As 10 melhores alternativas ao ChatGPT Projects

O departamento jurídico da sua empresa funciona de maneira muito diferente da equipe de vendas. Da mesma forma, as equipes de marketing têm menos sobreposições com o departamento financeiro do que, digamos, a equipe jurídica. No entanto, há um elemento que une todos os departamentos: o contexto, especialmente quando se trata da integração com os serviços do Google.

Nas palavras do pintor americano Kenneth Noland ,

Para mim, o contexto é a chave. É a partir dele que vem a compreensão de tudo.

O ChatGPT Projects foi desenvolvido com base nesse princípio. Ele oferece espaços dedicados a projetos, onde você pode agrupar arquivos, conversas e instruções relacionados.

Muitas ferramentas de IA agora oferecem recursos semelhantes ou até mais avançados, incluindo geração de conteúdo, análise de dados, pesquisa na web em tempo real e geração de imagens.

Neste artigo, exploraremos as melhores alternativas ao ChatGPT Projects atualmente disponíveis no mercado, incluindo opções que oferecem uma versão gratuita para equipes que desejam testar os recursos de IA antes de fazer o upgrade.

As melhores alternativas ao ChatGPT Projects em resumo

Aqui está uma comparação rápida das melhores alternativas ao ChatGPT Projects para ajudá-lo a escolher a opção certa com base em alguns recursos essenciais, incluindo recursos adicionais, como análise avançada de dados, preços e avaliações dos usuários.

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* Avaliações ClickUp Espaço de trabalho de IA convergente com agendamento flexível, planejamento de recursos, IA ambiental e automação. ClickUp Brain, visualizações de carga de trabalho e cronograma, campos personalizados, controle de tempo integrado, modelos de programação, mais de 1.000 integrações Planos gratuitos; personalizações para empresas. G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Google Gemini Produtividade com inteligência artificial no Google Workspace Relatórios de pesquisa aprofundada, geração de imagens e vídeos, automação do Gmail e do Docs, raciocínio multimodal. Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 19,99/mês por usuário G2: 4,4/5 Capterra: Avaliações insuficientes Perplexity AI Pesquisa em tempo real e insights multimodais Pesquisa em tempo real com citações, vários modelos de IA, upload de arquivos, colaboração em Spaces, integração com API. Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês por usuário G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Microsoft Copilot Produtividade com IA em aplicativos da Microsoft Geração de relatórios, resumos de reuniões, análise em Excel, modo Think Deeper, entradas multimodais. Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês por usuário G2: 4,4/5 Capterra: Avaliações insuficientes Claude Conversas de IA semelhantes às humanas e raciocínio avançado Três modelos de IA, suporte a código, raciocínio de longo prazo, análise de dados de imagem e integrações de fluxo de trabalho. Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês por usuário G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5 Hugging Face Desenvolvimento de IA de código aberto e compartilhamento de modelos Mais de 100.000 modelos pré-treinados, hub colaborativo, bibliotecas de ajuste fino, Spaces, API de inferência Planos pagos a partir de US$ 9/mês por usuário G2: Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes Notion Espaço de trabalho produtivo com inteligência artificial Resumo de documentos, tradução, refinamento gramatical, sugestões para brainstorming e automação de tarefas. Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Trello Organização visual de projetos e colaboração em equipe Quadros Kanban, automação Butler, rótulos e filtros, Power-Ups, atualizações em tempo real. Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 5/mês por usuário G2: 4,4/5 Capterra: 4,5/5 Slite Criando uma base de conhecimento da equipe focada e organizada Documentos ilimitados, respostas com tecnologia de IA, análise de engajamento, painel de conhecimento, integrações Planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Coda Fluxos de trabalho personalizados de documentos e planilhas em um só lugar Documentos interativos, integrações de pacotes, automação sem código, blocos de escrita com IA, compartilhamento granular. Plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Por que escolher alternativas ao ChatGPT Projects?

Embora o ChatGPT Projects ajude a organizar bate-papos e arquivos relacionados para respostas contextuais, ele ainda herda muitas das principais limitações do ChatGPT.

Muitos usuários culpam as mudanças recém-introduzidas:

Antes, eu podia dar a ele tarefas da minha área, como calcular o VPL, TIR, ARR etc. (finanças), e ele me dava respostas precisas. Agora, estou recebendo muitas respostas erradas e, mesmo depois de explicar onde está o erro, ele continua produzindo respostas erradas.

