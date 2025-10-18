os 10 melhores modelos de painéis de inspiração do Notion para estimular a criatividade

Criatividade é inteligência se divertindo.

No entanto, para muitos designers, profissionais de marketing de produtos e profissionais criativos, essa diversão muitas vezes se transforma em frustração quando as ideias não estão organizadas.

Os designers pensam em wireframes, os profissionais de marketing pensam em mensagens e os gerentes de produto pensam em roteiros. Isso retarda o progresso e deixa os projetos com uma sensação de incompletude.

Os modelos de moodboard do Notion facilitam o alinhamento entre equipes multifuncionais e a transição da inspiração para a execução.

Aqui estão os melhores modelos do Notion para transformar sua visão criativa em resultados concretos.

Os melhores modelos de painéis de inspiração em resumo

Aqui está uma tabela resumida com os melhores modelos de moodboard do Notion e do ClickUp:

O que torna um modelo de quadro de inspiração do Notion bom?

O modelo certo de quadro de inspiração do Notion mantém suas ideias organizadas, ao mesmo tempo em que permanece flexível o suficiente para evoluir com seu projeto. Os melhores quadros de inspiração tornam seu processo criativo mais suave. Veja o que você deve procurar: 👇

Seções de inspiração visual : escolha um modelo que permita organizar recursos visuais em seções distintas, facilitando a sobreposição de imagens, cores, fontes e texturas em um clima coeso. Eles são úteis para reunir clima ou inspiração em um tema consistente

Categorização clara : selecione um modelo do Notion que agrupe ideias em seções dedicadas para que suas referências fiquem organizadas e fáceis de navegar — especialmente útil ao criar painéis de inspiração para eventos ou campanhas

Blocos de cores e fontes : seu modelo do Notion deve fornecer espaços para documentar as cores da marca e as opções de fontes, para que sua direção de design permaneça consistente e inspire criatividade ao longo do projeto

Anotações e captura de ideias : use modelos que permitem capturar o contexto escrito junto com recursos visuais, para que cada ideia seja apoiada por anotações ou referências. Isso ajuda você a obter insights rapidamente, sem perder a história por trás de suas escolhas

Opções de colaboração : convide seus colegas de equipe ou clientes para dar feedback diretamente no quadro. Sua página do Notion se torna um espaço vivo para discussão e aperfeiçoamento

Flexibilidade de personalização : o modelo do Notion deve permitir que você ajuste o layout para se adequar ao seu fluxo de trabalho, expandindo ou simplificando seções até que o modelo pareça feito sob medida para o seu estilo

Integração do fluxo de trabalho : certifique-se de que o modelo Notion escolhido esteja vinculado aos portais dos clientes e outras ferramentas em sua pilha de tecnologia para um fluxo suave de dados

Rastreamento de versões : para acompanhar a evolução das ideias ao longo do tempo, seu modelo do Notion deve ter controle de versões

Blocos pré-construídos : você economizará tempo de configuração ao escolher um modelo do Notion que tenha galerias, grades, listas de alternância e muito mais integrados

Acessibilidade: a inspiração pode surgir a qualquer momento, e é por isso que você deseja que o modelo de quadro de inspiração do Notion seja facilmente acessível em computadores e dispositivos móveis

💡 Informação profissional: De acordo com The State of Fashion, o design e o desenvolvimento de produtos estão entre os principais impulsionadores de valor para a IA generativa, com aproximadamente um quarto do seu valor potencial na moda proveniente de casos de uso de design. Isso significa que os painéis de inspiração poderão em breve ser alimentados por IA, com sistemas capazes de sugerir novas direções criativas para despertar novas ideias para sua equipe.

Modelos gratuitos de painéis de inspiração do Notion

Aqui estão os melhores modelos de moodboard do Notion que equilibram estética e funcionalidade.

Vamos ver o que cada modelo inclui, os recursos de destaque e o caso de uso ideal, para ajudá-lo a encontrar o modelo certo para seus projetos criativos.

1. Modelo de quadro de inspiração com design simples

via Notion

O Modelo de Quadro de Inspiração com Design Simples do Notion oferece uma tela visual limpa para reunir e apresentar suas ideias de inspiração em um único local conveniente. Você pode adicionar imagens que capturam suas emoções e vibrações para moldar o clima geral. Além dos recursos visuais, você pode adicionar amostras de tipografia que ajudam a definir a personalidade e o tom do seu projeto.

