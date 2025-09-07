Modelos gratuitos de organogramas do Lucidchart para visualizar a estrutura da equipe

Você entra em pânico ao atualizar seu organograma sempre que há uma mudança na estrutura da equipe?

Você sabe que a visibilidade é importante, mas vasculhar registros antigos como um arqueólogo digital não é a melhor maneira de manter todos alinhados.

Uma maneira de encontrar uma solução alternativa para esse problema é criar gráficos visualmente ricos e acessíveis a todos.

Começar com um modelo de organograma do Lucidchart permite que você crie, atualize e compartilhe rapidamente organogramas visuais que refletem sua estrutura atual.

Neste artigo, vamos ajudá-lo a encontrar o modelo de organograma do Lucidchart perfeito para suas necessidades. Se você deseja conectar seus organogramas diretamente a tarefas, equipes e fluxos de trabalho, também exploraremos como o ClickUp pode ajudar a economizar tempo.

O que são modelos de organogramas do LucidChart?

Os modelos de organogramas do Lucidchart são layouts visuais prontos, projetados para ajudá-lo a criar organogramas rapidamente. Esses modelos permitem que você mapeie as estruturas da equipe, gerando automaticamente gráficos que mostram funções, linhas de reporte e departamentos.

Você pode personalizá-los com fotos, informações de contato e descrições de funções, tornando-os ideais para equipes de RH, gerentes e líderes de projeto que precisam de organogramas claros e profissionais sem precisar começar do zero.

Criar um organograma no LucidChart é especialmente útil para empresas ou equipes mais inteligentes e ágeis que gerenciam mudanças frequentes no pessoal e nas relações hierárquicas.

👀 Você sabia? Quase 75% das equipes multifuncionais não conseguem atingir metas importantes, como orçamento, prazos e expectativas dos clientes, devido a uma governança pouco clara, metas vagas e falta de responsabilidade.

O que torna um modelo de organograma do Lucidchart bom?

Um modelo de organograma do Lucidchart totalmente personalizável pode ajudar a esclarecer responsabilidades e reduzir a confusão sobre quem está fazendo o quê. Ele permite que você crie um organograma básico, importe dados e use o editor de organogramas conforme necessário.

Veja o que você deve procurar:

Blocos de funções editáveis: adicione, remova ou mova membros da equipe em sua estrutura organizacional sem precisar recomeçar do zero

Formatação hierárquica integrada: alinhe automaticamente linhas de reporte e departamentos à medida que cria ou atualiza sua fonte de dados

Opções de personalização: inclua cargos, fotos, rótulos de departamentos ou campos personalizados dos funcionários com base na forma como os membros da sua equipe operam

Recursos de colaboração: Certifique-se de poder comentar, marcar ou compartilhar versões ao vivo com as partes interessadas e melhorar a comunicação

Opções de exportação e incorporação: importe dados do organograma para apresentações de integração, documentos de planejamento de desempenho ou lançamentos de projetos sem complicações

Modelos gratuitos de organogramas do Lucidchart

Um documento do LucidChart usa uma biblioteca flexível de formas de organogramas, facilitando arrastar e soltar e personalizar funções, linhas de reporte e dados de desempenho.

Você pode mapear informações dos funcionários, planejar uma estrutura hierárquica ou esclarecer o sistema operacional da sua organização. Esses modelos gerenciam dados e ajudam sua equipe a trabalhar de forma mais inteligente, dando a ela uma vantagem inicial. Explore-os aqui:

1. Modelo de organograma

via LucidChart

O Modelo de Organograma do Lucidchart ajuda você a representar visualmente a estrutura da sua organização e editá-la conforme necessário. Ele pode ser usado para criar um organograma que mostre as relações hierárquicas e permite que você atualize a estrutura rapidamente.

Use este modelo para:

Esclareça quem se reporta a quem e ajude a reduzir a confusão durante a integração ou projetos entre equipes

Incorpore o organograma em materiais de planejamento, diretórios de funcionários ou documentos de integração

Planeje durante reorganizações ou mudanças departamentais modelando estruturas potenciais

🔑 Ideal para: líderes de RH e gerentes de departamento que precisam manter e comunicar estruturas organizacionais claras e acessíveis.

2. Modelo de organograma de vendas

via LucidChart

O Modelo de organograma de vendas do Lucidchart permite que você crie um organograma específico para o seu departamento de vendas.

Por exemplo, digamos que você acabou de reorganizar sua estrutura de vendas, mas ninguém tem clareza sobre os novos líderes de equipe ou a propriedade das contas. Este modelo pode visualizar as funções da equipe, as linhas de desempenho e os territórios.

Com este modelo, você pode:

Descreva SDRs, AEs e a hierarquia de liderança dentro da matriz da estrutura organizacional de receitas

Explique a estrutura da equipe de vendas para equipes multifuncionais e use as informações na integração ou na estratégia GTM

Apoie a integração ajudando os novos representantes a entender os membros da equipe e suas funções, e como encaminhar perguntas

🔑 Ideal para: Líderes de vendas e equipes de capacitação que precisam de um mapa em tempo real de sua organização de vendas para planejamento e visibilidade.

3. Organograma de planejamento de sucessão

via LucidChart

Digamos que seu vice-presidente de operações anuncie sua aposentadoria e você perceba que não há um substituto. O Organograma de Planejamento de Sucessão do LucidChart é útil para esses casos extremos, permitindo que você visualize os membros em suas funções atuais e os próximos na linha de sucessão.

Ele também oferece suporte ao planejamento de continuidade de longo prazo e identifica lacunas de talentos antes que se tornem emergências.

Aproveite este modelo para:

Destaque funções prioritárias e identifique talentos internos prontos para promoção

Colabore com os chefes de departamento para revisar e atualizar os planos de preparação em tempo real

Reduza os riscos durante as transições planejando pipelines de liderança e documentando opções de contingência

🔑 Ideal para: Executivos de RH e líderes empresariais que estão criando planos de continuidade de liderança em toda a organização.

🧠 Curiosidade: 70% do envolvimento de uma equipe no local de trabalho depende do envolvimento de seu gerente.

4. Modelo de organograma de RH

via LucidChart

O Modelo de Organograma de RH do Lucidchart fornece uma visão geral clara do seu departamento de RH e suas funções. Ele ajuda as equipes a entender onde buscar ajuda no painel de contexto, promovendo a visibilidade interna e apoiando a transparência.

Personalize este modelo para:

Destaque as funções de RH e suas responsabilidades em recrutamento, conformidade, L&D e benefícios

Atualize as informações dos membros da equipe ou de contato em tempo real, conforme as funções mudam ou crescem

Incorpore-o em materiais de integração ou páginas da intranet como uma referência de autoatendimento

Crie um regulamento da equipe que também descreva metas e responsabilidades

🔑 Ideal para: Departamentos de RH que buscam melhorar a clareza do suporte interno e reduzir a confusão dos funcionários sobre onde ir.

5. Modelo de organograma para análise de lacunas de habilidades

via LucidChart

O Modelo de organograma de análise de lacunas de habilidades do Lucidchart ajuda você a visualizar o conjunto de habilidades atual de sua equipe para que possa combinar as pessoas certas aos projetos e planejar o treinamento ou a contratação de acordo. Isso significa que não haverá mais pontos cegos quando se trata de atribuir projetos à sua equipe!

Este modelo pode ajudá-lo a:

Anote os cartões dos funcionários com indicadores de habilidades codificados por cores para uma comparação rápida

Agrupe os membros da equipe por proficiência ou especialização usando a Visualização de Grupo Personalizada

Destaque lacunas de alta prioridade que precisam de desenvolvimento ou recrutamento imediato

🔑 Ideal para: Líderes de equipe e parceiros de negócios de RH que gerenciam a alocação de talentos e o desenvolvimento de habilidades entre departamentos.

6. Modelo de organizador gráfico com roda descritiva

via LucidChart

O Modelo de Organizador Gráfico Descritivo em Roda do Lucidchart organiza visualmente um tópico central no meio, com atributos descritivos irradiando para fora em segmentos rotulados para brainstorming estruturado e expansão de ideias.

Por exemplo, se você estiver iniciando um workshop de equipe sobre os valores da empresa e quiser que os participantes discutam ideias abstratas como “integridade” ou “inovação”, este modelo pode ajudá-lo a organizar a discussão.

Use este modelo para:

Promova discussões e pensamento crítico em workshops ou sessões de treinamento

Crie em conjunto com colegas de equipe ou alunos preenchendo a roda de forma colaborativa

Divida um tópico central em categorias descritivas para facilitar a compreensão

🔑 Ideal para: facilitadores de RH, líderes de equipe e educadores que desejam uma ferramenta visual para exploração de conceitos e pensamento colaborativo.

👀 Você sabia? 40% dos profissionais do conhecimento apontam uma estrutura organizacional complexa como causa de ineficiência.

7. Modelo de estrutura organizacional SaaS

via LucidChart

O Modelo de Estrutura Organizacional SaaS do Lucidchart ajuda a reestruturar sua organização, unindo suas equipes de vendas, marketing e sucesso do cliente em grupos focados e geradores de receita.

Cada grupo opera como uma unidade multifuncional alinhada a uma etapa específica da jornada do cliente, melhorando a colaboração, a responsabilidade e a eficiência geral. Ele também aumenta o crescimento por meio de um design de equipe modular e repetível.

Com este modelo, você pode:

Visualize as funções de SDR, AE e CSM como unidades de receita modulares em todo o funil de vendas

Reduza o atrito entre departamentos definindo claramente a responsabilidade e os pontos de transferência

Apresente o modelo às equipes de liderança e capacitação para alinhar a estrutura com as metas de GTM

🔑 Ideal para: Executivos de SaaS e líderes de receita que estão criando estruturas de equipes GTM escaláveis e baseadas em pods.

💡 Bônus: o ClickUp Brain pode gerar e visualizar instantaneamente ideias de organogramas com base na estrutura e nos objetivos da sua equipe. Use sugestões baseadas em IA para explorar diferentes modelos organizacionais e otimizar o fluxo de trabalho da sua empresa.

8. Modelo de organograma baseado em dados

via LucidChart

Você tem um organograma, mas não sabe quais equipes estão com desempenho abaixo do esperado, com excesso de pessoal ou tendendo ao esgotamento. O modelo de organograma baseado em dados do Lucidchart permite que você inclua dados pessoais em seu organograma para que possa tomar decisões estratégicas sobre estrutura, pessoal e investimento.

Use este modelo para:

Adicione dados de remuneração, desempenho ou tempo de serviço às funções dos funcionários por meio de campos personalizados

Visualize equipes com recursos insuficientes ou responsabilidades sobrepostas em tempo real

Tome medidas durante revisões trimestrais, reestruturações ou sessões de planejamento da força de trabalho

🔑 Ideal para: líderes e executivos de RH que tomam decisões organizacionais estratégicas com dados integrados sobre a força de trabalho.

Modelos alternativos de organogramas do Lucidchart

Procurando organogramas que façam mais do que apenas visualizar a estrutura?

*o ClickUp, o aplicativo que faz tudo para o trabalho, oferece modelos alternativos que conectam seu organograma diretamente aos fluxos de trabalho, responsabilidades e execução de projetos, eliminando a necessidade de mudar de contexto.

Por que isso é importante? Porque 61% do tempo dos funcionários é gasto atualizando, pesquisando e gerenciando informações em sistemas dispersos. Isso é a dispersão de contexto em ação, onde a busca por contexto em diversas ferramentas, canais e plataformas diminui a produtividade. Com o ClickUp, você sempre tem o contexto completo de cada tarefa, meta e projeto. Quando seu organograma fica no mesmo espaço que as informações da empresa, os canais de comunicação da equipe e as tarefas, você reduz a fragmentação. Isso capacita sua equipe com clareza e responsabilidade, além de lhe dar tempo para se concentrar no que faz o negócio avançar.

Aqui estão os modelos do ClickUp que você pode usar:

1. O modelo de organograma do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique lacunas na estrutura da sua equipe com o modelo de organograma do ClickUp

Digamos que alguém lhe pergunte durante uma reunião de liderança: “A quem essa pessoa se reporta agora?” e você não tenha uma resposta clara. O modelo de organograma do ClickUp ajuda você a manter um mapa visual atualizado da hierarquia da sua empresa para que possa responder com confiança.

Com apenas uma rápida olhada, você pode ver linhas de reporte, estruturas de equipe e alterações recentes — sem precisar adivinhar. Além disso, quando as funções mudam ou novos funcionários são contratados, é fácil atualizar o organograma, mantendo todos alinhados e informados em tempo real.

Use este modelo para:

Mapeie linhas de reporte usando uma interface de arrastar e soltar para obter visibilidade em tempo real da estrutura da sua equipe

Incorpore gráficos no ClickUp Docs ou Tasks para uma integração mais rápida e referência contextual no planejamento do projeto

Planeje o crescimento futuro modelando visualmente mudanças hipotéticas ou adições de funções

🔑 Ideal para: Profissionais de RH e líderes de equipe que precisam de um organograma visual e fácil de atualizar para apoiar o planejamento e a clareza.

👀 Você sabia? De acordo com 73% dos líderes de RH, os funcionários estão passando por uma fadiga de mudanças.

2. O modelo ClickUp Meet the Team

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo ClickUp Meet the Team como um recurso voltado para o cliente para mostrar quem está por trás dos resultados

Quando novos funcionários ou partes interessadas externas querem saber quem é quem, listar nomes e funções em uma planilha do Google Sheets ou Excel não é suficiente. O modelo ClickUp Meet the Team transforma as apresentações em uma experiência mais envolvente e organizada.

Você pode criar biografias ricas e editáveis com fotos, funções e detalhes relevantes para discutir sua equipe e melhorar a colaboração interna.

Com este modelo, você pode:

Adicione personalidade e conexão por meio de campos personalizados, como hobbies, interesses ou citações favoritas

Vincule o documento da equipe aos fluxos de trabalho de integração para ajudar os novos contratados a se familiarizarem rapidamente

Atualize perfis instantaneamente sempre que alguém mudar de função ou novos membros se juntarem à equipe

🔑 Ideal para: equipes de RH e líderes empresariais que desejam criar um diretório de equipe profissional e fácil de manter para compartilhamento interno ou externo.

📣 Opinião do cliente: Raúl Becerra, gerente de produto da Atrato, avaliou o ClickUp: Percebemos que não tínhamos uma maneira eficaz de acompanhar as tarefas e não tínhamos uma visão clara do que a equipe de produto estava fazendo, então começamos a procurar uma nova plataforma. Então encontramos o ClickUp. A plataforma era a combinação perfeita: não era muito técnica e confusa, nem muito básica. Ela nos deu a flexibilidade de criar, mover e organizar equipes e projetos à nossa maneira. Percebemos que não tínhamos uma maneira eficaz de acompanhar as tarefas e não tínhamos uma visão clara do que a equipe de produto estava fazendo, então começamos a procurar uma nova plataforma. Então encontramos o ClickUp. A plataforma era a combinação perfeita: não era muito técnica e confusa, nem muito básica. Ela nos deu a flexibilidade de criar, mover e organizar equipes e projetos à nossa maneira.

3. Modelo de lista de funcionários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Altere cronogramas com entradas atualizadas usando o modelo de lista de funcionários do ClickUp

Se você está planejando manualmente os turnos semanais, acompanhando as folgas e garantindo que todos os departamentos estejam cobertos, mude para o modelo de escala de pessoal do ClickUp. Ele esclarece e controla o complexo gerenciamento de escalas e cobertura de equipes, ajudando as equipes de RH e os gerentes de operações a se manterem à frente.

Você pode facilmente atribuir turnos, acompanhar a disponibilidade e identificar lacunas na programação. Além disso, com notificações automatizadas e uma visualização centralizada, todos sabem exatamente quando e onde são necessários — sem mais correria de última hora.

Este modelo ajuda você a:

🔑 Ideal para: Gerentes de operações e RH que coordenam agendas e disponibilidade em equipes dinâmicas.

4. Modelo de diretório de fotos da equipe ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Identifique o contato certo adicionando fotos no modelo de diretório de fotos da equipe do ClickUp

Pode ser difícil acompanhar sua equipe remota em rápido crescimento. No entanto, o modelo de diretório de fotos da equipe ClickUp oferece um diretório centralizado e pesquisável de fotos dos funcionários e detalhes importantes.

Equipes de todos os tipos, desde startups até grandes empresas, podem se manter conectadas, navegar pela organização e encontrar colegas com mais facilidade.

Personalize este modelo para:

Marque os funcionários por localização, equipe ou projeto para facilitar a pesquisa

Vincule o acesso ao diretório a partir do ClickUp Docs para ajudar os novos funcionários a associar nomes a rostos

Carregue e organize fotos dos membros da equipe com detalhes relevantes, como função e departamento

🔑 Ideal para: equipes de RH que gerenciam equipes híbridas ou remotas e precisam de um diretório de equipe visual e acessível.

👀 Você sabia? A mudança de contexto está silenciosamente corroendo a produtividade da sua equipe. Uma pesquisa da ClickUp mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm da necessidade de alternar entre plataformas, gerenciar e-mails e pular entre reuniões. Acabe com a dispersão de contexto hoje mesmo!

5. Modelo de manual do funcionário da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Centralize os procedimentos de RH com o modelo de manual do funcionário do ClickUp

Atualizações de políticas enterradas em PDFs? Não mais. O modelo de manual do funcionário do ClickUp consolida políticas, procedimentos e expectativas dos funcionários em um documento organizado que você pode atualizar e compartilhar facilmente.

Você pode adicionar novas seções para itens como diretrizes de trabalho remoto ou políticas atualizadas de PTO, para que nada seja esquecido. Além disso, sempre que você atualizar uma política, como seu código de conduta ou benefícios, sua equipe terá acesso instantâneo sem precisar procurar em anexos antigos.

Com este modelo, você pode:

Colabore com o departamento jurídico e a liderança nas atualizações de políticas usando o ClickUp Tasks

Integre o manual à integração para que os novos contratados tenham acesso a expectativas claras desde o primeiro dia

Defina ciclos de revisão com o ClickUp Automations para criar tarefas recorrentes e manter o conteúdo atualizado e em conformidade

🔑 Ideal para: líderes de RH e gerentes de conformidade que mantêm documentação de políticas atualizada e acessível.

🎥 Assista: Aprenda agora como criar um SOP no ClickUp! 👇🏼

6. Modelo de integração de novos funcionários do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Ofereça uma experiência consistente e acolhedora na primeira semana com o modelo de integração de novos funcionários do ClickUp

Quando um novo funcionário entra na segunda-feira, você se apressa para enviar e-mails de boas-vindas, solicitações de acesso ao sistema e documentos de treinamento. Esse processo desconexo não cria uma boa primeira impressão. O modelo de integração de novos funcionários do ClickUp oferece uma lista de verificação baseada em tarefas que garante que todos os novos funcionários recebam tudo o que precisam para ter sucesso antes mesmo de pedir.

Use este modelo para:

Crie planos de integração personalizados para cada novo contratado, função ou departamento

Atribua tarefas para TI, RH e diferentes níveis de gerentes com o ClickUp Tasks para distribuir responsabilidades e evitar etapas perdidas

Acompanhe o progresso com status claros (por exemplo, Não iniciado, Em andamento, Concluído) para que todos permaneçam alinhados

🔑 Ideal para: Coordenadores de operações de pessoal e RH que criam fluxos de integração consistentes e repetíveis.

7. Modelo de cultura empresarial da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Desenvolva sua visão cultural com sua equipe usando o modelo de cultura empresarial do ClickUp

O modelo de cultura empresarial da ClickUp ajuda você a colocar seus valores, rituais e expectativas por escrito. Todos sabem o que sua empresa representa e como vocês trabalham juntos, não apenas o que fazem.

Você pode personalizar facilmente o modelo para refletir a vibração única da sua equipe, seja comemorando vitórias com high-fives virtuais ou definindo expectativas claras para o trabalho remoto. Além disso, quando novos funcionários ingressarem, eles terão uma ideia imediata do que torna sua empresa especial e de como podem se encaixar nela.

Aproveite este modelo para:

Defina metas para iniciativas de construção de cultura e atribua responsabilidades para cada uma delas

Desenvolva políticas internas relacionadas à dinâmica da equipe, diversidade e comunicação

Acompanhe o envolvimento e o feedback vinculando o ClickUp Docs e o ClickUp Whiteboards

🔑 Ideal para: Líderes culturais e equipes de RH que definem ou desenvolvem valores organizacionais e práticas compartilhadas.

8. Modelo de visão geral da empresa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie uma narrativa unificada do seu negócio com o modelo de visão geral da empresa do ClickUp

Digamos que você esteja se preparando para uma reunião do conselho ou uma teleconferência com investidores e precise apresentar uma visão geral da estrutura e dos objetivos da sua empresa. Nesse caso, usar o modelo de visão geral da empresa do ClickUp ajudará você a apresentar sua estrutura, missão e progresso em uma visão centralizada que é fácil de compartilhar e atualizar.

Com este modelo, você pode:

Organize os detalhes e projetos da empresa com quadros e listas específicos para cada departamento

Destaque métricas e metas importantes que refletem o desempenho e o alinhamento

Visualize a responsabilidade pelos projetos em todos os departamentos com as visualizações do ClickUp, como Gantt, Calendário e Progresso

🔑 Ideal para: Executivos, líderes de RH e gerentes de operações que mantêm um panorama acessível e atualizado da empresa.

O ClickUp faz com que seu organograma faça mais do que apenas ter uma boa aparência

Os modelos facilitam a visualização da estrutura da sua equipe, mas isso é apenas o começo. Se o seu organograma estiver desconectado do trabalho da sua equipe, ele rapidamente ficará desatualizado ou será ignorado.

O Lucidchart oferece um ponto de partida sólido para a criação de organogramas visuais. Mas se você está pronto para uma solução que faça mais do que diagramar funções, algo que ajude a vincular a estrutura à execução, o ClickUp pode ajudar.

O ClickUp traz seu organograma para o mesmo espaço onde seus projetos, tarefas, documentos e comunicações estão. Em uma única plataforma, você pode aumentar a visibilidade da equipe, atribuir responsabilidades e planejar futuras contratações.

Se a estrutura da sua equipe muda com frequência ou você está cansado de alternar entre ferramentas apenas para manter todos alinhados, é hora de mudar para um sistema mais conectado.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp para que a estrutura da sua equipe se torne funcional.