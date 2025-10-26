10 alternativas gratuitas ao Visio para Mac que vale a pena usar em 2025

Com fluxogramas, organogramas, diagramas de rede e outros recursos visuais, o Microsoft Visio tem sido uma ferramenta de diagramação essencial para engenheiros, designers e gerentes de projeto. É poderoso, flexível e ótimo para transformar ideias complexas em recursos visuais claros.

Mas há uma grande desvantagem: o Visio não foi desenvolvido para macOS. Se você é um usuário de Mac, para fazê-lo funcionar, é necessário lidar com soluções alternativas, como configurações de inicialização dupla, desktops remotos ou plug-ins externos. Não é o ideal.

Então, o que um usuário de Mac pode fazer? Muitas alternativas gratuitas ao Visio para Mac oferecem recursos semelhantes (ou melhores). Nesta postagem, reunimos as melhores alternativas ao Visio para Mac para criar diagramas, abrir arquivos do Visio e trabalhar sem problemas.

Esteja você projetando uma arquitetura de sistema complexa ou simplesmente criando um fluxograma de equipe, há aqui uma alternativa ao Visio para Mac que se adapta ao seu fluxo de trabalho (sem necessidade de instalações adicionais).

as 10 melhores alternativas ao Visio para Mac em resumo

Aqui está uma prévia dos preços, recursos e estruturas das melhores alternativas ao Visio para Mac:

Ferramentas Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Equipes de todos os tamanhos que precisam de quadros brancos colaborativos com inteligência artificial, mapas mentais e modelos de diagramas em um só lugar Quadros brancos, mapas mentais, modelos de design e prototipagem, IA integrada com ClickUp Brain e Brain Max Planos gratuitos, personalizações para empresas OmniGraffle Empresas que precisam de prototipagem rápida e fluxos de trabalho automatizados Edição de gráficos vetoriais, modelo personalizável, automação do fluxo de trabalho, prototipagem rápida Teste gratuito; pago a partir de US$ 149,99 Diagrams.net Empresas de software de médio a grande porte que procuram ferramentas de diagramação baseadas na web com recursos colaborativos Ferramentas de colaboração, modelos de design para diagramas UML, diagramas de rede e organogramas Gratuito; pago a partir de US$ 37/mês ConceptDraw DIAGRAM Grandes empresas de software que precisam de ferramentas de visualização complexas Conectores dinâmicos, visualizações complexas e integrações com as ferramentas do ConceptDraw Office Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 199 Lucidchart Empresas que precisam de diagramas técnicos e visualização de infraestrutura Geração de diagramas e mapas mentais com IA, colaborações em tempo real e visualização de infraestrutura Gratuito; pago a partir de US$ 10/usuário LibreOffice Draw Freelancers e pequenas empresas que lidam com layouts técnicos e esquemas detalhados ilustrações 3D, colaboração entre plataformas, conectores e recursos de camadas Gratuito para sempre Edraw Max Equipes de design e startups que trabalham com ilustrações científicas Análise SWOT, análise de gráficos, diagramas e geração de mapas mentais Preço a partir de $45,99 MindNode Indivíduos e pequenas e médias empresas que precisam de mapeamento mental complexo e brainstorming colaborativo Etiquetas visuais, ramificações recolhíveis e modo de foco Plano gratuito disponível; pago a partir de US$ 2,99/mês Creately Agências de marketing e criativas que utilizam fluxos de trabalho sem código para visualizar várias campanhas de marketing Automação de fluxo de trabalho sem código, regras e fórmulas personalizáveis e organização inteligente com painéis de pastas Plano gratuito disponível; pago a partir de US$ 8/usuário por mês Flying Logic Empresas de fabricação de automóveis e máquinas que precisam de raciocínio avançado e prototipagem Modelagem de relações de causa e efeito, simulações de sistemas dinâmicos e portas lógicas e operadores integrados Pagamento a partir de US$ 24/mês

📖 Leia também: Dicas essenciais para MacBook para aumentar a produtividade

O que você deve procurar em uma alternativa ao Visio para Mac?

Escolher uma alternativa ao Visio para Mac não se resume apenas à compatibilidade com o macOS — você precisa de uma ferramenta que atenda a todos os requisitos de funcionalidade, facilidade de uso e colaboração.

Aqui estão os recursos indispensáveis para garantir que sua ferramenta de diagramação acompanhe sua visão:

Interface intuitiva e fácil de usar : procure uma alternativa ao Visio para Mac com uma interface limpa e de arrastar e soltar que facilite a criação de diagramas, fluxogramas e organogramas — sem necessidade de manual ou diploma em TI

Biblioteca rica de modelos e exemplos de diagramas: Modelos integrados e Modelos integrados e exemplos de diagramas prontos (como fluxogramas, mapas mentais, organogramas e diagramas de rede) ajudam você a começar mais rápido e manter seus recursos visuais consistentes

Compatibilidade total com arquivos do Visio : certifique-se de que sua ferramenta seja compatível com os formatos .vsd e .vsdx para que você possa abrir, editar e exportar arquivos do Visio sem nenhum problema de formatação

