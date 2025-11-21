15 modelos gratuitos de requisitos de CRM para otimizar a seleção

Escolher o CRM certo pode ser uma tarefa difícil. Com tantos fornecedores, recursos essenciais e modelos de preços, é fácil perder de vista o que sua empresa realmente precisa.

É por isso que usar um modelo claro de requisitos de gestão de relacionamento com o cliente é a medida mais inteligente. Ele mantém seu processo de seleção focado nas necessidades reais da empresa, e não em suposições ou exageros.

Neste guia, explicaremos o que torna um modelo de requisitos de CRM sólido e também compartilharemos uma lista de modelos gratuitos e prontos para uso que você pode baixar hoje mesmo.

Esses modelos ajudarão você a agir mais rapidamente e a tomar uma decisão segura e bem informada sobre o CRM.

📌 Você sabia? A má qualidade dos dados é extremamente cara. De acordo com o relatório "State of CRM Data Management 2024 " (Estado da gestão de dados de CRM em 2024): 31% dos administradores de CRM afirmam que dados incorretos consomem pelo menos 20% da receita anual;

24% afirmam que menos da metade dos seus dados de CRM são precisos/completos Conclusão: a higienização regular dos dados (validação, deduplicação e enriquecimento) protege diretamente seus resultados financeiros.

Os melhores modelos de requisitos de CRM em resumo

Aqui está uma comparação rápida para você começar:

O que são modelos de requisitos de CRM?

Os modelos de requisitos de gestão de relacionamento com o cliente são listas de verificação ou documentos usados pelas empresas para definir e organizar recursos e funcionalidades específicos de que precisam em um software de CRM. Os modelos são usados como um guia para escolher, desenvolver ou implementar uma solução de CRM, descrevendo os principais componentes de CRM e suas prioridades. Um modelo garantirá que o sistema de CRM escolhido esteja alinhado com as necessidades e objetivos exclusivos da sua empresa.

Se você está explorando como a IA pode transformar os processos de atendimento ao cliente, confira o vídeo abaixo, que mostra maneiras práticas de usar a IA para aumentar a eficiência e melhorar a experiência do cliente:

O que torna um modelo de requisitos de CRM bom?

Um bom modelo de coleta de requisitos de CRM mantém seu processo de seleção de CRM claro e alinhado com seus objetivos de negócios. Para torná-lo eficaz, primeiro você precisa identificar o que realmente precisa de um sistema de CRM.

Aqui está uma lista prática de verificação de requisitos de CRM que você pode usar para escolher o CRM certo para as necessidades da sua empresa:

Alinhamento comercial : defina seus objetivos comerciais, identifique os desafios que as soluções de CRM devem resolver e destaque as principais métricas para medir o sucesso.

Recursos essenciais de CRM : descreva : descreva os recursos essenciais de CRM em vendas, marketing e atendimento ao cliente, como recursos de gerenciamento de leads, recursos de automação, acompanhamento da satisfação do cliente e relatórios avançados, ao mesmo tempo em que especifica as necessidades específicas do departamento para os usuários de CRM.

Integrações : liste os sistemas com os quais seu CRM deve se conectar (por exemplo, e-mail, ERP, CDPs) e descreva os métodos de sincronização preferidos para um fluxo de dados contínuo e uma adoção mais rápida pelo usuário.

Requisitos técnicos : inclua preferências de implantação (nuvem/local), padrões de segurança de dados, acesso à API e recursos de personalização para se adequar à sua infraestrutura de TI.

Migração e segurança de dados : especifique como os dados existentes dos clientes devem ser migrados, com salvaguardas para proteção de dados e conformidade.

Orçamento e cronograma : defina parâmetros orçamentários realistas, preferências de licenciamento e cronogramas de implementação para orientar o planejamento.

Critérios de avaliação: estabeleça um : estabeleça um critério de avaliação de CRM para comparar fornecedores, incluindo pontuação de demonstração, referências e documentação de apoio para a tomada de decisão.

Modelos gratuitos de requisitos de CRM

Selecionamos os melhores modelos gratuitos de requisitos de CRM, que abrangem tudo, desde listas de verificação de recursos e necessidades de integração até planejamento de orçamento e avaliação de fornecedores. Esses modelos lhe darão uma vantagem inicial sólida e economizarão horas de trabalho manual.