E para garantir que tudo se encaixe em uma paleta de cores consistente, você pode até adicionar amostras de cores ao modelo do Notion.

Por que você vai adorar este modelo:

Habilite a visualização em galeria como padrão, para que todas as suas imagens e recursos visuais apareçam em uma grade que você pode percorrer

Permita a filtragem baseada em tags para exibir rapidamente itens por tema (por exemplo, “escuro”, “vintage”, “minimalista”)

Suporte para upload direto de imagens (do seu computador ou via URL) para que você não precise alternar entre ferramentas

Inclua um campo de notas por cartão para armazenar comentários, links ou ideias relacionadas a cada imagem

✅ Ideal para: Equipes de branding ou designers criativos que estão desenvolvendo um projeto de identidade visual com cores, fontes e estilos consistentes.

💡 Dica profissional: ao organizar imagens em um quadro de inspiração, não as coloque aleatoriamente. Coloque imagens relacionadas mais próximas umas das outras e empurre as ideias menos interessantes para as bordas. Um estudo intitulado “Composing Mood Board with User Feedback in Concept Space” ( Compondo um quadro de inspiração com feedback do usuário no espaço conceitual ) mostrou que as ferramentas podem aprender com a forma como os usuários organizam as imagens para sugerir combinações melhores. Mesmo sem IA, esse hábito ajuda seu quadro a evoluir para uma direção criativa mais clara.

2. Modelo de quadro de inspiração

via Notion

Quer aproveitar a integração interna do Notion com o Unsplash? O Modelo de Quadro de Inspiração torna isso possível. Escolha entre milhares de fotos de alta qualidade e coloque-as diretamente no seu quadro. Use-o sempre que precisar de um espaço visual para definir a direção criativa, seja para um projeto, um produto ou uma campanha. Seu layout visual e seções organizadas mantêm o foco na criação do clima perfeito, sem distrações.

Por que você vai adorar este modelo:

Pesquise na biblioteca integrada do Unsplash, com mais de 950.000 imagens gratuitas, diretamente na sua página do Notion.

Organize os recursos visuais em categorias (local, tema ou estilo) para manter as ideias estruturadas.

Personalize layouts com visualizações em galeria ou lista, dependendo de como você deseja exibir os recursos.

Marque as entradas com rótulos para filtragem rápida e fácil navegação entre projetos.

✅ Ideal para: Equipes de marketing ou gerentes de marca que preparam visuais para campanhas ou conceitos para eventos que exigem imagens coesas.

⚡ Arquivo de modelos: Depois de configurar seu quadro de inspiração do Notion, combine-o com modelos de brainstorming para transformar inspiração em ideias e planos estruturados. Veja o que você pode fazer com eles: Capture pensamentos confusos durante a ideação e organize-os visualmente.

Conecte os recursos visuais do quadro de inspiração com mapas mentais ou fluxogramas para obter um contexto mais profundo.

Transforme ideias criativas em conceitos práticos para campanhas de marketing ou designs.

3. Modelo de quadro de inspiração pessoal

via Notion

Pense no Modelo de Quadro de Inspiração Pessoal da Notion como seu álbum digital para organizar suas ideias aleatórias. Você pode salvar imagens ou armazenar suas ideias, como notas rápidas, conceitos ou esboços, que ajudam a acompanhar os pensamentos por trás da sua inspiração.

E quando você encontrar coisas interessantes na web (artigos, links ou recursos online), também poderá adicioná-las, transformando o quadro em uma biblioteca crescente de humores e estilos. Com o tempo, ele se tornará um arquivo pessoal ao qual você poderá recorrer sempre que precisar de inspiração nova.

Por que você vai adorar este modelo:

Use galerias categorizadas para organizar suas inspirações por temas, estilos ou tipos de projeto.

Recorte imagens diretamente da web com o Notion Web Clipper para salvar com facilidade.

Classifique as entradas por tags, datas ou filtros personalizados para recuperar rapidamente ideias específicas.

Redimensione os cartões ou oculte os títulos para criar uma visualização do quadro mais minimalista e com foco no aspecto visual.

✅ Ideal para: Freelancers, estudantes ou amadores que coletam inspiração criativa diariamente para projetos pessoais ou diários visuais.

