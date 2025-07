Principais alternativas ao Loomly para uma gestão mais inteligente das redes sociais em 2025

O Loomly conquistou um nome sólido entre os profissionais de marketing de redes sociais com suas ferramentas de agendamento, calendários de conteúdo intuitivos e recursos integrados de colaboração em equipe. É elegante, tem uma interface limpa e torna relativamente fácil manter seu fluxo de conteúdo.

No entanto, não é perfeito. O recurso de análise nem sempre é tão detalhado quanto você gostaria. Além disso, se você precisa de automação mais avançada, integrações mais profundas e insights baseados em IA, o Loomly pode começar a parecer um pouco... básico.

E nem vamos falar sobre como os preços podem subir rapidamente à medida que sua equipe cresce.

Se essa é a sua experiência com o Loomly, está na hora de começar a procurar opções melhores. Neste blog, listamos algumas alternativas sólidas ao Loomly que oferecem recursos impressionantes de marketing de mídia social, análises mais avançadas e tudo mais dentro do seu orçamento.

Alternativas ao Loomly em resumo

Aqui está um resumo rápido de como as melhores alternativas ao Loomly se comparam com base nos recursos de gerenciamento de redes sociais, estrutura e preços.

Ferramentas Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Equipes de todos os tamanhos (indivíduos, pequenas empresas, médias empresas e grandes corporações) IA integrada para geração automática de relatórios, calendário compartilhado, modelos de planejamento de conteúdo, ferramentas de colaboração e automação do fluxo de trabalho Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7/mês por usuário Buffer Pequenas e médias empresas e criadores Publicação automatizada, modelos de redes sociais e análises detalhadas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 6/mês Hootsuite Empresas de médio porte e grandes empresas Monitoramento de tendências, acompanhamento de desempenho e IA integrada Planos pagos a partir de US$ 149/mês por usuário CoSchedule Pequenas e médias empresas Automatização do fluxo de trabalho e agendamento com inteligência artificial Gratuito; planos pagos a partir de US$ 29/mês por usuário Planable Agências de marketing de grande escala Geração de conteúdo com IA, histórico de versões e pré-visualização de publicações Gratuito; planos pagos a partir de US$ 39/mês por espaço de trabalho Sprout Social Empresas de médio a grande porte Análise de sentimentos, monitoramento de redes sociais e programação de conteúdo Planos pagos a partir de US$ 199/mês por usuário Agorapulse Empresas Relatórios de engajamento para vários canais, caixa de entrada compartilhada e ferramentas de mídia social com IA Gratuito; planos pagos a partir de US$ 99/mês por usuário SocialPilot Startups e pequenas empresas Ideias de conteúdo geradas por IA, caixa de entrada unificada e gerenciamento de anúncios Planos pagos a partir de US$ 30/mês Mais tarde Empresas de médio a grande porte que realizam campanhas com influenciadores Rastreamento de influenciadores, sugestões de hashtags, Linkin. bio Planos pagos a partir de US$ 25/mês Sendible Empresas e agências de marketing Rastreamento UTM, análises e sugestões de conteúdo Planos pagos a partir de US$ 29/mês SocialBee Startups e criadores Ideias de conteúdo com inteligência artificial, reciclagem de conteúdo e agendamento de publicações Planos pagos a partir de US$ 29/mês

Por que escolher alternativas ao Loomly?

O Loomly é um ponto de partida sólido para o planejamento de conteúdo, programação de mídias sociais e colaboração, especialmente para equipes menores. No entanto, à medida que sua estratégia de mídias sociais se expande, você pode enfrentar algumas limitações.

Análise limitada : carece de análises aprofundadas, como segmentação de público, tendências de cliques e acompanhamento do ROI

Automação básica : não oferece suporte a fluxos de trabalho complexos, respostas automáticas ou agendamento em várias etapas

Problemas de escala de preços : fica caro rapidamente sem oferecer recursos avançados proporcionais ao preço

Ferramentas de engajamento ausentes : Não há caixa de entrada unificada ou ferramentas integradas para gerenciar respostas, comentários ou mensagens diretas

Monitoramento social limitado : oferece insights mínimos e não possui recursos robustos de monitoramento

Integrações restritas: Não se conecta facilmente com ferramentas de CRM de nicho, criadores de conteúdo de IA ou software avançado

O Loomly funciona bem para agendamentos simples e trabalho em equipe. No entanto, mudar para um software de gerenciamento de campanhas mais avançado pode ser a melhor opção. Especialmente se você deseja alcançar um público mais amplo, obter insights mais profundos e fluxos de trabalho mais inteligentes.