No entanto, um modelo por si só não garante resultados. Você também precisa de um sistema que torne seus requisitos de negócios claros, suas comparações simples e suas decisões rastreáveis em tempo real.

O ClickUp é um sistema de gerenciamento de projetos que facilita a personalização desses modelos, a colaboração com sua equipe em tempo real e o acompanhamento de todo o processo de seleção de CRM em várias visualizações (lista, quadro, calendário, tabela; o que for mais conveniente para você).

Vamos começar!

1. Modelo de CRM Clickup

Obtenha o modelo gratuito Assuma o controle de todas as etapas da jornada do cliente com o modelo de CRM do ClickUp.

O modelo ClickUp CRM simplifica a forma como você captura leads, gerencia negócios e constrói relacionamentos de longo prazo com os clientes. Ele oferece um único espaço de trabalho para supervisionar todas as etapas do seu ciclo de vendas, desde a qualificação de clientes potenciais até o acompanhamento de oportunidades e o desenvolvimento de contas de clientes.

O que o destaca é a flexibilidade para personalizar fluxos de trabalho de acordo com o seu processo de vendas específico. Com layouts intuitivos e automações integradas, o modelo ajuda você a reduzir tarefas manuais, mantém seu pipeline organizado e oferece clareza sobre a situação de cada negócio.

Veja por que você vai gostar:

Organize negócios com status personalizados , rótulos de prioridade e pastas de tarefas específicas para cada cliente.

Acompanhe as oportunidades por status nas visualizações do processo de vendas, lista e atribuição.

Gere previsões e insights usando os campos personalizados do ClickUp , como valor do negócio, estágio e porcentagem de probabilidade.

✅ Ideal para: Equipes de marketing e vendas que desejam um CRM personalizável e completo dentro do ClickUp para otimizar o acompanhamento de negócios e aumentar o envolvimento do cliente.

2. Modelo de requisitos do sistema Clickup

Obtenha o modelo gratuito Defina o escopo, documente os recursos e mapeie as necessidades dos usuários com o modelo de requisitos do sistema ClickUp.

Se você não quer se perder na complexidade de documentar os requisitos de CRM, o modelo de requisitos do sistema ClickUp é perfeito para você. Ele fornece uma estrutura pronta onde tudo, como objetivos de negócios, escopo, recursos de CRM, requisitos do usuário e detalhes de aprovação, está organizado de forma clara.

O modelo simplifica as coisas: basta preencher os campos ou células da tabela designados e você terá um documento completo de requisitos pronto. Por padrão, ele vem com cinco seções estruturadas: Resumo dos requisitos, Descrição geral, Recursos do sistema e requisitos do usuário, Convenção do documento e Recursos. Isso facilita capturar o porquê, o quê e como do seu sistema de CRM.

Veja por que você vai gostar:

Defina recursos e requisitos específicos do CRM, incluindo necessidades funcionais e especificações de UX/UI.

Inclua requisitos não funcionais, como orçamento, recursos e envolvimento da equipe.

Acompanhe as principais métricas, colabore com sua equipe e atualize o documento à medida que o projeto evolui.

✅ Ideal para: Gerentes de projeto, analistas de negócios e equipes de desenvolvimento que desejam um modelo SRS estruturado e pronto para uso que equilibre rigor e flexibilidade.

3. Modelo de requisitos de gerenciamento de projetos Clickup

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe os requisitos do projeto, desde a pesquisa até a aprovação, com o modelo de requisitos de gerenciamento de projetos do ClickUp.

Antes de se comprometer com um novo projeto de gerenciamento de CRM, há uma etapa crítica: descobrir exatamente o que sua empresa precisa do sistema. O modelo de requisitos de gerenciamento de projetos do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a definir esse momento, transformando conversas dispersas sobre recursos, integrações e fluxos de trabalho em um plano claro e rastreável.

O modelo vem com três visualizações principais: uma lista de requisitos para capturar todos os detalhes, um quadro de estágios de aprovação no estilo Kanban para acompanhar as revisões das partes interessadas e um gráfico de Gantt para visualizar cronogramas e dependências.