⭐ Bônus: potencialize sua captura de inspiração com o Talk to Text do ClickUp Brain MAX. Às vezes, as ideias surgem quando você está longe da tela. Com o Talk to Text no ClickUp Brain Max, você pode ditar pensamentos instantaneamente, descrever uma ideia de design ou falar sobre um mood que acabou de perceber na vida real. Em vez de perder essa inspiração, suas palavras faladas são convertidas em texto e inseridas diretamente em seu espaço de trabalho. A partir daí, você pode vincular essas notas ao seu quadro de inspiração pessoal ou espaço de projeto.

4. Modelo de quadro de inspiração para marketing

via Notion

Toda campanha forte começa com uma visão clara. O Modelo de Quadro de Inspiração de Marketing do Notion oferece aos profissionais de marketing o lugar perfeito para defini-la. O modelo consolida tudo, desde referências visuais e dicas de design até temas abrangentes, em um único hub organizado.

Por que você vai adorar este modelo:

Reúna todas as suas referências criativas em galerias categorizadas para manter as ideias de marketing e os ativos da marca organizados.

Classifique as inspirações por temas, como local, produto ou tipo de conteúdo.

Simplifique a colaboração, permitindo que os colegas de equipe adicionem ideias e notas às galerias compartilhadas.

✅ Ideal para: Equipes de marketing ou estrategistas criativos que montam painéis de inspiração para eventos, produtos, campanhas de marca e muito mais.

📚 Leia mais: Ferramentas de software de colaboração visual

5. Modelo de quadro de visualização para o Ano Novo

via Notion

Um novo ano significa novas metas, e o Modelo de Quadro de Visão para o Ano Novo ajuda a transformar suas resoluções em realidade. Ele combina o acompanhamento de metas com recursos visuais inspiradores, facilitando o mapeamento de prioridades como saúde, finanças ou crescimento pessoal.

Use tags integradas para marcar o progresso e identificar padrões com mais clareza. As linhas do tempo mostram como cada meta se desenrola semana a semana, ajudando você a manter um ritmo constante. Juntas, essas funcionalidades mantêm suas metas pessoais visíveis e envolventes, transformando suas resoluções em um quadro interativo que motiva você durante todo o ano.

Por que você vai adorar este modelo:

Defina metas em categorias como saúde física, saúde mental e finanças pessoais.

Anexe notas detalhadas a cada objetivo para capturar ideias ou etapas de ação que mantenham seu progresso claro.

Adicione rastreadores ou mini quadros de visualização para monitorar marcos visualmente e manter-se motivado com um senso claro de direção.

✅ Ideal para: Pessoas que estão criando um quadro de visualização orientado por metas para acompanhar suas resoluções relacionadas à saúde, estilo de vida e finanças ao longo do ano.

👀 Você sabia? Os painéis de inspiração não são apenas recursos visuais. No ensino de design, eles também têm sido usados como ferramentas de pesquisa para: Teste a ressonância emocional mostrando se os recursos visuais evocam os sentimentos pretendidos nos espectadores.

Provoca discussões, dando aos alunos e equipes um ponto de referência comum para debater ideias e questionar suposições.

Adicione temas agrupados para que os padrões fiquem mais claros e as direções de design sejam mais fáceis de definir. Em suma, eles são instrumentos criativos e analíticos.

6. Modelo de quadro de visualização para metas e manifestação de vida

via Notion

O Modelo de Quadro de Visão para Manifestação de Objetivos e Vida foi projetado como um centro motivacional onde os sonhos se transformam em passos tangíveis. Ele vai além dos visuais estáticos, incorporando afirmações poderosas que reforçam a crença e o foco sempre que você revisita seu quadro.

Você também pode adicionar citações que despertam a motivação em momentos difíceis e mantêm sua mentalidade positiva.

Além disso, o espaço para visões pessoais ajuda você a mapear o que é sucesso em diferentes áreas da vida, dando clareza ao seu panorama geral. Para manter tudo viável, o modelo vincula essas inspirações a etapas práticas, criando um equilíbrio entre motivação e responsabilidade.

Por que você vai adorar este modelo:

Organize suas visões em categorias claras, abrangendo carreira, estilo de vida ou crescimento pessoal.

Acompanhe o progresso com layouts baseados em metas que mostram o avanço em direção aos marcos importantes.

