as 11 melhores alternativas ao TimeHero em 2025

São 9 da manhã e sua lista de tarefas já parece esmagadora. Você tem reuniões que se sobrepõem, prazos que se aproximam e aquela tarefa que sempre fica para amanhã.

Se você já experimentou o TimeHero, provavelmente gostou de sua abordagem de agendamento. No entanto, você precisa de algo um pouco mais inovador, flexível e personalizável?

Nesta postagem do blog, reunimos as melhores alternativas ao TimeHero, cada uma delas oferecendo automação inteligente de tarefas, agendamento inteligente e gerenciamento de tempo. 🕰️

Por que escolher alternativas ao TimeHero?

Quando uma ferramenta começa a atrapalhar mais do que ajudar, é um sinal claro de que você deve considerar outras opções. Veja o que usuários reais compartilharam sobre as deficiências do TimeHero. 📈

Muito rígido com a automação: O mecanismo de agendamento frequentemente reordena as tarefas de maneiras que não correspondem à forma como as pessoas realmente querem trabalhar

Personalização insuficiente: os usuários não conseguem ajustar facilmente itens como visualizações de calendário ou layouts de projetos para se adequarem ao seu fluxo de trabalho

Faltam algumas integrações importantes: Vários usuários mencionam a falta de uma sincronização bidirecional com o Google Calendar e o iCalendar

Notificações inconsistentes: os lembretes nem sempre são oportunos, o que pode atrapalhar as prioridades diárias

Curva de aprendizado íngreme: Embora pareça simples, aprofundar-se em suas ferramentas avançadas pode parecer complicado ou confuso

🧠 Curiosidade: antes dos calendários serem algo que você acessava no seu celular, as pessoas na Escócia pré-histórica já controlavam o tempo usando a lua. Por volta de 8.000 a.C., elas cavaram 12 buracos no solo em Warren Field, alinhados com as fases lunares, criando o calendário mais antigo conhecido do mundo.

Alternativas ao TimeHero em resumo

Aqui está uma tabela para ajudá-lo a escolher entre as melhores alternativas ao TimeHero. 📊

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp • Calendário e visualização de calendário com tecnologia de IA • Agentes Brain + Autopilot para agendamento inteligente • Visualização da carga de trabalho para planejamento de capacidade • Automações, tarefas recorrentes e AI Notetaker Ideal para todas as equipes (indivíduos → empresas) que precisam de planejamento inteligente de tarefas, programação e colaboração Plano gratuito disponível; Empresarial: preços personalizados Motion • Agendamento automático por IA e reorganização em tempo real • Bloqueio de tempo para trabalho profundo • E-mails diários de planejamento • Sincronização com Google/Outlook Ideal para usuários que desejam um agendamento dinâmico com IA que se adapta instantaneamente às mudanças Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 49/usuário/mês; Enterprise: preços personalizados Todoist • Criação de tarefas em linguagem natural • Sistema Karma para gamificação da produtividade • Níveis de prioridade e acompanhamento do progresso • Sincronização multiplataforma Ideal para pessoas físicas e freelancers que desejam um acompanhamento simples de tarefas pessoais Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 5/usuário/mês Recuperar • Reuniões inteligentes com tempos de buffer • Agendador de hábitos para rotinas • Reagendamento automático • Integração com Google e Outlook Ideal para profissionais que precisam de proteção inteligente do calendário e do tempo de concentração Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/usuário/mês; Enterprise: preços personalizados TickTick • Acompanhamento de hábitos + tarefas • Temporizador Pomodoro integrado • Várias visualizações (lista, Kanban, calendário) • Conversão de memos de voz em tarefas Ideal para pessoas que equilibram tarefas e criação de hábitos em uma única ferramenta Plano gratuito disponível; plano anual pago por US$ 35,99/ano Taskade • Fluxos de trabalho visuais com mapas mentais e Kanban • Chat de vídeo e comentários integrados • Gerador de fluxo de trabalho com IA e agentes de IA • Subtarefas ilimitadas e listas aninhadas Ideal para equipes remotas que precisam de mapeamento visual de tarefas/ideias com colaboração Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês; Enterprise: preços personalizados Trello • Quadros Kanban e fluxos de trabalho baseados em cartões • Automação Butler • Power-Ups para extensões • Integrações (Slack, Drive, Jira) Ideal para equipes que gerenciam fluxos de trabalho simples e visuais Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6/usuário/mês; Enterprise: preços personalizados Things3 • Agendamento em linguagem natural • Botão Magic Plus para captura rápida • Diário de bordo e ferramentas de estruturação • Sincronização perfeita com o ecossistema Apple Ideal para usuários da Apple (pessoas físicas, freelancers, profissionais) que precisam de um gerenciamento de tarefas sem distrações Sem plano gratuito; compra única por dispositivo Wrike • Permissões granulares e fluxos de trabalho de conformidade • Alocação de recursos e gerenciamento de carga de trabalho • Painéis personalizáveis • Controle de tempo assistido por IA Ideal para empresas e organizações complexas que precisam de controles de projetos e conformidade Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/usuário/mês; Enterprise: preços personalizados Sunsama • Ritual diário de planejamento guiado • Extraia tarefas de várias ferramentas • Integração de calendário + tarefas • Controle de tempo para insights Ideal para profissionais do conhecimento que buscam planejamento diário consciente e foco Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 16/mês Akiflow • Centro de comando com prioridade para o teclado • Bloqueio de tempo das tarefas • Caixa de entrada universal e notificações inteligentes • Integrações profundas entre ferramentas Ideal para usuários avançados que priorizam o gerenciamento de tempo e tarefas unificadas Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19/mês

🔍 Você sabia? O tamanho do mercado de aplicativos de calendário deve atingir US$ 16,37 bilhões até 2030, crescendo a uma taxa composta anual de 10,4% durante o período previsto.