Você pode criar tarefas e subtarefas na Visualização em Lista para especificar requisitos de CRM, como rastreamento de leads, automação de marketing ou relatórios comerciais, com colunas para proprietários, prazos, progresso e resultados esperados.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o progresso dos requisitos de CRM visualmente por meio de barras de progresso calculadas automaticamente.

Categorize os itens como requisitos funcionais, requisitos não funcionais ou contribuições das partes interessadas.

Personalize colunas, menus suspensos e critérios de classificação para se adequar ao seu fluxo de trabalho de avaliação.

✅ Ideal para: Gerentes de projeto, analistas de negócios e equipes de seleção de CRM que precisam de um modelo estruturado e pronto para uso para reunir, validar e priorizar os requisitos de CRM antes da avaliação do fornecedor.

4. Modelo de melhoria de processos do Clickup

Obtenha o modelo gratuito Descreva, mapeie e otimize fluxos de trabalho com o modelo de melhoria de processos do ClickUp.

O modelo de melhoria de processos do ClickUp ajuda você a refinar os fluxos de trabalho de CRM, identificando ineficiências e transformando-as em processos claros e repetíveis. Seja para acompanhar como os leads avançam em seu pipeline ou identificar atrasos no suporte ao cliente, este modelo orienta você na documentação de objetivos, mapeamento de etapas e melhoria do fluxo.

Além disso, com edição em tempo real, tarefas incorporadas e integração com o ClickUp Whiteboards, você pode mapear visualmente seus processos de CRM, designar responsáveis e acompanhar melhorias, facilitando o alinhamento das equipes e proporcionando uma experiência mais tranquila ao cliente.

Veja por que você vai gostar:

Desenvolva estratégias de CRM por meio de brainstorming de soluções e benchmarking das melhores práticas.

Monitore os resultados usando KPIs, ciclos de feedback e ajustes para um progresso contínuo.

Comunique atualizações com documentação, treinamento e alinhamento das partes interessadas.

✅ Ideal para: Equipes e gerentes que desejam uma maneira estruturada e colaborativa de diagnosticar ineficiências e transformar a melhoria de processos em resultados acionáveis e mensuráveis.

🎯 Vantagem do ClickUp: Definir e gerenciar requisitos de CRM geralmente envolve muito trabalho manual: coletar informações de diferentes equipes, alinhar as partes interessadas, documentar as necessidades e preparar relatórios de avaliação. Com a IA contextual, o ClickUp Brain unifica seu processo de requisitos de CRM, reunindo todo o contexto relevante, incluindo suas tarefas, bate-papos, documentos, metas e calendários, e conectando-os em um único espaço de trabalho inteligente. Veja como o ClickUp Brain agrega valor aos requisitos de CRM: Simplifica a admissão: use formulários e automações com tecnologia de IA para capturar as contribuições das partes interessadas de forma rápida e consistente.

Acelera a execução: deixe o Brain gerar automaticamente rascunhos de requisitos, categorizá-los por prioridade e sugerir lacunas que você pode ter deixado passar.

Otimiza a geração de relatórios: crie instantaneamente resumos de requisitos refinados, tabelas comparativas de fornecedores de CRM ou relatórios de avaliação. Use o ClickUp Brain para gerar uma lista de verificação de requisitos de CRM, organizada por categorias e contribuições da equipe.

5. Modelo de proposta de valor do Clickup

Obtenha o modelo gratuito Crie propostas de valor claras e atraentes com o modelo de proposta de valor do ClickUp.

Uma proposta de valor sólida está no centro de toda estratégia de CRM bem-sucedida. Ela define por que sua solução é importante, como ela se destaca e qual o impacto que ela causa nos clientes. Sem ela, mesmo o CRM mais rico em recursos pode parecer genérico e não conseguir se conectar com os usuários.

O modelo de proposta de valor da ClickUp oferece um espaço estruturado para mapear as tarefas, dificuldades e ganhos dos clientes e vinculá-los diretamente aos recursos e benefícios do seu CRM. Você pode priorizar as mensagens mais impactantes, colaborar com sua equipe em tempo real e identificar lacunas no ajuste ao mercado antes que elas se tornem obstáculos.