Personalize os painéis com imagens que refletem suas aspirações ou hábitos diários.

✅ Ideal para: Pessoas que praticam o estabelecimento de metas e a manifestação e desejam um espaço diário para visualizar seus sonhos e alinhar hábitos diários com o sucesso a longo prazo.

👀 Você sabia? Uma pesquisa usando uma avaliação momentânea ecológica de 14 dias descobriu que pessoas que relatam um senso mais forte de propósito na vida experimentam menos estresse momentâneo em suas vidas diárias. Um quadro de visualização alinhado com seus objetivos e propósitos não apenas inspira você, mas também contribui para uma mentalidade mais calma e focada.

7. Modelo de quadro de notas adesivas

via Notion

Cores vivas, pensamentos rápidos e clareza instantânea: essa é a sensação que você terá com o Modelo de Quadro de Notas Adesivas do Notion. Ele transforma simples notas adesivas em um quadro digital onde cada detalhe encontra seu lugar.

As ideias podem ser capturadas no momento em que surgem, proporcionando um espaço seguro para explorar sua criatividade. Você pode usar este modelo simples tanto para uso pessoal quanto profissional. Cada nota parece um mini cartão de tarefas que você pode mover, tornando-o prático e visualmente atraente.

Por que você vai adorar este modelo:

Crie notas adesivas ilimitadas para registrar tudo, desde tarefas diárias até lembretes rápidos e ideias passageiras.

Organize notas por categorias, como tarefas, compras, links ou ideias pessoais.

Codifique cada nota com cores para facilitar o reconhecimento e melhorar a clareza visual.

Reorganize as notas com a funcionalidade de arrastar e soltar para se adequar às mudanças nas prioridades.

✅ Ideal para: Profissionais ocupados, estudantes ou equipes que gerenciam tarefas diárias ou sessões de brainstorming de maneira visual.

💡 Dica profissional: Anotar ideias é apenas o primeiro passo. A execução é onde a mágica acontece. Com o ClickUp Brain, você pode converter instantaneamente notas preliminares em itens de ação. Basta destacar uma ideia no estilo de um post-it em seu documento ou tarefa e solicitar ao Brain para expandi-la em uma lista de tarefas, adicionar prazos ou até mesmo delinear os próximos passos. Suas ideias criativas se tornam tarefas organizadas e rastreáveis que você pode realmente realizar. Crie uma lista de tarefas ao lado de suas notas com o ClickUp Brain.

8. Modelo de lista de verificação para planejamento de storyboard

via Notion

Grandes histórias não são fruto do acaso. Elas são planejadas, estruturadas e refinadas antes mesmo da primeira cena ser filmada.

O Modelo de Lista de Verificação para Planejamento de Storyboard funciona como um companheiro de produção, guiando você por todas as etapas do storyboard, desde a definição do arco narrativo até o mapeamento dos requisitos técnicos. Com listas de verificação detalhadas e seções estruturadas, ele ajuda a transformar ideias criativas abstratas em um plano claro e prático, pronto para ser executado.

Por que você vai adorar este modelo:

Defina a base do seu projeto com uma lista de verificação guiada de pré-produção.

Organize as tarefas ao longo do processo de criação da história para que a escrita, o desenvolvimento dos personagens e os detalhes do design avancem em sincronia.

Planeje com antecedência tudo o que sua produção precisa, desde recursos essenciais até etapas de conformidade, para que o processo corra bem.

Apoie a pós-produção com etapas estruturadas para aperfeiçoamento e distribuição.

✅ Ideal para: Criadores de conteúdo, produtores de vídeo e equipes de marketing que gerenciam storyboards para filmes ou campanhas de vídeo de marcas.

📮 ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aí que você precisa de um assistente com tecnologia de IA, como o ClickUp Brain, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas práticas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens de IA para criar um visual com base na sua solicitação. É o aplicativo completo para o trabalho, que permite que você crie ideias, visualize e execute mais rapidamente!

9. Modelo de diário

via Notion

O Modelo de Diário Diário da Notion é um espaço simples para anotar seus pensamentos e reflexões todos os dias. Ele vem com sugestões bem pensadas que orientam sua escrita e facilitam o início do diário.

