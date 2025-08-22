Modelos gratuitos de gerenciamento de tarefas do Monday.com para organizar seu fluxo de trabalho

Está com dificuldades para manter as tarefas e os prazos em dia? Sem um sistema otimizado de gerenciamento de tarefas, as coisas podem rapidamente sair dos trilhos, com prazos perdidos, prioridades pouco claras e equipes sobrecarregadas.

É aí que entra um modelo de gerenciamento de tarefas do monday.com.

Como ferramenta líder em gerenciamento de projetos, o monday.com oferece modelos personalizáveis que ajudam você a gerenciar tarefas, prazos e fluxos de trabalho de maneira estruturada.

Neste blog, exploraremos os modelos de gerenciamento de tarefas do monday.com para ajudá-lo a organizar dados de tarefas, atribuir recursos, gerenciar cronogramas de projetos e trabalhar com eficiência.

🔎 Você sabia? O mercado de software de gerenciamento de tarefas deve atingir a impressionante marca de US$ 10.002,55 milhões até 2030, crescendo a uma taxa composta anual de 13,50% entre 2024 e 2030! 📈

O que são os modelos de gerenciamento de tarefas do monday.com?

os modelos de gerenciamento de tarefas do monday.com funcionam como um botão de partida para o seu projeto. Esses layouts oferecem uma estrutura pré-definida para atribuir tarefas, acompanhar o progresso, gerenciar cronogramas e visualizar o roteiro do seu projeto.

Com esses modelos do monday.com, você pode:

Organize tarefas por equipe, prioridade ou intervalos de tempo

Acompanhe o desempenho e o progresso com uma visão clara

Gerencie projetos em diferentes setores

Acesse ferramentas como modelos de gráficos de Gantt, modelos de calendário de conteúdo e muito mais

Usar um modelo de gerenciamento de tarefas da monday.com é especialmente útil ao lidar com projetos recorrentes, como campanhas de marketing ou sprints de desenvolvimento de software. Um gerente de projetos pode usá-lo para planejar cronogramas, atribuir recursos e definir alterações de status, tornando mais fácil para a equipe permanecer eficiente e alinhada.

Os melhores modelos de gerenciamento de tarefas da monday.com e alternativas

O que torna um modelo de gerenciamento de tarefas do monday.com bom?

Um modelo bem projetado do monday.com cria um roteiro claro para sua equipe. Ele ajuda você a acompanhar o progresso, gerenciar prazos e manter a estrutura mesmo nos projetos mais complexos.

Veja o que você deve procurar nos melhores modelos do monday.com para gerenciamento de tarefas:

Divisão clara das tarefas : selecione um modelo do monday.com que estruture as tarefas em partes menores para facilitar : selecione um modelo do monday.com que estruture as tarefas em partes menores para facilitar o gerenciamento da carga de trabalho e o acompanhamento do progresso

Colunas personalizáveis : escolha um modelo para ajudar a personalizar rótulos, datas, responsáveis e prioridades de acordo com as necessidades específicas do seu projeto

Prazos definidos : escolha um modelo do monday.com para visualizar prazos e marcos usando um modelo de gráfico de Gantt ou uma visualização de linha do tempo para um melhor agendamento

Atualizações de status inteligentes : escolha um modelo que permita alterações de status para indicar o andamento, bloqueios ou tarefas concluídas

Painéis centralizados : encontre um modelo do monday.com que ajude a organizar dados de tarefas, documentos e atualizações em um único painel para facilitar o acesso e a visibilidade da equipe

Estrutura pronta para colaboração: opte por um modelo que permita atribuir funções, adicionar comentários e marcar membros da equipe para otimizar o acompanhamento e a comunicação

Modelos de gerenciamento de tarefas do monday.com

Aqui estão os melhores modelos de gerenciamento de tarefas do Monday.com para otimizar o fluxo de trabalho da sua equipe:

1. Modelo de gerenciamento de tarefas em equipe da monday.com

O modelo de gerenciamento de tarefas em equipe do monday.com oferece uma visão geral das tarefas semanais, seus status e responsáveis, minimizando a necessidade de reuniões e e-mails constantes.

A funcionalidade fácil de arrastar e soltar do modelo garante flexibilidade, facilitando o ajuste às mudanças de prioridades. Também reduz o tempo gasto em tarefas administrativas menores, para que você possa se concentrar em tarefas de alta prioridade.

⭐️ Por que você vai gostar deste modelo

Atribua responsáveis para garantir que todos saibam quem é responsável por cada tarefa

Identifique o status e a prioridade das tarefas com etiquetas codificadas por cores para uma rápida visualização

Automatize tarefas repetitivas, como arquivamento ou notificação, para um gerenciamento eficiente do fluxo de trabalho

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, equipes de marketing, equipes de desenvolvimento ou grupos de pequeno a médio porte que precisam acompanhar e gerenciar tarefas e projetos compartilhados.

2. Modelo de lista de tarefas da equipe do monday.com

Este modelo de lista de tarefas da equipe oferece uma visão clara e visual de seus leads, seus estágios e detalhes como tamanho e probabilidade do negócio. Isso ajuda sua equipe a acompanhar as oportunidades de vendas, desde o contato inicial até o fechamento.

Com etiquetas codificadas por cores, identifique rapidamente o status do lead, seja “Perdido”, “Em negociação” ou “Prospecto”. Essa transparência permite que você priorize seus esforços e se concentre em negócios de alto potencial.

⭐️ Por que você vai gostar deste modelo

Acompanhe os leads em várias etapas, desde a prospecção até a negociação

Monitore as datas da última comunicação para garantir acompanhamentos oportunos

Analise o tamanho do negócio e a probabilidade de fechamento para obter previsões precisas

🔑 Ideal para: Equipes de vendas de todos os tamanhos, gerentes de contas e profissionais de desenvolvimento de negócios que desejam otimizar seu funil de vendas e aumentar as taxas de conversão.

3. Modelo de lista de tarefas semanais do monday.com

O modelo de lista de tarefas semanais do monday.com ajuda você a priorizar e acompanhar suas tarefas semanais, garantindo que você alcance todos os seus objetivos de longo prazo. Ele permite que você personalize sua lista de tarefas, dando a você controle sobre suas prioridades semanais.

O modelo permite que você acompanhe a carga de trabalho dos funcionários de forma eficiente, mostrando o tempo estimado, o responsável e os clientes.

⭐️ Por que você vai gostar deste modelo

Receba notificações automáticas sobre prazos que estão se aproximando para manter o controle

Priorize o trabalho com base em prazos, status ou critérios personalizados

Mova automaticamente as tarefas concluídas para um novo grupo para organização

🔑 Ideal para: Indivíduos, estudantes, freelancers e profissionais que buscam organizar tarefas semanais, gerenciar tarefas pessoais e metas profissionais.

4. Modelo de gerenciador de tarefas diárias do monday.com

O modelo Gerenciador de tarefas diárias da monday.com ajuda a organizar suas tarefas, melhorar o gerenciamento do tempo e, por fim, aumentar a produtividade. Ele oferece um hub centralizado para tarefas em andamento, seus responsáveis, prazos e quaisquer dependências.

Acompanhe a carga de trabalho dos funcionários e ajude sua equipe a priorizar as tarefas diárias para manter o foco e a produtividade.

⭐️ Por que você vai gostar deste modelo

Use Gantt, Calendário e outras visualizações para melhorar o gerenciamento diário do tempo

Use lembretes automáticos para acompanhar o progresso e as mudanças de status de tarefas importantes

Tenha visibilidade do andamento das tarefas com relatórios que mostram as atividades da equipe e individuais

🔑 Ideal para: Gerentes, freelancers e indivíduos de todos os setores que precisam priorizar, acompanhar e colaborar de forma eficiente em suas tarefas e projetos diários.

💡 Dica profissional: Nem todas as tarefas são iguais. Use um sistema como a Matriz de Eisenhower (Urgente/Importante) para determinar o que fazer agora, agendar, delegar ou excluir. Concentre sua energia onde ela é mais importante. ⏱️

5. Monday.com Modelo de projeto único

O modelo de projeto único da monday.com é ideal para gerenciar todos os aspectos do seu projeto, desde o planejamento até o monitoramento. Ele ajuda você a acompanhar prazos, partes interessadas e orçamentos, permitindo um acompanhamento eficiente de todas as fases do projeto.

Este modelo oferece visibilidade completa, permitindo que você defina marcos, organize tarefas por estágio ou proprietário e categorize-as por status e prioridade. Isso garante que toda a sua equipe tenha informações em tempo real sobre o andamento do projeto.

⭐️Por que você vai gostar deste modelo

Adicione mais de 30 colunas para personalizar seu fluxo de trabalho

Organize tarefas em grupos para um gerenciamento eficiente

Visualize o status e as prioridades do projeto com barras e gráficos coloridos

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, freelancers e equipes nas áreas de produto, fabricação e operações que buscam uma solução abrangente, mas flexível, para o gerenciamento de projetos individuais.

6. Modelo de gerenciamento de eventos da monday.com

O modelo de gerenciamento de eventos do monday.com facilita a organização de eventos, permitindo que você atribua tarefas, acompanhe status e supervisione prazos em um só lugar.

Use o modelo para acompanhar o status claro das campanhas planejadas, ativas e concluídas. Ele também oferece painéis de alto nível para insights em tempo real sobre o desempenho e o orçamento do evento. Preocupado com as confirmações de presença? O modelo inclui um layout para coletar informações de contato dos convidados!

⭐️ Por que você vai gostar deste modelo

Avalie o sucesso dos eventos com métricas importantes de desempenho e orçamento

Crie listas de verificação de tarefas para manter sua equipe alinhada com os objetivos da campanha

Armazene documentos importantes, faturas e fotos com facilidade

🔑 Ideal para: Equipes de marketing, freelancers e profissionais de operações em planejamento de eventos, hotelaria e ambientes corporativos para gerenciar eventos com eficiência.

7. Modelo de gerenciamento de tarefas para freelancers da monday.com

Acompanhar freelancers e seu progresso pode ser um processo caótico. O modelo de gerenciamento de tarefas para freelancers da monday.com simplifica isso. Ele fornece acompanhamento do progresso em tempo real e centraliza a comunicação e os arquivos da equipe, para que você saiba o status de todas as tarefas.

O modelo permite que você acompanhe facilmente o tempo gasto nas tarefas e gerencie um número ilimitado de freelancers. Isso lhe dá controle total e reduz as complexidades da comunicação e aprovação.

⭐️ Por que você vai gostar deste modelo

Acompanhe o tempo e exporte-o para um Excel para facilitar os cálculos

Consolide arquivos e use @menção para enviar notificações rápidas aos responsáveis pelas tarefas

Acompanhe facilmente o tempo gasto nas tarefas para manter registros precisos

🔑 Ideal para: Empresas, agências e indivíduos que frequentemente terceirizam trabalhos e precisam de um sistema centralizado e transparente para otimizar freelancers e suas tarefas.

Limitações do gerenciamento de projetos do monday.com

o monday.com é uma poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos. Ele oferece painéis personalizáveis, automação, integrações e uma ampla variedade de modelos para ajudar você a organizar tarefas e aumentar a produtividade.

