Modelos gratuitos de gráficos de progresso para acompanhar e visualizar suas metas

Você não consegue acompanhar o progresso devido a atualizações dispersas, planilhas e painéis de tarefas isolados? Você não está sozinho. E você definitivamente não é o problema. O verdadeiro problema é a falta de visibilidade e clareza.

Um bom gráfico de progresso elimina o ruído. Ele mostra o que foi feito, o que está em andamento e o que está atrasado. Você obtém uma visão consolidada do progresso sem o estresse de reuniões de status ou perseguições no Slack.

Mas como criar um gráfico eficaz sem gastar horas nisso? Nesta publicação, compartilharemos os melhores modelos de gráficos de progresso para mantê-lo organizado, eficiente e realmente informado.

O que são modelos de gráficos de progresso?

Os modelos de gráficos de progresso são estruturas para representar visualmente a evolução de tarefas ou projetos ao longo do tempo. Eles oferecem aos indivíduos e às equipes uma abordagem padronizada para monitorar, gerenciar e comunicar o progresso.

Tipos de gráficos de progresso

Os principais tipos de gráficos de progresso incluem:

Gráficos de Gantt: são gráficos de barras horizontais que mostram o cronograma de um projeto. As tarefas são apresentadas verticalmente, enquanto os intervalos de tempo são exibidos horizontalmente. Cada marco do gráfico de Gantt é representado por uma barra, cuja localização e comprimento indicam a data de início, a duração e a data de término planejada

A visualização do gráfico de Gantt do ClickUp ajuda você a manter os projetos em dia, identificando caminhos críticos, tempo livre e dependências

Gráficos de burndown: são comumente usados em gráficos de gerenciamento de projetos ágeis para mostrar a quantidade de trabalho restante em relação ao tempo restante para a entrega do projeto. O eixo vertical reflete o trabalho restante (geralmente em pontos narrativos ou horas), enquanto o eixo horizontal representa o tempo

Use o Cartão Burndown nos painéis do ClickUp para visualizar o esforço estimado e restante para a conclusão da tarefa ou do projeto

Gráficos de marcos: Os gráficos de marcos enfatizam pontos de verificação ou eventos críticos no cronograma de um projeto. Eles se concentram em entregas ou fases importantes, oferecendo uma visão geral dos marcos críticos sem descrever todas as atividades

O que torna um modelo de gráfico de progresso bom?

Um modelo de gráfico de progresso bem projetado é fundamental para acompanhar e gerenciar projetos adequadamente. Os principais recursos incluem:

Clareza e simplicidade: O modelo deve exibir as informações de maneira clara, simples e fácil de entender. Isso garante que todos os membros da equipe compreendam o status do projeto sem confusão

Personalização: A capacidade de personalizar o modelo para atender aos requisitos exclusivos do projeto é fundamental. Isso inclui modificar campos, rótulos e pontos de dados para atender às necessidades específicas de diferentes projetos ou equipes

Indicadores visuais: o uso de destaques visuais, como status codificados por cores, barras de progresso ou ícones, ajuda a entender os níveis de progresso rapidamente e identificar áreas que requerem atenção

Destaque marcos e prazos: Identificar marcos e prazos importantes ajuda a monitorar fases críticas do projeto e garante que tarefas essenciais sejam concluídas no prazo

Dependências de tarefas: exibir links entre tarefas conectadas permite um planejamento melhor e permite que os gerentes de projeto prevejam facilmente gargalos futuros

Indicadores de progresso: Incluir recursos como barras de progresso ou porcentagem de conclusão fornece uma representação visual do andamento das tarefas ou do projeto como um todo, o que ajuda a medir o desempenho real em relação às metas definidas

Alocação de recursos: Um bom modelo de gráfico de progresso deve incluir seções para alocar recursos, como membros da equipe e ferramentas, a tarefas específicas, garantindo a responsabilidade e a eficiência do planejamento

📮 ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou utilizando planilhas, o processo é frequentemente disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas da ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e permanecer alinhada.

