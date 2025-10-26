As 10 principais plataformas de comunicação clínica em 2025

Muitos hospitais ainda dependem de mensagens de texto em grupo irregulares, pagers desatualizados e caixas de entrada cheias de informações. Isso atrasa todo mundo: enfermeiros buscando aprovações, médicos perdendo atualizações e administradores presos no papel de intermediários.

As equipes médicas precisam de um único local para se comunicar, acompanhar e agir sem confusão. Uma plataforma de comunicação clínica mantém as atualizações claras, rápidas e exatamente onde devem estar.

Aqui estão 10 ferramentas de software de comunicação clínica criadas para lidar com o ritmo, a pressão e as realidades do trabalho clínico e melhorar os resultados dos pacientes. 🩺

Visão geral dos melhores softwares de comunicação clínica

Estas são as melhores soluções de software de gerenciamento clínico para ajudá-lo a oferecer um atendimento aprimorado ao paciente. 📄

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Gerencie tarefas de atendimento, mensagens e protocolos em um único espaço de trabalho em conformidade com a HIPAA. Tamanho da equipe: Ideal para equipes clínicas multifuncionais e sistemas hospitalares. Chat e Brain MAX com tecnologia de IA, conversas vinculadas a tarefas, atualizações em tempo real, pesquisa ativada por voz, controle de versão de protocolos, lembretes, visualizações personalizadas, automação de fluxo de trabalho pronta para turnos Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas. TigerConnect Mantenha as mensagens clínicas seguras e rastreáveis com alertas em tempo real. Tamanho da equipe: Ideal para hospitais, redes de médicos e centros de cuidados intensivos. Fluxos de trabalho com escalonamento automático, temporizadores de autodestruição de mensagens, integrações comuns com prontuários eletrônicos, modelos de mensagens predefinidos, encaminhamento de alertas prioritários. Preços personalizados PerfectServe Automatização de escalas de plantão e encaminhamento de médicos durante emergências Tamanho da equipe: Ideal para hospitais e grupos médicos multiespecializados Árvores de chamadas automatizadas, diretórios de médicos, análise de respostas e agendamento de feriados. Preços personalizados Emitrr Executar campanhas automatizadas para lembrar, informar e acompanhar os pacientes Tamanho da equipe: Ideal para pequenas clínicas e consultórios ambulatoriais Campanhas por SMS/e-mail/voz, tratamento das preferências dos pacientes, painéis de engajamento e pesquisas em conformidade com a HIPAA. Preços personalizados Symplr Incorporando conformidade e rastreamento de auditoria na comunicação diária Tamanho da equipe: Ideal para organizações de saúde empresariais e organizações com alta exigência de conformidade Sinalização de políticas integrada, registros de auditoria, modelos regulatórios e alertas de risco. Preços personalizados OnPage Envio de alertas persistentes para emergências e atualizações urgentes Tamanho da equipe: Ideal para equipes de emergência e hospitais que precisam de encaminhamento de alertas críticos Cadeias de escalonamento, alertas sonoros/de substituição e integração de monitoramento de dispositivos. A partir de US$ 13,99/mês por usuário (cobrado anualmente) Rocket. Chat Personalização de mensagens seguras para equipes de saúde com controle total de código aberto Tamanho da equipe: Ideal para equipes de TI de hospitais e grandes redes com suporte interno de desenvolvimento Hospedagem própria, canais ilimitados, acesso total ao código, mensagens seguras Gratuito; a versão Pro custa a partir de US$ 4/mês por usuário Klara Permitindo que os pacientes enviem mensagens diretamente para as equipes de atendimento, sem qualquer atrito na integração. Tamanho da equipe: Ideal para consultórios que priorizam uma comunicação rápida e compatível com os pacientes Encaminhamento de mensagens de texto dos pacientes, registros de bate-papo conectados ao prontuário eletrônico do paciente (EHR), histórico de conversas Preços personalizados Spok Conectando pagers antigos e sistemas modernos de mensagens seguras Tamanho da equipe: Ideal para hospitais que estão modernizando sistemas antigos sem precisar recomeçar do zero Roteamento baseado em canal, integrações de chamadas de enfermeiros, análise de respostas e mensagens compatíveis com pagers Preços personalizados Vocera (Stryker) Permitindo comunicação sem uso das mãos e com prioridade para voz em ambientes clínicos Tamanho da equipe: Ideal para equipes cirúrgicas e unidades de atendimento com alta mobilidade Crachás de voz vestíveis, comandos ativados por voz e integração com sistemas de chamada de enfermeiros Preços personalizados

O que é uma plataforma de comunicação clínica?

Uma plataforma de comunicação clínica é uma ferramenta de colaboração segura que ajuda os profissionais de saúde a gerenciar mensagens, alertas, tarefas, arquivos de pacientes e atualizações em um único lugar.

Ela substitui canais dispersos, como pagers, e-mails e mensagens de texto pessoais, por um sistema criado para uma comunicação rápida e clara entre turnos e departamentos.

Como escolher o software de comunicação clínica certo

A melhor plataforma de comunicação clínica é construída com base na forma como sua equipe trabalha. Veja o que você deve procurar:

Interface fácil: permite que os membros da equipe comecem a usar sem treinamento ou suporte técnico

Acesso móvel: Funciona perfeitamente em qualquer dispositivo, mesmo durante as rondas

Conformidade com a HIPAA: protege os dados dos pacientes com controles de segurança integrados

Acompanhamento de tarefas: Atribui responsabilidades de forma clara e mantém as atualizações visíveis para Atribui responsabilidades de forma clara e mantém as atualizações visíveis para comunicação assíncrona

Suporte responsivo: Resolve problemas rapidamente por meio de opções de ajuda em tempo real

Acesso baseado em funções: permite que você compartilhe as informações certas com as pessoas certas

Alertas em tempo real: sinaliza atualizações críticas sem atrasos ou ruídos

Integração com EHR: Conecta-se perfeitamente aos seus sistemas de saúde existentes

Ferramentas de transferência de turno: mantém as transições tranquilas com contexto compartilhado

Registros de auditoria: Rastreia o histórico de comunicação para garantir transparência e responsabilidade

Mensagens em grupo: alcança departamentos ou equipes de atendimento de uma só vez

Opções de voz e vídeo: Adiciona flexibilidade para Adiciona flexibilidade para comunicação centralizada quando o chat não é suficiente

🔍 Você sabia? A Lei de Portabilidade e Responsabilidade dos Seguros de Saúde (HIPAA) foi aprovada em 21 de agosto de 1996. Ela foi criada para melhorar a eficiência dos cuidados de saúde e a cobertura dos seguros. No entanto, sua famosa Regra de Privacidade foi adicionada após uma pressão na década de 1990 para padronizar a forma como as informações eletrônicas de saúde eram transmitidas, a fim de proteger as informações dos pacientes.

O melhor software de comunicação clínica

Vamos conferir nossas escolhas para o melhor software de comunicação clínica para gerenciamento de projetos de saúde. 👇

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (Ideal para colaboração e gerenciamento de tarefas tudo-em-um para equipes de atendimento)

Comunique-se melhor no ClickUp Chat Elimine a necessidade de alternar entre aplicativos com o ClickUp Chat

O software de gerenciamento de projetos de saúde da ClickUp é uma plataforma de comunicação clínica completa que reúne acompanhamento de tarefas, mensagens em equipe, documentação e suporte de IA em um único hub em conformidade com a HIPAA.

Comunique-se facilmente com o Chat

Quando a comunicação entre os funcionários ocorre em vários aplicativos e conversas informais, ninguém tem uma visão completa e todos ficam alternando entre ferramentas e tópicos para obter contexto e chegar a uma fonte confiável. Isso é o que chamamos de dispersão do trabalho, e é um obstáculo à produtividade e ao potencial.

O ClickUp Chat reúne tudo isso em um só lugar, diretamente dentro de seus espaços de trabalho, projetos e até mesmo tarefas individuais do ClickUp.

Digamos que um líder de turno relate a falta de um equipamento durante uma transferência pós-operatória. Em vez de enviar uma mensagem paralela ou adicionar outra sequência de e-mails, ele pode marcar o gerente de inventário diretamente no chat da tarefa. A mensagem permanece vinculada à tarefa exata em que o problema ocorreu, para que ninguém fique na dúvida mais tarde.

Você pode transformar qualquer mensagem em uma tarefa manualmente ou usar a IA para gerar o nome, a descrição e os links da tarefa. Por exemplo, se um coordenador mencionar a atualização do protocolo de alta, a IA pode criar uma tarefa pré-preenchida e vinculá-la ao tópico original em segundos.

Compartilhe informações em tempo real com o SyncUps e o Clips.

O ClickUp SyncUps permite que a equipe médica realize reuniões rápidas e estruturadas ou encontros diários, garantindo que todos estejam alinhados quanto ao atendimento ao paciente, mudanças de turno e atualizações urgentes.

Converse cara a cara com sua equipe em segundos usando o ClickUp SyncUps.

Com resumos automatizados e itens de ação, nada fica para trás e as equipes podem manter o foco no que é mais importante.

Se você deseja compartilhar informações de forma assíncrona, em vez de enviar e-mails longos ou notas escritas, pode gravar um vídeo rápido para esclarecer instruções e responder a perguntas urgentes. É aí que o ClickUp Clips ajuda. Ele permite que médicos, enfermeiros e administradores gravem e compartilhem vídeos explicativos, expliquem casos complexos ou demonstrem procedimentos visualmente.

