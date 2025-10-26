as 11 melhores alternativas ao Zight para gravação de tela e comunicação em equipe

Você já esperou três minutos apenas para fazer o upload de uma simples gravação de tela? Sim, nós também. É aí que o Zight (anteriormente CloudApp) pode começar a parecer um obstáculo em vez de um atalho. Você provavelmente já atingiu os limites, como uploads lentos, falta de edição profunda ou colaboração em equipe não tão tranquila. Nós entendemos.

É por isso que compilamos esta lista de alternativas poderosas ao Zight. Se sua equipe precisa de um gravador de tela confiável para capturar e compartilhar orientações rápidas, essas ferramentas podem fazer o trabalho.

(Alerta de spoiler: incluímos alguns aplicativos poderosos, como o ClickUp, que vão muito além do que o Zight oferece.)

👀 Você sabia? Os trabalhadores remotos se sentem 87% mais conectados ao local de trabalho quando usam vídeo (em vez de apenas voz), pois fazer vídeos curtos parece mais pessoal e menos opressivo.

Por que escolher alternativas ao Zight?

O Zight pode ser sua opção preferida para um aplicativo básico de gravação de tela, mas quando seu fluxo de trabalho cresce ou sua equipe precisa de mais, suas limitações começam a aparecer.

Aqui estão algumas razões pelas quais você pode estar pronto para algo melhor:

Velocidades de upload mais lentas: Leva vários minutos para fazer o upload das gravações, especialmente durante a gravação de vídeo em HD ou usando uma webcam e tela. Isso pode retardar equipes dinâmicas que precisam Leva vários minutos para fazer o upload das gravações, especialmente durante a gravação de vídeo em HD ou usando uma webcam e tela. Isso pode retardar equipes dinâmicas que precisam compartilhar gravações instantaneamente

Opções de edição limitadas: Não possui recorte de vários clipes, visualização da linha do tempo ou capacidade de adicionar sobreposições, chamadas ou transições. Se você cometer um erro no meio da gravação, sua única opção será regravar ou usar um aplicativo diferente para corrigi-lo

Sem comentários no vídeo: Não suporta comentários com marcação de tempo ou revisões colaborativas. Sua equipe não pode reagir a uma parte específica do vídeo ou deixar comentários em linha

Limita as opções de compartilhamento: dificulta o compartilhamento seguro, com poucas opções para proteger com senha, definir datas de validade ou restringir o acesso a equipes ou indivíduos

Limitação de armazenamento e gerenciamento de biblioteca: Não permite agrupar arquivos por projeto, rotular clipes internos e externos ou rastrear diferentes versões da mesma gravação

Limita a integração: oferece integrações com o Chrome e o Slack, mas carece de conexões mais profundas com ferramentas como ClickUp, Notion ou Microsoft Teams. Não é possível incorporar gravações em tarefas ou automatizar o compartilhamento com base em fluxos de trabalho personalizados

As melhores alternativas ao Zight num relance

Para ajudá-lo a comparar e escolher a melhor ferramenta para suas necessidades, aqui está uma rápida visão geral das principais alternativas ao Zight, juntamente com seus principais recursos, casos de uso ideais e detalhes de preços.