As sugestões de gratidão, por exemplo, incentivam você a fazer uma pausa e reconhecer os aspectos positivos da sua vida, por menores que sejam. As sugestões de afirmação ajudam você a definir um tom confiante e animador para o dia que se inicia. A seção de destaques diários oferece espaço para anotar momentos importantes, vitórias ou conquistas produtivas, transformando dias comuns em registros significativos.

Por que você vai adorar este modelo:

Acompanhe o humor ao longo do tempo para identificar padrões emocionais e tendências de bem-estar.

Organize suas listas de tarefas por dia, semana ou mês para criar um hábito estruturado de registro em diário.

Gere relatórios por categoria ou linha do tempo para visualizar o crescimento e o progresso.

✅ Ideal para: Pessoas que estão criando um hábito de manter um diário consciente para equilibrar e aumentar a produtividade com autorreflexão e consciência emocional.

💡 Dica profissional: embora o modelo de diário ofereça uma maneira estruturada de registrar seus pensamentos e acompanhar o progresso, você também pode explorar aplicativos de diário digital dedicados se quiser mais flexibilidade. Esses aplicativos geralmente incluem recursos como acompanhamento de hábitos, registros de humor, lembretes e até mesmo prompts guiados para facilitar a criação de um diário.

10. Modelo de quadro de inspiração 2.0

via Notion

O modelo Moodboard 2.0 do Notion leva a ideia de um quadro de inspiração um passo adiante, combinando inspiração visual com o contexto do projeto. Ele oferece espaço para você reunir referências criativas e, ao mesmo tempo, definir para quem é o trabalho, quais são os objetivos e como tudo se conecta.

O resultado é um painel que não apenas captura a aparência e a essência de um projeto, mas também o vincula diretamente à estratégia, facilitando a transformação de ideias em execução.

Por que você vai adorar este modelo:

Reúna todas as suas referências criativas em um só lugar, desde recursos visuais e cores até dicas de design.

Mantenha um registro de notas adicionais, referências e inspirações que fortalecem sua direção.

Veja o lado criativo e o lado estratégico lado a lado para ter uma visão completa.

✅ Ideal para: Equipes criativas ou líderes de projeto que precisam de um quadro visual que combine inspiração com estratégia de projeto.

⚡ Arquivo de modelos: Às vezes, um quadro de inspiração não é suficiente. Você também precisa conectar ideias, temas e conceitos de maneira estruturada. É aí que os modelos de mapas conceituais podem ajudá-lo: Visualize as relações entre as ideias, não apenas as colecione.

Organize seus pensamentos em grupos que revelam conexões ocultas.

Crie uma base clara para brainstorming, estratégia ou pesquisa.

Limitações do Notion

O Notion é poderoso e flexível, mas muitos usuários apontam desvantagens reais da plataforma. Abaixo estão algumas das limitações mais citadas, coletadas do G2, Trustpilot, Reddit, SoftwareAdvice e outras plataformas de avaliação:

Desempenho lento ou atrasos em páginas com grandes bancos de dados, especialmente ao trabalhar com IA ou incorporar conteúdo pesado.

Curva de aprendizado íngreme ao tentar dominar links e layouts complexos como iniciante.

Dificuldades com planilhas , pois o suporte para fórmulas e grandes conjuntos de dados é limitado em comparação com o Excel ou o Google Sheets.

Acesso offline fraco , pois muitos recursos não funcionam de maneira confiável sem uma conexão com a internet.

Falta de integrações, pois a conectividade com aplicativos de terceiros não é tão ampla quanto a de alguns concorrentes

Nas palavras de um usuário do Notion, os obstáculos à personalização são:

O Notion pode ser tedioso para usuários que não têm paciência para programar. Mesmo com os modelos disponíveis, é preciso raciocínio crítico para ajustá-los às suas necessidades.

E, se falarmos sobre a complexidade dos modelos, um usuário do Reddit observa:

A maioria dos modelos é tão simples que você mesmo poderia tê-los criado, ou tão cheios de recursos que você acaba excluindo metade deles.

Modelos alternativos do Notion

Uma das maiores frustrações que os designers compartilham em pesquisas é a “perda de fluxo de trabalho ”, ou seja, perder o contexto ao alternar entre ferramentas ou reimportar ativos apenas para manter os projetos em andamento.

É aí que o ClickUp se destaca como a solução definitiva.