11 modelos de gráficos de progresso

Encontrar o modelo de gráfico de progresso correto não precisa ser complicado. Esses modelos ajudarão você a visualizar as atividades do projeto, gerenciar marcos e organizar melhor seu fluxo de trabalho. Use-os online ou imprima uma cópia física para começar!

1. Modelo simples de gráfico de Gantt do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje, acompanhe e gerencie cronogramas de projetos com o modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp

O modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp é uma ferramenta simplificada de gerenciamento de projetos que exibe cronogramas, dependências de tarefas e marcos usando um gráfico de Gantt do ClickUp.

Este modelo permite o agendamento eficiente de tarefas, o gerenciamento de prioridades e ajustes em tempo real para manter os projetos em dia. Graças a uma interface intuitiva de arrastar e soltar, os cronogramas, dependências e prazos podem ser facilmente alterados.

Veja por que você vai adorar:

Acompanhe tarefas, prazos e dependências em uma visualização estruturada e baseada em cronograma

Arraste e solte tarefas para acomodar mudanças nos cronogramas e prioridades do projeto

Defina o progresso das tarefas com status personalizados, campos e mais de 15 visualizações do ClickUp para se alinhar aos requisitos do projeto

Atribua tarefas, atualize relatórios de progresso e comunique alterações diretamente no gráfico de Gantt

🎯 Ideal para: Gerentes de projeto, equipes ágeis e grupos multifuncionais que buscam planejar e acompanhar melhor os cronogramas dos projetos

2. Modelo de linha do tempo Gantt da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize cronogramas e dependências de projetos com o modelo de cronograma Gantt do ClickUp

O modelo de linha do tempo Gantt do ClickUp ajuda as equipes a permanecerem no caminho certo para a entrega bem-sucedida do projeto, oferecendo uma visão estruturada e baseada em linha do tempo das tarefas, prazos e dependências. Com acompanhamento do progresso em tempo real e recursos de arrastar e soltar, você pode alterar facilmente os cronogramas das tarefas, reatribuir trabalhos e cumprir compromissos.

A interface interativa permite detectar facilmente gargalos, acompanhar marcos e garantir que os riscos não prejudiquem os projetos, tudo a partir de uma visualização centralizada.

Veja por que você vai adorar:

Organize e gerencie prazos de projetos em um formato estruturado

Vincule tarefas para visualizar como elas afetam umas às outras e evitar gargalos

Codifique por cores os status das tarefas para ver rapidamente o que está concluído, em andamento ou atrasado

Personalize campos de tarefas com o clique de um botão para reprogramar o trabalho e se adaptar às mudanças nas prioridades

🎯 Ideal para: gerentes de projeto, equipes que lidam com fluxos de trabalho complexos e organizações que buscam uma maneira clara e interativa de gerenciar cronogramas de projetos

🔎 Você sabia? De acordo com uma pesquisa do PMI, as organizações que negligenciam o gerenciamento de projetos em seu planejamento estratégico enfrentam uma taxa de falha de projetos superior a 60%.

3. Modelo de gráfico de marcos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize e acompanhe os principais marcos do projeto com o modelo de gráfico de marcos do ClickUp

O modelo de gráfico de marcos do ClickUp é uma ferramenta versátil que ajuda as equipes a dividir grandes projetos em etapas gerenciáveis. Use-o para marcar marcos que dão a todos uma visão clara do progresso e incentivam a equipe a dar o seu melhor.

Para complementar este modelo de marcos, use o ClickUp Goals para definir metas mensuráveis, acompanhar os principais resultados e garantir que todos os marcos contribuam para os objetivos gerais da sua empresa.

Veja por que você vai adorar:

Simplifique projetos grandes dividindo-os em marcos alcançáveis para melhorar a motivação da equipe

Monitore o status de cada marco e faça os ajustes necessários para manter o projeto dentro do prazo

Forneça uma representação visual clara dos marcos do projeto para que sua equipe e outras partes interessadas estejam em sincronia

Personalize o modelo com status e campos personalizados para se alinhar aos processos, requisitos e comportamento de gerenciamento de projetos específicos da sua equipe

🎯 Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e organizações que precisam de uma maneira clara e interativa de gerenciar e comunicar marcos do projeto e elevar o moral da equipe

4. Modelo de gráfico de Gantt para construção da ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje e gerencie seus projetos de construção com o modelo de gráfico de Gantt para construção da ClickUp

Atrasos em projetos de construção podem levar a custos exorbitantes, prazos perdidos e relações tensas com as partes interessadas. Eles também podem desencadear disputas legais e interromper operações ou ocupações planejadas.