Mas, à medida que seus fluxos de trabalho se tornam mais complexos ou sua equipe cresce, você pode se deparar com alguns obstáculos. Aqui estão algumas limitações do monday.com que você deve conhecer:

Dependências de tarefas limitadas : as dependências de tarefas do monday.com não são tão flexíveis ou detalhadas quanto algumas ferramentas dedicadas. Isso pode ser limitante ao gerenciar projetos complexos

Recursos restritos nos planos de nível inferior : alguns recursos importantes, como controle de tempo, visualizações Gantt e automação avançada, estão bloqueados por preços premium, tornando-os caros para equipes menores

Sem edição de documentos integrada : você não pode editar documentos diretamente na plataforma. Para fluxos de trabalho com muito conteúdo, isso adiciona etapas extras

Excesso de notificações : a cada atualização, alteração de status ou comentário, as notificações se acumulam. Sem ajustes nas configurações, isso pode causar confusão e distrair sua equipe

A experiência móvel ainda não é perfeita : painéis ou painéis de controle complexos podem parecer desajeitados em dispositivos móveis. Não é ideal para usuários que desejam fazer alterações em trânsito

Relatórios e análises limitados: carece de relatórios avançados. Análises complexas ou entre painéis muitas vezes exigem exportações e ferramentas de terceiros para insights mais profundos

Modelos alternativos do monday.com

Embora o monday.com ofereça quadros de tarefas e cronogramas de projetos sólidos, ele pode não ser suficiente para equipes que lidam com fluxos de trabalho complexos ou que precisam de uma personalização mais profunda.

É aí que o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, se destaca.

Se você deseja criar fluxos de trabalho detalhados, acompanhar o desempenho entre equipes e personalizar cada elemento da tarefa, esta ferramenta é a solução ideal. Desde o gerenciamento de projetos até fluxos de trabalho de marketing, você pode gerenciar tarefas, organizar quadros, definir cronogramas e automatizar processos repetitivos do seu jeito.

Aqui estão alguns dos modelos de gerenciamento de tarefas da ClickUp para ajudá-lo a simplificar projetos, alinhar equipes e cumprir prazos com clareza e confiança:

1. Modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha visibilidade e controle completos das tarefas com o modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp

Gerenciar tarefas não deve ser caótico, e com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp, isso nunca acontece. Projetado para ajudar você a visualizar, priorizar e colaborar em um só lugar, este modelo traz estrutura para todos os fluxos de trabalho.

Ao contrário dos modelos de tarefas do monday.com, que podem ser limitados em termos de hierarquia e visibilidade, o ClickUp oferece melhor personalização com visualizações dinâmicas, colaboração em tempo real e atualizações automáticas.

É ideal para acompanhar o progresso entre departamentos, gerenciar cronogramas e se adaptar rapidamente.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo

Atribua tarefas de forma eficiente entre departamentos para evitar trabalho duplicado e acompanhar o progresso

Priorize seu trabalho com base em prazos, urgência ou carga de trabalho

Organize listas de tarefas em categorias como Ações a realizar, Ideias e Backlog

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, equipes de marketing, operações e agências que lidam com vários fluxos de trabalho e prazos.

💡 Dica profissional: use o ClickUp Brain para tornar o gerenciamento de tarefas eficiente e rápido. Com ele, você pode gerar resumos de tarefas, criar novas tarefas e criar relatórios de projetos. Dessa forma, você pode se concentrar no gerenciamento de tarefas cruciais em toda a sua equipe, enquanto o ClickUp Brain lida com as tarefas repetitivas! Crie listas de tarefas facilmente com o assistente de IA tudo-em-um do ClickUp

2. Modelo simples de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie um foco e rotinas diárias com o modelo de gerenciamento de tarefas simples do ClickUp

Já sentiu que sua lista de tarefas está controlando você, em vez do contrário? O modelo de gerenciamento de tarefas simples do ClickUp ajuda você a retomar o controle, sem confusão. É uma configuração leve e intuitiva, perfeita para organizar suas tarefas pessoais, profissionais e domésticas em um único espaço organizado.