As 11 melhores alternativas ao Loomly para usar

Agora que você sabe que o Loomly é bastante limitado para gerenciamento avançado de mídias sociais e marketing de conteúdo, vamos explorar alternativas que melhor atendem às suas necessidades.

1. ClickUp (ideal para planejamento de conteúdo, fluxos de trabalho de projetos e colaboração)

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat, tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Vai além do agendamento de conteúdo para gerenciar todas as suas tarefas de mídia social em um só lugar. Pense em análises detalhadas em tempo real, IA integrada, automação do fluxo de trabalho, modelos de redação de conteúdo para campanhas de mídia social e muito mais!

Para começar, o ClickUp Calendar ajuda você a agendar publicações nas redes sociais, atribuir tarefas de marketing e planejar reuniões a partir de uma interface unificada. Ele é atualizado em tempo real, garantindo que toda a sua equipe permaneça alinhada.

Você pode personalizar sua visualização (diária, semanal, mensal) e conectá-la ao Google, Outlook ou Apple Calendar para gerenciar todos os eventos em um só lugar — sem precisar alternar entre vários aplicativos.

Visualize cronogramas de campanhas, colabore em planos de gerenciamento de redes sociais e acesse relatórios detalhados com o ClickUp Marketing

Ele permite que você gerencie visualmente seu fluxo de conteúdo arrastando tarefas das seções Backlog (Pendente) ou Overdue (Vencidas) para Priorities (Prioridades), garantindo que as publicações mais importantes estejam sempre em destaque. Cada tarefa pode receber uma prioridade, facilitando o foco em campanhas de alto impacto.

A seção Backlog ajuda você a acompanhar ideias de conteúdo não programadas, para que você possa preencher rapidamente lacunas em seu calendário, conforme necessário. A melhor parte? O ClickUp Calendar é alimentado por IA. Ele pode recomendar horários ideais para publicação com base no seu fluxo de trabalho, ajudando você a otimizar facilmente sua estratégia de conteúdo.

Por falar em IA, o ClickUp Brain ajuda você a identificar lacunas na sua estratégia de redes sociais, resumir o progresso e gerar ideias de conteúdo, legendas e publicações.

Resuma o progresso, gere legendas e publicações e crie estratégias para redes sociais com o ClickUp Brain

Sua equipe de conteúdo pode criar legendas em massa para o Instagram em torno de um tema de produto, adaptá-las para diferentes plataformas e até mesmo redigir briefings completos de campanha e roteiros de marketing de conteúdo em questão de minutos. Precisa de respostas prontas para comentários frequentes ou textos para anúncios pagos? O Brain também pode fazer isso!

Resumindo, o ClickUp para equipes de marketing facilita o brainstorming, a elaboração de estratégias e a execução de campanhas nas redes sociais a partir de um único lugar. Atribua tarefas de design à equipe criativa e acompanhe as aprovações de publicações usando status personalizados como “Rascunho”, “Pronto para revisão” e “Agendado” e gerencie tudo, desde o conteúdo até o feedback, em um único espaço de trabalho.

Não sabe por onde começar com o marketing nas redes sociais? Os modelos de planejamento de redes sociais do ClickUp são um ótimo ponto de partida.

Obtenha um modelo gratuito Organize e planeje o conteúdo com o modelo avançado para redes sociais do ClickUp

O modelo avançado para redes sociais do ClickUp, por exemplo, permite organizar publicações por canais, status de publicação e parceria. Planeje o conteúdo futuro, acompanhe as colaborações da marca e debata novas ideias com base nas tendências emergentes, tudo em um painel personalizável.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os iniciantes podem achar os recursos abrangentes e personalizáveis de relatórios de projetos um pouco complicados no início

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da TrustRadius diz:

Usamos o ClickUp para gerenciar e acompanhar nosso pipeline de criação de conteúdo para mídias sociais e digitais. Isso nos permite ver o status de cada conteúdo (em andamento, precisa de edições, agendado etc.) junto com quem é o designer responsável. Também elimina toda a comunicação por e-mail, já que a seção de comentários de cada tarefa pode ser usada para deliberar e delegar tarefas/próximas etapas (atendendo à necessidade de acompanhar e dar continuidade ao nosso ciclo de criação de conteúdo).

Usamos o ClickUp para gerenciar e acompanhar nosso pipeline de criação de conteúdo para mídias sociais e digitais. Isso nos permite ver o status de cada conteúdo (em andamento, precisa de edições, agendado etc.) junto com quem é o designer responsável. Também elimina toda a comunicação por e-mail, já que a seção de comentários de cada tarefa pode ser usada para deliberar e delegar tarefas/próximos passos (atendendo à necessidade de acompanhar e dar continuidade ao nosso ciclo de criação de conteúdo).

💡 Dica profissional: passe o cursor sobre sua tarefa no Calendário do ClickUp e clique em Planejar. Os horários disponíveis serão exibidos no calendário de acordo com a estimativa de tempo da tarefa. Em seguida, passe o cursor sobre o dia e a hora em que deseja agendar a tarefa, clique em Bloquear tempo e adicione detalhes para criar um evento.

2. Buffer (ideal para pequenas equipes e influenciadores que gerenciam campanhas em uma ou duas plataformas de mídia social)

via Buffer

Embora o Loomly seja intuitivo e tenha uma interface limpa, ele se inclina fortemente para fluxos de trabalho estruturados e sistemas de aprovação, ideais para processos rígidos. O Buffer, por outro lado, oferece uma experiência mais flexível para criadores individuais, pequenas empresas e equipes ágeis.

Tem uma curva de aprendizagem mínima, funcionalidades de agendamento de publicações mais rápidas, modelos para redes sociais e preços transparentes. Isto torna-a uma plataforma de gestão de redes sociais mais acessível para utilizadores que pretendem começar rapidamente, sem terem de navegar por camadas complexas de colaboração ou definições de permissões.

Os recursos de destaque do Buffer incluem agendamento entre plataformas, análises abrangentes e um assistente de IA integrado para redação de legendas — tudo disponível mesmo nos planos mais básicos. Além disso, o recurso Start Page permite que os usuários criem uma página inicial personalizável para direcionar o tráfego a partir de biografias nas redes sociais.

Melhores recursos do Buffer

Descubra os melhores horários, formatos e frequências para publicar em todas as plataformas

Marque e recicle os conteúdos com melhor desempenho e guarde novas ideias

Identifique qual conteúdo funciona melhor em cada plataforma e por quê

Crie páginas de destino acessíveis diretamente a partir de biografias sociais

Crie um centro de conhecimento com guias de estilo e padrões de conteúdo

Automatize a publicação e responda a comentários em várias redes sociais

Limitações do Buffer

O sistema costuma ficar lento durante o processamento de grandes conjuntos de dados

Gerenciar o Pinterest a partir do Buffer é um pouco complicado

Preços do Buffer

Gratuito para sempre

Essenciais: A partir de US$ 6/mês

Equipe: A partir de US$ 12/mês

Avaliações e comentários sobre o Buffer

G2: 4,3/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.500 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o Buffer?

Uma avaliação da Capterra diz:

Adoro poder gerenciar três canais gratuitamente — esse tem sido um recurso muito econômico para clientes que desejam uma plataforma fora do Meta Business para planejamento/programação de conteúdo! O Buffer tem análises pessoais limitadas do LinkedIn! No entanto, você pode conectar uma conta pessoal do LinkedIn se estiver gerenciando contas pessoais.

Adoro poder gerenciar três canais gratuitamente — esse tem sido um recurso muito econômico para clientes que desejam uma plataforma fora do Meta Business para planejamento/programação de conteúdo! O Buffer tem análises pessoais limitadas do LinkedIn! No entanto, você pode conectar uma conta pessoal do LinkedIn se estiver gerenciando contas pessoais.

3. Hootsuite (ideal para aproveitar tendências em várias contas de redes sociais)

via Hootsuite

Quase 9 em cada 10 clientes recorrem às redes sociais para se manterem a par das tendências e dos momentos culturais. É por isso que as marcas devem acompanhar e interagir com temas emergentes para aumentar a visibilidade e conectar-se com o seu público.

O Hootsuite combina o agendamento de mídias sociais com recursos de rastreamento de tendências, algo que o Loomly não oferece. Seu maior ponto forte é o gerenciamento de mídias sociais em nível empresarial. Você obtém um painel unificado para agendamento, publicação, monitoramento de mídias sociais e análises detalhadas das principais plataformas.

O Hootsuite também oferece suporte de marketing de conteúdo com inteligência artificial, recursos robustos de colaboração em equipe e integrações integradas com ferramentas como Canva, Google Drive e Adobe.

Melhores recursos do Hootsuite

Programe publicações em todas as principais plataformas sociais a partir de um calendário fácil de usar

Acompanhe o desempenho com análises detalhadas que mostram o engajamento, o alcance e o ROI

Gere legendas e ideias de conteúdo usando o OwlyWriter, alimentado por IA, da Hootsuite

Monitore tendências e menções à marca em tempo real com ferramentas de monitoramento de redes sociais

Responda a mensagens e comentários de várias contas em uma caixa de entrada unificada

Conecte ferramentas como Canva, Google Drive e Dropbox para otimizar a criação de conteúdo

Colabore com equipes usando fluxos de trabalho de aprovação, funções e permissões

Limitações do Hootsuite

Responder a mensagens diretas e comentários nesta plataforma de gerenciamento de redes sociais leva tempo

A plataforma de análise pode parecer complicada para equipes pequenas

Preços do Hootsuite

Padrão: US$ 149/usuário por mês

Avançado: US$ 399/usuário por mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Hootsuite

G2: 4,2/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (3.000 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o Hootsuite?

