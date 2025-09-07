Modelos gratuitos de orçamento para startups para planejar, acompanhar e otimizar as finanças

Mais de dois terços das startups nunca proporcionam um retorno positivo aos investidores. E isso não se deve necessariamente a uma ideia ou modelo de negócio falho. Por vezes, o problema reside na gestão financeira.

Geralmente, tudo começa aos poucos. Algumas despesas comerciais que você não esperava. Um esforço na contratação. Uma conta de marketing que chega muito cedo. Em pouco tempo, você vê seu saldo diminuir sem saber como impedir isso.

É aí que entra um modelo de orçamento sólido para startups. Ele ajuda você a mapear o que vai gastar, o que vai ganhar e o que será necessário para continuar. Você não precisa criá-lo do zero e não precisa adivinhar.

Neste guia, você encontrará os melhores modelos de orçamento para startups, gratuitos e fáceis de usar, para controlar despesas, planejar o crescimento e ficar um passo à frente do caos.

🧠 Curiosidade: a palavra orçamento vem do latim bulga, que significa “bolsa pequena”. Isso levou ao francês antigo bougette, diminutivo de bouge, que significa “bolsa de couro”.

O que são modelos de orçamento para startups?

Um modelo de orçamento para startups é um formato para organizar seus custos iniciais, prever receitas e acompanhar as despesas reais. Ele inclui itens comuns, como aluguel, software, folha de pagamento e marketing. Você pode usar um modelo de orçamento para startups para ajudar a criar um orçamento empresarial que reflita suas prioridades.

Para fundadores em fase inicial, é uma maneira prática de estimar a taxa de queima, monitorar despesas gerais e manter-se alinhado com as metas financeiras de longo prazo.

Muitos modelos também ajudam a criar uma demonstração de resultados e a identificar lacunas antes que elas se tornem problemas.

Esteja você em fase de pré-lançamento ou em rápida expansão, um orçamento dá à sua startup a disciplina necessária para crescer com foco. E com o modelo certo, você pode gastar menos tempo criando planilhas e mais tempo construindo seu negócio.

O que torna um modelo de orçamento para startups bom?

Para tirar o máximo proveito do seu modelo de orçamento para startups, certifique-se de que o modelo escolhido inclua os seguintes recursos:

Itens principais : inclua categorias essenciais como aluguel, salários, software, vendas e marketing para cobrir todas as despesas típicas de uma startup

Discriminação dos custos iniciais : separe os custos iniciais estimados únicos das despesas recorrentes essenciais para obter maior clareza e planejar a longo prazo

Projeções de receita : estime a receita esperada de diferentes fontes para acompanhar o potencial de crescimento

Comparação entre valores reais e projetados : exiba os dados lado a lado para avaliar a precisão financeira e ajustar os planos rapidamente

Seção de demonstração de resultados : resuma receitas, despesas e resultado líquido para compreender a saúde financeira num piscar de olhos

Rastreador de fluxo de caixa : monitore quando o dinheiro está entrando e saindo para evitar déficits

Opções de personalização : edite categorias e campos para refletir seu modelo de negócio e prioridades exclusivos

Resumo geral: ofereça uma visão geral clara mensal ou trimestral para que você possa identificar tendências e tomar decisões informadas

👀 Você sabia? A subcapitalização é uma das principais razões pelas quais as startups fracassam. Portanto, ao elaborar um orçamento para sua startup, não se concentre apenas nas unidades de produtos vendidos — amplie sua visão e considere o panorama geral. Leve em consideração empréstimos, despesas gerais e como você alocará recursos ao longo do tempo. Garantir que você tenha acesso a financiamento flexível e uma visão clara de seu fluxo de caixa é fundamental para se manter à tona e crescer de forma inteligente.

Modelos de orçamento para startups

Os modelos a seguir ajudarão você a controlar os custos, planejar com antecedência e manter a eficiência. Use-os para ver para onde seu dinheiro está indo e por quanto tempo ele vai durar. Escolha o que melhor se adapta às suas necessidades e comece a fazer seu orçamento!

1. Modelo de orçamento simples do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe receitas, despesas e fluxo de caixa líquido com o modelo de orçamento simples do ClickUp

Se você está começando do zero, o modelo de orçamento simples do ClickUp oferece uma maneira simples de criar o orçamento da sua startup sem complicar as coisas. Ele divide suas finanças exatamente no que você precisa: receitas, despesas e totais mensais.

