11 modelos gratuitos de diagramas Lotus para brainstorming e mapeamento de ideias

O primeiro diagrama Lotus foi criado na década de 1970 por Yasuo Matsumura, um consultor de gestão japonês. Inspirado pelo mapeamento mental e outras técnicas de criatividade da época, ele queria criar um método estruturado de brainstorming que facilitasse às equipes expandir uma ideia central de forma sistemática.

E essa é a beleza de um diagrama Lotus. Comece com uma única ideia no centro e deixe-a se desdobrar em grupos organizados de possibilidades. O que geralmente começa como um conceito vago se torna um mapa de conexões que você pode traçar adequadamente.

Neste guia, exploraremos modelos gratuitos de diagramas Lotus da ClickUp e outros, para inspiração criativa, pensamento estruturado e colaboração em equipe.

O que são modelos de diagramas Lotus?

Um modelo de diagrama Lotus é uma ferramenta visual de brainstorming e organização para estruturar ideias, conceitos ou tarefas de maneira clara e hierárquica.

O nome vem da semelhança com uma flor de lótus, com uma ideia central cercada por camadas interconectadas de ideias e conceitos relacionados.

O diagrama geralmente consiste em uma grade 3×3, em que a célula central é a sua ideia principal e as 8 células ao redor são subideias. Em seguida, cada uma dessas subideias pode se tornar o centro de outra grade 3×3 (outro lótus).

O que torna um modelo de diagrama Lotus bom?

Antes de começar a mapear ideias, você deve saber o que diferencia um modelo de Lotus Diagram forte de um fraco:

Fácil de seguir: ajuda a distinguir facilmente a ideia principal das pétalas e das expansões com espaçamento, alinhamento, bordas, codificação por cores e ícones adequados, etc.

Expansão estruturada: permite adicionar mais flores (camadas de subideias) sem quebrar o layout e funciona igualmente bem para brainstorming simples (apenas uma flor de lótus) ou planejamento detalhado (várias flores)

Espaço para notas: Tem espaço suficiente para palavras-chave ou pequenos esboços e margens para notas mais longas ou etiquetas adesivas

Organização visual: facilita a visualização das conexões e da hierarquia com linhas claras, simetria e codificação de cores opcional

Dicas de orientação: ajuda os iniciantes a estruturar seus pensamentos sem complicar demais o diagrama com rótulos como “Ideia principal” ou “Etapa de ação”

👀 Você sabia? O termo “brainstorming” remonta à década de 1940 e foi cunhado pelo executivo de publicidade Alex F. Osborn em Applied Imagination (1953). Ele enfatizou regras como “busque a quantidade” e “evite críticas” para estimular a criatividade.

Modelos de Lotus Diagram em resumo

Aqui está uma tabela resumida com todos os modelos de diagramas Lotus listados neste blog:

Modelos de diagramas Lotus

O ClickUp também oferece mais de 1.000 modelos que combinam essas ferramentas em um único fluxo de trabalho. Eles ampliam a técnica além do planejamento e a conectam diretamente à execução.

Vamos dar uma olhada em alguns outros modelos de diagramas Lotus que podem ajudá-lo a começar 👇

1. Modelo de brainstorming Lotus Blossom da Visual Paradigm

via Visual Paradigm

Para equipes que precisam ir além das ideias superficiais, o Modelo de Brainstorming Lotus Blossom apresenta uma grade estruturada para expandir um tema central em várias camadas de subideias. Ao forçar a amplitude e a profundidade, ele ajuda a descobrir ideias que sua equipe poderia ignorar.