O modelo de gráfico de Gantt para construção da ClickUp é uma ferramenta projetada para auxiliar gerentes e equipes de projetos de construção no planejamento, programação e monitoramento de todos os aspectos de seus projetos e evitar complicações.

Este modelo permite criar cronogramas visuais, atribuir recursos e acompanhar metas em tempo real, garantindo que todo o seu projeto de construção permaneça organizado e cumpra os prazos planejados.

Veja por que você vai adorar:

Crie cronogramas claros e visuais para acompanhar o progresso em tempo real, garantindo que todos os membros da equipe estejam alinhados

Adapte-se a planos em constante mudança ajustando marcos e cronogramas ao longo do ciclo de vida da construção

Conecte tarefas a recursos para melhorar a colaboração e o gerenciamento do fluxo de trabalho

Monitore os custos de mão de obra, a eficiência e as despesas gerais do projeto para manter seu projeto de construção dentro do orçamento

🎯 Ideal para: Gerentes de projetos de construção, empreiteiros e equipes que buscam uma maneira eficaz de planejar, executar e monitorar projetos de construção do início ao fim

5. Modelo de gráfico PERT do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Divida projetos complexos e visualize sequências de tarefas com o modelo de gráfico PERT do ClickUp

Um gráfico PERT (Técnica de Avaliação e Revisão de Programas) é uma ferramenta visual de gerenciamento de projetos usada para mapear tarefas, cronogramas e dependências em um projeto. Ele ajuda as equipes a identificar o caminho crítico, estimar quanto tempo cada tarefa levará e detectar possíveis atrasos antes que eles ocorram.

Assim, o modelo de gráfico PERT do ClickUp permite que as equipes planejem, programem e coordenem com sucesso tarefas individuais para concluir projetos maiores.

Este modelo fornece um quadro branco para mapear fluxos de trabalho, avaliar dependências de tarefas e prever a duração dos projetos.

Com um plano de projeto claramente definido, as equipes reconhecem possíveis gargalos, otimizam decisões e gerenciam recursos com mais eficiência, mantendo os projetos dentro do prazo.

Veja por que você vai adorar:

Obtenha uma representação visual clara do caminho crítico do seu projeto

Entenda como as tarefas se conectam e influenciam umas às outras para garantir um fluxo de trabalho tranquilo e a conclusão do projeto dentro do prazo

Planeje e distribua recursos de maneira eficaz para otimizar a produtividade e evitar a alocação excessiva ou a subutilização

🎯 Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e organizações que buscam otimizar projetos complexos e melhorar o gerenciamento de tarefas

6. Modelo de quadro branco com gráfico de barras ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize e analise seus dados com o modelo de quadro branco de gráfico de barras do ClickUp

O modelo de quadro branco com gráfico de barras do ClickUp é uma ferramenta versátil que ajuda as equipes a converter dados brutos do projeto em gráficos de barras claros e visuais. Ele impulsiona a colaboração em tempo real, permitindo que os membros da equipe debatem, criem estratégias e organizem ideias para obter maior clareza e foco.

Esteja você apresentando um caso de negócios ou analisando métricas de projetos, este modelo garante que seus dados sejam claros e acionáveis.

Veja por que você vai adorar:

Crie e personalize gráficos de barras para representar os dados do seu projeto com clareza

Anote seu gráfico com elementos integrados, como texto, marcadores, formas personalizadas e muito mais, para adicionar pontos de dados mais detalhados ou chamar a atenção para métricas essenciais

Colabore com sua equipe em tempo real no mesmo quadro branco e converta ideias em itens de ação rastreáveis no ClickUp

🎯 Ideal para: Analistas de dados, gerentes de projeto e equipes que desejam aprimorar seus recursos de visualização de dados e análise colaborativa

Veja o que Jayson Ermac, gerente de processos da AI Bees, disse sobre o uso do ClickUp Whiteboards :

O ClickUp possui ferramentas para visualizar seu processo, metas, etc. É o auge do trabalho colaborativo e tem se aprimorado nesse sentido, especialmente com a adição da Visualização Quadro Branco.

O ClickUp possui ferramentas para visualizar seu processo, metas, etc. É o auge do trabalho colaborativo e tem se aprimorado nesse sentido, especialmente com a adição da Visualização Quadro Branco.

7. Modelo de gráfico de barras empilhadas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Visualize conjuntos de dados complexos com o modelo de gráfico de barras empilhadas do ClickUp

O modelo de gráfico de barras empilhadas do ClickUp é uma ótima ferramenta para equipes traduzirem dados complexos em insights claros e acionáveis. Ele permite que você construa gráficos de barras empilhadas que fornecem uma perspectiva completa de como seus dados estão distribuídos, facilitando a comparação de várias séries dentro do mesmo gráfico.

Além disso, com a opção de rotular e colorir seus pontos de dados, este modelo garante que as métricas principais de que você precisa sejam exibidas de forma clara e inteligível. A legenda integrada também facilita a interpretação dos dados por partes interessadas externas.

Veja por que você vai adorar:

Destaque facilmente a relação entre vários conjuntos de dados, permitindo uma tomada de decisão mais informada

Aproveite o acesso em tempo real aos dados, garantindo que suas análises e decisões sejam baseadas nas informações mais atuais disponíveis

Identifique padrões nos dados rapidamente, sem precisar fazer cálculos meticulosos

🎯 Ideal para: Analistas de dados, gerentes de projeto e equipes que precisam de uma maneira eficaz de visualizar dados complexos e aprimorar os processos de tomada de decisão

8. Modelo de relatório analítico do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Analise e apresente seus dados de maneira eficaz com o modelo de relatório analítico do ClickUp

O modelo de relatório analítico do ClickUp permite que as equipes acompanhem, analisem e gerem relatórios sobre indicadores críticos. Visualize conjuntos de dados complexos usando gráficos e tabelas simples, mas estéticos. Acompanhe métricas de desempenho essenciais e avalie tendências, correlações e padrões para tirar conclusões significativas sobre várias atividades funcionais dentro da sua organização. Este modelo pode ser adaptado para campanhas de marketing, negócios de vendas, lançamentos de produtos e muito mais.

Para uma experiência de relatórios mais dinâmica e interativa, você também pode criar painéis personalizados do ClickUp. Escolha entre mais de 50 cartões para visualizar as métricas importantes em tempo real.

Veja por que você vai adorar:

Monitore métricas essenciais em todas as funções e departamentos da empresa para tomar decisões informadas e impulsionar o crescimento dos negócios

Identifique correlações e tendências nos seus dados para tirar conclusões significativas sobre a trajetória da sua empresa

Use status, campos e visualizações personalizados para adaptar o modelo às suas necessidades específicas de relatórios

🎯 Ideal para: Analistas de dados, gerentes de negócios e equipes que desejam aprimorar seus processos de geração de relatórios e tomada de decisões

🧠 Curiosidade: desde que mudaram para o ClickUp, 60,2% dos clientes economizaram mais de 3 horas por semana, enquanto 40,9% substituíram três ou mais ferramentas!

9. Modelo de roteiro trimestral do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje e alinhe os objetivos trimestrais da sua equipe com o modelo de roteiro trimestral do ClickUp

O modelo de roteiro trimestral do ClickUp é uma ferramenta de planejamento estratégico que permite às equipes ver e priorizar iniciativas críticas para o trimestre seguinte. Ele oferece às equipes uma maneira estruturada de definir metas, acompanhar iniciativas e alinhar esforços entre departamentos em um espaço de trabalho dinâmico.

Com prioridades claras e uma visão geral, as equipes podem manter o foco nos objetivos principais sem perder de vista a estratégia geral. Além disso, integre OKRs para definir metas claras e resultados-chave mensuráveis, mantendo sua equipe orientada para os resultados.

