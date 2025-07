as 15 melhores ferramentas de relatórios de projetos para insights mais inteligentes em 2025

65% dos projetos fracassam devido a estimativas e gerenciamento de riscos inadequados, e 35% devido a um planejamento e documentação do usuário deficientes.

Você pode evitar fazer parte desse número e executar projetos corretamente investindo em uma ferramenta confiável de relatórios de projetos. Ela mantém todos informados, mostra o que está funcionando e avisa com antecedência antes que algo significativo aconteça.

Reunimos os melhores softwares de relatórios de gerenciamento de projetos para ajudá-lo a planejar melhor, trabalhar em conjunto com mais facilidade e acompanhar o andamento do seu projeto.

As ferramentas de relatórios de projetos são aplicativos de software que ajudam os gerentes de projetos e equipes a coletar, organizar e apresentar dados sobre o progresso, cronogramas, uso de recursos, orçamentos e riscos potenciais de um projeto.

Elas são essenciais para qualquer software de gerenciamento de projetos, transformando dados complexos em insights claros e acionáveis por meio de painéis, gráficos e relatórios de status.

Uma boa ferramenta de gerenciamento de projetos com recursos de relatórios ajudará você a responder perguntas importantes, como:

Estamos no caminho certo para cumprir nossos prazos?

Quais tarefas estão ficando para trás?

Estamos dentro do orçamento?

Como estamos usando o tempo e os recursos da nossa equipe?

Em resumo, elas oferecem suporte a tudo, desde o gerenciamento de equipes até o acompanhamento de riscos. Elas fornecem uma visão precisa da saúde do projeto, ajudam a identificar problemas antecipadamente, ajustar planos conforme necessário e otimizar o gerenciamento de clientes.

Isso, em última análise, aumenta suas chances de entregar um projeto bem-sucedido, dentro do prazo e do escopo.

Você sabia? 55% dos funcionários não têm acesso a KPIs de projetos em tempo real. Na verdade, 50% relatam passar um ou mais dias manualmente analisando dados de projetos e compilando relatórios.

Aqui está nossa comparação de softwares de relatórios de projetos com base em recursos, diferenciais e preços:

Ferramentas Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Modelos de relatórios, Google Analytics e integração com o BigQuery IA integrada para geração automática de relatórios, painéis personalizáveis, controle de tempo e monitoramento de metas Plano gratuito disponível; preços personalizados disponíveis para empresas Jira Equipes técnicas em empresas de médio a grande porte Acompanhamento de pendências, sprints, painéis personalizáveis Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8,60/mês por usuário Power BI Grandes empresas com necessidades complexas de dados Fluxos de dados em tempo real, fórmulas DAX, integração com o Microsoft 360 Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 14/mês por usuário Tableau Empresas de grande e médio porte que precisam de recursos avançados de relatórios Relatórios gráficos de dados, agentes de IA, integração de código ML Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 15/mês por usuário Looker Studio Pequenas e médias empresas e agências que criam relatórios para terceiros Empresas de médio e grande porte que precisam de relatórios juntamente com gerenciamento de tarefas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 9/mês por usuário Wrike Pequenas empresas e agências de marketing que precisam de relatórios básicos Colaboração em tempo real, automação do fluxo de trabalho, painéis personalizáveis Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário Microsoft Project Empresas de TI e construção em grande escala que acompanham vários projetos Gerenciamento de portfólio, relatórios para partes interessadas, instantâneos de projetos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário Celoxis Empresas de grande porte que criam relatórios e painéis de projetos avançados Gerenciamento de riscos, relatórios personalizados, análise de desempenho da equipe Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 25/mês por usuário Basecamp Pequenas empresas e agências de marketing que precisam de relatórios básicos Análise do sentimento da força de trabalho, relatórios de tarefas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/mês por usuário Trello Freelancers e pequenas agências que precisam de um acompanhamento simples dos projetos Quadros Kanban, acompanhamento do progresso, gráficos personalizáveis Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/mês por usuário Zoho Projects Empresas que desejam acompanhar orçamentos e marcos de vários projetos Marcos do projeto, relatórios personalizados, acompanhamento do orçamento Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/mês por usuário Rippling Analytics Startups, empresas de médio porte e grandes empresas com foco na análise da força de trabalho Análise da força de trabalho, monitoramento de OKR, acompanhamento do orçamento Preços personalizados Previsão. Aplicativo Empresas de TI, organizações sem fins lucrativos e equipes de pesquisa que buscam monitorar a carga de trabalho e o tempo Tarifas, automação de faturamento, planilhas de horas assistidas por IA, rastreadores de risco Preços personalizados TeamGantt Agências, equipes de produtos e planejamento e empresas de médio a grande porte que buscam ferramentas de visualização de dados Gráficos de Gantt, acompanhamento da carga de trabalho, dependências de tarefas Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 59/mês Asana Pequenas e médias empresas que desejam gerenciar e relatar tarefas Detectores de bloqueadores, acompanhamento de tendências e integridade do projeto, IA integrada Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49/mês por usuário

Os 15 melhores softwares de relatórios de gerenciamento de projetos para usar

Aqui estão algumas das melhores ferramentas de relatórios de projetos para ajudá-lo a acompanhar o andamento do projeto e manter todas as tarefas em dia. Discutiremos seus recursos, limitações, preços e muito mais para ajudá-lo a escolher a melhor para sua empresa.

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

1. ClickUp (Ideal para gerenciamento de projetos completo e relatórios dinâmicos)

Experimente o ClickUp agora Acompanhe todos os seus projetos e monitore seu progresso com o ClickUp

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho, criado para lidar com tudo, desde tarefas diárias e planejamento geral até relatórios de projetos. Com painéis personalizáveis, resumos com inteligência artificial, gráficos de carga de trabalho e acompanhamento de metas, você estará sempre por dentro dos seus projetos.