Obtenha respostas rápidas do Brain

As operações hospitalares avançam rapidamente com o ClickUp Brain. O Brain funciona como um assistente de IA sob demanda que entende seu espaço de trabalho e fornece respostas contextualizadas.

Receba atualizações do projeto em segundos usando o ClickUp Brain

Por exemplo, um líder de operações clínicas pode digitar: “Qual é o protocolo de controle de infecções mais recente no projeto da UTIN?” O ClickUp Brain pega o documento mais atualizado, sinaliza todas as tarefas pendentes relacionadas a ele e mostra quem o modificou pela última vez em segundos.

Dica útil: se você precisar enviar lembretes de consultas para vários departamentos ao mesmo tempo, um coordenador de agendamento pode solicitar ao Brain MAX que gere rascunhos separados para radiologia, cardiologia e consultas gerais. Ele usa os dados do seu espaço de trabalho e suas preferências de tom para criar mensagens refinadas e específicas para cada departamento, prontas para serem enviadas. A melhor parte é que você pode usar o recurso Talk to Text (Falar para Texto) e dar instruções ou fazer anotações em qualquer lugar. Assista a este vídeo para saber mais:

Facilite o gerenciamento de protocolos

Elabore e gerencie protocolos clínicos em tempo real no ClickUp Docs para obter visibilidade total

Protocolos desatualizados, PDFs dispersos e documentos do Word com versões inadequadas desperdiçam um tempo valioso. O ClickUp Docs ajuda sua equipe a criar e atualizar documentação em tempo real, diretamente vinculada às tarefas e aos membros da equipe.

Por exemplo, se o seu responsável pela conformidade atualizar a política de transfusão de sangue, poderá fazer edições num documento partilhado, marcar o chefe de medicina e o coordenador de hematologia para revisão e vinculá-lo à sua lista de verificação de auditoria de qualidade, tudo dentro da plataforma.

Melhores recursos do ClickUp

Fique por dentro dos acompanhamentos: defina defina lembretes no ClickUp para consultas de pacientes, prazos de documentação e tarefas urgentes em todos os turnos.

Adicione o contexto certo às tarefas: personalize cada tarefa com os campos personalizados do ClickUp para tipo de paciente, status de escalonamento ou rastreamento de equipamentos.

Trabalhe da maneira que sua equipe preferir: alterne entre as visualizações do ClickUp , como gráfico de Gantt, quadro ou tabela, para gerenciar agendas, auditorias e fluxos de trabalho clínicos.

Planeje de forma mais inteligente sem esforço manual: agende tarefas automaticamente usando o Calendário ClickUp com base na urgência, carga de trabalho e disponibilidade.

Mantenha suas ferramentas conectadas: sincronize o ClickUp com calendários, exportações de prontuários eletrônicos, armazenamento de arquivos e aplicativos de comunicação para otimizar as atualizações.

Fique por dentro após um período de ausência: resuma as principais atualizações e decisões instantaneamente usando o AI CatchUp no resuma as principais atualizações e decisões instantaneamente usando o AI CatchUp no aplicativo de mensagens tudo-em-um

Destaque atualizações importantes de forma clara: publique anúncios, alterações nos procedimentos operacionais padrão ou atualizações para toda a equipe no Chat usando as Publicações para facilitar a visibilidade.

Limitações do ClickUp

A integração pode ser demorada se você precisar de opções de personalização extensas.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação do Reddit diz tudo:

O ClickUp definitivamente vale a pena! Além de ser uma ferramenta de gerenciamento de projetos, ele tem muitos outros usos. Minha função favorita é a visualização do calendário. Nada supera poder ver todos os meus trabalhos e compromissos em um só lugar. Minhas tarefas de trabalho? Confere. Aquele encontro para tomar café? Confere. O aniversário da minha mãe? Também ok! Mas há uma coisa que supera isso. O ClickUp Brain. Pessoal, basta perguntar quando estou livre para agendar uma reunião ou se os membros da minha equipe podem assumir mais trabalho, e tudo está lá! Incrível, não é?

O ClickUp definitivamente vale a pena! Além de ser uma ferramenta de gerenciamento de projetos, ele tem muitos outros usos. Minha função favorita é a visualização do calendário. Nada supera a possibilidade de ver todos os meus trabalhos e compromissos em um só lugar. Minhas tarefas de trabalho? Confere. Aquele encontro para tomar café? Confere. O aniversário da minha mãe? Também está feito! Mas há uma coisa que supera isso. O ClickUp Brain. Pessoal, basta perguntar quando estou livre para agendar uma reunião ou se os membros da minha equipe podem assumir mais trabalho, e tudo está lá! Incrível, não é?

🎥 Assista: Preocupado em perder um detalhe importante em seu relatório clínico diário? Veja como usar os lembretes do ClickUp.

2. TigerConnect (ideal para mensagens seguras entre equipes)

via TigerConnect

A TigerConnect preenche as lacunas na colaboração clínica com mensagens criptografadas que se integram perfeitamente aos seus fluxos de trabalho existentes. A equipe de saúde pode compartilhar fotos de pacientes, resultados de exames laboratoriais e atualizações de cuidados sem se preocupar com violações de conformidade ou falhas de segurança.

A plataforma rastreia automaticamente a entrega das mensagens e os recibos de leitura. Assim, quando você enviar um alerta urgente sobre a queda da pressão arterial de um paciente, saberá exatamente quando o médico responsável o verá.

Modelos de mensagens personalizados simplificam as comunicações de rotina, enquanto regras de escalonamento automatizadas garantem que informações críticas não sejam perdidas.

Melhores recursos do TigerConnect

Programe mensagens para serem excluídas automaticamente após prazos pré-determinados, protegendo os dados confidenciais dos pacientes

Conecte-se aos sistemas EHR existentes para obter dados demográficos e histórico médico dos pacientes

Configure fluxos de trabalho de escalonamento que encaminham automaticamente mensagens urgentes para médicos substitutos quando os contatos principais não respondem

Acompanhe o status de entrega das mensagens em tempo real para confirmar a coordenação do atendimento

Limitações do TigerConnect

Opções limitadas de personalização de notificações para mensagens urgentes e rotineiras

O aplicativo móvel pode apresentar lentidão durante períodos de maior movimento, especialmente quando a equipe de enfermagem o utiliza simultaneamente

Preços da TigerConnect

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a TigerConnect

G2: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 45 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TigerConnect?

Alguém no G2 compartilha:

A plataforma TigerConnect provou ser um recurso confiável que permite a comunicação bidirecional com indivíduos e grupos... A única desvantagem que consigo imaginar é o fato de que muitos de nossos processos (incluindo as várias equipes de atendimento dentro do hospital) migraram para essa plataforma e, se ela ficar offline por algum motivo, ficaríamos gravemente prejudicados, pois não há uma maneira fácil de configurar um backup

A plataforma TigerConnect provou ser um recurso confiável que permite a comunicação bidirecional com indivíduos e grupos... A única desvantagem que consigo imaginar é o fato de que muitos de nossos processos (incluindo as várias equipes de atendimento dentro do hospital) migraram para essa plataforma e, se ela ficar offline por algum motivo, ficaríamos gravemente prejudicados, pois não há uma maneira fácil de configurar um backup

📮 ClickUp Insight: 30% dos trabalhadores acreditam que a automação poderia economizar de 1 a 2 horas por semana, enquanto 19% estimam que poderia liberar de 3 a 5 horas para um trabalho mais profundo e focado. Mesmo essas pequenas economias de tempo somam-se: apenas duas horas recuperadas por semana equivalem a mais de 100 horas por ano — tempo que poderia ser dedicado à criatividade, ao pensamento estratégico ou ao crescimento pessoal. 💯 Com os agentes de IA do ClickUp e o ClickUp Brain, você pode automatizar fluxos de trabalho, gerar atualizações de projetos e transformar suas notas de reunião em próximas etapas acionáveis — tudo na mesma plataforma. Não há necessidade de ferramentas ou integrações extras — o ClickUp reúne tudo o que você precisa para automatizar e otimizar seu dia de trabalho em um só lugar. 💫 Resultados reais: A RevPartners reduziu 50% de seus custos de SaaS ao consolidar três ferramentas no ClickUp, obtendo uma plataforma unificada com mais recursos, colaboração mais estreita e uma única fonte de verdade que é mais fácil de gerenciar e dimensionar.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de planos de comunicação de projetos

3. PerfectServe (Ideal para agendamento de consultas médicas)

via PerfectServe

Já tentou entrar em contato com um cardiologista de plantão às 2 da manhã? Sim, é frustrante. O PerfectServe facilita sua vida, rastreando a agenda, a especialidade e o método de contato preferido de cada médico em um sistema centralizado.

Quando ocorrem emergências, a plataforma de comunicação clínica segue automaticamente a árvore de chamadas que você configurou. Ela até aprende com os padrões de resposta. Assim, se o oncologista de plantão não atender seu pager, mas responder a mensagens de texto, ela se adapta de acordo.