Veja como você pode usar este modelo:

Comece com uma ideia principal no centro e adicione oito blocos externos para temas-chave

Transforme ramificações em subblocos adicionais, criando uma “floração” visual que incentiva uma exploração mais profunda de cada conceito

Use o layout de grade codificado por cores para ver como as ideias se conectam, crescem e divergem

✅ Ideal para: Líderes de estratégia de produto que planejam novos recursos ou educadores que projetam estruturas de aprendizagem em vários níveis

💡 Dica profissional: No ClickUp Mind Maps, você pode criar diagramas Lotus que vão além da visualização. Comece com uma tela em branco para fazer brainstorming livremente ou escolha um mapa baseado em tarefas para conectar instantaneamente cada ramificação a itens acionáveis. Inspirando-se nos melhores exemplos de mapas mentais, você pode criar dependências entre tarefas, reorganizar prioridades com o recurso arrastar e soltar e até mesmo rastrear fluxos de trabalho até objetivos maiores. Faça brainstorming, conecte tarefas e priorize fluxos de trabalho visualmente com os mapas mentais do ClickUp

2. Modelo de diagrama Lotus da Conceptboard

via Conceptboard

O Modelo de Diagrama Lotus da Conceptboard dá às discussões no seu local de trabalho uma estrutura clara desde o início. Abra o quadro, convide sua equipe e coloque o tópico principal no quadrado central. A partir daí, o primeiro anel é preenchido com oito ideias iniciais. Cada uma delas se torna um trampolim para reflexões adicionais no próximo anel.

Veja como você pode usar este modelo:

Identifique ideias sobrepostas que podem ser combinadas ou relacionadas para descobrir conceitos mais fortes

Deixe que ideias inesperadas inspirem novas possibilidades, ajudando você a gerar um conjunto completo de 24 opções distintas em torno do seu foco principal

Exporte o modelo como PDF e imprima-o para revisão em grupo

✅ Ideal para: Facilitadores de workshops que realizam sessões virtuais de brainstorming, nas quais a participação estruturada é essencial

🧠 Curiosidade: O método 6-3-5 Brainwriting pode gerar 108 ideias em apenas 30 minutos! Inventado em 1968 por Bernd Rohrbach, ele funciona com 6 pessoas anotando 3 ideias a cada 5 minutos e, em seguida, trocando suas folhas, desenvolvendo rapidamente a criatividade um do outro.

3. Modelo de diagrama Lotus da equipe Whiteboard

via Whiteboard Team

o Modelo de Diagrama Lotus da Whiteboard Team transforma uma única ideia em uma rede de possibilidades, ótimo para empreendedores. Comece escrevendo seu tópico principal no quadrado central. Os blocos ao redor funcionam como sugestões para as ideias iniciais e, a partir daí, cada ideia pode ser expandida até que o quadro fique cheio de conceitos relacionados.

Veja como você pode usar este modelo:

Atribua cores diferentes às seções do seu quadro para separar visualmente os grupos de ideias, facilitando o acompanhamento das conexões à medida que o seu diagrama se expande

Adicione, mova ou mescle notas adesivas livremente para manter seu fluxo de pensamento e use o espaço ilimitado da tela para evitar se sentir limitado pelo espaço

Use ferramentas do quadro para eliminar duplicatas, destacar ideias distintas e mapear claramente as próximas etapas acionáveis

✅ Ideal para: Fundadores de startups que realizam brainstorms rápidos de planejamento de sprints com equipes distribuídas

💡 Dica profissional: Quando o diagrama chegar a um estágio em que precise de feedback ou contribuições do grupo, mude para um ambiente mais colaborativo, como o ClickUp Whiteboards. O Whiteboards é uma ferramenta de brainstorming que permite combinar formas, notas adesivas, conectores e tarefas incorporadas na mesma tela. Colabore, visualize e incorpore tarefas em diagramas Lotus com os quadros brancos do ClickUp

4. Modelo de diagrama Lotus da Figma

via Figma

O Modelo de Diagrama Lotus do Figma (FigJam) foi criado para equipes criativas que desejam que suas sessões de brainstorming sejam tão dinâmicas quanto seu trabalho de design. Seu layout interativo facilita a colaboração em tempo real, enquanto a estrutura visual mantém as ideias organizadas sem limitar o fluxo criativo.

Este modelo é perfeito para pensar em produtos, criar ideias para marcas ou planejar campanhas.