Visualize e monitore relatórios de projetos em tempo real com os painéis do ClickUp

Os painéis do ClickUp oferecem informações sobre projetos em tempo real, sob vários ângulos.

Visualize o progresso: acompanhe o status das tarefas, o tempo gasto, a carga de trabalho da equipe e muito mais, tudo em tempo real

Personalize-as para qualquer fluxo de trabalho : escolha as métricas que deseja acompanhar, adicione seus widgets preferidos e os painéis do ClickUp transformarão dados complexos em visuais claros e abrangentes

Simplifique a análise de dados: esses painéis visuais ajudam as partes interessadas a entender as métricas que importam

Por exemplo, digamos que você esteja gerenciando uma campanha de marketing. Com os painéis do ClickUp, você pode configurar widgets para exibir tarefas por status, acompanhar o tempo gasto em cada atividade e monitorar a carga de trabalho da sua equipe.

Faça perguntas ao ClickUp Brain e obtenha uma resposta instantânea

Depois, tem o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado que pode gerar resumos de projetos, insights sobre o desempenho da equipe e muito mais em apenas alguns segundos. Ele coleta dados relevantes do seu espaço de trabalho e dos aplicativos conectados e os transforma em relatórios de status abrangentes

Por exemplo, após concluir um sprint de projeto, você pode solicitar ao ClickUp Brain para “Resumir o progresso e os resultados do sprint”. Ele irá gerar um relatório conciso cobrindo conquistas, obstáculos, próximas etapas e detalhes da conclusão das tarefas — especificamente, quem fez o quê e quando.

Enquanto o ClickUp Brain simplifica a criação de relatórios e resumos, o ClickUp Goals ajuda você a manter o foco nos principais objetivos do seu projeto.

Esteja você trabalhando com OKRs de equipe, metas de sprint ou KPIs semanais, o ClickUp Goals facilita o acompanhamento do progresso e mantém todos alinhados.

Obtenha um modelo gratuito Envie relatórios de projetos com cronogramas precisos facilmente com o modelo de relatório de projeto ClickUp

Não sabe por onde começar? Pegue um dos modelos gratuitos de relatórios de projetos da ClickUp para começar com o pé direito.

Por exemplo, o modelo de relatório de projeto ClickUp ajudará você a acompanhar o progresso do projeto, as despesas e as ações pendentes. Você pode visualizar o status do projeto em relação aos cronogramas, definir níveis de prioridade e acompanhar a taxa de conclusão em um só lugar.

Melhores recursos do ClickUp

Identifique sobrecargas, atrasos e ajustes necessários com gráficos de carga de trabalho e visualizações de sprint burndown

Acompanhe KPIs, conquistas e próximas etapas em um relatório QBR compartilhável com modelos QBR prontos para uso

Automatize os relatórios de projetos com mais de 100 gatilhos de ação

Crie painéis de controle para clientes para obter visibilidade em tempo real de cronogramas, entregas e orçamentos

Monitore a capacidade da equipe com a Visualização da carga de trabalho para reatribuir tarefas antes que o esgotamento se instale

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado leve para novos usuários (facilmente resolvida com a ClickUp University !)

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.400 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.200 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um avaliador do G2 diz:

O mais útil é a flexibilidade do ClickUp. Ele se adapta a diferentes formas de trabalho, sejam listas simples de tarefas ou gerenciamento de projetos mais complexos. Essa flexibilidade significa que ele se adapta à minha forma de trabalhar, em vez de me forçar a mudar meu fluxo de trabalho.

O mais útil é a flexibilidade do ClickUp. Ele se adapta a diferentes formas de trabalho, sejam listas simples de tarefas ou gerenciamento de projetos mais complexos. Essa flexibilidade significa que ele se adapta à minha forma de trabalhar, em vez de me forçar a mudar meu fluxo de trabalho.

2. Jira (ideal para otimizar o gerenciamento de requisitos)

via Jira

O gerenciamento inadequado de requisitos é um motivo comum para que os projetos não atinjam seus objetivos. O Jira ajuda os líderes de TI e as equipes de desenvolvimento a resolver isso, oferecendo visibilidade clara das tarefas, cronogramas e requisitos do projeto.

As equipes podem monitorar o progresso do sprint, identificar e resolver obstáculos e gerar relatórios que mostram o que está em dia e o que precisa de atenção.

*os recursos de automação também reduzem a necessidade de atualizações manuais, permitindo que as equipes se concentrem mais na execução e menos nos relatórios.

Principais recursos do Jira

Visualize o trabalho ao longo do tempo com a visualização do calendário e defina prazos de acordo com ele

Veja e atualize o tempo, a duração e os responsáveis pelas tarefas em um ou vários projetos com cronogramas

Use backlogs para configurar sprints e priorizar projetos urgentes

Acompanhe as tarefas e o progresso do projeto para cada membro da equipe em cada etapa do fluxo de trabalho com painéis de controle do projeto

Identifique e remova gargalos com o gerenciamento de dependências

Limitações do Jira

Usuários sem conhecimentos técnicos podem achar o Jira um pouco complicado

Personalizar o Jira pode ser um processo demorado

Preços do Jira

Gratuito

Padrão: US$ 8,60/mês por usuário

Premium: US$ 17/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e análises do Jira

G2: 4,3/5 (mais de 6.400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 15.100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira?

Uma avaliação da G2 diz:

O que mais gosto é a personalização e a estrutura do Jira para gerenciar projetos e tickets. Ele oferece rastreamento detalhado de tarefas, permite criar fluxos de trabalho personalizados e dá visibilidade do progresso com quadros Kanban ou Scrum.

