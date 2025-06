Preços do Microsoft Teams: planos, recursos e alternativas

Profissionais de praticamente todos os setores conhecem o valor do Microsoft Teams. Ele facilita a comunicação no local de trabalho. E, como atende a pequenas e grandes empresas, oferece várias estruturas de preços.

Mas como esses planos se comparam? O preço vale os recursos que você está obtendo? Existem alternativas melhores ao Microsoft Teams? Vamos analisar.

Microsoft Teams vs. ClickUp: uma comparação rápida Recurso Microsoft Teams ClickUp Finalidade Focado na comunicação Gerenciamento de trabalho completo Gerenciamento de tarefas Requer complementos (Planner, MS Project) Integrado com listas, quadros, Gantt, etc. Documentos Limitado via OneNote/Word Documentos nativos com IA, edição em tempo real, vinculação de tarefas Reuniões Bate-papo e vídeo; Copilot extra Ferramentas de reunião integradas, AI Notetaker, Clips assíncronos Colaboração visual Aplicativo Whiteboard separado Quadros brancos integrados conectados a tarefas Automação Através do Power Automate (complexo) Automações integradas e fáceis de usar Integrações Forte com os aplicativos da Microsoft mais de 1000 integrações, incluindo Teams, Zoom, Slack Preços Complementos necessários para funcionalidade completa Planos flexíveis projetados para se adaptar às necessidades da sua equipe

O que é o Microsoft Teams?

Pense no Microsoft Teams como seu espaço de escritório digital. Ele combina ferramentas de comunicação em equipe — bate-papo, videoconferências, compartilhamento de arquivos e integração de aplicativos — em um só lugar.

Você pode destacar atualizações importantes, compartilhar arquivos na conversa e dividir discussões em canais de equipe específicos. Este software de compartilhamento de arquivos armazena automaticamente documentos do chat no SharePoint e no OneDrive, mantendo tudo organizado.

O Microsoft Teams também possui um sistema integrado de chamadas de áudio e vídeo para tornar as reuniões remotas mais humanas. Você pode usar o cancelamento de ruído com tecnologia de IA para bloquear ruídos de fundo e desfrutar de conversas cristalinas.

Depois de agendar reuniões, você pode acompanhá-las no calendário do Teams e sincronizá-las com o Outlook. O Microsoft Copilot, com tecnologia de IA, ajuda você a resumir reuniões, gerar itens de ação e redigir respostas no chat.

Se você usa várias ferramentas, o Microsoft Teams se integra a outros aplicativos da Microsoft, como Word e Excel, e a ferramentas de terceiros.

Planos de preços do Microsoft Teams

A estrutura de preços do Microsoft Teams pode ser um pouco complicada. Mas não se preocupe. Vamos explicar exatamente o que cada nível oferece e ajudá-lo a tomar decisões inteligentes sobre o seu orçamento. Aqui está uma visão geral de cada plano de preços da MS para que você possa escolher um plano com recursos que atendam às suas necessidades.

Plano gratuito

O plano gratuito do Microsoft Teams é adequado para equipes pequenas e projetos pessoais com requisitos básicos.

Principais recursos

Realize reuniões com até 100 participantes

Faça chamadas individuais ilimitadas por até 30 horas

Participe de reuniões em grupo com duração de até 60 minutos

Compartilhe arquivos e use ferramentas de pesquisa integradas

Limitações

Apenas 5 GB de armazenamento em nuvem por usuário

As reuniões em grupo são encerradas após 60 minutos

Sem endereços de e-mail comerciais

Integração limitada com o aplicativo Microsoft 365

Para quem é? Este plano é adequado para necessidades básicas de colaboração sem requisitos complexos.

Plano Microsoft Teams Essentials

Este plano combina o Teams com versões web de aplicativos populares do Microsoft Office.

Principais recursos

Organize reuniões em grupo com duração de até 30 horas e um máximo de 300 participantes

Armazene 10 GB de arquivos por pessoa

Acesse transcrições e grave reuniões

Ative as legendas ao vivo em inglês

Limitações

Sem controles avançados para usuários

Aplicativos do Office para desktop ausentes

Opções limitadas de relatórios

O Microsoft 365 Copilot está disponível como um complemento

Preços

uS$ 4/por mês, por usuário

Para quem é? Este plano é útil para pequenas empresas e startups que precisam de uma ferramenta de reuniões online, mas não querem o pacote completo do Microsoft 365.

Plano Microsoft 365 Business Basic

Este plano combina o Teams com versões web de aplicativos populares do Office.

Principais recursos

Configure e-mails comerciais personalizados

Obtenha 1 TB de armazenamento por pessoa

Gerencie até 300 usuários

Use todos os recursos de reunião do Microsoft Teams

Um mês de avaliação gratuita disponível

Limitações

Ferramentas de edição de vídeo ausentes

Sem espaços de trabalho compartilhados

Aplicativos do Office limitados disponíveis online e em telefones

O Microsoft 365 Copilot está disponível como um complemento

Preços

uS$ 6/por mês, por usuário

Para quem é? Este plano é ideal para pequenas e médias empresas que precisam de ferramentas para reuniões online e aplicativos básicos do Office.

Plano Microsoft 365 Business Standard

Equipes que precisam de todos os recursos e ferramentas avançadas devem considerar este plano.

Principais recursos

Realize webinars com registro e relatórios

Use o Microsoft Loop para trabalho em equipe em espaços de trabalho colaborativos

Edite vídeos com o Clipchamp

Obtenha ferramentas de segurança avançadas

Um mês de avaliação gratuita disponível

Limitações

Custos mensais mais elevados em comparação com o outro plano

Inclui uma curva de aprendizagem

Algumas ferramentas podem não ser utilizadas

O Microsoft 365 Copilot está disponível como um complemento

Preços

uS$ 12,50/por mês, por usuário

Para quem é: Empresas de médio a grande porte que utilizam intensamente os aplicativos do Office e precisam de segurança avançada se beneficiarão desta solução.

Prós e contras dos preços do Microsoft Teams

O Microsoft Teams tem vários planos de preços, mas o custo corresponde às suas necessidades? Vamos discutir os prós e os contras da sua estratégia de preços.

👍 Vantagens dos preços do Microsoft Teams

Os planos do Microsoft Teams oferecem benefícios atraentes, tornando-o uma opção interessante. Você pode:

Comece com um plano gratuito para avaliar o potencial

Obtenha aplicativos do Microsoft 365, como OneDrive, Outlook e Office, ao escolher os planos Microsoft 365 Business Basic ou Microsoft 365 Business Standard

Obtenha 1 TB de armazenamento em nuvem nos planos Business Basic e Standard — espaço suficiente para documentos e mídia

Realize reuniões em grupo ilimitadas e organize workshops ou sessões de treinamento que duram o dia inteiro

Aproveite os recursos do Business Premium, como segurança avançada e controles de acesso para proteger comunicações confidenciais

👎 Contras dos preços do Microsoft Teams

Infelizmente, o MS Teams tem algumas desvantagens no que diz respeito à sua estrutura de custos.

Há uma diferença significativa de preço entre os planos Microsoft 365 Business Basic e Microsoft 365 Business Standard

Na versão gratuita do Microsoft Teams, as chamadas em grupo têm um limite máximo de 60 minutos e 100 participantes. Isso impede que usuários casuais experimentem os principais recursos de chamada do Microsoft Teams

Recursos como hospedagem de webinars e edição de vídeo exigem assinaturas mais caras do Business Standard ou do Microsoft Teams Premium

O Microsoft 365 Copilot requer gastos adicionais além dos preços do plano básico

Com tantas opções e ferramentas, quanto mais alto o custo, mais tempo você gasta aprendendo sobre elas

🤓 Você sabia? O Microsoft Teams foi originalmente criado como uma resposta ao Slack e desenvolvido em apenas alguns meses após a tentativa frustrada da Microsoft de comprar o Slack em 2016.

Por que considerar alternativas ao Microsoft Teams?

Embora o Teams se integre perfeitamente aos produtos da Microsoft, conectá-lo a ferramentas que não são da Microsoft pode ser complicado. Isso pode limitar seu crescimento.

Aqui estão quatro motivos principais para considerar alternativas ao Microsoft Teams:

1. Estrutura de preços em vários níveis

Os planos de preços do Microsoft Teams variam de planos gratuitos a planos premium pagos, como o Microsoft 365 Business Standard. No entanto, alguns usuários podem achar que os recursos necessários estão disponíveis apenas em planos de nível superior, o que pode ser proibitivo.

Se sua organização não precisar de todos os serviços incluídos no pacote, você ainda terá que pagar por mais do que usa.

2. Desafios da interface do usuário

A interface do Microsoft Teams possui muitos recursos, o que pode confundir os usuários, especialmente aqueles que são novos no ecossistema. A configuração pode ser muito demorada, pois não existe uma estrutura pré-existente.

Você deve criar canais, determinar seus nomes e alinhá-los com as equipes relevantes a partir do zero. Criar uma cópia desses canais também é uma tarefa manual.

3. Limitações do gerenciamento de tarefas

O MS Project (um produto de software de gerenciamento de projetos do Microsoft Teams ) é um sistema de integração de gerenciamento de tarefas. No entanto, você deve adquirir uma licença separada para usar o MS Teams para gerenciamento de projetos.

Isso pode ser um desafio para equipes menores ou que trabalham com um orçamento limitado. A curva de aprendizado também é íngreme, exigindo que você aprenda vários aplicativos para cumprir os requisitos das tarefas.

4. Gargalos de escalabilidade e crescimento

O MS Teams limita os canais privados a 30. Para gerenciamento de usuários, é permitido um máximo de 250 membros, com um limite padrão de 200 canais por equipe.

À primeira vista, isso pode parecer muito, mas imagine uma empresa de consultoria em que cada projeto de cliente precisa de seu próprio canal independente — eles podem atingir esse limite mais rápido do que o esperado.

👀 Você sabia? 67% das empresas implementaram novas ferramentas de colaboração após a pandemia da COVID-19.

ClickUp: uma alternativa abrangente ao Microsoft Teams

os funcionários alternam entre aplicativos 1.200 vezes por dia — quase 4 horas por semana em reinicialização da atenção.

Projetos, conhecimentos e comunicações espalhados por ferramentas desconectadas podem atrasar o seu trabalho. Na verdade, equipes que utilizam várias ferramentas enfrentam maiores desafios de colaboração, como falta de alinhamento, falhas de comunicação e problemas de confiança, além de se sentirem sobrecarregadas.

O ClickUp pode resolver isso de forma rápida e fácil para você. O ClickUp combina gerenciamento de tarefas, gerenciamento de projetos, chat, documentos, quadros brancos, reuniões e automação em uma única plataforma. Isso significa que você não precisa alternar entre várias ferramentas para comunicação, documentação e acompanhamento de tarefas — tudo é centralizado.

Automação e integrações: automatize tarefas repetitivas e integre ferramentas como o Microsoft Teams, se necessário

Gerenciamento de tarefas e projetos: atribua tarefas, defina prioridades, acompanhe o progresso e gerencie fluxos de trabalho

Bate-papo e comunicação: bate-papo integrado para comunicação em tempo real com a equipe, semelhante aos canais do Teams.

Documentos e gerenciamento de conhecimento: crie, compartilhe e colabore em documentos dentro do seu espaço de trabalho.

Quadros brancos: colaboração visual para brainstorming e planejamento.

Reuniões e clipes: agende reuniões, grave mensagens de vídeo assíncronas e use IA para notas e transcrição de reuniões.

Por que escolher o ClickUp em vez do Microsoft Teams?

Imagine que seu prazo final é em uma hora. Suas tarefas estão em um aplicativo, os chats em outro e o cronograma mais recente do projeto está enterrado em uma conversa por e-mail. Com o ClickUp, você pode vincular tarefas, documentos e cronogramas em uma única visualização, encontrar as atualizações e enviar seu projeto no prazo.

Enquanto o Microsoft Teams se concentra principalmente na comunicação, o ClickUp reúne todas as suas operações em um só lugar. Ele oferece gerenciamento mais aprofundado de projetos e tarefas, documentos integrados e automação de fluxo de trabalho mais robusta. E, se você ainda não está pronto para abrir mão do Teams, também pode usar a integração do ClickUp com o Microsoft Teams sem precisar mudar.

Para equipes que utilizam o MS Teams como aplicativo de mensagens comerciais, o ClickUp gerencia atualizações de projetos, tarefas e discussões em um único lugar — sem informações dispersas — apenas trabalho em equipe organizado.

Veja como a integração do Microsoft Teams no ClickUp pode ser útil:

Compartilhe links das tarefas do ClickUp nos chats do Teams para que seus colegas de equipe vejam instantaneamente o status, a prioridade e as datas de vencimento das tarefas sem precisar alternar entre aplicativos

Transforme discussões rápidas em tarefas acionáveis usando o comando Criar tarefa

Receba notificações automáticas no Teams sobre novos comentários, alterações de status e uploads de arquivos

Principais recursos

1. Bate-papo em tempo real para manter a comunicação em dia

Use o ClickUp Chat para colaboração em equipe e para permanecer dentro do contexto

O ClickUp Chat conecta conversas a tarefas, projetos e documentos para facilitar o brainstorming.

Ao contrário do MS Teams, que se concentra principalmente em discussões, o ClickUp anexa contexto a cada chat, facilitando a transformação de conversas em itens de ação e o desenvolvimento de estratégias de comunicação eficazes.

Por que o ClickUp Chat se destaca:

Converta mensagens em tarefas com um clique , garantindo que discussões importantes levem a resultados reais

Vincule automaticamente todas as conversas a tarefas, documentos e atualizações relacionados para evitar a perda de informações

Use o ClickUp Chat para atribuir mensagens aos membros relevantes da equipe

Use o ClickUp AI para sugerir respostas, resumir conversas e criar e atribuir tarefas para manter as equipes organizadas

Anexe mensagens a tarefas e projetos específicos para que as discussões permaneçam relevantes e estruturadas

Crie Espaços dedicados para estruturar conversas por equipes, projetos ou tópicos para obter o máximo de clareza

2. Colaboração visual com quadros brancos

Converta ideias em tarefas no ClickUp Whiteboards

Embora o MS Teams ofereça o Microsoft Whiteboard como uma ferramenta externa, o ClickUp tem uma solução nativa. Os usuários podem fazer brainstorming e planejar com os quadros brancos do ClickUp. Isso ajuda as equipes a mapear ideias, fluxos de trabalho e estratégias em tempo real.

Você pode vincular tarefas diretamente do quadro branco e converter ideias em tarefas acionáveis na mesma interface.

Além disso, o Whiteboard está integrado ao ClickUp Chat e ao ClickUp Project Management. A natureza dinâmica dessa ferramenta melhora a comunicação, conectando tarefas visualmente em todo o seu espaço de trabalho, dando à sua equipe a oportunidade de debater ideias e colaborar no mesmo lugar.

3. Gerencie reuniões com o ClickUp

O ClickUp Meetings oferece um local central para armazenar suas notas, itens de ação e acompanhamentos, ajudando você a se manter organizado e responsável. O ClickUp AI Notetaker transcreve automaticamente as reuniões, resume os pontos principais e gera notas de reunião acionáveis, economizando tempo para sua equipe e garantindo que nada seja perdido.

Veja como você pode realizar reuniões eficazes:

Use opções avançadas de formatação para destacar pontos importantes, estruturar ideias e organizar insights de reuniões em um editor intuitivo

Converta comentários de reuniões em tarefas atribuíveis para manter um registro e manter todos informados sobre os prazos

Crie agendas de reuniões como listas de verificação e marque os tópicos à medida que são discutidos para que nada seja esquecido

Economize tempo configurando tarefas recorrentes para reuniões semanais, mensais ou baseadas em projetos e planejando agendas com antecedência

Aja imediatamente usando comandos de barra para formatar notas, atribuir tarefas ou atualizar documentos de reuniões

📮ClickUp Insight: 37% dos trabalhadores enviam notas de acompanhamento ou atas de reuniões para acompanhar itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados. Sem um sistema unificado para registrar decisões, as informações importantes de que você precisa podem ficar perdidas em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, chats e documentos, garantindo que nada seja esquecido.

4. Gerencie documentos e visualize tarefas em um só lugar

Aproveite a edição colaborativa ao vivo no ClickUp Docs

As equipes nunca precisam alternar entre várias ferramentas para gerenciar seu trabalho no ClickUp. Você pode criar e atribuir tarefas a partir do chat, vinculá-las a discussões relevantes e colaborar com os membros da sua equipe no ClickUp Docs.

Os membros da equipe podem trabalhar juntos em documentos em tempo real usando recursos como indicadores de digitação, comentários e rastreamento de revisões. O ClickUp Docs também vem com o ClickUp AI, que pode ajudar na redação, resumo e tradução de conteúdo.

Obtenha uma visão geral das atualizações mais importantes em seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain

Para visualizar seu trabalho e gerenciar suas tarefas, você pode usar o Calendário do ClickUp.

O Calendário ClickUp identifica conflitos de agendamento, acompanha o andamento dos projetos e ajusta os cronogramas dentro do seu ecossistema. Ao contrário da integração básica do calendário do Microsoft Teams, o calendário do ClickUp é mais intuitivo e oferece um agendamento focado em tarefas.

Você pode sobrepor calendários pessoais, de equipe e externos (Google, Outlook, Apple) em uma única visualização para ver todos os compromissos em um só lugar. Isso permite identificar instantaneamente quais tarefas estão em andamento, atrasadas ou concluídas usando visualizações personalizadas com códigos de cores.

5. Mensagens de vídeo assíncronas com o ClickUp Clips

Use o ClickUp Clips para se comunicar de forma assíncrona com sua equipe

Para equipes que dependem da comunicação por vídeo, o ClickUp Clips representa uma pausa nas reuniões diárias.

Com eles, você não precisa se preocupar em manter a etiqueta das reuniões virtuais. Grave tutoriais ou instruções usando o ClickUp Clips e crie uma biblioteca de discussões importantes para referência futura.

6. Colaboração para feedback contextual

Use o recurso Atribuir comentários do ClickUp para converter comentários em tarefas do ClickUp ou atribuí-los à equipe

Em caso de problema, em vez de enviar um e-mail separado ou enviar uma mensagem para um colega em um chat diferente, você pode usar o recurso “Atribuir comentários” do ClickUp para encaminhar a consulta diretamente a ele.

Além disso, as integrações do ClickUp centralizam todas as suas conversas e discussões relacionadas a projetos, ajudando você a se manter organizado.

Por exemplo, a integração do ClickUp com o Zoom permite iniciar uma chamada do Zoom diretamente de uma tarefa do ClickUp. Você também pode vincular gravações e resumos de reuniões a projetos.

Enquanto isso, a integração do ClickUp com o Slack permite criar tarefas a partir de mensagens do Slack com um clique e sincronizar discussões entre as duas plataformas.

Visão geral dos preços

O ClickUp oferece planos de preços flexíveis que atendem a equipes de todos os tamanhos, proporcionando uma alternativa econômica ao Microsoft Teams. Aqui está a descrição detalhada dos planos:

Plano gratuito para sempre

O plano gratuito para sempre inclui ferramentas essenciais de gerenciamento de projetos que muitas equipes precisam.

Principais recursos

Crie tarefas e projetos ilimitados

Configure modelos de projeto personalizados

Acompanhe o tempo gasto em tarefas

Use gráficos de Gantt (limitado a 100 utilizações)

Obtenha suporte ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana

Armazene até 100 MB de arquivos

Execute 100 ações de automação por mês

Para quem é? Perfeito para pequenas equipes, freelancers ou pessoas que estão começando a usar ferramentas de gerenciamento de projetos e desejam recursos essenciais sem custos

Plano ilimitado

Este plano não tem nenhum dos limites da versão gratuita, oferecendo mais flexibilidade às equipes.

Principais recursos

Remova todas as limitações dos gráficos de Gantt e do gerenciamento de recursos

Crie formulários personalizados e adicione campos personalizados

Execute 1.000 ações de automação por mês

Acesse armazenamento ilimitado

Crie modelos de projeto personalizados

Obtenha suporte prioritário

Configure painéis ilimitados

Para quem é? Equipes de pequeno e médio porte que precisam de uma solução completa de gerenciamento de projetos sem gastar muito

Plano empresarial

O plano Business adiciona recursos avançados que faltam no Microsoft Teams, como gráficos de burndown para equipes Scrum e relatórios personalizados.

Principais recursos

Crie gráficos e widgets personalizados

Crie automações avançadas de fluxo de trabalho

Execute 10.000 ações de automação por mês

Acesse recursos avançados de controle de tempo e permissões personalizadas

Crie gráficos de carga de trabalho e obtenha visualizações da linha do tempo

Para quem é? Equipes de médio porte que utilizam Scrum ou precisam de análises e relatórios detalhados de projetos

Plano Enterprise

O plano Enterprise adiciona segurança e personalização de nível corporativo com recursos adequados para grandes organizações.

Principais recursos

Obtenha ajuda dedicada para integração e acesse a API empresarial

Configure funções personalizadas ilimitadas

Use o login único (SSO)

Execute automações ilimitadas

Acesse recursos de segurança personalizados e conformidade com a HIPAA

Para quem é? Grandes organizações com requisitos avançados de segurança, personalização e suporte dedicado

Confira todos os aspectos dos preços do ClickUp aqui

Lewis Norwood, diretor de relações com clientes da Pharmacy Mentor, afirma:

O ClickUp ajudou nossa empresa a se tornar muito mais produtiva, economizando tempo, reduzindo a necessidade de reuniões desnecessárias e aumentando consideravelmente a satisfação dos funcionários e clientes.

Colabore melhor com o ClickUp

O MS Teams é adequado para aqueles que já estão integrados no ecossistema Microsoft. Você pode se comunicar com outras pessoas usando opções de chat e vídeo e criar canais específicos para dividir o fluxo de trabalho. No entanto, a falta de recursos de gerenciamento de tarefas pode ser um obstáculo para muitos.

O gerenciamento de atribuições de tarefas e o acompanhamento do progresso exigem ferramentas adicionais, como Planner ou Project, enquanto o ClickUp vem com listas de tarefas integradas, quadros Kanban, gráficos de Gantt e visualizações da carga de trabalho.

Investir em várias tarefas e ferramentas de gerenciamento de equipe pode aumentar as despesas gerais e criar confusão. Optar por uma plataforma que integra tudo elimina esses obstáculos.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e trabalhe de forma mais inteligente.