Considere as seguintes lacunas que levam muitas equipes a recorrer às melhores alternativas ao ChatGPT:

Capacidade limitada de referenciar conversas anteriores com precisão dentro do mesmo projeto, causando perda de contexto durante tarefas longas ou complexas.

Recursos visuais e de geração de imagens restritos em comparação com outras plataformas de IA generativa que podem criar imagens e ativos de design diretamente.

Limites de uso para uploads de arquivos, duração das conversas e chamadas de API, o que pode atrapalhar projetos de grande escala ou que envolvem vários departamentos.

Falta de integração nativa com aplicativos populares do Google, como Google Docs, Google Sheets e Google Workspace, tornando a colaboração entre ferramentas mais manual.

📖 Leia também: Como usar a IA para aumentar a produtividade

As 10 melhores alternativas ao ChatGPT Projects para usar

Se você está procurando plataformas que vão além do ChatGPT Projects, com modelos de IA flexíveis e recursos de colaboração mais amplos, você está no lugar certo. Aqui estão 10 das melhores alternativas ao ChatGPT Projects para você explorar:

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de projetos e fluxos de trabalho com IA)

Peça respostas instantâneas com tecnologia de IA em suas ferramentas e arquivos usando o ClickUp Brain

Um dos maiores desafios do ChatGPT é a sensação de desconexão com o resto do seu fluxo de trabalho. Ele não possui um ecossistema integrado para referência e depende exclusivamente dos dados que você fornece, o que muitas vezes leva a erros ou informações incompletas. Isso significa não apenas que você fica pulando do ChatGPT para outra ferramenta de IA, mas também que você fica indo e voltando entre os locais onde seus projetos estão. Lamento informar, mas você está preso em uma teia de expansão da IA e expansão do trabalho. O ClickUp resolve o problema do trabalho desconectado com uma IA de trabalho completa. Os usuários têm acesso a uma plataforma de gerenciamento de projetos com IA que une planejamento de tarefas, automação, colaboração e análises em tempo real em um só lugar.

Agendamento e priorização de tarefas com inteligência artificial com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain oferece agendamento inteligente, priorização e insights preditivos para projetos complexos. Isso significa que você pode finalmente dizer adeus à dispersão do trabalho, economizar muito tempo e gerenciar tudo em um único espaço de trabalho conectado. Vamos nos aprofundar.

Gere resumos instantâneos de sprints concluídos para manter a liderança atualizada sem esforço usando o ClickUp Brain

Imagine um gerente de marketing lidando com vários lançamentos de produtos. Em vez de planejar manualmente as campanhas, o ClickUp Brain prioriza automaticamente as tarefas, atribui prazos com base na capacidade da equipe e sinaliza possíveis gargalos.

Eleve a produtividade a um novo patamar com o ClickUp Brain.

Após cada sprint, ele gera resumos instantâneos, mantendo a liderança atualizada sem trabalho adicional de relatórios.

Um gerente de projetos pode simplesmente perguntar: “O que está impedindo a reformulação do nosso site?” e o ClickUp Brain responde com os obstáculos e as ações recomendadas.

🎥 Aqui está um vídeo rápido que mostra o processo de fazer perguntas à IA relacionadas ao seu trabalho:

Ao planejar um evento, ele pode gerar automaticamente uma lista de verificação detalhada, atribuir responsáveis e agendar tarefas sem configuração manual.

💡 Dica profissional: atualize para o Brain MAX para desbloquear recursos avançados de produtividade. Com acesso a vários modelos de IA premium (Brain M1, Gemini, OpenAI, Claude, DeepSeek e muito mais), você pode lidar com raciocínios complexos, codificação e redação criativa sem precisar trocar de ferramenta. Os usuários do Brain MAX relatam uma economia de 1,1 dia por semana, trabalhando 4 vezes mais rápido usando o Talk to Text com tecnologia de IA e reduzindo os custos em 88% em comparação com a manutenção de vários aplicativos de produtividade. Sua capacidade de pesquisa profunda analisa ferramentas e arquivos conectados para fornecer respostas inteligentes e ricas em contexto, enquanto a geração de imagens integrada e a pesquisa na web ajudam as equipes a debater ideias, redigir conteúdo e pesquisar sem sair do ClickUp. Assista a este vídeo para saber mais:

Experimente uma colaboração eficiente com o ClickUp Docs e Whiteboards.