Veja como você pode usar este modelo:

Mantenha o envolvimento alto com recursos interativos, como reações com emojis, votação e bate-papo com o cursor

Ajude as equipes a classificar, agrupar e priorizar ideias em tempo real

Marque grupos, faça enquetes rápidas para votar em prioridades e insira tarefas de acompanhamento diretamente em seus quadros de design ou projeto

✅ Ideal para: Pesquisadores de UX e designers de produtos que realizam sprints de design e precisam de insights de brainstorming

5. Modelo de brainstorming do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize e refine ideias de forma sistemática com o modelo de brainstorming do ClickUp

O Modelo de Brainstorming ClickUp aplica uma estrutura no estilo lótus na prática. Suas ideias começam na fase de Braindump, depois se ramificam em Ideação, passam por Briefing e terminam em Execução. Isso reflete a maneira como um diagrama lótus leva o pensamento para fora de um único conceito-chave para várias camadas de refinamento.

Veja como você pode usar este modelo:

Use o ClickUp Tasks para atribuir responsáveis, urgência e prazos, garantindo que cada ideia seja categorizada corretamente e fácil de priorizar

Configure as automações do ClickUp para destacar automaticamente as ideias mais fortes como soluções vencedoras

Aplique campos personalizados para acompanhar definições de problemas, recursos e propriedade

✅ Ideal para: Gerentes de produto que estão definindo planos de desenvolvimento de recursos ou líderes de design que conduzem sessões de ideação entre equipes

💡 Dica profissional: alguns diagramas são difíceis de começar ou ficam parados depois que você preenche as ideias óbvias. Nesses momentos, basta recorrer ao ClickUp Brain, seu parceiro de IA dentro do ClickUp. Se você estiver olhando para um cluster vazio, isso pode sugerir novas direções. Obtenha novos ramos e pétalas de ideias para o seu diagrama Lotus com o ClickUp Brain

6. Modelo de brainstorming de ideias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Estruture e expanda unidades educacionais com o modelo ClickUp Brainstorm Ideas

Para educadores que planejam unidades ou estruturam novos cursos, o Modelo de Ideias para Brainstorming do ClickUp transforma um único tema em ramificações organizadas. Comece com um foco, como Energia Renovável. Convide ideias e seus detalhes por meio dos Formulários do ClickUp e veja cada envio chegar a uma Lista Mestra de Ideias com campos para área temática, prioridade e resultado pretendido.

A partir daí, as ideias se espalham pela plataforma de brainstorming do modelo, onde você pode agrupá-las em categorias como módulos, projetos ou avaliações e classificá-las com os estágios MoSCoW: Must Have (Deve ter), Should Have (Deve ter), Could Have (Poderia ter) e For Review (Para revisão).

Veja como você pode usar este modelo:

Use as notas adesivas de arrastar e soltar para inserir ideias, conceitos, sugestões ou uma solução potencial

Agrupe ideias relacionadas usando códigos de cores ou disposição espacial para identificar temas e padrões

Para cada ideia priorizada, desenvolva um plano de ação detalhado descrevendo etapas, recursos, responsáveis e prazos

✅ Ideal para: Professores que elaboram planos de aula para várias semanas ou coordenadores curriculares que estruturam disciplinas básicas em unidades detalhadas

📮 ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e ideação. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aí que você precisa de um quadro branco com tecnologia de IA, como o ClickUp Whiteboards, que ajuda a transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens de IA para criar um visual com base na sua solicitação. É o aplicativo completo para o trabalho que permite que você crie, visualize e execute mais rapidamente!

7. Modelo de quadro branco para ideação do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize e organize ideias criativas com o modelo de quadro branco ClickUp Ideation

O brainstorming geralmente começa com uma enxurrada de ideias, mas sem estrutura, elas podem desaparecer em um piscar de olhos. É por isso que o Modelo de Quadro Branco de Ideias do ClickUp as reúne em um quadro altamente personalizável, muito parecido com um diagrama Lotus, para ajudar educadores e profissionais de negócios.

Comece com um tema central e, em seguida, ramifique-se em categorias (processo, produto ou pessoas), para que os agrupamentos se formem de maneira fácil de acompanhar e desenvolver.

Veja como você pode usar este modelo:

Use a Visualização do Diagrama de Ideação para debater ideias e visualizar possíveis soluções para problemas

Insira formas para estruturar temas, desenhe setas para conectar pensamentos relacionados, incorpore documentos para referência ou até mesmo vincule ideias diretamente às tarefas do ClickUp

Marque os membros da equipe com a função Atribuir comentários e adicione camadas em campos personalizados, como impacto e prioridade

✅ Ideal para: Gerentes de produto que orientam sprints de design ou professores que conduzem workshops colaborativos sobre ideias complexas

💡 Bônus: libere todo o potencial de suas sessões de brainstorming com os modelos Lotus usando as ferramentas mais inteligentes disponíveis: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e todos os seus aplicativos conectados, além da web, para encontrar inspiração, materiais de referência e notas de brainstorming anteriores em segundos

Use o Talk to Text para expressar suas ideias, ditar sessões de brainstorming ou comandar seu fluxo de trabalho — totalmente sem usar as mãos, onde quer que a criatividade surja

Aproveite ferramentas de IA premium como ChatGPT, Claude e Gemini com uma solução única, contextual e pronta para uso corporativo Experimente o ClickUp Brain MAX — o aplicativo de desktop de IA contextual que realmente entende seu processo criativo. Abandone a proliferação de ferramentas de IA e mantenha seu brainstorming, gerenciamento de ideias e modelos Lotus em um só lugar.

8. Modelo de mapa mental ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mapeie e conecte ideias em evolução de maneira flexível com o modelo de mapa mental do ClickUp

O Modelo de Mapa Mental ClickUp oferece uma maneira clara de capturar uma ideia principal e ramificá-la em pensamentos conectados. A lâmpada central ancora seu tópico principal e, a partir daí, ramificações codificadas por cores se espalham em subideias e contribuições. Cada ramificação é fácil de estender, recolher ou reorganizar, para que você possa remodelar seu mapa à medida que seu pensamento evolui.

Veja como você pode usar este modelo:

Crie tarefas ClickUp diretamente no quadro e vincule-as às ideias

Faça esboços com a ferramenta caneta para anotações rápidas, insira notas adesivas para capturar feedback, adicione blocos de texto para maior clareza ou carregue imagens que apoiem seu brainstorming

Alterne facilmente entre o brainstorming livre e o planejamento estruturado com fluxos de trabalho simples, fluxogramas ou cronogramas criados junto com seu mapa

✅ Ideal para: Designers e profissionais de marketing que organizam ideias para campanhas ou direções criativas

📘 Leia mais: Como os quadros brancos virtuais impulsionam as agências criativas

9. Modelo de brainstorming do ClickUp Squad

Obtenha um modelo gratuito Visualize e agrupe sugestões criativas de forma colaborativa com o modelo ClickUp Squad Brainstorm

O modelo ClickUp Squad Brainstorm foi criado para líderes de equipe que buscam uma ferramenta para unir sua equipe, esclarecer seus objetivos, entender suas motivações e ajudá-los a trabalhar de forma mais eficaz como um todo.

Você pode se concentrar em uma ou mais das seguintes nove áreas-chave de discussão:

Consenso da equipe: como a equipe colabora Saúde da equipe: bem-estar individual Team Rhythm: Melhorando a dinâmica da equipe Comunicação em equipe: métodos de comunicação e compartilhamento de informações importantes Reuniões de equipe: agendas, locais e participantes das reuniões Fluxo de trabalho da equipe: Adaptando fluxos de trabalho para melhorar a eficiência Decisões em equipe: como as decisões são tomadas Funções da equipe: Responsabilidades individuais Recursos da equipe: Ferramentas e recursos que a equipe utilizará

Escolha um tópico para começar ou analise-os um por um. Para cada um, peça aos membros da equipe que peguem um post-it, escrevam suas ideias e as coloquem no quadro de tópicos. Essa atividade pode ajudar significativamente a revelar diversas perspectivas e promover uma discussão produtiva.

