mais de 25 melhores agências de marketing de crescimento para 2025

Os profissionais de marketing enfrentam uma pressão constante para se adaptar às mudanças no comportamento dos consumidores e aproveitar as tecnologias emergentes, como a IA.

✅ Verificação dos fatos: O setor de marketing mudou mais no início da década de 2020 do que nas últimas cinco décadas , tornando crucial para as marcas se adaptarem, permanecerem relevantes e ganharem uma vantagem competitiva.

As empresas precisam atrair leads qualificados, converter prospects de forma eficaz e construir uma lealdade duradoura dos clientes, tudo isso enquanto maximizam o retorno sobre o investimento.

Este é o domínio do marketing de crescimento — uma abordagem experimental e orientada por dados, focada em todo o ciclo de vida do cliente. A parceria com uma agência especializada em marketing de crescimento pode fornecer a experiência, as ferramentas e as estratégias necessárias para navegar neste ambiente complexo e alcançar resultados escaláveis. Embora muitas agências afirmem ter experiência em crescimento, é fundamental escolher o parceiro certo.

Neste guia, exploraremos as mais de 25 melhores agências de marketing de crescimento para ajudá-lo a expandir sua equipe de marketing e transformar seus negócios. 🌱

Sem mais delongas, vamos começar!

O marketing de crescimento vai além do branding e do tráfego — trata-se de construir um sistema repetível para adquirir, ativar e reter clientes em todo o funil.

Pense nisso como marketing científico: teste, aprenda, expanda. Em vez de depender de campanhas estáticas, os profissionais de marketing de crescimento realizam experimentos constantes em páginas de destino, canais, mensagens e muito mais para descobrir o que gera resultados e duplicar rapidamente.

As agências de marketing de crescimento ajudam as empresas a criar estratégias de aquisição personalizadas e a otimizar a jornada do cliente. Elas quebram silos de dados, testam novas ideias e transformam insights em ação, assumindo tanto a estratégia quanto a execução.

O resultado? Equipes internas liberadas, crescimento acelerado do público, aumento da receita e maior agilidade na adaptação às mudanças do mercado.

Aqui está uma tabela concisa que mostra as diferenças entre agências de marketing tradicionais e agências de marketing de crescimento.

Como as agências de marketing de crescimento ajudam as empresas

As agências de marketing de crescimento oferecem vantagens únicas que podem transformar a trajetória do seu negócio. Veja como elas se destacam:

Ao incorporar técnicas como loops de crescimento e outras estruturas comprovadas nos investimentos em marketing, essas agências criam uma estratégia abrangente de marketing de crescimento para garantir que seus esforços levem a um sucesso sustentável.

Antes de analisar a lista das principais agências de marketing de crescimento, é essencial saber o que considerar ao escolher o parceiro certo.

A agência certa pode determinar o sucesso ou o fracasso da sua jornada de crescimento, por isso é fundamental compreender os critérios-chave. Vamos mergulhar nos fatores mais importantes na hora de selecionar a agência de marketing de crescimento perfeita.

Preços : certifique-se de que a agência oferece um modelo de preços claro e transparente, alinhado com seu orçamento e metas de crescimento. Entenda como eles cobram — por hora, por projeto ou por contrato — para que não haja surpresas no futuro

Foco no ROI: Sua agência ideal deve se concentrar em gerar receita e impulsionar o crescimento que impacta diretamente seus resultados financeiros, não apenas métricas de vaidade, como tráfego no site ou curtidas nas redes sociais

Levando esses fatores em consideração, você estará pronto para escolher uma agência que gere resultados reais e crescimento a longo prazo.

O marketing de crescimento é altamente eficaz porque se concentra no que é importante: encontrar o que funciona e apostar nisso. Trata-se de experimentar, aprender rapidamente e expandir de forma inteligente para obter resultados reais. As marcas estão à frente da curva em um mundo onde o comportamento do consumidor muda da noite para o dia.

Aqui está uma lista das principais agências de marketing de crescimento que atualmente lideram o setor — agências com as quais você deve considerar uma parceria para sua jornada de crescimento.

