As 11 melhores alternativas ao Trainual para treinamento de equipes e documentação de processos em 2025

Expandir um negócio significa expandir a forma como você treina as pessoas. É aí que entra o Trainual, um sistema de gerenciamento de treinamento criado para documentação, integração e consistência de processos. Ele é simples e estruturado, mas, à medida que as equipes crescem, a flexibilidade da plataforma começa a mostrar suas falhas.

Ao explorar alternativas ao Trainual, você vai querer plataformas que combinem documentação fácil com automação, análise e entrega de conteúdo integrada. Pontos extras se elas também funcionarem como seu sistema de gerenciamento de tarefas ou HRIS.

Fizemos o trabalho por você e reunimos as melhores alternativas ao Trainual para treinamento de equipes e documentação de processos.

Por que escolher alternativas ao Trainual?

Aqui estão algumas razões pelas quais você pode considerar uma alternativa ao Trainual para treinamento e integração de funcionários:

A função de pesquisa pode ser complicada: o recurso de pesquisa é útil em teoria, mas nem sempre funciona tão bem quanto você esperaria. Se o seu conteúdo não estiver organizado corretamente ou marcado de forma clara, os resultados podem ser confusos.

Personalização limitada e flexibilidade de design: os usuários relatam restrições nas opções de layout de conteúdo — por exemplo, a formatação é frequentemente básica e carece de estilos de marcadores em vários níveis ou recursos avançados de branding.

Relatórios e análises básicas: embora os relatórios sejam funcionais, faltam análises aprofundadas. Você não poderá obter mais informações sobre o desempenho dos questionários, o tempo gasto por tópico ou registros de atividades em tempo real, como visto em ferramentas como o Google Docs.

Não permite importação de documentos: a importação de documentos grandes ou complexos pode exigir reformatação, e não há sincronização nativa com o Google Docs — ainda é necessário copiar e colar.

Sem execução de tarefas em tempo real: o Trainual concentra-se em módulos de treinamento e SOPs, mas não inclui listas de verificação de tarefas em tempo real nem acompanhamento da execução no terreno. Você precisará de sistemas de gestão de tarefas ou HRIS para fins de conformidade operacional e necessidades de treinamento.

Restrições de preço: o preço varia de acordo com o número de usuários e requer complementos como o Trainual+ para suporte a vários idiomas, domínios personalizados e assinaturas eletrônicas, tornando-o caro para equipes pequenas.

Página de conteúdo desorganizada: à medida que sua biblioteca de treinamento cresce, a página Conteúdo começa a parecer uma bagunça. Tudo é listado em uma única visualização longa, o que pode ser um pouco confuso.

Vamos explorar alternativas ao Trainual que superam essas limitações e oferecem mais flexibilidade, além de uma interface de usuário intuitiva.

Alternativas ao Trainual em resumo

Aqui está uma rápida visão geral das melhores plataformas para treinamento, integração e documentação de processos.

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Treinamento, documentação e operações com tecnologia de IA em uma única plataforma Tamanho da equipe: Ideal para startups, pequenas e médias empresas e empresas em crescimento ClickUp Docs, Base de Conhecimento, Assistente de IA (ClickUp Brain), Automações, Modelos, Permissões Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas. Document360 Bases de conhecimento internas e externas estruturadas Tamanho da equipe: Ideal para equipes de suporte ao cliente e treinamento de produtos Chatbot com IA (Ask Eddy), controle de versões de artigos, domínios personalizados, análises detalhadas Preços personalizados Absorb LMS Gerenciamento de aprendizagem de nível empresarial com ferramentas de IA Tamanho da equipe: Ideal para grandes organizações com necessidades de conformidade Absorva Crie IA, Assistência Inteligente, suporte SCORM/xAPI, portais multilíngues Preços personalizados Scribe Documentação passo a passo dos processos com capturas visuais Tamanho da equipe: Ideal para equipes de operações, TI e suporte SOPs gerados automaticamente, páginas Scribe, criador de manuais, compartilhamento com um clique Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 15/usuário/mês. TalentLMS Treinamento corporativo gamificado e acessível Tamanho da equipe: Ideal para equipes de RH e aprendizagem e desenvolvimento Construtor de arrastar e soltar, TalentCraft AI, gamificação, certificações A partir de US$ 149/mês Lessonly da Seismic Treinamento interativo para equipes de vendas e sucesso do cliente Tamanho da equipe: Ideal para programas de capacitação e coaching de receitas Pontuação de vídeo por IA, integração de conteúdo Seismic, aulas interativas Preços personalizados Process Street Automação de processos sem código e acompanhamento de conformidade Tamanho da equipe: Ideal para equipes de RH, operações e conformidade Criador de listas de verificação, agente de IA (Cora), aprovações, análise de fluxo de trabalho Preços personalizados 360Learning Treinamento corporativo colaborativo e baseado em pares Tamanho da equipe: Ideal para programas de aprendizagem e desenvolvimento empresarial Aprendizagem social, recomendações de IA, análise de coortes, academias personalizáveis A partir de US$ 8/usuário/mês Guru Centros de conhecimento internos alimentados por IA com respostas contextuais Tamanho da equipe: Ideal para equipes distribuídas e locais de trabalho híbridos Cartões de conhecimento, Guru GPT, integrações com navegador/Slack, análises Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 18/usuário/mês Coassemble Microaprendizagem rápida e visual e cursos interativos Tamanho da equipe: Ideal para equipes pequenas e programas de treinamento criativos Mais de 40 modelos, modo Headless, questionários interativos, análises Gratuito; planos pagos a partir de US$ 100/mês Docebo Automação de aprendizagem empresarial impulsionada por IA Tamanho da equipe: Ideal para organizações globais e treinamento de clientes Criação com IA, coaching virtual, pesquisa aprofundada, integrações CRM/HRIS Preços personalizados

As melhores alternativas ao Trainual para usar

Aqui estão as alternativas ao Trainual criadas para equipes modernas como a sua.

1. ClickUp (ideal para treinamento e operações com tecnologia de IA em uma única plataforma)

Crie SOPs, guias de integração e wikis que se conectam perfeitamente aos seus fluxos de trabalho com o ClickUp Docs.

Se sua plataforma de treinamento atual dificulta manter os SOPs alinhados com as tarefas ou exige que sua equipe alterne entre um wiki, um documento e um quadro de projetos apenas para realizar o trabalho, o ClickUp resolve isso em um só lugar.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina documentação, gerenciamento de projetos e assistência de conhecimento de IA em um único espaço de trabalho. Seu ClickUp Docs, rico em recursos, permite criar SOPs dinâmicos, guias de integração e wikis internos que se conectam diretamente a tarefas e fluxos de trabalho. Para tornar a oferta ainda mais atraente, ele também oferece suporte à colaboração e edição em tempo real.

Crie documentos colaborativos e fáceis de navegar com o ClickUp Docs.

Você pode atribuir itens de ação a partir de um documento, acompanhar o progresso em tempo real, incorporar widgets visuais, como painéis ou linhas do tempo, e até mesmo bloquear seções para acesso baseado em permissões.

Atribua itens de ação, acompanhe o progresso, incorpore painéis e bloqueie seções para acesso seguro no ClickUp Docs.

📌 Dica rápida: Quer criar um wiki instantaneamente? Abra o Docs Hub, clique em Criar Doc no canto superior direito e selecione Wiki em branco entre as opções disponíveis. Crie um wiki instantaneamente no ClickUp Docs

Para ir ainda mais longe, o ClickUp Knowledge Management surge como uma camada para transformar a forma como a sua equipe encontra informações. Digamos que alguém digita: “Qual é a nossa política de licença parental?” — O ClickUp Brain, o parceiro de IA integrado ao seu espaço de trabalho, verifica instantaneamente os seus documentos, tarefas, wikis e até integrações externas conectados para retornar a resposta mais precisa e atualizada.

Use o Gerenciamento de Conhecimento do ClickUp para facilitar a localização de informações.

Além disso, o ClickUp Brain também ajuda você a elaborar novos SOPs do zero, resumir listas de verificação de integração existentes em itens de ação fáceis de entender e gerar automaticamente conhecimento interno a partir de tarefas, comentários e documentos anteriores.

Elabore documentos de conhecimento instantaneamente com o ClickUp Brain.

Você pode até mesmo solicitar que ele reescreva políticas em um tom diferente, crie guias práticos com base em fluxos de trabalho concluídos ou sugira atualizações na documentação quando as tarefas mudarem, economizando horas de manutenção manual.

Conhecimento e automação com tecnologia de IA O ClickUp aprimora o treinamento e a documentação com IA integrada diretamente ao seu espaço de trabalho: Esses recursos de IA transformam o ClickUp de uma simples ferramenta de documentação em um centro de treinamento autônomo, onde o conhecimento não é apenas armazenado, mas está constantemente trabalhando para você.

Conhecimento e automação com tecnologia de IA

O ClickUp aprimora o treinamento e a documentação com IA integrada diretamente ao seu espaço de trabalho:

ClickUp Brain MAX: Pesquise em todos os seus documentos, tarefas, quadros brancos e aplicativos conectados do ClickUp, como Google Drive, Slack e Figma, para encontrar instantaneamente o contexto certo, mesmo em conteúdos complexos ou mais antigos, com um simples comando de conversão de voz em texto.

O Brain MAX apresenta respostas detalhadas pesquisando em documentos, tarefas e aplicativos conectados, tornando até mesmo conhecimentos complexos ou ocultos instantaneamente acessíveis.

ClickUp AI Agent:s Faça perguntas em inglês simples (como “Qual é a nossa lista de verificação de integração?”) e obtenha respostas instantâneas e verificadas, provenientes do conhecimento do seu espaço de trabalho.

Os agentes de IA do ClickUp fornecem respostas instantâneas e citadas na fonte para perguntas em linguagem natural, transformando seu espaço de trabalho em uma base de conhecimento viva.

Esses recursos de IA transformam o ClickUp de uma simples ferramenta de documentação em um centro de treinamento autônomo, onde o conhecimento não é apenas armazenado, mas está constantemente trabalhando para você.

Quer saber mais sobre como usar IA para escrever documentação? Clique no vídeo abaixo 👇

Para dar início à sua documentação, você pode usar o modelo de base de conhecimento do ClickUp. Ele vem pré-estruturado com pastas, páginas e campos personalizados para ajudá-lo a organizar SOPs, políticas internas, documentos de integração e perguntas frequentes em um só lugar.

Obtenha um modelo gratuito Organize SOPs, políticas, documentos de integração e perguntas frequentes em um só lugar com o modelo de base de conhecimento do ClickUp.

Você pode vincular documentos a tarefas, atribuir responsáveis e até mesmo acompanhar quais páginas precisam de atualizações para que sua base de conhecimento permaneça atualizada e prática.

Melhores recursos do ClickUp

Tarefas para treinamento pronto para execução: atribua diretamente a partir de seus documentos, adicione listas de verificação, dependências e prazos para transformar cada conhecimento em um fluxo de trabalho com atribua diretamente a partir de seus documentos, adicione listas de verificação, dependências e prazos para transformar cada conhecimento em um fluxo de trabalho com o ClickUp Tasks

Visualizações para todos os estilos de aprendizagem: use use as visualizações do ClickUp para SOPs em estilo de lista, fluxos de processos Kanban e muito mais.

Controle o acesso com permissões baseadas em funções: gerencie a edição, o compartilhamento e a visibilidade por função ou departamento para proteger conteúdos confidenciais ou críticos para a conformidade.

Colaboração integrada: comente, marque colegas de equipe, atribua itens de ação e mantenha tópicos de discussão dentro de cada documento ou tarefa com comente, marque colegas de equipe, atribua itens de ação e mantenha tópicos de discussão dentro de cada documento ou tarefa com o ClickUp Collaboration Detection

Proteja os dados com segurança de nível empresarial: conte com SSO, permissões granulares e privacidade de dados de IA rigorosa — nenhum dado do espaço de trabalho é usado para treinamento de IA.

Capture conhecimento automaticamente com o ClickUp AI Notetaker: grave, transcreva e resuma sessões de integração ou treinamento para obter insights pesquisáveis e compartilháveis. grave, transcreva e resuma sessões de integração ou treinamento para obter insights pesquisáveis e compartilháveis.

Limitação do ClickUp

Pode apresentar uma ligeira curva de aprendizagem devido à abundância de recursos.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 afirma:

O que mais gosto no ClickUp é a flexibilidade com que se adapta às necessidades da minha equipe. Eu o uso diariamente para organizar ciclos de testes de controle de qualidade, documentar evidências, automatizar tarefas repetitivas e acompanhar o andamento dos tickets em várias equipes. As automações e os modelos personalizados economizam muito tempo e ajudam a manter a consistência em nossos processos.

O que mais gosto no ClickUp é a flexibilidade com que se adapta às necessidades da minha equipe. Eu o uso diariamente para organizar ciclos de testes de controle de qualidade, documentar evidências, automatizar tarefas repetitivas e acompanhar o andamento dos tickets em várias equipes. As automações e os modelos personalizados economizam muito tempo e ajudam a manter a consistência em nossos processos.

2. Document360 (ideal para bases de conhecimento estruturadas com pesquisa por IA)

via Document360

O Document360 foi projetado para equipes que precisam documentar processos repetíveis, conteúdo de treinamento e conhecimento do produto em um formato pesquisável.

Você pode criar bases de conhecimento privadas ou públicas, organizar o conteúdo em categorias hierárquicas e colaborar usando fluxos de trabalho de revisão e versões de artigos. Para casos de uso focados em treinamento, as equipes podem incorporar artigos de instruções, SOPs e fluxos de árvores de decisão diretamente em aplicativos ou portais da web existentes.

Melhores recursos do Document360

Use um domínio personalizado com SSL, branding via CSS/JS, meta gerada automaticamente e análise de conteúdo para rastrear termos de pesquisa, desempenho de artigos e feedback dos usuários.

Obtenha o chatbot com inteligência artificial “Ask Eddy” para responder às perguntas dos usuários com sugestões de artigos contextuais.

Orienta os usuários por meio de caminhos de ajuda passo a passo dentro do seu portal com um widget de árvore de decisão.

Limitação do Document360

O editor de rich text às vezes parece menos intuitivo, causando problemas de formatação ao colar ou personalizar estilos.

Preços do Document360

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Document360

G2: 4,7/5 (mais de 450 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Document360?

Uma avaliação da G2 afirma:

É fácil criar e publicar artigos. O site permite várias categorias que são fáceis de navegar para nossos clientes. Foi fácil implementar a ferramenta. Nossa equipe usa o Doc360 há um ano e criamos um site de ajuda abrangente que é útil para nossos usuários. É fácil para nós publicar e atualizar artigos rapidamente quando lançamos um novo recurso ou precisamos atualizar um artigo de ajuda existente.

É fácil criar e publicar artigos. O site permite várias categorias que são fáceis de navegar para nossos clientes. Foi fácil implementar a ferramenta. Nossa equipe usa o Doc360 há um ano e criamos um site de ajuda abrangente que é útil para nossos usuários. É fácil para nós publicar e atualizar artigos rapidamente quando lançamos um novo recurso ou precisamos atualizar um artigo de ajuda existente.

👀 Você sabia? Um relatório da Forrester descobriu que 97% das organizações ainda operam com processos de documentos digitais mínimos ou inexistentes. Isso significa que quase todas as empresas operam com fluxos de trabalho manuais e desatualizados.

3. Absorb LMS (ideal para gerenciamento de aprendizagem de nível empresarial com tecnologia de IA)

via Absorb LMS

O Absorb LMS é um sistema de gestão de aprendizagem baseado na nuvem que apresenta ferramentas de IA generativa para a criação rápida de cursos, percursos de aprendizagem personalizáveis e fluxos de trabalho administrativos inteligentes.

A alternativa ao Trainual também inclui recursos de comércio eletrônico para vender conteúdo de treinamento, bem como avaliações, certificações e acompanhamento de conformidade. O suporte completo para SCORM, xAPI e portais multilíngues garante uma entrega versátil, enquanto os controles baseados em funções e a conformidade com SOC 2/GDPR atendem às necessidades de segurança da empresa.

Aproveite os melhores recursos do LMS

Use o criador de cursos baseado em IA “Absorb Create” para gerar automaticamente estruturas e materiais de cursos em minutos.

Habilite comandos em linguagem natural e relatórios com um clique para otimizar tarefas administrativas com a ferramenta de administração Intelligent Assist.

Obtenha um painel de relatórios abrangente com análises programadas para acompanhar o progresso dos alunos, certificações e métricas de ROI.

Absorva as limitações do LMS

Gerenciar uma extensa biblioteca de cursos pode ser demorado, pois a plataforma atualmente carece de opções robustas de edição em massa.

Preços do Absorb LMS

Preços personalizados

Avalie as classificações e avaliações do Absorb LMS

G2: 4,6/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Absorb LMS?

Uma avaliação da G2 afirma:

O produto corresponde exatamente ao que foi descrito durante a fase de vendas. Como criador de conteúdo LMS, é fácil aprender o básico e torná-lo útil na criação de materiais de treinamento para o ambiente do usuário. A equipe de suporte é excepcional, respondendo às perguntas rapidamente.

O produto corresponde exatamente ao que foi descrito durante a fase de vendas. Como criador de conteúdo LMS, é fácil aprender o básico e torná-lo útil na criação de materiais de treinamento para o ambiente do usuário. A equipe de suporte é excepcional, respondendo às perguntas rapidamente.

4. Scribe (ideal para documentação visual e passo a passo de processos)

via Scribe

O Scribe é uma ferramenta de documentação automatizada que captura suas ações na tela, incluindo cliques do mouse, teclas digitadas e capturas de tela, e depois as converte em guias passo a passo editáveis.

Você pode personalizar e anotar cada etapa, marcar a saída, ocultar informações confidenciais e exportar em diferentes formatos. O Scribe se integra às equipes por meio de links e funções compartilháveis, oferecendo análises para rastrear e orientar o uso ao longo do processo.

Principais recursos do Scribe

Facilite o compartilhamento com opções de exportação e incorporação com um clique, permitindo que os guias sejam compartilhados via PDF, código incorporado ou plataformas como ITG ou Hudu.

Edite e personalize o conteúdo, incluindo edições de texto, inserção de links, reordenação e estilo após a captura.

Reúna vários guias em manuais completos , com colaboração em tempo real e histórico de versões usando o Scribe Pages e o Gallery.

Limitação do Scribe

Às vezes, a redação obscurece textos não confidenciais, e os recursos de configuração de IA poderiam ser mais refinados, de acordo com alguns usuários.

Preços do Scribe

Gratuito para sempre

Equipe Pro : US$ 15/usuário/mês (a partir de cinco licenças)

Pro Personal : US$ 29/usuário/mês (a partir de uma licença)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Scribe

G2: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Scribe?

Uma avaliação da Capterra afirma:

O Scribe é uma ferramenta super fácil de usar para criar manuais para pequenos fluxos de trabalho. Graças aos recursos de edição, você pode melhorar rapidamente o manual em geral e ter um guia de alta qualidade do seu produto/fluxo de trabalho em apenas alguns minutos. As opções de rebranding e fácil compartilhamento são perfeitas para compartilhar o conhecimento da sua empresa.

O Scribe é uma ferramenta super fácil de usar para criar manuais para pequenos fluxos de trabalho. Graças aos recursos de edição, você pode melhorar rapidamente o manual em geral e ter um guia de alta qualidade do seu produto/fluxo de trabalho em apenas alguns minutos. As opções de rebranding e fácil compartilhamento são perfeitas para compartilhar o conhecimento da sua empresa.

🧠 Curiosidade: Os primeiros documentos escritos conhecidos surgiram entre 3400 e 3200 a.C. na antiga Mesopotâmia, usando a escrita cuneiforme suméria, que evoluiu da protoescrita pictográfica.

5. TalentLMS (ideal para treinamento com gamificação integrada)

via TalentLMS

O TalentLMS é um sistema de gestão de aprendizagem desenvolvido para equipes que desejam oferecer treinamento estruturado aos funcionários sem uma curva de aprendizado íngreme e um processo de configuração complexo.

Ele oferece suporte a diferentes tipos de programas de treinamento, incluindo integração, capacitação de parceiros e acompanhamento de conformidade. Sua equipe administrativa pode atribuir cursos, agrupar usuários por departamento ou região e monitorar o progresso a partir de um painel central. A plataforma também se integra a ferramentas como Zoom e Salesforce para manter o aprendizado incorporado nas operações diárias.

Melhores recursos do TalentLMS

Use o criador de cursos do tipo arrastar e soltar com suporte para SCORM, xAPI, cmi5 e conteúdo multimídia.

Tenha acesso a ferramentas de IA através do TalentCraft para gerar resumos de cursos, perguntas de questionários e sugestões de redação.

Adicione elementos de gamificação, como emblemas, pontos e tabelas de classificação, para aumentar o envolvimento dos alunos.

Limitação do TalentLMS

O recurso de comércio eletrônico não oferece suporte a compras em massa por clientes externos, exigindo inscrição manual para cada participante ou curso.

Preços do TalentLMS

Core : US$ 149/mês

Grow : US$ 299/mês

Pro : US$ 579/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o TalentLMS

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TalentLMS?

Uma avaliação da Capterra afirma:

Agradeço a possibilidade de criar ambientes de treinamento separados por meio de ramificações. Também há várias opções para criar cursos no TalentLMS, especialmente com a adição de serviços integrados à IA, como o TalentCraft.

Agradeço a possibilidade de criar ambientes de treinamento separados por meio de ramificações. Também há várias opções para criar cursos no TalentLMS, especialmente com a adição de serviços integrados à IA, como o TalentCraft.

📮 ClickUp Insight: Mais da metade de todos os funcionários (57%) perde tempo pesquisando em documentos internos ou na base de conhecimento da empresa para encontrar informações relacionadas ao trabalho. E quando isso não é possível? 1 em cada 6 recorre a soluções alternativas pessoais, vasculhando e-mails antigos, notas ou capturas de tela apenas para juntar as peças. O ClickUp Brain elimina a necessidade de pesquisa, fornecendo respostas instantâneas baseadas em IA, extraídas de todo o seu espaço de trabalho e aplicativos integrados de terceiros, para que você obtenha o que precisa sem complicações.

6. Lessonly da Seismic (ideal para equipes de capacitação de vendas que precisam de prática baseada em vídeo)

via Seismic Learning

O Lessonly, agora conhecido como Seismic Learning, é um software de treinamento baseado em nuvem que ajuda as equipes de receita e suporte a criar, atribuir e acompanhar conteúdos de aprendizagem interativos, juntamente com seus recursos diários de capacitação de vendas da Seismic.

Com o editor de arrastar e soltar, os administradores podem criar cursos para atender às necessidades de treinamento online de equipes em crescimento. Em seguida, organize-os em caminhos baseados em funções e monitore o progresso a partir dos painéis de controle dos gerentes.

Por outro lado, os alunos praticam apresentações ou cenários de atendimento em vídeo e recebem feedback estruturado de coaching diretamente relacionado aos resultados do mundo real.

Principais recursos do Lessonly by Seismic

Gere simulações de prática em vídeo com pontuação por IA para permitir que os representantes gravem cenários de e-mail, chat ou chamadas e recebam feedback com registro de data e hora dos gerentes.

Use a integração de conteúdo da Seismic para disponibilizar treinamento just-in-time junto com manuais e materiais complementares dentro do CRM ou fluxos de trabalho de e-mail.

Crie aulas interativas com vários tipos de arquivos (vídeos, documentos, slides) e questionários integrados sem sair do ambiente Seismic.

Limitação do Lessonly by Seismic

As opções de questionários e conteúdo interativo são mais limitadas do que nas plataformas LMS completas.

Preços do Lessonly by Seismic

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Lessonly da Seismic

G2: 4,7/5 (mais de 550 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Lessonly da Seismic?

Uma avaliação da G2 diz:

O Lessonly é muito útil, principalmente para o meu trabalho, porque me dá ideias/informações sobre o processo para que eu possa desempenhar minhas funções de forma eficaz e eficiente. É como um professor para mim, me orientando todos os dias sobre as coisas corretas que preciso fazer no trabalho — uma ferramenta ideal para aqueles que têm dificuldade com o processo.

O Lessonly é muito útil, principalmente para o meu trabalho, porque me dá ideias/informações sobre o processo para que eu possa desempenhar minhas funções de forma eficaz e eficiente. É como um professor para mim, me orientando todos os dias sobre as coisas corretas que preciso fazer no trabalho — uma ferramenta ideal para aqueles que têm dificuldade com o processo.

7. Process Street (ideal para conformidade sem código e automação de processos)

via Process Street

O Process Street é uma plataforma de gerenciamento de fluxo de trabalho e processos projetada para equipes de operações, RH e treinamento em conformidade.

Com essa ferramenta, você pode transformar procedimentos recorrentes em listas de verificação interativas com lógica condicional, aprovações e automações. Como resultado, essa alternativa ao Trainual ajuda a automatizar o treinamento e garantir que as tarefas sejam concluídas de forma consistente.

Embora seja frequentemente usado para integração e execução de SOPs, muitas equipes também confiam nele como um software de treinamento leve para processos internos passo a passo.

Melhores recursos do Process Street

Obtenha um criador de listas de verificação sem código com lógica condicional, aprovações, prazos e subetapas.

Use o agente de IA integrado “Cora”, que monitora a execução do fluxo de trabalho , sinaliza tarefas ignoradas e ajuda a manter a conformidade.

Obtenha visibilidade sobre gargalos, status de conclusão e desempenho do processo com painéis de relatórios em tempo real.

Limitação do Process Street

A personalização do layout é limitada, com restrições rigorosas de caracteres e opções básicas de formatação.

Preços do Process Street

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Process Street

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Process Street?

Uma avaliação da Capterra afirma:

O Process Street é muito fácil de usar. Se você está procurando SOPs e sistemas escritos, este é um ótimo aplicativo para isso.

O Process Street é muito fácil de usar. Se você está procurando por SOPs e sistemas escritos, este é um ótimo aplicativo para isso.

🧠 Curiosidade: A ideia da máquina de escrever remonta a 1714, quando o inglês Henry Mill patenteou uma misteriosa “máquina artificial” para imprimir letras. Mas a primeira máquina de escrever funcional só foi construída em 1808 pelo inventor italiano Pellegrino Turri para sua amiga cega, a condessa Carolina Fantoni, cujas cartas digitadas ainda existem hoje!

8. 360Learning (Ideal para treinamento corporativo colaborativo)

via 360Learning

A 360Learning é uma plataforma colaborativa de LMS e treinamento online projetada para equipes corporativas e especialistas no assunto criarem e compartilharem materiais de treinamento.

Ideal para equipes em crescimento, permite que os instrutores lancem cursos usando uma ferramenta de autoria moderna. Ao mesmo tempo, os alunos se beneficiam de experiências de aprendizagem interativas, como feedback de colegas, interações de aprendizagem social e recursos de teste A/B. Com gamificação integrada e acompanhamento de certificação, a plataforma oferece suporte à aprendizagem contínua, conformidade e desenvolvimento dos funcionários.

Melhores recursos do 360Learning

Obtenha análises integradas com acompanhamento de coortes, taxas de conclusão superiores a 90% e integrações com ferramentas de relatórios.

Veja recomendações de aprendizagem personalizadas baseadas em IA na página inicial, com base na função, habilidades e histórico do usuário.

Use o recurso “Academias personalizáveis” para habilitar portais multimarcas, páginas iniciais personalizadas, administradores de grupo e painéis de coaching.

Limitação do 360Learning

Os alunos não podem selecionar submódulos individuais dentro de um curso, portanto, devem concluir todo o módulo conforme estruturado.

Preços da 360Learning

Equipe: US$ 8/usuário registrado por mês

Negócios: preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o 360Learning

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o 360Learning?

Uma avaliação da G2 afirma:

O design da plataforma é excepcionalmente fácil de usar. A navegação pelos vários recursos e módulos é intuitiva, facilitando encontrar o que preciso. A interface limpa e moderna é uma verdadeira vantagem, pois minimiza as distrações e me permite focar no material de aprendizagem. Essa facilidade de uso melhora significativamente a experiência geral de aprendizagem.

O design da plataforma é excepcionalmente fácil de usar. A navegação pelos vários recursos e módulos é intuitiva, facilitando encontrar o que preciso. A interface limpa e moderna é uma verdadeira vantagem, pois minimiza as distrações e me permite focar no material de aprendizagem. Essa facilidade de uso melhora significativamente a experiência geral de aprendizagem.

💡 Dica profissional: grave as sessões de treinamento a partir da tela do trainee, não do instrutor. Você capturará exatamente o que os novos funcionários veem, incluindo suas hesitações, erros e as perguntas reais que fazem, tornando os materiais de treinamento futuros infinitamente mais eficazes.

9. Guru (ideal para centros de conhecimento com tecnologia de IA e respostas em linha)

via Guru

O Guru é uma plataforma de gerenciamento de conhecimento que usa integrações com navegadores e Slack para exibir cartões de conhecimento sensíveis ao contexto.

Sua equipe pode criar cartões colaborativos que são então disponibilizados por meio de agentes de IA, como o Guru GPT ou Knowledge Agents, adaptados a equipes específicas. O sistema também inclui rastreamento de leitura, lembretes e controles de acesso baseados em funções, tornando-o adequado para equipes que precisam de um fornecimento estruturado de conhecimento.

Melhores recursos do Guru

Solicite que especialistas revisem e aprovem o conteúdo periodicamente com ciclos de verificação de cartões de conhecimento, garantindo a precisão ao longo do tempo.

Exiba cartões relevantes com base no contexto, pesquisas recentes ou páginas abertas no navegador com gatilhos inteligentes e respostas sugeridas.

Use os “Detalhes da resposta” e o painel de análise para mostrar aos usuários por que uma resposta foi fornecida, rastrear recibos de leitura, lacunas de conteúdo e desempenho dos agentes.

Limitação do Guru

As opções de formatação e layout são limitadas — tabelas, imagens e menus suspensos muitas vezes reduzem o espaço utilizável, e a edição de texto carece de estilos avançados.

Preços Guru

Teste gratuito : gratuito por 30 dias com acesso total à plataforma

Tudo em um : US$ 18/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Guru

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Guru?

Uma avaliação da G2 diz:

Aprecio muito a agilidade e a facilidade de uso do Guru. Criar e editar cartões é simples e intuitivo, o que torna a documentação de processos e o compartilhamento de conhecimento entre equipes muito mais rápido. A interface é limpa e direta, e a colaboração é perfeita.

Aprecio muito a agilidade e a facilidade de uso do Guru. Criar e editar cartões é simples e intuitivo, o que torna a documentação de processos e o compartilhamento de conhecimento entre equipes muito mais rápido. A interface é limpa e direta, e a colaboração é perfeita.

10. Coassemble (ideal para microaprendizagem e criação de cursos visuais)

via Coassemble

O Coassemble é um software de treinamento projetado para microaprendizagem rápida e envolvente. Ele permite que os usuários transformem documentos ou ideias em cursos interativos sem necessidade de programação.

Os alunos acessam o conteúdo por meio de links ou SCORM sem precisar fazer login. A plataforma alternativa ao Trainual oferece análises de engajamento em tempo real e integrações com ferramentas como Zapier e PayPal, simplificando a distribuição e o rastreamento.

Melhores recursos do Coassemble

Obtenha um criador de cursos do tipo arrastar e soltar com mais de 40 modelos interativos — questionários, flashcards, vídeos, listas de verificação.

Expanda o alcance com o modo Headless e links de pagamento compartilháveis para vender cursos fora dos ambientes LMS normais.

Veja análises em painéis de engajamento em tempo real para acompanhar desistências, tempo gasto e sentimentos.

Limitação do Coassemble

A criação de cursos pode parecer lenta ou complicada, especialmente ao formatar layouts ou fazer upload de mídia.

Preços do Coassemble

Gratuito para sempre

Equipe : US$ 100/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Coassemble

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Coassemble?

Uma avaliação da G2 afirma:

Você pode duplicar ou espelhar blocos, lições, questionários, etc. Um recurso que economiza tempo e facilita muito a criação de novos cursos. Ótimos recursos de análise. Adoro a integração com o Paperform.

Você pode duplicar ou espelhar blocos, lições, questionários, etc. Um recurso que economiza tempo e facilita muito a criação de novos cursos. Ótimos recursos de análise. Adoro a integração com o Paperform.

11. Docebo (ideal para automação de aprendizagem empresarial baseada em IA)

via Docebo

O Docebo é um LMS pronto para uso corporativo, projetado para oferecer suporte a treinamentos corporativos em grande escala para funcionários, parceiros e clientes. Ele oferece criação de conteúdo com inteligência artificial, inscrições automatizadas, suporte multilíngue e caminhos de aprendizagem adaptáveis.

Com sua interface amigável e acompanhamento de progresso integrado, a plataforma permite que os alunos desenvolvam habilidades técnicas com eficiência. O Docebo também funciona como uma base de conhecimento robusta, integrando-se a CRMs, HRIS, ferramentas de conferência e muito mais para automatizar o treinamento e manter a continuidade do fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Docebo

Gere planos de curso, avaliações, traduções e até mesmo apresentadores de vídeo com IA com base em prompts simples com IA.

Examine textos e discursos em todo o conteúdo para obter resultados contextualmente relevantes com recursos de pesquisa avançada.

Ofereça práticas baseadas em cenários com feedback inteligente incorporado nos percursos de treinamento usando o “AI Virtual Coaching” (treinamento virtual com IA).

Limitação do Docebo

Não otimizado para microaprendizagem; o conteúdo do curso é estruturado, não sendo adequado para módulos curtos.

Preços da Docebo

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Docebo

G2: 4,3/5 (mais de 650 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Docebo?

Uma avaliação da Capterra afirma:

A flexibilidade para gerenciar diferentes catálogos, planos de aprendizagem e tipos de conteúdo tem sido crucial para atender às diversas necessidades do nosso público. Estamos muito felizes com a comunidade, que é uma ótima fonte de inspiração e também de solução de problemas.

A flexibilidade para gerenciar diferentes catálogos, planos de aprendizagem e tipos de conteúdo tem sido crucial para atender às diversas necessidades do nosso público. Estamos muito satisfeitos com a comunidade, que é uma ótima fonte de inspiração e também de solução de problemas.

Modernize a forma como sua equipe aprende e trabalha com o ClickUp

A única coisa pior do que treinar seus funcionários e vê-los sair é não treiná-los e vê-los ficar.

A única coisa pior do que treinar seus funcionários e vê-los sair é não treiná-los e vê-los ficar.

A maioria das ferramentas de treinamento e integração funciona bem no início.

Mas, à medida que sua empresa cresce, os processos evoluem e as equipes se especializam, essas mesmas ferramentas muitas vezes se tornam gargalos. Atualizar o conteúdo parece complicado. As informações ficam enterradas. As pessoas param de usar o sistema completamente.

O ClickUp muda essa equação. Ele reúne documentação, tarefas e conhecimento alimentado por IA em um único lugar, para que o aprendizado se conecte naturalmente à prática. Sua equipe não apenas conclui o treinamento, mas também o aplica em tempo real.

Pronto para ir além dos manuais estáticos e experimentar uma alternativa mais interativa ao Trainual? Inscreva-se agora no ClickUp.