Se você acha os modelos de tarefas do monday.com um pouco complexos para o uso diário, esta versão do ClickUp oferece uma estrutura simplificada e fácil de usar, sem deixar de lado a flexibilidade para personalizar e dimensionar.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo

Planeje e priorize suas tarefas de forma clara com o quadro Kanban flexível

Organize metas pessoais e profissionais para criar uma rotina diária sustentável

Acompanhe seus hábitos para manter a consistência e a responsabilidade

🔑 Ideal para: Freelancers, empreendedores individuais, estudantes e profissionais ocupados que estão criando sistemas de produtividade pessoal.

3. Modelo simples de tarefas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha o foco e organize suas tarefas diárias usando o modelo ClickUp Simple To Do's

O modelo ClickUp Simple To-Dos oferece uma maneira descomplicada de gerenciar todas as suas tarefas pessoais e profissionais em um só lugar. Seja para acompanhar tarefas, projetos de clientes ou listas de verificação da equipe, este modelo ajuda você a se manter organizado sem complicar seu fluxo de trabalho.

O modelo de lista de tarefas é ideal para quem deseja uma ferramenta simples, mas poderosa, para planejar, priorizar e acompanhar o progresso. Ele oferece visualizações mais intuitivas, acompanhamento de progresso mais inteligente e orientação integrada.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo

Priorize o que é mais importante para aumentar a produtividade da equipe

Atribua e delegue tarefas para colaborar sem confusão

Acompanhe o status das suas tarefas em tempo real com automações e tags

🔑 Ideal para: Profissionais ocupados, equipes pequenas, trabalhadores remotos e estudantes que precisam conciliar tarefas pessoais e profissionais.

Veja o que Judy Hellen, gerente de suporte administrativo da Brighten A Soul Foundation, tem a dizer sobre o ClickUp:

O acompanhamento e a organização dos projetos da empresa são muito fáceis e eficazes com o software ClickUp. De listas simples a projetos complexos, o software ClickUp tem sido utilizado para realizar tarefas conforme o esperado. É um software muito eficaz para resolver problemas de gerenciamento de tarefas e acompanhar o progresso das tarefas e projetos em andamento na organização.

4. Modelo de gerenciamento de tarefas diárias do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Assuma o controle do seu tempo e das suas tarefas com o modelo de gerenciamento de tarefas diárias do ClickUp

O modelo de gerenciamento de tarefas diárias do ClickUp é a sua ferramenta ideal para manter o controle das tarefas pessoais e profissionais sem estresse. Ele foi criado para oferecer uma maneira simples e visual de planejar, priorizar e acompanhar o seu dia usando gráficos e tabelas.

Semelhante aos modelos de tarefas diárias do monday.com, ele oferece um layout com ferramentas aprimoradas de acompanhamento visual do progresso, bloqueio de tempo e priorização, além de personalização adicional.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo

Concentre-se em gerenciar tarefas e metas com eficiência, do início ao fim

Priorize suas metas diárias com base na urgência e importância

Divida tarefas grandes em intervalos de tempo gerenciáveis

🔑 Ideal para: Empreendedores, profissionais remotos, freelancers e estudantes que precisam de estrutura em suas rotinas diárias e no estabelecimento de metas.

5. Modelo de tarefas de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Divida grandes projetos em planos de ação e cronogramas com o modelo de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp

O modelo de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp ajuda você a transformar seus objetivos em planos viáveis que podem ser acompanhados e concluídos dentro do prazo. Esteja você lidando com um projeto ou vários, este modelo facilita a atribuição de tarefas, a definição de prioridades e o alcance de marcos importantes.

Se você já conhece os modelos de tarefas do monday.com, vai adorar este layout, mas com o bônus adicional do ClickUp, que oferece maior visibilidade dos projetos, controles personalizados e rastreamento automatizado. É ideal para equipes que gerenciam entregas, recursos e colaboração em tempo real.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo

Defina e ajuste prazos para manter cronogramas flexíveis e realistas

Crie listas e acompanhe tudo, desde os menores detalhes até seus maiores objetivos

Acompanhe o status das tarefas e identifique obstáculos em tempo real

🔑 Ideal para: Agências, equipes de produto, gerentes de operações e PMOs que lidam com projetos multifásicos ou entregas de alto risco para clientes.

📮 ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar as ações a realizar, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo costuma ser disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas da ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e permanecer alinhada.

6. Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Otimize seu espaço de trabalho usando o modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

E se o seu sistema de produtividade fosse projetado para eliminar a desorganização digital e dar a você controle sobre todos os aspectos dos seus projetos? É exatamente isso que o modelo de gerenciamento de projetos ClickUp faz por meio da metodologia ICOR.

O modelo segue a estrutura Input, Control, Output, Refine (Entrada, Controle, Saída, Aperfeiçoamento), para que você crie um fluxo de trabalho eficiente e em evolução que realmente funcione para você. Ele organiza seu ClickUp Space por funções, prioridades e sistemas, o que é ideal para gerenciar operações, marketing, finanças e muito mais.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo

Crie seu espaço de trabalho com base em informações, ações e resultados claros

Centralize seus departamentos e projetos em um único espaço estruturado

Execute sistemas repetíveis em operações, vendas e marketing

🔑 Ideal para: Fundadores de startups, líderes de operações, gerentes multifuncionais e equipes que buscam implementar um sistema de produtividade simplificado em todos os departamentos.

💡 Dica profissional: Quer refinar ainda mais seu método ICOR? O ClickUp Tasks pode ajudar! O recurso permite agrupar suas tarefas por projeto, equipe ou fluxo de trabalho. Você também pode atribuir tarefas aos membros da equipe, adicionar observadores e colaborar por meio de comentários. A melhor parte? Você pode visualizar dados de tarefas, controle de tempo e progresso com painéis personalizáveis para melhores relatórios e insights! ✅

7. Modelo de plano de trabalho do ClickUp Project

Obtenha um modelo gratuito Gerencie todas as fases do seu projeto com o modelo de plano de trabalho do ClickUp

O modelo de plano de trabalho do ClickUp é a sua solução completa para planejar, atribuir, acompanhar e concluir tarefas dentro do prazo. Ao contrário de muitas ferramentas de planejamento de projetos, esta combina fluxos de trabalho pré-definidos com acompanhamento do progresso em tempo real, automação de tarefas e relatórios.

É uma alternativa perfeita aos modelos do monday.com, com mais personalização e melhor visibilidade do ciclo de vida. Tudo o que você precisa para planejar de forma mais inteligente e trabalhar mais rápido já está integrado.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo

Obtenha uma compreensão clara dos recursos e do escopo do projeto

Atribua tarefas aos colegas de equipe certos para uma responsabilização clara

Identifique atrasos e resolva gargalos antes que eles atrapalhem seu trabalho

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e equipes multifuncionais nas áreas de construção, desenvolvimento de produtos ou consultoria que precisam acompanhar fases, cronogramas e responsáveis pelas tarefas.

8. Modelo de tarefa de mapa de processos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize seu fluxo de trabalho e simplifique cada etapa usando o modelo de tarefa ClickUp Process Map

Já sentiu que os processos da sua equipe são mais complicados do que deveriam ser? Experimente o modelo de tarefa ClickUp Simple Process Map, sua ferramenta visual para dividir fluxos de trabalho em etapas claras e gerenciáveis.

O modelo ajuda a delinear, atribuir e otimizar processos, garantindo que todos saibam o que fazer e quando. É especialmente útil quando você está mapeando fluxos de trabalho repetitivos ou multifuncionais. Ao contrário das ferramentas rígidas de fluxograma, este modelo mantém a flexibilidade e a facilidade de iteração.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo

Mapeie as dependências entre as tarefas para definir claramente as responsabilidades

Identifique ineficiências e lacunas que estão atrasando você

Use caixas e setas para visualizar suas tarefas e processos

🔑 Ideal para: Analistas de negócios, gerentes de operações e líderes de equipe em logística, SaaS ou finanças que desejam garantir a conformidade e reduzir a comunicação repetitiva.

