Modelos gratuitos de notas de reuniões com clientes para registrar itens de ação

Já entrou em pânico ao lembrar-se de um ponto de ação logo antes de uma ligação de acompanhamento com um cliente? Ou já construiu um ótimo relacionamento com um novo cliente, mas esqueceu de anotar a personalização específica que ele solicitou?

Gerenciar todas as discussões, solicitações e acompanhamentos dos clientes pode se tornar rapidamente uma tarefa exaustiva.

Esteja você lidando com várias contas ou organizando reuniões pontuais do conselho, o modelo certo de notas de reunião com clientes pode lhe dar a estrutura e a confiança de que todos adoram.

Para facilitar as coisas, este blog oferece modelos gratuitos para tudo, desde chamadas rápidas até interações consecutivas com clientes.

O que são modelos de notas de reuniões com clientes?

Os modelos de notas de reunião com clientes são esboços prontos, projetados para registrar as conversas com os clientes de forma clara e concisa. Eles vêm com seções dedicadas para anotar pontos de discussão, solicitações de clientes e ações de acompanhamento, transformando rabiscos aleatórios em resumos estruturados das reuniões.

Com o modelo certo, você pode:

Comece a tomar notas, documentar detalhes importantes e feedback dos clientes instantaneamente

Crie e gerencie tarefas que impulsionam as próximas etapas, itens de ação e progresso

Recupere rapidamente pontos de discussão anteriores para acompanhamento

Compartilhe resumos de reuniões com aparência profissional sem esforço extra

Tem um assistente ou scrum master mais adequado para trabalhos de alta prioridade?

Os modelos de notas de reuniões com clientes permitem que uma pessoa como essa se concentre em tarefas mais abrangentes. Eles são perfeitos para gerentes de contas, líderes de projetos, consultores e freelancers que desejam que todos os pontos-chave sejam transmitidos de forma clara e rápida.

O que torna um modelo de notas de reunião com clientes bom?

Um modelo de notas de reunião com clientes bem elaborado foi projetado para melhorar suas anotações e aprimorar a qualidade das discussões com os clientes. Aqui estão cinco componentes essenciais para garantir que seu modelo seja prático, estruturado e eficaz:

Seções claramente definidas: inclua áreas dedicadas aos participantes, objetivos e próximos passos. Além disso, procure os principais pontos e decisões tomadas, caso inclua áreas dedicadas aos participantes, objetivos e próximos passos. Além disso, procure os principais pontos e decisões tomadas, caso os clientes recém-contratados precisem de contexto

Lista de verificação de itens de ação: forneça espaço para descrever claramente as tarefas, os responsáveis e os prazos, tornando o acompanhamento direto e responsável

Flexibilidade e personalização: selecione modelos que permitem ajustar títulos e campos de conteúdo para se adequar a vários tipos, durações e objetivos de reuniões

Áreas de referência rápida: inclua campos concisos que facilitem a recuperação de pontos importantes, como detalhes de contato ou destaques de reuniões anteriores

Formatos fáceis de exportar: opte por modelos facilmente compartilháveis como PDFs, Google Docs ou arquivos editáveis. Eles permitem que equipes e clientes acessem ou arquivem notas rapidamente

Integrações diversas: escolha modelos que se integram com escolha modelos que se integram com ferramentas de gerenciamento de reuniões , CRMs e seu sistema de planejamento existente

11 modelos de notas de reuniões com clientes

Realizar reuniões eficazes não se resume a acabar com notas adesivas amassadas ou documentos espalhados. Trata-se de iniciar a chamada de forma eficiente e encerrá-la com os próximos passos bem definidos.

Aqui estão 11 modelos gratuitos de notas de reunião que, com apenas alguns cliques, permitem que você atenda todas as chamadas de clientes como um profissional.

1. Modelo de notas de reuniões com clientes do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Anote, organize e atenda a todas as solicitações dos clientes e oportunidades de negócios com o modelo de notas de reunião com clientes do ClickUp

Precisa de notas que também funcionem como um guia para reuniões? O modelo de notas de reuniões com clientes do ClickUp inclui seções para agenda, conclusões, itens de ação e participantes. Você pode inserir o link da reunião, compartilhá-lo facilmente e permitir que os participantes revisem ou sugiram edições em tempo real.

