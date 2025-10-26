As 10 melhores alternativas ao Journey para escrever um diário e promover o bem-estar mental

Um usuário do Reddit compartilhou suas ideias sobre o registro em diários:

Comecei por motivos de saúde mental quando estava em terapia em 2010! Com o tempo, isso se transformou em uma forma de expressar meus pensamentos quando sentia que ninguém ao meu redor estava me ouvindo...

A primeira parte da mensagem deles ficou gravada em nossa mente. Escrever um diário tornou-se silenciosamente uma das ferramentas mais poderosas para a autorreflexão, o acompanhamento da saúde mental e o processamento emocional, especialmente em um mundo que muitas vezes se move rápido demais para que possamos nos sentar e refletir sobre nossos próprios pensamentos.

Plataformas como o Journey ajudam a tornar o registro de diários acessível e consistente para milhares de pessoas. Mas se você chegou até aqui, provavelmente está procurando algo diferente. Talvez o Journey pareça um pouco rígido demais, você esteja preocupado com a privacidade ou simplesmente esteja procurando uma ferramenta que se adapte melhor ao seu ritmo pessoal.

Quer você esteja acompanhando seu humor, refletindo sobre dias difíceis ou apenas começando a usar os recursos básicos do diário digital, reunimos as melhores ferramentas para atender às suas necessidades!

Alternativas ao Journey em resumo

Se o Journey não estiver mais atendendo às suas necessidades, há muitos produtos semelhantes que oferecem mais privacidade, ferramentas de saúde mental mais completas ou simplesmente uma experiência de escrita mais agradável. ⤵️

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp – Documentos, tarefas, lembretes, hábitos – Modelos de diário – Insights de IA (ClickUp Brain) – Acompanhamento do humor – Painéis de metas Indivíduos que desejam um diário completo, acompanhamento de hábitos, gerenciamento de tarefas e produtividade Planos gratuitos; preços personalizados disponíveis Day One – Diário privado com criptografia – Lembretes de memórias “Neste dia” – Suporte para áudio, fotos e entradas no calendário Usuários que procuram um diário reflexivo, seguro e com um design bonito, com multimídia Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 2,92/mês Penzu – Recurso Time Capsule – Modo de escrita Zen – Tags para acompanhar padrões emocionais Escritores que desejam um diário seguro, com prioridade na privacidade e autorreflexão a longo prazo Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19,99/ano Diarium – Linha do tempo e marcação de memórias – Entradas ricas em mídia – Integração com clima, localização e condicionamento físico Usuários que desejam um acompanhamento profundo da vida com registros conscientes da localização e das emoções Plano gratuito disponível; preços personalizados Grid Diary – Diário baseado em prompts – Layout Mandala de 9 quadrados – Sistema personalizado de acompanhamento de hábitos Iniciantes e escritores reflexivos que buscam um diário estruturado e baseado em perguntas Os planos pagos começam em US$ 2,99/mês Reflectly – Sugestões geradas por IA – Gráficos de humor – Desafios de atenção plena Usuários que desejam fazer check-ins emocionais diários e escrever reflexões com a ajuda da IA Plano gratuito disponível; compras no aplicativo Daylio – Registro do humor com ícones – Relatórios visuais “Year in Pixels” – Escrita minimalista com acompanhamento de metas Pessoas que desejam um diário visual ultraminimalista e acompanhamento de hábitos Gratuito Diários de viagem – Mapas de viagem e registros fotográficos – Diários impressos – Capítulos online compartilháveis Viajantes que desejam documentar jornadas de autorreflexão com narrativas visuais e lembranças físicas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,99/mês Dabble Me – Diário por e-mail – Retrospectivas de entradas anteriores – Integração com o Spotify Usuários que preferem diários baseados em e-mail, simples e cheios de nostalgia Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 4/mês Evernote – Pesquisa de notas com tecnologia de IA – Recorte da web – Transcrição de mídia – Híbrido de produtividade + registro de diário Escritores que combinam o registro em diários com pesquisa, produtividade e reflexões intensas sobre a mídia Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14,99/mês

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

🧠 Curiosidade: No final da década de 1980, o psicólogo James Pennebaker introduziu a escrita expressiva — uma técnica em que você anota livremente seus pensamentos e sentimentos mais profundos, sem se preocupar com ortografia, gramática ou refinamento. É uma liberação emocional pura e sem filtros

Por que escolher alternativas ao Journey?

Se você já usa o Journey há algum tempo, talvez se identifique com algumas dessas limitações comuns 👇

Controles de privacidade limitados: o Journey armazena dados através do Google Drive, o que não é ideal se você procura armazenamento local, criptografia de ponta a ponta ou controle total sobre suas entradas no diário

Interface de usuário rígida: o aplicativo pode parecer um pouco desatualizado ou confuso, o que atrapalha o fluxo da escrita e não se adapta bem a diferentes estilos de registro em diário

Paywalls em recursos essenciais: Ferramentas essenciais como sincronização, backups e uploads de mídia estão bloqueadas por uma assinatura, fazendo com que a versão gratuita pareça mais um teste

Falta de profundidade em saúde mental: O Journey não oferece recursos como prompts baseados em TCC, acompanhamento do humor ou análises de saúde mental que outros aplicativos estão começando a incluir

Sem personalização profunda: você não pode alterar muito os estilos de fonte, temas ou layout. Se você gosta que seu diário seja realmente seu, isso pode ser um fator decisivo

Suporte offline mínimo: o acesso às suas entradas sem conexão com a internet é limitado, o que não é ideal se você deseja manter um diário em trânsito

👀 Você sabia? Há quase 2.000 anos, um homem chamado Ma Dubo manteve um diário de viagem enquanto caminhava até o Monte Tai para realizar um ritual para o imperador. Naquela época, apenas os imperadores tinham permissão para “escrever a história”, mas o diário de Ma deu voz à vida cotidiana na China antiga!

O que você deve procurar nas alternativas ao Journey?

Veja o que você deve observar ao explorar outros aplicativos de diário que prometem ser seu novo diário digital 👇

Controle de dados : procure opções que permitam armazenar dados localmente ou escolha seu serviço de nuvem preferido, dando a você controle sobre suas informações

Acesso offline : verifique se o aplicativo permite a escrita offline, para que você possa escrever sem conexão com a internet e sincronizar posteriormente

Voz para texto : para escrever no diário sem usar as mãos, procure aplicativos com funcionalidade confiável de conversão de voz para texto

Acompanhamento do humor e dos hábitos : procure aplicativos que ofereçam ferramentas integradas de acompanhamento do humor e : procure aplicativos que ofereçam ferramentas integradas de acompanhamento do humor e formação de hábitos , que podem ser benéficas para a autorreflexão e o crescimento pessoal

Exportação de dados: certifique-se de que o aplicativo permite exportar suas entradas em vários formatos, como PDF, DOCX ou Markdown, para fins de backup ou migração

🧠 A arte e a ciência de manter um diário: Zeb Evans, fundador da ClickUp, compartilha como manter um diário o ajudou a ficar mais calmo, consciente e resiliente: Escrevo em meu diário desde o início da adolescência, mas nos últimos dez anos isso se tornou uma prática diária. Escrevo em meu diário duas vezes por dia, definindo minhas metas, intenções e áreas de foco, tanto para minha vida profissional quanto pessoal. Isso tem se mostrado inestimável para mim. Todas as manhãs, quando escrevo em meu diário, primeiro releio o dia anterior para lembrar o que aconteceu e revisar as lições que aprendi. Descobri que sou capaz de organizar melhor meus pensamentos, tomar decisões e, de modo geral, viver com intencionalidade ao escrever diariamente em um diário.

As melhores alternativas ao Journey

Embora o Journey ofereça uma boa experiência de registro em diário, vários outros aplicativos oferecem recursos e benefícios exclusivos que podem se adequar melhor aos seus objetivos. Vamos explorar seus recursos em detalhes.

1. ClickUp (ideal para manter um diário, acompanhar hábitos e planejar o dia a dia em um espaço de trabalho personalizável)

Escreva entradas de diário altamente personalizáveis com o ClickUp Docs

Se você deseja um aplicativo para organizar seus pensamentos, acompanhar seus hábitos e gerenciar suas rotinas diárias, o ClickUp é um excelente ponto de partida e, muitas vezes, a melhor opção!

Escreva o que quiser no Docs e no Bloco de Notas

No centro dessa flexibilidade está o ClickUp Docs. Ele permite que você crie entradas no estilo de um diário em um espaço de escrita limpo e sem distrações. Você pode usá-lo para anotar reflexões diárias, manter um diário de gratidão ou escrever entradas mais longas quando precisar processar algo profundamente.

Organize suas anotações com listas de verificação, cabeçalhos e formatação de texto rica e ilimitada no ClickUp Docs

O que destaca o Docs é que você pode organizar seus textos da maneira que quiser. Por exemplo, você pode criar pastas para diferentes estados de espírito, tags para temas recorrentes e até mesmo vincular entradas do diário a tarefas ou eventos do calendário.

🎯 Dica rápida: Quer acelerar a formatação no ClickUp Docs? Clique na alça de arrastar (⋮⋮) à esquerda de qualquer bloco para abrir o menu de opções do bloco. Formate o conteúdo rapidamente com o ClickUp Docs A partir daí, você pode instantaneamente: Transforme em → Títulos, listas, citações, banners ou blocos de código

Cor em bloco → Adicione cor ao seu texto ou fundo

Duplicar → Clone o bloco com um clique

Copiar link do bloco → Compartilhar ou vincular diretamente a um bloco

Excluir → Remova o bloco inteiro sem complicações

Escreva em seu diário com facilidade usando o Bloco de Notas

Conheça o ClickUp Notepad — seu novo lugar favorito para registrar pensamentos, ideias e reflexões!

Planeje uma festa ou escreva em seu diário, o ClickUp Notepad faz tudo isso

Veja como:

Anote qualquer coisa, a qualquer momento: Registre rapidamente suas conquistas diárias, preocupações ou ideias malucas — sem precisar de post-its

Organize-se com facilidade: crie notas separadas para cada dia ou tópico, para que seus pensamentos nunca se percam na confusão

Sincronização entre dispositivos: Comece a escrever em seu diário no laptop e termine no celular — suas anotações vão aonde você for

Transforme notas em ação: converta facilmente suas reflexões em tarefas ou lembretes, ajudando você a transformar insights em progresso real

Converta hábitos em tarefas

Além disso, o ClickUp Tasks adiciona uma camada de funcionalidade perfeita para acompanhar hábitos e rotinas pessoais. Você pode configurar tarefas recorrentes para atividades como diário, meditação, hidratação e acompanhamento do humor, tornando o ClickUp o planejador digital ideal.

Acompanhe seus hábitos e rotinas diárias com o ClickUp Tasks

Cada tarefa pode ter campos personalizados do ClickUp, para que você possa avaliar seu humor, nível de energia ou estresse todos os dias e começar a perceber padrões ao longo do tempo. Você pode visualizar suas tarefas em um calendário, em uma lista ou até mesmo em uma linha do tempo, o que torna muito fácil ver o quanto você tem sido consistente. Se você sente satisfação ao riscar itens de uma lista, essa configuração pode ser incrivelmente motivadora.

Peça à IA sugestões para escrever no diário

Para aumentar ainda mais o poder da plataforma, há o ClickUp Brain, o assistente com inteligência artificial integrado à plataforma.

Você pode pedir ao ClickUp Brain para gerar prompts reflexivos, resumir suas entradas ou até mesmo ajudá-lo a identificar tendências em seu diário e tarefas. Você pode até mesmo mover as respostas para um documento ou criar uma tarefa.

Gere prompts reflexivos e analise tendências de diário com o ClickUp Brain

O ClickUp combina facilmente o crescimento pessoal com a produtividade diária. Em vez de alternar entre vários aplicativos de lista de tarefas, diários digitais, rastreadores de metas e hábitos, você tem um único lugar onde tudo fica conectado.

💡 Bônus: Escrever um diário não precisa ser algo unidimensional. Se você quiser anotar seus pensamentos durante o trajeto para o trabalho ou falar enquanto digita, você pode fazer isso e muito mais. Veja como: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e em TODOS os seus aplicativos conectados + na web para localizar arquivos, documentos e anexos

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e comandar seu diário por voz — sem usar as mãos, em qualquer lugar

Aproveite modelos externos de IA premium, como ChatGPT, Claude e Gemini, com uma solução única e contextual Experimente o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Abandone a proliferação de ferramentas de IA, use sua voz para escrever em seu diário, criar notas e muito mais. Registre ideias e compartilhe seus sentimentos com o Talk to Text no ClickUp Brain MAX

Comece com modelos de diário

Você também tem a opção de usar modelos ClickUp prontos ou personalizáveis se encontrar uma estrutura de que goste, como um check-in matinal ou uma reflexão noturna.

Por exemplo, o modelo ClickUp Daily Notes ajuda você a anotar rapidamente pensamentos, notas, acompanhar seu progresso e transformar reflexões em ação. Use a visualização do calendário para planejar sua vida cotidiana com prazos e horários à vista.

Obtenha um modelo gratuito Adicione notas rápidas, acompanhe o progresso e reflita sobre o seu dia com o modelo de notas diárias do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Anotações rápidas: anote pensamentos rápidos e acesse-os em qualquer lugar, a qualquer hora, com anote pensamentos rápidos e acesse-os em qualquer lugar, a qualquer hora, com o ClickUp Notepad

Auto-reflexão segura: crie espaços privados com tarefas recorrentes automatizadas para desenvolver um hábito consistente de registro em diário

Acompanhamento do crescimento pessoal: Monitore sua jornada de bem-estar mental definindo metas mensuráveis no Monitore sua jornada de bem-estar mental definindo metas mensuráveis no ClickUp Goals

Lembretes oportunos: Mantenha-se atualizado com suas reflexões com notificações para momentos importantes do seu diário com Mantenha-se atualizado com suas reflexões com notificações para momentos importantes do seu diário com os Lembretes do ClickUp

Acompanhamento visual do progresso: monitore suas metas de saúde mental com monitore suas metas de saúde mental com os painéis do ClickUp , que mostram análises detalhadas e visuais da carga de trabalho e verificações de saúde

Limitações do ClickUp

A ferramenta pode exigir um período inicial de aprendizagem para usuários iniciantes

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 diz

Comecei a usar o ClickUp em um emprego há alguns anos e, desde então, o implementei em empregos futuros. Também o uso para fins pessoais — como diário, monitor de saúde, literalmente tudo. Depois que você pega o jeito, as possibilidades são infinitas e é uma ferramenta incrível.

2. Day One (ideal para diários pessoais com aprimoramento da memória contextual)

via Day One

Lançado em 2011 pela Bloom Built, o Day One evoluiu para um aplicativo de diário que apoia o bem-estar mental por meio de reflexões estruturadas e privadas. Seu recurso “On This Day” (Neste dia) resgata entradas anteriores com fotos, áudio ou dados de localização, levando os usuários a refletir sobre o crescimento emocional e os padrões de vida. Isso o torna uma boa alternativa ao Journey para quem procura um espaço seguro e reflexivo para capturar e revisitar momentos da vida com profundidade.

Os recursos de transcrição de voz da ferramenta permitem transformar pensamentos falados em entradas de texto em qualquer lugar. Você pode enriquecer seu diário com entradas ilimitadas, fotos, vídeos, gravações de áudio, notas manuscritas ou desenhos.

Melhores recursos do Day One

Gere resumos do Today View combinando eventos do calendário e mídia para uma prática holística diária de atenção plena

Grave entradas de voz para texto ou áudio para preservar pensamentos fugazes, ideal para processar emoções em movimento

Receba perguntas selecionadas como “Qual foi a lição que você aprendeu esta semana?” para estimular a escrita reflexiva

Limitações do Day One

Os usuários frequentemente enfrentam atualizações de localização inconsistentes, nas quais as localizações definidas manualmente mudam para um único ponto ao longo do tempo

Preços do Day One

Gratuito

Premium: US$ 2,92/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Day One

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Day One?

Uma avaliação do G2 diz

É simples de iniciar e há uma entrada pronta para usar. Digite um pouco ou muito, e pronto! Além disso, ele rastreia as “sequências” de diário (estou há 67 dias consecutivos!)

É simples de ativar e há uma entrada pronta para usar. Digite um pouco ou muito, e pronto! Além disso, ele rastreia as “sequências” de registro no diário (estou em 67 dias consecutivos!)

🌷 Dica de atenção plena: Quando você se sentir preso em seus pensamentos ou dominado pelas emoções, faça uma pausa e pratique o W. A. K. E.: W: Testemunha (“O que está acontecendo dentro de mim agora?”)

A: Permitir (“Posso deixar isso aqui por um momento?”)

K: Saber (“O que é verdadeiro além do ruído?”)

E: Engage (Envolver-se) (“Qual é o próximo passo mais consciente?”)

3. Penzu (ideal para escrever um diário com histórico de versões para revisitar insights sobre saúde mental)

via Penzu

Como uma plataforma de diário online que prioriza a privacidade, o Penzu oferece um espaço seguro para processar emoções e reduzir o estresse por meio da escrita consistente. Seu recurso “Cápsula do Tempo” permite que os usuários enviem entradas por e-mail para seus futuros eus, incentivando a reflexão de longo prazo sobre o crescimento pessoal e diferenciando-o do foco mais imediato do Journey em diários.

Para uma experiência mais personalizável e reflexiva, a ferramenta oferece suporte a diários e marcação de entradas, formatação de rich text, filtros de pesquisa e navegação estruturada de entradas anteriores. Há também um recurso chamado “Looking Glass”, que envia entradas anteriores por e-mail (por exemplo, “Aqui está o que você escreveu há 3 anos”) para que você possa dar uma olhada em sua jornada com o diário.

No Penzu, todos os diários são privados por padrão, com um bloqueio básico opcional (senha dupla) para usuários gratuitos e criptografia AES de 256 bits de nível militar para contas Pro.

Melhores recursos do Penzu

Ative o Modo Zen para ter um espaço de escrita sem distrações, aumentando o foco durante a escrita emocional

Personalize seus diários com fotos pessoais, capas, temas, fontes e cores

Defina lembretes personalizados por e-mail (diários/semanais) para promover um hábito consistente de registro em diário

Limitações do Penzu

A ferramenta tem opções de personalização limitadas, como redimensionamento de fotos e cores das páginas

Preços do Penzu

Gratuito para sempre

Pro: US$ 19,99 por ano

Pro+: US$ 4,16 por ano

Avaliações e comentários do Penzu

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Penzu?

Uma avaliação do Trustpilot diz:

O Penzu é ótimo para desabafar, escrever sobre o meu dia e fazer anotações sobre coisas sem que as pessoas saibam.

O Penzu é ótimo para desabafar, escrever sobre o meu dia e fazer anotações sobre coisas sem que as pessoas saibam.

📮 ClickUp Insight: Apenas 12% das pessoas usam diários físicos para acompanhar seus objetivos, e surpreendentes 38% não fazem nenhum acompanhamento. Mas e se você pudesse acompanhar seus objetivos com mais precisão e facilidade? Entre no ClickUp, onde a estrutura de um planejador se une ao poder da automação. Desde definir tarefas e prazos até acompanhar o progresso com painéis visuais, o ClickUp ajuda você a se manter organizado e focado. Com lembretes alimentados por IA e fluxos de trabalho automatizados, você nunca mais perderá um marco importante. 💫 Resultados reais: Os usuários do ClickUp relatam um aumento de 2x na produtividade

4. Diarium (ideal para diários baseados em localização com rastreamento detalhado de memórias)

via Diarium

Evoluindo desde 2017 para se tornar uma poderosa ferramenta de registro em vários dispositivos, o Diarium permite adicionar diferentes formatos de mídia, vários estilos e usar a entrada de texto sem as mãos.

Você pode importar automaticamente dados de serviços como eventos de calendário, previsão do tempo, Fitbit, Strava, Untappd, GitHub, Trakt, Facebook, Last.fm, para enriquecer as entradas do diário com contexto. Além disso, você pode ditar seus pensamentos com o recurso de voz para texto para facilitar o registro no diário sem usar as mãos, usando o reconhecimento de voz.

Melhores recursos do Diarium

Crie etiquetas de acompanhamento personalizadas para monitorar hábitos únicos, como qualidade do sono ou surtos criativos, com gráficos personalizados

Comemore os dias do ano com sugestões especiais e adicione um contexto único às suas anotações diárias

Bloqueie o aplicativo usando uma senha, PIN, impressão digital, Touch ID, Face ID ou Windows Hello para maior privacidade

Limitações do Diarium

Os usuários às vezes enfrentam problemas com o upload de arquivos no Chrome, exigindo atualizações manuais do telefone, apesar das alegações de plataforma cruzada premium

Preços do Diarium

Gratuito para sempre

Prós: Preço personalizado (disponível como compra no aplicativo)

Avaliações e comentários do Diarium

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Diarium?

Um usuário do Reddit diz:

Uso o Diarium há um ano e adoro. Cheguei a ele depois de experimentar outros aplicativos de diário, como o Journey e o Journalit. Este é o melhor. Adoro o fato de poder comprar o aplicativo em vez de pagar uma assinatura anual. Preservo meus dados baixando todas as minhas notas de áudio para o meu telefone e exportando minhas entradas como arquivos do Word no final de cada mês.

Uso o Diarium há um ano e adoro. Cheguei a ele depois de experimentar outros aplicativos de diário, como o Journey e o Journalit. Este é o melhor. Adoro o fato de poder comprar o aplicativo em vez de pagar uma assinatura anual. Preservo meus dados baixando todas as minhas notas de áudio para o meu celular e exportando minhas entradas como arquivos do Word no final de cada mês.

5. Grid Diary (ideal para escrever em um diário com sugestões para superar o bloqueio criativo)

via Grid Diary

O layout em grade 3×3 do Grid Diary (com a data/humor na célula central) é ideal para organizar oito prompts separados por entrada em um formato compacto, ajudando a reduzir o bloqueio criativo e manter as entradas focadas.

Ele foi projetado como um híbrido de diário e agenda, permitindo que você acompanhe seu progresso ao longo do tempo com modelos de entradas diárias, semanais, mensais e anuais, além de rituais.

O aplicativo se adapta ao seu estilo único de registro, desde registros matinais de gratidão e sucesso até bullet journaling, diários de manifestação e muito mais. Você pode até mesmo registrar seu humor, o clima, dados de atividades (via HealthKit) e métricas de passos ou energia para adicionar contexto da vida real a cada entrada.

Melhores recursos do Grid Diary

Crie um layout Mandala com uma estrutura de 9 quadrados para mapear seus pensamentos como um mapa mental para uma reflexão mais profunda.

Use o registro em diário com uma biblioteca de perguntas para estimular a criatividade e acompanhar o crescimento pessoal.

Crie um sistema de check-in para monitorar hábitos e rotinas diárias , aumentando a consistência, a atenção plena e o autocuidado.

Limitações do Grid Diary

Alguns usuários dizem que perderam entradas com frequência devido ao armazenamento pouco confiável, incluindo diários antigos, sem resposta eficaz do suporte.

Preços do Grid Diary

Pro: US$ 2,99/mês, 3 dias de teste gratuito

Premium: US$ 22,99/ano, 14 dias de teste gratuito

Avaliações e comentários do Grid Diary

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Grid Diary?

Uma avaliação no Google Play diz:

É ótimo. Ótimo para escrever um diário de gratidão. A versão gratuita tem recursos suficientes para não prejudicar a experiência do aplicativo. As sugestões que você pode escolher ajudam. O formato é ótimo para dar a sensação de que você está organizando seus pensamentos. Seria perfeito se as grades pudessem ser reorganizadas entre si, para que eu pudesse colocá-las na ordem que eu gostaria de vê-las. Mas isso não prejudica muito. Definitivamente, recomendo.

É ótimo. Ótimo para escrever um diário de gratidão. A versão gratuita tem recursos suficientes para não prejudicar a experiência do aplicativo. As sugestões que você pode escolher ajudam. O formato é ótimo para dar a sensação de que você está organizando seus pensamentos. Seria perfeito se as grades pudessem ser reorganizadas entre si, para que eu pudesse colocá-las na ordem que eu gostaria de vê-las. Mas isso não prejudica muito. Definitivamente, recomendo.

🧠 Curiosidade: Um estudo liderado por Hans S. Schroder utilizou EEGs para observar a atividade cerebral. Eles descobriram que escrever sobre preocupações reduziu significativamente os sinais de “negatividade relacionada a erros” do cérebro — aquelas quedas elétricas acentuadas provocadas por preocupações ou distrações — em comparação com escrever sobre temas neutros.

6. Reflectly (ideal para o acompanhamento do humor com base em IA para aumentar a autoconsciência)

via Reflectly

O Reflectly é um aplicativo de diário que funciona como um companheiro de IA amigável em seu celular ou tablet e ajuda você a escrever sobre seus sentimentos todos os dias com sugestões e perguntas sugeridas pela IA. Ele acompanha seu humor ao longo do tempo e fornece gráficos visuais envolventes e dados de tendências para ajudá-lo a entender padrões emocionais e gatilhos.

O aplicativo também incorpora elementos da psicologia positiva, como exercícios diários focados em gratidão e atenção plena, citações, afirmações e dicas de autoajuda para apoiar sua jornada de saúde mental e reforçar uma mentalidade positiva.

Para incentivar a escrita consistente no diário, ele oferece elementos de gamificação, como sequências e recompensas, para ajudá-lo a manter o hábito de escrever no diário.

Principais recursos do Reflectly

Receba sugestões personalizadas de IA com base em suas entradas anteriores para uma exploração emocional mais profunda.

Veja gráficos de correlação de humor para identificar tendências que ligam atividades e emoções ao longo de semanas.

Complete desafios diários de atenção plena, como afirmações, para construir uma mentalidade positiva.

Limitações do Reflectly

Os usuários relatam falhas frequentes no aplicativo e falhas biométricas após a atualização, com o perfil mostrando zero dados, apesar de várias entradas.

Preços do Reflectly

Gratuito (com compras no aplicativo)

Avaliações e comentários sobre o Reflectly

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Reflectly?

Um usuário do Google Play diz

No geral, muito bom. Há uma experiência “básica” de registro em diário que é gratuita e faz várias perguntas sobre cada dia, além de oferecer dicas para manter uma atitude positiva. A experiência “premium” permite mais de 100 caracteres na maior parte do diário (a outra não permite) e oferece insights mais pessoais. No geral, não acho que você precise da versão premium, e ela não fica pedindo para você comprá-la. Adoro!

No geral, muito bom. Há uma experiência “básica” de registro em diário que é gratuita e faz várias perguntas sobre cada dia, além de oferecer dicas para manter uma atitude positiva. A experiência “premium” permite mais de 100 caracteres na maior parte do diário (a outra não permite) e oferece insights mais pessoais. No geral, não acho que você precise da versão premium, e ela não fica pedindo para você comprá-la. Adoro!

Dica amigável: Se você não quiser compartilhar seus pensamentos com ninguém imediatamente, pode contar com a IA. Basta perguntar: “Estou sentindo [emoção]. Você pode me ajudar a desvendar o que pode estar acontecendo por baixo da superfície, sem julgar?”

7. Daylio (ideal para acompanhar o humor com o mínimo de escrita)

via Daylio

O Daylio usa uma interface visual baseada em ícones para anotações. Em vez de escrever entradas completas, você pode registrar seu humor e selecionar atividades predefinidas. Isso transforma o registro do humor em um jogo divertido com ícones e desafios contínuos no seu celular.

Você pode criar metas personalizadas (como “Dormir 8 horas” ou “Fazer uma caminhada”) e acompanhá-las com sequências diárias e lembretes. O aplicativo rastreia automaticamente os padrões entre seu humor e suas atividades diárias com gráficos e estatísticas fáceis de ler para ajudar a identificar como os hábitos individuais afetam seu bem-estar mental.

Melhores recursos do Daylio

Explore seu ano em um piscar de olhos com a visualização em estilo mapa de calor “Year in Pixels” (Ano em pixels)

Acompanhe suas metas e hábitos com sequências e lembretes para construir consistência ao longo do tempo

Gere um relatório anual de humor com uma visão geral emocional detalhada para compartilhar com terapeutas

Limitações do Daylio

Alguns usuários relatam perda de progresso em sequências, pois as entradas salvas após a meia-noite não são registradas

Preços do Daylio

Gratuito

Avaliações e comentários do Daylio

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Daylio?

Um usuário do Reddit diz

Comecei a usá-lo em 2018 e fazia registros várias vezes ao dia. Agora, uso-o mais como um diário. Registro todas as coisas e, depois, talvez escreva um comentário ou anexe fotos. Adoro quando as memórias voltam mais tarde e posso ver o quanto evoluí desde então.

Comecei a usá-lo em 2018 e fazia registros várias vezes ao dia. Agora, uso-o mais como um diário. Registro todas as coisas e, depois, talvez escreva um comentário ou anexe fotos. Adoro quando as memórias voltam mais tarde e posso ver o quanto evoluí desde então.

🧠 Dica útil: Por que os líderes devem manter um diário? Pesquisas comprovam que líderes excepcionais reservam tempo para refletir. Seu sucesso depende da capacidade de acessar sua perspectiva única e aplicá-la às suas decisões e à interpretação do mundo a cada dia.

8. Diários de viagem (ideais para contar histórias de viagem com lembranças impressas)

via Diários de viagem

Ao contrário dos aplicativos genéricos de diário, o Travel Diaries foi criado especificamente para documentar viagens. Ele permite que os usuários criem diários de viagem estruturados, com entradas organizadas por data, destino ou itinerário.

As entradas são estilizadas como uma revista de viagens real, combinando texto, fotos e mapas em diários digitais elegantes e roláveis para tornar seu diário mais parecido com uma história de viagem com curadoria. Você pode até salvar seu trabalho online e optar por transformá-lo em um livro físico, entregue em sua casa.

Adicione geo-tags e marque locais em mapas interativos para traçar visualmente sua rota e dar a cada entrada um contexto espacial rico para mostrar onde ela aconteceu. Você pode manter seus diários privados, compartilhá-los com amigos ou familiares selecionados ou publicá-los publicamente como blogs de viagem, se você for um influenciador de viagens.

Melhores recursos dos Diários de Viagem

Marque suas rotas de viagem em um mapa interativo com o recurso de marcadores de viagem para marcar todos os lugares que você já visitou

Compartilhe suas histórias de viagem de forma seletiva, publicando diários inteiros ou capítulos individuais como blogs online

Transforme seu diário digital em um livro impresso profissionalmente e crie uma lembrança tangível de suas aventuras

Limitações dos diários de viagem

Alguns usuários relatam a falta de uso offline sem opção de sincronização quando voltam a ficar online

Preços dos diários de viagem

Gratuito para sempre

Básico : US$ 13,99/mês por usuário

Online : US$ 39,99/mês por usuário

Impresso: US$ 69,99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre diários de viagem

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre os Diários de Viagem?

Um usuário do Trustpilot diz

Já encomendei cinco diários através da empresa. Os livros são pequenos e brilhantes, o tamanho perfeito para a minha estante. São tão elegantes. Vou continuar a encomendar à medida que as minhas férias forem aumentando.

Já encomendei cinco diários através da empresa. Os livros são pequenos e brilhantes, o tamanho perfeito para a minha estante. São tão elegantes. Vou continuar a encomendar à medida que as minhas férias forem aumentando.

9. Dabble Me (ideal para diários por e-mail para preservar memórias)

via Dabble Me

O Dabble Me é um aplicativo de diário de código aberto que envia e-mails diários para sua caixa de entrada, pedindo que você reflita sobre o seu dia com uma resposta simples.

Ele oferece uma maneira simples de documentar os acontecimentos da vida sem precisar de um aplicativo dedicado, atraindo aqueles que preferem o e-mail. Você também pode ajustar a frequência dos e-mails, de diária a mensal, dando a você controle sobre o ritmo do seu diário.

Você receberá lembranças agradáveis com entradas anteriores da mesma data para ajudá-lo a refletir sobre o crescimento, as mudanças e os padrões ao longo do tempo, além de adicionar uma conexão nostálgica e emocional. A ferramenta segue uma filosofia minimalista, por isso não impõe sequências, metas ou painéis chamativos. Ela foi projetada mais para a auto-reflexão pacífica do que para acompanhar a produtividade.

Principais recursos do Dabble Me

Incorpore faixas do Spotify em suas entradas, adicionando uma dimensão musical às suas reflexões

Importe entradas anteriores de serviços como OhLife, Ahhlife e Trailmix. life, consolidando seu histórico de diário

Marque as entradas com palavras-chave como “viagem” ou “família” para organizar e pesquisar seu diário sem esforço

Limitação do Dabble Me

Os recursos de personalização são mínimos, o que pode limitar a personalização para usuários que buscam mais controle

Preços do Dabble Me

Gratuito para sempre

Pro: US$ 4/mês

Avaliações e comentários do Dabble Me

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

💡 Dica profissional: Defina um cronômetro para 10 a 15 minutos e escreva tudo o que estiver passando pela sua mente. Não organize, edite ou se preocupe com a ortografia. Inclua pensamentos aleatórios, preocupações, tarefas, ideias, frustrações, coisas que você precisa lembrar e pessoas em quem você está pensando, literalmente tudo o que vier à sua mente. O objetivo é transferir a carga mental da sua mente para o papel.

10. Evernote (ideal para anotações avançadas para aumentar a produtividade)

via Evernote

O Evernote aprimora o registro de diários com pesquisa inteligente e gerenciamento de tarefas, tornando mais fácil manter o foco nas metas de bem-estar mental e aumentar a produtividade ao longo do tempo. Você pode registrar em qualquer formato — digitar, ditar, anexar arquivos, digitalizar notas manuscritas ou inserir fotos — para tornar suas entradas mais dinâmicas.

Se você gosta de manter diários separados, como pessoal, gratidão, viagem, trabalho, etc., o Evernote permite organizar suas entradas de diário usando cadernos, tags e pilhas para uma categorização detalhada.

Os poderosos recursos de pesquisa da ferramenta facilitam a localização de entradas antigas no diário, mesmo em notas manuscritas, PDFs e imagens.

Melhores recursos do Evernote

Use a pesquisa com inteligência artificial para fazer perguntas em linguagem natural e obter respostas extraídas de suas anotações, PDFs, imagens e manuscritos

Transcreva arquivos de mídia automaticamente em texto editável com o AI Transcribe, que oferece suporte a mais de 50 idiomas

Personalize suas notas com opções avançadas de formatação, incluindo tabelas, listas de verificação e blocos de código

Limitação do Evernote

Alguns usuários relatam pop-ups frequentes na versão gratuita promovendo atualizações pagas e limites de sincronização em um único dispositivo

Preços do Evernote

Gratuito para sempre

Pessoal : US$ 14,99/mês por usuário

Profissional : US$ 17,99/mês por usuário

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 8.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Evernote?

Um usuário do G2 diz

Posso salvar quase tudo na minha conta do Evernote: notas digitadas, recortes de sites, arquivos PDF, fotos. Os recursos Web Clipper e “enviar e-mail para a caixa de entrada” são especialmente úteis para mim.

Posso salvar quase tudo na minha conta do Evernote: notas digitadas, recortes de sites, arquivos PDF, fotos. Os recursos Web Clipper e “enviar e-mail para a caixa de entrada” são especialmente úteis para mim.

Dê aos seus pensamentos um lar seguro com o ClickUp

A beleza de manter um diário é que ele não exige que você seja perfeito, apenas que esteja presente. E se você está procurando um espaço que realmente apoie essa presença, o ClickUp pode ser a sua escolha.

Com o ClickUp Docs, você tem um espaço limpo e personalizável para refletir — seja uma lista de gratidão, um check-in diário ou um longo desabafo sem filtros.

O ClickUp Tasks ajuda você a integrar o registro de diário à sua rotina, com acompanhamento do humor e ciclos de hábitos que mantêm você no caminho certo.

E quando você estiver bloqueado, o ClickUp Brain oferece sugestões, reflexões e até resumos para ajudá-lo a entender o que realmente está acontecendo. Para pensamentos rápidos em movimento, o ClickUp Notepad é o seu espaço tranquilo para anotar e respirar.

Uma plataforma para todas as suas necessidades de registro em diário. Inscreva-se agora no ClickUp!