📍 Localização: Nova Iorque📅 Fundada: 2017

Por que escolher a NoGood:A NoGood é uma agência de crescimento orientada para o desempenho e criada para crescer. É a parceira ideal para marcas B2B SaaS, de saúde e de consumo que buscam aumentar a receita, não apenas o tráfego. Sua equipe combina criativos, cientistas de dados e profissionais de marketing de crescimento para executar estratégias completas, apoiadas por experimentação rápida e ROI claro.

Exemplo de caso de uso:Está lançando um produto SaaS em um mercado competitivo nos EUA? A NoGood ajudou a ByteDance a lançar o Lark Suite nos EUA e expandir internacionalmente, comprovando sua capacidade de executar campanhas globais de alto risco.

🎯 Conquistas notáveis:

📍 Localização: Global (remoto)📅 Fundada: 2020

A Velocity Growth é uma agência boutique de marketing digital especializada em marketing de desempenho, marketing de ciclo de vida e SEO. Sua abordagem direcionada a tornou líder em serviços de marketing digital.

A equipe da agência opera como uma extensão do seu negócio, oferecendo experiência incomparável e total transparência. Eles não apenas executam estratégias, mas se tornam parte da sua história de crescimento.

Exemplo de caso de uso:Startup em estágio inicial com recursos de marketing limitados? A Velocity atua como sua equipe pronta para uso. Com o fundador Craig Zingerline (empresário seis vezes premiado) e a especialista em aquisição paga Jen Bryan no comando, sua abordagem é enxuta, transparente e focada em crescimento mensurável.

🎯 Por que são conhecidas:

📍 Localização: Global (remoto)📅 Fundada: 2019

A Skale é uma agência de crescimento especializada em SEO, link building, SEO técnico, criação de conteúdo SaaS e CRO — perfeita para marcas B2B SaaS que desejam ir além das métricas de vaidade. Sua equipe distribuída cria mecanismos de crescimento de SEO que geram pipeline e aumentam a receita mensal recorrente (MRR) com impacto mensurável e de longo prazo.

Exemplo de caso de uso:Quer superar concorrentes estabelecidos nas pesquisas? A Skale ajudou a Piktochart a superar a Canva em apenas três meses. Eles também geraram um aumento de 120% nas inscrições e 190% mais cliques para a Slite por meio de tráfego orgânico não relacionado à marca, provando que suas estratégias de SEO focadas em SaaS entregam resultados reais para os negócios.

🎯 Conquistas notáveis:

Execução de SEO focada na receita, não apenas no aumento do tráfego

📍 Localização: Global (remoto)📅 Fundada: 2006

A Relevance é uma agência de marketing de crescimento ideal para marcas que desejam aumentar a visibilidade e construir autoridade no setor. Com profunda experiência em RP digital, SEO e marketing de conteúdo, a Relevance ajuda você a se destacar em mercados saturados e a se conectar com o público certo no momento certo.

Exemplo de caso de uso:Já criou sua estratégia de marketing, mas precisa ampliar o conteúdo? A Relevance personaliza campanhas promocionais para ampliar o alcance e impulsionar a visibilidade direcionada. De liderança inovadora personalizada a estratégia editorial rica em SEO, eles cuidam da sua marca.

🎯 Conquistas notáveis:

📍 Localização: Global (remoto)📅 Fundada: 2014

A Ladder é uma agência de marketing de crescimento orientada por dados que combina aprendizado de máquina com estratégias de testes enxutos para gerar resultados escaláveis. Com experiência em campanhas de alto crescimento para empresas da Fortune 500 e startups da Y Combinator, a Ladder se destaca por sua abordagem científica ao crescimento.

Exemplo de caso de uso:Precisa validar mensagens ou otimizar seu funil com o mínimo de gastos? A Ladder usa testes mínimos viáveis para gerar o máximo ROI, assim como fez para a Money Dashboard, ajudando a marca a mostrar seus principais recursos e impulsionar um crescimento mensurável da receita.

🎯 Conquistas notáveis:

📍 Localização: Global (remoto)📅 Fundada: 2015

A EmberTribe é uma agência de marketing de crescimento sem frescuras que prioriza dados, velocidade e resultados. Operando inteiramente de forma remota, essa equipe está totalmente focada em métricas, não em reuniões — e isso se reflete nos resultados. Sua abordagem enxuta é ideal para empresas que desejam um crescimento rápido e orientado por testes, sem os custos indiretos das agências tradicionais.