Com várias subpáginas, ele também funciona muito bem como um centro para discussões contínuas com os clientes. Em resumo, este modelo formal de ata de reunião mantém suas notas claras, focadas e abrangentes.

🌟 Veja por que você vai adorar

Crie e delegue pontos de ação como tarefas detalhadas com um gerenciador de tarefas integrado

Faça um brainstorming de ideias para projetos junto com os clientes e refine a linguagem das suas notas de reunião instantaneamente com o ClickUp Brain, alimentado por IA

Formate e personalize todo o seu conteúdo com banners, fontes e temas baseados na linguagem Markdown

🔑 Ideal para: Equipes de atendimento ao cliente, consultores e líderes de projeto que precisam de documentação rápida e consistente das reuniões.

💡 Dica profissional: Participar de uma reunião virtual sem um AI Notetaker? Pense novamente. Por que perder tempo precioso tomando notas manualmente, enquanto perde partes importantes da conversa? Com o AI Notetaker do ClickUp, você permanece presente e focado no seu cliente, enquanto seu assistente prático toma notas, atribui itens de ação, resume pontos de discussão e muito mais.

2. Modelo de notas de reunião do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie atualizações diárias de status e revisões semanais de projetos sem esforço com os modelos de notas de reunião do ClickUp

O modelo de notas de reunião do ClickUp é uma escolha popular se você precisa organizar suas reuniões de revisão. Ele facilita isso com subpáginas pré-projetadas para reuniões diárias e sincronizações semanais. Cada reunião semanal tem uma subpágina para ajudar sua equipe a se concentrar em resultados específicos sem perder o contexto.

O modelo também permite atribuir um responsável para cada nota de reunião e adicionar colaboradores. Isso permite delegar facilmente as discussões do projeto aos membros relevantes da equipe, que podem liderar com seus conhecimentos específicos.

🌟 Veja por que você vai adorar

Chame a atenção dos departamentos relevantes de forma eficiente com o recurso de menção integrado do ClickUp

Obtenha insights instantâneos sobre os obstáculos, riscos e prioridades da sua equipe com StandUps automatizados

Crie um contexto visual em cada nota com mapas mentais, gráficos e links de tarefas integrados

🔑 Ideal para: Líderes de equipe, gerentes de projeto e profissionais que lidam diretamente com clientes e gostariam de ter notas centralizadas para cada cliente.

🧠 Curiosidade: Antes mesmo de as “reuniões” terem um nome, os antigos gregos já se reuniam na Ágora para receber notícias da realeza e participar de conversas do conselho. As reuniões de segunda-feira existem desde pelo menos o século IV a.C. Naquela época, eram mais como festas formais.

3. Modelo de notas de reuniões recorrentes do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha sua equipe alinhada e suas reuniões produtivas com o modelo de notas de reuniões recorrentes do ClickUp

Quer transformar sua próxima reunião caótica em uma sessão rápida e focada? Experimente o modelo de notas de reuniões recorrentes do ClickUp. Todos os itens da agenda têm seus próprios títulos e ajudam a orientar conversas urgentes.

Você pode acessá-lo como uma visualização dedicada, onde as notas instantaneamente se convertem em tarefas, cartões Kanban ou gráficos de linha do tempo. Precisa definir a data da próxima reunião? Também há um espaço para isso.

🌟 Veja por que você vai adorar

Defina uma sequência pré-definida para todas as discussões com a seção de estrutura da reunião

Publique resumos de projetos, colabore com clientes por meio de edição em tempo real e transforme feedback em ação instantaneamente com o ClickUp Docs

Registre perspectivas e finalize pontos de ação com uma tabela incorporada que mapeia votos e status de tarefas

🔑 Ideal para: Gerentes de sucesso do cliente, equipes de agências ou consultores de CRM que realizam reuniões recorrentes para decisões, feedback e acompanhamento.

4. Modelo de ata de reunião do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Entregue atas impressionantes repletas de agendas, links de gravações e transcrições alimentadas por IA com o modelo de atas de reunião do ClickUp

O modelo de ata de reunião do ClickUp é outra estrutura pré-projetada para unificar e otimizar todas as suas notas de reuniões com clientes. O modelo vem com uma subpágina perfeita para reuniões de projeto aprofundadas que precisam de um espaço dedicado. Ele também tem uma página adequada para check-ins rápidos que precisam de uma continuidade consistente e visível.

Cada página de chamada captura a agenda, os participantes, os links de recursos e as tabelas de pontos de ação. Basta duplicar a subpágina antes da reunião e você estará pronto para começar.

🌟 Veja por que você vai adorar

Adicione links do Zoom, conteúdo com formatação avançada e listas de verificação com um clique com o ClickUp Meetings

Vá diretamente para os momentos importantes com um esboço do documento repleto de emojis no painel à direita

Acesse todas as atas das reuniões com os clientes com a hierarquia de projetos integrada da plataforma

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, equipes de atendimento ao cliente e consultores que gerenciam tanto discussões estratégicas longas quanto reuniões rápidas de equipe.

📮 ClickUp Insight: Mais de 60% do tempo de uma equipe é gasto procurando contexto, informações e itens de ação. Tradução? Uma agenda de reunião clara tem o potencial de acelerar os esforços e as ações de todos na sua empresa. Quando o ClickUp Brain e o ClickUp AI Notetaker são utilizados aqui, até mesmo a criação de uma agenda é automática, inteligente e adaptada às prioridades do seu projeto. O ClickUp Brain sugere os próximos passos com base em reuniões anteriores, prioridades e tarefas, enquanto o AI Notetaker captura discussões, atribui ações e atualiza status em tempo real 💫 Resultados reais: o ClickUp AI Notetaker pode aumentar a produtividade das suas reuniões em até 30%.

5. Modelo de reuniões do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Impulsione cada ponto de ação e visualize cada insight após uma reunião com o cliente com o modelo de reuniões do ClickUp

O modelo ClickUp Meetings é a melhor escolha se você deseja registrar insights à medida que eles surgem. Projetado como um modelo de pasta, ele divide de forma organizada reuniões individuais, reuniões de equipe e chamadas recorrentes, mantendo suas listas de tarefas e notas organizadas.

Sua visualização de calendário integrada mostra sua carga de trabalho para o mês inteiro. O modelo também ajuda você a entender quando ouvir e quando agir, com status que variam de “Não agendado” a “Ações pós-reunião”.

🌟 Veja por que você vai adorar

Dê um toque de sofisticação às suas reuniões e vincule apresentações prontas para os clientes à visualização do Google Slides

Vincule chamadas diretamente às tarefas do modelo e gere automaticamente transcrições, resumos e itens de ação com o ClickUp AI Notetaker

Mantenha o foco nos resultados e participe de reuniões com contexto e propósito, com uma Visualização do Quadro que organiza as reuniões por temas e tópicos

Cada nota de reunião terá tarefas atribuídas, priorizadas e prontas para serem executadas antes mesmo de você desligar o telefone

🔑 Ideal para: Gerentes de contas e líderes de equipe que realizam várias reuniões por semana e precisam de automações para acompanhar conversas, decisões e próximos passos.

💡 Bônus: Se você deseja: Pesquise instantaneamente no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e na web

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e comandar seu trabalho por voz — sem usar as mãos, em qualquer lugar

Substitua dezenas de ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Perplexity, por uma única solução independente de LLM e pronta para uso corporativo Experimente o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Esta não é mais uma ferramenta de IA para adicionar à sua coleção. Este é o primeiro aplicativo de IA contextual que substitui todos os outros.

6. Modelo de agenda de reunião do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie contexto, compartilhe pontos de discussão e estruture o fluxo da sua reunião com o cliente com antecedência usando o modelo de agenda de reunião do ClickUp

Quer aperfeiçoar a arte de definir o contexto antes das chamadas? Confira o modelo de agenda de reuniões do ClickUp. A solução começa com uma tabela rápida para mapear o tipo de reunião, local, link da chamada e horário.

Suas seções claras organizam os tópicos da agenda da reunião a serem discutidos e os pontos de ação esperados. O modelo termina com um acompanhamento pós-reunião, como horários das próximas chamadas e gravações.

🌟 Veja por que você vai adorar

Concentre-se em conduzir uma discussão produtiva com funções claras para os participantes, como facilitador, anotador e participante

Elimine o envio de e-mails com links personalizáveis e criptografados para compartilhamento público e privado

Configure uma sequência automática sobre o que cada ponto de ação aguarda, segue e bloqueia com as Dependências do ClickUp

🔑 Ideal para: Organizadores, líderes de projeto e planejadores de eventos de vendas que desejam definir a agenda com antecedência e fornecer insights construtivos por meio de suas anotações.

7. Modelo de reunião inicial do projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alinhe sua equipe e as partes interessadas desde o primeiro dia com o modelo de reunião inicial do projeto ClickUp

Tem um roteiro incrível, mas quer destacar as discussões iniciais? O modelo de reunião inicial do projeto ClickUp foi criado para resolver exatamente isso. O modelo elimina o caos pré-lançamento com sua lista de verificação detalhada de 10 etapas que abrange tudo, desde a atribuição de funções até a identificação de marcos de revisão.

O modelo também possui uma barra de progresso em tempo real que é atualizada sempre que você marca algo como concluído.

🌟 Veja por que você vai adorar

Transforme suas listas de verificação de discussões iniciais concluídas em SOPs abrangentes com campos de anexos integrados e opções de exportação rápida

Mapeie todas as alterações, compartilhe comentários e acompanhe o histórico de versões com a seção de atividades

Inicie as próximas etapas, como mover o projeto para GoLive ou atribuí-lo à contabilidade, assim que as tarefas iniciais forem concluídas com o ClickUp Automations

🔑 Ideal para: Equipes de software, vendas e produção que buscam kickoffs mais organizados e planos de lançamento mais claros.

8. Modelo de ata de reunião da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre o status dos projetos, atualizações de escalonamento e, com o modelo de ata de reunião do ClickUp, MOM Template

O modelo de atas de reunião (MoM) do ClickUp é a sua melhor opção quando você precisa compartilhar insights antes que as mensagens diretas comecem a chegar. Ele orienta todas as chamadas com subtarefas claras, desde a participação até a agenda da próxima reunião.

A solução também oferece vários campos personalizados para registrar o tipo de reunião, o departamento responsável, o facilitador e o cronometrista.

🌟 Veja por que você vai adorar

Melhore a forma como conduz as chamadas com os clientes com uma lista de verificação de feedback pós-reunião

Adicione pontos de ação relevantes e contextuais às atas das reuniões com sugestões de subtarefas baseadas em IA

Realize reuniões com mais eficiência e avalie quanto tempo cada ponto de ação da reunião com o cliente leva com o recurso de controle de tempo

🔑 Ideal para: Equipes, consultores e gerentes de clientes que desejam realizar reuniões focadas, registrar itens de ação e melhorar a forma como as discussões são conduzidas.

👀 Você sabia? A palavra “minutes” em MoM não tem nada a ver com tempo. Na verdade, ela deriva do latim “minuta scriptura ”, que significa “pequena escrita” ou “notas breves”.

9. Modelo de reunião 1:1 do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha suas conversas com os clientes precisas, estratégicas e todas em um só lugar com o modelo de reunião 1:1 do ClickUp

Tem uma reunião trimestral com o cliente chegando? O modelo de reunião 1:1 do ClickUp está prestes a tornar suas reuniões individuais menos dispersas e mais estratégicas. Ele começa com um simples emoji de semáforo — porque perguntar “Como você está se sentindo?” deve ser rápido e significativo.

A partir daí, ele mergulha nos campos de texto para discutir as principais prioridades, destacar conquistas e traçar os próximos passos. Em resumo, este modelo combina perfeitamente o relacionamento com o cliente e as avaliações clínicas.

🌟 Veja por que você vai adorar

Crie links para entregas, escalações ou discussões importantes com referências de tarefas incorporadas

Acompanhe todas as reuniões individuais, sincronizações trimestrais ou revisões estratégicas para um relacionamento mais estruturado com páginas aninhadas e formatação rica

Adicione clareza, sinalize o tom e torne até mesmo os comentários mais difíceis mais fáceis de processar com acesso com um clique a elementos visuais, reações e emojis

🔑 Ideal para: Gerentes de contas e consultores que desejam reuniões individuais refinadas, personalizadas e produtivas com cada cliente.