Nome da ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Gravação integrada de clipes, transcrição Brain, resumos de IA com Brain MAX, incorporação de documentos e tarefas Equipes que desejam uma solução completa para gravação, colaboração e trabalho assíncrono Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Loom Gravação instantânea de tela e webcam, Live Rewind, resumos e capítulos com IA, visualizador HQ com análises Comunicação assíncrona, orientações rápidas, ciclos de feedback rápidos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 18/mês Snagit Capturas de tela com rolagem, modelos, criação de GIFs, anotações e compartilhamento rápido Visuais e guias detalhados (fluxos de trabalho sem muitos vídeos) Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 39/mês (cobrados anualmente) Droplr Capturas de tela, gravações, compartilhamento de arquivos por meio de links curtos, edição, compartilhamento seguro Capturas de tela rápidas e compartilhamento de arquivos com controles integrados Planos pagos a partir de US$ 8/mês; preços personalizados para empresas. Vidyard Divulgação de vídeos personalizados, vídeos com avatares de IA, CTAs e sobreposições, análises, integração com CRM Equipes de vendas e marketing que precisam de engajamento baseado em vídeo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 59/mês; preços personalizados para empresas. Veed.io Edição baseada em navegador com ferramentas de IA (legendas, remoção de fundo, avatares, traduções) Criadores que precisam de vídeos refinados no navegador Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês. Bandicam Streamers e criadores querem ferramentas gratuitas e altamente personalizáveis. Usuários do Windows que capturam sessões longas ou jogadas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 33,26/ano. Camtasia Captura de tela em 4K, edição avançada da linha do tempo, biblioteca de recursos, questionários/legendas Tutoriais profissionais, vídeos de treinamento com toques interativos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 179,88 (cobrados anualmente). OBS Studio Código aberto, gravação multiescena e transmissão ao vivo, filtros de áudio, teclas de atalho Streamers e criadores que desejam ferramentas gratuitas e altamente personalizáveis Gratuito e de código aberto ScreenPal Gravação de tela e webcam, editor de vídeo, hospedagem ilimitada Criadores individuais, educadores e pequenas equipes que precisam de gravação e edição rápidas. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 4/mês (cobrados anualmente) Wistia Reprodutor de vídeo personalizado, CTAs/formulários de marketing, mapas de calor, análises Equipes de marketing e empresas focadas em hospedagem de vídeos de marca Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/mês (cobrados anualmente).

A melhor alternativa ao Zight para usar

Aqui está uma lista de ferramentas que permitem capturar sua tela e compartilhar sua mensagem em segundos, com alguns recursos inteligentes que vão além do que o Zight oferece.

1. ClickUp (ideal para equipes que buscam gravação de tela, documentação e gerenciamento de tarefas integrados)

Capture, incorpore e compartilhe gravações de tela com o ClickUp Clips.

Há aquele momento em que você acaba de descobrir um bug, encontrou uma solução alternativa ou precisa orientar alguém sobre uma planilha complicada. Você começa a digitar uma mensagem para explicar, mas depois de dez linhas, para. Seria muito mais fácil mostrar do que explicar.

O ClickUp Clips facilita isso ao integrar o compartilhamento de tela ao seu fluxo de trabalho.

Com apenas um clique no botão de gravação, você pode começar instantaneamente a gravar a guia do navegador, a tela inteira ou uma janela específica, juntamente com narração de áudio opcional.

Acesse e grave vídeos da tela com o ClickUp Clips

Ao dar feedback sobre um projeto, explicar como usar um painel ou sinalizar algo estranho em um relatório, você pode clicar em gravar, explicar, cortar o vídeo se necessário e inseri-lo diretamente na tarefa em que está trabalhando.

Você pode até mesmo anexá-lo ao ClickUp Docs, subtarefas, bate-papo ou comentários — em qualquer lugar onde sua equipe precisar de contexto.

Com o ClickUp, você evita o aumento desnecessário do volume de trabalho. Não há necessidade de outra ferramenta, nem de fazer uploads ou alternar entre guias — apenas uma comunicação clara diretamente ligada ao seu trabalho.

Cada clipe é transcrito automaticamente, incluindo marcas de tempo, com o ClickUp Brain. Agora você tem a explicação visual e a versão completa por escrito — perfeita para quem prefere ler, precisa consultar algo mais tarde, deseja fazer anotações a partir de um vídeo ou apenas quer procurar aquela parte específica que você mencionou sem precisar assistir ao clipe inteiro novamente.

Visualize transcrições de IA ao lado do seu clipe com o ClickUp Brain

Ao combinar o ClickUp Clips com o ClickUp Brain, você obtém o melhor dos dois mundos: atualizações rápidas e visuais e transcrições pesquisáveis e acionáveis. É uma maneira mais suave e inteligente de se comunicar e, depois de experimentá-la, é difícil voltar atrás.

Aqui está um breve vídeo de demonstração no YouTube sobre como o ClickUp Brain transcreve gravações de tela.

Depois de gravar e compartilhar um clipe, a colaboração se torna muito mais fácil. O ClickUp combina gerenciamento de projetos com ferramentas de colaboração, tornando-se uma solução abrangente para equipes remotas, híbridas ou assíncronas.

Você pode apresentar uma ideia no final do seu dia, e outra pessoa pode pegá-la logo no início do dia seguinte. Esse ritmo assíncrono ajuda todos a se manterem alinhados sem perder o contexto, pois tudo, desde o vídeo até a transcrição e o feedback, fica exatamente onde o trabalho está sendo realizado.

Por fim, o SyncUps no ClickUp são reuniões de vídeo ao vivo que permitem colaborar cara a cara, compartilhar sua tela e conectar tarefas sem sair da plataforma. Dessa forma, você pode gravar o SyncUps, acessar as gravações no Clips Hub e compartilhá-las ou comentá-las com sua equipe.

Melhores recursos do ClickUp

Automação de tarefas: atribua revisores, altere o status das tarefas ou adicione observadores no momento em que um clipe for carregado para economizar tempo e reduzir o esforço manual com atribua revisores, altere o status das tarefas ou adicione observadores no momento em que um clipe for carregado para economizar tempo e reduzir o esforço manual com o ClickUp Automations

Brainstorming virtual: use os quadros brancos do ClickUp para mapear processos ou debater as próximas etapas após revisar um clipe, para que as equipes estejam alinhadas sobre o que vem a seguir

Acompanhamento do progresso: exiba tarefas com clipes, atualizações sinalizadas ou aprovações pendentes e obtenha uma visão geral em tempo real do que foi feito e do que precisa de atenção com exiba tarefas com clipes, atualizações sinalizadas ou aprovações pendentes e obtenha uma visão geral em tempo real do que foi feito e do que precisa de atenção com os painéis do ClickUp

Documentação dinâmica: combine clipes transcritos com combine clipes transcritos com o ClickUp Docs para criar bases de conhecimento dinâmicas, guias de integração ou atualizações prontas para o cliente

Limitações do ClickUp

O amplo conjunto de recursos pode ser um pouco complicado para usuários iniciantes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.490 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma análise do ProductHunt:

O Brain MAX é revolucionário! O ClickUp continua expandindo os limites da produtividade, e essa inovação o leva a um novo patamar. Não se trata mais apenas de gerenciar tarefas, mas de desbloquear fluxos de trabalho mais inteligentes, tomadas de decisão mais rápidas e clareza real para as equipes. Estamos ansiosos para ver como isso vai remodelar a maneira como trabalhamos!

via Loom

O Loom é um gravador de tela e plataforma de comunicação por vídeo que permite capturar sua tela, voz e câmera com apenas alguns cliques. É ideal para comunicação assíncrona e check-ins com clientes, onde a clareza é priorizada.

A ferramenta permite gravar e enviar vídeos rapidamente para sua equipe, possibilitando o compartilhamento imediato para um feedback mais rápido. Uma versão gratuita está disponível para pessoas que precisam de recursos básicos. O aplicativo para desktop, a extensão do Chrome para gravação de tela e as versões móveis permitem criar vídeos de alta qualidade onde quer que você trabalhe.

Você também pode usar o Loom para adicionar toques pessoais, como fundos virtuais, molduras de câmera e supressão de ruído para um áudio nítido, sem precisar de ferramentas de edição de terceiros. Com o Loom HQ, é fácil organizar, marcar e recuperar gravações em todos os dispositivos.

Principais recursos do Loom

Corrija erros durante a gravação usando o Live Rewind, que permite pausar e retroceder sem precisar refazer a gravação

Gere automaticamente títulos, capítulos, resumos e CTAs após a gravação com as ferramentas de IA disponíveis no plano Business+ AI

Gerencie e marque gravações por meio do espaço de trabalho centralizado do Loom HQ, com suporte a pastas e controles de acesso da equipe

Limitações do Loom

Não se integra profundamente com ferramentas como gerenciadores de tarefas ou wikis

Preços do Loom

Iniciante

Negócios: US$ 18/mês por usuário

Business+ AI: US$ 24/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Loom

G2: 4,7/5 (mais de 2100 avaliações)

Cpaterra: 4,7/5 (mais de 450 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Loom?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

Eu usei o Loom para gravar demonstrações de vendas e tutoriais para meus clientes. Ele também é muito útil se você precisa enviar vídeos sobre atividades de vendas, como e-mails, nos quais o cliente pode clicar e ver um vídeo que você gravou alguns minutos atrás.

📚 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Loom

3. Snagit (ideal para capturar imagens detalhadas com anotações)

via Snagit

Além das opções básicas de gravação de tela e captura de tela, o Snagit oferece diversos modos de captura, como tela inteira selecionada, uma região específica, menus ou rolagem panorâmica para capturar páginas da web longas.

O OCR (Grab Text) integrado permite extrair texto editável diretamente das imagens, facilitando a reutilização do conteúdo. Depois de capturado, o editor do Snagit oferece flexibilidade para anotar capturas de tela com setas, chamadas, bordas e adicionar efeitos como desfoque ou simplificação.

A ferramenta Smart Move aumenta ainda mais a eficiência da edição, detectando elementos da interface do usuário e permitindo que você os mova ou remova. A biblioteca de conteúdo do Snagit organiza as capturas com metadados pesquisáveis, tags, filtros e compatibilidade entre plataformas, além de oferecer suporte à exportação em vários formatos, de PNG e MP4 a PDF e WebP.

Melhores recursos do Snagit

Converta gravações em GIFs animados diretamente no Snagit para destacar etapas importantes e compartilhar atualizações rapidamente

Use modelos pré-criados para criar conteúdo visual ou tutoriais mais rapidamente, sem precisar projetar layouts manualmente

Compartilhe capturas instantaneamente por e-mail, ferramentas de colaboração online ou uploads diretos para plataformas de armazenamento em nuvem

Limitações do Snagit

Ao contrário de alguns concorrentes do Snagit , ele não oferece integração com tarefas ou projetos, o que dificulta vincular capturas a itens de ação sem usar outra plataforma

Preços do Snagit

Teste gratuito

Individual: $39/usuário (cobrado anualmente)

Negócios: $48/usuário (cobrado anualmente)

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Snagit

G2: 4,7/5 (mais de 5600 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 490 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Snagit?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Snagit me permite criar capturas de tela e imagens com aparência profissional para compartilhar com meus colegas. Gosto especialmente da capacidade de capturar páginas da web enquanto rolo a tela, para que eu possa gravar todo o conteúdo necessário em uma única imagem.

📮 ClickUp Insight: 23% dos funcionários sentem que seus comentários são ignorados ou não são levados em consideração, e 8% acham que não adianta falar nada. Isso mostra uma falha na segurança Challenger — a confiança para questionar ou desafiar o status quo sem medo de ser demitido. Quando os comentários não levam a nada, os funcionários rapidamente se desligam e a inovação fica parada. Para aqueles que têm dificuldade em expressar seus pensamentos, o Brain MAX da ClickUp oferece um recurso de conversão de voz em texto para que você possa falar naturalmente. O Brain MAX então refina sua mensagem, garantindo que suas ideias sejam comunicadas de forma clara e eficaz!

📚 Leia também: Principais ferramentas gratuitas para gravação de tela sem marca d'água

4. Droplr (ideal para capturas rápidas de tela e compartilhamento de arquivos com rastreamento inteligente de links e hospedagem em nuvem integrada)

via Droplr

O Droplr é uma ferramenta baseada em nuvem para captura de tela, compartilhamento de arquivos, gravação de tela e recorte, projetada para equipes remotas e híbridas. Ele permite capturar imagens de tela com anotações, gravar vídeos de tela (incluindo GIFs e MP4 HD) e compartilhar instantaneamente por meio de links curtos gerados automaticamente e copiados para a área de transferência.

A plataforma mantém a comunicação visual organizada, armazenando o arquivo que você criou com segurança na sua biblioteca na nuvem Droplr, facilitando a recuperação, o gerenciamento e a reutilização de recursos. A proteção por senha e a expiração do link permitem que você controle quem pode visualizar seu conteúdo compartilhado e por quanto tempo.

Além disso, o Droplr oferece suporte a uploads rápidos de arquivos com recurso de arrastar e soltar (até 10 GB), armazenamento em nuvem, regiões desfocadas para informações confidenciais e ferramentas avançadas de anotação com um encurtador de links integrado para simplificar a distribuição de conteúdo entre os canais.

Melhores recursos do Droplr

Use capturas de rolagem para capturar sites ou documentos inteiros como uma única imagem e, em seguida, anote com facilidade

Acesse a ferramenta no Mac, Windows, Chrome, iOS, Android, com integrações para Slack, Gmail, Jira, Trello, produtos Adobe, Microsoft Teams e muito mais

Obtenha informações sobre a frequência com que seus links compartilhados são visualizados para otimizar os fluxos de trabalho de comunicação

Limitações do Droplr

A qualidade de saída máxima é de 1080p, sem possibilidade de ajustar a resolução ou a taxa de bits

Preços do Droplr

Teste gratuito

Pro Plus: US$ 8/mês por usuário

Equipe: US$ 9/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Droplr

G2: 4,5/5 (mais de 390 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Droplr?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

O Droplr me ajuda a compartilhar arquivos e PDFs com clientes e consumidores facilmente com meus próprios links personalizados.

📚 Leia mais: Os melhores gravadores de tela para Mac

5. Vidyard (ideal para equipes de vendas ou marketing que enviam mensagens de vídeo personalizadas e acompanham o engajamento dos espectadores)

via Vidyard

O Vidyard é uma ferramenta de gravação de tela que transforma seus vídeos em pontos de contato de alta conversão em toda a jornada do cliente. Seus recursos incluem scripts gerados por IA, hubs de vídeo com marca e CTAs interativos que impulsionam a ação.

Ele se integra facilmente a plataformas de automação de marketing, como HubSpot, Marketo e Pardot, bem como a editores de vídeo populares, como Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro e iMovie, para personalização avançada.

Você pode criar vídeos personalizados para prospecção de clientes em grande escala, incorporar os próximos passos diretamente no vídeo e inserir todos os dados de desempenho em seu CRM ou plataforma de marketing. O Vidyard oferece a infraestrutura para rastrear visualizações, otimizar o desempenho e tornar cada vídeo mensurável.

Melhores recursos do Vidyard

Hospede conteúdo com velocidade e qualidade, transmitindo sem anúncios em resolução de até 4K, com incorporação instantânea e suporte completo para SEO

Incorpore o desempenho dos vídeos ao seu sistema de CRM com integrações ao Salesforce, HubSpot e muito mais

Adicione um toque pessoal ao seu alcance usando avatares de IA, treine-os em cerca de 90 segundos e implemente-os com alta fidelidade

Limitações do Vidyard

Faltam recursos de colaboração, como transcrições geradas automaticamente ou resumos de reuniões

Preços do Vidyard

Gratuito

Starter: US$ 59/mês por usuário

Equipes: Preços personalizados

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Vidyard

G2: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Vidyard?

Aqui está uma avaliação do G2:

Adoro a possibilidade de gravar rapidamente um vídeo para enviar a um cliente potencial ou existente, o que cria uma conexão mais profunda e se destaca em relação a um e-mail. Também adoro a miniatura em GIF com o link direto, que facilita a visualização pelo destinatário.

👀 Dica útil: comece com a ideia principal nos primeiros 15 segundos para que os espectadores saibam imediatamente por que devem continuar assistindo. Apresente o problema que você está abordando, dê uma dica da solução e mostre uma rápida prévia do resultado final. Use imagens claras ou texto na tela para reforçar a mensagem e certifique-se de que seu tom e ritmo chamem a atenção desde o início.

📚 Leia também: Principais alternativas ao Vidyard

O Veed.io é um pacote de edição de vídeo baseado em navegador, projetado para criadores que desejam lidar com tudo, desde a gravação de vídeo até a edição final, com um kit de ferramentas que ajuda a criar vídeos tutoriais, reels para redes sociais ou apresentações internas.

Você pode gerar legendas automaticamente, traduzir áudio, renderizar transcrições limpas e usar as ferramentas de limpeza para remover palavras de preenchimento, ruídos ou silêncios constrangedores, para que seu áudio fique nítido e profissional. Use recursos como remoção de fundo, tela verde (chroma key), corte mágico (corte automático de silêncios) e correção de contato visual para aprimorar ainda mais seus vídeos.

Uma biblioteca de mídia abrangente oferece milhões de vídeos e faixas de áudio livres de royalties, enquanto os recursos de colaboração em equipe permitem que vários usuários editem ou revisem em tempo real.

Melhores recursos do Veed.io

Crie vídeos instantaneamente a partir de ideias em texto usando o Video GPT, que permite converter suas sugestões em vídeos completos com narração, imagens de banco de dados e cenas geradas automaticamente

Obtenha legendas geradas automaticamente com estilo personalizável, conversão de texto em fala, clonagem de voz por IA e avatares de IA para criar vídeos com cabeças falantes a partir de roteiros

Personalize os recursos visuais da marca com recursos compatíveis com mídias sociais, como redimensionador, compressor, configurações de proporção da imagem, modelos pré-criados e kits de marca

Limitações do Veed.io

Uma Internet lenta ou instável pode resultar em atrasos ou buffering

Preços do Veed.io

Gratuito

Básico: US$ 12/mês por usuário

Pro: US$ 24/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Veed.io

G2: 4,6/5 (mais de 1300 avaliações)

Capterra: 3,2/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Veed.io?

Aqui está uma avaliação do G2:

O que considero mais útil no Veed é o design do layout das ferramentas, a capacidade de resposta e a qualidade da funcionalidade. As ferramentas são muito intuitivas e fáceis de navegar e usar. Quando faço uma alteração na linha do tempo, ela é imediata e não há atrasos. A qualidade das funções gerais é excelente, elas funcionam conforme o esperado, sem falhas.

📚 Leia também: Principais alternativas ao Veed.io

👀 Dica útil: Ao recortar uma gravação de tela, concentre-se em remover distrações, ampliando a área de ação principal. Isso mantém a atenção dos espectadores em detalhes importantes e deixa seu vídeo com um aspecto profissional e refinado.

7. Bandicam (ideal para gravar atividades na tela em alta resolução, especialmente para demonstrações de software ou tutoriais de jogos)

via Bandicam

O Bandicam é um gravador de tela e jogos para usuários do Windows que precisam de gravações de alta qualidade com impacto mínimo no desempenho. Ele foi desenvolvido para lidar com sessões longas e capturas de tela que exigem muitos recursos, permitindo que os usuários gravem jogadas, tutoriais ou demonstrações de uma hora.

Possui três modos de gravação: gravação de tela para atividades em desktop/aplicativos, gravação de jogos (otimizada para conteúdo DirectX/OpenGL/Vulkan) e gravação de dispositivos (para fontes externas como webcams, consoles ou smartphones via HDMI ou placas de captura).

A codificação acelerada por hardware usando Nvidia NVENC, Intel Quick Sync e AMD APP garante um desempenho suave com menor uso da CPU e tamanhos de arquivo menores.

Melhores recursos do Bandicam

Inicie/interrompa automaticamente as gravações em horários/durações predefinidos ou interrompa com base em limites de tempo ou tamanho de arquivo para evitar arquivos muito grandes

Grave vídeos em MP4 ou AVI, capture imagens em BMP/PNG/JPG e até extraia áudio em MP3/WAV

Faça anotações ao vivo com ferramentas de desenho em tempo real, incluindo setas, destaques ou formas, diretamente na tela enquanto grava

Limitações do Bandicam

Requer apenas Windows, sem suporte para macOS, limitando o uso em ambientes de plataformas mistas

Preços do Bandicam

Gratuito

Pessoal: Anual : US$ 2,78/usuário/mês Bandicam + Bandicut : US$ 49,97 para um indivíduo (cobrado anualmente)

Anual : US$ 2,78/usuário/mês

Bandicam + Bandicut : US$ 49,97 para um indivíduo (cobrado anualmente)

Licença para empresas e instituições de ensino Anual: US$ 49,46 Bandicam + Bandicut: US$ 79,74 (cobrado anualmente)

Anual: $49,46

Bandicam + Bandicut: US$ 79,74 (cobrado anualmente)

Anual : US$ 2,78/usuário/mês

Bandicam + Bandicut: US$ 49,97 para um indivíduo (cobrado anualmente)

Anual: $49,46

Bandicam + Bandicut: US$ 79,74 (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Bandicam

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bandicam?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Bandicam é um software de gravação de tela confiável, com uma interface amigável e recursos de captura de vídeo de alta qualidade. Meus recursos favoritos são salvar o áudio separadamente, capturar uma área específica da tela e gerenciar facilmente as teclas de atalho.

👀 Você sabia? Os desenvolvedores da Ubisoft incentivam os jogadores a relatar bugs gravando vídeos de captura de tela que mostram as falhas antes de enviá-los por meio do sistema Bug Reporter. Isso torna a reprodução e o diagnóstico de problemas muito mais eficientes.

8. Camtasia (ideal para criar tutoriais em vídeo profissionais com recursos avançados de edição, transições e narração)

via Camtasia

Com o Camtasia, você pode gravar imagens de um aplicativo de janela única, utilizar a remoção de ruído por IA para obter um áudio mais nítido e aplicar efeitos avançados ao cursor (como cliques com lente, gradiente e burst). Além disso, você pode usar o SmartFocus para adicionar automaticamente zooms e panorâmicas com base no contexto da tela.

Melhores recursos do Camtasia

Grave telas inteiras ou parciais em até 4K e 60 fps, capturando câmera, áudio do sistema, microfone, movimentos do mouse, destaques de cliques e teclas digitadas.

Escolha entre uma vasta biblioteca de modelos, temas, músicas livres de direitos autorais e recursos visuais.

Adicione legendas, subtítulos (em mais de 100 idiomas), questionários e elementos interativos, como perguntas incorporadas.

Limitações do Camtasia

A interface intuitiva pode parecer um pouco complicada ao alternar entre vários conjuntos de ferramentas.

Preços do Camtasia

Gratuito

Essentials: $179,88/usuário (cobrado anualmente)

Criar: $249/usuário (cobrado anualmente)

Pro: US$ 499/usuário (cobrado anualmente)

Empresas : US$ 198,99 (cobrado anualmente)

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Camtasia

G2: 4,6/5 (mais de 1590 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 440 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Camtasia?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

Gostei de criar meu curso em vídeo e usei a maioria das funcionalidades do Camtasia. Mesmo com uma memória RAM muito baixa, obtive um produto bom e fluido no final.

🧠 Curiosidade: A transmissão ao vivo ininterrupta mais longa do mundo durou 268 horas (mais de 11 dias) e mostrou um homem documentando toda a sua vida cotidiana.

📚 Leia mais: As melhores alternativas ao Camtasia para gravação de tela

9. OBS Studio (ideal para equipes que precisam de uma solução gratuita e de código aberto com alto controle sobre a gravação de tela e transmissão ao vivo)

via OBS Studio

O OBS Studio é uma plataforma de código aberto criada para transmissão ao vivo e gravação avançada. Você pode criar cenas ilimitadas, cada uma contendo várias fontes, como capturas de tela, feeds de webcam, imagens, texto, janelas do navegador e muito mais.

O mixer de áudio integrado oferece filtros por fonte, como noise gate, supressão de ruído e controle de ganho. E, usando o Modo Estúdio, você pode visualizar as cenas antes de transmiti-las ao vivo, para obter transmissões profissionais e sem interrupções.

A ferramenta permite configurar teclas de atalho para quase todas as ações, como alternar cenas, iniciar/parar transmissões ou gravações, silenciar fontes de áudio e muito mais, para aumentar a eficiência do fluxo de trabalho.

Melhores recursos do OBS Studio

Crie um espaço de trabalho personalizado e organizado, reorganizando os painéis para se adequar ao seu fluxo de trabalho.

Transmita nativamente para plataformas como YouTube, Twitch, Facebook Live ou seu próprio servidor RTMP.

Capture e misture vídeo/áudio em tempo real de alto desempenho e produza conteúdo ao vivo com latência mínima.

Limitações do OBS Studio

Sessões longas podem apresentar perda de quadros ou falhas, dependendo do hardware e das configurações.

Preços do OBS Studio

Gratuito

Avaliações e comentários do OBS Studio

G2: 4,6/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o OBS Studio?

Aqui está uma avaliação do G2:

Gosto muito do fato de o Open Broadcaster Software ter a melhor gravação em tela cheia e várias câmeras que podem ser adicionadas.

📚 Leia mais: Melhores alternativas ao OBS para gravação de tela

10. ScreenPal (ideal para criar e compartilhar gravações de tela refinadas e vídeos fáceis de editar)

via ScreenPal

O ScreenPal é um gravador e editor de tela multiplataforma (originalmente do Screencast-O-Matic) que permite capturar sua tela, webcam ou ambos, sem necessidade de conta e sem marca d'água.

A ferramenta funciona em Windows, macOS, iOS, Android e Chromebooks, e até mesmo em navegadores da web, para que você possa gravar ou fazer anotações sem instalar softwares pesados. Você pode iniciar o gravador diretamente da barra de ferramentas ou através de um botão no seu navegador, tornando a captura de tela rápida e fácil.