Elabore resumos de campanha de forma colaborativa e converta feedback em tarefas instantaneamente usando o ClickUp Docs

Os projetos muitas vezes ficam paralisados porque as informações ficam enterradas em e-mails ou isoladas em diferentes ferramentas.

O ClickUp Docs permite que as equipes criem e editem documentos dinâmicos, como resumos de campanhas, especificações de produtos ou bases de conhecimento com tarefas e comentários incorporados para ação imediata.

O planejamento visual é igualmente crucial. Com os quadros brancos do ClickUp, as equipes podem mapear fluxos de trabalho durante o planejamento de sprints ou brainstorming de campanhas de marketing e, em seguida, converter notas adesivas diretamente em tarefas acionáveis sem precisar reinserir dados.

Planeje visualmente seus sprints e transforme notas adesivas em tarefas acionáveis usando os quadros brancos do ClickUp

Para os tomadores de decisão, os painéis do ClickUp reúnem KPIs, dados de carga de trabalho e acompanhamento do progresso em tempo real.

📌 Exemplo: um gerente de vendas pode ver o fluxo de negócios, as cotas e o desempenho da equipe em uma única visualização, facilitando a realocação de recursos antes que os prazos sejam perdidos.

Automatize o acompanhamento do progresso das metas com o ClickUp Tasks

O acompanhamento manual do progresso muitas vezes leva a relatórios desatualizados e respostas atrasadas. Defina metas como tarefas e subtarefas do ClickUp e conecte cada uma a um objetivo mensurável, onde as porcentagens de conclusão são atualizadas automaticamente à medida que o trabalho avança.

Uma startup que trabalha com OKRs trimestrais, por exemplo, pode identificar instantaneamente projetos em risco e ajustar o foco.

Ações repetitivas, como notificar leads, escalar tickets de suporte ou atribuir aprovações de rotina, podem ser totalmente automatizadas. Com o ClickUp Automations, esses processos repetitivos são executados sem intervenção humana.

Com o tempo, o ClickUp Brain aprende esses padrões de fluxo de trabalho e recomenda novas automações de gerenciamento de projetos, como a atribuição automática de tarefas de revisão recorrentes.

Automatize ações repetitivas, como escalonamento de tickets e atribuição de tarefas, com a ajuda do ClickUp Automations

Melhores recursos do ClickUp

Agendamento e priorização de tarefas com inteligência artificial com o ClickUp Brain.

Análise preditiva que sinaliza riscos do projeto e sugere realocação de recursos.

Documentos, quadros brancos e painéis para colaboração e relatórios em tempo real.

Acompanhamento de metas diretamente vinculado às tarefas e atualizações automáticas do progresso.

Automações que lidam com ações repetitivas, como atualizações de status e atribuições de tarefas.

Brain Max com vários modelos de IA premium para raciocínio avançado, conversão de voz em texto e pesquisa profunda.

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado mais íngreme para novos usuários devido à sua ampla gama de recursos.

Uma configuração de automação complexa pode exigir tempo para ser ajustada.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o ClickUp

Esta avaliação da G2 capturou:

O novo Brain MAX aumentou muito minha produtividade. A capacidade de usar vários modelos de IA, incluindo modelos de raciocínio avançado, por um preço acessível facilita a centralização de tudo em uma única plataforma. Recursos como conversão de voz em texto, automação de tarefas e integração com outros aplicativos tornam o fluxo de trabalho muito mais suave e inteligente.

📖 Leia também: Um espaço de trabalho de IA convergente, como o ClickUp, reúne todas as ferramentas de trabalho e plataformas de IA necessárias para executar projetos com tranquilidade, planejar seu tempo, acompanhar metas, gerenciar (e criar) conhecimento e ter sempre o contexto completo do seu trabalho.

2. Google Gemini (ideal para produtividade com IA no Google Workspace)

via Google Gemini

Muitas equipes que utilizam o Gmail, o Docs e o Drive enfrentam um problema comum: muitas mudanças de contexto.

Pesquisar ideias, redigir conteúdo e analisar dados muitas vezes significa alternar entre diferentes ferramentas e guias, incluindo a pesquisa do Google. Isso retarda os projetos e cria lacunas na colaboração. O Google Gemini visa resolver isso trazendo IA avançada diretamente para o Google Workspace.

