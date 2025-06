Modelos gratuitos de planilhas de horas trabalhadas em Excel para controlar as horas de trabalho e a folha de pagamento

Com um modelo de planilha de horas do Excel bem estruturado, você pode registrar facilmente a frequência dos funcionários, monitorar as horas faturáveis e garantir pagamentos precisos sem investir em softwares caros. Seja para gerenciar uma pequena empresa, uma equipe remota ou uma agenda de trabalho pessoal, o modelo certo do Excel pode otimizar seu processo de controle de tempo.

No entanto, com tantas opções disponíveis, a questão importante é: quais modelos de planilha de horas do Excel são ideais para suas necessidades específicas? Neste blog, responderemos a essa pergunta e também exploraremos alternativas melhores às planilhas de horas dos funcionários do Excel para ajudá-lo a melhorar a eficiência e automatizar ainda mais o processo.

🔎 Você sabia? As planilhas de horas têm uma origem surpreendentemente antiga! Um dos primeiros sistemas de controle de trabalho registrados remonta a 1772 a.C., no Código de Hamurabi, um texto babilônico que estabelecia regras sobre salários e trabalho! 📜

9 modelos de planilha de horas do Excel

Com tantos modelos de controle de tempo disponíveis no Excel, escolher o certo pode ser uma tarefa difícil. Por isso, selecionamos as melhores opções, cada uma com recursos exclusivos para controlar as horas de trabalho dos funcionários.

Quer você precise de um modelo de planilha de horas semanal, quinzenal ou mensal, temos uma opção que atende às suas necessidades.

1. Modelo de planilha de horas trabalhadas do Excel pela Microsoft365

via Microsoft 365

O Microsoft 365 oferece um modelo de planilha de horas trabalhadas em Excel básico, mas eficaz e simples, adequado para indivíduos e pequenas equipes.

Também servindo como modelo de planilha de horas trabalhadas dos funcionários, ele oferece um layout simples para registros diários de horas. Os usuários podem registrar os horários de início e término, bem como os intervalos. Eles podem inserir rapidamente suas horas diárias e calcular o total de horas trabalhadas semanal ou mensalmente.

Aqui está o que você vai gostar:

Personalize campos para adicionar notas, ajustar fórmulas ou adaptar o modelo às suas necessidades específicas

Exporte e compartilhe planilhas de horas facilmente, salvando-as como arquivos PDF ou Excel para gerentes ou clientes

Use offline sem interrupções, acessando e atualizando sua planilha de horas a qualquer hora e em qualquer lugar

Ideal para: Indivíduos e pequenas equipes que precisam de uma planilha de horas básica e fácil de usar para controle diário de horas.

➡️ Leia mais: Como criar uma planilha de horas trabalhadas no Excel (guia com modelos)

2. Modelo de planilha semanal do Excel da Microsoft365

via Microsoft 365

Se você precisa de uma maneira simples de controlar as horas de trabalho, o modelo de planilha semanal do Excel da Microsoft 365 é a solução. Essa planilha estruturada facilita a inserção dos horários de início, término e intervalos, além de calcular o total de horas trabalhadas no final da semana.

Com campos dedicados para horários de entrada e saída, pausas para almoço, dias de licença médica e horas extras, este modelo garante precisão no controle das horas regulares. Ele também possui fórmulas integradas para calcular automaticamente o total de horas trabalhadas no final de cada semana, eliminando cálculos manuais e reduzindo erros na folha de pagamento.

Aqui está o que você vai gostar:

Mantenha sua planilha de horas organizadas com um layout limpo e fácil de ler

Economize tempo imprimindo ou exportando planilhas de horas trabalhadas preenchidas para uma rápida revisão

Personalize os campos para se adequar ao seu horário de trabalho, regras de horas extras ou detalhes adicionais, como períodos de pagamento

Ideal para: Indivíduos e equipes que precisam controlar o tempo gasto em diferentes projetos ou tarefas ao longo da semana, incluindo horas extras.

💡 Dica profissional: Se você está tendo dificuldades para controlar o tempo manualmente, experimente usar um aplicativo de planilha de horas para ajudar a registrar o tempo real gasto em cada tarefa e obter insights mais profundos para melhorar sua produtividade geral.

3. Modelo de cartão de ponto do funcionário do Excel da Microsoft365

via Microsoft365

Projetado para empresas que precisam de uma abordagem estruturada de controle de tempo, o Modelo de cartão de ponto do funcionário do Microsoft 365 oferece um formato claro para registrar horas de trabalho, intervalos e horas extras.

O layout detalhado do modelo permite o controle preciso das horas de trabalho dos funcionários e inclui campos para informações sobre as tarefas. Como resultado, você obtém informações detalhadas sobre o tempo gasto em cada atividade. Os funcionários inserem facilmente seus turnos, garantindo cálculos precisos da folha de pagamento.

Aqui está o que você vai gostar:

Registre os horários de entrada e saída diários em um formato estruturado

Exporte cartões de ponto para facilitar o processamento e a aprovação da folha de pagamento

Modifique o modelo para incluir horas extras, férias ou diferenças de turno

Ideal para: Empresas que precisam manter registros detalhados e precisos das horas de trabalho dos funcionários para fins de folha de pagamento e conformidade.

📚 Leia também: Como calcular as horas trabalhadas

4. Planilha de horas trabalhadas com intervalos da Microsoft365

via Microsoft365

Acompanhar os intervalos é tão importante quanto acompanhar as horas de trabalho, e o modelo de planilha semanal do Excel da Microsoft 36 garante que ambos sejam registrados com precisão. Este modelo é perfeito para empresas que precisam de registros detalhados de tempo, permitindo que os funcionários insiram os horários de início e término, levando em consideração os intervalos.

Este modelo também se concentra no registro preciso dos intervalos, o que é essencial para cumprir as leis trabalhistas e garantir uma remuneração justa.

Aqui está o que você vai gostar:

Registre intervalos remunerados e não remunerados para manter registros precisos

Ajuste a duração dos intervalos para atender às políticas da empresa ou às leis trabalhistas

Veja o total de horas trabalhadas em um piscar de olhos com cálculos automáticos

Ideal para: Empresas em setores com regulamentos rigorosos sobre intervalos que precisam de documentação precisa sobre os horários de intervalo para fins de conformidade e folha de pagamento.

5. Modelo de registro semanal de horas do Excel para pequenas empresas da Microsoft365

via Microsoft365

Proprietários de pequenas empresas que procuram uma ferramenta de controle de tempo fácil de usar encontrarão valor no Modelo de Registro Semanal de Tempo para Pequenas Empresas do Excel da Microsoft 365. Projetado para equipes que não dependem de sistemas complexos de folha de pagamento, este modelo oferece um equilíbrio entre simplicidade e funcionalidade para controlar as horas trabalhadas a cada semana.

Aqui está o que você vai gostar:

Fique por dentro das horas de trabalho semanais sem precisar de softwares caros

Mantenha registros claros com um formato de planilha de horas bem estruturado

Modifique o modelo para incluir detalhes adicionais, como horas extras ou controle por projeto

Ideal para: Pequenas empresas que precisam de uma maneira simples e eficaz de controlar os registros de tempo dos funcionários todas as semanas.

6. Modelo de planilha de horas quinzenal do Excel da TimeDoctor

via TimeDoctor

Para empresas e freelancers que processam a folha de pagamento a cada duas semanas, o modelo de planilha de horas semanal do Excel da TimeDoctor oferece uma maneira estruturada de registrar as horas de trabalho ao longo de 14 dias.

Este modelo de planilha de horas quinzenal vem com fórmulas pré-definidas que calculam automaticamente as horas de trabalho das duas semanas. O layout simples facilita a inserção e a revisão dos dados, tornando-o a escolha ideal para empresas que desejam uma maneira direta, mas eficaz, de controlar o tempo de trabalho.

Aqui está o que você vai gostar:

Registre as horas diárias e os intervalos enquanto revisa o total de horas no final de cada ciclo de pagamento

Reduza erros garantindo o controle preciso das horas normais e extras

Exporte planilhas de horas trabalhadas sem esforço para aprovações ou manutenção de registros

Ideal para: Empresas que operam com um ciclo de folha de pagamento quinzenal precisam de um modelo projetado especificamente para essa frequência.

➡️ Leia mais: Dicas para melhorar as habilidades de gerenciamento de tempo no trabalho

7. Modelo de planilha semanal do Excel da Vertex42

via Vertex42

O modelo de planilha semanal da Vertex42 oferece um design limpo e profissional com foco na facilidade de uso. Ele permite entradas detalhadas de tempo, incluindo códigos de projeto, descrições de tarefas e notas.

Além disso, oferece amplo espaço para entradas detalhadas de tempo, permitindo que os usuários controlem seu tempo com precisão. Perfeito para indivíduos e empresas, este modelo oferece uma maneira prática de controlar os horários de trabalho semanais em um formato estruturado e imprimível.

Aqui está o que você vai gostar:

Categorize o tempo e obtenha insights sobre os padrões de trabalho por códigos de projeto e descrições de tarefas

Calcule rapidamente o total de horas de trabalho, incluindo horas extras

Salve, imprima ou envie por e-mail planilhas de horas trabalhadas preenchidas com facilidade

Ideal para: Pessoas físicas e jurídicas que preferem uma planilha de horas visualmente atraente e bem organizada para um controle semanal detalhado do tempo.

8. Modelo de calculadora de cartão de ponto do Excel da Vertex42

via Vertex42

O modelo de calculadora de cartão de ponto do Excel da Vertex42 é uma excelente ferramenta para empresas e indivíduos que precisam calcular automaticamente o total de horas de trabalho, horas extras e pagamentos. Ao contrário das planilhas de horas básicas, este modelo possui fórmulas integradas que fazem os cálculos para você, reduzindo erros e economizando tempo.

Os usuários inserem seus horários de entrada e saída, e o modelo de planilha semanal calcula instantaneamente o total de horas trabalhadas, horas extras e até mesmo o salário bruto, se uma taxa horária estiver incluída.

Aqui está o que você vai gostar:

Automatize os cálculos de horas para economizar tempo e evitar erros

Personalize o modelo para se adequar às políticas de controle de tempo da sua empresa

Controle horas extras e deduções de intervalos com fórmulas integradas

Ideal para: Empresas que precisam garantir cálculos precisos da folha de pagamento e minimizar o risco de erros.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de planilhas de horários de trabalho no Excel e ClickUp

9. Modelo de planilha de horas do Excel da Myhours

via Myhours

Os modelos de planilha de horas do Excel da Myhours estão disponíveis em vários formatos, permitindo que você baixe a opção que precisa. Seja um modelo de planilha de horas mensal, semanal, quinzenal ou até mesmo diária, você tem a opção projetada para simplificar o controle do tempo e fornecer registros precisos das horas dos funcionários.

Projetados com simplicidade e eficiência, esses modelos permitem que os usuários insiram horas de trabalho, intervalos e horas extras de maneira integrada.

Aqui está o que você vai gostar:

Escolha entre vários formatos, incluindo acompanhamento semanal, quinzenal e por projeto

Personalize os modelos para se adequar a diferentes funções, setores ou estruturas de faturamento

Exporte planilhas de horas trabalhadas sem esforço para faturamento ou processamento da folha de pagamento

Ideal para: Freelancers e empresas que precisam de vários modelos de planilhas de horas para escolher e querem simplificar o controle do tempo.

Trabalhe de forma mais inteligente com os modelos do ClickUp O ClickUp tem um modelo para tudo: planejamento de projetos, notas de reuniões, acompanhamento de campanhas, funis de vendas, entre outros. Esses modelos prontos para uso ajudam você a pular a configuração e começar a trabalhar imediatamente. Personalize-os para se adequar ao fluxo de trabalho da sua equipe e economize horas todas as semanas.

Limitações do uso do Excel para modelos de planilhas de horas trabalhadas

Embora as planilhas de horas trabalhadas gratuitas do Excel ofereçam uma solução conveniente e acessível para controlar as horas de trabalho dos funcionários, elas também apresentam certas limitações. Essas limitações podem prejudicar a eficiência, a precisão e a escalabilidade, especialmente para equipes maiores ou empresas com necessidades complexas de controle de tempo.

Algumas dessas limitações incluem:

Falta de colaboração em tempo real : como os arquivos do Excel são armazenados localmente ou na nuvem, é difícil para vários usuários acessarem e atualizarem a planilha do Excel simultaneamente. Isso leva a problemas de controle de versão e atrasos na coleta de dados

Ausência de lembretes automáticos : Ao contrário de um aplicativo de calendário ou ferramenta de produtividade, o Excel não oferece lembretes automáticos. Isso pode dificultar a garantia de atualizações pontuais de todos os funcionários

Erros manuais : como a maioria dos modelos de planilhas de horas trabalhadas em Excel depende da inserção manual das horas de trabalho, algumas discrepâncias podem surgir, especialmente se você estiver acompanhando vários projetos ou o faturamento de clientes

Falta de análises : embora a maioria das planilhas do Excel ajude você a calcular automaticamente as horas de trabalho, os dias de licença médica e os intervalos para descanso, elas não oferecem recursos robustos de relatórios e análises semelhantes aos de uma ferramenta de análise da força de trabalho

Segurança dos dados: uma planilha do Excel pode ser acidentalmente excluída, perdida ou acessada por usuários não autorizados se não for gerenciada corretamente. Isso é uma grande falha, especialmente porque esses dados são usados para faturamento, folha de pagamento e outros requisitos de RH

💡 Dica profissional: use um software de análise da força de trabalho para identificar rapidamente tendências de mudança, descobrir as causas principais e tomar medidas proativas para reter os melhores talentos antes que os problemas se agravem.

10 alternativas aos modelos de planilha de horas do Excel

Se você está procurando uma abordagem mais eficiente, automatizada e colaborativa para o controle de tempo, mudar para os modelos de controle de tempo do ClickUp é uma grande mudança. Ao contrário do Microsoft Excel, os modelos e cartões de controle de tempo do ClickUp oferecem monitoramento em tempo real, cálculos automáticos e integrações perfeitas com ferramentas de folha de pagamento e gerenciamento de projetos para o trabalho diário.

Acompanhe facilmente as horas de cada atividade e várias tarefas usando as ferramentas de controle de tempo do ClickUp Project

Se você gasta muito tempo inserindo dados manualmente, alternando entre planilhas ou lidando com problemas de controle de versão, considere o recurso de controle de tempo do ClickUp Project.

Ao usar essa função automatizada, você elimina a necessidade de planilhas manuais e ganha recursos avançados, como:

Inicie e pare os temporizadores para controlar facilmente o tempo gasto em cada tarefa, eliminando a necessidade de estimativas manuais ou entradas

Gere relatórios em tempo real para entender onde as horas de trabalho da sua equipe estão sendo gastas e facilitar o faturamento dos clientes

Sincronize o tempo registrado com a folha de pagamento, faturas e ferramentas de produtividade sem complicações adicionais

Defina tarifas por hora, acompanhe as horas faturáveis e não faturáveis e até automatize lembretes de planilhas de horas para registrar o tempo e tornar o controle de tempo e o gerenciamento da produtividade mais simplificados

O que os usuários do ClickUp estão dizendo sobre isso? Veja o que Gemma Kuenzi, diretora de arte da Kredo Inc, tem a dizer:

O ClickUp é a melhor coisa que já me aconteceu. Sou diretor de arte da Kredo Inc, empresa controladora de três subsidiárias. Gerencio uma equipe de designers, então o ClickUp me ajuda a gerenciar projetos, controlar o tempo, delegar tarefas e muito mais!

O ClickUp é a melhor coisa que já me aconteceu. Sou diretor de arte da Kredo Inc, empresa controladora de três subsidiárias. Gerencio uma equipe de designers, então o ClickUp me ajuda a gerenciar projetos, controlar o tempo, delegar tarefas e muito mais!

Abaixo, listamos alguns dos melhores modelos do ClickUp para substituir os modelos tradicionais de planilhas e levar os recursos do Gerenciamento de Projetos do ClickUp para o próximo nível. Cada modelo de planilha de horas foi criado para uma finalidade específica, ajudando você a controlar as horas sem esforço, melhorar a produtividade e otimizar os processos de folha de pagamento.

1. Modelo de controle de tempo para consultores ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie e acompanhe facilmente as horas de consultoria com o modelo de controle de tempo para consultores do ClickUp

Os consultores lidam com vários clientes, projetos e horas faturáveis, tornando o controle do tempo uma parte crucial do seu fluxo de trabalho. O modelo de controle de tempo para consultores da ClickUp ajuda você a registrar horas com facilidade, controlar o tempo faturável e não faturável e gerar relatórios precisos sem o incômodo das planilhas.

Ao contrário dos modelos estáticos do Excel, esta ferramenta dinâmica fornece informações em tempo real, ajudando os consultores a otimizar seus horários e maximizar a receita. Com campos de acompanhamento fáceis de usar e cálculos automatizados, você pode se concentrar em agregar valor em vez de se preocupar com registros de tempo.

O que você vai adorar:

Automatize o controle de tempo com os recursos integrados do ClickUp para reduzir entradas manuais

Obtenha detalhamentos instantâneos das horas faturáveis e não faturáveis para um faturamento preciso

Visualize seu trabalho em vários formatos — lista, quadro ou calendário — para se adequar ao seu fluxo de trabalho

Sincronize com integrações como o Google Agenda para monitorar o tempo de maneira integrada entre as ferramentas

Ideal para: Consultores independentes, coaches de negócios e freelancers que lidam com vários projetos de clientes.

📚 Leia também: Como usar planilhas de horas automatizadas (melhores práticas e benefícios)

2. Modelo de planilha de horas dos serviços ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Monitore as horas de trabalho e as tarefas de serviço de forma integrada com o modelo de planilha de horas do ClickUp Services

Gerenciar as horas de trabalho em uma empresa de serviços é complicado. O modelo de planilha de horas do ClickUp Services ajuda você a registrar com precisão as horas, os intervalos e as horas extras dos funcionários em um único lugar.

A melhor característica deste modelo é que ele simplifica o processo de controle do tempo dos funcionários para empresas prestadoras de serviços. Além disso, a integração do modelo com os recursos do ClickUp, como gerenciamento de tarefas e comunicação, melhora a colaboração da equipe e a visibilidade do projeto.

O que você vai adorar:

Atribua tarefas diretamente na planilha de horas para acompanhar o trabalho em tempo real

Configure o controle automático de tempo para tarefas recorrentes, sem necessidade de atualizações manuais

Gere relatórios prontos para os clientes em segundos para simplificar o faturamento

Acesse sua planilha de horas em qualquer lugar com o acompanhamento otimizado para dispositivos móveis, mesmo quando estiver em trânsito

Ideal para: Empresas de serviços, gerentes de RH e equipes de operações que controlam as horas de trabalho dos funcionários.

3. Modelo de controle de tempo para advogados ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Fique por dentro das horas faturáveis legais com o modelo de controle de tempo para advogados do ClickUp

Os profissionais da área jurídica sabem que cada minuto faturável conta. O modelo de controle de tempo para advogados da ClickUp ajuda escritórios de advocacia, advogados autônomos e equipes jurídicas a registrar todas as horas trabalhadas, garantindo um faturamento preciso e um gerenciamento de tempo sem planilhas que atrasam o trabalho.

Este modelo da ClickUp permite que advogados registrem o tempo dedicado a casos específicos, criem planilhas de horas para vincular horas faturáveis a tarefas e gerem relatórios para clientes com apenas alguns cliques.

O que você vai adorar:

Registre o tempo diretamente nos arquivos dos casos para um acompanhamento preciso

Defina tarifas por hora por cliente e calcule automaticamente os totais de faturamento

Gere planilhas de horas trabalhadas instantaneamente com filtros por caso, cliente ou intervalo de datas

Recupere registros de tempo de qualquer dispositivo, garantindo que você nunca perca um minuto faturável

Ideal para: Advogados, escritórios de advocacia e profissionais jurídicos que gerenciam vários clientes

4. Modelo de planilha de gerenciamento de tempo pessoal do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Assuma o controle do seu dia, aumente a produtividade e acompanhe cada minuto com o modelo de planilha de gerenciamento de tempo pessoal do ClickUp

Precisa de ajuda para gerenciar seu tempo para atingir objetivos pessoais e profissionais? O modelo de planilha de gerenciamento de tempo pessoal do ClickUp ajuda você a dividir seu dia em blocos gerenciáveis, priorizar tarefas importantes e identificar desperdícios de tempo. Seja você um freelancer, empresário ou apenas alguém que deseja otimizar sua agenda, este modelo é ideal para você!

Ele permite planejar tarefas, registrar horas e analisar o uso do tempo com facilidade, ajudando você a identificar áreas que precisam ser melhoradas. A melhor parte desse modelo é que ele é fácil de adotar e configurar para calcular planilhas de horas semanais ou mensais e fornecer informações úteis automaticamente.

O que você vai adorar:

Planeje seu dia com um sistema intuitivo de bloqueio de tempo

Controle o tempo pessoal e profissional para manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Obtenha informações automatizadas sobre onde você gasta seu tempo todas as semanas

Personalize as categorias para se adequar ao seu estilo de vida — trabalho, fitness, aprendizagem ou lazer

Ideal para: Freelancers, trabalhadores remotos, estudantes e profissionais que desejam melhorar a gestão do tempo.

🧠 Curiosidade: Uma pesquisa recente revelou que quase metade das pessoas pesquisadas usava uma lista de tarefas para gerenciar o tempo!

5. Modelo de alocação de tempo ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Otimize sua programação e distribua seu tempo de forma eficaz com o modelo de alocação de tempo do ClickUp

Suponha que você já se perguntou para onde vai todo o seu tempo. Nesse caso, o modelo de alocação de tempo do ClickUp ajuda equipes e indivíduos a dividir o tempo gasto em diferentes projetos, clientes ou tarefas, oferecendo uma abordagem baseada em dados para a produtividade.

Livre do incômodo das planilhas do Excel com linhas intermináveis, este modelo oferece informações claras e visuais sobre como seu tempo é distribuído, ajudando você a alocar recursos de maneira mais eficaz.

O que você vai adorar:

Categorize o tempo por projeto, cliente ou prioridade para facilitar o acompanhamento

Visualize a alocação de tempo com tabelas e gráficos para obter informações rápidas

Identifique ineficiências e otimize fluxos de trabalho com base em dados reais

Defina alertas se determinadas tarefas ou projetos consumirem muito tempo

Ideal para: Empresários, gerentes de projeto, freelancers e qualquer pessoa que queira otimizar o uso do tempo.

➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de folhas de presença

6. Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Fique por dentro das suas tarefas diárias, semanais e mensais com o modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp

O modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp foi projetado para ajudar os usuários a criar e gerenciar suas agendas diárias ou semanais. Ele fornece uma estrutura organizada para planejar tarefas, definir prazos e acompanhar o progresso, promovendo um melhor gerenciamento do tempo e maior produtividade.

Este modelo permite aos usuários criar agendas detalhadas, atribuir tarefas a intervalos de tempo específicos e monitorar seu progresso. Além disso, ajuda a garantir que as tarefas sejam concluídas no prazo e que o tempo seja usado de forma eficaz.

O que você vai adorar:

Use as visualizações de calendário, quadro ou lista para estruturar sua programação da maneira que preferir

Atribua prioridades e prazos para se concentrar em trabalhos de alto impacto

Automatize tarefas recorrentes para eliminar processos tediosos e melhorar a eficiência.

Sincronize com seus aplicativos de calendário e software de controle de tempo para uma experiência de agendamento sem esforço

Ideal para: Profissionais ocupados, líderes de equipe, estudantes e qualquer pessoa que queira organizar seu dia de maneira eficaz.

Aprenda a controlar o tempo com o ClickUp 👇

7. Modelo de caixa de tempo ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Aumente a produtividade com blocos de tempo focados usando o modelo ClickUp Time Box

O time-boxing é uma técnica comprovada para aumentar a produtividade, e o modelo ClickUp Time Box facilita sua implementação. Planeje sessões de trabalho focadas, defina limites de tempo para tarefas e acompanhe o progresso, tudo dentro de um fluxo de trabalho estruturado do ClickUp.

Ao contrário do Excel, que requer entrada manual, este modelo integra-se com a automação do ClickUp para ajudá-lo a cumprir os prazos e otimizar a eficiência.

O que você vai adorar:

Defina blocos de tempo para tarefas para evitar distrações e aumentar o foco

Receba notificações automáticas quando o tempo acabar para manter as sessões organizadas

Acompanhe as tarefas concluídas em comparação com as programadas para obter melhores insights sobre a produtividade

Ajuste as alocações de tempo dinamicamente sem reformatar planilhas

Ideal para: Trabalhadores remotos, freelancers, entusiastas da produtividade e profissionais que gerenciam prazos apertados.

📮 ClickUp Insight: Acha que sua lista de tarefas está funcionando? Pense novamente. Nossa pesquisa mostra que 76% dos profissionais usam seu sistema de priorização para gerenciar tarefas. No entanto, pesquisas recentes confirmam que 65% dos trabalhadores priorizam tarefas fáceis em detrimento de tarefas de alto valor, sem uma priorização eficaz. As Prioridades de Tarefas do ClickUp transformam a forma como você visualiza e lida com projetos complexos, destacando facilmente as tarefas críticas. Com os fluxos de trabalho alimentados por IA e os sinalizadores de prioridade personalizados do ClickUp, você sempre saberá o que fazer primeiro.

8. Modelo de análise de tempo ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Obtenha informações valiosas sobre como você gasta seu tempo com o modelo de análise de tempo do ClickUp

O modelo de análise de tempo do ClickUp ajuda você a monitorar, categorizar e analisar suas atividades diárias para otimizar a produtividade. Ao compreender os padrões de uso do tempo, você elimina ineficiências e faz melhorias baseadas em dados no seu fluxo de trabalho.

Ele também fornece relatórios detalhados e visualizações do tempo gasto em tarefas e projetos. Isso permite que você entenda como gasta suas horas mensais ou semanais e faça ajustes de acordo com isso.

O que você vai adorar:

Analise tendências de tempo com relatórios visuais e análises em tempo real

Acompanhe os cronogramas dos projetos para ver onde ocorrem atrasos

Monitore a capacidade da equipe para evitar esgotamento e sobrecarga

Exporte relatórios detalhados para compartilhar informações com as partes interessadas

Ideal para: Consultores, empresários, entusiastas da produtividade e qualquer pessoa que queira melhorar a eficiência do tempo.

➡️ Leia mais: Como otimizar o sistema de gerenciamento de férias da sua equipe

9. Modelo de cronograma preenchível do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Crie cronogramas claros e estruturados sem esforço com o modelo de cronograma preenchível do ClickUp

Os cronogramas são essenciais para visualizar o andamento dos projetos e os prazos, mas criá-los manualmente é quase sempre uma tarefa complicada. O modelo de cronograma preenchível do ClickUp facilita o design de cronogramas estruturados para projetos, eventos e metas, tudo em uma visualização interativa do ClickUp.

Este modelo permite ajustar prazos de forma dinâmica, acompanhar dependências e gerenciar facilmente cronogramas variáveis.

O que você vai adorar:

Crie cronogramas de projetos ajustáveis sem reformatar planilhas

Vincule tarefas a marcos para manter o progresso em dia

Use gráficos de Gantt para uma representação visual clara dos prazos

Colabore com equipes em tempo real sem versões desatualizadas de arquivos

Ideal para: gerentes de projeto, planejadores de eventos, estrategistas de negócios e equipes que lidam com projetos com prazos a cumprir.

10. Modelo de controle de horas ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Controle as horas de trabalho com precisão usando o modelo de controle de horas por hora do ClickUp

Ao gerenciar trabalho por hora, a precisão é fundamental. Seja você um freelancer que cobra clientes ou um gerente que controla as horas dos funcionários, o modelo de controle de horas do ClickUp simplifica o processo.

Registre horas, categorize tarefas e gere relatórios sem esforço, tudo em um só lugar. Com um layout claro e visual, equipes e indivíduos entendem melhor os fluxos de trabalho, evitam conflitos de agendamento e mantêm todos alinhados com os cronogramas do projeto.

O que você vai adorar:

Inicie e pare os temporizadores diretamente das tarefas para um registro preciso

Obtenha resumos em tempo real do total de horas trabalhadas por tarefa ou projeto

Calcule automaticamente as horas faturáveis para facilitar o faturamento

Gere relatórios instantâneos para analisar as tendências de produtividade

Ideal para: Freelancers, consultores, equipes remotas e empresas que precisam de um controle preciso das horas trabalhadas.

O que torna um modelo de planilha de horas do Excel bom?

Um bom modelo de planilha de horas do Excel pode ser um divisor de águas, seja você um freelancer que controla suas horas faturáveis ou um profissional de RH que gerencia horas normais e extras. Aqui estão alguns fatores que ajudarão você a escolher o melhor:

Campos de entrada de tempo claros : selecione um modelo de planilha de horas do Excel que permita inserir facilmente as horas de trabalho, intervalos e solicitações de horas extras, semelhante a um software de controle de tempo

Cálculos automatizados : escolha um modelo de planilha de horas que inclua fórmulas integradas para calcular automaticamente o total de horas trabalhadas, horas extras e salários, a fim de otimizar o processamento da folha de pagamento

Personalização : escolha um modelo de planilha de horas do Excel com opções de personalização para modificar facilmente as entradas e o formato de acordo com suas necessidades específicas, como controle de horas trabalhadas diariamente, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente

Conformidade da planilha de horas trabalhadas : priorize a conformidade com as leis trabalhistas para que, se você estiver trabalhando em um setor ou área geográfica específica, sua planilha de horas trabalhadas esteja em conformidade com essas leis e apoie a conformidade legal para o seu domínio

Integração com outras ferramentas: escolha modelos de planilhas de horas gratuitos que funcionam não apenas no sistema Excel, mas também se integram a outras ferramentas e aplicativos, como software de escalas e ferramentas de gerenciamento de projetos

🧠 Curiosidade: Em média, uma pessoa passa cerca de 650 horas por ano gerenciando sua caixa de entrada de e-mails, o que equivale a cerca de 13 horas por semana dedicadas exclusivamente a e-mails.

Controle seu tempo com eficiência com o ClickUp

Os modelos de planilha de horas do Excel são um ótimo ponto de partida para controlar as horas de trabalho, mas têm suas limitações. Algumas desvantagens que atrasam o trabalho e reduzem a eficiência são a inserção manual de dados, o tratamento de erros de fórmula e a dificuldade com a automação limitada.

Se você está procurando uma maneira mais inteligente, rápida e colaborativa de controlar o tempo, é hora de mudar para o ClickUp, o aplicativo para o dia a dia no trabalho! As ferramentas de controle de tempo, relatórios automatizados e insights em tempo real do ClickUp facilitam o gerenciamento das horas de trabalho. Seja você um freelancer, profissional de RH ou empresário, o ClickUp garante um controle de tempo perfeito, um gerenciamento preciso da folha de pagamento e maior produtividade!

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e diga adeus às planilhas manuais e dê as boas-vindas a uma maneira mais inteligente de controlar o tempo! 🚀