O que mais gosto é a personalização e a estrutura do Jira para gerenciar projetos e tickets. Ele oferece rastreamento detalhado de tarefas, permite criar fluxos de trabalho personalizados e dá visibilidade do progresso com quadros Kanban ou Scrum.

🧠 Curiosidade: O termo “marco” vem dos marcos usados pelos antigos romanos ao longo de suas estradas.

3. Power BI (ideal para analisar dados complexos de projetos)

via Power BI

O Power BI é um software de inteligência empresarial criado para lidar com gerenciamento de projetos complexos. Ele se integra a centenas de fontes de dados para fornecer as informações mais atualizadas.

A análise baseada em IA permite identificar tendências e anomalias automaticamente com visualizações de dados detalhadas. Você pode manter os projetos em dia de qualquer lugar com acesso móvel e atualizações automáticas de relatórios.

Também permite sincronizar com ferramentas da Microsoft, como Excel, Teams e Azure, para criar um ecossistema centralizado de gerenciamento de projetos.

Principais recursos do Power BI

Crie relatórios gráficos de dados com ferramentas visuais de arrastar e soltar para examinar tendências e desempenho

Acompanhe os principais indicadores de desempenho com painéis em tempo real

Monitore fluxos de dados em tempo real e crie relatórios avançados com filtros interativos, segmentadores e detalhamentos

Explore insights usando consultas em linguagem natural e ferramentas com tecnologia de IA

Compartilhe insights com segurança entre equipes usando acesso baseado em funções e incorpore relatórios de gerenciamento de projetos para seus clientes

Limitações do Power BI

Alguns usuários reclamam da diminuição do desempenho após o aumento da carga de dados

As complexas fórmulas DAX são difíceis de entender

Preços do Power BI

Gratuito

Power BI Pro: US$ 14/mês por usuário (cobrado anualmente)

Power BI Premium por usuário: US$ 24/mês por usuário (cobrado anualmente)

Power BI Embedded: Preço personalizado

Classificações e avaliações do Power BI

G2: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.800 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o Power BI?

Uma avaliação da G2 diz:

É super fácil de usar. O programa tem muitas funcionalidades que me permitem ver a minha evolução, os alunos mais ativos, os itens que faltam e ajudam-no a manter-se a par do seu trabalho.

É super fácil de usar. O programa tem muitas funcionalidades que me permitem ver a minha evolução, os alunos mais ativos, os itens que faltam e ajudam-no a manter-se a par do seu trabalho.

4. Tableau (ideal para líderes de TI e equipes de desenvolvedores)

via Tableau

O Tableau foi projetado para ajudar as equipes a acompanhar seus projetos, prever lacunas na estratégia e identificar gargalos para manter as tarefas em andamento. Sua interface intuitiva de arrastar e soltar facilita a visualização de dados complexos, enquanto as atualizações em tempo real garantem que todos permaneçam alinhados com as informações mais recentes.

Você pode visualizar métricas importantes de gerenciamento de projetos, como cronogramas, orçamentos e alocação de recursos, e acessar painéis no celular para monitorar tarefas e dados de qualquer lugar.

Principais recursos do Tableau

Crie relatórios gráficos de dados para visualizar tendências, KPIs e desempenho da equipe

Analise dados de marketing em todos os canais para otimizar o desempenho das campanhas

Acompanhe as tarefas e os prazos do projeto com painéis interativos em tempo real

Gerencie os fluxos de trabalho dos projetos combinando dados de várias fontes

Use código de aprendizado de máquina, pacotes como Python e R e algoritmos preditivos para melhorar seus insights do Tableau AI

Use agentes e APIs para automatizar análises e criar e incorporar relatórios de projetos para clientes

Limitações do Tableau

Algumas âncoras adicionais do Salesforce tornam o software um pouco complicado demais para relatórios de projetos

Os planos podem ser bastante caros para pequenas empresas e startups

Preços do Tableau

Tableau Creator: US$ 75/mês por usuário (cobrado anualmente)

Tableau Explorer: US$ 42/mês por usuário (cobrado anualmente)

Tableau Viewer: US$ 15/mês por usuário (cobrado anualmente)

Enterprise Creator: US$ 115/mês por usuário (cobrado anualmente)

Enterprise Explorer: US$ 70/mês por usuário (cobrado anualmente)

Enterprise Viewer: US$ 35/mês por usuário (cobrado anualmente)

Tableau+: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Tableau

G2: 4,4/5 (mais de 2.600 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tableau?

Um avaliador da Capterra afirma:

Usei o Tableau para criar painéis personalizados de acordo com as necessidades específicas de diferentes equipes dentro da empresa. A maioria das fontes de dados utilizadas pelo Tableau eram bancos de dados SQL Server, arquivos Excel locais e arquivos Box. O que as pessoas costumavam criar localmente, em arquivos Excel muito elaborados, era transferido para o Tableau, transformado em painéis interativos que mostravam os KPIs importantes, visualizações de tendências, etc. Dessa forma, o mesmo painel podia ser compartilhado com mais pessoas, para que cada uma pudesse explorar os dados de acordo com os filtros fornecidos.

Usei o Tableau para criar painéis personalizados para as necessidades exclusivas de diferentes equipes dentro da empresa. A maioria das fontes de dados utilizadas pelo Tableau eram bancos de dados SQL Server, arquivos Excel locais e arquivos Box. O que as pessoas costumavam criar localmente, em arquivos Excel muito elaborados, era transferido para o Tableau, transformado em painéis interativos que mostravam os KPIs importantes, visualizações de tendências, etc. Dessa forma, o mesmo painel podia ser compartilhado com mais pessoas, para que cada uma pudesse explorar os dados de acordo com os filtros fornecidos.

5. Looker Studio (ideal para acompanhar KPIs e métricas operacionais em tempo real)

via Looker Studio

Looker Studio, anteriormente Google Data Studio — ajuda as equipes a acompanhar, analisar e apresentar dados de projetos por meio de painéis interativos.

Com sua interface intuitiva de arrastar e soltar e integrações perfeitas com ferramentas do Google, como Google Analytics, BigQuery e Sheets, ela transforma dados brutos em insights claros e acionáveis, sem a necessidade de conhecimento técnico.

Principais recursos do Looker Studio

Use modelos de relatórios de projetos e vendas para criar relatórios rápidos e personalizados

Conecte dados de fontes do Google e plataformas de terceiros

Personalize painéis com layouts e recursos visuais da sua marca

Combine conjuntos de dados para criar visualizações unificadas e detalhadas

Compartilhe e colabore em relatórios em tempo real entre equipes

Limitações do Looker Studio

Não há opções diretas de suporte ao cliente

A ferramenta costuma ser lenta ao processar grandes conjuntos de dados

Preços do Looker Studio

Gratuito

Looker Studio Pro: US$ 9/mês por usuário e projeto

Avaliações e comentários do Looker Studio

G2: 4,4/5 (mais de 440 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o Looker Studio?

Uma avaliação da G2 afirmou:

É muito fácil de usar e configurar. Eu diria que é a solução ideal para pequenas e médias empresas, pois é fácil de adaptar e alterar de acordo com as necessidades crescentes de uma empresa.

É muito fácil de usar e configurar. Eu diria que é a solução ideal para pequenas e médias empresas, pois é fácil de adaptar e alterar de acordo com as necessidades crescentes de uma empresa.

📮 ClickUp Insight: Os profissionais do conhecimento enviam em média 25 mensagens por dia, procurando informações e contexto. Isso indica uma quantidade considerável de tempo perdido rolando a tela, pesquisando e decifrando conversas fragmentadas em e-mails e chats. 😱 Se você tivesse uma plataforma inteligente que conectasse tarefas, projetos, bate-papos e e-mails (além de IA!) em um só lugar. Mas você tem:

6. Wrike (ideal para equipes multifuncionais)

via Wrike

Manter os projetos em dia é um desafio, especialmente quando a comunicação é fragmentada e as prioridades mudam.

O Wrike combina gerenciamento de projetos com relatórios detalhados para oferecer às equipes visibilidade clara, mesmo em fluxos de trabalho complexos. Seus painéis personalizáveis, automação de fluxos de trabalho e ferramentas de colaboração em tempo real ajudam a otimizar as operações diárias.

As equipes podem atribuir responsabilidades, monitorar o progresso e reduzir as atualizações manuais. Com suporte para mais de 400 integrações e opções flexíveis de relatórios, o Wrike se adapta a várias estruturas de equipe e escala com as demandas em evolução dos projetos.

Principais recursos do Wrike

Acompanhe o tempo das tarefas para monitorar a produtividade e os custos do projeto

Colabore em tempo real com os membros da equipe por meio de espaços de trabalho compartilhados e comentários

Automatize fluxos de trabalho para otimizar processos repetitivos e reduzir o esforço manual

Personalize painéis para monitorar métricas importantes e a integridade do projeto

Limitações do Wrike

A personalização do painel e dos relatórios é restrita, a menos que você tenha um plano de nível superior

Notificações constantes por e-mail podem se tornar excessivas sem uma configuração cuidadosa

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Pinnacle: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Uma avaliação da G2 diz:

Gosto muito de como o Wrike ajuda nossa equipe a se manter alinhada em vários projetos e prazos. Os painéis personalizáveis e as visualizações de tarefas facilitam ver quem está trabalhando em quê, e as ferramentas de colaboração integradas (como comentários e compartilhamento de arquivos) reduzem a necessidade de intermináveis trocas de e-mails. Também é muito útil poder acompanhar o tempo e configurar fluxos de trabalho que correspondem à forma como nossa equipe realmente trabalha — menos alternância entre ferramentas, mais conclusão de tarefas.

Gosto muito de como o Wrike ajuda nossa equipe a se manter alinhada em vários projetos e prazos. Os painéis personalizáveis e as visualizações de tarefas facilitam ver quem está trabalhando em quê, e as ferramentas de colaboração integradas (como comentários e compartilhamento de arquivos) reduzem a necessidade de intermináveis trocas de e-mails. Também é muito útil poder acompanhar o tempo e configurar fluxos de trabalho que correspondem à forma como nossa equipe realmente trabalha — menos alternância entre ferramentas, mais conclusão de tarefas.

7. Microsoft Project (ideal para grandes empresas que lidam com projetos complexos)

via Microsoft Project

Grandes organizações gerenciam dezenas de iniciativas sobrepostas, dificultando a visibilidade e o controle. O Microsoft Project resolve isso com ferramentas de gerenciamento de portfólio que ajudam você a planejar, priorizar e acompanhar vários projetos em um só lugar.

Sua integração nativa com o Microsoft 365 oferece suporte à colaboração em tempo real, enquanto as ferramentas integradas de relatórios de projetos com visualização de dados proporcionam aos tomadores de decisão uma visão clara do progresso.

De atualizações de TI a lançamentos de produtos, as equipes podem monitorar cronogramas, recursos e entregas de projetos em toda a linha.

Principais recursos do Microsoft Project

Ajuste cronogramas e dependências com agendamento por arrastar e soltar

Visualize o progresso do projeto usando gráficos de Gantt personalizáveis

Acompanhe os KPIs para avaliar a saúde do projeto e o alinhamento das metas

Use modelos de relatórios de projetos e progresso para obter atualizações consistentes

Consolide dados de vários projetos para obter insights de nível executivo

Limitações do Microsoft Project

Não é ideal para usuários que não estão familiarizados com a interface e o ecossistema da Microsoft

Os preços e licenciamentos podem ser muito complexos ou caros para pequenas e médias empresas

Preços do Microsoft Project

Planner no Microsoft 365: Gratuito

Plano 1: US$ 10/usuário por mês

Planejador e plano de projeto 3: US$ 30/usuário por mês

Planejador e plano de projeto 5: US$ 55/usuário por mês

Avaliações e comentários do Microsoft Project

G2: 4/5 (mais de 1.600 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Project?

Um avaliador da Capterra afirma:

O Microsoft Project é um excelente software de gerenciamento de projetos que pode ser usado para criar rapidamente representações visuais dos cronogramas dos projetos. O software é completo e funciona bem com os outros produtos da Microsoft que uso regularmente na minha carreira.

O Microsoft Project é um excelente software de gerenciamento de projetos que pode ser usado para criar rapidamente representações visuais dos cronogramas dos projetos. O software é completo e funciona bem com os outros produtos da Microsoft que uso regularmente na minha carreira.

8. Celoxis (Melhor para gerenciamento de riscos de projetos)

via Celoxis

Mais da metade das empresas agora usa IA em pelo menos uma área de operações. Se sua equipe está entre elas, a Celoxis traz a IA para os relatórios de projetos com recursos práticos. Suas ferramentas de previsão ajudam a identificar riscos potenciais e restrições de recursos com antecedência, apoiando um melhor planejamento e tomada de decisões.

A geração automatizada de relatórios de projetos fornece atualizações oportunas sem necessidade de entrada manual, enquanto as ferramentas de visualização de dados facilitam a interpretação e o compartilhamento de métricas complexas com as partes interessadas.

Melhores recursos do Celoxis

Importe dados de várias fontes para relatórios unificados

Crie relatórios personalizados por projeto, recurso ou orçamento

Analise tendências, riscos e desempenho com ferramentas avançadas

Acompanhe o progresso em tempo real com gráficos de Gantt e painéis

Visualize o desempenho com um painel de projetos personalizável

Limitações do Celoxis

A automação é limitada em comparação com as alternativas

A integração com o QuickBooks pode apresentar erros, o que dificulta a contabilidade do projeto

Preços da Celoxis

Essencial: US$ 25/mês por usuário

Profissional: US$ 35/mês por usuário

Negócios: US$ 45/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Classificação e avaliações da Celoxis

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Celoxis?

Um revisor da Capterra escreve:

Um software maravilhoso para causar um grande impacto em termos de produtividade e gerenciamento de tarefas em equipes grandes e pequenas. Ele foi desenvolvido para ser muito eficiente para nós e nos ajuda a apresentar relatórios e programações de dados corretos.

Um software maravilhoso para causar um grande impacto em termos de produtividade e gerenciamento de tarefas em equipes grandes e pequenas. Ele foi desenvolvido para ser muito eficiente para nós e nos ajuda a apresentar relatórios e programações de dados corretos.

🧠 Curiosidade: A construção da Catedral de Colônia, na Alemanha, é o projeto mais longo já registrado e durou mais de 1.000 anos!

9. Basecamp (ideal para gerenciamento de desempenho e análise do sentimento da equipe)

via Basecamp

O esgotamento geralmente decorre de prioridades pouco claras e cargas de trabalho desequilibradas — problemas que surgem tarde demais, sem a visibilidade adequada.

O Basecamp ajuda combinando relatórios em tempo real com gerenciamento de projetos, oferecendo uma visão clara do que cada um tem em mãos.

Oferece ferramentas para acompanhar o progresso, monitorar a carga de trabalho e evitar que sua equipe chegue a um ponto crítico.

Principais recursos do Basecamp

Visualize o progresso com Lineup, Mission Control e Hill Charts para apoiar o planejamento de tarefas

Gere relatórios sobre tarefas atrasadas, prazos e carga de trabalho da equipe

Simplifique a documentação do projeto e as configurações recorrentes com modelos

Defina permissões de clientes para gerenciar o acesso e manter a confidencialidade

Programe marcos e automatize lembretes com o calendário integrado

Limitações do Basecamp

Projetos de grande escala podem sofrer lentidão devido a cargas pesadas de dados ou múltiplas fontes de dados

Opções de personalização limitadas e falta de fluxos de trabalho de aprovação avançados, apesar de uma interface de usuário amigável para iniciantes

Preços do Basecamp

Gratuito

Basecamp Pro: US$ 15/mês por usuário

Basecamp ilimitado: US$ 299/mês

Avaliações e comentários sobre o Basecamp

G2: 4,1/5 (mais de 5.300 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 14.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Basecamp?

Uma avaliação da G2 diz:

O Basecamp faz um ótimo trabalho, facilitando para que outras pessoas concluam tarefas e se conectem. Ele reduz significativamente o tempo de reuniões e cria transparência onde muitas vezes existem silos em um ambiente de fabricação e produção. A implementação é simples e direta. O suporte ao cliente sempre foi ótimo. Usamos o software diariamente para itens que normalmente seriam feitos com caneta e papel.

O Basecamp faz um ótimo trabalho, facilitando para que outras pessoas concluam tarefas e se conectem. Ele reduz significativamente o tempo de reuniões e cria transparência onde muitas vezes existem silos em um ambiente de fabricação e produção. A implementação é simples e direta. O suporte ao cliente sempre foi ótimo. Usamos o software diariamente para itens que normalmente seriam feitos com caneta e papel.

10. Trello (ideal para gerenciamento simples de tarefas)

via Trello

Se você não precisa de ferramentas complexas de nível empresarial, o Trello oferece uma opção mais simples, mais adequada para equipes pequenas e projetos diretos.

Este software gratuito de gerenciamento de projetos usa quadros Kanban personalizáveis e atualizações em tempo real para ajudar as equipes a se manterem organizadas e acompanharem as tarefas com facilidade. Ele também se integra ao Slack, permitindo que você visualize e compartilhe o status do projeto diretamente no espaço de trabalho da sua equipe.

Principais recursos do Trello

Visualize tarefas com quadros Kanban do tipo arrastar e soltar

Personalize listas e cartões para se adequar ao seu fluxo de trabalho

Colabore em tempo real com comentários e notificações

Acompanhe o progresso com painéis de relatórios simples e integrados

Gere insights com gráficos personalizáveis e registros de atividades

Limitações do Trello

Os recursos de relatórios são básicos e mais adequados para equipes pequenas e sem conhecimentos técnicos

As opções de personalização do fluxo de trabalho são limitadas, restringindo configurações mais complexas

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 5/mês por usuário

Premium: US$ 10/mês por usuário

Empresa: US$ 17,50/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Um avaliador da Capterra afirma:

Eu uso o Trello para me organizar, sozinho ou em equipe, para controlar prazos quando necessário e monitorar atividades diárias, semanais, quinzenais e mensais. A ferramenta é fácil de usar e me sinto à vontade para recomendá-la a qualquer pessoa interessada em otimização.

Eu uso o Trello para me organizar, sozinho ou em equipe, para controlar prazos quando necessário e monitorar atividades diárias, semanais, quinzenais e mensais. A ferramenta é fácil de usar e me sinto à vontade para recomendá-la a qualquer pessoa interessada em otimização.

11. Zoho Projects (ideal para equipes em rápida expansão que precisam de um acompanhamento estruturado de problemas sem a complexidade de nível empresarial)

via Zoho Projects

Com rastreamento de problemas integrado, o Zoho Projects se destaca por identificar e resolver pontos críticos comuns em projetos, como correções de bugs atrasadas, responsabilidade pouco clara pelas tarefas e falta de visibilidade. Isso ajuda as equipes a ficarem a par dos problemas antes que eles se tornem obstáculos.

Além disso, você ganha acesso a gráficos de Gantt, controle avançado de tempo e painéis personalizáveis, proporcionando controle total sobre o ciclo de vida do seu projeto.

Ao integrar com o Zoho Analytics, você também pode acessar mais de 50 gráficos e relatórios adicionais que podem ser compartilhados e exportados.

Principais recursos do Zoho Projects

Organize tarefas com marcos, listas de tarefas e subtarefas

Acompanhe e gerencie problemas com fluxos de trabalho personalizáveis

Registre o tempo e gere faturas com o controle de tempo integrado

Automatize fluxos de trabalho usando Blueprints e regras de negócios

Acesse mais de 50 relatórios pré-criados e personalizados

Limitações do Zoho Projects

A interface do usuário pode parecer confusa

O aplicativo móvel não possui algumas funcionalidades da versão para desktop

Preços do Zoho Projects

Gratuito

Premium: US$ 5/mês por usuário

Empresa: US$ 10/mês por usuário

Projects Plus: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zoho Projects

G2: 4,3/5 (mais de 470 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o Zoho Projects?

Uma avaliação da G2 afirmou:

É a melhor plataforma para pessoas com necessidades variadas em seus projetos que desejam integrar um CRM por um preço baixo e acessível, e tem sido um fator decisivo para analisar mais a fundo o Zoho em comparação com outros produtos de CRM disponíveis no mercado

É a melhor plataforma para pessoas com necessidades variadas em seus projetos que desejam integrar um CRM por um preço baixo e acessível, e tem sido um fator decisivo para analisar mais a fundo o Zoho em comparação com outros produtos de CRM disponíveis no mercado

💡 Dica profissional: configure a formatação condicional para sinalizar tarefas atrasadas além de um limite definido ou recursos usados em excesso acima de 80%. Isso cria um sinal visual em tempo real para riscos ocultos, para que você detecte os problemas antecipadamente, e não apenas quando eles explodem.

12. Rippling Analytics (melhor para análise da força de trabalho)

via Rippling Analytics

Equipes que procuram um software para gerar relatórios de progresso de projetos e gerenciar a capacidade da equipe podem considerar o Rippling Analytics.

Se você está tendo dificuldade para ter uma visão clara da capacidade da sua equipe, esta ferramenta de relatórios de projetos rastreia as despesas com a força de trabalho, monitora a largura de banda e ajuda a planejar o número de funcionários para os próximos projetos.

Ele também funciona como um software OKR, permitindo que as equipes definam metas, acompanhem a produtividade e prevejam as necessidades de recursos com painéis e relatórios em tempo real.

Com permissões baseadas em funções e acesso flexível aos relatórios, você nunca precisa se preocupar com a segurança das informações.

Principais recursos do Rippling Analytics

Centralize os dados da força de trabalho dos sistemas de RH, TI e finanças

Crie painéis personalizáveis e relatórios em tempo real

Acompanhe a produtividade dos funcionários e a alocação de recursos

Preveja as necessidades de pessoal com base nas demandas do projeto

Monitore orçamentos, cronogramas e custos com mão de obra dos projetos

Limitações do Rippling Analytics

Equipes pequenas podem enfrentar uma curva de aprendizado íngreme

Algumas avaliações observam que o suporte ao cliente não é rápido o suficiente

Preços do Rippling Analytics

Preços personalizados

Classificações e avaliações da Rippling Analytics

G2: 4,8/5 (mais de 8.700 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rippling Analytics?

Um revisor da G2 escreve:

A maior vantagem é a economia de tempo e o aumento da eficiência. Com declarações fiscais automatizadas, fluxos de trabalho de integração e acompanhamento de conformidade, posso me concentrar mais no meu trabalho em vez de tarefas administrativas. Além disso, as ferramentas de relatórios e análises fornecem informações valiosas que ajudam minha empresa a tomar melhores decisões estratégicas financeiras.

A maior vantagem é a economia de tempo e o aumento da eficiência. Com declarações fiscais automatizadas, fluxos de trabalho de integração e acompanhamento de conformidade, posso me concentrar mais no meu trabalho em vez de tarefas administrativas. Além disso, as ferramentas de relatórios e análises fornecem informações valiosas que ajudam minha empresa a tomar melhores decisões estratégicas financeiras.

13. Forecast. App (Ideal para empresas de TI, ONGs e equipes de pesquisa)

O Forecast simplifica o acompanhamento de projetos para iniciantes e especialistas com planejamento cuidadoso de recursos, previsões baseadas em IA e colaboração em tempo real.

Você pode usá-las para gerenciar orçamentos, controlar o tempo, alocar recursos dinamicamente e gerar relatórios detalhados que mantêm as partes interessadas informadas em cada etapa. Defina marcos do projeto, acompanhe-os em gráficos de Gantt, sequencie tarefas com eficiência e identifique seus melhores canais de geração de receita.

Previsão. Principais recursos do aplicativo

Controle o tempo com precisão com planilhas de horas assistidas por IA

Defina claramente as fases e tarefas do projeto para evitar o aumento do escopo

Automatize o faturamento e o reconhecimento de receitas com tabelas de preços personalizáveis

Acesse relatórios em tempo real sobre utilização e rentabilidade

Otimize a produtividade da equipe com gerenciamento de recursos baseado em IA

Personalize tabelas de preços para um faturamento preciso dos projetos

Previsão. Limitações do aplicativo

Recursos avançados de IA podem exigir um período de aprendizagem

Algumas integrações podem precisar de configuração adicional

Previsão. Preço do aplicativo

Preços personalizados

Previsão. Classificações e avaliações do aplicativo

G2: 4,2/5 (mais de 130 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o Forecast. App?

Uma avaliação da G2 afirmou:

Adoro como o Forecast combina usabilidade com análise de dados. Ele oferece uma maneira rápida e fácil de encontrar trabalhos e registrar o tempo para qualquer pessoa que use o sistema, mas reúne uma variedade de métricas de dados úteis que podem ser manipuladas para fornecer insights poderosos de BI

Adoro como o Forecast combina usabilidade com análise de dados. Ele oferece uma maneira rápida e fácil de encontrar trabalhos e registrar o tempo para qualquer pessoa que use o sistema, mas reúne uma variedade de métricas de dados úteis que podem ser manipuladas para fornecer insights poderosos de BI

14. TeamGantt (ideal para acompanhar projetos de design e multimídia)

via TeamGantt

As equipes não devem perder tempo rastreando manualmente os KPIs do projeto — esse tempo é melhor aproveitado no trabalho real. Para equipes que precisam de uma ferramenta de relatórios criada com base em fluxos de trabalho visuais, o TeamGantt oferece uma solução prática.

Recursos como dependências de tarefas, comentários colaborativos, compartilhamento de arquivos e controle de tempo apoiam tanto iniciativas criativas quanto a logística do projeto. Sua interface limpa e intuitiva também o torna uma boa opção para pensadores visuais que preferem clareza em vez de confusão.

A atribuição de funções RACI às tarefas permite transparência, enquanto marcos e dependências sempre atualizados mantêm as partes interessadas alinhadas.

Principais recursos do TeamGantt

Planeje e acompanhe projetos visualmente com gráficos de Gantt fáceis de arrastar e soltar

Meça o tempo gasto em tarefas com o controle de tempo integrado

Vincule tarefas usando dependências para manter os fluxos de trabalho sincronizados

Equilibre as cargas de trabalho da equipe com visualizações claras do gerenciamento de recursos

Atualize o progresso das tarefas em tempo real para monitorar a saúde do projeto

Limitações do TeamGantt

Não é a melhor ferramenta para gerenciar projetos complexos

As atualizações móveis costumam demorar

Preços do TeamGantt

Pro: US$ 59/mês por usuário

Tudo ilimitado: Preços personalizados

Edição para construção: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o TeamGantt

G2: 4,8/5 (mais de 890 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TeamGantt?

Uma avaliação da G2 diz:

A rapidez com que consigo organizar tarefas, definir prioridades e modificar prazos é um antes e depois quando se trata de planejar atividades que sejam compreensíveis para toda a equipe; também gostaria de destacar que os cronogramas visuais nos permitem identificar imediatamente as tarefas por categoria, status ou urgência e, assim, melhorar seu acompanhamento.

A rapidez com que consigo organizar tarefas, definir prioridades e modificar prazos é um antes e depois quando se trata de planejar atividades que sejam compreensíveis para toda a equipe; também gostaria de destacar que os cronogramas visuais nos permitem identificar imediatamente as tarefas por categoria, status ou urgência e, assim, melhorar seu acompanhamento.

15. Asana (ideal para pequenas e médias empresas)

via Asana

O Asana é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas que conecta perfeitamente as atualizações do projeto aos dados do projeto em tempo real. É altamente personalizável e fácil de usar, mas incorpora todos os recursos essenciais para relatórios de projetos. Você pode identificar obstáculos, visualizar a carga de trabalho da equipe, estimar orçamentos de projetos e acompanhar cronogramas de projetos em um só lugar.

O Asana também oferece gerenciamento de portfólio, permitindo que você defina metas de negócios e exiba KPIs em tempo real para manter sua equipe no caminho certo.