Recursos de colaboração em tempo real : escolha uma plataforma onde vários usuários possam comentar, coeditar e atualizar diagramas juntos — ótimo para equipes remotas e momentos “acabei de te enviar uma mensagem”

Recursos inteligentes de visualização : procure ferramentas que ofereçam grades de encaixe, alinhamento automático e guias inteligentes — esses auxiliares de formatação mantêm tudo organizado e pronto para apresentação

Segurança robusta e controle de acesso : sua alternativa ao Visio para Mac deve incluir compartilhamento criptografado, permissões de usuário e conformidade com padrões de privacidade como o GDPR, especialmente se você estiver trabalhando com informações confidenciais

Plano gratuito generoso: encontre uma versão gratuita com recursos básicos sólidos, como diagramas ilimitados, ferramentas de exportação e opções de design essenciais, para que você possa criar e compartilhar sem precisar pagar nada

👀 Você sabia? 30% dos funcionários acham que a colaboração remota é melhor do que a presencial, enquanto 50% não veem diferença. Essa mudança mostra como as ferramentas digitais tornaram a localização menos relevante, permitindo que as equipes se comuniquem e gerenciem tarefas visuais, como mapeamento de processos, com a mesma eficácia em qualquer lugar.

As melhores alternativas ao Visio para Mac

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Ok, agora vamos explorar os recursos, limitações e tudo mais para ajudá-lo a escolher a alternativa certa ao Visio para Mac. Lembre-se das qualidades essenciais que especificamos anteriormente!

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de projetos e diagramação colaborativa)

Faça brainstorming e visualize suas ideias por meio de fluxogramas e mapas mentais com o ClickUp

Procurando uma alternativa ao Visio para usuários de Mac que combine ferramentas poderosas de diagramação com recursos abrangentes de gerenciamento de projetos?

*o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, ajuda você a criar mapas mentais a partir de ideias, diagramar seus fluxos de trabalho, criar fluxogramas precisos e prototipar processos em um ambiente colaborativo e fácil de usar

Em vez de alternar entre aplicativos, você pode debater ideias, criar e executar exatamente onde o resto da sua equipe trabalha.

São rápidas, visuais e criadas para se adaptarem às suas necessidades, quer esteja a mapear um sistema complexo ou a esboçar a sua próxima grande ideia.

Faça um brainstorming de ideias com o ClickUp Whiteboard

Imagine ter uma tela digital que você pode personalizar, projetar, planejar e colaborar em tempo real. Isso é o ClickUp Whiteboards para você.

Use quadros brancos para criar fluxogramas, organogramas, mapas de sistemas e mapas mentais do zero ou use formas e modelos prontos. Arraste, solte e conecte itens facilmente para delinear processos, esboçar ideias ou planejar protótipos visualmente.

🎥 Veja como utilizar quadros brancos para colaborar com sua equipe:

Ao contrário do Visio, que é estático e isolado, o ClickUp Whiteboards permite vincular elementos do quadro branco às tarefas do ClickUp, transformando sessões de brainstorming diretamente em ação.

👉 Digamos que você esteja planejando um novo processo de integração. Basta abrir um quadro branco do ClickUp e mapear cada etapa usando formas de fluxograma. Adicione notas adesivas para feedback da equipe e conecte as etapas com setas para mostrar o fluxo de trabalho. Você pode até converter cada etapa em uma tarefa e atribuí-la à sua equipe.

Organize e estabeleça conexões com mapas mentais

Depois que sua sessão de brainstorming terminar no Whiteboard, você pode dar um passo adiante com o ClickUp Mind Maps para organizar e refinar suas ideias.

Ao contrário dos diagramas inertes do Visio, esses mapas são dinâmicos, interativos e totalmente integrados ao seu fluxo de trabalho.

Mapeie fluxos de trabalho e conceitos com o ClickUp Mind Maps

Você pode começar com um mapa mental em branco para fazer um brainstorming livremente ou usar o modo baseado em tarefas para visualizar seus projetos existentes. É perfeito para mapear recursos de produtos, planejar fluxos de trabalho de conteúdo, criar protótipos e delinear fases inteiras de projetos.

Arraste e conecte nós, adicione dependências e até mesmo converta ramificações diretamente em tarefas acionáveis.

Modelo de diagrama de rede de projetos ClickUp

Se você não sabe por onde começar a visualizar suas ideias e planos, o ClickUp oferece modelos personalizáveis gratuitos.

Por exemplo, o modelo de diagrama de rede de projetos ClickUp permite mapear conexões, ideias e dependências para o fluxo de trabalho de um projeto.

Obtenha modelos gratuitos Identifique dependências e conexões em tarefas de design com o Diagrama de Rede de Projetos do ClickUp.

Você pode visualizar tarefas interdependentes no mesmo lugar, monitorar prazos e progresso e alocar recursos de acordo com a necessidade. Com os recursos colaborativos do ClickUp, você pode facilmente compartilhar e atualizar seu diagrama de rede em tempo real.

Experimente o ClickUp AI para idealizar e gerar diagramas

Além disso, você também pode gerar diagramas diretamente com o ClickUp Brain.

Você pode transformar pontos de dados simples, relações ou descrições de processos em diagramas profissionais, como fluxogramas, diagramas de rede e mapas mentais, economizando horas de trabalho manual de design e garantindo precisão e consistência.

Use o ClickUp Brain para gerar mapas mentais em qualquer lugar

Ele também pode identificar lacunas em seus protótipos, resumir o progresso das tarefas e oferecer standups automáticos, geradores de subtarefas e perguntas e respostas contextuais. Legal, não é?

Agora, a grande questão é: você pode usar o ClickUp em todo o seu esplendor no seu MacBook?

Sim!

Você pode baixar o ClickUp no Mac ou em qualquer dispositivo iOS ou Windows e acessar seu trabalho de qualquer lugar. Use-o no celular ou no desktop, adicione-o como uma extensão do Chrome ou complemento de e-mail. Não importa como você queira usá-lo, as funcionalidades do ClickUp serão igualmente fáceis e flexíveis.

💡 Bônus: Se você deseja: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e todos os seus aplicativos conectados — além da web — por diagramas, arquivos de projeto ou documentação de processos.

Use o Talk to Text para fazer perguntas, ditar notas e gerenciar seu fluxo de trabalho por voz — sem usar as mãos, de qualquer lugar.

Aproveite dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Gemini, com uma solução única, contextual e pronta para uso corporativo para colaboração visual e produtividade. Experimente o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA contextual para Macs que realmente entende o seu trabalho, pois foi desenvolvido diretamente para o seu espaço de trabalho. Diga adeus à necessidade de usar várias ferramentas de IA: use sua voz para debater ideias de diagramas, gerar mapas de processos, criar documentação, atribuir tarefas e muito mais — tudo em um só lugar.

Melhores recursos do ClickUp

Divida projetos grandes em partes gerenciáveis, visualize dependências e organize ideias hierarquicamente.

Escolha entre várias telas de diagramas, elementos de arrastar e soltar e ferramentas de desenho à mão livre para criar diagramas personalizados de acordo com suas necessidades.

Trabalhe em tempo real com sua equipe, anote projetos, deixe comentários e atribua tarefas diretamente a partir de diagramas ou quadros brancos.

Integre-se a ferramentas como Figma e Canva para um fluxo de trabalho de design otimizado.

Vincule diagramas a tarefas, documentos do ClickUp e outros elementos do projeto para um gerenciamento de fluxo de trabalho contínuo.

Visualize cronogramas, dependências e progresso de projetos usando gráficos de Gantt interativos, que ajudam no planejamento de projetos e na alocação de recursos.

Colabore com sua equipe no ClickUp Chat para transformar conversas em tarefas instantaneamente, resumir discussões com IA e ficar por dentro das atualizações do projeto sem sair do seu espaço de trabalho de diagramação ou mapeamento de processos.

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem achar os recursos extensos um pouco complicados.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da TrustRadius diz:

Desde grandes projetos de design até simples listas de tarefas, usamos o ClickUp para realizar nossas atividades. Ele é usado em toda a empresa e resolve o problema do gerenciamento de tarefas, permitindo visualizar o progresso e as tarefas em andamento que precisam ser executadas.

Desde grandes projetos de design até simples listas de tarefas, usamos o ClickUp para realizar nossas atividades. Ele é usado em toda a empresa e resolve o problema do gerenciamento de tarefas, permitindo visualizar o progresso e as tarefas em andamento que precisam ser executadas.

💡 Dica profissional: adicione uma descrição para cada tarefa, explicando exatamente o que precisa ser feito para concluí-la. Digite uma barra (/) na caixa de descrição da tarefa e escolha tabelas, banners, modelos e muito mais para descrever as instruções rapidamente.

2. OmniGraffle (ideal para prototipagem rápida)

via OmniGraffle

Precisa de prototipagem rápida para um lançamento urgente? Criado exclusivamente para usuários da Apple, o OmniGraffle é um equivalente ao Visio e um poderoso software de diagramação que permite projetar fluxogramas, wireframes, diagramas de fluxo de dados e mapas mentais com controle criativo total.

Você pode criar layouts com pixels perfeitos, personalizar modelos de prototipagem e acessar bibliotecas de formas para diagramas rápidos. Este software de fluxograma para Mac também inclui recursos avançados, como edição de vetores, combinações de formas e automação de fluxo de trabalho com scripts.

Melhores recursos do OmniGraffle

Automatize tarefas de design através do AppleScript e JavaScript

Acesse documentos recentes, bem como toda a sua coleção de estênceis e modelos.

Arraste e solte elementos com facilidade usando uma interface intuitiva que oferece suporte a guias inteligentes, encaixe e alinhamento para diagramas organizados.

Edite gráficos vetoriais, conectores e camadas com ferramentas avançadas, como curvas Bézier, combinações de formas e edição de pontos.

Use-as como uma ferramenta de mapeamento mental com nós, conectores e telas em camadas que podem ser arrastados e soltos.

Limitações do OmniGraffle

A interface do usuário não é tão intuitiva quanto outras alternativas ao Visio.

A ferramenta de diagramação só é compatível com Mac, o que pode ser um problema se você mudar para Windows mais tarde.

Preços do OmniGraffle

Licença padrão v7: $149,99

Licença v7 Pro: $249,99

Avaliações e comentários sobre o OmniGraffle

G2: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o OmniGraffle?

Um avaliador da Capterra afirma:

Ele tem um ótimo controle sobre a tipografia, e a diagramação orientada a objetos é incrivelmente poderosa para criar diferentes versões do mesmo diagrama para diferentes situações. Ele também tem boas opções de importação e exportação e é ótimo para trabalhar em Mac, iPhone e iPad. O OmniGraffle é uma ferramenta de diagramação poderosa, mas tem algumas deficiências notáveis para fluxos de trabalho avançados. Ele não suporta fontes de dados ao vivo e seus recursos de gráficos são bastante fracos. Além disso, não tem a capacidade de importar e exportar estruturas de dados hierárquicas ou relacionais, o que pode ser uma grande limitação para trabalhos de informação sofisticados.

Ele oferece excelente controle sobre a tipografia, e a diagramação orientada a objetos é incrivelmente poderosa para criar diferentes versões do mesmo diagrama para diferentes situações. Ele também possui boas opções de importação e exportação e é ótimo para trabalhar em Mac, iPhone e iPad. O OmniGraffle é uma ferramenta de diagramação poderosa, mas tem algumas deficiências notáveis para fluxos de trabalho avançados. Ele não oferece suporte a fontes de dados ao vivo e seus recursos de gráficos são bastante limitados. Além disso, não possui a capacidade de importar e exportar estruturas de dados hierárquicas ou relacionais, o que pode ser uma grande limitação para trabalhos de informação sofisticados.

🧠 Curiosidade: um MacBook moderno é mais de um milhão de vezes mais rápido que o Apollo Guidance Computer, que possibilitou a chegada do homem à Lua! Enquanto o computador Apollo funcionava a 0,043 MHz com apenas 4 KB de RAM, os Macs atuais possuem processadores multi-core com clock de mais de 3 GHz e até 128 GB de RAM, tornando-os poderosos o suficiente para executar modelos de IA, simulações 3D ou até mesmo renderizar filmes inteiros.

3. Diagrams.net (ideal para diagramas baseados na web)

Embora o Visio se integre perfeitamente com a pilha de tecnologia da Microsoft, sincronizá-lo com outras ferramentas, como o Google Workspace, é uma tarefa difícil. Você precisa de extensões e complementos, o que anula todo o fator conveniência.

No entanto, o Diagrams.net (anteriormente Draw.io) suporta quase todos os tipos de diagramas e gráficos que você possa imaginar. Você pode optar por salvar os arquivos na nuvem ou baixá-los diretamente para o seu dispositivo e compartilhá-los externamente.

É incrivelmente leve e funciona diretamente no seu navegador. Você também pode baixá-lo para o seu Mac.

Melhores recursos do Diagrams.net

Crie uma ampla variedade de tipos de diagramas , incluindo fluxogramas, diagramas UML, diagramas de rede e organogramas.

Acesse seus diagramas de qualquer lugar com opções de armazenamento baseadas na nuvem, integrando-se perfeitamente a plataformas como Google Drive, OneDrive, Dropbox e GitHub.

Crie organogramas com eficiência usando a funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar, completa com formas e conectores personalizáveis.

Faça um brainstorming eficaz de ideias com recursos de mapeamento mental e outras ferramentas de visualização de dados para delinear conceitos e suas interconexões.

Colabore com colegas de equipe em fluxogramas e projetos por meio de cursores compartilhados.

Limitações do Diagrams.net

Este substituto do MS Visio não possui símbolos suficientes que são essenciais para desenhar um diagrama EER.

A interface do usuário é mais pesada do que a de outros softwares de diagramação.

Preços do Diagrams.net

Nuvem: Padrão: Gratuito Avançado: US$ 37/mês

Padrão: gratuito

Avançado: $37/mês

Centro de dados: Até 500 usuários: US$ 6.250 Até 1.000 usuários: US$ 9.500 Até 2.000 usuários: US$ 13.000 Até 3.000 usuários: US$ 13.500 Até 4.000 usuários: US$ 13.750

Até 500 usuários: US$ 6.250

Até 1000 usuários: $9.500

Até 2.000 usuários: US$ 13.000

Até 3.000 usuários: US$ 13.500

Até 4.000 usuários: US$ 13.750

Padrão: gratuito

Avançado: $37/mês

Até 500 usuários: US$ 6.250

Até 1000 usuários: $9.500

Até 2.000 usuários: US$ 13.000

Até 3.000 usuários: US$ 13.500

Até 4.000 usuários: US$ 13.750

Avaliações e comentários do Diagrams.net

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o Diagrams.net?

Uma avaliação do G2 diz:

Eu o uso como uma ferramenta portátil para criar protótipos de qualquer software. É a ferramenta mais fácil, com muitos recursos úteis e sem necessidade de instalação. É por isso que é fácil de usar e muito benéfico para mim. Adoro sua finalidade e seus benefícios.

Eu o uso como uma ferramenta portátil para criar protótipos de qualquer software. É a ferramenta mais fácil, com muitos recursos úteis e sem necessidade de instalação. É por isso que é fácil de usar e muito benéfico para mim. Adoro sua finalidade e benefícios.

