma como cada ferramenta de IA para reuniões lida com suas chamadas de vídeo, desde check-ins rápidos até reuniões completas da equipe.

ClickUp

O ClickUp conecta trabalho e conversas. Com o ClickUp Meetings, as equipes podem hospedar, organizar e acompanhar discussões paralelamente ao seu trabalho.

Crie agendas e listas de verificação para manter tudo sob controle, compartilhe sua tela durante a chamada para facilitar a comunicação e use a IA para gerar rapidamente as conclusões da discussão.

O ClickUp AI Notetaker grava, transcreve e resume automaticamente as reuniões, destacando os principais itens de ação e os próximos passos.

Mas você não precisa de uma reunião para todas as comunicações. Quando precisar de atualizações rápidas ou feedback assíncrono, o ClickUp Clips ajuda a gravar e compartilhar mensagens de vídeo em tarefas ou chats.

Whereby

Esta ferramenta mantém as coisas simples. Suas videoconferências sem download, baseadas em navegador, são projetadas para chamadas rápidas com clientes e experiências de marca. Você pode personalizar salas de reunião com seu logotipo e cores e dividir discussões com grupos de discussão.

Os convidados participam instantaneamente, tornando-a ideal para colaboração externa.

🏆 Vencedor: Empate! Use o ClickUp para sincronizações internas e externas e converta conversas em ação. O Whereby funciona melhor para reuniões com clientes relacionadas à marca.

Recurso nº 2: Colaboração e interação em tempo real

Vamos também comparar como ambas permitem que vocês trabalhem juntos em tempo real.

ClickUp

Ele foi desenvolvido para colaboração em tempo real. As equipes podem editar em conjunto o ClickUp Docs, debater ideias no ClickUp Whiteboards, conversar instantaneamente no ClickUp Chat ou comentar diretamente sobre tarefas e subtarefas. Todos os comentários são acionáveis.

Combinado com permissões no nível da tarefa, menções e integrações com outras ferramentas, ele torna a colaboração perfeita, do planejamento à entrega.

Whereby

O Whereby se concentra na colaboração em tempo real dentro das reuniões. As equipes podem abrir um quadro branco Miro durante uma chamada, compartilhar telas, enviar links ou conversar ao vivo. A experiência é rápida, amigável e intuitiva, ótima para workshops, demonstrações para clientes e sessões criativas.

No entanto, quando a reunião termina, a colaboração também costuma ser interrompida. Não há uma maneira integrada de continuar trabalhando em tarefas ou conteúdos de forma assíncrona.

🏆 Vencedor: ClickUp triunfa! O aplicativo de mensagens tudo-em-um combina trabalho em equipe em tempo real e assíncrono para transformar ideias em próximos passos acionáveis.

Recurso nº 3: escalabilidade e preparação para empresas

É claro que você também deve avaliar o desempenho e a escalabilidade dessas ferramentas à medida que sua equipe ou organização cresce, levando em consideração as necessidades da empresa.

ClickUp

O ClickUp oferece escalabilidade robusta e recursos de nível empresarial, tornando-o adequado para grandes organizações. Você obtém permissões personalizadas, funções de usuário granulares e ferramentas de gerenciamento administrativo para garantir controle preciso e níveis de acesso em todo o espaço de trabalho.

Além disso, o ClickUp oferece suporte a Single Sign-On (SSO), SAML e autenticação de dois fatores (2FA), em conformidade com os padrões de segurança corporativa.

A plataforma também inclui registros de auditoria, monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, e testes de penetração para proteger os dados o tempo todo.

Whereby

O Whereby, por outro lado, foi projetado principalmente para colaboração por vídeo e não oferece ampla escalabilidade ou recursos específicos para empresas. Ele não possui controles administrativos avançados, permissões de usuário e ferramentas de relatórios.

Embora ofereça integração com ferramentas como Google Calendar e Miro, não oferece recursos avançados para empresas.

🏆 Vencedor: ClickUp! Ele foi desenvolvido para se adaptar a equipes grandes, oferecendo controles administrativos completos, segurança e recursos de nível empresarial.

ClickUp vs. Whereby no Reddit

Recorremos ao Reddit para obter insights sobre como os usuários reais se sentiam em relação ao ClickUp e ao Whereby. Embora não haja tópicos específicos discutindo os dois, eis o que os usuários tinham a dizer sobre as ferramentas:

Veja o que um usuário do Reddit disse sobre a conveniência do Whereby:

Eu tenho usado o Whereby. É muito prático para fazer chamadas de vídeo simples e bonitas para se conectar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, com apenas um link. Não é necessário fazer downloads...

Eu tenho usado o Whereby. É muito prático para fazer chamadas de vídeo simples e bonitas para se conectar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, com apenas um link. Não é necessário fazer downloads...

Um usuário do ClickUp disse:

Utilizamos o ClickUp com sucesso para empresas de todos os tamanhos (desde empreendedores individuais até equipes enormes) e em vários setores, muitos dos quais geram receitas multimilionárias. Sim, o ClickUp tem problemas, assim como literalmente todas as outras plataformas disponíveis, mas os recursos são excelentes, especialmente para equipes tão grandes... Os líderes de equipe provavelmente vão gostar, pois ele lhes dará uma visão geral do que está acontecendo, sem que sintam que estão microgerenciando seus subordinados diretos.

Utilizamos o ClickUp com sucesso para empresas de todos os tamanhos (desde empreendedores individuais até equipes enormes) e em vários setores, muitos dos quais geram receitas multimilionárias. Sim, o ClickUp tem problemas, assim como literalmente todas as outras plataformas disponíveis, mas os recursos são excelentes, especialmente para equipes tão grandes... Os líderes de equipe provavelmente vão gostar, pois ele lhes dará uma visão geral do que está acontecendo, sem que sintam que estão microgerenciando seus subordinados diretos.

Outro usuário pareceu preferir o ClickUp (e ficará feliz em saber que agora o SyncUps também toca):

Mudei minha pequena empresa de 3 pessoas e estamos felizes com isso. A única desvantagem real é que o recurso de chat de vídeo do SyncUp não toca como o do Slack. Então, às vezes, as pessoas perdem a notificação. Espero que eles corrijam isso. Fora isso, é bom ter a capacidade de consultar tarefas diretamente no aplicativo.

Mudei minha pequena empresa de 3 pessoas e estamos felizes com isso. A única desvantagem real é que o recurso de chat de vídeo do SyncUp não toca como o do Slack. Então, às vezes, as pessoas perdem a notificação. Espero que eles corrijam isso. Fora isso, é bom ter a capacidade de consultar tarefas diretamente no aplicativo.

🔍 Você sabia? Um estudo descobriu que quase 70% das pessoas afirmaram que usar videochamadas com frequência/sempre para reuniões de equipe as ajuda a se sentirem mais produtivas. Isso se deve principalmente ao fato de reduzir mal-entendidos e permitir que as perguntas sejam respondidas em tempo real.

Qual ferramenta de videoconferência é a melhor?

A votação terminou e temos um vencedor! 👑

Embora o Whereby seja ótimo para chamadas rápidas com clientes e reuniões sofisticadas baseadas em navegador, ele fica aquém quando se trata de vincular conversas a resultados acionáveis.

O ClickUp SyncUps transforma discussões em trabalho prático, com AI Notetaker, Clips, integração de tarefas e alinhamento perfeito com seus fluxos de trabalho. Cada reunião se torna uma oportunidade para levar adiante projetos complexos, manter as equipes sincronizadas e nunca perder o controle de decisões importantes.

Além disso, com todas as suas tarefas, conversas contextuais e conhecimentos combinados em uma plataforma ClickUp alimentada por IA, a dispersão do trabalho desaparece e a vida fica muito mais fácil.

Então, o que você está esperando? Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