Veja por que você vai gostar:

Esclareça os elementos essenciais da sua proposta de valor para a adoção e o sucesso do CRM.

Mantenha as mensagens focadas no cliente e baseadas em pontos críticos reais, não em afirmações vagas.

Incentive a iteração com um ciclo contínuo de rascunhos, feedback e refinamento.

✅ Ideal para: equipes de projeto de CRM, líderes de marketing e partes interessadas que precisam de uma estrutura clara e colaborativa para definir e refinar sua proposta de valor.

6. Modelo de instruções de trabalho do Clickup

Obtenha o modelo gratuito Documente objetivos, escopo e responsabilidades de forma clara com o modelo de instruções de trabalho do ClickUp.

O modelo de Instruções de Trabalho da Clickup ajuda as equipes de CRM a documentar e padronizar a forma como os processos devem ser executados, para que as tarefas sejam consistentes, repetíveis e alinhadas com os objetivos de negócios. Seja para definir como qualificar leads, configurar fluxos de trabalho automatizados ou treinar novos membros da equipe no uso do CRM, este modelo garante que todos sigam o mesmo manual.

Você também pode personalizá-lo para qualquer departamento, adicionar instruções passo a passo, vincular recursos e até mesmo incorporar tarefas, listas de verificação ou cronogramas para conectar a documentação à ação. E como ele foi criado como um ClickUp Doc, o modelo permanece ativo, editável e colaborativo.

Veja por que você vai gostar:

Otimize a integração do CRM com instruções claras e fáceis de seguir.

Ofereça suporte a várias equipes com uma estrutura personalizável para fluxos de trabalho compartilhados.

Conecte a documentação diretamente às tarefas e cronogramas para uma execução mais tranquila.

✅ Ideal para: Gerentes de vendas, gerentes de marketing e equipes de operações que desejam documentar os processos de CRM de forma clara e manter todos alinhados para uma execução consistente.

💡 Dica profissional: use o ClickUp Clips para gravar breves orientações sobre suas instruções de trabalho e, em seguida, incorpore essas gravações diretamente no Doc. Como o Clips transcreve automaticamente o conteúdo com marcas de tempo, você pode transformar partes do vídeo em tarefas, vinculá-las a etapas relevantes e manter as orientações eficientes e pesquisáveis.

7. Modelo de quadro branco com prós e contras do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Compare visualmente os prós e os contras lado a lado com o modelo de quadro branco Prós e Contras do ClickUp.

O modelo de quadro branco ClickUp Pros & Cons funciona como uma das melhores ferramentas visuais de CRM, facilitando a avaliação lado a lado das opções de CRM. Em vez de longos debates ou anotações, as equipes podem debater as vantagens e desvantagens de cada fornecedor ou recurso em tempo real e ver a análise ganhar vida.

Criado no ClickUp Whiteboards, ele usa cores contrastantes, como verde para prós, vermelho para contras e um fundo roxo, para que as informações se destaquem instantaneamente. O modelo também é totalmente personalizável, permitindo que você arraste, solte e reorganize notas adesivas para capturar feedback e adaptar o quadro ao seu processo de avaliação.

Veja por que você vai gostar:

Acelera a tomada de decisões por meio de análises estruturadas e imparciais.

Alinha as partes interessadas, reunindo contribuições colaborativas simultaneamente.

Mantenha o foco nos critérios de decisão críticos em um espaço visual compartilhado.

✅ Ideal para: equipes de seleção de CRM que precisam de uma maneira rápida e interativa de avaliar prós e contras, alinhar as partes interessadas e avançar com confiança em direção à decisão certa.

8. Modelo de quadro branco de fluxo de processos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize etapas como planejamento, desenvolvimento, execução, gerenciamento e avaliação com o modelo de quadro branco de fluxo de processos do ClickUp.

Quando você precisar mapear processos de CRM, como qualificação de leads, estágios do funil de vendas ou fluxos de trabalho de suporte ao cliente, o modelo de quadro branco de fluxo de processos do ClickUp é a ferramenta ideal. Seu design intuitivo ajuda você a representar processos passo a passo, marcar marcos importantes e transformar operações complexas de CRM em diagramas claros e envolventes.

O modelo inclui cinco etapas de processo personalizáveis: Planejamento, Desenvolvimento, Execução, Gerenciamento e Avaliação, com espaço para definir operações comerciais específicas em cada etapa. Como ele também é criado no ClickUp Whiteboards, você pode enriquecer seu fluxo com imagens, vídeos, documentos e tarefas, ou até mesmo incorporar recursos externos para facilitar a consulta.

Veja por que você vai gostar:

Mapeie os processos de CRM de forma interativa, vinculando tarefas a formas, definindo status e atribuindo proprietários.

Alterne entre as visualizações Lista, Gráfico de Gantt ou Calendário para ver os fluxos de trabalho de diferentes ângulos.

Colabore em tempo real enquanto os colegas de equipe editam, ajustam e refinam os fluxos de trabalho juntos.

✅ Ideal para: Representantes de marketing e vendas ou equipes de suporte que desejam dividir fluxos de trabalho complexos de CRM em diagramas visuais e compartilháveis que melhoram o alinhamento e a execução.

9. Modelo Clickup 5 Whys

Obtenha o modelo gratuito Chegue à causa raiz dos problemas passo a passo com o modelo ClickUp 5 Whys.

O modelo 5 Whys da ClickUp ajuda as equipes de CRM a investigar problemas recorrentes, como negócios perdidos, tempos de resposta lentos ou baixa precisão dos dados, e descobrir as verdadeiras causas por trás deles. Ao guiá-lo por uma descrição do problema e cinco perguntas sequenciais “Por quê?”, ele oferece um caminho estruturado desde a identificação dos problemas até a descoberta de soluções reais.

Cada seção foi projetada para aproximá-lo da resolução. Você pode documentar claramente o problema, explorar as possíveis causas em ordem e atribuir as próximas etapas com o rastreador de ações integrado.

Veja por que você vai gostar:

Oriente sua equipe passo a passo através da análise da causa raiz com uma estrutura pronta para uso.

Organize suas ideias e pensamentos com espaços estruturados para o problema e cada “porquê”.

Ligue as conclusões diretamente às tarefas e projetos, para que a implementação não se perca na discussão.

✅ Ideal para: equipes de projeto e gerentes de CRM que desejam uma maneira simples e eficaz de analisar desafios recorrentes, encontrar a causa raiz e garantir que as soluções sejam implementadas.

10. Modelo de lista principal de fornecedores da Clickup

Obtenha o modelo gratuito Organize, acompanhe e priorize fornecedores com o modelo de lista principal de fornecedores do ClickUp.

O modelo de lista principal de fornecedores do ClickUp ajuda as empresas a organizar e gerenciar todos os dados relacionados aos fornecedores em um único local centralizado.

Você pode procurar fornecedores por nome, informações de contato ou setor e até mesmo colaborar com sua equipe em atividades de gerenciamento de fornecedores diretamente dentro do modelo. A lista principal é preenchida automaticamente em uma visualização simples de tabela, enquanto os fornecedores aprovados ou prioritários podem ser destacados na visualização Fornecedores prioritários. E se você estiver procurando parceiros em regiões específicas, a visualização Localização do fornecedor ajuda a filtrar os fornecedores por endereço, garantindo a opção certa para suas necessidades.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe os fornecedores através de etapas como Novo, Em andamento, Concluído ou Desligado.

Gerencie os dados dos fornecedores com tarefas, tags, controle de tempo e dependências em um só lugar.

Substitua planilhas estáticas por visualizações interativas e personalizadas que são atualizadas em tempo real.

✅ Ideal para: Equipes de compras e CRM que precisam de um sistema flexível e colaborativo para rastrear fornecedores, avaliar parcerias e fortalecer relacionamentos com fornecedores.

⚡ Arquivo de modelos: Não use as listas de fornecedores apenas como diretórios estáticos. Com os modelos de listas de fornecedores, você pode:

Priorize os fornecedores por qualidade, confiabilidade ou custo.

Filtre os parceiros por localização, tipo de serviço ou nível de risco.

Colabore com sua equipe nas atualizações dos fornecedores em tempo real.

11. Modelo de aquisição Clickup

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe fornecedores, avalie riscos e gerencie níveis de forma eficiente com o modelo de compras do ClickUp.

A aquisição não precisa ser um processo burocrático de aprovações e intermináveis negociações com fornecedores. O modelo de aquisição do ClickUp transforma todo o processo em um sistema simplificado, reunindo solicitações, orçamentos, contratos e dados de fornecedores de forma eficiente, transparente e pronta para auditoria.

Ele é totalmente personalizável, permitindo automatizar tarefas rotineiras como solicitações de cotação, aprovações e rastreamento de entregas. Visualizações predefinidas para SOPs, diretórios de fornecedores e gerenciamento de riscos também mantêm tudo estruturado, enquanto tabelas intuitivas categorizam os fornecedores por nível e grau de risco, para que você possa identificar instantaneamente parceiros essenciais ou possíveis vulnerabilidades.

Veja por que você vai gostar:

Centralize solicitações de compras, dados de fornecedores e contratos em um único painel.

Registre todas as etapas com listas dedicadas, como Solicitações de Admissão e Negociações de Contrato.

Mantenha sua equipe alinhada com as regras de automação do ClickUp os painéis do ClickUp , que rastreiam todos os pontos de contato de aquisição em tempo real.

✅ Ideal para: Gerentes de compras e equipes de CRM que desejam um sistema único e automatizado para gerenciar fornecedores e contratos, mantendo os processos de negócios transparentes e sob controle.

12. Modelo de lista de verificação para gestão de fornecedores da Clickup

O modelo de lista de verificação de gerenciamento de fornecedores do ClickUp ajuda você a avaliar fornecedores de forma sistemática usando critérios padrão, como estrutura organizacional, viabilidade, logística, pontualidade e capacidade de resposta.

Cada fornecedor pode ser pontuado em uma escala simples de 1 a 5 e passar por etapas de análise, como Em análise, Analisado e A ser analisado, até que você esteja pronto para fechar o negócio.

Além das avaliações, ele também funciona como uma lista de gerenciamento de contatos de fornecedores, permitindo que você armazene e-mails, números de telefone e sites para simplificar o acompanhamento. Você pode até mesmo coletar feedback estruturado, pedindo aos membros da equipe que compartilhem suas opiniões por meio do Formulário de Avaliação de Fornecedores, garantindo que todas as perspectivas sejam consideradas.

Veja por que você vai gostar:

Use campos personalizados , como observações, número de contato, e-mail do fornecedor, pontualidade e marcas, para capturar todos os detalhes essenciais.

Mantenha a gestão de fornecedores produtiva com lembretes, avaliações e ferramentas de comunicação transparentes.

Reutilize-os facilmente como modelos de formulários de cadastro de clientes para integrar novos parceiros com facilidade.

✅ Ideal para: equipes de CRM, compras e conformidade que precisam de uma estrutura confiável para avaliar fornecedores, gerenciar o desempenho dos negócios e fortalecer parcerias de longo prazo.

13. Modelo Clickup Vendor Retro

Obtenha o modelo gratuito Analise parcerias com fornecedores, custos, compromissos e resultados com o modelo ClickUp Vendor Retro.

Já se perguntou se os seus fornecedores de CRM estão realmente cumprindo o que prometeram? O modelo ClickUp Vendor Retro oferece uma maneira clara de comparar o contrato original com os resultados reais, para que você possa ver se um fornecedor realmente atendeu às expectativas.

Em vez de avaliações vagas, você terá dados concretos sobre custos, qualidade, serviço e resultados. Isso significa negociações mais inteligentes antes das renovações, estudos de caso que você pode usar para referência futura e um registro confiável de todas as parcerias com fornecedores de CRM.

Veja por que você vai gostar:

Registre acordos, cronogramas e entregas para facilitar a consulta.

Acompanhe o desempenho dos fornecedores em várias dimensões, como custo e suporte.

Identifique padrões nas relações com fornecedores para evitar repetir erros.

✅ Ideal para: equipes de projeto de CRM e gerentes de compras que desejam transformar as avaliações de fornecedores de suposições em insights baseados em dados, levando a negociações mais sólidas e parcerias mais inteligentes.

💡 Dica profissional: Depois de avaliar e selecionar o fornecedor de CRM certo, o próximo grande desafio é a implementação. Uma implementação mal gerenciada pode levar ao desperdício de recursos, baixa adoção e equipes frustradas. Aprenda a implementar novas tecnologias em uma organização com sucesso por meio de estratégias comprovadas de gerenciamento de mudanças, treinamento e adoção, para que seu CRM não seja apenas instalado, mas também usado de forma eficaz.

14. Modelo de tarefa de auditoria de fornecedores da Clickup

Obtenha este modelo Audite fornecedores com listas de verificação estruturadas, verificações de conformidade e recomendações usando o modelo de tarefa de auditoria de fornecedores do ClickUp.

Auditar fornecedores de CRM não precisa ser uma tarefa exaustiva com uma lista interminável de pendências. O modelo de tarefa de auditoria de fornecedores do ClickUp oferece uma estrutura clara para planejar, atribuir e acompanhar cada etapa do processo de auditoria sem perder de vista os detalhes importantes.

Você pode configurar rapidamente tarefas de auditoria com listas de verificação prontas, atribuir responsáveis com prazos e armazenar todas as informações de auditoria de fornecedores em um sistema centralizado. O modelo orienta você desde as avaliações iniciais até as ações corretivas, facilitando para sua equipe de controle de qualidade ou compras monitorar o desempenho dos fornecedores e manter a conformidade com as regulamentações.

Veja por que você vai gostar:

Personalize a estrutura para regulamentos específicos do setor ou normas internas.

Acompanhe visualmente o progresso da auditoria, responsabilizando os proprietários com prazos de entrega.

Otimize a comunicação convidando os membros da equipe para colaborar diretamente no espaço de auditoria.

✅ Ideal para: equipes de controle de qualidade, compras e operações de CRM que precisam manter as auditorias estruturadas, prontas para auditoria e eficazes em responsabilizar os fornecedores.

15. Modelo de avaliação de necessidades do Clickup

Obtenha o modelo gratuito Identifique problemas, partes interessadas e soluções com o modelo de avaliação de necessidades do ClickUp.

O modelo de avaliação de necessidades do ClickUp ajuda você a descobrir rapidamente o que um projeto precisa e garantir que ele corresponda aos seus objetivos de negócios. Seu layout limpo e personalizável permite identificar lacunas, definir metas claras e criar um plano passo a passo desde o início.

Você pode usá-los para anotar possíveis desafios, definir o que seria o sucesso e estabelecer marcos para revisão. Além disso, é fácil atribuir funções aos membros da sua equipe, para que todos saibam exatamente quais são suas responsabilidades.

Veja por que você vai gostar:

Divida as avaliações em seções prontas, como Objetivos, Resultados esperados, Suposições, Limitações e Prazos.

Acompanhe o progresso facilmente com gráficos de Gantt, calendários ou painéis do ClickUp.

Transforme insights em ações reais, em vez de apenas relatórios.

✅ Ideal para: líderes de projetos de CRM, gerentes e tomadores de decisão que desejam uma estrutura simples para identificar necessidades, alinhar as partes interessadas e preparar projetos para o sucesso.

Otimize a seleção e a execução do CRM com o ClickUp

Escolher o CRM certo significa garantir que o sistema se adapte aos seus fluxos de trabalho, dê suporte às suas equipes e impulsione o crescimento dos negócios a longo prazo. O modelo certo ajuda você a definir os requisitos com clareza, alinhar as partes interessadas e simplificar a avaliação dos fornecedores para que você possa tomar decisões confiantes e baseadas em dados durante sua pesquisa de CRM.

É exatamente isso que o ClickUp oferece. Com seus modelos flexíveis e personalizáveis, colaboração em tempo real e visualizações poderosas, o ClickUp transforma listas de requisitos estáticas em fluxos de trabalho acionáveis. Desde a avaliação de fornecedores até o acompanhamento de aprovações e gerenciamento da implementação, tudo fica bem ali, tornando a seleção de CRM mais rápida, inteligente e organizada.

Experimente o ClickUp gratuitamente e use esses modelos gratuitos para otimizar seus requisitos de CRM.