Isso ajuda as equipes a pesquisar mais rapidamente, escrever de forma mais inteligente e até mesmo gerar imagens ou vídeos sem sair de seus aplicativos familiares.

Melhores recursos do Google Gemini

Lide com pesquisas complexas com relatórios de pesquisa aprofundada que resumem horas de leitura na web em conclusões acionáveis.

Gere imagens e vídeos com o Imagen 4 e o Veo 3 para criar visuais de campanha ou vídeos explicativos sem ferramentas externas.

Automatize a elaboração de documentos e respostas por e-mail diretamente no Gmail e no Docs com o AI Pro, reduzindo a digitação repetitiva e melhorando os tempos de resposta.

Integre com o Google Workspace (Docs, Sheets, Calendar, Drive) para gerenciar projetos, agendar reuniões e exibir arquivos relevantes instantaneamente.

Habilite o raciocínio multimodal para processar texto, imagens, áudio e código simultaneamente.

Limitações do Google Gemini

Incoerências ocasionais nas respostas exigem verificação manual.

A geração de imagens pode distorcer detalhes e apresentar dificuldades com diagramas técnicos.

Citações de pesquisas aprofundadas podem ser difíceis de rastrear.

Preços do Google Gemini

Gratuito

Google AI Pro : US$ 19,99/mês por usuário

Google AI Ultra: US$ 249,99/mês por usuário

Avaliações e comentários do Google Gemini

G2 : 4,4/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre o Google Gemini

Esta análise da Capterra observou:

Estou feliz por ter algo que me ajuda a encontrar opções de design ou sugestões que eu possa querer usar. Posso perguntar quanto algo geralmente custa, como minhas luzes de garrafa. É rápido em me dar a ajuda de que preciso, quando preciso. Parece ser mais atualizado e mais fácil do que outras coisas que experimento. Eu até configurei lembretes para mim.

📮 ClickUp Insight: Um número surpreendente de pessoas afirma que tarefas repetitivas dominam seu dia de trabalho — 21% dedicam mais de 80% do tempo a elas, enquanto outros 20% afirmam que essas tarefas ocupam pelo menos 40% do dia. Isso significa que quase metade da semana é dedicada a trabalhos que não exigem reflexão profunda ou criatividade. Com os agentes de IA do ClickUp, você pode reduzir drasticamente esse trabalho pesado. Desde a criação de tarefas e envio de lembretes até a redação de e-mails, notas de reunião e até mesmo a configuração de fluxos de trabalho completos — o ClickUp automatiza tudo em questão de minutos. 💫 Resultados reais: a Lulu Press economiza uma hora por dia para cada funcionário usando o ClickUp Automations, aumentando a eficiência geral em 12%.

📚 Leia também: As melhores alternativas ao Google Gemini AI para experimentar agora

3. Perplexity AI (ideal para pesquisa em tempo real e insights multimodais)

via Perplexity AI

Equipes que dependem de mecanismos de busca ou ferramentas de pesquisa dispersas muitas vezes perdem horas reunindo informações confiáveis. Para ser mais específico, os funcionários perdem 59 minutos por dia procurando informações espalhadas por armazenamentos em nuvem e threads de conversas.

O Perplexity AI resolve essas questões combinando uma interface semelhante a uma pesquisa com vários modelos de IA, navegação na web em tempo real e citações para cada resposta.

Isso o torna ideal para pesquisadores, consultores e analistas que precisam de respostas confiáveis e respaldadas por fontes, sem precisar vasculhar manualmente centenas de links.

Melhores recursos do Perplexity AI

Realize pesquisas em tempo real com fontes citadas para obter conteúdo confiável e respaldado por pesquisas.

Alterne entre vários modelos de IA (GPT-4 Omni, Claude, Grok, DeepSeek e Sonar) para abordagens de raciocínio variadas.

Carregue PDFs, CSVs, imagens e arquivos de texto para resumir dados ou extrair insights automaticamente.

Colabore com equipes por meio do Spaces, onde os membros podem compartilhar arquivos, solicitar informações à IA e criar bases de conhecimento internas.

Integre a API da Perplexity com mais de 800 ferramentas de produtividade por meio de plataformas de terceiros, como Albato ou Boost Space.