Você também pode usar o Asana AI para automatizar fluxos de trabalho, gerar resumos de projetos e criar relatórios de status.

Principais recursos do Asana

Crie atualizações estruturadas diretamente em qualquer projeto

Obtenha dados em tempo real de tarefas, marcos e cronogramas

Destaque as principais conquistas, obstáculos e próximos passos em um só lugar

Visualize o progresso com tabelas e gráficos codificados por cores

Involva colegas de equipe e partes interessadas com contexto relevante

Personalize atualizações com modelos ou seções específicas para cada equipe

Acompanhe as tendências ao longo do tempo para monitorar a saúde do projeto

Limitações do Asana

Oferece automação limitada em comparação com ferramentas de relatórios dedicadas

Carece de análises avançadas e recursos de previsão granulares

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito

Inicial: US$ 13,49/mês por usuário

Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Enterprise+: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.400 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o Asana?

Uma avaliação da G2 afirmou:

O Asana é muito versátil! Adoramos poder usar as configurações do projeto para criar configurações em tempo real que várias pessoas podem acompanhar e trabalhar ao mesmo tempo. Também adoramos poder usar o Asana como um rastreador de tarefas geral para indivíduos e grupos, além de ter a capacidade de acompanhar o desempenho dos funcionários.

O Asana é muito versátil! Adoramos poder usar as configurações do projeto para criar configurações em tempo real que várias pessoas podem acompanhar e trabalhar ao mesmo tempo. Também adoramos poder usar o Asana como um rastreador de tarefas geral para indivíduos e grupos, além de ter a capacidade de acompanhar o desempenho dos funcionários.

Como escolher a ferramenta certa para relatórios de projetos

Aqui está uma lista rápida de recursos a serem considerados ao escolher uma ferramenta de relatórios para gerenciamento de projetos:

Sincronização de dados em tempo real : garante que os relatórios reflitam as atualizações mais recentes, auxiliando na tomada de decisões oportunas e evitando insights desatualizados

Painéis personalizáveis : permitem que você adapte as visualizações para diferentes partes interessadas (executivos, líderes de equipe, clientes), mantendo os relatórios relevantes e focados

Integração com ferramentas de projeto : a conexão perfeita com ferramentas como Jira, Google Sheets ou MS Project elimina a entrada manual de dados e garante a precisão

Agendamento automatizado de relatórios : economiza tempo enviando atualizações recorrentes sem esforço manual, mantendo todos informados regularmente

Recurso de detalhamento : permite explorar os dados mais profundamente, desde métricas de alto nível até detalhes no nível da tarefa, para uma melhor análise da causa raiz

Clareza visual (tabelas, gráficos, cronogramas) : facilita a interpretação de dados complexos, melhorando o envolvimento e a compreensão das partes interessadas

Opções de colaboração e compartilhamento : exportação fácil, compartilhamento de links ou visualizações incorporadas facilitam o alinhamento entre equipes e clientes

Controle de acesso baseado em funções : mantém os dados confidenciais seguros, permitindo visibilidade adequada para diferentes funções de usuário

Acesso móvel : útil para equipes em movimento — garante visibilidade das métricas do projeto a qualquer hora e em qualquer lugar

Escalabilidade: suporta portfólios ou equipes de projetos em crescimento sem a necessidade de trocar de ferramenta

Melhores práticas para relatórios de projetos

Aqui estão algumas práticas recomendadas de relatórios de projetos para gerentes de projetos:

Conheça seu público: Adapte a profundidade e o formato do relatório de acordo com o destinatário, seja ele executivos, clientes ou membros da equipe

Use recursos visuais de forma estratégica: inclua gráficos, visões Gantt ou barras de progresso para facilitar a identificação de tendências e problemas rapidamente

Seja consistente com o formato: Use a mesma estrutura e frequência (semanal, quinzenal, etc.) para que as partes interessadas saibam o que esperar e onde procurar

Sinalize riscos e obstáculos com clareza: identifique problemas antecipadamente com sugestões de medidas de mitigação para construir confiança e evitar surpresas

Seja conciso: evite o excesso de dados. Resuma as ideias e destaque apenas o que é relevante para a tomada de decisões. Destaque KPIs críticos, como cronograma, orçamento, riscos e dependências, para manter os relatórios focados e práticos

Inclua contexto narrativo: Use comentários curtos para explicar por que as métricas mudaram — números por si só não contam toda a história

Acompanhe o progresso em relação à linha de base: compare os resultados reais com os planos originais para verificar a realidade e destacar variações antecipadamente

👀 Você sabia? A falta de acesso às informações necessárias afeta negativamente o moral de 88% dos funcionários.

Comece a gerar relatórios de projetos mais inteligentes com o ClickUp

Embora todas as ferramentas de software de relatórios de gerenciamento de projetos que listamos ofereçam recursos impressionantes de acompanhamento de projetos, cada uma tem suas limitações. Algumas oferecem atualizações avançadas do progresso, mas carecem de automação. Outras fornecem relatórios sólidos, mas têm uma curva de aprendizado íngreme. Algumas fornecem dados em tempo real, mas negligenciam as opções de personalização.

Se você deseja uma ferramenta de relatórios de projetos que combine velocidade, simplicidade e precisão, escolha o ClickUp. Ele oferece atualizações automáticas, painéis personalizáveis e insights em tempo real, tudo em um só lugar.

Crie relatórios detalhados, acompanhe metas, visualize fluxos de trabalho com o ClickUp Brain e monitore o tempo gasto nas tarefas. Além disso, os recursos de colaboração integrados facilitam ainda mais o trabalho com equipes distribuídas e a conclusão dos seus projetos dentro do prazo.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e assuma o controle dos relatórios dos seus projetos!