🧠 Curiosidade: “Getting Things Done” (GTD), de David Allen, não é apenas mais um livro sobre produtividade; aprenda a registrar tudo e dividir em pequenas etapas práticas. É uma verdadeira revolução para sua lista de tarefas! 🚀

9. Modelo ClickUp Getting Things Done

Obtenha um modelo gratuito Priorize o que é importante e mantenha o controle com o modelo ClickUp Getting Things Done

Está se sentindo sobrecarregado com sua lista de tarefas? O modelo ClickUp Getting Things Done está aqui para ajudá-lo a organizar sua mente e seu dia de maneira inteligente. Este modelo pronto para uso dá vida à metodologia GTD, ajudando você a dividir as tarefas em itens acionáveis com base no contexto, nível de energia e urgência.

Ao contrário de notas adesivas ou aplicativos aleatórios de tarefas, este modelo GTD adiciona estrutura e visibilidade ao seu caos e é ótimo para gerenciar as prioridades do trabalho e da vida pessoal.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo

Organize tarefas por contexto para se adequar ao seu ambiente

Agrupe tarefas com base na energia para trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil

Mantenha a flexibilidade movendo tarefas entre níveis de prioridade

🔑 Ideal para: Profissionais ocupados, empreendedores individuais ou estudantes que conciliam tarefas pessoais e profissionais e desejam um sistema focado para aumentar a clareza, reduzir o estresse e realizar as tarefas de forma consistente.

10. Modelo de tarefa de linha do tempo de eventos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje todos os detalhes, mantenha-se no caminho certo e organize eventos sem estresse usando o modelo de tarefa ClickUp Event Timeline

Esteja você se preparando para um webinar ou coordenando uma festa de lançamento, o modelo de tarefa ClickUp Event Timeline oferece um roteiro claro, desde a concepção até o fim do evento. Ele ajuda a dividir os eventos em etapas práticas, manter as partes interessadas alinhadas e garantir que todas as etapas sejam realizadas.

Este modelo traz estrutura, transparência e simplicidade ao seu processo de planejamento de eventos. Desde o orçamento até a delegação de tarefas, você ficará à frente dos prazos, evitará surpresas de última hora e tornará seu evento um sucesso.

⭐ Por que você vai gostar deste modelo

Mapeie cronogramas internos e externos para garantir que tudo esteja sincronizado

Defina lembretes para prazos, eventos ou reuniões importantes que estão por vir

Visualize sua linha do tempo para gerenciar responsabilidades sobrepostas

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos, equipes de marketing ou assistentes executivos que planejam conferências, lançamentos de produtos ou eventos corporativos com partes interessadas e prazos rigorosos.

💡 Dica profissional: Não escreva apenas “Planejar evento”. Divida em etapas menores e mais práticas, como “Escolher local”, “Enviar convites” e “Solicitar serviço de bufê”. Isso torna projetos assustadores mais gerenciáveis e o progresso mais visível. 🎯

Assuma o controle do seu fluxo de trabalho e vença o dia com o ClickUp!

Cansado de lidar com tarefas espalhadas e prazos perdidos? Com os eficientes modelos de gerenciamento de tarefas do monday.com, você não precisa mais fazer isso. Eles ajudam você a gerenciar projetos, acompanhar tarefas e colaborar com facilidade.

No entanto, se você precisa de algo mais estruturado, o ClickUp vai além e oferece o melhor! Ele fornece as ferramentas para dividir o trabalho em etapas práticas, atribuir responsabilidades, monitorar o progresso em tempo real e automatizar fluxos de trabalho rotineiros.

De visualizações personalizáveis a integrações poderosas, o ClickUp ajuda você a manter o foco e ficar à frente do cronograma. Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp para fazer mais, com mais rapidez e inteligência!