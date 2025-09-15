10 modelos de planejamento de sprints da Asana para equipes ágeis

Em projetos ágeis, um pouco de trabalho inacabado pode parecer inofensivo até se tornar um hábito. Muitas equipes enfrentam esses transbordamentos de sprint e sucumbem à previsibilidade prejudicada e à pressão crescente de entrega.

O culpado? Muitas vezes, são prioridades pouco claras, compromissos excessivos ou falta de estrutura no planejamento de sprints.

É por isso que usar um modelo dedicado de planejamento de sprints pode ser um divisor de águas. Os modelos de planejamento de sprints da Asana ajudam você a dimensionar as cargas de trabalho de forma realista, manter as prioridades visíveis e garantir que seu backlog seja tratado de forma a minimizar o acúmulo, para que sua equipe comece (e termine) cada sprint com força total.

Neste guia, exploraremos os melhores modelos de planejamento de sprints do Asana para ajudá-lo a transformar “vamos fazer isso no próximo sprint” em “concluído e entregue”

Os melhores modelos de planejamento de sprints no Asana e no ClickUp

O que torna um modelo de planejamento de sprint do Asana bom?

Um modelo de planejamento de sprints da Asana bem elaborado ajuda você a alinhar sua equipe, mapear os objetivos dos sprints e manter o foco no trabalho mais importante. Ele facilita a atribuição de tarefas, o estabelecimento de prazos, o acompanhamento do progresso e a análise do que funcionou no sprint anterior.

Veja o que procurar nos melhores modelos de planejamento de sprints do Asana para um gerenciamento eficaz de tarefas:

Objetivos e metas claros do sprint: O modelo de planejamento de sprint deve ajudar você a identificar e definir o que é sucesso para o próximo sprint

Histórias de usuários e itens de backlog definidos: deve registrar os recursos ou correções mais valiosos, dividindo o backlog do produto em histórias de usuários acionáveis

Atribuição de tarefas com base na capacidade: o modelo deve ajudar a atribuir tarefas com base na disponibilidade de cada membro da equipe para manter uma carga de trabalho equilibrada

Prazos e prioridades: deve ajudar você a definir prazos e classificar tarefas por prioridade para manter o deve ajudar você a definir prazos e classificar tarefas por prioridade para manter o cronograma do sprint em dia e reduzir a fadiga de decisão

Seção de revisão do sprint: O modelo de planejamento de sprint deve incluir espaço para acompanhar tarefas concluídas, registrar feedback e planejar itens de ação para a próxima reunião de sprint

Estrutura pronta para colaboração: deve permitir que os membros da equipe, o Scrum Master e as partes interessadas deixem comentários, compartilhem ideias e se mantenham atualizados sobre os detalhes do projeto

Os melhores modelos de planejamento de sprints do Asana para conferir

Aqui estão os melhores modelos de planejamento de sprints do Asana para identificar prioridades, criar responsabilidades e alcançar o sucesso:

1. Modelo de backlog de produtos da Asana

via Asana

O modelo de backlog de produtos da Asana é um esboço reutilizável para criar backlogs de produtos ágeis, claramente demarcados por prioridades. Isso garante que suas equipes de produtos assumam as tarefas certas no momento certo, otimizando o planejamento de sprints e o refinamento do backlog. Use-o para manter backlogs de produtos coesos em vários produtos e garantir que cada tarefa individual tenha todo o contexto necessário para que o desenvolvedor a conclua bem.

Veja por que você vai gostar:

Organize tarefas em backlogs priorizados para novos projetos

Otimize as atualizações de status, mantendo todos informados sem esforço

Automatize tarefas rotineiras para liberar o tempo da sua equipe

🔑 Ideal para: gerentes de produto, equipes de desenvolvimento e profissionais ágeis nas áreas de tecnologia, desenvolvimento de software ou qualquer setor que exija entrega consistente de produtos

2. Modelo de retrospectiva de sprint da Asana

via Asana

O modelo de retrospectiva de sprint da Asana foi projetado para ajudar as equipes ágeis a gerenciar sua agenda de retrospectiva de sprint e acompanhar as ações de acompanhamento. Ele garante que suas discussões permaneçam no caminho certo e que insights valiosos levem a melhorias concretas no processo para sprints futuros.

Ao fornecer uma estrutura clara para feedback e tarefas acionáveis, o modelo organiza melhor as ideias brilhantes da sua equipe. Em última análise, ele economiza seu tempo ao padronizar seu processo retrospectivo.

Veja por que você vai gostar:

Estruture sua agenda retrospectiva para discussões claras e orientadas para a ação

Acompanhe o feedback sobre o que deu certo e o que não deu, para informar os sprints futuros

Crie e atribua itens de ação diretamente a partir de insights

🔑 Ideal para: equipes ágeis e Scrum, equipes de desenvolvimento de produtos e gerentes de projeto focados na melhoria contínua e na otimização de seus processos de sprint

👀 Você sabia? 24,6% das organizações agora usam práticas ágeis como o Scrum, enquanto 31,5% usam um modelo híbrido (ágil + preditivo).

3. Modelo de planejamento de sprints da Asana

via Asana

O modelo de planejamento de sprints da Asana ajuda as equipes ágeis a planejar, gerenciar e acompanhar seus sprints com eficácia. Ele fornece a estrutura necessária para priorizar tarefas, avaliar a capacidade da equipe e garantir que o trabalho progrida de maneira contínua, desde o planejamento inicial até a conclusão.

O modelo garante que seus planos de sprint reflitam com precisão o trabalho real da sua equipe, evitando compromissos excessivos e maximizando a eficiência. Ele oferece um sistema central de registro para todas as tarefas, prazos e atualizações, eliminando a duplicação de trabalho.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe o trabalho em todas as etapas do sprint com facilidade

Visualize seu sprint em várias exibições adaptáveis, como uma lista, um quadro, uma linha do tempo e um calendário

Padronize a maneira como você gerencia e acompanha os itens do backlog para obter informações consistentes em toda a equipe

🔑 Ideal para: equipes de desenvolvimento ágeis, gerentes de projeto e equipes de produto nas áreas de software, engenharia e qualquer outro campo que utilize sprints para a execução eficiente de projetos

💡 Dica profissional: um modelo de planejamento de sprint da Asana pode ajudá-lo a mapear tarefas, definir prioridades e visualizar seu sprint. Mas há um porém: você ainda precisa interpretar manualmente o resumo do projeto, dividi-lo em histórias e decidir o que é realista para o próximo sprint. Em vez de passar horas analisando um briefing, cole-o na IA de trabalho mais completa do mundo, também conhecida como ClickUp Brain, e obtenha um plano pronto para o sprint em segundos — completo com histórias de usuários priorizadas, esforço estimado e mapeamento de dependências. Gere um plano de sprint em segundos com o ClickUp Brain

4. Modelo de desenvolvimento de produto da Asana

via Asana

O modelo de desenvolvimento de produtos da Asana padroniza e otimiza seu processo de desenvolvimento de produtos, desde a concepção até o lançamento. Ele ajuda você a colaborar de forma eficaz com equipes multifuncionais, acompanhar o progresso de forma transparente e manter todas as partes interessadas informadas em um único local centralizado.

O modelo reduz a confusão e os erros, fornecendo um conjunto consistente de etapas para todos seguirem, aumentando a eficiência e garantindo que as tarefas críticas sejam concluídas dentro do prazo.

Veja por que você vai gostar:

Registre todas as tarefas do projeto, incluindo as multifuncionais, para evitar etapas perdidas e atrasos na execução

Otimize processos para reduzir o retrabalho e o desperdício de esforços

Conecte integrações e fluxos de trabalho em um espaço acessível para todas as partes interessadas

🔑 Ideal para: gerentes de produto, equipes de desenvolvimento e departamentos multifuncionais em qualquer setor que busquem trazer estrutura e eficiência ao ciclo de vida do desenvolvimento de seus produtos

5. Modelo de plano de teste de usabilidade do Asana

via Asana

O modelo de plano de teste de usabilidade da Asana otimiza suas pesquisas com usuários e sessões de usabilidade. Ele ajuda você a criar e repetir processos consistentes, economizando um tempo valioso na configuração de cada sessão de pesquisa e garantindo que seus dados sejam confiáveis e precisos.

Ao usar este modelo, você reduzirá o risco de experimentos inconsistentes, permitindo que se concentre mais na análise dos resultados. Ele promove um planejamento, uma formulação de hipóteses e uma preparação eficazes, tornando seus esforços de pesquisa de usuários mais impactantes.

Veja por que você vai gostar:

Mapeie suas fases de planejamento, incluindo hipóteses e requisitos dos participantes

Acompanhe, priorize e compartilhe insights para identificar tendências ao longo do tempo

Crie sessões de pesquisa consistentes, evitando reinventar a roda a cada vez

🔑 Ideal para: Pesquisadores de experiência do usuário, equipes de produto e profissionais de marketing que realizam regularmente testes de usabilidade e sessões de pesquisa com usuários para coletar insights do público

➡️ Leia também: Como planejar e implementar um sprint produtivo

6. Modelo de plano de projeto ágil da Asana

via Asana

O modelo de plano de projeto ágil da Asana ajuda sua equipe a organizar tarefas em um quadro Kanban visualmente intuitivo, permitindo uma visão geral rápida das etapas do projeto. Ele agiliza o planejamento do projeto, garantindo uma organização consistente e visibilidade do progresso.

O modelo permite que sua equipe colabore em tempo real, visualizando o trabalho em andamento e fornecendo relatórios automatizados, eliminando a documentação desatualizada do projeto.

Veja por que você vai gostar:

Veja as tarefas passarem facilmente pelas etapas “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”

Identifique pontos de verificação importantes do projeto usando marcos

Gerencie as dependências das tarefas, identificando o que bloqueia o trabalho da sua equipe e tomando medidas para resolver isso

🔑 Ideal para: equipes ágeis, desenvolvedores de software, gerentes de produto e equipes de marketing para gerenciar projetos iterativos e aprimorar a colaboração

7. Modelo de planejamento estratégico do Asana

via Asana

O modelo de planejamento estratégico do Asana funciona como seu roteiro, conectando a missão e a visão geral da empresa às tarefas práticas que as tornarão realidade. Ele é essencial para definir prioridades e garantir que todos os esforços apoiem seus objetivos comerciais finais.

Este modelo também permite ajustes rápidos em seu plano, otimiza o trabalho multifuncional e garante que todos estejam cientes de suas prioridades, reduzindo assim o tempo de espera por diretrizes.

Veja por que você vai gostar:

Conecte o trabalho diário diretamente às metas da empresa para ter um objetivo claro

Planeje a capacidade e avalie as cargas de trabalho e os recursos com facilidade

Entenda o andamento do projeto rapidamente e gerencie dependências sem esforço

🔑 Ideal para: Novas empresas, empresas estabelecidas que planejam crescimento a longo prazo e organizações sem fins lucrativos que buscam transparência com as partes interessadas sobre seu impacto e objetivos

8. Modelo de planejamento de capacidade do Asana

via Asana

O modelo de planejamento de capacidade da Asana garante que você tenha disponibilidade suficiente da equipe para concluir as tarefas no prazo. Ele descreve seus principais recursos, permite calcular as horas disponíveis e atribuídas e rastreia a subutilização ou sobreutilização usando status codificados por cores.

Isso ajuda não apenas no planejamento, mas também na adaptação às mudanças em tempo real, eliminando a necessidade de começar do zero para cada novo projeto.

Você pode monitorar continuamente a capacidade da equipe em tempo real, ajustar o escopo do projeto, adicionar membros à equipe ou estender os prazos, conforme necessário.

Veja por que você vai gostar:

Atualize os requisitos de capacidade, a disponibilidade da equipe e os prazos em tempo real

Planeje a capacidade da equipe diretamente onde o trabalho é realizado

Compartilhe informações sobre a capacidade da equipe com as partes interessadas no projeto e os membros da equipe para garantir a transparência

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e gerentes de recursos em agências criativas, departamentos de TI e equipes de marketing que buscam otimizar a largura de banda da equipe e evitar gargalos no projeto

9. Modelo de reunião inicial do Asana

via Asana

Deseja planejar, executar e acompanhar sua reunião inicial em um único local centralizado?

O modelo de reunião inicial do Asana otimiza o processo inicial, fornecendo tudo o que você precisa. Use-o para compartilhar agendas, atribuir itens de ação e até mesmo fazer anotações detalhadas da reunião. Isso consolida todas as informações para as partes interessadas, garantindo que todos fiquem informados e preparados quando o trabalho realmente começar.

A maior vantagem? Você pode copiá-los facilmente e usá-los como modelo para todos os seus novos projetos.

Veja por que você vai gostar:

Compartilhe funções e itens da agenda da reunião sem esforço, sem duplicar informações ou adicionar trabalho extra à sua lista de tarefas

Atribua responsáveis pelos tópicos de discussão, esclarecendo responsabilidades e garantindo a prestação de contas

Atualize facilmente os itens da agenda da reunião à medida que as prioridades do projeto mudam ao longo do tempo

🔑 Ideal para: gerentes de projeto, líderes de equipe e qualquer pessoa que inicie novos projetos em qualquer setor, garantindo um início consistente e eficaz todas as vezes

➡️ Leia também: Modelos gratuitos de gerenciamento de projetos do Asana

10. Modelo de plano de gerenciamento do escopo do projeto Asana

via Asa n a

🧠 Curiosidade: o aumento do escopo afeta 40% dos projetos em organizações que negligenciam as habilidades interpessoais, em comparação com 28% nas que as priorizam.

O modelo de plano de gerenciamento do escopo do projeto da Asana garante que os limites, os resultados e os cronogramas do projeto sejam claramente definidos e mantidos de forma consistente ao longo do projeto. Ele ajuda a evitar o aumento do escopo e mantém todas as partes interessadas alinhadas com as expectativas do projeto.

A principal vantagem de usar este modelo é padronizar o processo de gerenciamento do escopo em todos os seus projetos. Ele promove o envolvimento das partes interessadas e permite que novos membros da equipe compreendam e gerenciem projetos rapidamente.

Veja por que você vai gostar:

Divida tarefas complexas em subtarefas gerenciáveis

Acompanhe o progresso do projeto em relação ao cronograma previsto de maneira eficiente

Identifique e documente o que está fora do escopo do projeto, para que seus planos não sejam detalhados

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, equipes de produto e agências de marketing que realizam projetos com entregas definidas, ajudando-os a gerenciar expectativas e evitar o aumento do escopo

➡️ Leia também: Como exportar projetos do Asana para outros aplicativos

Limitações do Asana a serem consideradas

O Asana é elegante, simples e repleto de recursos para ajudar as equipes a organizar tarefas, planejar sprints e manter o foco. Ele é popular entre as equipes ágeis por um motivo. Mas, à medida que sua equipe cresce ou seus projetos se tornam mais complexos, você pode começar a notar algumas falhas no fluxo de trabalho.

Aqui estão algumas das limitações mais comuns do Asana que você deve ter em mente:

Suporte limitado para estruturas específicas do Agile: Embora você possa personalizar o Asana para oferecer suporte a fluxos de trabalho Agile, ele não oferece recursos nativos, como estimativa de pontos de história e gráficos de velocidade de sprint. Você precisará de soluções alternativas ou integrações para obter a funcionalidade Agile completa

Relatórios e análises limitados: painéis básicos estão disponíveis, mas se você deseja gerar insights profundos, tendências de velocidade ou desempenho da equipe em vários sprints, poderá achar as ferramentas de relatórios da Asana limitadas

Não há gráfico de Gantt verdadeiro no plano gratuito: Você não terá acesso a cronogramas no estilo Gantt, a menos que tenha um plano pago. Isso é uma desvantagem para equipes que precisam de uma visão geral dos sprints sobrepostos ou das dependências entre equipes sem pagar por recursos adicionais desnecessários

A automação do fluxo de trabalho é básica: o Asana permite automatizar algumas ações, mas não possui o poder da lógica condicional avançada ou gatilhos personalizados encontrados em plataformas mais focadas em automação

Principais modelos alternativos do Asana para explorar

As limitações que acabamos de discutir são o motivo pelo qual muitas equipes exploram modelos alternativos do Asana — personalizados ou disponíveis por meio de plataformas de terceiros — que oferecem mais flexibilidade, automação mais inteligente e melhores recursos de integração.

É aí que o ClickUp, o aplicativo para tudo no trabalho, se destaca. Ele foi criado para equipes ágeis, Scrum Masters, gerentes de projeto e proprietários de produtos que precisam de mais controle, visibilidade e personalização. Seja para gerenciar a capacidade do sprint, atribuir pontos de história ou acompanhar as metas do sprint, o ClickUp tem tudo o que você precisa.

Com mais de 1.000 modelos totalmente personalizáveis, o ClickUp ajuda você a planejar, executar e otimizar seus sprints — tudo em um só lugar.

Aqui estão alguns modelos de planejamento de sprints do ClickUp para ajudar sua equipe a planejar melhor e entregar mais rapidamente:

1. Modelo de planejamento de sprint ágil do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje sprints, atribua tarefas e acompanhe o progresso com o modelo de planejamento de sprints ágeis do ClickUp

Precisa de uma maneira melhor de gerenciar sprints ágeis em ritmo acelerado sem perder o controle? O modelo de planejamento de sprints ágeis do ClickUp foi projetado para manter toda a sua equipe alinhada, focada e no caminho certo, independentemente da complexidade do projeto ou dos prazos apertados.

Ele reúne tudo o que você adora nos modelos de planejamento de sprints da Asana — acompanhamento de tarefas, colaboração, visibilidade — e adiciona personalização mais profunda, automação e recursos específicos para Agile. Com este modelo do ClickUp, você pode otimizar todo o ciclo de vida do sprint e se adaptar instantaneamente à medida que as necessidades do projeto evoluem.

Veja por que você vai gostar:

Defina claramente suas metas de sprint com o ClickUp Goals para alinhar a equipe desde o primeiro dia

Priorize tarefas com eficiência para gerenciar o escopo e evitar sobrecarregar alguém

Acompanhe o progresso em tempo real facilmente por meio de painéis personalizáveis do ClickUp , sem precisar alternar entre ferramentas ou procurar atualizações

🔑 Ideal para: equipes ágeis, gerentes de produto e Scrum Masters em tecnologia, SaaS ou startups que gerenciam projetos complexos e ciclos de sprint iterativos

💡 Dica profissional: use os cartões de IA nos painéis do ClickUp para analisar instantaneamente o progresso do projeto, identificar bloqueios e gerar planos de sprint acionáveis. Os cartões de IA permitem que você analise as atividades da equipe, destaque tarefas atrasadas e priorize itens críticos para o lançamento usando resumos em linguagem natural, mantendo todo o seu projeto em dia com insights e recomendações inteligentes! Identifique e resuma as realizações, os próximos passos, os riscos e os obstáculos para cada um dos seus projetos com os Cartões de IA

2. Modelo de planejamento de sprints do ClickUp Scrum

Obtenha o modelo gratuito Planeje e gerencie cada sprint Scrum com eficiência usando o modelo de planejamento de sprints Scrum do ClickUp

Executar projetos ágeis e Scrum sem estrutura é um caminho rápido para prazos perdidos e esgotamento da equipe. No entanto, o modelo de planejamento de sprints do ClickUp Scrum traz ordem ao caos, oferecendo um espaço totalmente personalizável onde você pode planejar sprints, acompanhar tarefas e atingir metas em conjunto.

Ele abrange os elementos essenciais que você esperaria de um modelo de planejamento de sprints do Asana, como definição de metas, acompanhamento de tarefas e colaboração em tempo real, mas vai além. Com campos integrados para dados específicos de sprints, melhor gerenciamento de tickets e fluxos de trabalho mais flexíveis, este modelo do ClickUp ajuda sua equipe Scrum a entregar um trabalho de alta qualidade como regra, e não como exceção.

Veja por que você vai gostar:

Envie e gerencie tickets de sprint sem perder o contexto ou a prioridade

Visualize facilmente a divisão do trabalho para otimizar a execução do sprint

Acompanhe o progresso da equipe de forma consistente em backlogs, tarefas e itens concluídos

🔑 Ideal para: Scrum Masters, coaches ágeis e equipes de desenvolvimento em empresas de software, TI ou produtos que gerenciam projetos dinâmicos e ciclos de lançamento iterativos

3. Modelo de backlogs e sprints do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie sprints, backlogs, bugs e colaboração em equipe usando o modelo ClickUp Backlogs and Sprints

Está se sentindo sobrecarregado ao lidar com backlogs de produtos, planejamento de sprints e atualizações da equipe? O modelo de backlogs e sprints do ClickUp é o que você precisa. Ele foi projetado para economizar seu tempo, reduzir a confusão e oferecer visibilidade total do seu processo de planejamento de sprints.

Seja para acompanhar as metas do sprint, refinar itens do backlog ou resolver bugs, este modelo simplifica todas as etapas. É como ter todo o seu ecossistema de sprint (planejamento, comunicação, acompanhamento de tarefas e relatórios) em um só lugar.

Veja por que você vai gostar:

Organize e atualize seu backlog sem esforço para manter os sprints futuros prontos

Planeje e acompanhe os sprints com clareza para visualizar cada fase com facilidade

Envie e gerencie relatórios de bugs rapidamente a partir do modelo, sem interromper seu fluxo de trabalho

🔑 Ideal para: Scrum Masters, equipes de produtos ágeis e equipes de desenvolvimento que gerenciam lançamentos iterativos de software, desenvolvimento rápido de produtos ou backlogs de longo prazo em empresas de tecnologia e SaaS

Veja o que Vani Gupta, engenheiro de software da Hiver, tem a dizer sobre o uso do ClickUp para o planejamento de sprints:

É extremamente adequado para o planejamento de tarefas da equipe, planejamento de sprints, acompanhamento de tarefas e atribuição de tarefas às pessoas. É muito bom para o gerenciamento de tarefas em particular. É bastante útil para manter um grande backlog e adicionar N número de tarefas a qualquer lista.

É extremamente adequado para o planejamento de tarefas da equipe, planejamento de sprints, acompanhamento de tarefas e atribuição de tarefas às pessoas. É muito bom para o gerenciamento de tarefas em particular. É bastante útil para manter um grande backlog e adicionar N número de tarefas a qualquer lista.

4. Modelo de sprints do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Execute sprints claros, focados e colaborativos com este modelo de sprints do ClickUp

O modelo ClickUp Sprints é o seu kit de ferramentas essencial para executar ciclos de sprint eficientes, focados e orientados para resultados, tudo em um só lugar. Ele oferece os principais benefícios que você esperaria de ferramentas como o Asana, mas com flexibilidade adicional, categorização mais detalhada de tarefas e recursos integrados que se adaptam ao seu estilo de sprint.

Veja por que você vai gostar:

Organize as metas do sprint de forma clara para melhorar o foco e a responsabilidade

Atribua responsabilidades à equipe de forma a equilibrar as cargas de trabalho de maneira eficaz

Acompanhe o progresso das tarefas em tempo real para identificar obstáculos antecipadamente

🔑 Ideal para: equipes Scrum, equipes de produtos ágeis, desenvolvedores de software e agências de design que desejam executar ciclos de sprint estruturados e manter o ritmo da equipe em projetos colaborativos e dinâmicos

5. Modelo de eventos de sprints ágeis do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje, execute e reflita sobre eventos de sprints ágeis com visibilidade completa da equipe usando o modelo de eventos de sprints ágeis do ClickUp

O modelo ClickUp Agile Sprints Events ajuda você a criar um plano e um cronograma claros para todos os seus eventos de sprint. É a ferramenta ideal para aumentar a visibilidade e manter sua equipe alinhada, desde o início até a revisão. Use-a para simplificar todo o seu ciclo de sprint e, ao mesmo tempo, melhorar a colaboração entre as funções.

Ao contrário de sistemas rígidos, este modelo do ClickUp oferece um espaço flexível para documentar reuniões, atribuir tarefas, monitorar o progresso e analisar resultados, tudo em um só lugar. Embora os modelos do Asana ofereçam visibilidade semelhante, o ClickUp vai além com visualizações adaptáveis (de listas de tarefas e quadros a calendários), automação mais inteligente (com agentes autopilot pré-construídos e personalizados) e documentos centralizados para cada cerimônia ágil.

Veja por que você vai gostar:

Planeje cerimônias ágeis facilmente com fluxos de trabalho integrados para acompanhamento de reuniões, como standups diários e o ClickUp AI Notetaker integrado

Atribua tarefas de sprint sem esforço com o ClickUp Tasks, para que cada ação tenha um responsável

Acompanhe os resultados das reuniões de maneira inteligente para acompanhamentos e retrospectivas

🔑 Ideal para: Scrum Masters, coaches ágeis e equipes de projeto multifuncionais nas áreas de tecnologia, marketing e desenvolvimento de produtos que precisam de um sistema confiável para planejar, acompanhar e revisar eventos de sprint recorrentes de maneira eficaz

📮 ClickUp Insight: 21% das pessoas afirmam que mais de 80% do seu dia de trabalho é dedicado a tarefas repetitivas. E outras 20% afirmam que as tarefas repetitivas consomem pelo menos 40% do seu dia. Isso significa que quase metade da semana de trabalho (41%) é dedicada a tarefas que não exigem muito pensamento estratégico ou criatividade (como e-mails de acompanhamento 👀). Os agentes de IA do ClickUp ajudam a eliminar esse trabalho árduo. Pense na criação de tarefas, lembretes, atualizações, notas de reuniões, rascunhos de e-mails e até mesmo na criação de fluxos de trabalho completos! Tudo isso (e muito mais) pode ser automatizado em um instante com o ClickUp, seu aplicativo completo para o trabalho. 💫 Resultados reais: a Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando as automações do ClickUp, o que levou a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

6. Modelo de retrospectiva de sprint do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Transforme o feedback do sprint em ação usando o modelo de retrospectiva de sprint do ClickUp

A retrospectiva do sprint é onde sua equipe reflete, aprende e cresce. O modelo de retrospectiva do sprint do ClickUp facilita a coleta de feedback, a identificação de vitórias e lacunas e a transformação de insights em melhorias reais.

Enquanto ferramentas como o Asana oferecem acompanhamento de feedback, o ClickUp aprimora a experiência com categorias estruturadas, próximas etapas acionáveis e recursos de colaboração integrados. Esteja você realizando uma retrospectiva rápida ou uma discussão aprofundada, este modelo garante que suas retrospectivas de sprint sejam significativas, eficientes e orientadas para resultados.

Veja por que você vai gostar:

Colete facilmente o feedback da equipe sobre o que funcionou e o que não funcionou

Categorize insights rapidamente para identificar tendências entre sprints

Atribua tarefas de acompanhamento rapidamente para que nenhuma ação seja esquecida

🔑 Ideal para: Scrum masters, coaches ágeis e equipes de produto em desenvolvimento de software ou tecnologia que buscam impulsionar o desempenho da equipe por meio de reflexões consistentes sobre os sprints e práticas de melhoria contínua.

💡 Dica profissional: Está tendo dificuldade para tornar suas retrospectivas realmente produtivas? Não se limite a expressar queixas; estruture a discussão para identificar sucessos, áreas de crescimento e próximos passos concretos. Os quadros brancos do ClickUp são fantásticos para brainstorming colaborativo e categorização visual de feedback em “O que deu certo”, “O que poderia ser melhorado” e “Itens acionáveis”. Essa abordagem visual ajuda sua equipe a manter o foco e gerar melhorias tangíveis a cada sessão! ✅

7. Modelo de sprints simples do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje, priorize e inicie sprints sem esforço com o modelo ClickUp Simple Sprints

Se você está procurando uma solução simples e pronta para uso para o planejamento de sprints, sem complicações, o modelo Simple Sprints da ClickUp é exatamente o que sua equipe precisa. Ele ajuda você a se concentrar nas tarefas, priorizar o que é mais importante e realizar as coisas com eficiência.

Embora o Asana tenha quadros de tarefas e visualizações, o ClickUp vai além, permitindo que você atribua riscos, automatize alterações de status e acompanhe todos os detalhes nas visualizações Lista e Quadro sem configuração manual. Isso significa menos tempo gasto com configuração e mais tempo para construir, colaborar e entregar resultados reais.

Veja por que você vai gostar:

Atribua responsabilidades instantaneamente para que todos saibam quais são suas atribuições

Acompanhe os riscos em tempo real para gerenciar os bloqueadores antes que eles se agravem

Priorize recursos de maneira eficiente com a classificação e a marcação integradas

🔑 Ideal para: equipes de produto, equipes de desenvolvimento de startups e profissionais de marketing ágeis que precisam de uma estrutura de sprint leve e de início rápido para manter o fluxo de entregas e os projetos alinhados com o mínimo de despesas gerais.

8. Modelo de gerenciamento ágil Scrum do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie sprints complexos com clareza e rapidez usando o modelo de gerenciamento Agile Scrum da ClickUp

Executar projetos ágeis não precisa ser caótico. Quer você esteja apenas começando com o Scrum ou gerenciando ciclos de desenvolvimento grandes e complexos, o modelo de gerenciamento ágil Scrum da ClickUp oferece a estrutura, a visibilidade e a flexibilidade necessárias para manter tudo funcionando perfeitamente.

Em comparação com os fluxos de trabalho diretos do Asana, este modelo do ClickUp oferece uma personalização mais profunda para acompanhar atualizações de status complexas (com mais de 30 status de tarefas personalizados ) e melhor visibilidade por meio de várias visualizações de projeto. Ele também oferece recursos de automação que reduzem a sobrecarga manual, tornando-o ideal para equipes ágeis em ritmo acelerado que valorizam a precisão e a clareza.

Veja por que você vai gostar:

Atribua tarefas com confiança, com clareza sobre a responsabilidade e os prazos

Acompanhe o progresso do projeto visualmente para melhorar a visibilidade das partes interessadas

Adapte-se rapidamente às mudanças sem interromper o ritmo do sprint

🔑 Ideal para: gerentes de projetos ágeis, proprietários de produtos e líderes técnicos em desenvolvimento de software, serviços de TI ou agências digitais que precisam de controle total sobre a execução de sprints e a colaboração da equipe

🧠 Curiosidade: O termo “Scrum” no desenvolvimento de software vem, na verdade, do rúgbi. Ele foi inspirado na maneira como as equipes em um scrum de rúgbi trabalham juntas como uma unidade única e coesa para levar a bola adiante, assim como uma equipe de desenvolvimento!

9. Modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Otimize o trabalho em equipe e entregue projetos mais rapidamente com o modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp

O Agile não é mais exclusivo para desenvolvedores. Com o modelo de gerenciamento de projetos Agile do ClickUp, suas equipes de marketing, operações, RH ou negócios podem facilmente aproveitar os fluxos de trabalho Agile. Esse modelo é ideal para equipes que não trabalham com software e desejam priorizar tarefas, visualizar o progresso, gerenciar cargas de trabalho e elevar continuamente o nível de exigência.

Você pode otimizar a entrada de dados com um formulário ClickUp integrado que alimenta diretamente seu backlog priorizado. E ative o trabalho por meio do ClickUp Sprints, orientando sua equipe com retrospectivas e outras cerimônias ágeis.

Veja por que você vai gostar:

Transforme solicitações em tarefas instantaneamente para evitar trabalho perdido ou confusão

Priorize tarefas rapidamente em uma escala de prioridade urgente, alta, normal e baixa, com base na urgência ou nas iniciativas da equipe

Colabore entre departamentos para manter todos alinhados e informados

🔑 Ideal para: equipes de marketing, RH, operações ou sucesso do cliente que buscam trazer agilidade para a execução de seus projetos sem a necessidade de ferramentas técnicas ou configurações específicas de desenvolvimento

Aprenda como aplicar uma metodologia ágil para projetos que não envolvem software em nosso vídeo:

10. Modelo de roteiro para equipes ágeis do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje cada detalhe, mantenha-se no caminho certo e organize eventos sem estresse usando o modelo de roteiro para equipes ágeis do ClickUp

Todas as equipes de alto desempenho sabem que clareza é sinônimo de impulso. Com o modelo de roteiro para equipes ágeis do ClickUp, você e sua equipe podem transformar a visão em ação sem perder de vista o panorama geral. Esse roteiro visual ajuda a planejar, estimar, priorizar e visualizar suas metas ágeis em um único espaço de trabalho colaborativo.

Planeje sprints com estimativas de esforço e complexidade e ajuste os planos à medida que avança. Organize tarefas por atributos como impacto, objetivo estratégico, importância estratégica, duração (dias), esforço estimado e muito mais.

O modelo oferece uma visão geral de alto nível, ajudando as equipes a manter o cronograma, identificar dependências antecipadamente e se comunicar de forma transparente.

Veja por que você vai gostar:

Visualize cronogramas com marcos para manter o ritmo de entrega de cada sprint

Priorize tarefas por esforço ou urgência para se manter ágil e eficiente

Colabore de maneira integrada nas metas para manter as partes interessadas informadas

🔑 Ideal para: equipes de produto, gerentes de projeto e planejadores estratégicos em tecnologia, startups ou PMOs empresariais que buscam estruturar a execução ágil de longo prazo com visibilidade, colaboração e adaptabilidade integradas

Planeje com mais inteligência, execute sprints mais rapidamente e entregue melhores resultados com o ClickUp

O Asana é uma ótima ferramenta para manter as equipes organizadas e em dia com suas tarefas. Mas, à medida que seus sprints se tornam mais complexos, o rastreamento básico de tarefas não é suficiente. Você precisa de personalização avançada, automação mais inteligente, insights acionáveis sobre sprints e colaboração em tempo real — tudo em um só lugar. Considere isso um sinal para subir de nível.

Se você está pronto para acabar com o caos no planejamento de sprints, o ClickUp está aqui para te ajudar! Com recursos compatíveis com Agile, como painéis de sprint, acompanhamento de metas, automação de tarefas, relatórios em tempo real, cronogramas Gantt e visualizações de carga de trabalho, o ClickUp ajuda a otimizar todas as fases do ciclo de desenvolvimento de software.

Aumente a produtividade da sua equipe, melhore a visibilidade do sprint e garanta que todas as tarefas estejam alinhadas com seus objetivos.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp para turbinar seus sprints e escalar de forma mais inteligente!