O ScreenPal também oferece ferramentas de IA, como legendas de conversão de voz em texto, traduções automáticas de vídeo em mais de 150 idiomas e títulos, resumos e capítulos de vídeo gerados por IA.

Melhores recursos do ScreenPal

Corte, recorte, ajuste a velocidade, sobreponha textos/formas, insira transições, sobreposições, música e até mesmo anime elementos, tudo através de um editor unificado

Incorpore questionários, enquetes e avaliações diretamente em seus vídeos para verificar a compreensão e tornar o conteúdo interativo

Armazene vídeos ilimitados, crie pastas ou canais, incorpore em qualquer lugar, defina privacidade/senhas, programe publicações e obtenha insights analíticos

Limitações do ScreenPal

Por ser uma ferramenta altamente dependente da web, gravações mais longas ou complexas podem apresentar lentidão ou instabilidade em comparação com editores exclusivos para desktop

Preços do ScreenPal

Gratuito

Deluxe: $4/mês (cobrado anualmente)

Máximo: US$ 10/mês (cobrado anualmente)

Team Business: US$ 8/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do ScreenPal

G2: 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ScreenPal?

Aqui está uma avaliação do G2:

Aprecio o ScreenPal por sua interface fácil, que o torna intuitivo tanto para professores quanto para alunos. A curva de aprendizado curta nos permite tornar-nos proficientes rapidamente e começar a usar a plataforma de forma eficaz sem muito trabalho.

11. Wistia (ideal para hospedar, personalizar e analisar vídeos de marketing de alta qualidade)

via Wistia

A Wistia é uma plataforma de marketing de vídeo criada para ajudar as empresas a criar, hospedar e analisar conteúdo de vídeo com foco especial em branding e geração de leads. Além da hospedagem básica, ela inclui opções de reprodutor personalizáveis, suporte multilíngue por meio de dublagem com inteligência artificial, análises avançadas e ferramentas de organização flexíveis.

A plataforma inclui recursos integrados de geração de leads, como formulários de captura de e-mail Turnstile, para permitir que as empresas coletem informações dos espectadores diretamente dos vídeos. Para profissionais de marketing focados no crescimento, o kit de ferramentas da Wistia inclui hospedagem de webinars com perguntas e respostas ao vivo e enquetes, formulários integrados de geração de leads e recursos inteligentes de SEO.

Melhores recursos do Wistia

Automatize fluxos de trabalho integrando-se ao HubSpot, Marketo, Pardot e outras ferramentas de marketing

Organize internamente usando pastas, tags e filtros para manter sua biblioteca de vídeos organizada e fácil de pesquisar

Analise o desempenho por meio de gráficos detalhados de engajamento dos espectadores e insights sobre o comportamento individual

Limitações do Wistia

A personalização profunda do player exige habilidades em CSS/JavaScript ou tempo dedicado do desenvolvedor

Preços do Wistia

Gratuito

Plus: US$ 19/mês (cobrado anualmente)

Pro: US$ 79/mês (cobrado anualmente)

Avançado: $319/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Wistia

G2: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wistia?

Aqui está uma avaliação do G2:

O Wistia é muito fácil de usar. A interface é intuitiva, os controles são fáceis de encontrar e a organização é simples. Não leva tempo nenhum para um novo usuário se familiarizar com as ferramentas de edição. É fácil integrá-lo como parte de nossa pilha de tecnologia.

📚 Leia mais: Como melhorar a colaboração no local de trabalho

Grave, edite e colabore com o ClickUp

Portanto, se o Zight tem atrasado seu trabalho ou simplesmente não está atendendo às suas necessidades, você tem outras opções — e melhores.

Algumas ferramentas foram criadas para feedback rápido. Outras facilitam a criação e o compartilhamento de vídeos. As que listamos aqui fazem mais do que apenas cobrir o básico — elas corrigem as lacunas exatas que você provavelmente encontrou no Zight.

Se você deseja um único lugar para gravar, editar, organizar e até mesmo transcrever vídeos exatamente onde sua equipe trabalha, vale a pena dar uma olhada no ClickUp. Ele reúne tudo em um só lugar, sem a necessidade de alternar entre diferentes ferramentas.