Veja por que você vai adorar:

Documente objetivos trimestrais com listas interativas, cronogramas e painéis

Atribua tarefas e prazos diretamente no roteiro para manter as equipes alinhadas

Acompanhe o progresso visualmente com os gráficos de Gantt e as visualizações de carga de trabalho do ClickUp

Observe marcos e prazos para manter o ritmo rumo ao sucesso

🎯 Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e organizações que desejam simplificar seu processo de planejamento trimestral e atingir objetivos estratégicos

💡 Dica profissional: use modelos de relatórios de progresso no ClickUp para padronizar o formato das atualizações em toda a sua organização e torná-las mais fáceis de acompanhar. Use campos personalizados integrados para acompanhar prazos, responsáveis e status rapidamente e configure automações para notificar as partes interessadas quando marcos forem atingidos. Com painéis em tempo real, sua equipe obtém visibilidade instantânea, sem precisar correr atrás de informações ou adivinhar o que está acontecendo.

10. Modelo de rastreador de projetos ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha-se organizado e gerencie seus projetos com eficiência com o modelo de rastreador de projetos do ClickUp

O modelo ClickUp Project Tracker permite que as equipes acompanhem o andamento do projeto, gerenciem tarefas e cumpram prazos sem precisar usar várias ferramentas.

Este modelo se adapta às suas necessidades com automação, acompanhamento do progresso em tempo real e ferramentas de colaboração integradas. Esteja você supervisionando uma campanha de marketing, uma implementação de TI ou um projeto de cliente, este modelo mantém tudo organizado e em andamento.

Veja por que você vai adorar:

Analise cada etapa do seu projeto com status personalizáveis e prioridades de tarefas

Automatize atribuições de tarefas e prazos para reduzir acompanhamentos manuais

Veja o progresso em vários formatos: lista, Kanban, linha do tempo ou gráfico de Gantt

Adicione atributos como Fase do projeto, Duração em dias, status RAG (Vermelho, Âmbar, Verde) e Data de conclusão para gerenciar seus projetos de forma abrangente

🎯 Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e organizações que desejam organizar tarefas, monitorar o progresso e colaborar

11. Modelo de gráfico de progresso de vendas do Excel da Microsoft

via Microsoft

O modelo de gráfico de progresso de vendas do Excel é uma ferramenta simples que permite às empresas acompanhar e analisar o desempenho das vendas em várias regiões geográficas.

Ao inserir seus dados por localização e mês, este modelo de rastreador de tarefas do Excel, de fácil acesso, fornece representações gráficas que permitem descobrir tendências de vendas e receitas e tomar decisões informadas.

Veja por que você vai adorar:

Gere automaticamente gráficos que fornecem insights claros sobre suas tendências de vendas

Modifique o texto, as imagens e outros elementos para adaptar o modelo às suas necessidades específicas

Use os dados gráficos para criar relatórios e apresentações atraentes para as partes interessadas

🎯 Ideal para: gerentes de vendas, analistas de negócios e equipes que desejam monitorar e apresentar dados de vendas regionais de maneira eficaz

Melhore o acompanhamento de projetos e a visualização do progresso com o ClickUp

O modelo de gráfico de progresso adequado é determinado pelas necessidades do seu projeto, pelo fluxo de trabalho da equipe e pelos requisitos de acompanhamento. Esses modelos oferecem uma abordagem disciplinada e transparente para acompanhar o progresso com eficiência.

Para equipes que precisam de sincronização em tempo real para alterações, dependências de tarefas e colaboração perfeita, os modelos do ClickUp são a solução perfeita. Com status configuráveis, funcionalidade de arrastar e soltar e diferentes visualizações, fica mais fácil manter os projetos em dia.

O ClickUp também simplifica o monitoramento do progresso, desde o planejamento até a execução, com automação nativa, integrações e fluxos de trabalho personalizáveis. Independentemente da escala ou complexidade do seu projeto, o ClickUp tem as ferramentas de que você precisa para se manter organizado e no controle.