10. Modelo de acompanhamento de reuniões do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Promova consistência, clareza e responsabilidade em todas as chamadas com clientes com o modelo ClickUp Meeting Tracker

O modelo ClickUp Meeting Tracker foi criado para equipes e gerentes que desejam promover conversas mais consistentes e de alta qualidade com os clientes. Com sua visualização em quadro Kanban, ele exibe os temas das próximas reuniões, e seu formato de cartão flash facilita o ajuste das agendas em tempo real.

A solução também apresenta uma visualização de calendário e linha do tempo para ajudar os líderes de equipe e Scrum Masters a mapear as cargas de trabalho e a capacidade entre as chamadas.

🌟 Veja por que você vai adorar

Minimize a curva de aprendizado para novos usuários com a página de orientação passo a passo do modelo

Registre resultados, presença e acompanhamentos com a visualização estruturada das reuniões

Crie relatórios, atualize bases de conhecimento e lance integrações após a reunião usando o recurso AI Agent

🔑 Ideal para: Líderes de equipe, gerentes de projeto e equipes de atendimento ao cliente que buscam reuniões mais tranquilas, inteligentes e automatizadas.

👀 Você sabia? As Regras de Ordem de Robert surgiram quando um engenheiro do exército foi levado a uma reunião caótica da igreja sem aviso pré vio há mais de 140 anos, e as práticas ainda são o padrão ouro para reuniões organizadas!

11. Modelo de lista de verificação para reuniões do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha-se atento e nunca perca um detalhe, mesmo em chamadas rápidas com clientes, com o modelo de lista de verificação de reuniões do ClickUp

A seguir: o modelo de lista de verificação para reuniões do ClickUp é um documento completo criado para equipes que lidam com várias chamadas consecutivas de clientes. Ele contém pontos de verificação que ajudam você a se preparar de maneira mais inteligente, conduzir reuniões mais eficientes e nunca perder nada.

Desde confirmações de agendamento até planejamento de gestão, sua lista de verificação cobre tudo. Pense nisso como o ritual definitivo antes da ligação, que mantém as conversas com os clientes perfeitas, refinadas e prontas para impressionar. É como ter um coach de reuniões à disposição!

🌟 Veja por que você vai adorar

Defina e compartilhe diretrizes para reuniões com uma seção integrada de Regras Básicas

Marque e consulte o processo da sua reunião e conecte insights como um padrão para todas as futuras notas de reuniões com clientes com o recurso integrado “Marcar como Wiki”

Divida facilmente as tarefas pré, durante e pós-reunião em um formulário de lista de verificação

🔑 Ideal para: Gerentes de contas, equipes de sucesso do cliente e líderes de serviços que desejam garantir que todas as chamadas dos clientes sejam organizadas, acionáveis e bem documentadas.

🧠 Curiosidade: Jeff Bezos insiste que, se duas pizzas não forem suficientes para alimentar todos os participantes da reunião, o grupo é muito grande. A regra das duas pizzas mantém o número de participantes sob controle e garante que apenas os membros relevantes da equipe invistam seu tempo.

Transforme as ligações dos clientes em oportunidades de crescimento com o ClickUp

As reuniões com clientes são uma forma poderosa de promover mudanças e manter a transparência. Atas e notas de reunião eficazes facilitam a compreensão da direção de um projeto e revelam necessidades que o cliente não enfatizou.

Exploramos modelos personalizáveis para quase todos os tipos de reunião e, se você precisar de algo exclusivo, as opções são fáceis de ajustar.

Lembre-se: o modelo perfeito é abrangente e oferece recursos como IA, gerenciamento de tarefas e visualizações. O ClickUp oferece tudo isso e muito mais.

Ele também oferece modelos instantâneos, ferramentas integradas de videochamada, transcrição ao vivo e análises. Pronto para acabar com as atualizações de recursos baseadas em post-its espalhados?

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp!