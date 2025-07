As 10 melhores alternativas ao SavvyCal para um agendamento mais inteligente e maior produtividade

Está lidando com solicitações de reuniões, várias agendas e fusos horários? Se o SavvyCal não está mais atendendo às suas necessidades, seja por motivos financeiros ou de recursos, você não está sozinho.

Encontrar a solução certa para gerenciamento de tempo pode ser demorado, mas nós facilitamos isso para você.

Este blog apresenta as principais alternativas ao SavvyCal com as principais funcionalidades, preços e avaliações dos usuários para ajudá-lo a escolher a sua próxima ferramenta de agendamento.

Alerta de spoiler: uma delas faz tudo isso — e sim, é a ClickUp. 🧠📅

Por que escolher estas 10 alternativas?

O SavvyCal é uma ferramenta de agendamento sólida, mas está longe de ser perfeita. Aqui estão os principais motivos pelos quais as equipes começam a procurar essas alternativas:

Agendamento em tempo real lento: Atrasos ao acessar ou agendar reuniões, retardando equipes dinâmicas que precisam de experiências de agendamento rápidas

A expansão fica cara: com preços por usuário e sem plano gratuito para sempre, o SavvyCal pode se tornar caro rapidamente à medida que sua equipe cresce, especialmente se você estiver tentando manter as despesas gerais baixas

Integrações nativas limitadas: Embora cubra o básico, como o Google Agenda, as opções de integração direta do SavvyCal podem parecer escassas ou limitadas. Para equipes que dependem regularmente de aplicativos especializados, soluções alternativas complexas são sua única opção

Recursos rígidos de agendamento de equipes: Adotar a sobreposição de calendários do SavvyCal aumenta sua flexibilidade, mas não tanto assim. Faltam recursos como agendamento round-robin, disponibilidade compartilhada ou links de reserva dinâmicos, que são essenciais para fluxos de trabalho produtivos

Não é ideal para equipes com baixo uso ou enxutas: Com preços mais altos do que concorrentes com recursos semelhantes, o SavvyCal é ineficiente para empresas menores. Além disso, ele não oferece um plano gratuito para profissionais que só agendam ocasionalmente, tornando-o menos ideal para empreendedores individuais ou consultores independentes.

🧠 Curiosidade: Estudos mostram que sua equipe pode estar perdendo dois dias inteiros de trabalho por semana devido à ineficiência em reuniões e respostas a e-mails.

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Alternativas ao SavvyCal em resumo

Ferramenta Melhor recurso Caso de uso principal Preços ClickUp – Combina calendário, tarefas, documentos e chat – Agendamento com IA, anotações e resumos – Rico em modelos Equipes que desejam gerenciamento completo de projetos e reuniões em uma única plataforma Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas Calendly – Links de reserva personalizados – Lógica de roteamento para convidados – Detecção inteligente de disponibilidade Consultores, recrutadores e equipes de vendas automatizando reuniões com clientes Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário Movimento – Agendamento automático de reuniões e tarefas por IA – Blocos dinâmicos de trabalho intenso – Reorganização da agenda em tempo real Profissionais ocupados que precisam de planejamento diário automatizado Planos pagos a partir de US$ 49/mês por usuário Doodle – Enquetes em grupo para horários disponíveis – Opções de votação anônima – Painel de controle para acompanhamento de respostas RH, organizadores de eventos, grupos acadêmicos que coordenam reuniões grandes ou flexíveis Gratuito; planos pagos a partir de US$ 14,95/mês por usuário SimplyMeet. me – Reservas por código QR – Suporte para compromissos pagos – Painel simples e otimizado para dispositivos móveis Treinadores, terapeutas e profissionais autônomos que fazem reservas com clientes Gratuito; planos pagos a partir de US$ 11,99/mês por usuário Acuity – Páginas de agendamento personalizadas – Formulários de admissão + faturamento – Fluxos de trabalho de pagamento do cliente Empresas de serviços, como salões de beleza, clínicas e consultorias Planos pagos a partir de US$ 20/mês por usuário Zoho Bookings – Integrações profundas com o Zoho CRM – Tipos de eventos personalizados + automações leves – Portal de autoatendimento do cliente Equipes que utilizam o ecossistema Zoho para o ciclo de vida do lead até a reunião Gratuito; planos pagos a partir de US$ 8/mês por usuário OneCal – Sincronização de vários calendários – Ocultação de títulos e personalização da marca – Agendamento inteligente de fusos horários Profissionais que gerenciam várias contas pessoais e profissionais Planos pagos a partir de US$ 6/mês por usuário Cal. com – Totalmente open source + auto-hospedagem – Mercado de plugins modulares – Encaminhamento de leads com APIs nativas Desenvolvedores e equipes de tecnologia que desejam controle total sobre o agendamento Gratuito; planos pagos a partir de US$ 15/mês por usuário YouCanBookMe – Sugestões inteligentes de agendamento – Lógica condicional em formulários – Integrações profundas com calendário + CRMs Equipes que precisam de sincronização de calendários, agendamento automático e lógica de formulários personalizada Gratuito; planos pagos a partir de US$ 9/mês por usuário