Adicione campos personalizados do ClickUp para detalhes como valores orçados, gastos reais, informações de fornecedores e datas de pagamento, para que você sempre saiba exatamente onde seu dinheiro está sendo gasto

Use este modelo para:

Crie um orçamento claro do zero usando cinco visualizações personalizadas específicas: Plano orçamentário, Receitas, Despesas, Caixa líquido e Introdução

Edite 16 campos personalizados para acompanhar as receitas e despesas da sua empresa

Acompanhe o fluxo de caixa real em comparação com o projetado para se antecipar ao consumo mensal

Organize e acompanhe tarefas com os status personalizados “Concluído” e “Nova entrada”

Atualize os status para manter seus stakeholders informados

🔑 Ideal para: Fundadores que precisam de um modelo de orçamento básico e editável para manter o controle desde o primeiro dia.

2. Modelo de orçamento de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje, acompanhe e ajuste suas campanhas com o modelo de orçamento de marketing do ClickUp

Toda campanha de marketing tem um custo. O modelo de orçamento de marketing do ClickUp ajuda você a se manter atento, dividindo seu orçamento por tipo, objetivo e retorno. Esse modelo é a sua maneira de ver o que cada campanha está fazendo e como está se saindo.

Use este modelo para:

Acompanhe os gastos em cinco visualizações: Linha do tempo, Rastreador de custos, Gastos por tipo de campanha, Metas de marketing e Introdução

Categorize itens por plataforma, tipo de campanha e impacto usando campos personalizados

Atualize os status do orçamento — Concluído, Em execução, Em espera, Não ativo — para que sua equipe saiba o que está ativo

Identifique quais campanhas estão acima ou abaixo do orçamento antes que os resultados sejam divulgados

Alinhe cada real com as metas do ClickUp para evitar desvios no orçamento

🔑 Ideal para: Startups que realizam campanhas enxutas em vários canais e precisam manter o foco no ROI.

💡Bônus: O ClickUp para equipes financeiras oferece uma solução simplificada para gerenciar e prever orçamentos. Você pode criar painéis personalizados do ClickUp para obter uma visão geral de onde seu dinheiro está indo, acompanhar as alocações orçamentárias, monitorar os gastos reais e ver os lucros, tudo em um só lugar e em tempo real.

3. Modelo de orçamento de projeto ClickUp com WBS

Obtenha um modelo gratuito Divida as tarefas, atribua custos e mantenha-se dentro do orçamento com o modelo ClickUp Project Budget with WBS

Gerir um projeto sem uma estrutura clara é arriscado — os custos acumulam-se, os prazos atrasam-se e ninguém sabe qual é a situação. O modelo ClickUp Project Budget with WBS fornece-lhe a estrutura necessária para gerir orçamentos sem perder o controlo do trabalho.

Use este modelo para:

Divida as metas do seu projeto em tarefas menores e rastreáveis no ClickUp usando a Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Atribua a cada tarefa um custo fixo ou variável, um prazo e um responsável, para que nada fique para trás

Use campos personalizados para a fase do projeto, tipo de tarefa e detalhes do orçamento para se manter organizado

Alinhe a equipe com status como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”

Faça um brainstorming de ideias em colaboração com as partes interessadas e transforme-as em ações coordenadas usando os quadros brancos do ClickUp

🔑 Ideal para: Fundadores de startups e gerentes de projeto que desejam controlar os custos e cumprir prazos sem complicar demais o processo.

👀 Você sabia? Apenas 29% dos projetos são concluídos com sucesso. A maioria falha devido a desvios de escopo, desalinhamento ou objetivos pouco claros — riscos que podem facilmente desestabilizar uma startup iniciante. Um escopo de projeto claro resolve isso. Ele define expectativas, determina o que está dentro ou fora e mantém sua equipe focada no que é importante. É assim que você conclui o que começa. Precisa de ajuda para criar um? Leia o guia completo da ClickUp sobre como definir e gerenciar o escopo do projeto.

4. Modelo de orçamento empresarial ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Divida os custos, acompanhe as receitas e identifique lacunas com o modelo de orçamento empresarial ClickUp

O modelo de orçamento empresarial ClickUp foi criado para fundadores que precisam de uma visão clara do que está entrando, saindo e ficando para trás. Ele permite que você acompanhe as despesas projetadas e reais entre equipes, lojas ou departamentos.

Use este modelo para:

Determine quanto dinheiro você precisa alocar para diferentes áreas do seu negócio no ClickUp Docs

Acompanhe os orçamentos por loja, departamento ou equipe com visualizações predefinidas, como Guia de Introdução, Rastreador de Orçamento e Orçamento Geral

Categorize as entradas com campos personalizados para tipo de despesa, tipo de produto, tipo de emprego e status da projeção

Monitore o desempenho com status como Aberto, Para revisão e Aprovado

Identifique lacunas financeiras antecipadamente, visualizando os totais por equipe, produto e categoria

Melhore o acompanhamento do orçamento com ações como reações a comentários , lembretes automáticos e acompanhamento em vários locais

🔑 Ideal para: Empresários que precisam de uma maneira simples de gerenciar as finanças da empresa sem precisar vasculhar planilhas.

💡 Bônus: Se você deseja tornar as coisas mais rápidas e fáceis para sua equipe, Pesquise instantaneamente arquivos no ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e na web

Use o Talk to Text para perguntar, ditar e comandar seu trabalho por voz — sem usar as mãos, em qualquer lugar

Substitua ferramentas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude e Perplexity, por uma solução única, independente de LLM e pronta para uso corporativo Experimente o ClickUp Brain MAX — o superaplicativo de IA que realmente entende você, porque conhece o seu trabalho. Esta não é mais uma ferramenta de IA para adicionar à sua coleção. Este é o primeiro aplicativo de IA contextual que substitui todos os outros.

5. Modelo de orçamento para eventos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe todos os custos — do local ao fornecedor — com o modelo de orçamento para eventos do ClickUp

Os eventos podem custar caro se você não tomar cuidado. O modelo de orçamento para eventos do ClickUp ajuda você a se manter à frente, acompanhando os custos linha por linha. Ele foi criado para planejadores que precisam ter uma visão macro e micro do todo — o que foi gasto, o que está pendente e o que ainda resta.

Use este modelo para:

Registre todas as despesas em uma visualização de lista organizada — planejadas e reais

Marque os itens por tipo — catering, logística, locais, marketing

Sinalize entradas com campos personalizados para gerenciar despesas e visualizar o orçamento

Acompanhe os status com rótulos claros, como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”, para acompanhar o progresso

Fique atento aos custos pendentes para que nada o pegue de surpresa

🔑 Ideal para: Equipes de startups ou planejadores individuais que gerenciam eventos com margens apertadas e sem margem para surpresas.

6. Modelo de gerenciamento de projetos orçados do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Estruture as fases do seu projeto, monitore os custos e mantenha o controle com o modelo de gerenciamento de projetos orçados do ClickUp

Gerenciar um projeto sem um controle rígido do orçamento? É arriscado. O modelo de gerenciamento de projetos orçados do ClickUp oferece uma estrutura para gerenciar custos, prazos e tarefas sem perder o controle.

Use este modelo para:

Organize as tarefas como abertas ou concluídas para acompanhar o progresso

Acompanhe o que ainda resta para gastar usando campos como Orçamento restante, Orçamento do projeto e Dentro do orçamento

Sinalize detalhes importantes com campos personalizados para notas, membros da equipe e fase do projeto

Visualize o cronograma do projeto com um gráfico de Gantt e identifique áreas que precisam de melhorias

Alterne entre cinco visualizações claras: Guia de Introdução, Orçamento, Cronograma do Projeto, Fases do Projeto e Status das Atividades

🔑 Ideal para: gerentes de projeto que precisam manter a supervisão financeira e, ao mesmo tempo, manter os projetos em dia.

7. Modelo de gerenciamento de custos de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Estime, aprove e acompanhe todas as despesas do projeto do início ao fim com o modelo de gerenciamento de custos do projeto ClickUp

Todo projeto tem partes móveis, e cada uma delas custa dinheiro. O modelo de gerenciamento de custos de projetos do ClickUp ajuda você a se manter à frente, acompanhando todas as despesas, seu status de aprovação e onde elas se encontram no processo. Ele foi feito para equipes que lidam com vários orçamentos e aprovações e precisam evitar atrasos e manter os gastos sob controle.

Use este modelo de orçamento para startups para:

Registre todos os custos na Tabela de Custos do Projeto com campos para Custo Estimado, Custo Real e Variação

Acompanhe os status de aprovação em um quadro dedicado — Aguardando, Aprovado ou Precisa de alterações

Planeje o início e o término de suas tarefas com a visualização do calendário

Crie tarefas recorrentes personalizadas no ClickUp para ajudá-lo a ficar em dia com os prazos de pagamento (depois de marcar uma conta como paga, o ClickUp cria automaticamente a tarefa do mês seguinte para você)

Acompanhe os itens de custo desde a apresentação até a aprovação, para que nada atrapalhe o progresso

🔑 Ideal para: gerentes de projeto que precisam de um controle mais rígido sobre os gastos, especialmente quando várias partes interessadas precisam revisar cada item.

💡 Dica profissional: Quer manter seus projetos dentro do orçamento e evitar surpresas financeiras? O software de orçamento de projetos pode ajudá-lo a controlar despesas, prever custos e manter-se financeiramente organizado do início ao fim.

8. Modelo de proposta orçamentária do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie propostas orçamentárias claras e objetivas para sua equipe e partes interessadas com o modelo de proposta orçamentária do ClickUp

O modelo de proposta orçamentária do ClickUp é para equipes que precisam apresentar os custos do projeto com estrutura e rapidez. Ele detalha cada item — desde taxas únicas até despesas gerais — e mantém o processo de aprovação simples.

Use este modelo para:

Descreva detalhadamente as despesas do orçamento da startup usando a Visualização de Lista para maior clareza

Visualize cronogramas e dependências com a visualização do gráfico de Gantt

Monitore o andamento das propostas por meio de status personalizados, como Rascunho, Em análise e Aprovado

Personalize os campos para incluir custos estimados, gastos reais e variações para um acompanhamento preciso

Colabore com as partes interessadas atribuindo tarefas e definindo prazos para manter todos alinhados

🔑 Ideal para: Líderes de projeto e equipes de startups que criam solicitações de orçamento que precisam ser precisas, rápidas e prontas para aprovação.

9. Modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre, categorize e analise os gastos da sua empresa com o modelo de relatório mensal de despesas do ClickUp

Em uma startup, pequenos custos se acumulam rapidamente. Compras de café, assinaturas de software, recibos de viagens — se você não controlar tudo isso, acabará perdendo o controle. O modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp ajuda você a registrar tudo em um só lugar.

Use este modelo para:

Registre todos os custos com campos para data, valor, funcionário, categoria e notas

Categorize os gastos instantaneamente usando etiquetas de tarefas pré-definidas, como Transporte, Refeições e Software

Acompanhe quem está gastando o quê e por quê com uma análise detalhada por funcionário

Sinalize cobranças duplicadas ou recorrentes para que você possa cortar desperdícios antes que eles aumentem

Analise os gastos totais por categoria ou pessoa no final de cada mês para tomar melhores decisões

🔑 Ideal para: Fundadores e líderes financeiros que precisam de uma maneira clara e repetível de relatar as despesas da equipe.

👀 Você sabia? O primeiro uso do termo “orçamento” em relação ao planejamento financeiro vem de um panfleto de 1733, The Budget Opened, de William Pulteney, o primeiro conde de Bath. Pulteney usou o termo “orçamento” para criticar a política fiscal do governo sobre o vinho, entre outras coisas.

10. Modelo de relatório orçamentário do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe receitas, despesas e lacunas orçamentárias com o modelo de relatório orçamentário do ClickUp

Os números não mentem, mas podem esconder informações. O modelo de relatório orçamentário do ClickUp os revela para garantir transparência. Ele foi projetado para comparar o orçamento da sua startup com o desempenho real.

Use este modelo para:

Registre receitas e despesas reais nas principais categorias, tudo em um só lugar

Compare os gastos planejados com os reais para destacar as diferenças antes que elas aumentem

Sinalize excedentes, metas não atingidas ou economias inesperadas com campos personalizados

Marque cada item por departamento, motivo da variação ou projeto para conectar os gastos aos resultados

Veja os totais na parte superior e os detalhes das linhas abaixo, para que nada fique oculto

🔑 Ideal para: Fundadores de startups e líderes financeiros que desejam uma maneira descomplicada de revisar os gastos e manter as metas sob controle.

