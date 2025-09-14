Como a IA generativa está transformando o marketing: estratégias e exemplos

Você é um profissional de marketing. Então, por que se sente como um impostor ao lidar com prazos de publicação impossíveis e mudanças repentinas nas campanhas?

Enquanto você sente que nunca há tempo suficiente para equilibrar criatividade e escala, seus concorrentes parecem estar em todos os lugares ao mesmo tempo com mensagens perfeitamente direcionadas.

73% dos profissionais de marketing concordam que as ferramentas de IA podem torná-los mais produtivos.

A diferença entre quem adota a IA e os demais está aumentando rapidamente. E cada minuto que você gasta em tarefas repetitivas ou lutando contra bloqueios criativos é um minuto perdido para a concorrência.

Ao automatizar a criação, a personalização e a otimização de conteúdo, a IA generativa está trazendo rapidez e eficiência aos fluxos de trabalho de marketing sem comprometer a qualidade dos resultados.

Neste guia, mostraremos como a IA generativa se encaixa em seus processos diários de marketing — desde a geração de conteúdo e SEO até e-mails e planejamento de campanhas — com exemplos, ferramentas e diretrizes éticas integradas.

O que é IA generativa no marketing?

IA generativa refere-se à inteligência artificial capaz de criar (ou gerar) conteúdo — texto, imagens, vídeos e até mesmo código — por meio do aprendizado de padrões em dados existentes com os quais foi treinada.

Mas isso está longe de significar entregar suas campanhas a um robô. Trata-se de potencializar o que já funciona: automatizar o trabalho braçal, ampliar a criatividade sem esgotar sua equipe e proporcionar a você mais tempo para se concentrar na estratégia, na narrativa e nos resultados.

🎨 O marketing sempre foi parte ciência, parte arte. Os modelos de IA generativa apenas tornam a ciência mais inteligente — e a arte mais escalável.

Como funciona a IA generativa

Em sua essência, a IA generativa utiliza modelos de aprendizado de máquina — especialmente modelos de linguagem de grande porte (LLMs) ou modelos de difusão — para prever e gerar novos resultados com base nos dados com os quais foi treinada.

👉🏼 Por exemplo: Texto : Ferramentas como o GPT-4 prevêem a próxima palavra em uma sequência com base em bilhões de exemplos, gerando rascunhos de blogs, textos de e-mail ou variações de anúncios

Imagens : Plataformas como DALL·E ou Midjourney combinam estilos visuais e dados de entrada para criar gráficos ou ilustrações totalmente novos

Vídeo e voz: Ferramentas como a Synthesia geram vídeos realistas a partir de roteiros, muitas vezes com dublagens multilíngues incluídas

✨ A mágica acontece no que é chamado de “transformadores” — redes neurais que compreendem o contexto e as relações entre os elementos de maneiras que as tecnologias anteriores não conseguiam.

Nos bastidores, esses modelos se aperfeiçoam constantemente com base em padrões de uso, feedback humano e dados atualizados — o que significa que os resultados ficam mais inteligentes com o tempo. No entanto, eles são tão bons quanto o prompt, o contexto e a pessoa que os analisa. É aí que você entra.

📚 Leia também: IA generativa x IA preditiva

Principais benefícios do uso da IA no marketing

Os benefícios da IA generativa vão muito além da simples economia de tempo (embora isso seja certamente valioso). Veja o que a torna ainda mais útil:

Criação de conteúdo em escala : crie conteúdo personalizado para diferentes segmentos de público sem aumentar sua carga de trabalho. Empresas que implementam bem a personalização relatam : crie conteúdo personalizado para diferentes segmentos de público sem aumentar sua carga de trabalho. Empresas que implementam bem a personalização relatam um aumento de 40% na receita proveniente dessas atividades em comparação com empresas comuns

Redução de gargalos criativos: Lembra daquele momento em que você bateu em uma parede tentando escrever o título perfeito? A IA pode gerar dezenas de opções para estimular sua criatividade quando você estiver sem ideias

Otimização baseada em dados : a IA está constantemente aprendendo o que funciona. Suas campanhas de marketing direcionadas ficam mais inteligentes com o tempo, à medida que a IA analisa os dados de desempenho e se adapta

Voz consistente da marca : você pode treinar a IA com base nas diretrizes da sua marca e no conteúdo anterior para manter a consistência em todos os canais, mesmo com vários membros da equipe envolvidos

Capacidade de pensamento estratégico : quando você não está sobrecarregado com tarefas de produção, pode se concentrar em estratégia e inovação — áreas nas quais a criatividade humana ainda reina suprema

Redução dos custos de produção e do tempo de resposta: Tradicionalmente, a criação de conteúdo de alta qualidade exige tempo e dinheiro significativos. A IA reduz drasticamente esses custos e o tempo investido, mantendo a qualidade

Mas talvez o benefício mais poderoso do uso da IA generativa no marketing seja a acessibilidade. Ferramentas de marketing que antes exigiam habilidades especializadas ou grandes orçamentos agora estão disponíveis para equipes de todos os tamanhos. O campo de jogo está se nivelando, e a criatividade — não apenas os recursos — determina quem vence. 🤝

Casos de uso da IA generativa no marketing

O verdadeiro poder da IA generativa reside em suas aplicações práticas ao longo do ciclo de vida do marketing. A tecnologia de IA generativa pode proporcionar o maior retorno sobre o investimento (ROI) para você por meio de:

1. Criação de conteúdo com IA (blogs, redes sociais, anúncios, etc.)

A velocidade de produção de conteúdo tornou-se uma vantagem competitiva. Mas a qualidade também — e é aí que a IA generativa se destaca quando usada com um objetivo claro.

Ferramentas de redação com IA, como Jasper, Claude e ClickUp Brain, ajudam as equipes a gerar esboços de blogs, descrições de produtos e legendas para redes sociais em segundos. Com o treinamento certo e a engenharia de prompts, você pode refinar textos genéricos, transformando-os em rascunhos bem elaborados, adaptados ao tom, à persona e ao estágio do funil desejados.

🔮 Insight principal: Profissionais de marketing experientes estão usando a IA como parceira de brainstorming e, em seguida, combinando dados de clientes, estruturas de posicionamento e julgamento editorial para produzir conteúdo de alta qualidade e amplificar a voz única de suas marcas.

Usando o ClickUp Brain, os profissionais de marketing podem gerar conteúdo alinhado à marca diretamente no ambiente de gerenciamento de projetos do ClickUp.

Crie conteúdo novo ou edite conteúdo existente usando o ClickUp Brain no ClickUp Docs

O conteúdo é formatado automaticamente e inserido no ClickUp Docs — eliminando a necessidade de alternar entre ferramentas e a perda de contexto. Você pode solicitar à IA que crie um rascunho de tweet com base em um briefing de campanha ou gere introduções para posts de blog vinculadas a uma persona de marketing personalizada.

Crie conteúdo detalhado e briefings criativos usando IA no ClickUp Brain

✨ Também ajuda:

Crie conteúdo abrangente e briefings criativos que estejam alinhados com as diretrizes da marca

Produza rapidamente rascunhos iniciais que capturem os principais pontos da mensagem

Expanda as variações de conteúdo em todos os canais, mantendo a consistência

Supere bloqueios criativos sugerindo novas perspectivas sobre temas familiares

Está sem ideias novas? Deixe o ClickUp Brain criar algo para suas necessidades de marketing de conteúdo

Combine isso com o modelo de calendário de marketing do ClickUp e o fluxo de trabalho de gerenciamento de campanhas para agilizar aprovações, gerenciar ativos e atribuir responsabilidades claras.

Baixe um modelo gratuito Planeje sua próxima grande campanha com facilidade usando o modelo de calendário de marketing do ClickUp

Os campos personalizados no ClickUp permitem monitorar o tipo de conteúdo, o canal e o envolvimento da IA — para que você sempre saiba o que foi escrito por humanos, assistido por IA ou gerado por IA — e acompanhar o desempenho de acordo com isso.

O resultado é um mecanismo de alto rendimento que mantém o conteúdo estratégico, ágil e escalável — sem que você precise sacrificar a criatividade ou o controle.

⭐ ClickUp BrainGPT: A revolução para os profissionais de marketing O ClickUp BrainGPT é o complemento avançado para desktop do ClickUp Brain, desenvolvido especificamente para profissionais de marketing que desejam aproveitar a IA generativa para criação de conteúdo, gerenciamento de campanhas e automação de fluxos de trabalho. Enquanto o ClickUp Brain está perfeitamente integrado ao aplicativo web do ClickUp para assistência de IA contextualizada, o BrainGPT leva a produtividade ainda mais longe, oferecendo uma experiência de IA independente e entre aplicativos diretamente do seu desktop. O que diferencia o BrainGPT? Pesquisa com IA do ClickUp Enterprise: Pesquise instantaneamente no ClickUp, em seus aplicativos conectados (Google Drive, Figma, GitHub e outros) e na web por recursos de marketing, arquivos de campanha e inspiração — tudo em um só lugar Pesquise instantaneamente no ClickUp, em seus aplicativos conectados (Google Drive, Figma, GitHub e outros) e na web por recursos de marketing, arquivos de campanha e inspiração — tudo em um só lugar

Ações impulsionadas por IA: Gere textos de marketing, desenvolva ideias para campanhas, resuma relatórios e automatize tarefas repetitivas usando comandos em linguagem natural

Talk-to-Text : Dite briefings de campanha, publicações nas redes sociais ou notas de reunião sem usar as mãos — o Brain Max transcreve e executa seus comandos de voz : Dite briefings de campanha, publicações nas redes sociais ou notas de reunião sem usar as mãos — o Brain Max transcreve e executa seus comandos de voz

Suporte a vários modelos: Escolha entre os principais modelos de IA (ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, Gemini) para obter os melhores resultados na geração de conteúdo e na concepção de ideias

Integração entre aplicativos: conecte-se e pesquise em suas ferramentas de marketing favoritas sem precisar alternar entre abas ou janelas

Experiência com prioridade no desktop: acesse recursos de IA, atalhos e automações de fluxo de trabalho diretamente do seu desktop, aumentando a velocidade e o foco das equipes de marketing

🤝 Lembrete amigável: os detalhes são importantes. As melhores estratégias de conteúdo baseadas em IA ainda mantêm a supervisão humana.

2. Marketing por e-mail personalizado e jornadas do cliente

🧠 Curiosidade: O e-mail ainda oferece um dos maiores retornos sobre o investimento (ROI) no marketing, especialmente para marcas B2C e marketing de consumo. Mas o envio em massa já é coisa do passado. O que prevalece hoje é a hiperpersonalização — e-mails que parecem ter sido escritos exclusivamente para você.

É aí que entram ferramentas de IA generativa como Copy.ai ou Salesforce Einstein. Elas utilizam dados de comportamentos anteriores, histórico de compras ou segmentos de clientes para elaborar variantes de e-mails personalizados em grande escala. Pense em: linhas de assunto que refletem o histórico de navegação, texto do corpo do e-mail adaptado ao estágio do ciclo de vida e CTAs vinculados à intenção prevista.

O ClickUp permite que as equipes de marketing orquestrem isso com precisão.

Automatize os fluxos de trabalho de campanhas de e-mail com o ClickUp Automations

Com o ClickUp Automations, você pode acionar a criação de tarefas por e-mail com base nas ações da jornada do cliente — como cadastros de novos usuários ou downloads de conteúdo. Você pode gerenciar variantes de testes A/B no ClickUp Docs e usar o ClickUp Tasks para alinhar edições de texto, aprovações criativas e fluxos de trabalho de controle de qualidade entre as partes interessadas.

É hora de dar as boas-vindas a uma segmentação mais inteligente, uma execução mais rápida e jornadas que parecem personalizadas em vez de padronizadas.

📮ClickUp Insight: 62% dos nossos entrevistados utilizam ferramentas de IA conversacional, como o ChatGPT e o Claude. Sua interface familiar de chatbot e suas capacidades versáteis — para gerar conteúdo, analisar dados e muito mais — podem ser a razão pela qual são tão populares em diversas funções e setores. No entanto, se um usuário tiver que alternar para outra aba para fazer uma pergunta à IA todas as vezes, os custos associados à alternância e à mudança de contexto se acumulam com o tempo. Mas não com o ClickUp Brain. Ele fica bem no seu Espaço de Trabalho, sabe no que você está trabalhando, entende comandos em texto simples e oferece respostas altamente relevantes para suas tarefas! Experimente uma melhoria de 2x na produtividade com o ClickUp!

3. IA na otimização para mecanismos de busca — pesquisa e otimização automatizadas de palavras-chave

É provável que você já tenha ouvido centenas de opiniões polêmicas sobre conteúdo de SEO, especialmente desde que as Visões Gerais de IA do Google dominaram as SERPs. E é verdade — já sabíamos que quase 60% das buscas agora são de zero cliques. Com os resultados de IA em jogo, ficou ainda mais difícil gerar tráfego e conversões por meio do marketing de conteúdo.

Então, de onde vem a sua vantagem competitiva em SEO? Ela surge da forma inteligente como você consegue conectar a intenção de busca à sua estratégia de conteúdo.

Profissionais de SEO de ponta estão usando IA para: Identifique agrupamentos semânticos e relações entre tópicos que os seres humanos podem deixar passar

Gere briefings de conteúdo abrangentes que atendam a todo o espectro de intenções de pesquisa

Crie variações de tags de título e meta descrições otimizadas tanto para humanos quanto para algoritmos

🔎 Ferramentas modernas de SEO, como Clearscope, Surfer e os assistentes de IA da Semrush, podem identificar grupos de palavras-chave, gerar automaticamente meta descrições e até mesmo elaborar briefings de conteúdo otimizados. Essas ferramentas compreendem a autoridade temática e a intenção de busca, ajudando os profissionais de marketing a passar de estratégias de SEO reativas para proativas.

E a boa notícia?

85% dos profissionais de marketing estão obtendo resultados positivos com o uso da IA para criar conteúdo de SEO.

O ClickUp se torna seu centro de controle para implementar esse fluxo de trabalho.

Use o ClickUp Docs para armazenar diretrizes de conteúdo de SEO atualizadas, incorporar dados de SERP diretamente nas tarefas e atribuir listas de verificação de otimização com recomendações geradas por IA

Melhor ainda, use o modelo de desenvolvimento de sites do ClickUp para gerenciar campanhas de SEO, desde atualizações na estrutura do site até atualizações de conteúdo. Marque tarefas por palavra-chave de prioridade, designe responsáveis para links internos e atualize automaticamente os status à medida que os briefings passam pelas etapas de pesquisa → redação → publicação.

Baixe um modelo gratuito Passe do mapa do site ao site finalizado com um único modelo de gerenciamento de projetos

Com a IA generativa e o ClickUp juntos, o SEO deixa de ser um gargalo e passa a ser uma alavanca de crescimento.

🔮 Destaque: O papel da IA não se limita a ajudar você a criar conteúdo de SEO — ela também ajuda a compreender o padrão subjacente que determina a classificação do conteúdo. Ao analisar milhares de páginas de sucesso, a IA consegue extrair princípios que vão além da simples colocação de palavras-chave.

4. Chatbots e atendimento ao cliente impulsionado por IA

Você ainda pensa em respostas pré-definidas quando pensa em agentes de suporte de IA? Você precisa se atualizar.

💬 Os modelos de chatbot atuais, equipados com LLMs como o GPT-4 e integrados a plataformas como Intercom ou Drift, podem resolver consultas de nível 1, gerar respostas contextuais e até mesmo direcionar usuários com base no tom ou na urgência.

A vantagem? Suas equipes de marketing e experiência do cliente ganham tempo, sem prejudicar a experiência do cliente.

Mas a automação sem responsabilidade é arriscada. É aí que o ClickUp ajuda.

Use os Quadros Brancos do ClickUp para visualizar fluxos de trabalho automatizados

As equipes de suporte e marketing podem usar o ClickUp para documentar fluxos de bots nos Quadros Brancos e Mapas Mentais do ClickUp, criar ciclos de feedback a partir de conversas com chatbots para a criação de conteúdo (pense: “quais perguntas as pessoas ainda estão fazendo?”) e atribuir tarefas para acompanhamento humano quando necessário.

5. IA para redação de anúncios e otimização de campanhas

Criações publicitárias de alto desempenho dependem do volume de testes e da iteração. A IA generativa acelera ambos. Quando você pode testar 50 conceitos em vez de cinco, aumenta drasticamente suas chances de alcançar um desempenho revolucionário.

📊 Plataformas como Meta Advantage+ e Performance Max do Google agora usam modelos generativos para testar combinações de títulos e textos de forma dinâmica. Ferramentas de marketing de IA como AdCreative.ai ou CopySmith geram dezenas de variantes com base na segmentação do público e nas informações da marca.

O ClickUp permite que você gerencie esse caos de forma estratégica. Use as mais de 15 visualizações do ClickUp para organizar os criativos de campanha por plataforma, segmento de público ou objetivo — em listas, quadros Kanban e muito mais.

Escolha entre listas, quadros Kanban, gráficos de Gantt e muito mais para acompanhar campanhas e ativos no ClickUp

Você pode até criar regras de automação: quando uma variante for aprovada, acione atualizações de status, configurações de acompanhamento de desempenho ou até mesmo sincronize com plataformas de publicidade externas por meio das mais de 1.000 integrações do ClickUp.

Atribua e acompanhe automaticamente feedbacks criativos e tarefas de acompanhamento com o ClickUp Automations

O que antes levava dias de idas e vindas agora acontece em poucas horas — com a IA e o ClickUp formando um ciclo rápido de feedback entre a concepção, a execução e a otimização.

💡Dica profissional: Veja como nossas equipes na ClickUp planejam suas campanhas de marketing de ponta a ponta. Ouça o que Mike, um de nossos Engenheiros de Soluções Estratégicas, tem a dizer. 👇🏼

6. Imagens geradas por IA e marketing de vídeo

🧠 Curiosidade: Vídeos curtos (21%), imagens (19%) e vídeos transmitidos ao vivo (16%) são atualmente alguns dos tipos de conteúdo com melhor desempenho!

Os profissionais de marketing agora usam IA para criar protótipos de conceitos, gerar imagens de produtos ou criar vídeos explicativos a partir de roteiros de texto — com uma fração do tempo e do custo.

🎥 Ferramentas de IA generativa como Midjourney, Runway e Synthesia abriram novos caminhos criativos. A Synthesia, por exemplo, permite que as equipes criem vídeos com porta-vozes multilíngues sem estúdios ou regravações, usando avatares de IA pré-criados ou personalizados.

Colabore facilmente com os membros da equipe e dê feedback sobre arquivos com recursos de anotações, revisão e comentários no ClickUp

No ClickUp, os profissionais de marketing podem facilmente colocar tudo isso em prática. Eles podem armazenar e anexar recursos visuais no Docs e usar as Ferramentas de Revisão do ClickUp para documentar feedbacks, atribuir cronogramas de produção usando os Gráficos de Gantt do ClickUp e criar ciclos de feedback com Comentários Atribuídos para orientação visual, controle de versões e aprovações.

🔮 Insight principal: as ferramentas de IA simplificam a curva de aprendizado do design visual, que tradicionalmente é íngreme. As equipes de marketing não precisam mais escolher entre velocidade, qualidade e custo — elas podem otimizar os três aspectos simultaneamente.

Exemplos reais de IA generativa no marketing

Vamos agora ir além da teoria e ver como marcas com visão de futuro estão implementando a IA generativa para resolver desafios reais de marketing.

IA para conteúdo e campanhas

Coca-Cola: plataforma Create Real Magic

A Coca-Cola utilizou IA generativa para combinar a identidade visual clássica com conteúdo gerado por usuários, personalizando campanhas de marketing e aumentando a interação com os consumidores e o reconhecimento da marca, especialmente entre a Geração Z.

Eles criaram uma plataforma própria que permitiu que consumidores e criadores gerassem obras de arte com a marca usando os recursos icônicos da Coca-Cola, como a garrafa contornada, o logotipo, o Papai Noel e o Urso Polar.

A campanha incentivou a participação global, com obras de arte selecionadas exibidas em outdoors digitais na Times Square, em Nova York, e no Piccadilly Circus, em Londres. Isso resultou na geração de mais de 120.000 obras de arte pelos consumidores usando ferramentas de IA, demonstrando o salto na qualidade de imagem da IA do DALL-E 2 para o DALL-E 3.

Heinz: Reforçando a identidade da marca por meio de imagens geradas por IA

A Heinz realizou um experimento usando o DALL-E 2 da OpenAI para gerar imagens com base em prompts como “ketchup”. A IA produziu consistentemente imagens que lembravam o design icônico da garrafa da Heinz, mesmo sem menções explícitas à marca.

Essa campanha destacou o forte reconhecimento da marca Heinz e sua associação com o ketchup, alcançando mais de 1,15 bilhão de impressões orgânicas e uma taxa de engajamento 38% maior em comparação com campanhas anteriores.

Personalização impulsionada por IA no comércio eletrônico e no varejo

Rufus da Amazon: assistente de compras com IA que impulsiona a receita

A Amazon lançou o Rufus, um assistente de compras alimentado por IA, para aprimorar a pesquisa de produtos e as recomendações. Lançado em fevereiro de 2024, o Rufus ajuda os clientes a encontrar produtos adaptados às suas preferências.

via Amazon

A Amazon projeta que o Rufus irá gerar indiretamente mais de US$ 700 milhões em lucro operacional em 2025, influenciando os gastos dos clientes de forma mais ampla.

Deep Brew: o segredo da Starbucks para a hiperpersonalização

A Starbucks utiliza uma sofisticada plataforma de IA chamada Deep Brew, que aproveita grandes quantidades de dados de clientes, incluindo histórico de transações, hora do dia, clima, localização e outros dados contextuais, para personalizar ofertas e recomendações para membros do programa de fidelidade.

Essa plataforma permite que a Starbucks sugira o produto certo no momento certo, aprimorando a experiência e o engajamento do cliente. A personalização impulsionada por IA se estende ao aplicativo móvel e à experiência na loja, onde os baristas podem reconhecer os clientes e suas preferências, criando um serviço personalizado e sem interrupções. O Deep Brew também ajuda a otimizar o estoque, o quadro de funcionários e as operações da loja com base em análises preditivas.

A Starbucks relata melhorias significativas no engajamento do cliente e no ROI graças a essas iniciativas de marketing impulsionadas pela IA. Por exemplo, relatórios internos citam um aumento de 30% no ROI e um crescimento de 15% no engajamento do cliente devido à personalização por IA e ao marketing direcionado.

IA no marketing de influência e no engajamento nas redes sociais

A inteligência artificial agora integra análise de texto, imagem, vídeo e áudio para compreender as conversas nas redes sociais de forma holística, permitindo que as marcas criem conteúdo mais rico e envolvente.

Os sistemas de IA ajudam até mesmo as plataformas sociais a detectar e remover conteúdos prejudiciais, como discurso de ódio, notícias falsas e spam, de forma mais eficiente do que moderadores humanos. Eles são hábeis em identificar contas falsas e bots, mantendo ambientes sociais mais seguros e confiáveis.

👉🏼 Marcas como Prada, Versace e Red Bull têm utilizado influenciadores de IA para promoções online. Essas personalidades virtuais interagem com o público nas redes sociais, oferecendo uma maneira inovadora para as marcas se conectarem com os consumidores.

via Instagram

🤖 Exemplo: Criada pela startup Brud em 2016, Lil Miquela é uma das primeiras e mais famosas influenciadoras de IA. Ela combina moda, ativismo e música, tendo lançado suas próprias canções e aparecido em videoclipes. Sua personalidade realista e sua narrativa a tornaram uma pioneira no marketing de influência com IA. Ela já colaborou com marcas como BMW, Samsung e Calvin Klein, para citar algumas.

O que torna esses exemplos de IA generativa no marketing tão poderosos é a forma como essas marcas integraram a IA em seus fluxos de trabalho existentes. Longe de permitir que a IA substituísse suas equipes de marketing, elas as capacitaram com ferramentas que ampliaram suas capacidades.

A escolha das ferramentas de IA certas pode aprimorar significativamente as estratégias de marketing. Selecionamos algumas que estão realmente funcionando para equipes como a sua:

ClickUp Brain

Quer um redator de IA que também atue como estrategista de conteúdo integrado à sua equipe de marketing? O ClickUp Brain é o assistente de IA nativo do ClickUp, com a máxima versatilidade possível. Perfeitamente integrado às suas tarefas, documentos e fluxos de trabalho, ele ajuda você a gerar textos alinhados à marca para blogs, e-mails, publicações nas redes sociais, briefings de campanha e muito mais — exatamente onde o trabalho acontece.

Use o ClickUp Brain para debater ideias de conteúdo e desenvolvê-las

Com percepção contextual a partir das descrições de tarefas, metas de projeto e comentários da equipe dentro do ClickUp, o ClickUp Brain produz conteúdo que se alinha à sua estratégia, não apenas à sua solicitação.

É ideal para equipes de marketing que desejam criar e iterar conteúdo dentro de um espaço de trabalho centralizado, sem precisar alternar entre ferramentas. Isso porque elas sabem que a verdadeira vantagem competitiva vem da unificação de suas operações de marketing em uma única plataforma, onde a IA pode aprender com todo o seu ecossistema de marketing, em vez de apenas com tarefas isoladas.

💡 Dica profissional: Acesse vários LLMs em uma única ferramenta através do ClickUp Brain. Experimente o Claude para geração de conteúdo, o GPT e o Gemini para pesquisa aprofundada e raciocínio, e o ClickUp Brain para incorporar conhecimento contextual do seu espaço de trabalho ao seu conteúdo! Alterne entre vários LLMs usando o ClickUp Brain e otimize o modelo para a tarefa em questão

Jasper

O Jasper é um robusto assistente de redação com IA, desenvolvido especialmente para profissionais de marketing, agências e equipes de conteúdo que buscam ampliar a produção de conteúdo de alta qualidade. Ele oferece mais de 50 modelos para diversos tipos de conteúdo, incluindo posts de blog, textos publicitários e e-mails.

Com suporte para mais de 30 idiomas e integrações com ferramentas como Surfer SEO e Copyscape, o Jasper garante que o conteúdo seja otimizado e livre de plágio.

Copy.ai

O Copy.ai foi desenvolvido para profissionais de marketing que desejam adaptar conteúdo rapidamente em vários formatos, incluindo publicações nas redes sociais, descrições de produtos e e-mails. Sua interface intuitiva e extensa biblioteca de modelos tornam-no acessível para usuários de todos os níveis de habilidade.

Plataformas de criação de imagens e vídeos com IA

Midjourney

O Midjourney é um gerador de imagens baseado em IA conhecido por sua capacidade de criar visuais de alta qualidade em vários estilos artísticos a partir de prompts de texto. Acessível via Discord, ele atende a designers e profissionais de marketing que buscam imagens exclusivas para suas campanhas.

🧠 Curiosidade: Como usuário do ClickUp, você não precisa investir em uma ferramenta separada para geração de imagens por IA. Os Quadros Brancos do ClickUp oferecem a tela perfeita para gerar arte e imagens por IA usando simples comandos de texto! Use o ClickUp Brain para gerar maquetes, diagramas e muito mais nos Quadros Brancos do ClickUp

DALL-E 3

O DALL·E 3, desenvolvido pela OpenAI, é um modelo de geração de imagens de última geração que transforma prompts de texto detalhados em imagens originais de alta qualidade.

Ao contrário das versões anteriores, o DALL·E 3 está profundamente integrado ao ChatGPT, permitindo que os usuários iterem e refinem prompts de imagem de forma coloquial. Isso o torna ideal para profissionais de marketing e equipes criativas que desejam gerar visuais exclusivos para campanhas, anúncios ou conteúdo sem precisar começar do zero ou usar imagens de banco de imagens.

Runway

O Runway Gen-2 é uma ferramenta de ponta para geração de vídeo com IA que permite aos criadores transformar prompts de texto, imagens ou vídeos existentes em conteúdo de vídeo dinâmico e de alta qualidade.

Com recursos como movimentos de câmera personalizáveis e pincéis de movimento, os usuários podem direcionar o movimento de elementos específicos dentro de um quadro, oferecendo um controle criativo sem igual. Isso a torna um recurso inestimável para profissionais de marketing, criadores de conteúdo e cineastas que buscam produzir narrativas visualmente atraentes sem recursos extensivos.

Hedra

A Hedra é uma plataforma de geração de vídeo por IA que permite aos usuários criar vídeos realistas e animados combinando imagens e áudio de conversão de texto em fala. Seu modelo Character-3 integra vídeo, voz, movimento e emoção para um desempenho superior dos personagens, tornando-o adequado para aplicações de marketing corporativo.

Software de automação de marketing com tecnologia de IA

HubSpot Marketing Hub

A HubSpot oferece recursos de IA em seu pacote de automação de marketing, incluindo otimização de conteúdo e pontuação preditiva de leads. Ela combina CRM com ferramentas de marketing baseadas em IA para otimização de conteúdo, personalização e gerenciamento de campanhas.

Suas ferramentas abrangentes e análises robustas a tornam ideal para empresas que buscam uma solução de marketing completa.

Salesforce Einstein

O Salesforce Einstein oferece recursos de IA em toda a plataforma Salesforce, auxiliando na obtenção de insights sobre os clientes e no marketing personalizado. Sua profunda integração com os produtos Salesforce e suas análises avançadas o tornam ideal para grandes empresas.

Marketo

A Marketo é uma plataforma de automação de marketing de nível empresarial com recursos de IA para pontuação de leads, conteúdo preditivo e otimização de campanhas. É conhecida por seus recursos abrangentes de B2B, tecnologia madura e análises aprofundadas.

ClickUp para equipes de marketing

Além das capacidades de IA, o ClickUp oferece gerenciamento completo do fluxo de trabalho de marketing com automação que conecta a estratégia à execução.

O modelo de plano de marketing do ClickUp foi criado para profissionais de marketing que precisam de um sistema claro e repetível para gerenciar campanhas multicanais. Ele inclui seções pré-definidas para definir metas de campanha, identificar públicos-alvo, acompanhar o orçamento em relação aos resultados reais e atribuir entregas em conteúdo, design e mídia paga.

Baixe um modelo gratuito Obtenha uma estrutura pronta para uso para planejar, executar e acompanhar campanhas em um só lugar com o modelo de plano de marketing do ClickUp

Com seus campos personalizados, gráficos de Gantt e atualizações automáticas de status, ela ajuda as equipes a se alinharem à estratégia e a acompanharem cada etapa, do início ao balanço final.

📚 Leia também: Como a equipe de marketing da ClickUp usa o ClickUp

O ClickUp pode ser usado como um centro de automação para planejamento de campanhas, produção de conteúdo, coordenação do lançamento de campanhas e relatórios e otimização de desempenho.

Aqui estão alguns exemplos simples de fluxo de trabalho para você começar:

Exemplo 1: Para gerenciar a produção de conteúdo

Os fluxos de trabalho de conteúdo envolvem várias partes interessadas, edições, aprovações e prazos — e acompanhar tudo isso é um trabalho em tempo integral.

Crie uma tarefa por ativo (blog, vídeo, postagem nas redes sociais) usando o Modelo de Calendário de Marketing no ClickUp

Aplique campos personalizados, como Tipo de Conteúdo, Canal, Estágio do Funil, Data de Vencimento e outros, para manter os detalhes acessíveis

Use automações para: Atribuir uma tarefa ao redator quando o status for “Pronto para rascunho” Notificar o editor quando o status for “Em revisão” Atualizar o calendário de publicação quando o status for “Aprovado”

Atribua uma tarefa ao redator quando o status for “Pronto para rascunho”

Notifique o editor quando o status for “Em revisão”

Atualize o calendário de publicação quando o status for “Aprovado”

Atribua uma tarefa ao redator quando o status for “Pronto para rascunho”

Notifique o editor quando o status for “Em revisão”

Atualize o calendário de publicação quando o status for “Aprovado”

🧠 Bônus do ClickUp Brain: Esboce planos de conteúdo, gere rascunhos iniciais ou resuma discussões de feedback diretamente na tarefa — economizando horas de idas e vindas. Resuma rapidamente as principais atualizações de comentários, mudanças de status, novas subtarefas e grandes atualizações de projetos usando o ClickUp Brain

Exemplo 2: Para relatórios de desempenho e otimização

Os líderes e equipes de marketing frequentemente enfrentam dificuldades com dados de desempenho fragmentados — espalhados por planilhas, plataformas de análise e caixas de entrada das equipes. A geração de relatórios se torna uma correria mensal, os insights são atrasados e a otimização ocorre tarde demais para fazer diferença.

Comece com um modelo sistemático Use o Use o Modelo de Relatório de Marketing no ClickUp para criar um espaço dedicado aos resumos das campanhas. Cada tarefa ou documento de relatório inclui seções estruturadas: Objetivos, Métricas de Canal, Orçamento x Realizado, Principais Conquistas, Aprendizados e Próximos Passos Use o Modelo de Relatório de Marketing no ClickUp para criar um espaço dedicado aos resumos das campanhas Cada relatório, tarefa ou documento inclui seções estruturadas: Objetivos, Métricas de Canal, Orçamento x Realizado, Principais Conquistas, Aprendizados e Próximos Passos Acompanhe o desempenho em tempo real Adicione campos personalizados às tarefas da campanha para: Gastos, Conversões, CTR/Taxa de engajamento, Parâmetros UTM, Plataforma (Google, Meta, LinkedIn, etc.) Use Adicione campos personalizados às tarefas da campanha para: Gastos, Conversões, CTR/Taxa de engajamento, Parâmetros UTM, Plataforma (Google, Meta, LinkedIn, etc.) Use os formulários do ClickUp para coletar feedback pós-lançamento das partes interessadas (Vendas, Atendimento ao Cliente, Executivos) Adicione campos personalizados às tarefas da campanha para: Gastos, Conversões, CTR/Taxa de engajamento, Parâmetros UTM, Plataforma (Google, Meta, LinkedIn, etc.) Gastar Conversões CTR/Taxa de engajamento Parâmetros UTM Plataforma (Google, Meta, LinkedIn, etc.) Use o ClickUp Forms para coletar feedback pós-lançamento das partes interessadas (Vendas, Atendimento ao Cliente, Executivos) Automatize gatilhos de relatórios Crie automações no ClickUp para: Atribuir uma tarefa de relatório quando uma campanha for marcada como “Lançada” Mover uma campanha para “Revisão” após X dias Lembrar automaticamente os responsáveis de preencher os campos de desempenho 48 horas antes do prazo do relatório Crie automações no ClickUp para: Atribuir uma tarefa de relatório quando uma campanha for marcada como “Lançada” Mover uma campanha para “Revisão” após X dias Enviar um lembrete automático aos responsáveis para preencher os campos de desempenho 48 horas antes do prazo do relatório Atribua uma tarefa de relatório quando uma campanha for marcada como “Lançada” Mova uma campanha para a etapa “Revisão” após X dias Envie um lembrete automático aos responsáveis para preencherem os campos de desempenho 48 horas antes do prazo final do relatório Crie painéis dinâmicos Use os Painéis do ClickUp para extrair dados em tempo real de tarefas e campanhas: gráficos de pizza mostrando a alocação de orçamento por canal; gráficos de linha acompanhando as tendências de conversão ao longo do tempo; tabelas resumindo o ROI da campanha; cartões filtrados por responsável pela campanha, estágio do funil ou equipe. Esses painéis oferecem visibilidade instantânea à liderança de marketing — e podem ser compartilhados com executivos ou clientes como uma janela de desempenho em tempo real Use os painéis do ClickUp para extrair dados em tempo real de tarefas e campanhas: gráficos de pizza mostrando a alocação de orçamento por canal; gráficos de linha acompanhando as tendências de conversão ao longo do tempo; tabelas resumindo o ROI da campanha; cartões filtrados por responsável pela campanha, estágio do funil ou equipe Gráficos de pizza mostrando a alocação de orçamento por canal Gráficos de linha que acompanham as tendências de conversão ao longo do tempo Tabelas que resumem o ROI das campanhas Cartões filtrados por responsável pela campanha, estágio do funil ou equipe Esses painéis oferecem visibilidade instantânea à liderança de marketing — e podem ser compartilhados com executivos ou clientes como uma janela de desempenho em tempo real

Use o Modelo de Relatório de Marketing no ClickUp para criar um espaço dedicado aos resumos das campanhas

Cada relatório, tarefa ou documento inclui seções estruturadas: Objetivos, Métricas de Canal, Orçamento x Realizado, Principais Conquistas, Aprendizados e Próximos Passos

Adicione campos personalizados às tarefas da campanha para: Gastos, Conversões, CTR/Taxa de engajamento, Parâmetros UTM, Plataforma (Google, Meta, LinkedIn, etc.)

Gastar

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Crie automações no ClickUp para: Atribuir uma tarefa de relatório quando uma campanha for marcada como “Lançada” Mover uma campanha para “Revisão” após X dias Enviar um lembrete automático aos responsáveis para preencher os campos de desempenho 48 horas antes do prazo do relatório

Atribua uma tarefa de relatório quando uma campanha for marcada como “Lançada”

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Use os painéis do ClickUp para extrair dados em tempo real de tarefas e campanhas: gráficos de pizza mostrando a alocação de orçamento por canal; gráficos de linha acompanhando as tendências de conversão ao longo do tempo; tabelas resumindo o ROI da campanha; cartões filtrados por responsável pela campanha, estágio do funil ou equipe

Gráficos de pizza mostrando a alocação de orçamento por canal

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Tabelas que resumem o ROI das campanhas

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Esses painéis oferecem visibilidade instantânea à liderança de marketing — e podem ser compartilhados com executivos ou clientes como uma janela de desempenho em tempo real

Gráficos de pizza mostrando a alocação de orçamento por canal

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Obtenha uma visão clara e consolidada do impacto do seu marketing — desde o alcance do conteúdo até as conversões de vendas — com os Painéis de Marketing do ClickUp

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Brain para resumir automaticamente os resultados das campanhas e gerar recomendações de otimização com base no desempenho anterior.

Ao aproveitar essas ferramentas, os profissionais de marketing podem aprimorar suas estratégias digitais, otimizar fluxos de trabalho e oferecer experiências personalizadas ao seu público. O ClickUp, com seus recursos baseados em IA e modelos personalizáveis, funciona como um hub central (ou o aplicativo que faz tudo) para gerenciar equipes de marketing e automatizar fluxos de trabalho.

Desafios e considerações éticas no marketing de IA

À medida que o conteúdo gerado por IA se torna cada vez mais sofisticado, a linha divisória entre o trabalho humano e o criado por IA se torna cada vez mais tênue. Marcas conscientes devem estabelecer políticas claras sobre o uso e a divulgação da IA para evitar o comprometimento de dados internos e de clientes. Isso também consolida a confiança do cliente e garante práticas comerciais justas.

Aqui estão alguns desafios e considerações éticas para os quais você deve se preparar:

1. Privacidade de dados e consentimento

O marketing impulsionado por IA depende fortemente da coleta e análise de grandes quantidades de dados de consumidores, incluindo comportamento de navegação, histórico de compras e interações nas redes sociais. No entanto, surgem preocupações quando esses dados são coletados sem consentimento explícito ou utilizados além da finalidade pretendida.

Considerações importantes:

Transparência: Comunique claramente as práticas de coleta de dados e obtenha o consentimento explícito dos consumidores

Proteção de dados: Implemente medidas de segurança robustas para proteger informações confidenciais contra violações

Conformidade regulatória: Cumpra as regulamentações de privacidade de dados, como o GDPR e a CCPA, para garantir o tratamento legal dos dados

2. Viés algorítmico e inclusão

📌 Um estudo constatou que os temas das mensagens em slogans de marketing gerados por IA relacionados a finanças variavam significativamente com base em fatores demográficos. “Mulheres, pessoas mais jovens, pessoas de baixa renda e aquelas com menor nível de escolaridade recebem mensagens mais distintas em comparação com pessoas mais velhas, de renda mais alta e com alto nível de escolaridade,” o que pode levar a um tratamento injusto.

Os sistemas de IA aprendem com dados históricos, que podem conter preconceitos inerentes relacionados a raça, gênero ou condição socioeconômica.

Como você mitiga esse viés para evitar o marketing discriminatório?

👉🏼 Certifique-se de que os modelos de IA sejam treinados com conjuntos de dados diversificados e representativos. Você também deve realizar revisões periódicas dos resultados da IA para identificar e corrigir vieses. E qual é a etapa mais imprescindível? Manter o envolvimento humano nos processos de tomada de decisão para detectar e resolver possíveis problemas.

3. Transparência e explicabilidade

A natureza de “caixa preta” de alguns algoritmos de IA torna difícil entender como as decisões são tomadas, levando a uma falta de transparência. Essa opacidade pode minar a confiança do consumidor, especialmente quando as pessoas não têm consciência de como seus dados influenciam o conteúdo de marketing.

Algumas práticas recomendadas que você pode seguir:

IA explicável (XAI): Confie em modelos de IA que fornecem explicações claras para suas decisões

Educação do consumidor: Informe os usuários sobre como a IA influencia o conteúdo que eles veem e as decisões tomadas

Estruturas de responsabilização: Estabeleça protocolos para abordar e corrigir problemas decorrentes de decisões de IA

4. Desinformação e deepfakes

Com a democratização da IA, ficou mais fácil do que nunca gerar conteúdo realista, mas falso, levando à disseminação de desinformação.

Um exemplo notável é o evento Willy Wonka em Glasgow, onde anúncios gerados por IA induziram os consumidores em erro, resultando em reação negativa do público.

As medidas preventivas incluem:

Verificação de conteúdo: Implemente protocolos de verificação de fatos para conteúdo gerado por IA

Divulgação: Identifique claramente o conteúdo gerado por IA para informar os consumidores

Conformidade regulatória: Cumpra as normas e regulamentações de publicidade para evitar práticas enganosas

5. “AI washing” e deturpação

Algumas empresas exageram o uso da IA em seus produtos ou serviços, uma prática conhecida como “AI washing”. Isso pode induzir consumidores e investidores em erro, como visto em casos em que empresas enfrentaram penalidades por alegações falsas sobre a integração da IA.

Nossas recomendações?

Represente com precisão o papel da IA em produtos e serviços

Mantenha-se informado sobre as regulamentações relativas às alegações de IA para evitar repercussões legais

Construa confiança por meio da transparência e da autenticidade nas comunicações relacionadas à IA

7. Equilíbrio entre a colaboração entre humanos e IA

Talvez o desafio mais complexo seja manter o equilíbrio certo entre a eficiência da IA e a criatividade humana.

Um artigo da HBR relata que pessoas que colaboram com IA generativa alcançam desempenho e eficiência significativamente melhores em tarefas como redação e brainstorming, em comparação com pessoas trabalhando sozinhas ou com a IA sozinha. No entanto, a motivação intrínseca diminuiu 11% e o tédio aumentou 20% entre os participantes que colaboraram com a IA gerativa em uma tarefa e, em seguida, realizaram uma tarefa diferente sozinhos.

A mágica acontece quando deixamos de ver a IA como um substituto e passamos a vê-la como nossa parceira criativa. As equipes mais bem-sucedidas estão criando fluxos de trabalho inteligentes, nos quais a IA lida com as tarefas rotineiras e demoradas, enquanto os humanos se concentram no que fazem de melhor: pensamento estratégico e direção criativa.

8. Impacto ambiental negativo

O impacto ambiental da IA está se tornando uma preocupação real para equipes de marketing comprometidas com a sustentabilidade. Modelos de IA de grande porte exigem recursos computacionais significativos, o que contribui para as preocupações ambientais.

Vale a pena ser prático nesse aspecto — implementando políticas de uso que reservem o processamento intensivo de IA para aplicações de alto valor, enquanto se utilizam modelos mais leves para tarefas rotineiras. Trata-se de usar essas ferramentas poderosas com cautela, em vez de aplicá-las indiscriminadamente.

9. Considerações sobre propriedade intelectual

O panorama jurídico em torno do conteúdo gerado por IA e da propriedade intelectual permanece incerto. Questões sobre direitos autorais, uso justo e atribuição continuam a evoluir. As equipes de marketing devem desenvolver políticas claras sobre como as ferramentas de IA interagem com obras protegidas e considerar a inclusão de marcas d'água ou a atribuição de autoria para ativos gerados por IA.

O caminho a seguir exige uma abordagem ponderada que equilibre inovação e responsabilidade. Ao enfrentar esses desafios de forma proativa, os profissionais de marketing podem aproveitar o potencial da IA e, ao mesmo tempo, desenvolver práticas sustentáveis e éticas que fortaleçam a confiança na marca em um cenário cada vez mais impulsionado pela IA.

Tendências futuras da IA generativa para o marketing

Com base nas tendências tecnológicas atuais e nos sinais do mercado, eis para onde o setor está caminhando.

1. A IA generativa torna-se essencial para as operações de marketing

A IA generativa passou de uma novidade a uma necessidade no marketing moderno.

88% dos profissionais de marketing já utilizam IA em suas atividades diárias, sendo que 93% a empregam para gerar conteúdo mais rapidamente e 90% para agilizar a tomada de decisões.

2. A Otimização de Mecanismos Gerativos (AEO) substitui o SEO tradicional

Com o surgimento de chatbots de IA como o ChatGPT e o Claude, os usuários buscam cada vez mais informações por meio de interfaces conversacionais, levando ao surgimento da Otimização de Mecanismos Generativos (GEO).

Ao contrário do SEO tradicional, que se concentra na classificação de palavras-chave, o GEO visa otimizar o conteúdo para respostas geradas por IA, abordando conjuntos de perguntas relacionadas para aumentar a visibilidade em várias plataformas de IA.

🧠 Curiosidade: 19% dos profissionais de marketing já planejam desenvolver uma estratégia de SEO para IA generativa nas buscas.

3. A hiperpersonalização ocorre em grande escala

O limite da personalização está prestes a ser ultrapassado. Experiências personalizadas já motivam 80% dos clientes a converter, mas as abordagens atuais geralmente segmentam os clientes em grupos amplos.

Os sistemas de IA podem possibilitar um verdadeiro marketing 1:1 em escala empresarial, com marcas líderes oferecendo experiências de conteúdo exclusivas para cada cliente com base em padrões de comportamento em tempo real.

👀 Você sabia? Ferramentas como o Dynamic Yield e o Adobe Target facilitam ajustes em tempo real nas experiências dos clientes, permitindo conteúdo personalizado, recomendações de produtos e mensagens que ressoam em nível individual.

4. A IA multimodal aprimora a criação de conteúdo

O futuro pertence aos sistemas de IA que funcionam perfeitamente com texto, imagem, áudio e vídeo. Esses sistemas permitirão que os profissionais de marketing criem campanhas integradas nas quais o conteúdo se adapta automaticamente entre os canais, mantendo a consistência da marca — como gerar resumos em vídeo a partir de descrições de texto ou criar imagens com base em prompts textuais

👀 Você sabia? A Gartner prevê que, até 2027, 40% das soluções de IA generativa ( GenAI) serão multimodais, um aumento em relação aos 1% previstos para 2023. Um quarto dos profissionais de marketing já planeja usar a IA para transformar texto em campanhas multimodais.

5. Agentes de IA transformam o relacionamento com o cliente

Agentes de IA avançados estão revolucionando as interações com os clientes, proporcionando um envolvimento mais personalizado, ágil e contínuo. Integrados a plataformas de mensagens como o WhatsApp, esses agentes realizam tarefas em áreas como atendimento ao cliente, programação, serviços jurídicos e agendamento de consultas médicas, utilizando grandes quantidades de dados de usuários para personalizar as experiências.

No entanto, essa proximidade traz riscos, pois erros podem prejudicar a confiança.

🧠 Curiosidade: Um em cada cinco profissionais de marketing planeja explorar o uso de agentes de IA para automatizar iniciativas de marketing, desde a estratégia de ponta a ponta até a execução.

Os profissionais de marketing que terão sucesso nesta era centrada na IA serão aqueles que adotarem essas tendências, mantendo ao mesmo tempo o pensamento estratégico e a visão criativa que a tecnologia não consegue reproduzir.

A IA provavelmente não substituirá os profissionais de marketing tão cedo, mas aqueles que a utilizam de forma eficaz substituirão aqueles que não o fazem.

Faça marketing de forma mais inteligente com uma IA que trabalha para você

De jornadas de e-mail hiperpersonalizadas a textos publicitários de alto desempenho, a IA já começou a transformar cada etapa do funil. Mas qual é a verdadeira vantagem competitiva? Não está apenas nas ferramentas. Está na forma como você as orquestra.

Essa é a lição: a IA precisa de estratégia, estrutura e visibilidade para agregar valor real. E é aí que o ClickUp se destaca.

Com o ClickUp Brain, os profissionais de marketing vão além da geração de conteúdo e conectam-no perfeitamente ao panorama geral. Elabore recursos de campanha diretamente dentro das tarefas, automatize fluxos de trabalho repetitivos, use IA para resumir e analisar tendências e acompanhe o progresso entre as partes interessadas — tudo em um único espaço de trabalho criado para equipes de marketing modernas.

Portanto, seja para expandir um mecanismo de conteúdo, otimizar seu SEO ou testar criativos em cinco conjuntos de anúncios e três personas, o ClickUp ajuda você a fazer isso de forma mais rápida, inteligente e sem perder sua vantagem competitiva.

A IA generativa está reescrevendo o manual. Se você está pronto para construir a equipe de marketing do futuro, comece com uma ferramenta que pensa junto com você. 👉 Experimente o ClickUp hoje mesmo e dê vida à sua estratégia de marketing impulsionada por IA.