Uma avaliação da G2 diz:

*Gosto da possibilidade de escrever e modificar legendas para várias plataformas de redes sociais na interface “Criar publicação”. Também gosto de poder publicar diretamente nas plataformas de redes sociais da minha organização a partir do Hootsuite. Utilizo o Hootsuite 4-5 vezes por semana, dependendo do meu horário de trabalho, por isso diria que o uso bastante. Também é bastante fácil reconectar contas quando elas são desconectadas (por qualquer motivo)

*Gosto da possibilidade de escrever e modificar legendas para várias plataformas de redes sociais na interface “Criar publicação”. Também gosto de poder publicar diretamente nas plataformas de redes sociais da minha organização a partir do Hootsuite. Utilizo o Hootsuite 4-5 vezes por semana, dependendo do meu horário de trabalho, por isso diria que o uso bastante. Também é bastante fácil reconectar contas quando elas são desconectadas (por qualquer motivo)

4. CoSchedule (ideal para identificar lacunas nas programações de conteúdo e exigir as publicações com melhor desempenho)

via CoSchedule

O Loomly lida bem com agendamento e gerenciamento de conteúdo, mas o CoSchedule vai além com ferramentas alimentadas por IA que ajudam você a identificar lacunas e ajustar facilmente as prioridades usando o recurso de arrastar e soltar para reprogramar.

Com tarefas reutilizáveis, modelos de calendário de conteúdo e fluxos de trabalho de aprovação integrados, o CoSchedule simplifica seu processo e economiza tempo. Ele também oferece insights detalhados sobre o desempenho das publicações para que você veja o que está funcionando e onde melhorar.

Para marcas que desejam se manter organizadas e estratégicas, além de manter uma presença online consistente, o CoSchedule oferece mais flexibilidade do que o Loomly.

Principais recursos do CoSchedule

Crie, organize e monitore várias mensagens nas redes sociais individualmente ou em grupo

Automatize os fluxos de trabalho das redes sociais com modelos de tarefas reutilizáveis e processos de aprovação

Otimize os horários de publicação com base na atividade do público e reinsira automaticamente os melhores conteúdos na fila

Avalie o desempenho por meio de relatórios integrados que oferecem insights sobre engajamento e alcance

Colabore com equipes na gestão de projetos de redes sociais , atribuindo tarefas, definindo prazos e acompanhando o progresso

Limitações do CoSchedule

Não possui integrações com o Google Business Profile

A equipe de suporte ao cliente dedica tempo para resolver os problemas

Preços do CoSchedule

Calendário gratuito

Social Calendar: US$ 29/mês por usuário

Agency Calendar: US$ 69/mês por usuário

Calendário de conteúdo: Preço personalizado

Marketing Suite: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o CoSchedule

G2: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o CoSchedule?

Uma avaliação da Capterra diz:

O CoSchedule transformou o processamento do fluxo de trabalho em uma forma de arte! Como líder de uma equipe de redação, não consigo expressar quanto tempo economizei com este aplicativo. É fácil programar, atribuir e monitorar — tudo isso até o compartilhamento do conteúdo em várias plataformas de redes sociais. Um pouco caro, mas é um assistente virtual, o que o torna muito mais barato do que um funcionário em tempo integral!

O CoSchedule transformou o processamento do fluxo de trabalho em uma arte! Como líder de uma equipe de redação, não consigo expressar quanto tempo economizei com este aplicativo. É fácil programar, atribuir e monitorar, desde o início até o compartilhamento do conteúdo em várias plataformas de mídia social. Um pouco caro, mas é um assistente virtual, o que o torna muito mais barato do que um funcionário em tempo integral!

5. Planable (ideal para brainstorming e planejamento de conteúdo para redes sociais)

via Planable

Cerca de 84% dos profissionais de marketing afirmam que a IA os ajuda a criar conteúdo de alta qualidade mais rapidamente. Com o Loomly, porém, você precisará de plugins externos para integrar a IA ao seu gerenciamento de redes sociais.

O Planable, por outro lado, permite gerar legendas, debater ideias e reescrever conteúdo para diferentes tons ou plataformas, tudo diretamente em seus fluxos de trabalho.

Ele realmente se destaca com ferramentas avançadas de colaboração e uma interface visual ao vivo. Ele suporta vários formatos de conteúdo e oferece uma visualização perfeita de como as publicações ficarão depois de publicadas.

Resumindo, oferece tudo o que o Loomly oferece, mas de forma mais rápida, colaborativa e com tecnologia de IA. Essas qualidades o tornam uma das melhores ferramentas de gerenciamento de redes sociais para agências e empresas.

Melhores recursos do Planable

Use ferramentas de IA para gerar, reescrever ou expandir legendas de postagens diretamente na plataforma

Colabore em tempo real com os membros da equipe por meio de comentários, sugestões e aprovações

Visualize as publicações exatamente como elas aparecerão nas redes sociais antes de publicá-las

Organize seus recursos com agendamento por arrastar e soltar e pastas de conteúdo em vários níveis

Gerencie aprovações com fluxos de trabalho personalizados para aprovações únicas ou em várias etapas

Acompanhe as alterações usando o histórico de versões para visualizar e restaurar edições anteriores

Simplifique a publicação com integrações diretas a canais de redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e muito mais

Limitações do Planable

A ferramenta de gerenciamento de redes sociais não oferece insights detalhados em seus recursos de análise e relatórios

Não é possível publicar diretamente no Instagram Stories e no Pinterest

Preços planificáveis

Gratuito para sempre

Básico: US$ 39/mês por espaço de trabalho

Pro: US$ 59/mês por espaço de trabalho

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários do Planable

G2: 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o Planable?

Um avaliador do G2 diz:

Gosto da facilidade de colaboração, da aprovação do cliente, do aplicativo, de manter os comentários organizados em cada postagem e muito mais! Gosto do preço acessível e da clareza das estruturas de cobrança. O suporte ao cliente é nota 10/10 e é uma experiência muito agradável.

Gosto da facilidade de colaboração, da aprovação do cliente, do aplicativo, de manter os comentários organizados em cada postagem e muito mais! Gosto do preço acessível e da clareza das estruturas de cobrança. O suporte ao cliente é nota 10/10 e é uma experiência muito agradável.

6. Sprout Social (ideal para monitoramento de redes sociais e análise de sentimentos)

via Sprout Social

Cerca de 61% das empresas utilizam a escuta social para impulsionar seus esforços nas redes sociais, e 82% consideram isso essencial para sua estratégia de redes sociais. Mas você não terá isso com o Loomly, e quem quer lidar com mais uma ferramenta de monitoramento separada?

O Sprout Social é uma plataforma que oferece monitoramento avançado de redes sociais, ferramentas de engajamento em tempo real e análises. Ele rastreia menções à marca, tendências de palavras-chave e discussões sobre concorrentes em todos os canais, mesmo quando sua marca não é diretamente marcada. Com sua Caixa de entrada inteligente, relatórios personalizáveis e análise de sentimentos com inteligência artificial, sua equipe de marketing pode responder mais rapidamente às tendências e se manter à frente.

Principais recursos do Sprout Social

Acompanhe menções à marca, palavras-chave e conversas dos concorrentes

Acesse todas as mensagens, comentários e DMs em uma caixa de entrada inteligente para facilitar o engajamento

Gere relatórios detalhados e personalizáveis para medir o desempenho e o ROI de seus esforços nas redes sociais

Colabore com sua equipe usando fluxos de trabalho de aprovação, atribuições de tarefas e notas internas

Programe e publique conteúdo em várias plataformas com um calendário visual de conteúdo

Monitore o sentimento em tempo real para entender como seu público se sente em relação à sua marca

Limitações do Sprout Social

Esta ferramenta de gerenciamento de redes sociais é mais cara do que outras alternativas ao Loomly

Equipes pequenas e iniciantes podem se sentir sobrecarregadas

Preços do Sprout Social

Padrão: US$ 199/mês por usuário

Profissional: US$ 299/mês por usuário

Avançado: US$ 399/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Marketing de influência: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Sprout Social

G2: 4,4/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o Sprout Social?

Um avaliador da Capterra escreve:

Adoro a possibilidade de ter um número ilimitado de contas, além dos relatórios sobre a concorrência e a integração com IA. Não gosto muito do custo, mas acho razoável para os recursos oferecidos.

Adoro a possibilidade de ter um número ilimitado de contas, além dos relatórios da concorrência e da integração com IA. Não gosto muito do custo, mas acho razoável para os recursos oferecidos.

7. Agorapulse (ideal para gerenciar o engajamento em várias contas de redes sociais)

via Agorapulse

Ao contrário do Loomly, o Agorapulse vem com um sistema de atribuição e rotulagem de caixa de entrada. Ele permite encaminhar mensagens recebidas para os colegas de equipe certos, adicionar rótulos para contextualizar e acompanhar todas as respostas. É mais adequado para marcas que lidam com altos volumes de engajamento social e equipes de atendimento ao cliente ocupadas.

Além do gerenciamento simplificado da caixa de entrada, o Agorapulse oferece agendamento de conteúdo em massa, fila de postagens e relatórios detalhados e exportáveis de acompanhamento de desempenho. Também inclui análise integrada da concorrência, ferramentas avançadas de colaboração em equipe e um calendário de conteúdo unificado.

Principais recursos do Agorapulse

Combine todas as suas mensagens, comentários e menções das redes sociais em uma única caixa de entrada

Programe publicações em massa e organize-as com etiquetas e filas

Obtenha relatórios claros sobre engajamento, crescimento do público e desempenho do conteúdo com análises de redes sociais

Atribua tarefas e aprovações de gerenciamento de redes sociais aos membros da equipe com facilidade

Monitore menções à marca e atividades dos concorrentes nas redes sociais

Use ferramentas de IA para redes sociais para gerar e automatizar conteúdo

Limitações do Agorapulse

Alguns recursos necessários, como integração com o Canva, monitoramento de anúncios no TikTok e LinkedIn e análises detalhadas, estão disponíveis apenas nos planos pagos

Os recursos de gerenciamento da comunidade podem apresentar falhas às vezes

Preços do Agorapulse

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 99/mês por usuário

Profissional: US$ 149/mês por usuário

Avançado: US$ 199/mês por usuário

Personalizado: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Agorapulse

G2: 4,5/5 (mais de 950 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o Agorapulse?

Uma avaliação da G2 diz:

O Agorapulse é uma ferramenta incrivelmente intuitiva que simplifica o gerenciamento de mídias sociais. Adoro a facilidade com que consigo organizar meu calendário de conteúdo e manter meu cronograma de publicações em dia, o que me poupa muito tempo todas as semanas. Outro recurso que se destaca é a excelente equipe de suporte, sempre simpática, disponível e rápida para resolver qualquer problema.

O Agorapulse é uma ferramenta incrivelmente intuitiva que simplifica o gerenciamento de mídias sociais. Adoro a facilidade com que consigo organizar meu calendário de conteúdo e manter meu cronograma de publicações em dia, o que me poupa muito tempo todas as semanas. Outro recurso que se destaca é a excelente equipe de suporte, sempre simpática, disponível e rápida para resolver qualquer problema.

via SocialPilot

Enquanto o Loomly se concentra principalmente no agendamento de publicações e no planejamento de conteúdo, o SocialPilot vai um passo além. Ele permite que os usuários gerenciem comentários, mensagens e até mesmo avaliações de plataformas de terceiros por meio de uma caixa de entrada única e unificada.

Isso torna mais fácil para as marcas permanecerem responsivas, construírem confiança e nunca perderem uma oportunidade de interagir com seu público.

Além disso, essa ferramenta de gerenciamento de redes sociais também oferece recursos poderosos, como agendamento em massa, calendário de conteúdo, ferramentas de colaboração em equipe e análises detalhadas. Ela é compatível com vários canais sociais, ajuda a gerenciar contas de clientes e oferece relatórios com marca branca.

Principais recursos do SocialPilot

Gerencie comentários, mensagens e avaliações a partir de uma caixa de entrada unificada

Colabore com os membros da equipe usando acesso baseado em funções e fluxos de trabalho de aprovação

Analise o desempenho com análises detalhadas e métricas de engajamento

Crie e personalize relatórios com marca branca para os clientes

Planeje o conteúdo facilmente usando um calendário visual de conteúdo

Organize ideias de conteúdo com sugestões integradas

Impulsione publicações diretamente do painel com integração de anúncios

Limitações do SocialPilot

Você precisa atualizar para um plano superior para ter acesso a recursos específicos da plataforma, como marcação e uso da ferramenta de colaboração no Instagram

Publicar no X (anteriormente Twitter) não é tão fácil quanto em outras alternativas ao Loomly

Preços do SocialPilot

SocialPilot

Essencial: US$ 30/mês

Padrão: US$ 50/mês

Premium: US$ 100/mês

Ultimate: US$ 200/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o SocialPilot

G2: 4,5/5 (mais de 830 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 370 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o SocialPilot?

Uma avaliação da Capterra diz:

Gosto do painel, simplificado e organizado. Permite um manuseio fácil, mesmo para iniciantes. Apesar da interface pequena e intuitiva, o SocialPilot tem muitos recursos. Agendamento de publicações, análise de desempenho, colaboração em equipe, gerenciamento de anúncios, etc., tem tudo. [Mas] Às vezes, alguns problemas de carregamento da página. Preço um pouco mais alto do que alguns concorrentes.

Gosto do painel, simplificado e organizado. Permite um manuseio fácil, mesmo para iniciantes. Apesar da interface pequena e intuitiva, o SocialPilot tem muitos recursos. Agendamento de publicações, análise de desempenho, colaboração em equipe, gerenciamento de anúncios, etc., tem tudo. [Mas] Às vezes, alguns problemas de carregamento da página. Preço um pouco mais alto do que alguns concorrentes.

9. Later (Melhor para gerenciamento de influenciadores)

via Later

Quase metade dos compradores faz compras mensais com base em publicações de influenciadores, e 86% fazem isso pelo menos uma vez por ano. Se o marketing de influência faz parte da sua estratégia, o Loomly pode não ser suficiente, pois não oferece ferramentas dedicadas para gerenciar parcerias com criadores.

O Layer, por outro lado, permite que os gerentes de redes sociais se conectem com criadores, gerenciem campanhas de influenciadores e acompanhem seu desempenho em um só lugar. Inclui uma ferramenta de colaboração para marcas e criadores, uma biblioteca de mídia, sugestões de hashtags e análises detalhadas para ajudar a ajustar sua estratégia de gerenciamento de redes sociais.

Melhores recursos do Later

Programe Stories e publicações com várias fotos no Instagram

Colabore com influenciadores através do Brand Collabs Manager

Acesse análises detalhadas sobre engajamento, crescimento do número de seguidores e horários de publicação

Organize sua biblioteca de mídia e receba sugestões de hashtags específicas para o seu nicho

Crie uma página Linkin.bio com links para compras para aumentar o tráfego e as vendas

Limitações posteriores

Esta ferramenta de gerenciamento de redes sociais não possui recursos para gerenciar campanhas em plataformas diferentes do Instagram

Você deve adquirir um plano separado para gerenciar o marketing de influência

Preços posteriores

Inicial: US$ 25/mês

Crescimento: US$ 45/mês

Avançado: US$ 80/mês

Agência: US$ 200/mês

Empresa: Preços personalizados

Marketing de influência: Preços personalizados

Avaliações e comentários posteriores

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 390 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o Later?

Uma avaliação do G2 diz:

Adoro como o Later Influence mantém tudo organizado, facilitando o gerenciamento de colaborações, o acompanhamento de prazos e a comunicação perfeita com as marcas. A interface intuitiva simplifica todo o processo, desde a descoberta de oportunidades até a análise do desempenho da campanha. Isso me ajuda a ficar por dentro das minhas parcerias sem me sentir sobrecarregado.

Adoro como o Later Influence mantém tudo organizado, facilitando o gerenciamento de colaborações, o acompanhamento de prazos e a comunicação perfeita com as marcas. A interface intuitiva simplifica todo o processo, desde a descoberta de oportunidades até a análise do desempenho da campanha. Isso me ajuda a ficar por dentro das minhas parcerias sem me sentir sobrecarregado.

10. Sendible (ideal para rastreamento UTM em redes sociais e gerenciamento de clientes)

via Sendible

O Sendible integra ferramentas de gerenciamento de clientes que permitem que agências e equipes gerenciem várias contas de clientes a partir de um único painel de controle de forma eficiente. Ele também oferece relatórios personalizados e recursos de colaboração sob medida para agências.

Os principais recursos incluem rastreamento UTM integrado, que adiciona automaticamente códigos de rastreamento para uma melhor medição da campanha. Há também uma caixa de entrada unificada para gerenciar comentários, análises avançadas e relatórios, monitoramento de redes sociais e sugestões de conteúdo.

Melhores recursos do Sendible

Gerencie comentários, mensagens e avaliações em uma caixa de entrada social unificada

Adicione rastreamento UTM automaticamente aos links para um melhor acompanhamento das campanhas

Crie relatórios personalizados com a marca da sua empresa para clientes ou equipes

Colabore com os membros da equipe usando funções, permissões e fluxos de trabalho de aprovação

Monitore menções à marca e palavras-chave com ferramentas de monitoramento de redes sociais

Descubra ideias de conteúdo com sugestões integradas

Limitações do Sendible

Não é a melhor ferramenta de gerenciamento de redes sociais para lidar com anúncios pagos

Os planos são bastante caros para pequenas empresas e criadores de conteúdo

Preços do Sendible

Criador: US$ 29/mês

Traction: US$ 89/mês

Escala: US$ 199/mês

Avançado: US$ 299/mês

Empresa: US$ 750/mês

Avaliações e comentários sobre o Sendible

G2: 4,5/5 (mais de 880 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o Sendible?