Limitações da Perplexity AI

Dificuldades em manter o contexto nas perguntas de acompanhamento

Recursos multilíngues limitados, especialmente para idiomas menos comuns.

Foram relatadas preocupações de segurança relacionadas a URLs de imagens enviadas que permanecem acessíveis ao público.

Preços do Perplexity AI

Gratuito

Perplexity Pro : US$ 20/mês por usuário

Perplexity Enterprise Pro: US$ 40/mês por usuário

Avaliações e comentários da Perplexity AI

G2 : 4,7/5 (mais de 45 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Perplexity AI

Esta avaliação da G2 compartilhou:

Adoro como o Perplexity transforma uma pergunta simples em um bate-papo rápido e útil que extrai informações reais da web, completo com links para você mesmo verificar. É super fácil de usar, sem menus confusos ou excesso de opções, e lembra o que conversamos antes, então as perguntas de acompanhamento parecem naturais.

👀 Curiosidade: a primeira pintura criada por IA foi vendida por US$ 432.500. Um retrato chamado “Edmond de Belamy”, gerado por um algoritmo, foi leiloado na Christie's, marcando um marco na arte impulsionada por IA.

📚 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Perplexity AI

4. Microsoft Copilot (ideal para produtividade com inteligência artificial em aplicativos da Microsoft)

via Microsoft

O Microsoft Copilot está integrado diretamente no Word, Excel, Outlook e Teams, ajudando os usuários a evitar a elaboração manual e a formatação repetitiva.

Em vez de alternar entre e-mails e planilhas para criar relatórios ou apresentações, o Copilot pode resumir reuniões, gerar slides e sugerir fórmulas. Isso o torna uma escolha prática para empresas que já dependem fortemente do ecossistema da Microsoft.

Melhores recursos do Microsoft Copilot

Gere relatórios, apresentações e e-mails diretamente no Word, PowerPoint e Outlook.

Resuma reuniões, sugira ações e gerencie tarefas no Teams.

Analise planilhas, sugira fórmulas e crie gráficos visuais no Excel.

Ofereça o modo Think Deeper para raciocínio complexo, ajuda com codificação e insights de pesquisa.

Ofereça interação multimodal com entradas de voz, texto e imagem.

Limitações do Microsoft Copilot

Respostas mais lentas durante os horários de pico para usuários gratuitos

Controle limitado do computador em comparação com assistentes tradicionais

Imprecisões ocasionais em correções técnicas de codificação

Preços do Microsoft Copilot

Microsoft Copilot : Gratuito

Microsoft Copilot Pro: US$ 20/mês por usuário

Avaliações e comentários do Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5,0 (mais de 85 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre o Microsoft Copilot

Esta avaliação da G2 observou:

A melhor coisa sobre o Copilot é que ele fornece resultados bem pesquisados, com referências e muito detalhados. Eu também usei outras plataformas de IA e comparei as respostas, mas até agora o Copilot tem sido ótimo na geração de respostas.

📚 Leitura bônus: Alternativas ao Microsoft Copilot que facilitam sua vida e seus fluxos de trabalho

5. Claude (ideal para conversas de IA semelhantes às humanas e raciocínio avançado)

via Claude

O Claude da Anthropic utiliza o processamento de linguagem natural para tornar as interações com IA mais naturais e contextualmente conscientes do que os chatbots tradicionais.

Em vez de receber respostas robóticas ou excessivamente técnicas, os usuários obtêm respostas conversacionais que se adaptam ao tom e à intenção. O modelo Opus da Claude pode lidar com tarefas complexas de raciocínio, como depuração de código ou análise em várias etapas, enquanto os modelos Sonnet e Haiku oferecem suporte a consultas rápidas e leves.

📌 Exemplo: um gerente de marketing que está preparando uma análise competitiva pode enviar notas de pesquisa e pedir ao Claude para estruturá-las em um relatório detalhado. Em vez de apenas colar informações, o Claude discute ângulos potenciais, valida fatos e redige uma narrativa que parece ter sido escrita por um especialista humano.

Principais recursos do Claude

Ofereça três modelos de IA (Haiku, Sonnet, Opus) otimizados para velocidade, precisão e raciocínio complexo.

Ofereça suporte à geração de código, depuração e recomendações arquitetônicas.

Analise imagens estáticas, extraia dados e ofereça insights contextuais.

Permita conversas longas e sensíveis ao contexto com forte retenção de memória.