11. Modelo de gestão financeira do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe aprovações, pagamentos e tarefas financeiras com o modelo de gestão financeira do ClickUp

Quando você gerencia finanças, o tempo é importante. Um atraso em uma tarefa pode atrasar uma dúzia de outras. Este modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp ajuda você a manter cada etapa em andamento, desde a solicitação inicial até a aprovação final.

Use este modelo para:

Acompanhe os fluxos de trabalho financeiros com 28 status personalizados, como Assinado, Em revisão e Aguardando aprovação

Visualize as tarefas em um formato adequado: lista, calendário ou um quadro passo a passo “Comece aqui”

Organize pagamentos, orçamentos e acompanhamento de fornecedores com etiquetas, datas de vencimento e categorias

Atribua responsabilidades e defina lembretes para que nada fique por fazer

Gerencie as operações diárias com clareza usando o ClickUp Project Time Tracking , dependências e alertas automatizados

🔑 Ideal para: equipes financeiras que lidam com várias aprovações, ciclos de pagamento e prazos de tarefas, sem confusão

📮 ClickUp Insight: Mais da metade dos funcionários tem dificuldade em encontrar as informações de que precisam no trabalho. Enquanto apenas 27% dizem que é fácil, o restante enfrenta algum nível de dificuldade — com 23% achando isso muito difícil. Quando o conhecimento está espalhado por e-mails, chats e ferramentas, o tempo perdido aumenta rapidamente. Com o ClickUp, você pode transformar e-mails em tarefas rastreáveis, vincular chats a tarefas, obter respostas da IA e muito mais em um único espaço de trabalho. 💫 Resultados reais: as equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gestão do conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

12. Modelo de relatório de análise financeira do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Analise tendências, compare métricas e crie relatórios que orientam as decisões com o modelo de relatório de análise financeira do ClickUp

O modelo de relatório de análise financeira do ClickUp ajuda você a obter clareza em meio ao caos financeiro. Ele foi projetado para equipes que precisam extrair números, identificar padrões e explicar seu significado sem precisar criar um relatório do zero.

Use este modelo para:

Acompanhe receitas, despesas, margens e fluxo de caixa em uma visualização de lista clara e editável

Destaque mudanças no desempenho usando campos personalizados, como seção de relatório, tipo de tendência e indicadores-chave

Documente insights, conclusões e itens de ação em um só lugar — sem mais notas espalhadas

Gerencie os ciclos de relatórios com as visualizações Calendário e Gantt, para que nenhum prazo seja esquecido

Organize análises detalhadas marcando as conclusões por período, equipe ou meta financeira

🔑 Ideal para: Analistas financeiros e equipes de startups que precisam apresentar insights claros e acionáveis para a liderança ou investidores.

13. Modelo de gerenciamento de contas ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe as relações com os clientes, sinalize riscos e mantenha as contas em movimento com o modelo de gerenciamento de contas do ClickUp

O modelo de gerenciamento de contas do ClickUp ajuda você a acompanhar seus clientes satisfeitos e aqueles que estão deixando a empresa. Acompanhe a integração, as renovações e os sinais de rotatividade em uma única visualização. Priorize as contas mais importantes e certifique-se de que nenhum relacionamento seja negligenciado. É um gerenciamento proativo de clientes, integrado ao seu fluxo de trabalho diário.

Use este modelo para:

Acompanhe a situação de cada conta com status personalizados, como Integração, Cultivo, Renovação e Abandono

Registre detalhes importantes usando 10 campos personalizados — informações de contato, data de fechamento, notas de demonstração, atividade de e-mail e muito mais

Identifique antecipadamente os clientes em risco com visualizações dedicadas, como Contas Prioritárias e Em Risco

Padronize seu processo com o Manual de Sucesso do Cliente integrado para que todos os membros da equipe sigam as mesmas etapas

Encontre e resuma as principais informações do cliente — como status do cliente, comunicações recentes ou renovações futuras — simplesmente perguntando ao ClickUp Brain em linguagem simples

🔑 Ideal para: equipes de sucesso do cliente e gerentes de contas que precisam de uma maneira clara e repetível de gerenciar os relacionamentos com os clientes.

14. Modelo de Razão Geral ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre transações, classifique entradas e mantenha suas contas equilibradas com o modelo de contabilidade geral do ClickUp

O modelo de contabilidade geral do ClickUp é o seu livro-razão digital — mais limpo do que uma planilha e criado para equipes que se preocupam com a precisão. Registre todos os débitos, créditos e referências em um só lugar. Seja para reconciliar extratos ou se preparar para a temporada de impostos, isso mantém seus registros claros, pesquisáveis e prontos para auditoria.