Veja como você pode usar este modelo:

Incentive todos os membros da equipe a contribuírem com ideias e adicioná-las à ferramenta de quadro branco para criar um ambiente interativo de brainstorming

Escolha as ideias mais promissoras para seguir em frente, combinando-as ou refinando-as conforme necessário

Atribua tarefas com base nas ideias selecionadas e defina prazos e responsabilidades para garantir a implementação

✅ Ideal para: Equipes de produto, equipes de design e grupos multifuncionais que precisam de um espaço central para fazer brainstorming livremente

⚡ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de quadro branco para compartilhar no Zoom e no ClickUp

10. Modelo de brainstorming empresarial ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize ideias, sincronize a criatividade da equipe e priorize necessidades com o modelo de brainstorming empresarial do ClickUp

Grandes ideias sempre surgem da estrutura. O Modelo de Brainstorming Empresarial ClickUp ajuda sua equipe a organizar a criatividade em quatro perspectivas: o que amamos, o que sabemos, o que as pessoas precisam e o que elas estão dispostas a pagar.

Use o quadro de brainstorming para revelar oportunidades de alto nível e, em seguida, decomponha cada ideia usando a técnica da flor de lótus para explorar subideias e ângulos inovadores.

Veja como você pode usar este modelo:

Peça aos membros da equipe para compartilharem suas ideias em notas adesivas que podem ser personalizadas e duplicadas para manter a consistência

Clique e arraste cada nota adesiva para a categoria ou seção apropriada no quadro

Transforme ideias em tarefas acionáveis: clique na nota adesiva, selecione Converter, escolha Tarefa e clique em Converter em tarefa

✅ Ideal para: Equipes de inovação que promovem brainstorming estruturado para novas soluções

📚 Leia mais: Exemplos e estratégias de mapeamento de processos

11. Modelo de gerenciamento de ideias inovadoras do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reúna, avalie e refine propostas de pesquisa de forma sistemática com o modelo de gerenciamento de ideias inovadoras do ClickUp

O Modelo de Gerenciamento de Ideias Inovadoras ClickUp oferece às equipes de pesquisa um sistema dedicado para coletar propostas e avaliá-las de forma justa. Em seguida, ele orienta as ideias mais fortes para a execução, como um Diagrama Lotus que expande um conceito em ramificações, examina cada ângulo e orienta as equipes nas direções mais promissoras.

Toda ideia começa com um Formulário de Entrada de Ideias (por meio do ClickUp Forms), onde funcionários, parceiros ou até mesmo investidores podem enviar seus conceitos. Depois de enviada, a ideia se torna uma tarefa no ClickUp, completa com campos personalizados como custo, pesquisador, revisor, impacto e tipo. Isso significa que todas as sugestões entram no processo com dados claros e comparáveis.

Veja como você pode usar este modelo:

Mova as ideias por status como Nova ideia, Pesquisa, Avaliação, Em espera, Aprovada ou Rejeitada

Use a visualização do quadro de status para acompanhar as ideias, arrastando-as para a coluna apropriada conforme seu status muda

Alterne para a Exibição da linha do tempo das datas de lançamento para ver quando cada ideia aprovada está programada para ser implementada, agrupada por departamento e codificada por cores de acordo com o impacto

✅ Ideal para: Líderes de P&D que desejam capturar e expandir novos conceitos antes da priorização

Do brainstorming à ação com o ClickUp

Os diagramas Lotus são excelentes para organizar ideias, mas seu verdadeiro poder surge quando eles são conectados ao trabalho que se segue. Um modelo independente pode ajudá-lo a mapear possibilidades, mas não as transformará automaticamente em tarefas, prioridades ou próximos passos.

Para isso, você precisa do ClickUp.

Nesta plataforma, você pode esboçar seu diagrama Lotus em Mind Maps, colaborar com sua equipe em Whiteboards e, em seguida, pedir ao ClickUp Brain para sugerir ideias, preencher detalhes que faltam ou até mesmo criar recursos visuais. Cada ramificação do seu diagrama pode ser vinculada diretamente a uma tarefa, para que nada se perca entre o planejamento e a execução.

Se você tem usado modelos de diagramas Lotus para organizar seus pensamentos, o próximo passo é tornar essas ideias acionáveis.

👉 Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e veja como seu brainstorming pode se transformar rapidamente em progresso real.