Exemplo de caso de uso:Precisa de resultados rápidos e mensuráveis com anúncios pagos? A EmberTribe ajudou a marca de joias Baltic Essentials a dobrar sua receita mensal em apenas 60 dias por meio de uma otimização precisa e uma estratégia baseada em dados.

🎯 Conquistas notáveis:

📍 Localização: Global (remoto)📅 Fundada: 2017

A Fantom é uma agência especializada em marketing de crescimento focada exclusivamente em mídia paga. Eles não acreditam em manuais de estratégias únicas para todos — em vez disso, adaptam cada estratégia ao estágio do produto e ao público-alvo. Quer você queira colaborar de perto ou passar o controle, a Fantom se adapta ao seu fluxo de trabalho preferido e se torna uma extensão da sua equipe interna.

Exemplo de caso de uso:Está lançando um produto SaaS de nicho e precisa de um crescimento pago agressivo? A Fantom já gerenciou mais de US$ 10 milhões em gastos com publicidade e sabe como entregar resultados, seja aumentando o ROAS ou reduzindo os CPLs em todos os setores. 🎯 Conquistas notáveis:

📍 Localização: Taipé e Londres📅 Fundada: 2016

A We Scale Startups é uma agência de marketing de crescimento enxuto dedicada a ajudar startups em estágio inicial de SaaS, comércio eletrônico, criptografia e aplicativos a alcançar um crescimento escalável e previsível. Com uma equipe de estrategistas experientes em tecnologia, eles dividem ideias complexas em estratégias simples e acionáveis, tornando táticas avançadas de crescimento simples e humanas.

Exemplo de caso de uso:Está desenvolvendo um produto, mas está com dificuldades para ganhar tração? A We Scale Startups cria "Growth Machines" completas que ajudam você a ampliar a aquisição e a conversão de usuários em mercados globais sem gastar todo o seu orçamento.

🎯 Conquistas notáveis:

📍 Localização: Estados Unidos (remoto)📅 Fundada: 2016

A Tuffgrowth é a agência para marcas que querem substância em vez de aparência. Evitando estratégias padronizadas, eles se concentram em encontrar três jogadas de crescimento únicas que realmente fazem a diferença — e então otimizam incansavelmente com base em dados em tempo real. Eles trabalham com comércio eletrônico, B2B e startups de todos os tamanhos para desbloquear um crescimento sustentável.

Exemplo de caso de uso:Está lançando um novo produto, mas não sabe onde concentrar seus gastos com marketing? A Tuffgrowth ajuda a eliminar o ruído, identificando e testando rapidamente estratégias de alto impacto, apoiadas por benchmarks de desempenho claros.

🎯 Conquistas notáveis:

Reduzimos o CPI para US$ 1,07 contra US$ 1,51 para outro aplicativo de alto volume

Alcançou um CPI de US$ 1,53 contra a média do setor de US$ 2,07

📍 Localização: Global (remoto)📅 Fundada: 2019

A Growth Shop é a parceira ideal para empresas que desejam crescer rapidamente e globalmente. Conhecida por seu mecanismo de crescimento sistemático em quatro etapas — análise de funil, sprints de crescimento, otimização e escalonamento —, ela já gerou mais de US$ 1 bilhão em receita para seus clientes.

Exemplo de caso de uso:Está lançando um produto em novos mercados? A Growth Shop ajuda você a identificar gargalos, testar rapidamente soluções e escalar o que está funcionando. Seu processo estruturado garante que você cresça com eficiência, minimizando riscos.

🎯 Conquistas notáveis:

📍 Localização: Orange County, Califórnia📅 Fundada: 2013

A Orange Pegs traz uma mentalidade experimental e iterativa para o marketing de crescimento moderno. Eles atendem a um conjunto diversificado de setores — de startups B2B a serviços profissionais — por meio de um modelo híbrido de estratégias de inbound e growth hacking.

Exemplo de caso de uso:Precisa de um parceiro de crescimento que seja tão estratégico quanto adaptável? A Orange Pegs oferece soluções personalizadas, respaldadas por uma sólida experiência em HubSpot e uma estrutura baseada em dados que evolui com o seu negócio.

🎯 Conquistas notáveis:

