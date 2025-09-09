Como fazer login no Notion e resolver problemas de login

Você tem enfrentado dificuldades para fazer login no Notion ultimamente? Você não é o único.

Muitos usuários do Notion relatam problemas frustrantes de login que atrapalham seu fluxo de trabalho, sendo os problemas mais comuns:

Preso em uma tela de carregamento infinita

Recebendo erros de “e-mail inválido” apesar de usar as credenciais corretas

Não está recebendo o código de login na sua caixa de entrada

Sair inesperadamente, especialmente em dispositivos móveis

Encontrando problemas ao alternar entre logins do Google, Apple ou e-mail?

Mas não se preocupe, nós estamos aqui para ajudá-lo!

Neste guia, vamos orientá-lo sobre como fazer login no Notion (independentemente do dispositivo), solucionar os problemas mais comuns de login e voltar ao seu espaço de trabalho rapidamente. Vamos resolver isso juntos.

O que é o Notion e por que as pessoas o utilizam?

O Notion é um aplicativo de produtividade completo que combina anotações, gerenciamento de tarefas, bancos de dados, sites públicos, bases de conhecimento e ferramentas de colaboração em um único espaço de trabalho personalizável. Ele tem mais de 100 milhões de usuários em todo o mundo, refletindo sua versatilidade e design intuitivo.

Aqui estão alguns motivos populares pelos quais as pessoas usam o Notion:

Altamente personalizável : de listas de tarefas a painéis complexos, arraste, solte e crie suas páginas do seu jeito

Criado para colaboração : compartilhe páginas, atribua tarefas e comente documentos em tempo real

Modelos para tudo: modelos prontos para uso para praticamente tudo, como modelos de gerenciamento de projetos do Notion , rastreadores de projetos, planejadores de viagens, registros de leitura etc

faz o trabalho pesado: resume, debata ideias e aprimore textos, para que você gaste menos tempo digitando e mais tempo fazendo O Notion AIfaz o trabalho pesado: resume, debata ideias e aprimore textos, para que você gaste menos tempo digitando e mais tempo fazendo

Bancos de dados estruturados : crie e gerencie bancos de dados com várias visualizações (tabelas, listas, calendários, quadros kanban) para estruturar suas informações

Gerencie seu tempo com o Notion Calendar: use o Notion Calendar para planejar sua semana, gerenciar tarefas e visualizar suas próximas tarefas e compromissos em um único espaço organizado

👀 Você sabia? Desde junho de 2020, os serviços de login e conta de usuário do Notion sofreram mais de 327 interrupções.

Como fazer login no Notion?

É fácil fazer login no Notion, com vários métodos disponíveis. Aqui está um guia passo a passo com as opções de login mais populares na web e no desktop.

1. Faça login com uma conta do Google

Usar sua conta do Google é uma das maneiras mais rápidas de acessar o Notion.

Acesse notion.so/login e clique em “Continuar com o Google”. Em seguida, escolha sua conta do Google, conclua qualquer verificação solicitada e você será redirecionado para sua área de trabalho do Notion.

2. Faça login com uma conta Apple

Acesse notion.so/login e clique em “Continuar com a Apple”. Faça login usando seu ID Apple, com sua senha ou uma chave de acesso (se estiver usando o iOS 17 ou posterior). Conclua a verificação, se necessário, e você será direcionado para sua área de trabalho do Notion.

Se você estiver usando a Apple para fazer login no Notion pela primeira vez, verá duas opções:

🔓 Compartilhar meu e-mail: vincula seu ID Apple ao Notion usando o mesmo e-mail — ideal para acessar um espaço de trabalho existente

🙈 Ocultar meu e-mail: Cria uma nova conta no Notion usando um e-mail privado (por exemplo, abc123@privaterelay. appleid. com), mantendo seu e-mail real oculto. Ele não será vinculado a contas existentes, mas os e-mails ainda chegarão à sua caixa de entrada. O login da Apple também oferece suporte ao Face ID e ao Touch ID

📌 Observação: Alguns usuários relataram problemas ao usar o Chrome para este método. Se você encontrar problemas, considere usar o Safari ou outro navegador.

3. Faça login com uma conta da Microsoft

Se o seu espaço de trabalho usa credenciais da Microsoft, a opção Entrar com a Microsoft é a maneira mais fácil de acessar o Notion. Basta acessar notion.so/login, selecionar “Continuar com a Microsoft” e seguir as instruções para entrar com segurança usando sua conta da Microsoft.

4. Faça login com senhas

As senhas de acesso permitem que você faça login no Notion sem digitar uma senha. Em vez disso, você pode usar o Face ID, a impressão digital ou o PIN do seu dispositivo. É rápido, seguro e superprático. 😌

O Notion aceita dois tipos de senhas:

Chaves de acesso sincronizadas: armazenadas no gerenciador de credenciais do seu sistema operacional (como iCloud Keychain ou Google Password Manager) ou em ferramentas como 1Password e Bitwarden

Chaves de acesso vinculadas ao dispositivo: armazenadas localmente em um dispositivo e não compartilhadas com outros

No entanto, antes de fazer login com uma senha, você precisará configurar uma:

No desktop ou na web: Vá para Configurações → Segurança da conta → Adicionar senha. Escolha onde deseja salvá-la (como iCloud ou Chrome).

No celular: Abra o aplicativo Notion → Vá para Configurações → Minhas configurações → Adicionar senha. Escolha onde salvar sua senha.

💡 Dica profissional: você pode adicionar até cinco senhas à sua conta.

Veja como fazer login usando uma senha:

Acesse notion.so/login e escolha “Fazer login com senha”. Use o login biométrico do seu dispositivo (como Face ID ou Touch ID) ou digite a senha/PIN do seu dispositivo. Após a verificação, você será direcionado diretamente para o seu espaço de trabalho do Notion.

📌 Observação: as senhas não estão disponíveis para usuários em organizações que exigem login por meio de provedores de identidade como Okta, Microsoft Azure ou Google Workspace. Além disso, certifique-se de que seu dispositivo suporte autenticação biométrica ou tenha um método de segurança (como um PIN) configurado.

5. Faça login com seu endereço de e-mail

Também é possível fazer login no Notion usando apenas seu endereço de e-mail. É simples e funciona em qualquer dispositivo. Veja como fazer isso:

Acesse notion.so/login, insira seu endereço de e-mail e clique em “Continuar”

Verifique seu e-mail para obter um código de login de quatro palavras ou um link mágico. Digite o código ou clique no link mágico para acessar sua conta. Você será conectado ao seu espaço de trabalho do Notion.

6. Faça login pelo aplicativo para desktop

Se você estiver usando o aplicativo Notion para desktop no Mac ou Windows, o login é rápido e fácil — assim como no navegador, mas mais rápido, com vantagens adicionais como modo escuro, atalhos de teclado e acesso offline.

Basta baixar o aplicativo em notion.so/desktop, instalar e abrir.

O que fazer se você não conseguir fazer login no Notion?

Problemas de login no Notion?

De senhas esquecidas a mensagens de erro, veja como resolver os problemas mais comuns passo a passo:

1. Redefinir sua senha

Se você esqueceu sua senha, não se preocupe. Redefinir é simples:

Acesse notion.so/login e clique em “Esqueceu a senha?”

Digite seu endereço de e-mail e selecione “enviar link de redefinição”

Verifique seu e-mail para obter o link de redefinição. Ao clicar nele, você será direcionado para as configurações do seu espaço de trabalho do Notion, onde poderá definir uma nova senha

Depois de definir uma nova senha, faça login novamente

Se você não definir uma nova senha neste momento, sua senha será removida e você poderá fazer login usando códigos temporários enviados para seu e-mail.

2. Verifique as configurações da sua rede e do seu navegador

Se você estiver tendo problemas para fazer login no Notion, as configurações da sua rede ou do seu navegador podem estar interferindo.

Veja como solucionar o problema:

Desative VPNs/firewalls : eles podem bloquear o Notion. Desative-os temporariamente para testar o acesso

Verifique as restrições do seu provedor de internet : certifique-se de que seu provedor não esteja bloqueando os domínios so ou : certifique-se de que seu provedor não esteja bloqueando os domínios so ou notion.so

Troque o DNS : experimente um DNS público como o Google (8. 8. 8. 8) ou Cloudflare (1. 1. 1. 1)

Mude de navegador/dispositivo : use um navegador ou dispositivo diferente para descartar problemas de compatibilidade

Limpe o cache : o cache do seu navegador pode estar interferindo — limpe-o e tente novamente

Verifique o status do Notion: acesse : acesse a página de status do Notion ou o perfil X para obter atualizações em tempo real sobre se o Notion está fora do ar ou funcionando normalmente

3. Não recebeu o e-mail ou código de login?

Às vezes, o e-mail de login com seu código temporário não aparece na sua caixa de entrada. Isso pode ser devido a filtros de e-mail, erros de digitação ao inserir o e-mail ou simplesmente atrasos no servidor.

Veja o que você pode fazer:

Verifique a pasta de spam/lixo eletrônico/promoções: o código pode estar escondido lá

Verifique seu e-mail: mesmo um pequeno erro de digitação pode bloquear a entrega

Aguarde alguns minutos: Atrasos acontecem — aguarde alguns minutos

Tente outro método de login: use suas contas do Google, Apple ou Microsoft, se estiverem vinculadas

Adicione o Notion à lista de permissões: Adicione no-reply@notion. so aos seus contatos para garantir a entrega

4. Perdeu o acesso ao seu e-mail?

Se você não conseguir acessar o e-mail usado para se inscrever no Notion, ainda poderá atualizá-lo, mas somente se já tiver definido uma senha para sua conta. Veja o que fazer:

Abra “Configurações” na barra lateral esquerda

Clique em seu “Nome”

Vá para “Segurança da conta” → clique em “Alterar e-mail”

Digite sua senha atual e clique em “Continuar”

Digite seu novo e-mail e clique em “Enviar código de verificação”

Verifique sua nova caixa de entrada de e-mail para obter o código e insira-o no Notion

Clique em “Alterar e-mail”

Faça login novamente usando seu novo e-mail

Se você não definiu uma senha permanente antes de perder o acesso ao seu e-mail, essa opção não funcionará. Nesse caso, você precisará entrar em contato diretamente com o suporte do Notion.

5. erro “Algo deu errado” ou “Hmm... Algo não está certo”

Essas mensagens vagas podem ser muito irritantes. Elas geralmente aparecem devido a problemas no navegador, sessões corrompidas ou problemas de rede. Veja como corrigir isso:

Atualize a página: às vezes, uma simples atualização resolve o problema

Experimente o modo de navegação anônima: abra o Notion em uma janela privada para contornar dados em cache ou extensões conflitantes

Desative extensões: extensões do navegador, como bloqueadores de anúncios ou ferramentas de privacidade, podem interferir no Notion. Desative-as e tente novamente

Saia e faça login novamente: se você já estiver conectado e estiver vendo esse erro dentro do seu espaço de trabalho, sair e fazer login novamente pode resolver o problema

6. Não consegue acessar uma página ou área de trabalho que você usava antes?

Se você estiver usando o Notion para gerenciamento de projetos e uma página ou área de trabalho à qual você tinha acesso desaparecer repentinamente ou exibir uma mensagem de “Sem acesso”, pode haver alguns motivos por trás disso:

Removido de um espaço de trabalho : você perderá acesso a todas as suas páginas.

Permissões alteradas : a página existe, mas você não tem mais acesso a ela.

Página excluída ou movida : ela pode ter sido excluída ou movida para uma pasta privada.

Conta errada: você pode estar conectado com uma conta diferente — mude para a conta correta

Se você acha que isso foi um erro ou que a página é importante, entre em contato com a pessoa que a compartilhou originalmente com você; ela poderá convidá-lo novamente ou restaurar o acesso.

7. Tente redefinir o aplicativo

Se o Notion estiver com falhas ou não carregar corretamente, uma rápida reinicialização pode ajudar.

No desktop: feche completamente o aplicativo e reabra-o usando Ctrl+Shift+R (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac)

No celular: Saia da conta, exclua o aplicativo, reinstale-o e faça login novamente

No navegador: Limpe o cache e os cookies e recarregue a página

8. Outras maneiras

Além dos problemas habituais, às vezes você pode ficar preso na tela de login do Notion, geralmente devido à verificação de bot. Para corrigir isso, acesse https://www.notion.so/api/v3/getLoginOptions, preencha o CAPTCHA e volte para a página de login.

Está com problemas com o Apple ID no Chrome? Faça login pelo aplicativo web do Notion, acesse “Minha conta” e considere mudar para um e-mail padrão para um acesso mais tranquilo.

Ainda está com dificuldades? Entre em contato com a equipe de suporte do Notion para obter ajuda. E-mail : support@getnotion. com

Telefone: (877) 668-4660

Login no Notion para equipes e empresas

O acesso seguro a aplicativos essenciais para os negócios é fundamental para equipes grandes. O SAML Single Sign On (SSO) do Notion permite que os funcionários façam login usando suas credenciais corporativas existentes por meio de provedores como Okta, Azure AD ou Google Workspace. Não são necessárias senhas separadas para o Notion.

O SAML SSO está disponível para espaços de trabalho nos planos Business e Enterprise do Notion. Para configurá-lo, você precisará de:

Um domínio verificado associado à sua organização

Um provedor de identidade compatível com o padrão SAML 2.0

Permissões do proprietário do espaço de trabalho para configurar as definições de SSO SAML

Veja como configurar o SAML SSO para os planos Business e Enterprise individualmente:

Navegue até “Configurações” → “Geral” Na seção “Domínios de e-mail permitidos”, remova todos os domínios de e-mail Acesse a guia “Identidade” em “Configurações” Verifique seu(s) domínio(s) Ative a opção “Habilitar SAML SSO”

No modal Configuração de SSO SAML:

Insira a “URL do Serviço de Consumidor de Asserção (ACS)” no seu portal IdP.

Forneça a URL do IdP ou o XML de metadados do IdP no Notion

Para organizações com plano Enterprise:

Abra o seletor de espaço de trabalho e selecione “Gerenciar organização” Na guia “Geral”, ative a opção “Habilitar SAML SSO” Escolha um método de configuração (URL ou metadados XML), cole as informações necessárias do seu IdP e selecione “Salvar e ativar”

📌 Observação: organizações empresariais só podem configurar SAML SSO com um IdP

Após configurar o SAML SSO, os membros podem fazer login usando o SAML SSO junto com outros métodos.

Para restringir o login exclusivamente ao SAML SSO, acesse suas configurações de SAML SSO e atualize o método de login para Somente SAML SSO.

Limitações do Notion

O Notion é um espaço de trabalho completo, mas quando se trata de gerenciamento de projetos em grande escala, ele tem algumas limitações claras que levam os usuários a explorar outras alternativas.

Dependências de tarefas limitadas: o Notion não oferece suporte a dependências de tarefas nativas. Você precisará usar soluções alternativas, como bancos de dados vinculados ou lógica manual, o que pode ser complicado em projetos complexos

Sem automação de tarefas recorrentes: As tarefas recorrentes exigem duplicação manual ou modelos. Não há uma maneira integrada de automatizar a repetição de tarefas com base no tempo ou no status

Visibilidade fraca entre projetos: não há uma visualização unificada da carga de trabalho, do Gantt ou do cronograma entre diferentes equipes ou espaços, ao contrário de outras não há uma visualização unificada da carga de trabalho, do Gantt ou do cronograma entre diferentes equipes ou espaços, ao contrário de outras ferramentas de gerenciamento de projetos , como o ClickUp

Vinculação manual de conhecimento: Embora o Notion seja excelente em documentação, vincular tarefas ao conhecimento é um processo manual. Não há IA sensível ao contexto que conecte automaticamente atualizações, documentos ou pessoas

Sem IA para ações de fluxo de trabalho: A IA do Notion concentra-se em ajudar na redação e em resumos. Ela não pode ajudar em fluxos de trabalho completos, como programação de projetos, planejamento de sprints ou atualização automática do status de tarefas

Para os usuários do Notion, o problema provavelmente não é apenas a falta de recursos ou problemas repetidos de login, mas sim o peso da dispersão do trabalho. Tarefas espalhadas por documentos, chats, planilhas e ferramentas que não se comunicam entre si fazem com que as equipes fiquem tentando conciliar contextos em vez de progredir.

Se você está procurando alternativas mais confiáveis ao Notion que consolidam recursos poderosos de gerenciamento de projetos com automação de processos, ferramentas de colaboração, várias visualizações e relatórios detalhados, você está no lugar certo.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, foi criado para eliminar a fragmentação. Em vez de lutar contra a dispersão do trabalho (“Onde está essa atualização?”), a dispersão dos processos (cada SOP começando do zero) ou mesmo a dispersão da IA (uma ferramenta para escrever aqui, outra para codificar ali), o ClickUp reúne tudo — tarefas, documentos, quadros brancos, metas, bate-papo e IA — em um único lugar.

O ClickUp foi desenvolvido para equipes que precisam de mais do que um aplicativo para anotações. Ele reúne estrutura, escala e coordenação séria da equipe em um só lugar, sem precisar alternar entre ferramentas ou fazer login em aplicativos de terceiros.

Vamos detalhar como o ClickUp resolve o gerenciamento de projetos moderno, recurso por recurso.

💡 Dica profissional: Antes de mergulhar nos recursos do ClickUp, reserve um momento para alinhar sua equipe e seus objetivos com a abordagem certa. Comece aprendendo a usar o software de gerenciamento de projetos para estruturar tarefas, centralizar atualizações e melhorar a colaboração. Em seguida, aplique essas dicas de gerenciamento de projetos para otimizar fluxos de trabalho, eliminar gargalos e cumprir seus prazos com menos estresse.

Trabalhe de forma mais inteligente com o ClickUp AI

O ClickUp Brain é a IA de trabalho mais completa e sensível ao contexto do mundo, integrada diretamente ao seu espaço de trabalho. Ao contrário do Notion AI, que tem casos de uso limitados, como resumir páginas, recuperar respostas ou redigir conteúdo, o ClickUp Brain ajuda você com o gerenciamento de projetos completo com tecnologia de IA.

Ele entende suas tarefas, contexto e fluxos de trabalho em seus documentos, tarefas e metas no ClickUp. Ele pode escrever e-mails, criar resumos de projetos, gerar tarefas e subtarefas para projetos, atribuir e priorizar automaticamente seu trabalho e até mesmo consolidar métricas importantes em relatórios fáceis de entender, sem precisar alternar entre abas.

Peça ao ClickUp Brain para sugerir prazos ideais para as tarefas e priorizar melhor seu trabalho

O Brain ajuda você a passar da ideia → estrutura → execução sem atritos. Você gastará menos tempo com trabalhos repetitivos e mais tempo pensando e executando tarefas que fazem a diferença.

Veja o que diferencia o ClickUp Brain do Notion AI:

Recurso ClickUp Brain Notion AI Contexto entre aplicativos Sim — verifica o ClickUp + aplicativos conectados + web Não — limitado ao Notion Escolha entre vários modelos de IA Sim — GPT, Claude, Gemini, etc., tudo em um único aplicativo Não — modelo único dentro do Notion Compreensão profunda do espaço de trabalho Sim — totalmente ciente dos projetos, equipes e prazos Não — limitado aos documentos do Notion

🧠 Curiosidade: ao contrário do Notion AI, que se limita ao seu conteúdo no Notion, o ClickUp Brain MAX é o seu companheiro de IA para desktop que conecta o contexto de todos os seus aplicativos. Ele não apenas escreve, mas também entende seu fluxo de trabalho, extraindo informações de tarefas, documentos e aplicativos conectados, como Google Drive, Slack e GitHub, para fornecer respostas personalizadas. Além disso, você pode usá-lo para acessar vários modelos de IA, como GPT, Claude e Gemini, em um só lugar!

Com as notas alimentadas por IA no ClickUp, você também pode converter reuniões e discussões em resumos claros, itens de ação e próximos passos.

O ClickUp AI Notetaker participa das suas chamadas e grava a reunião, transcrevendo cada palavra para você consultar posteriormente.

Concentre-se em ouvir com atenção durante as chamadas de trabalho enquanto o ClickUp AI Notetaker toma notas

Documentos que realmente ajudam a realizar o trabalho

Se você adora o Notion por seus documentos, vai adorar ainda mais o ClickUp Docs. Eles vão além de simples anotações e realmente se conectam aos seus fluxos de trabalho. Você pode:

Escreva, formate e colabore em documentos como no Notion, mas com funcionalidades mais avançadas

Vincule qualquer parte de um documento a uma tarefa e atribua itens de ação aos membros da equipe

Transforme notas de reuniões em tarefas reais usando modelos como o Modelo de Notas de Reunião do ClickUp

Use o ClickUp para vincular tarefas e documentos em todo o seu espaço de trabalho para obter um melhor contexto e colaboração

Com edição em tempo real, páginas aninhadas e criação de tarefas integradas, o Docs se torna uma extensão do seu fluxo de trabalho, não apenas um lugar para debater e colocar ideias no papel.

⚡ Arquivo de modelos: Quer otimizar seus fluxos de trabalho e iniciar projetos mais rapidamente? Experimente modelos de gerenciamento de projetos prontos para uso para planejar tarefas, acompanhar o progresso e manter sua equipe alinhada, sem precisar começar do zero.

Tarefas, visualizações e automações — tudo em um só lugar

Quando se trata da execução de projetos, o ClickUp Tasks vem completo com datas de vencimento, prioridades, estimativas de tempo, dependências e campos personalizados para acompanhar exatamente o que sua equipe precisa.

Com mais de 15 visualizações no ClickUp, você pode ver seu trabalho da maneira que preferir: quadros Kanban, listas, visualizações de calendário, gráficos de Gantt, linhas do tempo, mapas mentais e muito mais.

Defina prazos, crie tarefas recorrentes e colabore com os membros da equipe com o ClickUp Tasks

Além disso, você pode economizar horas todas as semanas com as automações integradas do ClickUp, que lidam com atualizações repetitivas, como alterar status, atribuir colegas de equipe ou definir prazos.

💡 Dica profissional: leve as automações um passo adiante com os Agentes Autopilot do ClickUp. Ao contrário das automações padrão, os Agentes Autopilot não seguem apenas regras — você pode treiná-los para se adaptarem aos seus fluxos de trabalho. 📌 Por exemplo, eles podem reatribuir tarefas de forma proativa quando a largura de banda muda, resumir o progresso para suas atualizações semanais ou até mesmo identificar obstáculos antes que eles atrapalhem seus projetos. Pense neles como um assistente inteligente que não apenas realiza o trabalho pesado, mas também antecipa o que vem a seguir. Use o ClickUp Autopilot Agents para agilizar suas tarefas diárias

Criado para uma colaboração real

A comunicação no ClickUp não ocorre em uma ferramenta separada; ela é integrada.

Com o ClickUp Chat, sua equipe pode colaborar diretamente dentro do seu espaço de trabalho. Os canais de bate-papo podem ser criados diretamente nos espaços, pastas e listas do projeto para manter o contexto à mão. Além disso, comentários encadeados, comentários atribuídos, acompanhamentos e conversas em tempo real tornam as discussões mais orientadas para a ação.

Colabore em tempo real com o ClickUp Chat; compartilhe atualizações, publique mensagens e mantenha as conversas organizadas por tópicos

E se você quiser elevar o nível do brainstorming da sua equipe, mude para o ClickUp Whiteboards. Obtenha uma tela digital infinita onde você pode esboçar suas ideias e transformá-las em itens de ação com um clique!

Use os quadros brancos do ClickUp para debater ideias, mapear fluxos de trabalho e conectar tarefas visualmente

📮 ClickUp Insight: 37% dos trabalhadores enviam notas de acompanhamento ou atas de reuniões para acompanhar itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para registrar decisões, as principais informações de que você precisa podem ficar perdidas em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, bate-papos e documentos, garantindo que nada seja esquecido.

📖 Leia também: Exemplos reais de gerenciamento de projetos para sua equipe

Acompanhe o que é importante: Metas e painéis do ClickUp

No Notion, acompanhar metas geralmente significa criar seu próprio sistema do zero, criando tabelas e atualizando o progresso manualmente. Isso funciona, mas é demorado e frágil.

O ClickUp Goals facilita o acompanhamento e conecta-o ao trabalho real. Defina metas mensuráveis, divida-as em marcos e vincule-as diretamente às tarefas. À medida que sua equipe conclui o trabalho, o progresso das metas é atualizado automaticamente.

Acompanhe o progresso das metas da equipe, monitore atualizações e mantenha todos alinhados com o ClickUp Goals

Se você precisa de mais visibilidade, os painéis do ClickUp oferecem insights em tempo real com gráficos, visões gerais de tarefas, mapas de carga de trabalho e cartões personalizados. Ao contrário dos painéis manuais do Notion, eles são alimentados por dados de tarefas em tempo real, o que os mantém sempre atualizados.

Aqui está uma comparação rápida entre o ClickUp e o Notion:

Recurso Notion ClickUp Bate-papo em tempo real ❌ Não nativo ✅ Integrado Integração entre documentos e tarefas ❌ Vinculação manual ✅ Com um clique a partir do Docs Assistente de IA 🟡 Limitado a redação, resumo e recuperação de respostas ✅ Atento às tarefas e pronto para agir, com contexto completo do seu espaço de trabalho Automação ❌ Principalmente externo 🟡 Limitado a escrita, resumo e recuperação de respostas Visualizações do projeto 🟡 4–5 visualizações básicas ✅ Mais de 15 visualizações, incluindo Gantt e Mapa Mental Acompanhamento de metas ❌ Configuração manual ✅ Integrado e vinculado ao progresso

🔍 Esta imagem mostra rapidamente por que as equipes superam o Notion e optam pelo ClickUp para obter escala e flexibilidade.

📚 Leia mais: Melhores práticas para otimizar os fluxos de trabalho de gerenciamento de documentos

Mude para o ClickUp para um fluxo de trabalho mais inteligente e suave

O Notion é ótimo para anotações e planejamento simples. No entanto, se você estiver pronto para gerenciar projetos complexos, o ClickUp oferece mais. Ele combina documentos, tarefas, metas, IA, chat, painéis, fluxos de trabalho e automação, tudo em um só lugar.

O ClickUp ajuda você a planejar, acompanhar e realmente fazer o trabalho sem precisar de soluções alternativas ou ferramentas de terceiros. Ele foi feito para equipes que querem tudo organizado, sincronizado e avançando, especialmente aquelas que lidam com desafios comuns do ambiente de trabalho digital, como sobrecarga de ferramentas, falta de visibilidade ou comunicação dispersa.

Se você está cansado de atingir os limites do Notion, é hora de se inscrever no ClickUp agora.