Um avaliador da Capterra diz:

É fácil programar conteúdo em muitas plataformas, incluindo Instagram, Pinterest, Google Meu Negócio (sim, você deve postar lá!). Há uma integração com o Canva que torna a criação de gráficos muito mais fácil e eficiente. Além disso, é muito fácil selecionar novos conteúdos e adicionar feeds RSS. Eu diria que é o aplicativo deles – eu viajo muito e poder publicar conteúdo através do aplicativo seria ideal. Não é tão intuitivo quanto a plataforma para desktop. Espero que esteja em desenvolvimento, o que é mais do que provável.

É fácil programar conteúdo em muitas plataformas, incluindo Instagram, Pinterest, Google Meu Negócio (sim, você deve postar lá!). Há uma integração com o Canva que torna a criação de gráficos muito mais fácil e eficiente. Além disso, é muito fácil selecionar novos conteúdos e adicionar feeds RSS. Eu diria que é o aplicativo deles – eu viajo muito e poder publicar conteúdo através do aplicativo seria ideal. Não é tão intuitivo quanto a plataforma para desktop. Espero que esteja em desenvolvimento, o que é mais do que provável.

11. SocialBee (ideal para geração de conteúdo para redes sociais com inteligência artificial)

via SocialBee

O SocialBee ajuda você a criar conteúdo de forma eficiente, analisar dados do público e otimizar estratégias de publicação.

O SocialBee também oferece ferramentas fáceis de agendamento, categorização de conteúdo e engajamento do público, que ajudam a manter uma presença consistente nas redes sociais. A interface intuitiva é um bônus que ajuda todos a usar os recursos com facilidade.

Principais recursos do SocialBee

Use IA para gerar ideias de conteúdo e acelerar a criação de publicações

Programe publicações em várias plataformas de redes sociais com facilidade

Organize o conteúdo em categorias para publicações equilibradas e consistentes

Interaja com seu público por meio do gerenciamento de comentários e mensagens

Analise o desempenho com relatórios detalhados e insights

Colabore com os membros da equipe usando acesso baseado em funções e fluxos de trabalho

Recicle automaticamente conteúdos intemporais para maximizar o alcance

Limitações do SocialBee

A plataforma oferece opções limitadas de integração

Análises avançadas estão disponíveis apenas em planos superiores

Preços do SocialBee

Bootstrapped: US$ 29/mês

Acelere: US$ 49/mês

Pro: US$ 99/mês

Avaliações e comentários sobre o SocialBee

G2: 4,8/5 (mais de 440 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

O que os clientes reais estão dizendo sobre o SocialBee?

Uma avaliação do G2 diz:

O SocialBee facilita a organização do meu conteúdo com suas coleções de hashtags e agendamento baseado em categorias, o que me ajuda a garantir que minhas postagens estejam alinhadas com os pilares do meu conteúdo. Um dos recursos que mais aprecio é como ele determina automaticamente se um vídeo do YouTube deve ser um vídeo curto ou completo com base na duração e na orientação do vídeo, economizando meu tempo.

O SocialBee facilita a organização do meu conteúdo com suas coleções de hashtags e agendamento baseado em categorias, o que me ajuda a garantir que minhas postagens estejam alinhadas com os pilares do meu conteúdo. Um dos recursos que mais aprecio é como ele determina automaticamente se um vídeo do YouTube deve ser um vídeo curto ou completo com base na duração e na orientação do vídeo, economizando meu tempo.

Impulsione seus esforços de gerenciamento de redes sociais com o ClickUp

O Loomly funciona para agendamentos básicos, mas fica aquém quando se trata de ampliar seus esforços de marketing nas redes sociais. Para planejadores visuais, o Planable oferece uma configuração mais intuitiva. Quer legendas e agendamentos gerados por IA? O SocialBee e o Predis.ai são ótimas opções. Precisa de fluxos de trabalho de nível empresarial? O CoSchedule e o Sprout Social são excelentes opções.

Ou evite suposições e opte pelo ClickUp, uma alternativa poderosa ao Loomly. Você obtém ferramentas de colaboração em equipe, um calendário com inteligência artificial, assistentes de IA integrados, automações e painéis personalizáveis para análises e relatórios detalhados. Modelos gratuitos de gerenciamento de redes sociais ajudam a simplificar o gerenciamento de campanhas.

Pronto para subir de nível? Experimente o ClickUp gratuitamente e gerencie campanhas nas redes sociais que aumentam a visibilidade e conectam você ao seu público.