Frequentemente classificado entre as melhores alternativas ao Notion, o ClickUp não só resolve essas falhas no fluxo de trabalho, como também leva os painéis de inspiração ainda mais longe, integrando-os diretamente com o planejamento de projetos, a gestão de tarefas e a colaboração.

Um revisor do G2 resume assim:

O que mais gosto no ClickUp é o fato de ser personalizável e flexível. Posso configurá-lo exatamente como quero, seja usando listas de tarefas simples ou criando fluxos de trabalho detalhados com automações, dependências e painéis. Ele mantém tudo em um só lugar — projetos, documentos, comunicação e até mesmo controle de tempo —, então não preciso alternar entre várias ferramentas.

Aqui estão os melhores modelos de moodboard do ClickUp, que servem como alternativas práticas e organizadas aos modelos do Notion.

1. Modelo de quadro de inspiração ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize UI/UX, ícones, cores e fontes com o modelo de quadro de inspiração do ClickUp

Ao contrário dos painéis estáticos, o modelo de quadro de inspiração do ClickUp cria um espaço interativo onde as ideias podem se transformar em planos reais. Desenvolvido dentro do ClickUp Whiteboards, ele vai além de simplesmente fixar imagens. Você pode reunir ícones, cores, sites e fontes em uma tela digital para criar um guia visual claro.

O que o torna especial é a forma como conecta a criatividade com a ação. O quadro serve como seu centro de inspiração, mas também se conecta diretamente aos recursos de gerenciamento de projetos de design do ClickUp, permitindo que você transforme decisões em tarefas sem interromper o fluxo de trabalho.

Por que você vai adorar este modelo:

Use mapas mentais, blocos de texto e referências diretamente no quadro para conectar ideias dispersas em direções criativas coerentes

Passe facilmente da fase de brainstorming para a execução do projeto com o ClickUp Tasks para atribuição de tarefas, prioridades e prazos

Organize suas inspirações em seções organizadas que facilitam o alinhamento das escolhas de design antes que os projetos entrem em produção

✅ Ideal para: designers gráficos ou equipes de produto que estão moldando uma identidade visual que transita suavemente do conceito à execução

⚡ Arquivo de modelos: Os painéis de inspiração no ClickUp ganham vida dentro dos quadros brancos, oferecendo espaço para você debater, mapear ideias e colaborar em tempo real. Se você quiser ir além do visual, esses modelos de quadro branco incluem layouts prontos para: Mapeie as jornadas dos usuários ou os fluxos criativos diretamente em uma tela compartilhada

Colabore com seus colegas de equipe usando notas adesivas, formas e conectores

Transforme ideias geradas em brainstorming em tarefas ClickUp acionáveis instantaneamente ▶️ Quer ver como funciona? Assista a este vídeo para aprender como funcionam os quadros brancos do ClickUp e tenha uma experiência prática de criação e colaboração visual.

📚 Leia mais: Como usar o gerenciamento de projetos do Bullet Journal para se manter no caminho certo

2. Modelo de quadro de visualização ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Torne seu mercado-alvo mais fácil de entender mapeando-o com o modelo de quadro de visão do ClickUp

A clareza é muitas vezes a coisa mais difícil de alcançar ao criar um produto, e é aí que entra o modelo de quadro de visão do ClickUp. Ele fornece às equipes uma visão compartilhada do panorama geral, transformando os critérios de sucesso em responsabilidades claras, para que os objetivos de negócios permaneçam sempre em foco.

O resultado é um roteiro visual que alinha todos e dá aos tomadores de decisão a confiança necessária para seguir em frente.

Para torná-lo ainda mais poderoso, você pode emparelhar o quadro com o ClickUp Docs. Esse espaço colaborativo permite que você expanda sua visão em detalhes, adicionando banners, usando divisórias e até mesmo vinculando tarefas diretamente dentro do documento. Juntos, eles garantem que sua visão não seja apenas visual, mas também documentada e pronta para ação em toda a equipe.

Crie declarações de visão impactantes de forma colaborativa no ClickUp Docs

Por que você vai adorar este modelo:

Transforme conceitos de alto nível em categorias claras que facilitam a colaboração, desde o esboço da visão até a definição de metas e necessidades do público

Permita que sua equipe trabalhe diretamente no quadro, atribuindo tarefas, compartilhando atualizações e adicionando mídia

Use os recursos integrados de priorização para avaliar quais ideias de produtos são mais importantes, priorizar seu trabalho e decidir quais devem ser levadas adiante

Conecte seu quadro de visualização às ferramentas de planejamento do ClickUp, como Docs e Whiteboards, para que o brainstorming evolua naturalmente para a execução

✅Ideal para: Equipes de produto e empreendedores que desejam alinhar visão, objetivos de comunicação e execução

📚 Leia mais: O melhor software de quadro branco para colaboração

3. Modelo de quadro branco ClickUp Vision

Obtenha um modelo gratuito Planeje com clareza e defina o rumo certo para o seu próximo projeto usando o modelo ClickUp Vision Whiteboard

O modelo ClickUp Vision Whiteboard foi criado para equipes que preferem uma abordagem altamente visual e interativa para brainstorming e planejamento.

Ao contrário do modelo ClickUp Vision Board, que fornece um roteiro visual estruturado para alinhar objetivos e responsabilidades, o modelo Whiteboard é uma tela em branco para que as ideias fluam livremente.

Você pode mapear ideias, mover elementos e refiná-los com os membros da sua equipe. O modelo também inclui seções para visão, público, necessidades, produto e objetivos. Embora forneça dicas sobre o que adicionar, ele também deixa espaço para criatividade e iteração.

Por que você vai adorar este modelo:

Trabalhe em conjunto em tempo real, seja em um local comum ou remotamente, promovendo discussões dinâmicas

Adicione ou ajuste ícones, imagens e estilos para refletir a identidade única da sua marca

Compartilhe feedback diretamente no quadro para capturar a perspectiva de cada departamento

Exporte como PDF ou pôster físico para sessões de brainstorming offline e workshops em equipe

✅ Ideal para: Equipes que desejam combinar criatividade com definição estruturada de metas e valorizam a flexibilidade de um quadro branco digital

⭐ Bônus: Automatize os fluxos de trabalho de design com os agentes autopilot pré-construídos do ClickUp. Gerenciar ciclos de feedback e aprovações pode consumir mais tempo do que o trabalho de design em si. Com os agentes autopilot pré-construídos do ClickUp, você pode automatizar etapas repetitivas, como mover tarefas para “Revisão” quando o feedback é adicionado, notificar as partes interessadas quando uma maquete é aprovada ou criar tarefas de acompanhamento após o lançamento. Mantenha seu quadro de design em movimento sem atualizações manuais constantes. Deixe sua equipe se concentrar na criatividade. Para configurar seu primeiro Agente, assista a este vídeo.

4. Modelo de storyboard do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme conceitos brutos em histórias poderosas com o modelo de storyboard do ClickUp

Em termos simples, um storyboard é um quadro de inspiração com estrutura. Ele não apenas captura a aparência e a essência da sua ideia, mas também como ela flui de um momento para o outro. O modelo de storyboard do ClickUp oferece uma tela visual para mapear seus conceitos quadro a quadro, facilitando o alinhamento do “clima” criativo com a sequência real de ações ou eventos.

Além disso, com a facilidade do recurso arrastar e soltar e vários quadros, ele transforma o processo criativo em algo colaborativo e fácil de gerenciar.

Por que você vai adorar este modelo:

Divida sua narrativa ou projeto em cenas ou etapas distintas, tornando ideias complexas mais fáceis de assimilar

Capture notas do roteiro, diálogos dos personagens e ações na tela diretamente em cada quadro

Reorganize ou duplique cenas para refinar o ritmo e ajustar o fluxo da sua narrativa à medida que ela evolui

Compartilhe storyboards com sua equipe para obter feedback em tempo real, garantindo o alinhamento em todas as etapas

✅ Ideal para: Cineastas, profissionais de marketing e equipes de negócios que precisam de um storyboard estruturado para alinhar a visão e a execução do projeto

⚡ Arquivo de modelos: Use esses modelos de storyboard gratuitos para organizar suas ideias. Eles ajudam a transformar a inspiração do seu quadro de inspirações em uma sequência clara que toda a equipe pode seguir com facilidade.

5. Modelo de esboço de história do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje, organize e acompanhe cada capítulo da sua história com o modelo de esboço de história do ClickUp

Um quadro de inspiração pode capturar a essência do seu projeto, mas o que acontece depois? O modelo ClickUp Story Outline é onde você transforma essa energia visual em um enredo ou roteiro concreto. Ele funciona como uma ponte entre a inspiração e a execução.

Por exemplo, se o seu quadro de inspiração destacar temas para uma campanha de marca, você pode mapear essas ideias em capítulos, cenas ou fases usando este modelo, garantindo que nenhum detalhe seja esquecido.

Por que você vai adorar este modelo:

Mantenha um quadro de personagens ou personas junto com recursos visuais, ótimo para campanhas de marketing ou projetos de storytelling

Use a visualização do quadro Kanban para ver sua narrativa se desenrolar sob vários ângulos

Use o acompanhamento do progresso codificado por cores para identificar quais partes da sua campanha ou história estão concluídas e o que ainda precisa ser desenvolvido

✅ Ideal para: Criadores de conteúdo e estrategistas que desejam transformar a inspiração do quadro de inspiração em campanhas estruturadas ou planos de execução passo a passo

⚡ Arquivo de modelos: Os melhores modelos de brainstorming para manter suas ideias organizadas

6. Modelo de mapeamento de histórias de usuários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize como os usuários interagem com seu produto com o modelo de mapeamento de histórias de usuários do ClickUp

Ao debater ideias ou mapear fluxos criativos, é fácil perder de vista como tudo se conecta. O modelo ClickUp User Story Mapping transforma pensamentos desorganizados em uma jornada visual estruturada. Com esse modelo, você pode agrupar suas ideias passo a passo, como se estivesse organizando um quadro de inspiração, mas com foco na trajetória do usuário. Isso facilita ver como recursos, ideias ou escolhas de design afetam a experiência geral.

Por que você vai adorar este modelo:

Divida projetos complexos em seções menores e mais fáceis de gerenciar usando os campos personalizados do ClickUp para personas, metas ou problemas

Use-o como fonte de verdade, mantendo todas as histórias e ideias em uma visão centralizada

Visualize o impacto dos recursos ou elementos criativos passo a passo na Visualização do Mapa da História

✅ Ideal para: Equipes, gerentes ou profissionais de marketing que desejam um espaço no estilo mood board para mapear as jornadas dos usuários e conectar ideias de design com o comportamento real dos clientes

7. Modelo de quadro de design ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de quadro de design do ClickUp para acompanhar as etapas de design, aprovações, prioridades e revisões ao longo do cronograma do seu projeto

Os projetos de design raramente seguem um caminho reto; as ideias evoluem, o feedback muda de direção e a inspiração está sempre mudando. O modelo de quadro de design do ClickUp foi criado para capturar esse fluxo e mantê-lo organizado.

Você pode reunir referências criativas e, ao mesmo tempo, acompanhar como elas passam por cada etapa do processo de design. Os recursos visuais da marca, as maquetes, os comentários e as aprovações estão todos vinculados em um único quadro, facilitando o acompanhamento de cada etapa.

Por que você vai adorar este modelo:

Divida o processo de design em etapas: briefing, branding, design, lançamento e feedback

Acompanhe aprovações e revisões com marcadores de status claros (pendente, aprovado, revisão)

Use painéis no estilo Kanban para agrupar tarefas de design e visualizar o progresso

Adicione comentários, links e arquivos de mídia diretamente às tarefas para uma colaboração perfeita

✅ Ideal para: Equipes criativas, gerentes de marca e designers freelancers que desejam um sistema estruturado de painéis de inspiração para gerenciar e acompanhar projetos de design do início ao fim

Transforme a inspiração do quadro de inspiração em projetos reais com o ClickUp

Os modelos de moodboard do Notion são úteis quando você deseja apenas um moodboard simples para reunir ideias. Mas as complexidades da personalização são um problema.

É aí que os modelos do ClickUp se destacam. Eles são fáceis de usar, mesmo para iniciantes. Basta inserir suas informações para começar.

Eles combinam criatividade com estrutura, para que seus painéis de inspiração não fiquem apenas como inspiração, mas evoluam para planos acionáveis. Com visualizações flexíveis, painéis prontos para uso e recursos de colaboração, o ClickUp ajuda você a passar do brainstorming à execução — sem esforço.

Se você deseja uma ferramenta abrangente de quadro de inspiração que também gerencie o trabalho por trás dele, inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!