Ofereça integração com milhares de aplicativos de terceiros para automação do fluxo de trabalho.

Limitações do Claude

Não possui recursos de geração de imagens e vídeos.

Às vezes, conclui apenas tarefas parciais antes de solicitar confirmação.

Não é tão abrangente quanto o ChatGPT na síntese de links.

Preços do Claude

Gratuito

Pro : US$ 20/mês por usuário

Máximo: US$ 100/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Claude

G2 : 4,4/5 (mais de 55 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Claude

Esta análise da Capterra apresentou:

Ajudou-me na minha vida pessoal e profissional, ampliando meus conhecimentos, mostrando-me um caminho de aprendizagem real, criando rotinas ou automatizando minhas tarefas.

🤔 Você também pode experimentar: Melhores alternativas ao Claude AI

📖 Leia também: Como usar a IA para automatizar tarefas

6. Hugging Face (ideal para desenvolvimento de IA de código aberto e compartilhamento de modelos)

via Hugging Face

Imagine que você está desenvolvendo um chatbot de fintech que precisa lidar com vários idiomas, detectar o sentimento nas mensagens dos clientes e fornecer insights financeiros em tempo real.

Em vez de passar meses treinando modelos do zero, você pode usar o Hugging Face para selecionar rapidamente um transformador pré-treinado, ajustá-lo com seus próprios dados e implantá-lo por meio da API de inferência.

Esta plataforma de código aberto oferece aos desenvolvedores e organizações acesso a milhares de modelos, ferramentas de IA para treinamento e implantação de modelos e uma comunidade colaborativa para compartilhar e melhorar as aplicações de IA. O Hugging Face facilita a criação de soluções avançadas de NLP, visão e IA generativa sem infraestrutura pesada ou curvas de aprendizado íngremes.

Melhores recursos do Hugging Face

Tenha acesso a mais de 100.000 modelos pré-treinados para NLP, visão computacional e IA generativa.

Permita a colaboração por meio do Model Hub e do Hugging Face Hub para hospedar e compartilhar modelos.

Ofereça suporte ao ajuste fino e à implantação com bibliotecas de código aberto, como Transformers, Datasets e Tokenizers.

Ofereça espaços para criar e compartilhar aplicativos interativos de IA sem gerenciar infraestrutura.

Ofereça inferência em tempo real por meio da API Hugging Face Inference para integração perfeita com a produção.

Limitações do Hugging Face

Exigem recursos computacionais significativos para modelos de transformadores de grande porte.

Contém potenciais vieses no conjunto de dados e no modelo que precisam ser mitigados.

Apresente uma curva de aprendizado para iniciantes ao implementar recursos avançados.

Preços do Hugging Face

Pro : US$ 9/mês por usuário

Equipe : US$ 20/mês por usuário

Empresa: US$ 50/mês por usuário

Avaliações e comentários do Hugging Face

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários dizem sobre o Hugging Face

Esta análise da G2 revelou:

A melhor coisa que já aconteceu à comunidade de IA. A comunidade está adicionando e reutilizando modelos. Ajude-nos a obter os melhores modelos verificados para experimentarmos.

👀 Curiosidade: o Watson, da IBM, criou um trailer cheio de suspense para o filme de terror Morgan, selecionando cenas e organizando-as em sequência de forma totalmente independente.

7. Notion (ideal para um espaço de trabalho completo e produtividade com inteligência artificial)

via Notion

Imagine-se sentado à sua mesa com uma xícara de café, olhando para uma longa lista de coisas que precisa terminar antes de amanhã. Você tem relatórios para resumir, e-mails para redigir e uma equipe esperando por atualizações.

Em vez de alternar entre aplicativos, você abre o Notion. Em poucos minutos, suas notas estão organizadas, os relatórios são condensados em resumos curtos e o primeiro rascunho do seu e-mail está pronto para ser compartilhado.

É isso que torna o Notion útil. Ele parece um caderno familiar, mas com um assistente silencioso e atencioso integrado. Ele ajuda você a traduzir documentos para seus colegas de equipe no exterior, corrigir frases desajeitadas em suas propostas e até mesmo despertar ideias quando você se sentir bloqueado.

Melhores recursos do Notion

Resuma relatórios longos e notas de reuniões para economizar tempo.

Traduza documentos para uma colaboração mais fluida com equipes globais.

Refine a gramática e o estilo para uma comunicação mais clara.

Faça brainstorming e redija posts, e-mails e planos usando prompts rápidos.

Automatize atualizações em listas de tarefas e bancos de dados para um acompanhamento sem esforço.

Limitações do Notion

Funciona melhor se você usar totalmente o espaço de trabalho Notion.

É necessário um plano pago para uso estendido de IA.

Acesso offline limitado

Preços do Notion

Gratuito

Mais : US$ 12/mês por usuário

Negócios : US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2 : 4,7/5 (mais de 6.700 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.600 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Notion

Esta avaliação da G2 destacou:

O Notion AI, especialmente o novo recurso de notas de reunião, é uma revolução para quem está começando a trabalhar por conta própria. É como ter um assistente ou coordenador ao seu lado nas reuniões para registrar todos os detalhes importantes e itens de ação, enquanto você dedica toda a sua atenção aos participantes da reunião.

📚 Leitura bônus: Melhores alternativas e concorrentes do Notion

📖 Leia também: Modelos gratuitos de gerenciamento de projetos para todos os tipos de projetos

8. Trello (ideal para organização visual de projetos e colaboração em equipe)

via Trello

O Trello é uma popular ferramenta de gerenciamento de projetos baseada em Kanban que ajuda as equipes a organizar tarefas e acompanhar o progresso visualmente. Com seu sistema de cartões e quadros, ele foi projetado para ser simples, facilitando o planejamento de projetos, a atribuição de responsabilidades e o monitoramento de fluxos de trabalho.

As equipes podem personalizar os quadros para se adequarem aos seus processos, automatizar ações rotineiras e integrar o Trello às suas ferramentas favoritas, mantendo a colaboração simples e transparente.

Melhores recursos do Trello

Organize tarefas com quadros, listas e cartões para uma visão geral clara do projeto.

Automatize ações repetitivas usando a automação Butler.

Personalize fluxos de trabalho com rótulos, filtros e Power-Ups.

Permita a colaboração com comentários, anexos de arquivos e atualizações em tempo real.

Acesse o Trello no desktop e no celular para gerenciar projetos em qualquer lugar.

Limitações do Trello

Falta de relatórios avançados e controle de tempo integrado

Escalabilidade limitada para projetos grandes e complexos

Funcionalidade offline restrita

Preços do Trello

Gratuito

Padrão : US$ 5/mês por usuário

Premium : US$ 10/mês por usuário

Empresa: US$ 17,50/mês por usuário

Avaliações e comentários do Trello

G2 : 4,4/5 (mais de 13.700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.600 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Trello

Esta avaliação do G2 compartilhou:

O Trello me ajudou a organizar melhor meus assuntos pessoais. Por exemplo, um blogueiro compartilhou seu quadro Trello de IA. Eu economizo muito tempo usando esse quadro; na verdade, foi o esforço dessa pessoa, mas o Trello permitiu que ela compartilhasse seu excelente trabalho.

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Trello

9. Slite (ideal para criar uma base de conhecimento de equipe focada e organizada)

via Slite

À medida que as equipes crescem, também cresce a confusão de documentos espalhados e conversas perdidas. O Slite oferece uma alternativa tranquila. É um espaço compartilhado onde sua equipe pode escrever, organizar e encontrar informações sem se perder na desorganização.

Ao contrário das ferramentas de colaboração com IA que tentam fazer tudo, o Slite se concentra em fazer bem uma coisa: ajudar as equipes a gerenciar o conhecimento e tomar decisões em conjunto.

Seu design limpo e opinativo dificulta a criação de documentos confusos, o que significa que sua equipe gasta menos tempo formatando e mais tempo realmente compartilhando o que é importante.

Melhores recursos do Slite

Crie e organize documentos ilimitados em um espaço de trabalho colaborativo.

Use respostas com tecnologia de IA e assistência à edição para manter o conhecimento atualizado.

Acompanhe o envolvimento com análises de documentos e espaços de trabalho.

Gerencie o conhecimento de toda a empresa com um painel dedicado.

Conecte-se a ferramentas como Slack e Google Drive para fluxos de trabalho mais fluidos.

Limitações do Slite

Sem API pública para integrações personalizadas

Menos recursos semelhantes a bancos de dados em comparação com softwares de gerenciamento de tarefas como o Notion.

Preços do Slite

Padrão : US$ 10/mês por usuário

Premium : US$ 15/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Slite

G2 : 4,6/5 (mais de 260 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Slite

Esta avaliação da G2 apresentou:

Seu utilitário de pesquisa Ask, alimentado por IA, parece muito promissor e bem implementado. É lindo, o que torna “divertido” escrever documentação e mantê-la atualizada. Documentação extremamente bem feita.

🤔 Você também pode experimentar: Principais alternativas e concorrentes do Slite

📖 Leia também: Gerenciadores de tarefas com IA que realmente fazem o trabalho por você

10. Coda (ideal para criar fluxos de trabalho personalizados com documentos e planilhas em um único lugar)

via Coda

Algumas equipes trabalham melhor quando não precisam escolher entre um documento e uma planilha. O Coda oferece os dois, sem precisar alternar entre abas.

A ferramenta é um documento flexível e completo, onde escrita, planejamento, cálculo e automação coexistem. Esteja você criando um calendário de conteúdo com atualizações de status em tempo real ou acompanhando solicitações de recursos de produtos em um espaço compartilhado, o Coda se adapta ao seu estilo, e não o contrário.

Isso é especialmente útil para equipes dinâmicas que precisam de mais do que um documento estático, mas não querem o peso de uma ferramenta tradicional de gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do Coda

Combine documentos, tabelas e visualizações interativas em uma única tela.

Use os Packs para se conectar a ferramentas como Gmail, Slack e Jira.

Crie regras de automação de fluxo de trabalho com lógica simples e sem código.

Adicione blocos de IA para assistência na redação, resumos e geração de ideias.

Controle o compartilhamento com bloqueio de documentos, páginas ocultas e funções no espaço de trabalho.

Limitações do Coda

A configuração pode parecer complexa para usuários iniciantes.

O acesso offline é limitado.

Preços do Coda

Gratuito

Pro : US$ 12/mês por usuário

Equipe : US$ 36/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Coda

G2 : 4,7/5 (mais de 470 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários dizem sobre o Coda

Esta análise da Capterra observou:

A facilidade com que você pode reunir colegas de equipe para colaborar ao vivo em base de conhecimento, desenvolvimento de software ou conteúdo de capacitação de vendas trouxe, pela primeira vez em nossa empresa, uma adesão real a um sistema de conhecimento.

👀 Curiosidade: a Smithsonian Institution usa IA para filtrar milhões de artefatos digitalizados, tornando tesouros ocultos pesquisáveis e até mesmo marcando automaticamente fotografias históricas.

Menções honrosas: alternativas adicionais úteis ao projeto ChatGPT

Além das principais alternativas ao ChatGPT Projects que abordamos, existem outras plataformas com IA que podem ajudar na criação de conteúdo e automação.

Por exemplo, escolher a ferramenta de redação com IA certa pode acelerar a elaboração de textos publicitários, e-mails e artigos longos, mantendo a consistência da marca.

Aqui estão três ferramentas adicionais que podem ser úteis:

Jasper : Projetado para equipes de marketing e criadores de conteúdo que desejam redigir rapidamente textos publicitários, e-mails e posts de blog.

Writesonic : ajuda as equipes a produzir artigos otimizados para SEO, descrições de produtos e conteúdo para mídias sociais.

Copy.ai : oferece modelos de IA para brainstorming de ideias de produtos, geração de títulos e elaboração de mensagens de campanha.

O ClickUp é a melhor alternativa que você estava esperando.

Cada equipe trabalha de maneira diferente e, embora o ChatGPT Projects traga uma organização e um contexto valiosos para o trabalho impulsionado por IA, nem sempre isso é suficiente para gerenciar os projetos complexos de hoje.

As equipes modernas precisam de mais do que apenas chats isolados: elas precisam de visibilidade compartilhada. O ClickUp oferece exatamente isso! Em vez de alternar entre threads de chat e documentos de projeto, o ClickUp combina gerenciamento de tarefas com inteligência artificial, colaboração e relatórios em tempo real em um só lugar.

Ele fornece às equipes o contexto de que precisam, ao mesmo tempo em que automatiza tarefas repetitivas, acompanha metas e oferece raciocínio avançado com o ClickUp Brain Max.

Se você está pronto para levar o gerenciamento de projetos com IA a um novo patamar e manter todos os departamentos conectados, inscreva-se hoje mesmo no ClickUp.