As 11 melhores alternativas ao Timehero para usar

O TimeHero é a escolha certa para automatizar agendas de tarefas e bloquear tempo em calendários. Ele ajuda as pessoas a planejarem seus dias com base no trabalho real. Mas muitas vezes não é suficiente para equipes que precisam de um controle mais profundo sobre as tarefas, uma automação mais forte e suporte integrado de IA.

Se você precisa de uma ferramenta mais visual, é melhor em lidar com tarefas recorrentes ou simplesmente é menos exigente com sua agenda, esta lista tem algo para você. 🎯

1. ClickUp (ideal para planejamento de tarefas com gerenciamento de tempo e automação integrados)

Obtenha gratuitamente o Calendário com tecnologia de IA do ClickUp Crie e ajuste sua programação diária de acordo com suas prioridades, compromissos e preferências usando o Calendário ClickUp

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Inclui recursos para adicionar camadas extras de visibilidade, colaboração em equipe e tomada de decisões com base em IA aos seus fluxos de trabalho diários.

Agende com o ClickUp Calendar

Ao planejar seu dia para obter o máximo de eficiência, comece com o Calendário ClickUp. Ele cria sua programação diária com base em informações em tempo real, incluindo prazos de tarefas, reuniões, carga de trabalho e disponibilidade da equipe.

Digamos que você esteja planejando uma campanha de marketing de produto em três regiões. Você precisa de tempo para revisar o design da campanha, fazer check-ins diários com os líderes regionais e coordenar os ciclos de feedback. O calendário de IA bloqueia esses horários automaticamente com base em prioridades predefinidas e ajusta suas tarefas se houver alguma mudança.

Todas as reuniões são sincronizadas diretamente com o seu Google Agenda, além de você ter suporte para todas as principais ferramentas de reunião online, como Google Meet, Zoom ou Teams. Por que isso é importante? Isso permite que você participe dessas reuniões diretamente do seu espaço de trabalho ClickUp, em vez de alternar entre várias guias.

💡 Dica profissional: Quer capturar notas automaticamente durante uma reunião inicial com o cliente? Ative o ClickUp AI Notetaker no seu Calendário. Ele se junta às reuniões permitidas por conta própria, transcreve e grava a discussão, extrai itens de ação e cria automaticamente tarefas vinculadas, eliminando a necessidade de redigitar ou rastrear qualquer coisa manualmente.

Otimize com o ClickUp Brain e o ClickUp Autopilot Agents

Estruture padrões de trabalho semanais usando o planejamento inteligente com IA do ClickUp Brain

Agora, adicione o ClickUp Brain para otimizar sua programação. Este assistente de IA não adivinha o que é importante; ele estuda como você trabalha para garantir que suas recomendações funcionem a seu favor, e não contra você.

Suponha que seus dias incluem trabalho de design focado pela manhã, ligações à tarde e sessões de revisão aprofundada duas vezes por semana. O ClickUp Brain usa esses padrões, durações de tarefas e prazos atuais para estruturar sua semana.

Em seguida, os Agentes Autopilot do ClickUp vão um passo além. Em vez de você ficar constantemente reorganizando tarefas quando os projetos mudam, crie Agentes Autopilot personalizados para ajustar automaticamente as prioridades, reatribuir proprietários e até mesmo reprogramar prazos para suas tarefas principais.

Por exemplo, se uma reunião com um cliente for alterada, seu agente propagará a mudança pelas tarefas dependentes, liberará blocos de foco e reprogramará as entregas, sem que você precise fazer nada.

Execute com as tarefas do ClickUp

Divida os projetos em partes acionáveis usando o ClickUp Tasks

Você já planejou seu dia e é hora de começar a colocar as coisas em prática. Recorra ao ClickUp Tasks, onde todas as atribuições de tarefas são realizadas. Cada tarefa oferece suporte a estimativas e controle de tempo, campos personalizados, subtarefas, dependências e comentários encadeados para contexto adicional.

Por exemplo, se você estiver coordenando o lançamento de um novo site. Você pode criar tarefas para design de UX, rascunhos de texto, transferências de desenvolvimento, controle de qualidade e lançamento final, e marcar cada uma delas com responsáveis, prazos e prioridades.

Visualize cronogramas com a visualização de calendário do ClickUp

Ajuste os cronogramas das tarefas e equilibre as cargas de trabalho com a visualização do calendário do ClickUp

Tudo é sincronizado visualmente na visualização do calendário do ClickUp, onde você pode alterar os cronogramas de tarefas e projetos e identificar obstáculos rapidamente. Você pode ver suas tarefas por dia, bloco de 4 dias, semana ou mês. Reprogramar e atualizar prazos instantaneamente é tão simples quanto arrastar e soltar os cronogramas das tarefas.

Você pode codificar as tarefas por cores de acordo com o responsável ou a prioridade, exibir campos personalizados, filtrar tarefas por status e até mesmo incluir tarefas recorrentes ou feriados nacionais para planejar melhor os projetos.

💡 Dica profissional: enquanto a Visualização do Calendário ajuda você a visualizar e planejar cronogramas de tarefas, a Visualização da Carga de Trabalho no ClickUp é ideal para planejar a capacidade da sua equipe. Digamos que seu designer tenha três prazos a cumprir na mesma semana. A Visualização da Carga de Trabalho destaca essa sobrecarga instantaneamente, para que você possa reatribuir ou redistribuir o trabalho antes que as coisas fiquem para trás.

Melhores recursos do ClickUp

Automatize atualizações de tarefas: acione ações como atribuir responsáveis, alterar status e mudar prazos sem esforço manual com acione ações como atribuir responsáveis, alterar status e mudar prazos sem esforço manual com o ClickUp Automations

Receba sugestões inteligentes de tarefas: Deixe o ClickUp Brain recomendar os melhores horários para trabalhar em tarefas específicas com base no esforço, prioridade e disponibilidade

Defina tarefas recorrentes: mantenha o trabalho regular, como sincronizações semanais, relatórios mensais ou revisões trimestrais, em dia sem precisar redefini-los a cada vez

Visualize a carga de trabalho da equipe: identifique quem está com a capacidade máxima e quem pode assumir mais tarefas, visualizando a distribuição de tarefas com a Visualização de Carga de Trabalho do ClickUp

Escreva mais rápido usando IA: peça ao ClickUp Brain para redigir descrições de tarefas, respostas de e-mail, resumos de projetos ou notas de acompanhamento diretamente em seu espaço de trabalho

Planeje seu dia com comandos de voz: use : use o Talk to Text no ClickUp Brain MAX , seu superaplicativo de IA para desktop, para ditar seus planos para o dia, agendar reuniões e até mesmo executar tarefas usando comandos de voz

Limitações do ClickUp

Atrasos ocasionais ou desempenho mais lento em grandes espaços de trabalho

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.450 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Veja como um usuário do Reddit descreveu sua experiência:

O ClickUp definitivamente vale a pena! Quero dizer, além de ser uma ferramenta de gerenciamento de projetos, ele tem muitos outros usos. Meu favorito absoluto é a visualização do calendário. Nada supera poder ver todos os meus trabalhos e compromissos em um só lugar. Minhas tarefas de trabalho? Confere. Aquele encontro para tomar café? Confere. O aniversário da minha mãe? Também ok! Mas há uma coisa que supera isso. O ClickUp Brain. Pessoal, eu posso simplesmente perguntar quando estou livre para agendar uma reunião ou se os membros da minha equipe podem assumir mais trabalho, e tudo isso está bem ali! Incrível, não é?

O ClickUp definitivamente vale a pena! Quero dizer, além de ser uma ferramenta de gerenciamento de projetos, ele tem muitos outros usos. Meu favorito absoluto é a visualização do calendário. Nada supera poder ver todos os meus trabalhos e compromissos em um só lugar. Minhas tarefas de trabalho? Confere. Aquele encontro para tomar café? Confere. O aniversário da minha mãe? Também ok! Mas há uma coisa que supera isso. O ClickUp Brain. Pessoal, eu posso simplesmente perguntar quando estou livre para agendar uma reunião ou se os membros da minha equipe podem assumir mais trabalho, e tudo isso está bem ali! Incrível, não é?

📮 ClickUp Insight: Nossa pesquisa sobre equilíbrio entre vida profissional e pessoal revelou que 46% dos trabalhadores trabalham de 40 a 60 horas por semana, enquanto impressionantes 17% excedem 80 horas! No entanto, a rotina não para por aí: 31% lutam para reservar tempo pessoal de forma consistente. É a receita perfeita para o esgotamento. 😰 Mas sabe de uma coisa? O equilíbrio no trabalho começa com visibilidade! Os recursos integrados do ClickUp, como a Visualização da carga de trabalho e o Controle de tempo, facilitam a visualização da carga de trabalho, a distribuição justa das tarefas e o controle das horas reais trabalhadas — para que você sempre saiba como otimizar o trabalho e quando. 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations, o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

2. Motion (ideal para agendamento e automação de tarefas com tecnologia de IA)

via Motion

Está se sentindo sobrecarregado ao tentar programar seu dia de trabalho? O Motion resolve esse problema de frente. Essa plataforma com tecnologia de IA elimina as suposições na priorização de tarefas, programando-as automaticamente com base em prazos, estimativas de duração e seu horário de trabalho.

Quando surgem reuniões inesperadas ou os prazos mudam, a ferramenta de agendamento de tarefas se adapta rapidamente, eliminando o tedioso reescalonamento manual. Ela aprende com seus padrões de trabalho para sugerir os horários ideais para concentração profunda e otimiza o trabalho colaborativo por meio da atribuição simples de tarefas e do acompanhamento do progresso.

Melhores recursos do Motion

Crie projetos ilimitados e organize tarefas em espaços de trabalho personalizados para diferentes clientes ou iniciativas

Bloqueie o tempo automaticamente para trabalho intenso com base na prioridade da tarefa e na proximidade do prazo

Integre-se perfeitamente ao Google Agenda, Outlook e várias ferramentas para um sistema centralizado

Receba e-mails diários de planejamento com recomendações personalizadas de tarefas com base em seus projetos em andamento e prazos futuros

Limitações de movimento

Opções de personalização limitadas em comparação com ferramentas mais estabelecidas

A funcionalidade do aplicativo móvel fica atrás em comparação com a versão web

Preços dinâmicos

Pro AI: US$ 49/mês por usuário

Business AI: US$ 69/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Motion

G2: 4,1/5 (mais de 115 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 75 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Motion?

Diretamente de uma avaliação do G2:

Adoro os preenchimentos de tempo com IA. Se eu precisar cancelar uma reunião ou tiver algum tempo livre, ele preenche meu espaço com o projeto/tarefa que precisa ser feito... As únicas desvantagens são ter tudo configurado de acordo com os projetos e modelos para uso razoável. Automatizar tarefas e etapas é simples, mas não é tão complexo quanto eu gostaria em termos de escrever variáveis para nomes ou iniciar projetos automaticamente fora da empresa, em vez de em um nível pessoal privado.

Adoro os preenchimentos de tempo com IA. Se eu precisar cancelar uma reunião ou tiver algum tempo livre, ele preenche meu espaço com o projeto/tarefa que precisa ser feito... As únicas desvantagens são ter tudo configurado de acordo com os projetos e modelos para uso razoável. Automatizar tarefas e etapas é simples, mas não é tão complexo quanto eu gostaria em termos de escrever variáveis para nomes ou iniciar projetos automaticamente fora da empresa, em vez de em um nível pessoal privado.

3. Todoist (ideal para uma organização simplificada de tarefas pessoais)

via Todoist

O Todoist alcança o equilíbrio ideal entre simplicidade e robustez. A interface limpa facilita o registro de tarefas, enquanto seus recursos de IA transformam frases em linguagem natural, como “Enviar relatório todas as segundas-feiras às 9h”, em tarefas programadas.

O “sistema de karma” adiciona uma competitividade amigável ao ambiente de trabalho, concedendo pontos por tarefas concluídas e gamificando a produtividade. Muitos usuários começam a usar este aplicativo de planejamento diário para tarefas pessoais, mas logo passam a utilizá-lo também para projetos de trabalho complexos.

Melhores recursos do Todoist

Organize projetos com seções, subtarefas e níveis de prioridade codificados por cores para obter clareza hierárquica visual

Acompanhe as tendências de produtividade por meio de relatórios de progresso visuais, incluindo realizações diárias e semanais

Acesse tarefas de maneira integrada em todos os dispositivos e plataformas com sincronização em tempo real

Limitações do Todoist

Relatórios e análises limitados em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos

Não possui recursos de controle de tempo sem integrações de terceiros e funcionalidade nativa de gráfico de Gantt

Preços do Todoist

Iniciante: Gratuito

Pro: US$ 5/mês por usuário

Negócios: US$ 8/mês por usuário

Avaliações e comentários do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Todoist?

Uma avaliação do G2 descreve assim:

Uso o Todoist desde 2016. Até agora, concluí 57.500 tarefas. Nos últimos anos, vi muitos avanços na vida desse programa. Acho que é um programa fácil de usar, com muitas ferramentas e opções úteis. Não consigo imaginar minha vida sem uma ferramenta como o Todoist. Tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. Se alguém quer organizar centenas de tarefas diárias, o Todoist é a melhor escolha! Eu o uso todos os dias.

Uso o Todoist desde 2016. Até agora, concluí 57.500 tarefas. Nos últimos anos, vi muitos avanços na vida desse programa. Acho que é um programa fácil de usar, com muitas ferramentas e opções úteis. Não consigo imaginar minha vida sem uma ferramenta como o Todoist. Tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. Se alguém quer organizar centenas de tarefas diárias, o Todoist é a melhor escolha! Eu o uso todos os dias.

💡 Dica profissional: Quando tudo parece urgente, vale a pena ter um sistema de priorização em que você possa confiar. Use a Matriz de Eisenhower para classificar o que é realmente urgente e importante — e o que pode esperar, ser delegado ou descartado completamente.

4. Reclaim (ideal para gerenciamento inteligente de calendário)

via Reclaim

O Reclaim AI é um assistente de calendário inteligente que faz ativamente o trabalho pesado por você, incluindo o agendamento de tarefas, hábitos e intervalos entre reuniões. Ele se adapta a mudanças inesperadas na programação, mantendo suas prioridades intactas mesmo quando os planos mudam.

O software de gerenciamento de reuniões se conecta a ferramentas que você provavelmente já usa, como o Google Agenda e o Outlook, e funciona nos bastidores para encaixar tudo sem sobrecarregar o seu dia. Surgiu uma reunião de última hora? A ferramenta ajusta sua agenda imediatamente. Atrasou-se em uma tarefa? Ela a reprogramará para você. E sim, ela também inclui tempo de buffer e intervalos.

Recupere os melhores recursos

Deixe-o agendar reuniões com intervalos de tempo com base na disponibilidade, preferências, possíveis conflitos e até mesmo fusos horários com o Smart Meetings

Alocar tempo para tarefas repetitivas e rotinas com o Habit Scheduler

Acompanhe a alocação de tempo entre diferentes projetos e prioridades pessoais, obtendo insights sobre como você gasta seu tempo

Recupere as limitações

Recursos limitados de gerenciamento de tarefas em comparação com gerenciadores de tarefas dedicados

Carece de recursos abrangentes de colaboração em equipe

Recuperar preços

Gratuito

Starter: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 15/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado (cobrado anualmente)

Recupere avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Reclaim?

Um avaliador do G2 compartilhou este feedback:

Gosto que as reuniões internas da minha equipe possam se tornar flexíveis, para que eu possa oferecer mais disponibilidade quando tenho reuniões importantes com clientes ou prospects. Foi muito fácil implementar com a equipe e adorei integrá-lo ao meu dia de trabalho.

Gosto que as reuniões internas da minha equipe possam se tornar flexíveis, para que eu possa oferecer mais disponibilidade quando tenho reuniões importantes com clientes ou prospects. Foi muito fácil implementar com a equipe e adorei integrá-lo ao meu dia de trabalho.

📖 Leia também: Melhores integrações do Calendly

5. TickTick (ideal para acompanhamento de hábitos com gerenciamento de tarefas)

via TickTick

Quer lidar com as tarefas pendentes e criar hábitos melhores ao mesmo tempo? O TickTick combina brilhantemente essas duas coisas. Ao contrário dos gerenciadores de tarefas especializados, ele ajuda você a desenvolver rotinas consistentes, monitorando hábitos diários junto com tarefas regulares.

O cronômetro Pomodoro integrado incentiva sessões de trabalho focadas, seguidas de pausas restauradoras. As tarefas ganham vida com opções de formatação avançadas, anexos de arquivos e memos de voz. Muitos usuários abandonam outros aplicativos especificamente pelo processamento de linguagem natural do TickTick, que transforma frases simples em tarefas programadas com lembretes e prazos.

Melhores recursos do TickTick

Acompanhe hábitos e tarefas com estatísticas e sequências integradas que visualizam sua consistência

Visualize as tarefas em vários formatos, incluindo listas, Kanban e calendários, de acordo com o seu estilo de trabalho

Crie memos de voz que se convertem automaticamente em tarefas baseadas em texto, perfeitos para capturar ideias em movimento

Limitações do TickTick

Os recursos premium estão disponíveis apenas para assinantes pagos

A visualização do calendário é menos robusta do que os aplicativos de calendário dedicados

Preços do TickTick

Plano anual: $35,99/ano

Avaliações e comentários do TickTick

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TickTick?

De acordo com um avaliador da Capterra:

Copiar listas de tarefas de e-mails é muito fácil. Ele separa todas as linhas em tarefas separadas automaticamente. Além disso, o cronômetro pomodoro é muito útil. É claro que também há a visualização do calendário. Alguns atalhos são um pouco difíceis de usar no teclado, como o símbolo ~. O processamento de linguagem natural não é tão bom quanto o do Todoist, mas é totalmente suficiente.

Copiar listas de tarefas de e-mails é muito fácil. Ele separa todas as linhas em tarefas separadas automaticamente. Além disso, o cronômetro pomodoro é muito útil. É claro que também há a visualização do calendário. Alguns atalhos são um pouco difíceis de usar no teclado, como o símbolo ~. O processamento de linguagem natural não é tão bom quanto o do Todoist, mas é totalmente suficiente.

🤝 Lembrete amigável: Quer fazer mais sem se sentir esgotado? Comece por agendar as suas tarefas mais importantes quando estiver no seu melhor — seja de manhã cedo, ao final da tarde ou na quietude da noite. É como aproveitar ao máximo o horário nobre do seu cérebro.

6. Taskade (ideal para colaboração visual em equipe)

via Taska de

O Taskade combina gerenciamento de tarefas com comunicação em tempo real entre equipes em um pacote visualmente atraente. Ele enfatiza a organização visual por meio de mapas mentais, organogramas e quadros Kanban. Além disso, os recursos integrados de chat por vídeo e comentários eliminam a necessidade de alternar entre vários aplicativos para discussões em equipe.

A ferramenta também oferece geração de tarefas e delineamento de projetos com tecnologia de IA, o que significa que você pode descrever uma meta e deixar que o Taskade construa a estrutura necessária para alcançá-la. Adicione a isso a edição colaborativa em tempo real, a sincronização automática entre dispositivos e o acompanhamento inteligente de prazos, e você terá um espaço de trabalho unificado para planejar, comunicar e executar o trabalho.

Melhores recursos do Taskade

Crie modelos de cronograma reutilizáveis para projetos ou processos recorrentes, economizando um tempo significativo de configuração

Organize o trabalho hierarquicamente com subtarefas ilimitadas e listas aninhadas para esclarecer as dependências das tarefas

Gere listas de tarefas e fluxos de trabalho estruturados automaticamente a partir de descrições de projetos de alto nível usando o AI Workflow Generator e modelos de prompt de IA

Use agentes de IA que entendem o contexto, aprendem com seus documentos e projetos e realizam tarefas por conta própria

Limitações do Taskade

Problemas ocasionais de desempenho em projetos extensos

Recursos de relatórios menos robustos do que as ferramentas empresariais

Preços do Taskade

Gratuito

Pro: US$ 20/mês

Equipe: $100/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Taskade

G2: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Taskade?

Um usuário satisfeito do G2 disse o seguinte:

O Taskade passou de uma ferramenta básica de gerenciamento de projetos para uma poderosa ferramenta de automação de IA que permite criar vários agentes de IA que podem operar em equipes de forma autônoma. Você também pode criar fluxos de trabalho que incluem opções como transcrever conteúdo sem usar ferramentas externas. Como o Taskade é baseado na nuvem, a implementação é fácil. O suporte ao cliente está disponível diretamente ou por meio de transmissões ao vivo regulares. A integração com outras ferramentas é relativamente fácil, embora não seja muito usada em nossa situação.

O Taskade passou de uma ferramenta básica de gerenciamento de projetos para uma poderosa ferramenta de automação de IA que permite criar vários agentes de IA que podem operar em equipes de forma autônoma. Você também pode criar fluxos de trabalho que incluem opções como transcrever conteúdo sem usar ferramentas externas. Como o Taskade é baseado na nuvem, a implementação é fácil. O suporte ao cliente está disponível diretamente ou por meio de transmissões ao vivo regulares. A integração com outras ferramentas é relativamente fácil, embora não seja muito usada em nossa situação.

🤝 Lembrete amigável: Não deixe o trabalho invadir suas noites ou fins de semana. Estabeleça limites claros para quando você está “trabalhando” e quando está de folga. Sua agenda também deve refletir seu tempo pessoal, não apenas reuniões e prazos. 26% dos trabalhadores em uma pesquisa da ClickUp afirmam que a melhor maneira de se desconectar do trabalho é praticando hobbies!

7. Trello (ideal para gerenciamento intuitivo de projetos Kanban)

via Atlassian

O Trello torna o gerenciamento visual de tarefas acessível a todos. Essa ferramenta baseada em quadros representa o trabalho como cartões que se movem por colunas personalizáveis, representando diferentes estágios de conclusão. Sua simplicidade esconde recursos poderosos, como regras de automação, campos personalizados e visualizações de calendário.

Você também pode integrar a plataforma a ferramentas como Slack, Google Drive e Jira para manter seus fluxos de trabalho conectados. Para equipes, o Trello oferece quadros compartilhados, acompanhamento de prazos e @menções para uma colaboração perfeita. Além disso, ele se adapta a diferentes casos de uso, como acompanhamento de calendários de conteúdo, sprints de desenvolvimento de software, planejamento de casamentos e muito mais.

Melhores recursos do Trello

Personalize quadros com etiquetas coloridas, prazos, listas de verificação e anexos para informações digitalizáveis

Automatize ações repetitivas personalizadas com o Butler, a ferramenta de automação integrada do Trello

Amplie a funcionalidade por meio de Power-Ups para adicionar controle de tempo, visualizações de calendário e campos personalizados ao seu fluxo de trabalho

Limitações do Trello

O plano básico gratuito restringe os Power-Ups a um por quadro

Não possui recursos nativos de controle de tempo

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,50/mês por usuário

Empresa: US$ 17,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.670 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.430 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Um avaliador da Capterra compartilhou este feedback:

O Trello é provavelmente o mais fácil de aprender e usar entre todos os softwares de gerenciamento de projetos comumente encontrados nas empresas... Não gosto do fato de que todos precisam estar no mesmo plano. Eu uso o Trello em várias organizações e gosto de ter uma assinatura premium, mas algumas das equipes com as quais trabalho não têm assinaturas pagas...

O Trello é provavelmente o mais fácil de aprender e usar entre todos os softwares de gerenciamento de projetos comumente encontrados nas empresas... Não gosto do fato de que todos precisam estar no mesmo plano. Eu uso o Trello em várias organizações e gosto de ter uma assinatura premium, mas algumas das equipes com as quais trabalho não têm assinaturas pagas...

🤝 Lembrete amigável: Reuniões consecutivas não são um motivo de orgulho. Adicione intervalos de 10 a 15 minutos entre as reuniões para que você possa se alongar, refletir ou simplesmente respirar. Seu eu futuro vai agradecer.

8. Things3 (ideal para gerenciamento de tarefas em dispositivos Apple)

via Things3

O Things 3 mantém o gerenciamento de tarefas limpo, simples e com um foco revigorante. Com recursos como agendamento em linguagem natural, prazos de projetos e um diário para acompanhar as tarefas concluídas, ele foi projetado para ajudar você a se manter organizado sem sobrecarregá-lo.

Se você está imerso no ecossistema da Apple, vai apreciar a facilidade com que ele sincroniza seus dispositivos. A função Quick Find facilita o acesso rápido a qualquer coisa, e o botão Magic Plus permite adicionar tarefas exatamente onde você precisa. Você tem ferramentas de estruturação inteligentes, como cabeçalhos de seção e um planejador “Esta noite” para um bloqueio de tempo leve, tudo em uma interface minimalista.

Principais recursos do Things3

Capture tarefas instantaneamente com atalhos de teclado ou o botão Magic Plus para uma entrada sem atritos

Marque as tarefas com rótulos personalizáveis para filtrar por contexto, prioridade ou estágio do fluxo de trabalho

Programe prazos e lembretes usando o processamento de linguagem natural para um planejamento intuitivo

Pesquise globalmente por palavras-chave para exibir tarefas, projetos ou notas instantaneamente

Limitações do Things3

Os usuários devem pagar por cada dispositivo no qual desejam executá-lo

Você não pode compartilhar suas listas e tarefas com outras pessoas, nem anexar arquivos às tarefas

Preços do Things3

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Things3

G2: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 140 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Things3?

De acordo com um avaliador do G2:

Aparência minimalista e integração clara com várias ferramentas úteis. Isso me torna mais produtivo do que nunca... Não é compatível com uma plataforma como o Make. Seria ótimo se isso me permitisse criar um fluxo de trabalho incrivelmente produtivo.

Aparência minimalista e integração clara com várias ferramentas úteis. Isso me torna mais produtivo do que nunca... Não é compatível com uma plataforma como o Make. Seria ótimo se isso me permitisse criar um fluxo de trabalho incrivelmente produtivo.

🔍 Você sabia? Os antigos egípcios criaram um calendário inteligente. Eles criaram um calendário solar de 365 dias com 12 meses de 30 dias e adicionaram cinco dias extras “epagomenais” no final do ano. Essa inovação ajudou a alinhar o calendário com a cheia anual do Nilo, que era crucial para a agricultura.

9. Wrike (ideal para planejamento de projetos de nível empresarial)

via Wrike

O Wrike oferece recursos robustos de gerenciamento de projetos projetados para atender às necessidades das empresas. Ele lida com alocação sofisticada de recursos, dependências e colaboração entre equipes.

Os painéis personalizáveis da plataforma transformam dados complexos em insights acionáveis para gerentes de operações. Muitas equipes empresariais escolhem o Wrike especificamente por seus controles de permissão granulares e fluxos de trabalho de aprovação. O Wrike se destaca no gerenciamento de projetos com requisitos de conformidade regulatória ou interdependências complexas entre equipes.

Melhores recursos do Wrike

Gere relatórios detalhados sobre o status do projeto, a utilização de recursos e o desempenho da equipe para identificar gargalos

Gerencie cargas de trabalho visualmente com ferramentas de alocação de recursos que evitam o esgotamento da equipe e garantem uma distribuição equilibrada das tarefas

Automatize o controle de tempo e permita que os usuários registrem as horas gastas nas tarefas sem entrada manual, por meio de sugestões de IA

Limitações do Wrike

O controle de tempo está disponível apenas para planos pagos

Não possui recursos abrangentes de priorização

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.760 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.785 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Diretamente de uma avaliação da Capterra:

Gosto da forma como o Wrike ajuda a aumentar a transparência e a colaboração em toda a nossa organização. Em um projeto, os dados nos campos são apenas “copiados/duplicados” dentro do mesmo nível de tarefa/projeto. A única maneira de copiar os dados da tarefa de nível superior para as subtarefas é pagar para habilitar integrações e pagar para que os engenheiros de soluções escrevam um código para criar uma “Integração Wrike para Wrike” ou transferir manualmente os dados para as subtarefas.

Gosto da forma como o Wrike ajuda a aumentar a transparência e a colaboração em toda a nossa organização. Em um projeto, os dados nos campos são apenas “copiados/duplicados” dentro do mesmo nível de tarefa/projeto. A única maneira de copiar os dados da tarefa de nível superior para as subtarefas é pagar para habilitar integrações e pagar para que os engenheiros de soluções escrevam um código para criar uma “Integração Wrike para Wrike” ou transferir manualmente os dados para as subtarefas.

10. Sunsama (ideal para um planejamento diário consciente)

via Sunsama

Sonha com um dia de trabalho mais tranquilo e intencional? O Sunsama ajuda você a alcançar exatamente isso. Essa ferramenta de produtividade bem pensada combina o gerenciamento de tarefas com rituais de planejamento diário que incentivam a atenção plena no trabalho. Ela pede que você escolha as tarefas do seu dia, respeitando deliberadamente os limites cognitivos.

Ele envia prompts de reflexão diários para ajudá-lo a desenvolver melhores hábitos de planejamento ao longo do tempo. Além disso, sua integração com o calendário mostra como sua lista de tarefas se traduz em compromissos de tempo, evitando sobrecarga e estresse.

Melhores recursos do Sunsama

Planeje cada dia com um ritual guiado que ajuda você a priorizar tarefas com base na importância

Reúna tarefas de várias fontes, incluindo e-mail, Asana, Trello e GitHub, em um plano diário unificado

Acompanhe o tempo gasto em diferentes projetos e categorias para identificar padrões e melhorar as estimativas de tempo futuras

Limitações do Sunsama

Preço mais elevado em comparação com gerenciadores de tarefas

Ele foi projetado principalmente para uso individual, em vez de equipes ou pequenas empresas

Preços da Sunsama

Assinatura mensal: US$ 20/mês

Assinatura anual: US$ 16/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários da Sunsama

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sunsama?

Um avaliador da Capterra compartilhou este feedback:

A Sunsama precisa melhorar seus ambientes colaborativos em tempo real. Nossa equipe usa a Sunsama para gerenciar reuniões, especificamente nossas reuniões scrum duas vezes por semana, que normalmente têm agendas longas... A página da reunião é recarregada regularmente; às vezes, o conteúdo é perdido; outras vezes, os colaboradores não conseguem ver as informações recém-adicionadas ou não conseguem adicionar informações por conta própria. Certamente melhorou — e nossas dificuldades se tornaram menos frequentes —, mas ainda há espaço para melhorias.

A Sunsama precisa melhorar seus ambientes colaborativos em tempo real. Nossa equipe usa a Sunsama para gerenciar reuniões, especificamente nossas reuniões scrum duas vezes por semana, que normalmente têm agendas longas... A página da reunião é recarregada regularmente; às vezes, o conteúdo é perdido; outras vezes, os colaboradores não conseguem ver as informações recém-adicionadas ou não conseguem adicionar informações por conta própria. Certamente melhorou — e nossas dificuldades se tornaram menos frequentes —, mas ainda há espaço para melhorias.

11. Akiflow (ideal para gerenciamento unificado de tarefas)

via Akiflow

O Akiflow conecta e-mails, eventos do calendário de gerenciamento de projetos e tarefas de aplicativos populares em um único centro de comando. A abordagem que prioriza o teclado agrada aos profissionais preocupados com a eficiência, que preferem digitar comandos em vez de clicar em ícones.

O recurso de bloqueio de tempo transforma listas de tarefas em blocos concretos do calendário. O Akiflow também inclui notificações inteligentes que evitam a sobreposição de tarefas, uma caixa de entrada universal para coletar tarefas de diferentes plataformas e atalhos de captura rápida para adicionar tarefas instantaneamente de qualquer lugar.

Melhores recursos do Akiflow

Crie blocos de tempo diretamente a partir das tarefas com um simples atalho de teclado

Processe e-mails diretamente no Akiflow, transformando mensagens em tarefas ou agendando-as para revisão posterior

Personalize as visualizações para mostrar exatamente o que você precisa, sem distrações extras, para ter um centro de comando personalizado

Limitações do Akiflow

Requer tempo de configuração inicial para conectar e verificar várias contas

Atrasos ocasionais na sincronização com plataformas conectadas

Preços do Akiflow

Pro Mensal: $34/mês

Pro Anual: $19/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Akiflow

G2: 5/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Akiflow?

Uma avaliação no Reddit resume assim:

Os intervalos de tempo são divinos, para começar. Adoro poder ter intervalos de tempo nos quais posso inserir várias tarefas pretendidas, e esses intervalos podem se repetir. [...] Também acho muito difícil viver sem o intervalo “Próximos”, que permite agendar tarefas e projetos para as próximas semanas ou meses, em vez de ter todos eles empilhados em pastas à espera de serem agendados. [...] Os rituais e o acompanhamento de estatísticas também são ótimos, e eu realmente adoro poder destacar uma meta do dia ou da semana.

Os intervalos de tempo são divinos, para começar. Adoro poder ter intervalos de tempo nos quais posso inserir várias tarefas pretendidas, e esses intervalos podem se repetir. [...] Também acho muito difícil viver sem o intervalo “Próximos”, que permite agendar tarefas e projetos para as próximas semanas ou meses, em vez de ter todos eles empilhados em pastas à espera de serem agendados. [...] Os rituais e o acompanhamento de estatísticas também são ótimos, e eu realmente adoro poder destacar uma meta do dia ou da semana.

É hora de mudar para o ClickUp

Cada equipe tem um ritmo, e a ferramenta certa se alinha a ele. Esta lista destaca alternativas ao TimeHero criadas para equipes modernas. Desde priorização com suporte de IA até coordenação de calendários e visibilidade profunda das tarefas, cada ferramenta traz algo único.

Mas apenas uma reúne tudo isso em um sistema que se adapta sem atritos.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, combina estrutura com flexibilidade. Ele oferece gerenciamento de projetos em camadas, programação inteligente e colaboração em tempo real em um só lugar. Se você gerencia fluxos de trabalho de clientes ou prioridades pessoais, essa ferramenta oferece controle sem complexidade.