Use este modelo para:

Registre todas as transações com campos para título da conta, débito, crédito, referência e recibo

Acompanhe a atividade da conta em tempo real usando status como Aberto e Concluído

Visualize os principais resumos financeiros nas visualizações Transações, Lucros e Perdas, Balanço Patrimonial e Razão

Sinalize rapidamente entradas incompatíveis, cobranças duplicadas ou lacunas em seus registros

Atribua entradas para revisão ou acompanhamento para que sua equipe permaneça alinhada

🔑 Ideal para: Líderes financeiros e contadores que precisam de uma maneira confiável de acompanhar o fluxo de caixa sem precisar criar um sistema do zero.

15. Modelo de diário contábil do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Registre entradas, equilibre livros contábeis e acompanhe cada movimento financeiro com o modelo de diário contábil do ClickUp

Se seus livros contábeis estiverem desorganizados, é aqui que você deve procurar primeiro. O modelo de diário contábil da ClickUp oferece um local estruturado para registrar transações — data, conta, valor e notas — tudo em uma única visualização.

Use este modelo para:

Registre cada entrada com campos para data, tipo de diário, recibo, número da entrada e débito

Registre itens com detalhes claros e prontos para auditoria — débitos, créditos, descrições e referências

Trabalhe na visualização Tabela para inserir dados rapidamente, como em uma planilha

Acompanhe o progresso com status como Aberto e Concluído

Mude para a Visualização do Diário para ter uma visão geral e identificar erros rapidamente

Peça ao ClickUp Brain uma visão geral das suas entradas recentes no diário, identifique tendências nos seus débitos e créditos ou gere resumos rápidos do seu desempenho financeiro

🔑 Ideal para: Contadores e equipes financeiras que desejam uma maneira confiável de acompanhar as transações diárias e manter os registros contábeis do projeto organizados.

Se você está acostumado com o Excel, também pode usar os campos de fórmula do ClickUp, que são semelhantes ao Excel, mas permitem que você faça cálculos diretamente em suas tarefas! Confira o vídeo abaixo! 👇🏼

16. Modelo de balanço patrimonial do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe ativos, passivos e patrimônio líquido com o modelo de balanço patrimonial da ClickUp

Você não precisa de um diretor financeiro apenas para entender sua posição financeira. O modelo de balanço patrimonial do ClickUp ajuda você a listar ativos, passivos e patrimônio líquido em uma visualização estruturada, para que você possa tomar decisões informadas sem confusão. É rápido de usar, fácil de atualizar e feito para equipes que precisam de um panorama claro.

Use este modelo para:

Liste os ativos circulantes e fixos juntamente com as obrigações de curto e longo prazo, tudo em uma única visualização estruturada

Divida os dados financeiros por departamento, localização ou período para identificar tendências e orientar as decisões

Mantenha os dados organizados com status como Rascunho, Em revisão e Aprovado para sinalizar trabalhos em andamento e relatórios finalizados

Configure lembretes recorrentes para revisar e atualizar seu balanço patrimonial em intervalos regulares com o ClickUp Automations

🔑 Ideal para: Proprietários de pequenas empresas e equipes financeiras que buscam uma maneira simples de gerenciar e analisar posições financeiras.

💡 Dica profissional: os empreendedores devem revisar e verificar regularmente seus balanços patrimoniais quanto à precisão e integridade, não apenas no final do ano, mas ao longo de todo o ano. Isso significa verificar se há erros matemáticos, garantir que todos os ativos e passivos estejam classificados corretamente e cruzar informações com outras demonstrações financeiras para garantir a consistência. Ao fazer isso, você detectará discrepâncias antecipadamente e manterá uma compreensão clara da saúde financeira da sua empresa.

17. Modelo de planilha de orçamento para startups da Coefficient

via Coefficient

Este modelo de planilha de orçamento para startups da Coefficient ajuda você a organizar tudo — custos iniciais, receita projetada, fontes de financiamento e despesas reais — para que você possa ver para onde seu dinheiro está indo e por quanto tempo ele vai durar.

Use este modelo para:

Automatize a alocação de orçamento, as previsões financeiras e os cálculos

Acompanhe as fontes de financiamento, despesas e receitas

Modifique categorias e campos para refletir os requisitos financeiros específicos da sua startup

🔑 Ideal para: Fundadores que estão elaborando seu primeiro orçamento empresarial e precisam de um modelo claro e editável para prever o fluxo de caixa e manter o controle.

18. Modelo de custos iniciais de negócios em Excel da Vertex42

via Vertex42

Custos inesperados podem arruinar um lançamento. Este Modelo de Excel para Custos de Início de Negócios ajuda você a planejar tudo com antecedência — equipamentos, licenças, marketing, estoque e muito mais — para que você não seja pego de surpresa quando as contas chegarem.

Ele foi criado para oferecer flexibilidade e clareza, seja você começando na sua cozinha ou abrindo uma loja.

Use este modelo para:

Gerencie despesas únicas e recorrentes com categorias pré-preenchidas que você pode editar para se adequar ao seu plano

Acompanhe as fontes de financiamento para ver como seu capital se compara às necessidades reais

Personalize itens específicos para setores específicos, incluindo uma planilha personalizada para restaurantes

Evite despesas irrelevantes, como aluguel de escritório, se você estiver lançando o negócio em casa

Crie um panorama claro da base financeira da sua startup para orientar as decisões iniciais

🔑 Ideal para: Empreendedores que desejam uma maneira simples de planejar e gerenciar as despesas de lançamento de seus negócios.

19. Modelo de plano orçamentário para startups da Template. Net

Toda startup precisa de um orçamento básico antes de tomar grandes decisões. Este Modelo de Orçamento para Startups oferece a estrutura necessária para planejar as despesas iniciais sem complicar demais as coisas. Este modelo está disponível em vários formatos, incluindo Word, Excel, Google Docs e Google Sheets.

Use este modelo para:

Liste os custos essenciais da startup — equipamentos, aluguel, licenças, taxas legais e salários iniciais

Personalize cada item para se adequar ao seu setor, produto ou localização

Acompanhe as despesas projetadas e as estimativas mensais em uma única página

Identifique lacunas no financiamento ou gastos excessivos antes que se tornem um problema

Use o modelo no Excel, Word, Google Docs ou Google Sheets — o que melhor se adequar ao seu fluxo de trabalho

🔑 Ideal para: Fundadores iniciantes que estão elaborando o orçamento de seus negócios do zero e procuram um modelo editável e imprimível para começar.

20. Modelo de orçamento financeiro para startups da Template. Net

Lançar uma startup exige um planejamento financeiro claro. O Modelo de Orçamento Financeiro para Startups oferece uma tela em branco para você delinear suas despesas iniciais, custos operacionais e receitas projetadas. Projetado para ser simples, ele permite que você personalize as entradas para se adequar ao seu modelo de negócios específico.

Este modelo está disponível nos formatos Word, Excel, Google Docs e Google Sheets e é facilmente editável e adaptável à plataforma de sua escolha.

Use este modelo para:

Acompanhe despesas pontuais, como custos de instalação e honorários advocatícios

Projete os custos operacionais mensais, incluindo aluguel, serviços públicos e salários

Estime as fontes de receita potenciais e calcule os lucros esperados

Identifique fontes de financiamento para cobrir suas despesas iniciais e contínuas

🔑 Ideal para: Empreendedores que precisam de uma ferramenta leve para organizar seu orçamento e manter o foco no que é importante.

Crie orçamentos mais inteligentes desde o primeiro dia — com o ClickUp

Um orçamento sólido não é apenas algo bom de se ter, é uma questão de sobrevivência, especialmente se você é uma startup. Com o ClickUp, você não precisa criar um do zero. Você obtém modelos de orçamento prontos para startups para controlar despesas, estimar o prazo e monitorar o fluxo de caixa, sem precisar lidar com planilhas.

O ClickUp reúne seu planejamento, acompanhamento e relatórios em um só lugar. Você pode marcar despesas, sinalizar excedentes e comparar projeções com a realidade — rapidamente. Seja para elaborar o orçamento de um projeto, de uma equipe ou de toda a empresa, o ClickUp ajuda você a manter a eficiência e tomar decisões com confiança.

E com mais de 1.000 modelos gratuitos, você encontrará um que se adapte ao seu estilo, à sua equipe e ao seu crescimento.

Pronto para assumir o controle das suas finanças? Cadastre-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo.