10 modelos de playlists gratuitos e criativos em 2025

As playlists são mais do que apenas listas de músicas — são painéis de inspiração, ferramentas de ensino, motivadores para exercícios físicos e animadores de festas.

Seja você um amante da música que seleciona músicas para o dia a dia, um DJ planejando sua próxima apresentação, um criador de conteúdo sincronizando músicas com vídeos ou um instrutor de fitness animando uma aula, você precisa de uma playlist que pareça tão boa quanto soa.

É por isso que reunimos modelos de playlists gratuitos e extremamente criativos que vão deixar seu Spotify, Apple Music ou até mesmo suas capas de CD desenhadas à mão (retro, adoramos) com um visual artístico.

Continue navegando, pois o seu modelo de playlist favorito está à sua espera.

O que são modelos de playlist?

Os modelos de playlist são estruturas que organizam e apresentam playlists de música em um layout claro e consistente. Eles são comumente usados por DJs, professores, profissionais de marketing e criadores para organizar músicas com base no humor, gênero, evento ou público.

Por exemplo, um instrutor de fitness pode usar um modelo para separar faixas de aquecimento, pico e relaxamento, incluindo marcas de tempo e níveis de intensidade.

O que os torna úteis não é apenas a organização; eles também ajudam a compartilhar no Apple Music, Spotify ou outras plataformas.

🧠 Curiosidade: A playlist criada por usuários mais seguida no Spotify não é de uma celebridade, mas sim a “Today’s Top Hits” do próprio Spotify. Mas, se você estiver curioso, a playlist independente mais popular é “Foreverlost”, que superou muitas listas de grandes gravadoras em 2025. O poder da curadoria não se limita a grandes nomes; tags inteligentes e vibrações consistentes podem vencer o algoritmo.

O que torna um modelo de playlist bom?

Veja o que procurar em um modelo de lista de reprodução que realmente funcione em todos os formatos e casos de uso:

Layout simples : organize suas músicas favoritas por humor, gênero ou evento sem bagunça. Uma estrutura organizada facilita a navegação, a atualização e a reutilização da sua playlist posteriormente

Uso em várias plataformas : compartilhe playlists facilmente no Apple Music, Spotify ou links da web. Isso economiza tempo e garante consistência, independentemente de onde seu público estiver ouvindo

Notas sobre artistas e faixas : adicione breves descrições ou contexto para cada música. Isso é útil para definir o tom, destacar créditos ou explicar a relevância da faixa

Estrutura baseada no tempo : organize músicas por duração para treinos, aulas ou sets. Isso ajuda a controlar o ritmo e garante que a playlist se adapte perfeitamente ao seu evento ou formato

Seções codificadas por cores : agrupe suas músicas visualmente por tipo ou finalidade. As dicas visuais permitem encontrar o que você precisa mais rapidamente, especialmente em playlists longas ou complexas

Opções de filtro : classifique suas playlists por artista, ritmo, clima ou ocasião. A filtragem permite que você facilmente reformule playlists existentes em novos temas sem precisar começar do zero

Categorias flexíveis : adapte modelos para vídeos, eventos ou apresentações, fazendo com que a mesma ferramenta funcione em diferentes projetos

Marcação de humor : combine músicas com vibrações ou tons emocionais específicos. Isso cria uma experiência mais envolvente e intencional para seus ouvintes

Exportação fácil: copie ou baixe playlists em formatos compartilháveis para equipes ou alunos. Isso simplifica a distribuição, seja para clientes, editores ou artistas

🧠 Curiosidade: Já imaginou uma ferramenta de gerenciamento de projetos criando sua própria música? O ClickUp fez exatamente isso, produzindo faixas sobre produtividade, com ritmos animados para mantê-lo focado e energizado enquanto trabalha. Confira “Workflows” do ClickUp:

10 modelos de playlists que você precisa conferir

Encontrar o modelo de lista de reprodução certo não precisa ser uma confusão de links espalhados e ideias desconexas.

Quando você quiser compartilhar músicas nas redes sociais ou criar sets para um evento, esses modelos vão ajudar você a se concentrar na música e na forma como ela é apresentada.

1. Playlist minimalista em cinza para artistas no Instagram Stories

via Canva

Se você deseja apresentar músicas com um visual minimalista, o modelo Grey Minimalist Artist Music Playlist Instagram Story é uma boa escolha. O gradiente cinza chama a atenção sem ser exagerado, enquanto a lista compacta de músicas e os recursos visuais (ícones de coração vermelho e capas de álbuns) conferem um visual sofisticado.

Destaque uma faixa em destaque, liste músicas relacionadas abaixo e combine tudo com a sua marca ou estética com apenas alguns cliques.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Insira fotos de artistas e atualize os nomes das faixas em segundos para manter sua história atualizada

Partilhe diretamente nas Stories do Instagram sem se preocupar com a formatação ou o tamanho

Ajuste as cores e os estilos de texto para combinar com a sua marca sem alterar o layout

🔑 Ideal para: Criadores e artistas que compartilham playlists pessoais ou promovem novos lançamentos nas redes sociais

2. Postagem moderna de playlist no Instagram

via Canva

O modelo de postagem no Instagram Modern Playlist foi criado para contar histórias de forma clara e visual. Seu fundo desfocado e design arrojado em estilo cartão chamam a atenção sem parecer confuso.

É ideal para compartilhar músicas rápidas ou vibrações do fim de semana. Este modelo prioriza a clareza e a flexibilidade, tornando-o ideal para conteúdos curtos, destaques de artistas ou atualizações baseadas no humor.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Programe diretamente no Canva, sem ferramentas de terceiros

Adicione links rápidos para reproduzir com um toque para Stories interativos

Redimensione-o para capas de Reel ou publicações quadradas com o layout bloqueado intacto

🔑 Ideal para: Amantes de música ou profissionais de marketing que desejam um visual rápido e limpo para compartilhar suas playlists sem muito ruído

💡 Bônus: Se você deseja: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e na web por suas playlists, arquivos de música, mixes e muito mais

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e comandar seu trabalho por voz, sem usar as mãos e em qualquer lugar

Substitua ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Perplexity, por uma solução única e independente de LLM para brainstorming criativo Experimente o ClickUp Brain MAX — o super aplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Esta não é mais uma ferramenta de IA para adicionar à sua coleção de músicas. Este é o primeiro aplicativo de IA contextual que substitui todos os outros.

3. Modelo vetorial de lista de reprodução de música

O Modelo de lista de reprodução de música em vetor dá à sua lista de reprodução uma aparência elegante, semelhante a um aplicativo. Projetado para visualização em dispositivos móveis, ele apresenta imagens grandes das faixas, ícones personalizados e uma lista de rolagem organizada.

A paleta de cores contrastantes é ideal para marcas ousadas e, como é baseada em vetores, funciona bem em todos os formatos digitais, do Instagram às apresentações.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Adicione contadores de faixas animados ou temporizadores em aplicativos compatíveis

Converta-o em um PDF de várias páginas para kits de mídia digital

Use um único design em vários tamanhos de tela sem distorção

🔑 Ideal para: Designers ou criadores de conteúdo que desejam apresentar playlists em um layout semelhante ao de um aplicativo para campanhas digitais ou sociais

▶️ Leia mais: Dicas para equilibrar vida profissional e pessoal e aumentar sua produtividade

4. Modelo engraçado de capa para playlist

O Modelo de capa de playlist engraçada traz energia e humor para sua festa musical. Com texto em tamanho grande e visuais divertidos, é ótimo para playlists descontraídas ou músicas satíricas.

Este modelo privilegia a diversão sem perder a estrutura, tornando-o perfeito para criadores que querem causar impacto, mantendo as coisas rápidas e editáveis.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Transforme-o em uma série de playlists rotativas com temas codificados por cores

Use o layout como miniatura para episódios do YouTube ou podcasts

Crie capas em lote para diferentes estilos ou categorias de piadas em poucos minutos

🔑 Ideal para: Criadores de conteúdo e usuários casuais que criam playlists leves, engraçadas ou nostálgicas para compartilhar digitalmente ou imprimir

5. Planejador de playlist para casamentos

O modelo de planejador de playlist para casamentos ajuda os casais a organizar músicas para cada momento do seu dia especial, desde a cerimônia até a última dança. Ele garante um fluxo contínuo de músicas que refletem a história de amor e o estilo únicos do casal.

Com elegantes tons de lavanda e categorias de músicas divididas em seções, cada parte do evento (cerimônia, recepção, interlúdio) ganha seu próprio espaço, mantendo as listas de reprodução organizadas e os cronogramas precisos.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Duplique-o para vários casamentos e projetos de clientes

Adicione códigos QR personalizados para compartilhar playlists diretamente com os convidados

Exporte-o como lembrança ou parte de um livreto de casamento

🔑 Ideal para: Organizadores de eventos ou casais que estão selecionando músicas para uma cerimônia de casamento em um formato limpo e imprimível

💡 Dica profissional: se você estiver incorporando playlists do Spotify em um blog ou portfólio, use a opção “Personalizar visualização” antes de copiar o código de incorporação. Isso permite controlar as dimensões e combinar com a estética do seu site sem precisar de CSS adicional.

6. Capa para playlist de feriados/festas

O Modelo de capa para playlist de feriados/festas apresenta visuais nostálgicos, incluindo guirlandas com fitas, fontes em negrito e texturas aconchegantes. Ele foi projetado para parecer uma mixtape vintage e funciona bem tanto para divulgação digital quanto para impressão. É perfeito para festas em família, mixes para a sala de aula ou conteúdo festivo nas redes sociais.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Troque rapidamente as imagens para reutilizar em outros feriados

Use como miniatura para mixes sazonais ou histórias no YouTube

Imprima-o como encarte de CD ou cartão de Natal com links para músicas

🔑 Ideal para: Fãs de música que criam playlists nostálgicas ou temáticas para festas de fim de ano, reuniões familiares ou lançamentos sazonais de conteúdo

▶️ Leia mais: Modelos gratuitos de produtividade no Excel e ClickUp

7. Modelo de lista de reprodução do Spotify por TeachersPayTeachers

O Modelo de Playlist do Spotify da TeachersPayTeachers adiciona profundidade ao compartilhamento de músicas com um espaço integrado para reflexão.

Feito sob medida para uso em sala de aula, ele vai além de listar faixas, ajudando os alunos a explorar a trajetória dos artistas, os temas e as conexões emocionais. É perfeito para projetos de identidade, análise cultural ou exercícios de escrita criativa.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Use como uma tarefa alternativa às redações tradicionais

Adicione-o ao Google Classroom para aprendizagem remota ou híbrida

Incentive hábitos de escuta relacionados aos tópicos do currículo

🔑 Ideal para: Estudantes, professores ou qualquer pessoa que esteja criando um projeto personalizado e bem elaborado sobre seu artista favorito

🔍 Você sabia? Mais de 75% dos ouvintes da Geração Z usam playlists selecionadas como principal forma de descobrir novas músicas, de acordo com o Relatório Global de Música da IFPI.

8. Modelo de lista de reprodução/trilha sonora para livros da TeachersPayTeachers

O Modelo de Playlist/Trilha Sonora de Livro transforma a curadoria musical em um projeto literário. Os alunos criam trilhas sonoras que combinam com os personagens, reviravoltas ou emoções de uma história.

Concebido para utilização em sala de aula, torna a literatura mais pessoal e interativa, sendo ideal para trabalhos alternativos sobre livros ou projetos de grupo.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Conecta literatura e música para uma melhor lembrança emocional

Funciona bem em aulas de música, escrita criativa e literatura inglesa

Imprima ou atribua digitalmente como uma avaliação integrada às artes

🔑 Ideal para: Alunos do ensino fundamental e médio que criam reflexões sobre livros em formato de trilha sonora personalizada como alternativa aos relatórios padrão

▶️ Leia mais: As melhores playlists de produtividade para ajudar você a se concentrar

9. Playlist para sala de aula da TPT

via TPT

O Modelo de playlist para aulas convida os alunos a criarem juntos o clima da sala de aula. Seja para sessões de estudo descontraídas, pausas para relaxar ou música de fundo durante trabalhos em grupo, este modelo transforma gostos musicais em comum em uma atividade fácil e envolvente.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Use-o como aquecimento ou quebra-gelo no início do semestre

Alterne os temas semanalmente (por exemplo, “Quinta-feira Retrô”, “Músicas que não se pode pular”)

Deixe os alunos votarem nas faixas em destaque e chegarem a um consenso

🔑 Ideal para: Professores que desejam criar uma cultura de classe por meio da música ou estimular a conexão com playlists criadas pelos alunos

📮 ClickUp Insight: Os modelos não fazem tudo parecer mais fácil? Mesmo objetivos extremamente ambiciosos? Menos de 5% das pessoas em nossa pesquisa recente estão trabalhando ativamente para alcançar grandes objetivos de vida, como comprar uma casa, viajar pelo mundo ou abrir um negócio. Por quê? Porque esses grandes sonhos muitas vezes parecem muito difíceis ou distantes para começar a planejar. 🔭 Mas com o modelo de plano de vida ou o modelo de metas anuais do ClickUp, você pode transformar esses sonhos de longo prazo em etapas viáveis. Divida suas metas em marcos, visualize seu progresso ao longo de meses ou até anos com a visualização de linha do tempo e mantenha-se no caminho certo com prazos claros. Transforme aquele “um dia” em um plano de ação!

💡 Dica bônus: ao marcar músicas por humor ou gênero, treine seu ouvido primeiro com faixas de referência. Pegue exemplos em bibliotecas musicais como Epidemic Sound ou Artlist. Elas usam sistemas de marcação altamente estruturados que podem ajudar você a categorizar suas próprias faixas com mais eficácia.

10. Cartaz e cartões para pedidos de músicas para a playlist da turma, da TPT

via TPT

O Modelo de cartaz e cartões para solicitação de músicas para a playlist da turma torna a participação tangível. Os alunos preenchem cartões de solicitação imprimíveis que são inseridos em uma tela pública com a playlist da turma. É simples, interativo e fácil de incorporar em sistemas de recompensas ou dias temáticos.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Transforme pedidos musicais em incentivos para a sala de aula

Reforce a redação e a comunicação por meio de pequenos textos descritivos

Mantenha as inscrições organizadas com seções editáveis e codificadas por cores

🔑 Ideal para: Educadores que desejam aumentar o envolvimento dos alunos com uma experiência prática e interativa de playlist em sala de aula

▶️ Leia mais: Podcasts de produtividade para motivar você

Crie suas próprias playlists com o ClickUp

O ClickUp é amplamente reconhecido como um aplicativo completo para o trabalho, mas chamá-lo apenas de ferramenta de produtividade é muito reduzido.

De documentos, chats, painéis e automações a redação e programação com IA, ele consolida todos os aspectos do seu fluxo de trabalho em um único ecossistema.

Acompanhe as tendências das playlists, categorize por humor ou gênero e obtenha uma visão geral rápida do que está funcionando e do que não está com os painéis do ClickUp

O que o diferencia é a combinação de flexibilidade e personalização; ele foi criado para se adaptar à sua maneira de trabalhar, e não o contrário.

📣 Opinião do cliente: Eis o que Will Helliwell, diretor assistente de engenharia da Inform Communications Ltd, tem a dizer sobre o ClickUp: Os projetos de gerenciamento ficaram muito mais fáceis em todos os departamentos da empresa. Quando um novo projeto chega, podemos usar um modelo que cria todos os tickets para nós imediatamente. Além disso, todos recebem automaticamente suas tarefas, então não há confusão sobre quem deve fazer cada parte do trabalho. Os projetos de gerenciamento ficaram muito mais fáceis em todos os departamentos da empresa. Quando um novo projeto chega, podemos usar um modelo que cria todos os tickets para nós imediatamente. Além disso, todos recebem automaticamente suas tarefas, então não há confusão sobre quem deve fazer cada parte do trabalho.

Essa mesma flexibilidade torna o ClickUp uma plataforma sólida para projetos não tradicionais, como a criação de modelos de playlists.

Como criar um modelo de lista de reprodução no ClickUp

O ClickUp permite que você gerencie suas músicas usando documentos, listas, visualizações em tabela e muito mais. Você pode até mesmo usar IA para categorizar faixas ou gerar nomes para playlists. Veja como você pode criar um modelo de playlist usando o ClickUp:

Passo 1: Comece criando seu item de área de trabalho

Escolha uma visualização Doc ou Table, dependendo de como deseja exibir sua playlist. Use o ClickUp Docs para um formato narrativo ou Tables para um layout no estilo planilha.

Crie uma playlist colaborativa em estilo narrativo com o ClickUp Docs

Passo 2: Adicione seus campos personalizados

Com os campos personalizados do ClickUp, você pode criar campos como Título da música, Artista, Gênero, Humor, Ocasião, Link da plataforma e Duração da faixa. Isso ajuda a classificar e filtrar suas músicas com facilidade. Você também pode incorporar capas de álbuns, adicionar notas ou inserir hiperlinks.

Classifique músicas por humor, gênero ou estilo com campos personalizados para capturar detalhes como o nome do artista, duração da faixa e link da plataforma

Etapa 3: use os recursos de agrupamento e classificação

Agrupe suas músicas por estilo, gênero ou tipo de evento para criar blocos temáticos rapidamente. As ferramentas Agrupar por e Filtrar do ClickUp permitem que você veja exatamente o que se encaixa em cada clima ou ocasião.

Passo 4: Use o ClickUp Brain para acelerar as coisas

Use o assistente de IA mais completo do mundo, o ClickUp Brain, para sugerir gêneros, gerar títulos de playlists ou resumir tags de humor em suas faixas. Ele também é útil para redigir rapidamente descrições para compartilhamento público.

Deixe o ClickUp Brain sugerir gêneros, criar títulos de playlists e resumir temas em segundos

💡 Dica profissional: Use a Visualização de formulário do ClickUp para coletar sugestões de playlists digitalmente, seja de alunos, colaboradores ou fãs. Você pode personalizar campos como “Nome da faixa”, “Por que combina” ou “Tag de humor”, e cada entrada é adicionada diretamente à sua lista de tarefas da playlist para organização e classificação instantâneas. É mais rápido do que planilhas e mais organizado do que mensagens diretas.

Passo 5: Salve como um modelo reutilizável

Quando o layout estiver pronto, clique no menu de reticências (...) no canto superior, selecione Modelos e clique em Salvar como modelo. Adicione um nome, tags e uma breve descrição e selecione quem pode acessá-lo. Sua playlist está pronta para ser usada quantas vezes você quiser.

O ClickUp facilita manter suas playlists organizadas, limpas e compartilháveis, tudo no mesmo espaço de trabalho que você usa para tudo o mais.

▶️ Leia mais: As melhores músicas motivacionais para o trabalho para melhorar o seu humor

Outros modelos relacionados a música para você

Se você está experimentando organizar suas músicas além das playlists, o ClickUp tem modelos para você. Eles ajudam a gerenciar e acompanhar a produção, setlists, projetos relacionados à música e até mesmo fluxos de trabalho em estúdios.

Aqui está um para você começar:

1. Modelo simples de lista de músicas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize e acompanhe todo o seu fluxo de trabalho musical com o modelo simples de lista de músicas do ClickUp

O modelo ClickUp Simple Music List é uma configuração para iniciantes que gerenciam tarefas relacionadas à música, seja planejando o lançamento de um EP, organizando uma jam session ou acompanhando ativos criativos.

Com três visualizações predefinidas, status de tarefas simples e um layout intuitivo, ele foi projetado para tornar seu fluxo de trabalho mais suave, sem a necessidade de uma curva de aprendizado íngreme.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Veja suas tarefas na forma de uma lista, quadro ou calendário

Use campos personalizados para acompanhar prazos, colaboradores e links de arquivos

Atribua tarefas aos colegas de equipe ou gerencie metas individuais

Adapte-o rapidamente para se adequar a diferentes projetos musicais ou de conteúdo

🔑 Ideal para: Músicos, gerentes e equipes de conteúdo que procuram uma maneira simples de acompanhar projetos relacionados à produção musical, eventos ou cronogramas de lançamentos

▶️ Leia mais: Coisas produtivas para fazer no tempo livre

2. Modelo avançado de lista de músicas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e priorize tarefas musicais ou o conteúdo da playlist sem esforço com o modelo avançado de lista de músicas do ClickUp

O modelo avançado de lista de músicas do ClickUp é uma das ferramentas mais versáteis da biblioteca do ClickUp. Ele foi projetado para iniciantes, mas é poderoso o suficiente para equipes que precisam de estrutura rapidamente.

Você pode mapear listas de tarefas, lançamentos de conteúdo ou sessões criativas em um formato que se adapta conforme você avança. Esteja você gerenciando uma campanha de playlists com várias partes ou apenas acompanhando ideias por humor ou gênero, essa configuração ajuda você a trabalhar de forma organizada e manter o cronograma.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Use sete visualizações diferentes, incluindo Lista, Quadro, Calendário e Gantt

Classifique as tarefas em status personalizados, como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”

Adicione campos personalizados para identificar o tipo de música, duração ou plataforma

Mantenha-se organizado com lembretes, dependências e automações

🔑 Ideal para: Criadores ou equipes que organizam projetos musicais em várias etapas, calendários de conteúdo ou fluxos de trabalho de playlists repetíveis

💡 Dica bônus: para manter uma playlist atualizada sem precisar fazer grandes alterações, troque 20% do conteúdo a cada duas semanas. Isso mantém o engajamento alto e a continuidade para os ouvintes assíduos.

3. Modelo de lista de níveis ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Categorize músicas, álbuns ou artistas por estilo ou valor com o modelo de classificação musical por níveis do ClickUp

O modelo de lista hierárquica do ClickUp foi criado para comparações rápidas. Inspirado no sistema de lista hierárquica popular nos jogos, esse formato funciona surpreendentemente bem para classificar músicas por humor, gênero, impacto do lançamento ou favoritas pessoais.

É especialmente útil para professores que atribuem tarefas de análise musical, criadores que classificam álbuns por artista ou profissionais de marketing que criam playlists temáticas para campanhas. O modelo inclui cartões de tarefas, campos de classificação e categorias personalizadas que você pode adaptar para qualquer tipo de lista.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Atribua músicas ou álbuns a níveis personalizados

Use tarefas e campos personalizados para classificar com base no som, na letra ou no valor de reprodução

Compare diferentes níveis lado a lado com a visualização do quadro

Acompanhe as alterações ou atualizações com o status de progresso integrado

🔑 Ideal para: Educadores, críticos musicais ou fãs que criam listas classificadas de músicas, álbuns ou artistas de diferentes temas ou épocas

🧠 Curiosidade: acredite ou não, a música mais curta do mundo tem apenas 1,316 segundos! “You Suffer”, do Napalm Death, é tão curta que você vai perder em um piscar de olhos!

4. Modelo de lista de atividades do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe sessões criativas, tarefas musicais e prazos com o modelo de lista de atividades do ClickUp

O modelo de lista de atividades do ClickUp é perfeito para manter seu trabalho criativo nos trilhos, especialmente quando você está lidando com vários projetos musicais. Isso pode incluir tarefas como criação de playlists, sessões de estúdio, cronogramas de lançamento ou atividades promocionais.

Ele é estruturado para iniciantes, mas pode ser facilmente ampliado. Oferece campos personalizados e várias visualizações para se adequar ao seu fluxo de trabalho. Pense nele como seu rastreador completo para tudo o que acontece nos bastidores.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Divida o trabalho criativo em tarefas com status como Em andamento e Concluído

Atribua prazos e responsabilidades à sua equipe

Use as visualizações Calendário, Tabela e Quadro para gerenciar cronogramas e prioridades

Adicione tags para gêneros, eventos ou categorias baseadas no humor

🔑 Ideal para: Artistas solo, produtores ou equipes criativas que gerenciam fluxos de trabalho musicais com muitas tarefas, como agendas de gravação, lançamentos de conteúdo ou cronogramas de playlists

🎥 Assista: Como usar o ClickUp como músico!

▶️ Leia mais: Como criar um plano de produtividade com modelos

5. Modelo ClickUp para YouTube

Obtenha um modelo gratuito Gerencie playlists com vídeos, entrevistas com artistas ou lançamentos de canais com o modelo do YouTube do ClickUp

Este modelo do ClickUp para YouTube foi criado para criadores que usam o YouTube para compartilhar playlists, vídeos dos bastidores ou destaques de artistas. Da ideia ao upload, este modelo cobre tudo: brainstorming, acompanhamento da produção, cronogramas de publicação e promoção.

Com campos personalizados como Playlist, Filmado e Categoria, você pode adaptar o fluxo para corresponder ao fluxo de trabalho da sua equipe de conteúdo. Isso é perfeito se você gerencia um canal que combina música, comentários ou conteúdo promocional.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Planeje, grave e publique conteúdo com fluxos de status como Pré-produção e Final

Use as visualizações Calendário e Quadro para mapear cronogramas de publicação

Acompanhe o conteúdo por tipo, incluindo entrevistas, playlists, reações e muito mais

Adicione links, miniaturas e notas para cada vídeo em um só lugar para minimizar a mudança de contexto

🔑 Ideal para: Criadores de conteúdo e canais focados em música que precisam de uma maneira organizada de gerenciar uploads recorrentes, séries em destaque ou playlists de vídeo

💡 Dica profissional: se você estiver apresentando playlists para marcas ou agências de sincronização, crie um PDF leve de uma página com informações sobre as faixas, temas e estilos. Isso funciona melhor do que enviar um link de streaming sem contexto.

6. Modelo de podcast ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje, grave e gerencie seu conteúdo de áudio com o modelo de podcast do ClickUp

O modelo de podcast do ClickUp foi criado para criadores que desejam fluxos de trabalho de podcast estruturados, sem a sobrecarga de roteiros desconexos, música de fundo e narrações. Esteja você realizando entrevistas, selecionando comentários musicais ou acompanhando episódios baseados em playlists, este modelo mantém tudo, desde o agendamento até a publicação, em um só lugar.

Personalize-o com campos como Temporada, Número do episódio e Status do áudio, facilitando o gerenciamento de vários programas ou uma série contínua de podcasts motivacionais.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Use as visualizações Lista e Quadro para mapear as etapas do podcast

Acompanhe a produção com status como Gravado, Editado e Publicado

Atribua tarefas para reservas de convidados, capas e promoção

Armazene links de episódios, tópicos e arquivos de áudio usando campos personalizados

🔑 Ideal para: Podcasters focados em cultura musical, discussões sobre playlists ou entrevistas com artistas e criadores

7. Modelo de calendário de conteúdo para músicos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje, publique e promova o conteúdo da sua playlist com o modelo de calendário de conteúdo para músicos do ClickUp

O modelo de calendário de conteúdo para músicos da ClickUp foi criado para artistas que precisam manter a consistência em seus lançamentos de conteúdo, especialmente playlists.

Seja para gerenciar datas de lançamento, anunciar novas seleções ou coordenar a promoção em vários canais, este modelo coloca sua linha do tempo de conteúdo em destaque. Você pode atribuir tarefas, vincular recursos e monitorar o desempenho em um único espaço centralizado.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Planeje músicas e playlists no Calendário, no Gantt ou na visualização Linha do tempo

Use campos personalizados para gerenciar gastos, plataformas, metas e tarefas de marketing

Acompanhe o progresso com status como Em desenvolvimento, Pronto e Publicado

Mantenha sua equipe alinhada com documentos integrados, automações e anotações de reuniões

🔑 Ideal para: Músicos ou profissionais de marketing que estão criando estratégias de conteúdo multiplataforma em torno de playlists ou lançamentos musicais

▶️ Leia mais: Dicas inspiradoras sobre como motivar uma equipe

8. Modelo de cronograma ClickUp para produção e lançamento de álbuns musicais

Obtenha um modelo gratuito Gerencie seu projeto de álbum, do estúdio ao streaming, com o modelo de linha do tempo para produção e lançamento de álbuns musicais do ClickUp

O modelo de linha do tempo do ClickUp para produção e lançamento de álbuns musicais foi feito sob medida para músicos que gerenciam tudo, desde agendas de gravação até campanhas promocionais.

Com campos dedicados para orçamento, prazos e fases criativas, este modelo garante que todas as faixas, designs de capa e divulgação à imprensa permaneçam alinhados com o seu calendário de lançamento.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Visualize o fluxo de trabalho do seu álbum nas visualizações Linha do tempo, Gantt e Calendário

Acompanhe etapas importantes, como pré-produção, mixagem, masterização e promoção

Use campos personalizados para gerenciar orçamentos, durações de tarefas e fases

Atribua funções e responsabilidades a produtores, designers e líderes de relações públicas

🔑 Ideal para: Artistas independentes, bandas ou gravadoras que gerenciam ciclos completos de lançamento de álbuns

9. Modelo de plano estratégico para músicos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie seu roteiro de carreira musical de longo prazo, planeje o crescimento da sua playlist, a divulgação da sua marca e o alcance dos seus fãs com o modelo de plano estratégico para músicos do ClickUp

O modelo de plano estratégico para músicos do ClickUp oferece uma maneira estruturada de pensar a longo prazo, além das músicas e do desenvolvimento da marca. Se você deseja aumentar o número de seguidores no Spotify, fechar contratos de sincronização ou garantir colaborações com marcas, este modelo ajuda a alinhar as tarefas diárias da sua lista de verificação com suas ambições profissionais.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Defina metas claras e acompanhe os marcos da carreira com seis visualizações personalizadas

Defina seu público, táticas de crescimento e canais de marketing

Monitore prioridades estratégicas usando campos personalizados para orçamento, cronograma e esforço

Visualize a carga de trabalho com as visualizações Gantt e Linha do tempo

🔑 Ideal para: Músicos independentes que planejam estratégias de playlists, parcerias ou expansão da marca

🔍 Você sabia? “Playlistificação da música” refere-se ao domínio crescente das playlists na forma como a música é descoberta, consumida e até mesmo criada. Descreve a tendência em que a música é cada vez mais adaptada para se adequar a critérios e algoritmos específicos de playlists, em vez de ser impulsionada pela visão artística ou pelas preferências individuais.

▶️ Leia mais: O melhor software de ambiente de trabalho digital para equipes modernas

10. Modelo de formulário de contratação de artistas musicais ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Contrate artistas para apresentações ao vivo ou playlists com o modelo de formulário de contratação de artistas musicais do ClickUp

Simplifique a coordenação de artistas para playlists com apresentações ao vivo, performances ou colaborações especiais. O modelo de formulário de contratação de artistas musicais do ClickUp ajuda a centralizar as solicitações de contratação de artistas, eliminando a necessidade de procurar detalhes em e-mails ou planilhas.

Esteja você gerenciando apresentações transmitidas ao vivo, apresentações em locais específicos ou vitrines digitais vinculadas a uma playlist, este formulário mantém tudo registrado, rastreado e aprovado em um único espaço de trabalho. Personalize campos, atribua status e monitore o progresso desde a consulta até a confirmação, ideal para curadores, equipes de eventos ou promotores.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Campos pré-criados para registrar detalhes de performances, informações sobre artistas e aprovações

Etiquetas de status para acompanhar as solicitações, de “Novo” a “Concedido”

Várias visualizações para gerenciar horários dos artistas e comunicação

Funciona para locais, promotores ou curadores de playlists digitais com sessões ao vivo

🔑 Ideal para: Criadores de playlists selecionadas, gerentes de eventos ou representantes de artistas que realizam sessões ao vivo ou colaborações em streaming

▶️ Leia mais: Os melhores aplicativos de lista de tarefas diárias para manter a produtividade

11. Modelo de definição de metas para produtores musicais do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina suas metas de streaming, frequência de lançamento de playlists e objetivos criativos com o modelo de definição de metas para produtores musicais do ClickUp

O modelo de definição de metas para produtores musicais do ClickUp oferece seções dedicadas para acompanhar ideias de músicas, marcos de produção e tarefas de colaboração. Ele permite que os produtores definam prazos claros, gerenciem cronogramas de projetos e monitorem o progresso para o lançamento de novas músicas.

Divida ambições maiores, como marcos de streaming ou acordos de licenciamento de sincronização, em etapas mensuráveis. Este modelo inclui planilhas de metas SMART, análise de esforços e visualizações de tarefas para ajudar os produtores a se manterem organizados com cada lançamento de playlist, colaboração ou iniciativa de campanha.

⭐ Por que você vai adorar este modelo

Crie metas SMART para o desempenho das playlists, metas de crescimento ou colaborações

Divida sua estratégia musical geral em tarefas mais simples

Visualize o progresso com visualizações personalizáveis (planilha SMART, cronogramas, etc.)

Inclui acompanhamento do esforço e estimativa do impacto para cada objetivo

🔑 Ideal para: Produtores que utilizam playlists para construir uma marca, monetizar streams ou estruturar produções de longo prazo

▶️ Leia mais: Os melhores aplicativos para ajudar você a manter a produtividade

Acompanhe e compartilhe suas músicas favoritas com seus entes queridos usando o ClickUp

Seja para criar playlists, gerenciar cronogramas de lançamento ou coordenar apresentações ao vivo, o ClickUp oferece as ferramentas para organizar tudo em um só lugar.

De visualizações de documentos e tabelas a automações e campos personalizados, todos os recursos foram projetados para economizar tempo e manter você focado na música. Com modelos criados para músicos, produtores e profissionais de marketing, você pode parar de reinventar a roda e começar a expandir o que funciona.

Não perca tempo juntando ferramentas e crie um sistema que realmente funcione para a forma como você cria e promove sua música.

Experimente o ClickUp gratuitamente e transforme o caos cacofônico em fluxos de trabalho harmoniosos!