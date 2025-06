os 10 melhores softwares para empreiteiros gerais para gerenciamento de projetos em 2025

Os canteiros de obras são ambientes de alta pressão — prazos apertados, prioridades em constante mudança e coordenação constante. Quando algo dá errado, a falta de comunicação pode levar a atrasos dispendiosos, disputas ou até mesmo riscos à segurança.

Então, como manter os projetos fluindo sem problemas? A resposta não é microgerenciamento, mas sim uma melhor colaboração. Escolher o software certo para empreiteiros gerais pode otimizar a comunicação, esclarecer expectativas e alinhar gerentes e empreiteiros.

Neste blog, detalharemos as 10 melhores soluções para ajudar sua equipe a cumprir prazos, orçamentos e ficar à frente da concorrência.

Os melhores softwares para empreiteiros gerais em resumo

Aqui está um resumo rápido dos melhores softwares para empreiteiros gerais.

Software Ideal para Principais recursos Preços ClickUp Otimização dos fluxos de trabalho dos contratos Plataforma completa: gerenciamento de contratos, automação, IA, painéis e modelos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7/usuário/mês Procore Gerenciamento de projetos de construção mais de 400 integrações, controle de custos, solicitações de informações, envios, listas de pendências Sem plano gratuito; preços personalizados Buildertrend Construtores e reformadores residenciais Portal do cliente para aprovações/pagamentos, acompanhamento de leads, propostas Sem plano gratuito; preços personalizados Contractor Foreman Empresas de construção de pequeno e médio porte com orçamento limitado mais de 50 recursos, conformidade com a OSHA, integração com o QuickBooks Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 99/mês (cobrança trimestral) Jobber Empreiteiros de serviços que lidam com vários trabalhos Acompanhamento automatizado, aplicativo móvel, gerenciamento de clientes Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 39/usuário/mês Bluebeam Gerenciamento de documentos e marcações de construção Anotação em PDF em tempo real, ferramentas de medição, controle de versões Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 260/usuário/ano CMiC Grandes empresas de construção que precisam de gerenciamento de nível ERP ERP completo: finanças, folha de pagamento, contabilidade multiprojetos Sem plano gratuito; preços personalizados PlanGrid Colaboração em tempo real no campo e acesso ao projeto Modo offline, controle inteligente de versões, relatórios diários Sem plano gratuito; preços personalizados Fieldwire Gerenciamento de tarefas com foco no campo e listas de pendências Prioridade para dispositivos móveis, sincronização offline, listas de tarefas, inspeções Plano gratuito disponível (Básico); planos pagos a partir de US$ 39/usuário/mês Jonas Premier Contabilidade e controle financeiro na construção civil ERP na nuvem, contabilidade para várias entidades, custos de trabalho em tempo real Sem plano gratuito; planos pagos a partir de US$ 125/usuário/mês

O que você deve procurar em um software para empreiteiros gerais?

O software que você escolher deve reduzir o atrito entre as equipes e apoiar a eficiência a longo prazo para processos de construção mais tranquilos.

Veja o que o melhor software para empreiteiros gerais deve oferecer:

Recursos de gerenciamento de projetos: Acompanhamento de tarefas, programação e gerenciamento de documentos para manter tudo organizado

Comunicação em tempo real: mensagens instantâneas, notificações e atualizações para reduzir atrasos e mal-entendidos

Orçamento e controle de custos: controle de despesas, gerenciamento de licitações e relatórios financeiros para evitar custos excessivos

Ferramentas de gerenciamento de campo: acesso móvel, registros do local e relatórios diários para uma coordenação perfeita no local

Recursos de integração: Compatibilidade com software de contabilidade, ferramentas de design e outras plataformas essenciais

Conformidade e acompanhamento de segurança: Avaliação de riscos, relatórios de construção e recursos de conformidade regulamentar para um local de trabalho mais seguro

Interface intuitiva: Um design limpo e intuitivo que garante uma rápida adoção por equipes de escritório e de campo

👀 Você sabia? 70% dos empreiteiros afirmam que a escassez de mão de obra é um dos seus maiores desafios. O uso de software para gerenciamento e programação da força de trabalho pode ajudar a maximizar a eficiência e preencher essa lacuna nas suas equipes.

Os 10 melhores softwares para empreiteiros gerais

Vamos analisar os 10 melhores softwares para empreiteiros gerais para ajudar a gerenciar projetos, orçamentos e equipes com facilidade:

1. ClickUp (Melhor para otimizar fluxos de trabalho de contratos)

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, simplifica o gerenciamento de contratos, reunindo todas as etapas — proposta, aprovação e envio — em um fluxo de trabalho organizado.

No centro desse sistema está o ClickUp Docs, onde todos os contratos ficam em um único espaço organizado, em vez de espalhados por threads de e-mail. Suas equipes podem criar, editar e gerenciar contratos com páginas aninhadas, marcadores e ferramentas de formatação inteligentes.

Mais importante ainda, esses documentos se conectam diretamente aos fluxos de trabalho, mantendo as tarefas e aprovações relacionadas aos contratos sincronizadas, sem confusão de versões.

Crie, edite e compartilhe contratos em tempo real com o ClickUp Docs

Mas redigir e organizar contratos é apenas o começo — aprová-los e acompanhá-los com eficiência é igualmente crucial. É aí que o ClickUp Automations pode ser a arma perfeita em seu arsenal.

Digamos que você esteja gerenciando um projeto de construção com muitas tarefas e equipes. Com o AI Assign no ClickUp, você pode atribuir automaticamente tarefas, como encanamento ou eletricidade, à equipe certa com base em suas habilidades e disponibilidade. O AI Prioritize ajuda você a ver quais tarefas são mais urgentes, para que você resolva as mais importantes primeiro. E com o Assign, você pode delegar rapidamente novas tarefas à medida que elas surgem. Juntas, essas ferramentas facilitam o controle do seu projeto e a organização da sua equipe.

Automatize aprovações de contratos, lembretes e fluxos de trabalho com o ClickUp Automations

*“Mas onde está a IA nisso tudo?”, você deve estar se perguntando. Conheça o ClickUp Brain, o assistente de IA nativo que leva o gerenciamento de contratos a um novo patamar. Ele pode revisar contratos, resumir atualizações de projetos e automatizar itens de ação com base em alterações contratuais.

Precisa de um modelo de contrato rápido? Deixe que o ClickUp Brain faça isso por você:

Gere rascunhos e resumos de contratos instantaneamente com o ClickUp Brain, alimentado por IA

Como todo contrato tem um conjunto de ações a serem realizadas — negociações, aprovações, renovações —, é fundamental estar sempre em dia com elas.

O ClickUp Tasks oferece uma maneira estruturada de acompanhar o progresso com status personalizados, responsáveis e dependências. Se um contrato precisa ser revisado pelo departamento jurídico ou assinado pelo financeiro, tudo é registrado, atribuído e automatizado para evitar gargalos.

Você também pode monitorar o tempo gasto em tarefas relacionadas a contratos para melhorar a eficiência e alocar recursos de maneira eficaz.

Com tantas partes móveis, é essencial ter uma visão geral clara das atividades contratuais. Os painéis do ClickUp oferecem visibilidade em tempo real do status dos contratos, prazos e detalhes financeiros importantes.

Visualize o status dos contratos e prazos em tempo real com os painéis do ClickUp

Widgets personalizáveis facilitam para este software de gerenciamento de empreiteiros gerais acompanhar aprovações pendentes, renovações futuras e valores gerais de contratos, tudo em um só lugar.

Além do acompanhamento, capturar os detalhes corretos desde o início elimina confusões mais tarde. Os campos personalizados do ClickUp permitem que as equipes armazenem informações essenciais do contrato, como datas de renovação, contatos importantes e requisitos de conformidade.

Essa personalização leva a uma economia significativa de custos — de até 50% — ao consolidar três ferramentas em uma plataforma poderosa, oferecendo mais recursos a um preço razoável.

Em vez de vasculhar contratos em busca de detalhes cruciais, esta ferramenta inteligente de fluxo de trabalho garante que tudo esteja estruturado, pesquisável e acessível instantaneamente.

Obtenha um modelo gratuito Elimine a complexidade do gerenciamento de envios de contratos com o modelo de formulário de solicitação de contrato do ClickUp

Precisa começar agora mesmo? O modelo de formulário de solicitação de contrato do ClickUp garante que as equipes enviem solicitações de contrato completas e padronizadas para simplificar ainda mais o processo contratual.

Ao reunir todos os detalhes necessários antecipadamente, as equipes jurídicas recebem solicitações claras e estruturadas, reduzindo atrasos causados por informações ausentes.

Use este modelo para:

Armazene, acompanhe e gerencie contratos com facilidade ao longo de todo o seu ciclo de vida

Mantenha todas as partes interessadas — clientes, fornecedores e parceiros — organizadas em um só lugar

Fique à frente dos prazos e renovações para manter a eficiência máxima

Obtenha um modelo gratuito Garanta que vários contratos sejam gerenciados com facilidade usando o modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp

Para acompanhamento completo de contratos, o modelo de gerenciamento de contratos do ClickUp oferece um fluxo de trabalho pronto para uso que abrange todo o ciclo de vida, desde a elaboração até a aprovação final.

Com automação, vinculação de documentos e visualizações personalizadas, as equipes podem gerenciar vários contratos sem se afogar em planilhas ou e-mails.

Melhores recursos do ClickUp

Personalize o gerenciamento de contratos para se adequar ao seu processo de aprovação e revisão com fluxos de trabalho flexíveis

Colabore em contratos em tempo real com os membros da equipe para reduzir atrasos

Armazene, acompanhe e gerencie todos os contratos em um único local seguro

Automatize lembretes, acompanhamentos e solicitações de aprovação

Meça o tempo gasto em tarefas contratuais para melhorar a eficiência

Acompanhe os principais marcos do contrato usando o Calendário, o gráfico de Gantt e as visualizações de marcos

Integre o ClickUp com ferramentas como DocuSign, Slack, Google Drive e muito mais

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem achar um pouco complicado devido às inúmeras opções de personalização

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Analisamos várias opções e concluímos que, no geral, o ClickUp nos oferecia a combinação certa de poder e flexibilidade. Também precisávamos resolver a questão do controle de tempo para medir e acompanhar os registros de tempo dos empreiteiros externos sem precisar de aplicativos e serviços externos adicionais. O controle de tempo nativo do ClickUp funciona perfeitamente entre celulares, tablets e computadores.

2. Procore (Melhor para gerenciamento de projetos de construção)

via Procore

O Procore é uma boa opção para empreiteiros gerais que lidam com tudo, desde orçamento e programação até gerenciamento de documentos e CRM de construção.

Com ferramentas de controle de custos, solicitações de informações, envios e listas de pendências, o Procore elimina as suposições do gerenciamento de projetos de construção.

O Procore integra-se a mais de 400 ferramentas de terceiros, simplificando os fluxos de trabalho em diferentes plataformas. Ele se conecta a softwares de contabilidade como QuickBooks e Sage, ferramentas de design como Bluebeam e pacotes de produtividade como Microsoft 365.

Melhores recursos do Procore

Armazene, compartilhe e acompanhe documentos de construção, como plantas, solicitações de informações e envios

Gerencie agendas, pagamentos e conformidade de subcontratados em um único painel

Acompanhe os custos reais, monitore faturas e controle orçamentos com ferramentas de contabilidade integradas

Limitações do Procore

O preço do Procore pode ser um investimento significativo, especialmente para empresas menores

Curva de aprendizado íngreme para utilizar todas as funcionalidades

Preços do Procore

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Procore

G2: 4,6/5 (mais de 3.300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.700 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Procore?

O Procore se adapta a todos os projetos de construção. Facilita a comunicação e a conclusão do trabalho!

3. Buildertrend (ideal para construtores e reformadores residenciais)

via Buildertrend

Feito sob medida para empresas de construção e reforma residencial, o Buildertrend facilita o planejamento, o orçamento e a comunicação com os clientes.

Uma característica que se destaca no portal do cliente é a possibilidade de os proprietários acompanharem o andamento do projeto, aprovarem alterações e efetuarem pagamentos online, porque ninguém gosta de chamadas e e-mails intermináveis.

Este software de gerenciamento para empreiteiros gerais também ajuda as empresas a gerar e acompanhar leads, enviar propostas profissionais e gerenciar subcontratados. Isso o torna ótimo para empresas de construção residencial.

Melhores recursos do Buildertrend

Programe tarefas, registre o progresso diário e gerencie listas de afazeres para otimizar os fluxos de trabalho dos projetos

Faça orçamentos, emita faturas e supervisione o gerenciamento de projetos de subcontratados para manter as finanças organizadas

Colabore e comunique-se em tempo real com os clientes

Limitações do Buildertrend

Os recursos abrangentes podem exigir tempo para serem dominados completamente

Alguns usuários relatam dificuldades com o processo de integração do QuickBooks na versão do software de construção para Mac

Preços do Buildertrend

Preços personalizados

Classificações e número de avaliações do Buildertrend

G2: 4,2/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 2.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Buildertrend?

Adoro o fato de o Buildertrend ser um balcão único para tudo relacionado à construção. Ele tem uma ótima maneira de fazer seleções, executar um calendário e visualizar todos os seus documentos. Também pode fazer pedidos de compra e alterações de pedidos.

🧠 Curiosidade: Apenas 30% dos empreiteiros concluem os projetos dentro do prazo e do orçamento. O software certo pode fazer uma enorme diferença.

4. Contractor Foreman (ideal para empreiteiros de pequeno e médio porte com orçamento limitado)

via Contractor Foreman

Uma alternativa acessível ao software de construção de ponta, o Contractor Foreman oferece valor sem o preço elevado. Projetado para pequenas empresas de gerenciamento de construção que desejam se digitalizar, ele abrange programação, estimativas, custos de trabalho, faturamento e acompanhamento de conformidade, sem esgotar seu orçamento.

Seu módulo de segurança garante a conformidade com a OSHA, enquanto planilhas de horas e rastreamento de equipes integrados simplificam o cálculo da folha de pagamento. O Contractor Foreman pode não ter a análise aprofundada de um software premium, mas seu preço acessível o torna a escolha inteligente para empreiteiros que precisam de ferramentas reais a um preço realista.

Além disso, ele se integra ao QuickBooks, para que sua contabilidade permaneça perfeita.

Principais recursos do Contractor Foreman

Tenha mais de 50 recursos, incluindo ferramentas para gerenciar projetos inteiros, programação e gestão financeira

Permita que os clientes visualizem atualizações e documentos do projeto e efetuem pagamentos online

Forneça aplicativos móveis para equipes de campo e de escritório

Limitações do Contractor Foreman

A plataforma fica lenta ao carregar grandes conjuntos de dados

Alguns usuários relataram dificuldades na integração com o QuickBooks

Preços do Contractor Foreman

Padrão: US$ 99/mês (pagamento trimestral)

Mais: US$ 155/mês (pagamento trimestral)

Pro: US$ 212/mês

Ilimitado: US$ 312/mês

Classificações e número de avaliações do Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 710 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Contractor Foreman?

Gosto muito deste software empresarial para empreiteiros gerais porque é fácil de usar, versátil e tem tudo num só lugar, por isso não precisamos de alternar entre vários programas. Toda a nossa equipe pode aceder aos detalhes do projeto a qualquer momento, o que mantém tudo a funcionar sem problemas. Também o integramos com o CompanyCam, por isso todas as nossas fotos vão diretamente para a plataforma, o que tem sido uma grande ajuda.

📮ClickUp Insight: Equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

5. Jobber (ideal para empreiteiros de serviços que lidam com vários trabalhos)

via Jobber

Ao contrário da maioria dos softwares para empreiteiros gerais criados para projetos de grande escala, o Jobber atende a empresas de serviços — encanadores, eletricistas, especialistas em climatização e paisagistas que gerenciam vários trabalhos menores diariamente.

Ele ajuda empreiteiros a agendar trabalhos, enviar orçamentos, receber pagamentos e manter os clientes atualizados em um só lugar. Um recurso que se destaca é o acompanhamento automatizado, que envia lembretes aos clientes sobre faturas, compromissos ou serviços futuros.

O Jobber também possui um aplicativo móvel, tornando-o útil para equipes de campo acessarem detalhes do trabalho em qualquer lugar. Se sua empresa opera com prazos curtos e clientes recorrentes, o Jobber garante que nenhum trabalho seja esquecido.

Melhores recursos do Jobber

Gerencie agendas de equipes e atribua tarefas

Melhore o processo de faturamento e ofereça opções de pagamento online

Acompanhe as informações dos clientes e o histórico de serviços com ferramentas de gerenciamento de clientes

Limitações do Jobber

Alguns usuários desejam mais flexibilidade em formulários e modelos de gerenciamento de construção

O aplicativo requer conexão com a internet para funcionar plenamente

Preços do Jobber

Planos individuais:

Cresça: US$ 199/mês por usuário

Conecte-se: US$ 119/mês por usuário

Núcleo: US$ 39/mês por usuário

Planos para equipes:

Mais: US$ 599/mês por usuário (até 15 usuários)

Grow: US$ 349/mês por usuário (até 10 usuários)

Conectar: US$ 169/mês por usuário (até 5 usuários)

Avaliações e comentários do Jobber

G2: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jobber?

Adoro a sua personalização. A possibilidade de encontrar processos criativos para resolver problemas do mundo real. A codificação por cores das tarefas para poder acompanhar padrões e melhorar a eficiência. É a função que tornou este negócio gerenciável a partir de um escritório.

👀 Você sabia? A construção civil representa 13% do PIB global , mas é um dos setores menos digitalizados, o que leva a enormes ineficiências.

6. Bluebeam (Melhor para gerenciar documentos e marcações de construção)

via Bluebeam

Em vez de lidar com plantas em papel e intermináveis trocas de e-mails, o Bluebeam permite visualizar, anotar e colaborar em PDFs em tempo real.

Suas ferramentas de medição inteligentes permitem que os empreiteiros calculem o consumo de materiais diretamente das plantas. Além disso, seu controle de versão garante que todos estejam trabalhando com os planos mais atualizados.

É útil para empreiteiros gerais, arquitetos e engenheiros que lidam diariamente com solicitações de informações, envios e desenhos de construção.

Melhores recursos do Bluebeam

Edite PDFs com ferramentas avançadas para criar, modificar e marcar documentos

Colabore em tempo real com os membros da equipe em documentos compartilhados com o Studio Sessions

Meça com precisão usando ferramentas para levantamentos e estimativas

Limitações do Bluebeam

Recursos avançados podem exigir tempo para serem aprendidos

Pode exigir muitos recursos do sistema, levando a possíveis problemas de desempenho

Preços do Bluebeam

Básico: US$ 260 por usuário (cobrado anualmente)

Núcleo: US$ 330 por usuário (cobrado anualmente)

Completo: US$ 440 por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e número de avaliações do Bluebeam

G2: 4,6/5 (mais de 420 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 970 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Bluebeam?

O Bluebeam tem sido ótimo para a colaboração entre departamentos da nossa empresa e com os clientes.

🧠 Curiosidade: a CEMEX, uma empresa líder em construção e engenharia, reduziu o tempo de lançamento no mercado em 15% com o ClickUp.

7. CMiC (Ideal para grandes empresas de construção que precisam de gerenciamento no nível de ERP)

via CMiC

O CMiC é um sistema ERP (Enterprise Resource Planning) completo para construção, projetado para grandes empresas de construção que lidam com finanças e operações complexas.

Vai além do planejamento e orçamento da construção. O software para empreiteiros gerais oferece acompanhamento financeiro detalhado, processamento de folha de pagamento e análises com inteligência artificial que ajudam as empresas a acompanhar a rentabilidade dos projetos, gerenciar o fluxo de caixa e reduzir riscos.

O CMiC também oferece suporte a contabilidade para várias empresas e vários projetos, tornando-o ideal para empresas que trabalham em várias construções de grande escala simultaneamente.

Melhores recursos do CMiC

Integre finanças, equipes de projeto e recursos humanos com soluções ERP

Gerencie os controles do projeto com ferramentas para orçamento, previsão e gerenciamento de mudanças

Otimize as operações de campo com soluções móveis para entrada e acesso a dados no local

Limitações do CMiC

Alguns usuários consideram a interface menos intuitiva em comparação com a concorrência

O software pode exigir um período de implementação mais longo

Preços da CMiC

Preços personalizados

Classificações e avaliações da CMiC

G2: 3,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 170 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o CMiC?

O CMiC é fácil de navegar. O layout é intuitivo e relativamente personalizável. É fácil baixar e enviar arquivos, com várias maneiras de acessá-los.

8. PlanGrid (ideal para colaboração em tempo real no campo e acesso a plantas)

via PlanGrid

O PlanGrid (agora parte do Autodesk Construction Cloud) foi desenvolvido para equipes no local que precisam de acesso instantâneo a plantas, listas de tarefas e atualizações do projeto. Seu controle de versão inteligente garante que todos, no campo ou no escritório, sempre trabalhem com os desenhos e documentos mais recentes.

Uma de suas características mais marcantes é o modo offline. Ele permite que as equipes acessem e editem documentos do projeto sem conexão com a internet, sincronizando as alterações assim que estiverem online novamente.

Melhores recursos do PlanGrid

Acesse e gerencie projetos e documentos a partir de qualquer dispositivo

Registre e acompanhe problemas com fotos e notas

Crie e compartilhe relatórios diários, listas de verificação e formulários

Limitações do PlanGrid

Alguns usuários consideram o preço mais alto em comparação com ferramentas semelhantes

Funcionalidade limitada quando offline ou com conexão de internet fraca

Preços do PlanGrid

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o PlanGrid

G2: Não há avaliações disponíveis

Capterra: Não há avaliações disponíveis

9. Fieldwire

via Fieldwire

O Fieldwire é uma plataforma de gerenciamento de construção voltada para o campo, projetada para otimizar a comunicação e o gerenciamento de tarefas no local de trabalho. É particularmente eficaz para conectar encarregados e equipes de campo com gerentes de projeto, permitindo atualizações em tempo real e resolução eficiente de problemas.

Ao contrário de alguns sistemas ERP abrangentes, o Fieldwire se destaca em operações de campo com prioridade para dispositivos móveis, com foco no acompanhamento do progresso diário, listas de tarefas e inspeções, tornando-o ideal para colaboração e eficiência no local.

Melhores recursos do Fieldwire

Atribua, acompanhe e atualize tarefas com fotos e notas diretamente do local de trabalho

Use listas de tarefas e ferramentas de inspeção para otimizar os processos de controle de qualidade e encerramento.

Permite que os usuários continuem trabalhando em áreas com conexão de internet ruim ou inexistente, sincronizando os dados quando reconectados.

Limitações do Fieldwire

Menos robusto para contabilidade complexa, licitações ou gerenciamento financeiro detalhado em comparação com soluções ERP completas

Pode exigir integração com outro software para operações abrangentes em escritórios

Preços do Fieldwire

Básico

Pro: US$ 39 por mês

Negócios: US$ 59 por mês

Business Plus: US$ 89 por mês

Avaliações e comentários sobre o Fieldwire

G2: Não há avaliações disponíveis

Capterra: Não há avaliações disponíveis

👀 Você sabia? Drones, IA e RA estão transformando a construção civil, ajudando as equipes a reduzir o tempo de pesquisa em até 98%.

10. Jonas Premier (Melhor para contabilidade de construção e acompanhamento financeiro)

via Jonas Premier

O Jonas Premier é uma ferramenta de gerenciamento de construção com foco em contabilidade para empreiteiros que precisam de relatórios financeiros detalhados, cálculo de custos de obras e gerenciamento de folha de pagamento.

Ao contrário dos softwares focados em programação, ele prioriza o acompanhamento financeiro em tempo real para gerenciar o fluxo de caixa, contas a pagar/receber e a rentabilidade dos trabalhos. Sua contabilidade multi-entidade oferece suporte a empresas que lidam com vários projetos ou divisões de negócios.

Jonas Premier melhores recursos

Use ERP baseado em nuvem para contabilidade, cálculo de custos de trabalhos e gerenciamento de projetos

Centralize documentos com armazenamento seguro e gerenciamento simplificado

Acesse dados do projeto e conclua tarefas a partir de qualquer dispositivo móvel

Limitações do Jonas Premier

Alguns usuários relatam opções limitadas de personalização

A interface pode parecer desatualizada em comparação com a concorrência

Preços Jonas Premier

Inicial: US$ 249/mês por usuário

Premium: US$ 149/mês por usuário

Empresa: US$ 125/mês por usuário

Avaliações e comentários do Jonas Premier

G2: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 270 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jonas Premier?

O recurso de pesquisa é ótimo, pois você não precisa saber exatamente onde está um relatório ou recurso, basta digitar algumas palavras e ele encontra para você. Adicione documentos adicionais no software para lançamentos contábeis ou permissões para um trabalho.

🧠 Curiosidade: O maior projeto de construção do mundo, a Grande Muralha da China, levou mais de 2.000 anos para ser concluído — isso é que é atraso!

Reduza custos e o caos na comunicação com o ClickUp

Os projetos de construção envolvem equilibrar prazos, orçamentos e controle da equipe. A solução de software certa não é apenas útil; é a espinha dorsal de uma operação eficiente.

Entre todas as opções, o ClickUp se adapta perfeitamente ao seu estilo de construção. Precisa de uma lista de tarefas simples, um gráfico de Gantt totalmente mapeado ou uma maneira de rastrear RFIs, ordens de alteração ou listas de pendências? O ClickUp faz tudo isso sem prendê-lo a fluxos de trabalho rígidos ou interfaces pesadas.

Por que perder tempo lidando com várias ferramentas? Cadastre-se para obter uma conta gratuita do ClickUp e aprimore o gerenciamento de projetos, a comunicação e o controle de custos com facilidade.