4. ConceptDraw DIAGRAM (ideal para desenvolvedores de software e equipes de TI)

via ConceptDraw DIAGRAM

Cerca de 71% dos projetos de TI fracassam, não por causa de um código ruim, mas porque as equipes não conseguem estimar com precisão os prazos ou antecipar obstáculos.

Uma ferramenta confiável de diagramação e mapeamento mental como o ConceptDraw ajuda você a mapear fases de desenvolvimento, criar diagramas de fluxo de trabalho e identificar possíveis problemas antecipadamente.

Ele foi projetado especificamente para profissionais de TI que precisam de mais do que apenas recursos visuais básicos. Com ferramentas para diagramas de rede, arquitetura de software e fluxos de trabalho do sistema, ele se integra diretamente ao pacote ConceptDraw Office, reunindo diagramação, mapeamento mental e planejamento de projetos em um só lugar.

Funciona perfeitamente no macOS e no Windows, tornando-o uma alternativa ao Visio para Mac ideal para equipes de tecnologia multiplataforma.

Melhores recursos do ConceptDraw DIAGRAM

Crie visualizações complexas, como fluxogramas, diagramas de rede e esquemas de engenharia, com controle preciso.

Exporte e importe arquivos do Visio e outros formatos, como PDF, SVG e arquivos de imagem, para compatibilidade perfeita.

Integre-as às ferramentas do ConceptDraw Office (MINDMAP e PROJECT) para obter um fluxo de trabalho unificado entre brainstorming, planejamento e execução.

Personalize diagramas com opções avançadas de estilo, conectores dinâmicos, camadas e objetos inteligentes para maior clareza e impacto visual.

Limitações do ConceptDraw DIAGRAM

Nem todos os modelos permitem representações cruzadas ou cruzadas por baixo.

O software não é baseado na nuvem ou na web, portanto, você deve baixá-lo para o seu dispositivo.

Preços do ConceptDraw DIAGRAM

ConceptDraw OFFICE 11: $499

ConceptDraw DIAGRAM 18: $199

ConceptDraw MINDMAP 16: $199

ConceptDraw PROJECT 15: $299

ConceptDraw MINDMAP 16 & PROJECT 15: $399

Avaliações e comentários do ConceptDraw DIAGRAM

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o ConceptDraw DIAGRAM?

Uma avaliação da Capterra diz:

Ter uma alternativa ao Visio para Mac com a capacidade de criar diagramas bonitos, bem como plantas baixas e outros gráficos. Algumas partes da interface não são tão intuitivas quanto eu estava acostumado no Visio. Além disso, o produto requer atualização a cada nova versão do Mac OS.

Ter uma alternativa ao Visio para Mac com a capacidade de criar diagramas bonitos, bem como plantas baixas e outros gráficos. Algumas partes da interface não são tão intuitivas quanto as que eu estava acostumado no Visio. Além disso, o produto requer atualização a cada nova versão do Mac OS.

👀 Você sabia? 64% dos funcionários perdem pelo menos três horas por semana devido à falta de colaboração, e para 1 em cada 5, esse número salta para seis horas! Embora o Visio se integre ao Microsoft Teams, seus recursos limitados de colaboração muitas vezes ficam aquém quando se trata de projetos criativos e dinâmicos que exigem contribuições em tempo real e flexibilidade.

📖 Leia também: As melhores alternativas ao Microsoft Visio para experimentar

5. Lucidchart (ideal para diagramas técnicos e visualização de infraestrutura)

via Lucidchart

Boas 33% das pessoas preferem o macOS para trabalhos profissionais, como desenvolvimento de produtos e outros projetos técnicos, graças à sua velocidade e arquitetura baseada em Unix. O Lucidchart oferece isso, funcionando bem tanto com dispositivos Windows quanto Apple.

Você obtém colaboração em tempo real em qualquer dispositivo, integrações perfeitas com ferramentas como AWS, Azure, Jira e Google Workspace, além da capacidade de importar e editar diagramas do Visio sem nenhum atrito.

Além disso, a geração de diagramas com inteligência artificial e a enorme biblioteca de modelos do Lucidchart tornam-no a plataforma ideal tanto para especialistas técnicos como para pensadores visuais.

Melhores recursos do Lucidchart

Gere diagramas com prompts de IA, criando fluxogramas rápidos, diagramas de sequência, diagramas de classe e diagramas de relacionamento entre entidades

Colabore em tempo real com os membros da equipe com edição, comentários e compartilhamento simultâneos para aumentar a produtividade e o trabalho em equipe

Visualize arquivos do Visio e integre-os perfeitamente a plataformas populares como Google Workspace, MS Office, Jira, Salesforce, GitHub e Slack, garantindo um fluxo de trabalho tranquilo entre as ferramentas

Crie mapas da força de trabalho e fluxogramas no Excel e importe-os para o software

Importe e exporte arquivos de várias fontes, incluindo Microsoft Visio, draw.io, Gliffy e OmniGraffle, facilitando a transição e a colaboração entre diferentes ferramentas de diagramação

Personalize diagramas com uma extensa biblioteca de formas e modelos para fluxogramas, diagramas de rede, diagramas UML e organogramas

Limitações do Lucidchart

As ferramentas de ação rápida às vezes tornam um pouco difícil mover objetos

Você não pode criar perfis de fluxo de trabalho com marca com esta alternativa ao Microsoft Visio

Preços do Lucidchart

Gratuito

Individual: $9

Equipe : US$ 10/usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Lucidchart

G2: 4,5/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o Lucidchart?

Uma avaliação do G2 diz:

Aprecio a interface intuitiva de arrastar e soltar, a ampla variedade de modelos e os recursos de colaboração em tempo real — isso facilita o brainstorming e o design do sistema, mesmo entre equipes distribuídas. A integração com ferramentas como Google Drive, Jira e Microsoft 365 também otimiza significativamente os fluxos de trabalho.

Aprecio a interface intuitiva de arrastar e soltar, a ampla variedade de modelos e os recursos de colaboração em tempo real — isso facilita o brainstorming e o design de sistemas, mesmo entre equipes distribuídas. A integração com ferramentas como Google Drive, Jira e Microsoft 365 também otimiza significativamente os fluxos de trabalho.

6. LibreOffice Draw (ideal para designers gráficos freelancers e pequenas empresas)

via LibreOffice Draw

O que diferencia o LibreOffice Draw do Visio é que ele é totalmente gratuito e de código aberto, mas ainda assim suporta uma ampla variedade de formatos, incluindo arquivos VSD, e roda nativamente no macOS, Windows e Linux.

Com ferramentas para objetos 3D, conectores, camadas e formas personalizadas, o Draw supera em muito o seu peso para uma ferramenta que não custa nada. Se você é estudante, freelancer ou qualquer pessoa que precise de recursos básicos a intermediários de diagramação sem ficar preso a um ecossistema proprietário, esta é a ferramenta ideal para substituir o Visio.

Melhores recursos do LibreOffice Draw

Crie tudo, desde esboços rápidos a diagramas complexos, usando uma interface intuitiva de arrastar e soltar, adequada para layouts técnicos e esquemas detalhados

Crie fluxogramas, organogramas e ilustrações 3D usando formas, conectores e recursos de camadas integrados

Importe e exporte designs em vários formatos, incluindo arquivos do Microsoft Visio e outros aplicativos, para uma colaboração multiplataforma tranquila

Edite elementos com precisão usando ferramentas para redimensionamento, agrupamento, ajustes de curvas e criação de objetos personalizados

Limitações do LibreOffice Draw

A interface é desajeitada e um pouco antiquada

As ferramentas de diagramação não oferecem muitas formas predefinidas

Preços do LibreOffice Draw

Gratuito para sempre

Avaliações e comentários do LibreOffice Draw

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o LibreOffice Draw?

Uma avaliação do G2 diz:

É um software de desenho gratuito e de código aberto, disponível para download e uso sem custos. É compatível com outros formatos de arquivos de desenho, o que facilita a colaboração e a troca de informações. Inclui um grande número de ferramentas eficazes para desenhar, criar gráficos, diagramas, fluxogramas e outras imagens. Faz parte do pacote de produtividade LibreOffice, integrando-se facilmente com outros programas do pacote, como o Writer e o Calc. É um software acessível e fácil de usar, com uma interface intuitiva e um grande número de recursos e tutoriais disponíveis online.

É um software de desenho gratuito e de código aberto, disponível para download e uso sem custos. É compatível com outros formatos de arquivos de desenho, o que facilita a colaboração e a troca de informações. Inclui um grande número de ferramentas eficazes para desenhar, criar gráficos, diagramas, fluxogramas e outras imagens. Faz parte do pacote de produtividade LibreOffice, integrando-se facilmente com outros programas do pacote, como o Writer e o Calc. É um software acessível e fácil de usar, com uma interface intuitiva e um grande número de recursos e tutoriais disponíveis online.

📖 Leia também: Alternativas ao LibreOffice para criação de documentos

🧠 Curiosidade: Muito antes do Visio, a Apple lançou o MacPaint e o HyperCard na década de 1980, permitindo que os usuários criassem e organizassem conteúdo visual. Essas ferramentas estabeleceram as bases para muitos dos aplicativos de diagramação atuais.

7. Edraw Max (ideal para projetos de design e ilustrações científicas)

via Edraw Max

Além de sua incompatibilidade com o Mac, o Visio é limitado em termos de variedade de modelos e facilidade de uso. O Edraw Max oferece diagramação com tecnologia de IA, uma interface divertida e intuitiva e suporte perfeito para macOS e Windows.

As ferramentas de IA deste software de diagramas de fluxo de trabalho ajudam a gerar estruturas automaticamente, extrair texto e até sugerir layouts, economizando horas de trabalho manual. Você tem acesso a uma ampla variedade de modelos e símbolos prontos para uso, facilitando o início do trabalho, independentemente do seu setor.

Melhores recursos do Edraw Max

Gere diagramas e crie mapas mentais sem esforço com ferramentas alimentadas por IA que podem analisar gráficos e extrair texto

Execute análises SWOT e crie cronogramas de projetos com ferramentas de visualização e gráficos de Gantt

Colabore em tempo real com os membros da equipe em um espaço de trabalho baseado na nuvem, permitindo um trabalho em equipe contínuo e a cocriação em uma tela infinita

Importe e exporte arquivos em vários formatos, incluindo VSDX, PDF, Word, Excel e muito mais, garantindo compatibilidade e facilidade de compartilhamento

Acesse vários modelos e símbolos para criar diagramas rápidos e profissionais

Limitações do Edraw Max

Os diagramas de fiação ficam confusos e precisam de ajustes manuais quando você lida com dependências complexas

Preços do Edraw Max

Plano semestral individual: $79

Plano perpétuo individual: $245

Plano de pacote perpétuo: $390

Para equipes: US$ 119/ano por usuário (cobrado anualmente)

Para empresas: Preços personalizados

Para estudantes: A partir de US$ 68

Para educadores: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Edraw Max

G2: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

📮 ClickUp Insight: Apenas 10% dos gerentes usam uma matriz de habilidades para atribuir tarefas, mas 44% afirmam que tentam combinar as tarefas com os pontos fortes e os objetivos. Sem as ferramentas certas para apoiá-los, a maioria dos gerentes é forçada a tomar essas decisões com base no contexto imediato, e não nos dados. É exatamente aí que você precisa de um assistente inteligente! O ClickUp Brain pode recomendar atribuições de tarefas analisando o histórico de trabalho, habilidades marcadas e até mesmo objetivos de aprendizagem. Com ele, você pode descobrir pontos fortes ocultos e encontrar a pessoa mais adequada para o trabalho, não apenas a disponível. 💫 Resultados reais: A Atrato observou um aumento de 30% na velocidade de desenvolvimento de produtos e uma redução de 20% na sobrecarga de trabalho dos desenvolvedores graças ao gerenciamento de carga de trabalho do ClickUp.

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Lucidchart para diagramas

8. MindNode (ideal para brainstorming e planejamento de itinerários)

via MindNode

O Microsoft Visio foi criado para estruturas. Mas se você precisa de uma ferramenta versátil que ofereça suporte tanto ao trabalho criativo quanto ao planejamento pessoal, o MindNode é a alternativa ideal para você. É uma alternativa mais fluida e intuitiva, projetada para ajudá-lo a capturar e conectar ideias para sessões de brainstorming, planejamento de projetos e até mesmo itinerários de viagem.

Você pode transformar ideias livres em planos estruturados com o recurso arrastar e soltar, usar o Modo de Foco para eliminar distrações e até mesmo sincronizar tarefas com o Apple Reminders.

Melhores recursos do MindNode

Transforme pensamentos em ação adicionando tarefas, prioridades e lembretes diretamente em seus mapas mentais

Capture ideias visualmente com mapeamento mental intuitivo e faça brainstorming, organize e refine pensamentos de forma colaborativa

Use tags visuais para categorizar e adicionar mais contexto às suas ideias

Oculte partes do seu mapa mental quando a estrutura ficar muito complicada

Personalize seu fluxo de trabalho com temas, adesivos e ramificações recolhíveis

Limitações do MindNode Draw

Não é possível definir suas próprias teclas de atalho, e as teclas rápidas disponíveis são bastante limitadas

Os nós só podem ser adicionados horizontalmente

Preços do MindNode Draw

Gratuito

MindNode Plus: $2,99/mês

Avaliações e comentários do MindNode Draw

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os clientes reais estão dizendo sobre o MindNode?

Uma avaliação do G2 diz:

É muito fácil despejar meus pensamentos e esboços, e como está totalmente integrado via iCloud, posso acessar e revisar meus esboços mentais em qualquer um dos meus dispositivos pessoais para manter a continuidade. A apresentação visual do MindNode é minimalista e gosto que ele não sobrecarregue a tela, oferecendo modelos visuais que aprimoram a estruturação das ideias.

É muito fácil despejar meus pensamentos e esboços, e como está totalmente integrado via iCloud, posso acessar e revisar meus esboços mentais em qualquer um dos meus dispositivos pessoais para manter a continuidade. A apresentação visual do MindNode é minimalista e gosto que ele não sobrecarregue a tela, oferecendo modelos visuais que aprimoram a estruturação das ideias.

📖 Leia também: As melhores alternativas ao MindNode para mapas mentais

9. Creately (ideal para esboçar campanhas de marketing e outras campanhas criativas)

via Creately

O Creately foi desenvolvido para facilitar o trabalho em equipe. Ao contrário do Visio, que funciona apenas no Windows, o Creately funciona perfeitamente no Mac, no Windows e em qualquer navegador. Ele suporta a importação e exportação de arquivos do Visio, facilitando a colaboração com colegas que ainda usam o Microsoft Visio.

Além de poderosos recursos de diagramação e colaboração, você também pode personalizar seu banco de dados, gerar visuais específicos para cada contexto e acessar visualizações específicas para cada cliente. Seus recursos de colaboração em tempo real e o visualizador Visio gratuito tornam-no uma alternativa versátil ao Visio para Mac.

Melhores recursos do Creately

Configure a automação do fluxo de trabalho sem código para simplificar processos complexos sem programação

Use modelos para fluxogramas complexos e básicos, mapas mentais, organogramas e muito mais

Personalize regras e fórmulas para vários fluxos de tarefas, OKR, alinhamento de metas e acesso baseado em funções

Desfrute de uma organização inteligente com painéis de pastas e fácil colocação de conectores para diagramas claros e profissionais

Integre o Slack, o Google Drive, o Confluence e aplicativos de produtividade para Mac

Limitações do Creately

Embora o Creately possa lidar com projetos complexos, a velocidade de processamento o torna mais lento

Os usuários relatam que a interface não é bem otimizada para telefones

Preços do Creately

Gratuito

Pessoal: US$ 8/mês por usuário

Equipe: US$ 8/mês por usuário

Negócios: $149/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Creately

G2: 4,4/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o Creately?

Um revisor da Capterra escreve:

A interface do Creately é intuitiva, o que facilita a criação de diagramas e conteúdo visual, mesmo para iniciantes. Adoro os inúmeros modelos que o Creately oferece, o que me poupa muito tempo. Outra coisa que adoro é a integração com diferentes ferramentas. Embora muitos modelos estejam disponíveis, apenas algumas personalizações estão disponíveis para cada um, o que considero um grande problema. Também tive um pequeno atraso às vezes, o que pode ser devido à minha rede.

A interface do Creately é intuitiva, o que facilita a criação de diagramas e conteúdo visual, mesmo para iniciantes. Adoro os inúmeros modelos que o Creately oferece, o que me poupa muito tempo. Outra coisa que adoro é a integração com diferentes ferramentas. Embora muitos modelos estejam disponíveis, apenas algumas personalizações estão disponíveis para cada um, o que considero um grande problema. Também tive um pequeno atraso às vezes, o que pode ser devido à minha rede.

10. Flying Logic (ideal para prototipagem mecânica)

via Flying Logic

O Visio fica aquém quando se trata de prototipagem mecânica. Ele não tem a capacidade de modelar lógica em tempo real, simular relações de causa e efeito ou adaptar diagramas dinamicamente à medida que as ideias evoluem. Para esses casos de uso, o Flying Logic é uma alternativa melhor.

Elas ajudam você a modelar processos, analisar resultados e simular visualmente o efeito cascata das decisões em tempo real. Além do suporte perfeito para macOS, sua abordagem exclusiva para diagramas causais e baseados em dependências torna-as ideais para resolução de problemas complexos, planejamento e análise de causa raiz.

Principais recursos do Flying Logic

Modele relações de causa e efeito usando diagramas baseados em lógica que se adaptam à medida que você cria

Simule sistemas dinâmicos com atualizações em tempo real, recálculo visual do fluxo e a capacidade de testar ideias de forma interativa

Oferece suporte a raciocínio e planejamento avançados para tarefas como análise de causa raiz, planejamento de projetos e prototipagem mecânica

Exporte diagramas para formatos como PDF, PNG e OPML para facilitar o compartilhamento e a documentação

Use portas lógicas e operadores integrados para criar fluxos de trabalho estruturados e baseados em decisões

Integre-se a metodologias de planejamento, como a teoria das restrições e o gerenciamento de projetos da cadeia crítica

Limitações do Flying Logic

A plataforma tem uma curva de aprendizado mais íngreme devido à sua abordagem baseada em lógica

A interface parece ultrapassada em comparação com ferramentas modernas e visualmente sofisticadas

Preços do Flying Logic

Individual: US$ 10/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Flying Logic

G2: Não há avaliações disponíveis

Capterra: Sem avaliações disponíveis

O que os clientes reais estão dizendo sobre o Flying Logic?

Um crítico do Reddit diz:

Gosto MUITO do Flying Logic para Mac (não sei se existe uma versão para PC). Ele entende CRTs e outras ferramentas de raciocínio. Nunca preciso perder tempo movendo tudo manualmente para que tudo faça sentido.

Gosto MUITO do Flying Logic para Mac (não sei se existe uma versão para PC). Ele entende CRTs e outras ferramentas de raciocínio. Nunca preciso perder tempo movendo tudo manualmente para que tudo faça sentido.

Substitua diagramas confusos e fluxos de trabalho rígidos, visualize melhor com o ClickUp

Embora todas as alternativas ao Visio que abordamos ofereçam recursos robustos para a criação de diagramas no Mac, cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Algumas são ótimas para fluxogramas, mas deixam a desejar na integração de tarefas. Outras se destacam no mapeamento mental, mas não oferecem flexibilidade colaborativa. Algumas oferecem modelos sólidos, mas não se adaptam bem às necessidades da equipe.

Se você deseja uma solução de diagramação poderosa, rápida, flexível e profundamente conectada ao seu fluxo de trabalho, opte pelo ClickUp.

Desde brainstorming em quadros brancos até a organização de ideias com mapas mentais e a transformação de recursos visuais em tarefas acionáveis, o ClickUp oferece tudo em um só lugar.

Você pode mapear sistemas complexos, planejar protótipos, concluir tarefas e colaborar em tempo real sem precisar alternar entre ferramentas.

Cadastre-se hoje mesmo no ClickUp e dê vida às suas ideias com um trabalho visual mais inteligente e simples.