Melhores recursos do PerfectServe

Gere sequências de chamadas automatizadas que avançam para médicos substitutos quando os contatos principais estão indisponíveis ou não respondem

Produza análises detalhadas sobre os tempos de resposta dos médicos e os padrões de comunicação para identificar gargalos em cenários de atendimento de urgência

Personalize horários de férias e pedidos de licença que se ajustam automaticamente às escalas de plantão

Limitações do PerfectServe

A configuração inicial requer uma extensa entrada de dados e configuração que pode levar semanas para ser concluída corretamente

A funcionalidade móvel é básica, limitando o acesso para médicos que trabalham principalmente com tablets ou smartphones

Preços do PerfectServe

Preços personalizados

Avaliações e comentários da PerfectServe

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: A palavra hospital vem do latim hospes, que significa tanto “hóspede” quanto “anfitrião”. Originalmente, os hospitais eram locais de hospitalidade, oferecendo abrigo e cuidados aos viajantes, não apenas aos doentes.

4. Emitrr (Ideal para melhorar o atendimento ao paciente e os fluxos de trabalho de engajamento)

via Emitrr

Os pacientes esquecem consultas, ignoram instruções de alta e não tomam os medicamentos conforme prescrito. A Emitrr aborda esses desafios universais da área da saúde por meio de campanhas de comunicação estruturadas que proporcionam resultados tangíveis e essenciais.

Pense nisso como marketing por e-mail, mas para o atendimento ao paciente. Com base em gatilhos, você pode configurar sequências automatizadas para lembretes de consultas, pesquisas pós-consulta e verificações de adesão à medicação.

O software em conformidade com a HIPAA rastreia quais mensagens os pacientes abrem e respondem, fornecendo informações sobre quem pode precisar de atenção extra. Além disso, ele gerencia várias preferências de comunicação, incluindo mensagens de texto e chamadas.

Melhores recursos do Emitrr

Implemente sequências de lembretes automatizados por SMS, e-mail e mensagens de voz para reduzir

Recolha dados sobre a satisfação dos pacientes através de inquéritos personalizáveis que se integram diretamente com iniciativas de melhoria da qualidade

Monitore métricas de engajamento do paciente, incluindo taxas de abertura de mensagens, tempos de resposta e preferências de comunicação com painéis em tempo real

Limitações do Emitrr

Os recursos de integração são limitados com sistemas EHR menores e softwares de gerenciamento de práticas especializadas

Os recursos do portal do paciente carecem de profundidade, tornando-o restritivo para organizações de saúde com requisitos complexos de fluxo de trabalho

Preços da Emittr

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Emitrr

G2: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 140 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Emitrr?

Uma avaliação na Capterra diz:

Durante meses, procurei um sistema de comunicação para mensagens em massa e e-mails que estivesse em conformidade com a HIPAA e que pudesse usar para pacientes, clientes, amigos, conhecidos, etc. O Emitrr foi o primeiro sistema que encontrei com um “preço razoável” tanto para um pequeno consultório de psicoterapia quanto para uso pessoal... Espero que eles desenvolvam algum treinamento em vídeo sobre como usar o sistema de forma mais complexa, para que eu possa incorporá-lo aos meus planos de prática e marketing.

Durante meses, procurei um sistema de comunicação para mensagens em massa e e-mails que estivesse em conformidade com a HIPAA e que pudesse usar para pacientes, clientes, amigos, conhecidos, etc. O Emitrr foi o primeiro sistema que encontrei com um “preço razoável” tanto para um pequeno consultório de psicoterapia quanto para uso pessoal... Espero que eles desenvolvam algum treinamento em vídeo sobre como usar o sistema de forma mais complexa, para que eu possa incorporá-lo aos meus planos de prática e marketing.

5. Symplr (Ideal para integração de gerenciamento de conformidade)

via Symplr

O Symplr incorpora o monitoramento de conformidade diretamente em seus fluxos de trabalho de comunicação, garantindo que todas as mensagens, alertas e conversas sejam rastreadas. Ele sinaliza automaticamente possíveis violações de políticas e cria trilhas de auditoria, permitindo que as equipes de gerenciamento de riscos identifiquem problemas antes que eles se agravem.

Este software de gerenciamento de conformidade é particularmente valioso para organizações que enfrentam dificuldades com requisitos de documentação. Ele captura dados de comunicação que, de outra forma, poderiam passar despercebidos durante turnos movimentados.

Melhores recursos do Symplr

Estabeleça processos de aprovação em vários níveis para comunicações confidenciais que exigem revisão do supervisor antes da transmissão

Crie documentação de auditoria com registros com data e hora de todas as atividades de comunicação

Implemente alertas de risco automatizados quando os padrões de comunicação sugerirem possíveis problemas de segurança do paciente

Acesse modelos de conformidade pré-configurados, projetados explicitamente para os padrões da Joint Commission e os requisitos do CMS

Limitações do Symplr

A interface pode parecer complicada para a equipe clínica que deseja apenas enviar mensagens simples

Muitas vezes, são necessários serviços profissionais para uma integração adequada com os sistemas de saúde existentes

Preços da Symplr

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Symplr

G2: 4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 3,6/5 (mais de 115 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Symplr?

Com base em uma análise da Capterra:

O produto é fácil de usar depois que você o adquire. O processo de integração levou um mês, pois foi necessário um treinamento intensivo sobre o sistema. Difícil no início, fácil quando você entende.

O produto é fácil de usar depois que você o adquire. O processo de integração levou um mês, pois foi necessário um treinamento intensivo sobre o sistema. Difícil no início, fácil quando você entende.

🔍 Você sabia? O primeiro hospital dos Estados Unidos, o Pennsylvania Hospital, foi fundado em 1751 por Benjamin Franklin e pelo Dr. Thomas Bond para tratar os pobres gratuitamente. Ele também liderou os primeiros esforços na área de saúde mental e mais tarde passou a fazer parte do Sistema de Saúde da Universidade da Pensilvânia.

6. OnPage (ideal para gerenciamento de alertas críticos)

via OnPage

Quando alguém está tendo um ataque cardíaco, você precisa de alertas que chamem a atenção. A OnPage é especializada em notificações persistentes que continuam a soar até que alguém as reconheça.

No entanto, não se preocupe: o software de comunicação clínica distingue entre mensagens de rotina e emergências reais, utilizando diferentes tons de alerta e padrões de escalonamento.

Se o oncologista principal não responder a um resultado laboratorial crítico em dez minutos, o sistema notifica automaticamente o médico substituto. Ele também se integra ao equipamento de monitoramento do paciente, acionando alertas imediatos para a equipe de atendimento apropriada quando sinais vitais anormais são detectados.

Melhores recursos do OnPage

Estabeleça cadeias de escalonamento automatizadas que notificam os contatos secundários e terciários quando os destinatários principais não respondem dentro dos prazos especificados.

Integre diretamente com sistemas de monitoramento de pacientes e dispositivos médicos para acionar alertas com base em violações de limites críticos.

Analise métricas detalhadas de tempo de resposta e padrões de reconhecimento para identificar lacunas de comunicação no local de trabalho

Personalize os níveis de prioridade dos alertas com sons de notificação distintos, padrões de vibração e indicadores visuais para diferentes tipos de emergência.

Limitações do OnPage

A fadiga de alertas torna-se um problema real quando muitas mensagens não urgentes são classificadas como críticas.

As opções de personalização de som são um pouco limitadas para diferentes categorias de alertas.

Preços da OnPage

OnPage: US$ 13,99/mês por usuário (cobrado anualmente)

Enterprise Silver: US$ 22,99/mês por usuário (cobrado anualmente)

Enterprise Gold: US$ 28,99/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários da OnPage

G2: 4,3/5 (mais de 280 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 65 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o OnPage?

De acordo com uma análise da G2:

Sou enfermeira e diretora médica de uma clínica de estética médica e preciso estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para emergências. Adoro poder dar aos meus clientes e funcionários um número de contato separado, em vez do meu número de telefone pessoal. Também adoro que o aplicativo ignore meu modo “Não perturbe”, então, desde que meu telefone esteja ligado, posso ser contatada!… Gostaria de poder alterar o toque de alerta para quando recebo uma mensagem – talvez haja uma maneira, mas ainda não descobri. *

Sou enfermeira e diretora médica de uma clínica de estética médica e preciso estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para emergências. Adoro poder dar aos meus clientes e funcionários um número de contato separado, em vez do meu número de telefone pessoal. Também adoro que o aplicativo ignore meu modo “Não perturbe”, então, desde que meu telefone esteja ligado, posso ser contatado!… Gostaria de poder alterar o toque de alerta para quando recebo uma mensagem – talvez haja uma maneira, mas ainda não descobri. *

📖 Leia também: O melhor software de colaboração de documentos para equipes

7. Rocket. Chat (ideal para personalização de código aberto)

via Rocket.Chat

Com o Rocket. Chat, você pode personalizar sua plataforma para se alinhar às operações da sua organização. Por ser de código aberto, sua equipe de TI tem acesso à base de código completa para personalização e auditorias de segurança.

Essa flexibilidade é útil quando você precisa integrar sistemas hospitalares proprietários ou criar fluxos de trabalho que as plataformas comerciais não suportam.

Você pode hospedar tudo em seus próprios servidores, o que lhe dá controle total sobre os dados confidenciais dos pacientes. O software de comunicação clínica se adapta desde pequenas clínicas até grandes redes hospitalares, sem taxas de licenciamento por usuário que pesam no seu orçamento.

Principais recursos do Rocket. Chat

Crie canais e grupos de usuários ilimitados sem taxas de licenciamento recorrentes ou restrições de usuários.

Desenvolva integrações API personalizadas com os sistemas de saúde existentes utilizando documentação para desenvolvedores e recursos de suporte.

Realize auditorias de segurança completas usando acesso total ao código-fonte para garantir a conformidade.

Limitações do Rocket. Chat

Os requisitos de conhecimento técnico são substanciais para a configuração inicial, manutenção contínua e projetos de desenvolvimento personalizados.

Os recursos específicos para a área da saúde exigem desenvolvimento personalizado, em vez de estarem disponíveis prontos para uso.

Preços do Rocket. Chat

Gratuito

Pro: US$ 4/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Rocket. Chat

G2: 4,2/5 (mais de 330 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 155 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rocket. Chat?

Uma análise da G2 observa:

O uso de tópicos para comunicação e a capacidade de criar discussões para que as pessoas interessadas no assunto possam participar de forma rápida e fácil são ótimos facilitadores para ajudar na comunicação. [...] De vez em quando, o serviço não encaminha notificações, também é comum ficar offline às vezes e isso acaba atrapalhando em alguns casos. Acredito que a parte de pesquisa global, embora interessante, também poderia ser melhorada, para que possa se adequar a frases e exibir conversas na íntegra.

O uso de tópicos para comunicação e a capacidade de criar discussões para que as pessoas interessadas no assunto possam participar de forma rápida e fácil são ótimos facilitadores para ajudar na comunicação. [...] De vez em quando, o serviço não encaminha notificações, também é comum ficar offline às vezes e isso acaba atrapalhando em alguns casos. Acredito que a parte de pesquisa global, embora interessante, também poderia ser melhorada, para que possa se adequar a frases e exibir conversas na íntegra.

🧠 Curiosidade: Na década de 1300, os Irmãos Alexianos na Alemanha cuidavam das vítimas da Peste Negra. Eles são considerados alguns dos primeiros socorristas da história.

8. Klara (ideal para mensagens de texto entre pacientes e profissionais de saúde)

via Klara

Os pacientes querem enviar mensagens de texto para seus médicos da mesma forma que enviam para outras pessoas, usando números de telefone comuns e aplicativos de mensagens. A Klara torna isso possível, mantendo tudo em conformidade com a HIPAA.

Os pacientes podem simplesmente enviar uma mensagem de texto para o número do seu consultório, e suas mensagens são encaminhadas automaticamente para o membro apropriado da equipe de atendimento. A plataforma reconhece os tipos de mensagem e pode distinguir entre solicitações de consultas e questões médicas urgentes.

Todas as conversas são automaticamente documentadas no seu prontuário eletrônico, eliminando a necessidade de você colar manualmente as comunicações críticas entre pacientes e profissionais de saúde nos registros médicos.

Principais recursos do Klara

Integre o histórico de conversas por texto de forma integrada aos registros eletrônicos dos pacientes (EHR) para manter a documentação da comunicação.

Implemente lembretes automáticos de consultas e sequências de mensagens de acompanhamento que são acionadas com base nos tipos de consulta e nos planos de atendimento ao paciente.

Acesse o contexto completo do paciente e o histórico de conversas durante cada interação por mensagem de texto para fornecer respostas personalizadas e informadas.

Limitações da Klara

A complexidade das mensagens é limitada, tornando-as inadequadas para discussões médicas detalhadas.

O volume de mensagens pode sobrecarregar pequenos consultórios que não estabelecem limites claros em relação à disponibilidade de comunicação por texto.

Preços da Klara

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Klara

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 210 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Klara?

O feedback no G2 diz:

A Klara melhorou muito nossa capacidade de comunicação com os pacientes. Reduziu significativamente nossas chamadas externas. Também a utilizamos para agendamento automático de exames oftalmológicos de rotina com nossos oftalmologistas... A Klara precisa ser incluída na lista de permissões do Mod Med. Além disso, quando um paciente cancela ou solicita um novo agendamento, ele é retirado da agenda, o que é ótimo. Mas se o paciente mudar de ideia antes da consulta e alterar para Confirmar, ele volta para esse horário. Às vezes, isso cria uma dupla reserva, porque esse horário já poderia ter sido preenchido.

A Klara melhorou muito nossa capacidade de comunicação com os pacientes. Reduziu significativamente nossas chamadas externas. Também a utilizamos para agendamento automático de exames oftalmológicos de rotina com nossos oftalmologistas... A Klara precisa ser incluída na lista de permissões do Mod Med. Além disso, quando um paciente cancela ou solicita um novo agendamento, ele é retirado da agenda, o que é ótimo. Mas se o paciente mudar de ideia antes da consulta e alterar para Confirmar, ele volta para esse horário. Às vezes, isso cria reservas duplicadas, porque esse horário já poderia ter sido preenchido.

9. Spok (Ideal para modernização de sistemas legados)

via Spok

A maioria das instituições de saúde continua a usar sistemas de paging que funcionam de forma confiável há anos. Em vez de ver isso como um problema a ser resolvido, a Spok trata isso como um recurso a ser aproveitado.

A plataforma atua essencialmente como um tradutor entre as redes de pager existentes e os recursos modernos de mensagens seguras. Isso significa que a equipe clínica pode continuar usando os fluxos de trabalho de pager que já conhece, mas agora conta com adições valiosas, como encadeamento de mensagens e confirmações de entrega.

Principais recursos do Spok

Encaminhe mensagens pelos canais de comunicação preferidos com base na disponibilidade do destinatário e nas preferências individuais.

Monitore as análises de comunicação, incluindo tempos de resposta, taxas de entrega de mensagens e eficácia dos canais entre os departamentos.

Integre-se a sistemas de chamada de enfermeiros e equipamentos de monitoramento clínico para acionar alertas apropriados com base nas mudanças no estado do paciente.

Gerencie preferências de comunicação complexas para diferentes funções da equipe, departamentos e horários de trabalho a partir de painéis de administração centralizados.

Limitações do Spok

A complexidade da configuração exige um investimento significativo em treinamento para a equipe administrativa responsável pelo gerenciamento do sistema.

Opções limitadas de personalização para sons de alerta e preferências de notificação

Preços da Spok

Gratuito

Profissional: $19,90/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Spok

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🔍 Você sabia? Em 1992, os registros eletrônicos de saúde (EHRs) estavam confinados principalmente a centros acadêmicos e sistemas híbridos. No entanto, em 2015, eles se expandiram para casas de repouso, hospícios e até mesmo instalações correcionais.

10. Vocera (Stryker) (Ideal para comunicação por voz sem uso das mãos)

via Stryker

Mãos lavadas, ambientes esterilizados e atividades de atendimento ao paciente não combinam bem com dispositivos touchscreen. A Vocera resolve esse problema por meio da comunicação ativada por voz, permitindo que a equipe clínica se comunique sem tocar em nada.

Os funcionários podem fazer chamadas, enviar mensagens e receber alertas usando comandos de voz simples, como “Ligar para o Dr. Martinez”. O sistema reconhece padrões de fala naturais e conecta os usuários às pessoas certas com base nas funções e na disponibilidade atual.

Além disso, esses dispositivos leves e vestíveis não interferem nos procedimentos clínicos ou nos protocolos de controle de infecções.

Melhores recursos da Vocera

Conecte-se automaticamente aos membros apropriados da equipe usando reconhecimento de voz inteligente que compreende funções, departamentos e status de disponibilidade atual.

Acesse informações em tempo real sobre os pacientes e atualizações do sistema por meio de consultas ativadas por voz que se integram aos sistemas de informação hospitalares existentes.

Integre recursos de comunicação por voz aos sistemas de chamada de enfermeira e equipamentos de monitoramento de pacientes existentes.

Limitações da Vocera

A duração da bateria dos dispositivos vestíveis exige ciclos de carregamento frequentes, o que pode ser perturbador durante turnos longos.

Problemas de conectividade sem fio em determinadas áreas do hospital podem limitar a funcionalidade e reduzir a confiabilidade da comunicação.

Preços da Vocera

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Vocera

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

🧠 Curiosidade: Joseph Lister é conhecido como o pai da cirurgia moderna por ser pioneiro nas técnicas antissépticas na década de 1860. Antes de seu trabalho, a cirurgia costumava ser mortal devido a infecções; as ferramentas não eram esterilizadas e os hospitais consideravam proibir completamente a cirurgia. Inspirado pelo trabalho de Louis Pasteur sobre germes, Lister começou a usar ácido carbólico para limpar feridas e instrumentos.

Alinhe as equipes de saúde com o ClickUp

As operações clínicas não são prejudicadas porque as informações estão espalhadas por muitos lugares.

A plataforma de comunicação clínica da ClickUp resolve isso.

Em uma única plataforma, você pode acompanhar tarefas relacionadas aos pacientes, conversar em tempo real, documentar protocolos e automatizar acompanhamentos. É segura, flexível e foi criada para apoiar a comunicação entre equipes de atendimento em diferentes departamentos e turnos.

Se sua equipe está gastando mais tempo coordenando o trabalho do que realizando-o, o ClickUp pode ajudá-lo a reverter essa situação. Inscreva-se gratuitamente hoje mesmo! ✅