As melhores alternativas ao SavvyCal para utilizar

Você está pronto para superar as limitações do SavvyCal e alcançar a excelência no agendamento? Aqui estão as melhores alternativas do mercado:

1. ClickUp (Melhor para produtividade e agendamento tudo em um)

Quer deixar de lado a correria para confirmar reuniões, confusões de fuso horário e e-mails intermináveis com links de agendamento de equipes? Conheça o ClickUp — o aplicativo completo para o trabalho que transforma o pesadelo do agendamento em um planejamento simples e otimizado.

Planeje com mais inteligência com o Calendário ClickUp

Planeje a agenda perfeita com base em suas tarefas, eventos e metas com o Calendário ClickUp

O ClickUp Calendar é o seu planejador visual ideal para organizar reuniões como um profissional. Seu layout vibrante facilita a localização (e a lembrança) dos eventos. A melhor parte? Ele bloqueia automaticamente o tempo para cada tarefa que você cria, para que sua agenda comece a funcionar para você, sem ajustes constantes.

Planeje projetos, agende eventos recorrentes e visualize tudo em formatos diário, semanal ou cronológico.

Arraste e solte para reprogramar, filtre por equipe e crie itens acionáveis — tudo em uma única visualização. Isso adiciona impulso instantâneo a todas as reuniões online.

💡 Dica profissional: economize tempo preparando alguns planos de programação pré-concebidos no seu centro de recursos. Dessa forma, você pode começar a trabalhar imediatamente quando um novo projeto for iniciado, sem atrasos na configuração do cronograma.

Você está curioso para otimizar tarefas junto com suas reuniões? O ClickUp também tem uma solução dedicada para isso!

Transforme reuniões em ação com as tarefas do ClickUp

Transforme solicitações em tarefas acionáveis com responsabilidade clara e acompanhamento do progresso após uma reunião com o ClickUp Tasks

O ClickUp Tasks é a ferramenta para transformar conversas em ação, antes, durante e depois de qualquer reunião.

Ele vem com prioridades, prazos e dependências ajustáveis para que seus resultados fiquem em primeiro plano. Anexe documentos, vincule subtarefas e adicione comentários em tempo real às suas tarefas agendadas para obter o máximo de contexto.

Se sua empresa funciona com faturamento e horas de projeto, o Time Tracking do ClickUp pode medir cada grama do seu esforço. Além disso, automações inteligentes, como atualizações de status condicionais, movimentação de arquivos e notificações instantâneas, mantêm tudo funcionando sem trabalho extra.

Use IA para planejar reuniões mais rapidamente com o ClickUp Brain

Crie resumos de reuniões, recupere documentos importantes, defina pontos de ação e muito mais com o ClickUp Brain

Se tudo o que você precisa é de um link para agendamento, o SavvyCal é uma escolha inteligente. Mas se você está cansado de que o agendamento esteja desconectado de tudo o que você faz no trabalho, o ClickUp Brain é a escolha mais inteligente.

O ClickUp não é apenas uma ferramenta de agendamento, é o seu espaço de trabalho completo com IA para reuniões. Com o ClickUp Brain, você pode gerar agendas, recuperar documentos relevantes, atribuir itens de ação e resumir discussões automaticamente, tudo no mesmo espaço de trabalho onde sua equipe já gerencia projetos e tarefas.

Esteja você planejando uma sincronização rápida ou se preparando para uma apresentação para um cliente, o ClickUp Brain deixa você pronto em segundos. Ele entende o contexto do seu espaço de trabalho, reúne notas de reuniões anteriores e até sugere as perguntas certas a serem feitas — sem necessidade de copiar e colar ou alternar entre aplicativos.

Se você precisa de quebra-gelos ou dicas de produtividade antes de uma reunião, o Brain também cuida disso em segundos.

Faça um brainstorming e gere perguntas úteis antes de uma reunião com o ClickUp Brain

💡 Dica profissional: Além da comunicação da equipe, o Brain pode criar, delegar e agendar tarefas a partir de notas importantes de reuniões de uma só vez. Basta pedir, e o ClickUp Brain atribuirá automaticamente os acompanhamentos e manterá seus projetos em andamento.

E com o Brain MAX, a experiência passa a ser voz em primeiro lugar. Usando o Talk to Text, você pode ditar tarefas, anotar lembretes ou acionar ações de IA usando apenas sua voz. Não é apenas conversão de voz em texto — é sensível ao contexto, ao fluxo de trabalho e pronto para agir. Pense nisso como um companheiro de IA pessoal que conecta suas ideias diretamente à execução.

Você também obtém acesso seguro e unificado às suas ferramentas — ClickUp, Gmail, Slack, Docs e muito mais — sem compartilhamento de dados com terceiros ou precisar alternar entre várias abas. É IA sem complicações.

🔍 Chega de ficar alternando entre sua agenda, aplicativo de notas e gerenciador de tarefas O ClickUp reúne seu agendamento, documentação e ações de acompanhamento em um só lugar, com tecnologia dos modelos de IA mais recentes, como GPT-4. 1, Claude e Gemini.

É aí que ele supera o SavvyCal. Enquanto o SavvyCal se concentra em links de agendamento e flexibilidade de calendário, o ClickUp elimina a sobrecarga das reuniões. Você não está apenas agendando tempo, está recuperando-o.

Precisa de uma ajuda para começar? Use o modelo de planejador de calendário

Começando do zero? Não precisa. O ClickUp oferece modelos fáceis de usar para tudo e qualquer coisa, desde listas de tarefas até calendários de conteúdo.

Obtenha um modelo gratuito Organize cronogramas de equipes, evite conflitos de agendamento e conclua tarefas dentro do prazo com o modelo de planejador de calendário do ClickUp

O modelo de planejador de calendário ClickUp é uma solução pronta para uso para equipes que desejam melhorar seu agendamento. Ele oferece seis status personalizados e uma visualização resumida prática para mapear e acompanhar todas as tarefas com eficiência.

Os campos personalizados do modelo, como registros de tempo, metas, endereços e orçamentos, também ajudam a reunir informações em cada ponto de ação. Assim que as datas de vencimento são atualizadas, as visualizações padrão do calendário e da linha do tempo são preenchidas instantaneamente em tempo real para mostrar a carga de trabalho e os possíveis gargalos de cada equipe.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Algumas visualizações personalizadas ainda não foram otimizadas para dispositivos móveis

Usar todos os recursos terá uma curva de aprendizado um pouco mais longa

Preços do ClickUp:

Avaliações e comentários sobre o ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Nathan G., programador da Crestron, afirma:*

A capacidade de criar formulários, gerenciar tarefas, itens de calendário e reuniões torna o ClickUp indispensável para qualquer pequena empresa em crescimento. Além disso, o novo recurso de chat torna aplicativos de chat externos, como Slack ou Teams, obsoletos e desnecessários para quem deseja reduzir o número de aplicativos que usa.

A capacidade de criar formulários, gerenciar tarefas, itens de calendário e reuniões torna o ClickUp indispensável para qualquer pequena empresa em crescimento. Além disso, o novo recurso de chat torna aplicativos de chat externos, como Slack ou Teams, obsoletos e desnecessários para quem deseja reduzir o número de aplicativos que usa.

2. Calendly (Ideal para agendamentos simples e profissionais)

via Calendly

Quer evitar a troca de mensagens para confirmar a disponibilidade? O Calendly foi criado para simplificar a marcação de reuniões. Seu recurso de agendamento personalizado permite enviar um link para a reunião. Assim, os convidados podem ver os horários disponíveis e marcar um horário.

A ferramenta também é muito flexível, com a opção de tipos de eventos personalizados. Dessa forma, atualizações rápidas e análises estratégicas aprofundadas são realizadas com facilidade. Além disso, recursos como buffers de chamadas ajudam você a se reorganizar entre as reuniões sem interromper seu fluxo de trabalho.

O Calendly também oferece suporte a formulários de encaminhamento para direcionar os convidados ao membro certo da equipe com base em suas respostas, tornando-o uma escolha popular para fluxos de trabalho de vendas, contratação e integração de clientes.

O Calendly integra-se ao Google Agenda, Outlook, Zoom, Slack, Salesforce, HubSpot e outros aplicativos importantes para otimizar confirmações, lembretes e remarcações. Você pode até incorporar páginas de agendamento diretamente em seu site ou campanhas de e-mail para reduzir a taxa de desistência e converter mais rapidamente.

Recurso de IA: com seu novo assistente de agendamento com IA (disponível em planos superiores), o Calendly analisa preferências e histórico de reuniões para sugerir horários ideais, reduzindo conflitos de agenda e ajustes manuais.

Melhores recursos do Calendly

Distribua sua carga de trabalho de maneira uniforme entre seu grupo com o agendamento round-robin

Encaminhe os convidados da reunião para o grupo relevante com o encaminhamento baseado em questionários pré-reunião

Lide com horários incomuns, como feriados ou eventos especiais, com substituições de datas específicas

Incorpore widgets de reserva em páginas de destino, boletins informativos ou centros de ajuda

Integrações perfeitas com ferramentas como Salesforce, Zoom, HubSpot e Slack

Limitações do Calendly

Muitos recursos avançados, como rodízio, SSO, branding e roteamento, estão disponíveis apenas em planos superiores

Não possui integrações robustas com sistemas de produtividade e CRM, limitando-se exclusivamente à criação de reuniões

Preços do Calendly

Gratuito

Padrão: US$ 12/mês por usuário

Equipes: US$ 20/mês por usuário

Empresa: A partir de US$ 15.000/ano

Avaliações e comentários sobre o Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 2.200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Calendly?

Uma avaliação da G2 diz:

O mais útil do Calendly é que ele evita conflitos de agendamento de acordo com a sua disponibilidade e a do usuário do outro lado da tela, tornando-o muito melhor para agendar de acordo com as compatibilidades mútuas.

O mais útil do Calendly é que ele evita conflitos de agendamento de acordo com a sua disponibilidade e a do usuário do outro lado da tela, tornando-o muito melhor para agendar de acordo com as compatibilidades mútuas.

📖 Leia também: As melhores integrações do Calendly que você precisa conhecer

3. Motion (ideal para tarefas orientadas por IA e agendamento de reuniões)

via Motion

O Motion ganhou seu lugar nesta lista por integrar perfeitamente a IA ao agendamento diário. Criado para eventos complexos, seu calendário com IA analisa sua carga de trabalho para criar um plano diário otimizado. Se uma ligação de um cliente surgir ou um prazo mudar, o Motion reorganiza seu dia para que tudo se encaixe.

Assim que as reuniões são confirmadas, o tempo de preparação é automaticamente bloqueado antes de cada uma delas. A IA do Motion também cria intervalos de foco intenso com base nas suas últimas tarefas agendadas e padrões de trabalho. Além disso, todos os seus calendários integrados são unificados em uma única visualização, e o sistema ajusta sua linha do tempo automaticamente se as tarefas demorarem mais ou perderem a prioridade.

Você pode definir limites para evitar agendamentos consecutivos, bloquear horários específicos para trabalhos intensos ou designar dias inteiros como livres para reuniões. A priorização automática do Motion é especialmente útil para freelancers, executivos e profissionais neurodivergentes que desejam manter o foco sem precisar reprogramar manualmente.

Recurso de IA: a IA da Motion cria e ajusta continuamente um plano diário personalizado com base na urgência, sensibilidade ao tempo, preferências de reuniões e seu ritmo de produtividade.

Principais recursos do Motion

Crie agendas dinâmicas que se adaptam às mudanças com otimização alimentada por IA

Evite chamadas consecutivas ou mantenha certos dias livres de reuniões com preferências predefinidas

Crie agendas diárias com base na urgência e nos seus padrões de trabalho com automações rápidas

Reagende tarefas incompletas automaticamente com base em prazos e prioridades

Sincronize todos os calendários do Google e do Outlook em uma visualização unificada

Limitações de movimento

Alguns usuários consideram a interface do usuário complexa, especialmente aqueles com janelas de trabalho dinâmicas

Não possui opções de compartilhamento para envolver convidados externos em tarefas e chamadas

A curva de aprendizado é bastante alta, apesar das automações e recursos relativamente básicos

Preços dinâmicos

Pro AI: A partir de US$ 49/mês por usuário

IA empresarial: A partir de US$ 69/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Motion

G2: 4,1/5 (mais de 110 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

4. Doodle (ideal para agendamento de grupos e enquetes)

via Doodle

Se você está agendando uma reunião grande em diferentes fusos horários, o Doodle pode ser a solução ideal para um processo sem dores de cabeça. Com seu recurso de enquete em grupo, os membros da equipe podem marcar sua disponibilidade, e o Doodle sugere automaticamente a melhor opção.

Ele também aumenta a flexibilidade com uma opção de votação “Se necessário”, permitindo que as equipes sugiram horários alternativos. Além disso, o Doodle oferece convites rápidos individuais, fichas de inscrição e páginas de agendamento personalizadas de acordo com os fusos horários locais. Os administradores podem usar o painel da equipe do Doodle para acompanhar respostas, definir lembretes e gerenciar a disponibilidade de vários membros da equipe.

O Doodle integra-se bem com ferramentas como Google Calendar, Outlook, Microsoft Teams e Zoom, ajudando as equipes a coordenar-se mesmo quando utilizam plataformas diferentes. As enquetes das reuniões também podem ser exportadas ou incorporadas em portais da empresa ou e-mails para um acesso mais amplo.

Recurso de IA: o assistente de agendamento inteligente do Doodle sugere os horários mais eficientes para cada participante, analisando as respostas da enquete e as preferências de fuso horário, ajudando as equipes a chegar a um consenso mais rapidamente.

Principais recursos do Doodle

Crie reuniões e enquetes ilimitadas para coordenar com qualquer número de participantes

Economize tempo agendando diretamente na agenda de outra pessoa com o recurso “Agendar em nome de outra pessoa”

Promova a disponibilidade honesta sem pressão dos colegas com limites de votos, informações ocultas dos participantes e seleção anônima de horários

Exporte dados de pesquisas ou incorpore links em plataformas compartilhadas para uma coordenação mais ampla

Integra-se com Microsoft 365, Google Workspace, Slack e Zoom

Limitações do Doodle

Alguns usuários consideram a interface difícil de navegar e pouco intuitiva

As integrações de aplicativos de calendário podem ser pouco confiáveis e causar conflitos devido a atualizações perdidas ou erros de sincronização

Preços do Doodle

Gratuito

Pro: US$ 14,95/mês por usuário

Equipe: US$ 19,95/mês por usuário (mínimo de dois usuários)

Avaliações e comentários sobre o Doodle

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Doodle?

Uma avaliação da Capterra diz:

Adoro como você pode oferecer opções à sua equipe enviando um Doodle.

Adoro como você pode oferecer opções à sua equipe enviando um Doodle.

5. SimplyMeet. me (Ideal para agendar compromissos de forma fácil e sem complicações)

O SimplyMeet.me é um agendador de reuniões que prioriza a simplicidade. Ele pode se parecer com o Calendly, mas essa ferramenta se destaca pela configuração quase instantânea, mesmo com várias integrações.

Mas não se deixe enganar pela simplicidade. O SimplyMeet.me também oferece recursos de reserva em grupo, ideais para workshops e webinars, onde grandes grupos solicitam o mesmo horário. Há até uma opção de compartilhamento de código QR para os clientes escanearem e reservarem a partir de seus celulares.

Ele oferece integração com Stripe e PayPal para reservas pagas, e os usuários podem personalizar as configurações de disponibilidade para agendamentos recorrentes ou ofertas sazonais. O SimplyMeet.me também oferece opções de marca branca para uma experiência de agendamento personalizada, tornando-o especialmente útil para profissionais que lidam diretamente com clientes.

Recurso de IA: Embora não seja muito voltado para IA, o SimplyMeet.me usa lógica inteligente para automatizar ajustes de fuso horário e sugerir horários ideais com base nas preferências históricas de reuniões e na localização do cliente.

Principais recursos do SimplyMeet.me

Organize e gerencie todos os compromissos com um painel centralizado que visualiza todos os compromissos agendados, reuniões passadas e informações dos clientes

Simplifique o faturamento de consultas durante a mesma reunião com várias integrações de pagamento

Gerencie todas as discussões e eventos em qualquer lugar com um aplicativo administrativo específico para dispositivos móveis e computadores

Limitações do SimplyMeet.me

Oferece uma gama limitada de integrações nativas e depende do Zapier para automações, tornando configurações complexas mais difíceis

Carece de recursos robustos de relatórios e análises em tempo real para insights detalhados sobre padrões de reuniões ou produtividade

Compartilhe links de reservas por meio de códigos QR para acesso mais rápido em eventos ou lojas físicas

Oferece integrações com Zapier, Microsoft 365 e Google para sincronização de calendários

Preços do SimplyMeet.me

Pessoas físicas: Gratuito

Profissional: US$ 11,99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o SimplyMeet.me

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

📮 ClickUp Insight: Um trabalhador do conhecimento típico precisa se conectar com 6 pessoas, em média, para realizar seu trabalho. Isso significa entrar em contato com 6 conexões principais diariamente para reunir informações essenciais, alinhar prioridades e levar os projetos adiante. A luta é real: acompanhamentos constantes, confusão de versões e lacunas de visibilidade prejudicam a produtividade da equipe. Uma plataforma centralizada como o ClickUp, com Pesquisa Conectada e Gerenciador de Conhecimento com IA, resolve isso disponibilizando instantaneamente o contexto na ponta dos seus dedos.

6. Acuity Scheduling (Ideal para empresas de serviços)

via Acuity Scheduling

Procurando uma ferramenta de agendamento flexível que se adapte ao seu modelo de negócios? O Acuity Scheduling é uma ótima opção graças ao seu foco em fluxos de trabalho baseados em serviços. A solução se aprofunda em tipos de compromissos exclusivos e duração de serviços centrados no cliente.

O Acuity também possui opções de formatação avançadas que se adaptam perfeitamente aos temas da marca. Você pode usar suas configurações para personalizar detalhes minuciosos, assinaturas personalizadas e preços baseados no volume, de acordo com a agenda do usuário do serviço. Com controles de marca branca e branding, o Acuity permite que salões de beleza, clínicas e consultores criem uma experiência perfeita para o cliente, desde a reserva até o faturamento.

Ele oferece suporte a formulários de inscrição, compromissos recorrentes, aulas em grupo e confirmações por e-mail ou SMS. Além disso, ele se integra ao Stripe, Square, Google Agenda, Zoom, QuickBooks e mais de 500 outras ferramentas por meio do Zapier, tornando-o ideal para empresas que desejam automatizar todo o ciclo de vida do cliente.

Recurso de IA: O Acuity inclui uma lógica de agendamento inteligente que recomenda horários ideais para consultas com base na duração do serviço, disponibilidade do profissional e fuso horário do cliente. Ele também pode ajustar automaticamente a disponibilidade durante os períodos de pico com base no volume de reservas.

Principais recursos do Acuity Scheduling

Domine as vendas adicionais com as opções personalizadas de complementos na página de agendamento

Otimize sua carga de trabalho de compromissos e acompanhe compromissos específicos de locais com acesso a vários recursos e armazenamento de endereços

Crie e envie faturas com os detalhes dos serviços e dos clientes preenchidos automaticamente em um formato pré-definido

Ofereça vales-presente, códigos de desconto e planos de pagamento personalizados

Sincronize calendários entre funcionários e salas de serviço automaticamente

Limitações do Acuity Scheduling

Alguns usuários relatam que o site apresenta falhas ao exportar compromissos

Falta personalização nos portais, especialmente na página inicial de agendamento do cliente

O acesso a vários recursos e salas está disponível apenas em planos mais caros

Os recursos de relatórios são limitados para operações em grande escala com várias localizações

Preços do Acuity Scheduling

Emergente: US$ 20/mês por usuário

Em crescimento: US$ 34/mês por usuário

Powerhouse: US$ 61/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 5.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Acuity Scheduling?

Uma avaliação do G2 diz:

Você pode começar sem nenhuma experiência em CRM ou CS e usar este aplicativo, que vai ficar na ponta da língua. Foi a solução perfeita para mim para agendar, reservar, gerenciar calendários e acompanhar os compromissos dos clientes.

Você pode começar sem nenhuma experiência em CRM ou CS e usar este aplicativo, que vai ficar na ponta da língua. Foi a solução perfeita para mim para agendar, reservar, gerenciar calendários e acompanhar os compromissos dos clientes.

7. Zoho Bookings (ideal para equipes que utilizam o ecossistema Zoho)

via Zoho Bookings

O Zoho Bookings é a escolha certa para equipes que desejam permanecer no mesmo ecossistema, além de ser bastante eficiente. Sua interface unificada facilita o planejamento diário, enquanto os espaços de trabalho dedicados simplificam a colaboração.

A solução também sugere vários tipos de reuniões personalizados para o seu setor durante a configuração. E se sua equipe tiver chamadas exclusivas, os administradores podem adicionar tipos de eventos personalizados para qualquer coisa, desde análises de rentabilidade até comemorações de aniversários.

Além disso, os gerentes podem adicionar automação leve com gatilhos específicos em um clique para todas as reuniões internas que seguem uma chamada de cliente. O Zoho Bookings se integra ao Zoho CRM, Zoho Desk, Zoho SalesIQ e seus sistemas de pagamento, permitindo a automação completa do ciclo de vida do lead à reunião e ao acompanhamento.

Recurso de IA: quando usado no ecossistema Zoho, o Zoho Bookings pode aproveitar a assistente de IA da Zoho, Zia, para preencher automaticamente os dados do formulário, analisar tendências de reservas e recomendar ações de acompanhamento com base no comportamento do cliente e na frequência dos compromissos.

Principais recursos do Zoho Bookings

Organize seu dia do jeito que você quer com regras simples, como desativar o reagendamento ou definir um prazo mínimo de aviso prévio

Permita que os clientes atualizem seus compromissos e acessem seu histórico por conta própria com um portal dedicado ao cliente

Integre instantaneamente com todo o ecossistema Zoho, incluindo Zoho CRM, SalesIQ, Zohodesk e suas plataformas de pagamento integradas

Atribua diferentes serviços a diferentes membros da equipe e sincronize agendas em tempo real

Use webhooks e APIs para acionar fluxos de trabalho externos ou atualizações de CRM

Limitações do Zoho Bookings

Vem com um plano gratuito muito restrito, tornando-o mais adequado para grandes empresas e equipes

Configurá-lo sem um ecossistema Zoho existente é um processo tedioso e pouco intuitivo, que requer conhecimentos especializados

As opções de interface e personalização são limitadas fora da pilha Zoho

Preços do Zoho Bookings

Gratuito para sempre

Básico: US$ 8/mês por usuário

Premium: US$ 12/mês por usuário

Flex: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zoho Bookings

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

📖 Leia também: Melhores soluções de software para gerenciamento de reuniões e agendas

8. OneCal (ideal para sincronização e personalização de calendários)

via OneCal

Para conciliar todos os calendários sem alternar entre guias, o OneCal costuma aparecer entre as principais opções. Seu design que prioriza a privacidade permite controlar quais detalhes são sincronizados entre os calendários, desde títulos até listas de participantes. Se você deseja manter seus compromissos pessoais em sigilo, o OneCal pode bloquear instantaneamente esse horário como “Ocupado”.

Além da sincronização, as páginas de agendamento do OneCal têm elementos como links para redes sociais para aumentar o engajamento e divulgar sua marca. Você também pode inserir um URL personalizado que redireciona os convidados para uma página de recursos ou de agradecimento após a reserva ser feita. Os usuários podem personalizar o idioma e o formato dos convites, tornando a experiência mais alinhada com públicos globais ou de nicho.

O OneCal também se integra ao Outlook, Microsoft 365 e Google Workspace e oferece sincronização multidirecional entre várias agendas, para que as reuniões nunca coincidam, mesmo entre contas profissionais e pessoais.

Recurso de IA: O OneCal usa regras de sincronização inteligentes para detectar possíveis conflitos e atualizar automaticamente eventos sobrepostos em todas as plataformas, garantindo que sua disponibilidade sempre reflita as informações mais recentes, mesmo em diferentes fusos horários ou contas.

Principais recursos do OneCal

Controle o que é sincronizado entre seus calendários pessoais, profissionais e individuais de clientes com seus recursos de sincronização multidirecional

Oculte títulos e detalhes de acordo com suas preferências com automações, cores predefinidas, respostas por e-mail e muito mais

Altere o idioma em que os convites são apresentados e atenda a uma equipe global com as traduções de links de agendamento do OneCal

Personalize páginas de reservas com branding, links de redirecionamento e campos de engajamento

Integra-se com os calendários do Google, Microsoft e Apple para um gerenciamento perfeito

Limitações do OneCal

Alguns usuários acham difícil compartilhar a disponibilidade de sua equipe ou coordenar eventos com colegas de equipe

Suporta apenas integrações de calendários populares e não sincroniza arquivos ou mídia entre plataformas

Relatórios ou análises limitados para acompanhar tendências de agendamento ou ausências

Preços do OneCal

Starter: US$ 6/mês por usuário

Essencial: US$ 12/mês por usuário

Premium: US$ 20/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o OneCal

G2: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o OneCal?

Uma avaliação da G2 diz:

Super fácil de usar, suporte FANTÁSTICO, muito fácil de integrar e implementar. Uso diariamente. Só a função de sincronização do calendário já vale o preço, e a interface do usuário é excelente.

Super fácil de usar, suporte FANTÁSTICO, muito fácil de integrar e implementar. Uso diariamente. Só a função de sincronização do calendário já vale o preço, e a interface do usuário é excelente.

9. Cal. com (Ideal para flexibilidade de agendamento de código aberto)

O Cal.com é um gerenciador de reuniões criado para priorizar o controle total sobre o agendamento. Como uma solução de código aberto, ele permite que você hospede seus servidores e personalize tudo com a sua marca — sem logotipos do Cal.com, apenas com o seu estilo.

Agora, não se trata apenas de personalização. A solução oferece recursos essenciais, como agendamento em rodízio, reservas em calendários de grupo e convites personalizados para gerenciar com eficiência as reuniões com clientes ou equipes.

Além disso, possui uma API dedicada para acionar os requisitos mais complexos, como enviar lembretes de compromissos, atualizar registros de CRM ou atribuir leads automaticamente. O mercado de plug-ins da plataforma inclui ferramentas de pagamento, formulários de consentimento, sincronização de CRM e muito mais, oferecendo controle modular sobre sua pilha de agendamentos.

Recurso de IA: Embora seja voltado principalmente para desenvolvedores, o Cal.com pode ser integrado a serviços externos de IA por meio de APIs — por exemplo, para gerar automaticamente confirmações de reservas, analisar padrões de disponibilidade ou recomendar horários para reuniões com base no histórico de comportamento.

💡 Dica profissional: Use aplicativos de código aberto se sua empresa já opera em um provedor de nuvem que oferece suporte a implantações auto-hospedadas. Isso reduzirá rapidamente os custos de infraestrutura e liberará o orçamento para personalizações mais profundas.

Melhores recursos do Cal.com

Direcione os clientes para a equipe certa com base em seus detalhes, como setor e tamanho da empresa, com um software nativo de roteamento de leads

Reduza as oportunidades perdidas com uma calculadora de fuso horário integrada

Adicione recursos essenciais como pagamentos, videochamadas, lembretes e formulários de consentimento em segundos com o marketplace de plugins da Cal.com

Hospede em seu próprio domínio com suporte completo para white label

Crie fluxos de trabalho modulares com a API para desenvolvedores e os plug-ins da comunidade do Cal.com

Limitações do Cal.com

A configuração e a manutenção requerem conhecimentos técnicos especializados

Usar o recurso API pode sair bastante caro

Menos opções plug-and-play para usuários sem conhecimentos técnicos

Preços do Cal.com:

Pessoas físicas: Gratuito

Equipes: A partir de US$ 15/mês por usuário

Organizações: US$ 37/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre Cal.com:

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

10. YouCanBookMe (Melhor para integrações com calendários)

via YouCanBookMe

Se sua equipe lida com projetos urgentes, adotar o YouCanBookMe é uma decisão inteligente. Além da sincronização em tempo real e dos blocos de buffer, ele se destaca pela integração profunda, desde Mailchimp e WordPress até Google Analytics e Pixel.

O YouCanBookMe também oferece suporte à disponibilidade compartilhada entre membros e regras de disponibilidade detalhadas, perfeito para gerenciar projetos multifuncionais ou férias. Você não precisará fazer acompanhamentos manuais com confirmações automatizadas, opções de reprogramação ou sequências de lembretes. Os formulários de reserva também podem incluir lógica condicional, permitindo que você pré-qualifique leads instantaneamente, classifique solicitações de suporte ou encaminhe reuniões internas para o colega de equipe certo.

A plataforma altamente personalizável permite que as equipes controlem mensagens, branding, gerenciamento de fusos horários e redirecionamento após a reserva. Você também pode integrar webhooks, Zapier ou scripts personalizados para acionar ações em CRMs, bancos de dados ou outros sistemas internos.

Recurso de IA: O YouCanBookMe introduziu recentemente sugestões inteligentes de agendamento que ajustam automaticamente os tempos de espera e a duração das reuniões com base no tipo de compromisso, urgência e comportamento de agendamento anterior.

Principais recursos do YouCanBookMe

Pré-qualifique leads e classifique chamadas de suporte com formulários de agendamento baseados em lógica condicional

Realize reuniões com grandes grupos em um único horário com configurações de capacidade de sessão

Acelere as reservas com formulários personalizados preenchidos automaticamente que buscam dados do link da URL

Integre com o Google Agenda, Microsoft Outlook, Mailchimp e webhooks

Personalize a marca, as confirmações, os acompanhamentos e as páginas de redirecionamento para cada tipo de reserva

Limitações do YouCanBookMe

Alguns usuários relatam que o tempo de resposta do suporte ao cliente é um pouco mais longo

Algumas alterações precisam ser atualizadas manualmente em cada calendário conectado

As conexões de calendário permitidas nos planos gratuitos e individuais são limitadas

As conexões de calendário permitidas nos planos gratuitos e individuais são limitadas

Preços do YouCanBookMe

Gratuito

Individual: US$ 9/mês por usuário

Profissional: US$ 13/mês por usuário

Equipes: US$ 18/mês por usuário

Avaliações e comentários do YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 340 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o YouCanBookMe?

Uma avaliação da Capterra diz:

Gosto muito da forma como o YouCanBook.me sincroniza com o meu calendário e bloqueia automaticamente os horários em que não estou disponível para marcar uma reunião com um novo usuário. Também gosto da facilidade de uso para mim e para a pessoa que faz a reserva no meu site.

Gosto muito da forma como o YouCanBook.me sincroniza com o meu calendário e bloqueia automaticamente os horários em que não estou disponível para marcar uma reunião com um novo usuário. Também gosto da facilidade de uso para mim e para a pessoa que faz a reserva no meu site.

Reuniões perfeitas e gerenciamento de tempo com o ClickUp

As ferramentas de agendamento certas proporcionam uma grande produtividade para você e toda a equipe. Com calendários acessíveis e sincronização de dados em tempo real, as reuniões se tornam um poderoso trampolim para o valor real dos negócios.

Embora esta lista destaque muitas opções interessantes, não basta escolher aplicativos que se conectem bem com sua conta do Outlook ou Google Agenda. Você precisa de agendamento inteligente, integrações abrangentes, enquetes em grupo e insights baseados em IA. É aí que o ClickUp se destaca dos demais.

A parceria com a ClickUp também significa combinar reuniões com tarefas, análises e automações abrangentes em uma plataforma integrada.

Pronto para dominar o gerenciamento de reuniões e tempo? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!